Пошаговое руководство: как создать кисть в фотошопе для новичков

Для кого эта статья:

Новички в графическом дизайне и цифровом рисовании

Художники и иллюстраторы, желающие развить свои навыки в Photoshop

Студенты и учащиеся, интересующиеся курсами по графическому дизайну Создание собственных кистей в Photoshop открывает совершенно новый уровень творческой свободы для дизайнеров и художников. Вместо того чтобы ограничиваться стандартными инструментами, вы можете разработать уникальные кисти, идеально подходящие для вашего стиля и проектов. И это гораздо проще, чем кажется на первый взгляд! Даже если вы только начинаете свой путь в дизайне, буквально через 15 минут вы сможете создать свою первую кисть и применить её в работе. Давайте разберём этот процесс шаг за шагом. 🎨

Основы инструмента "Кисть" в Photoshop для новичков

Прежде чем создавать собственные кисти, важно понять, что представляет собой инструмент "Кисть" в Photoshop. Это один из базовых инструментов программы, который позволяет рисовать линии разной толщины и текстуры, создавать мазки различной интенсивности и эффекты.

Инструмент "Кисть" в Photoshop находится на панели инструментов и обозначен значком кисточки. Для его активации можно нажать клавишу "B" на клавиатуре. Когда инструмент выбран, в верхней части экрана появляется панель параметров, где можно настраивать различные характеристики кисти.

Анна Петрова, художник-иллюстратор Помню свой первый опыт работы с Photoshop — я была так поражена количеством настроек и возможностей, что буквально терялась перед экраном. Особенно сложным казался инструмент "Кисть" со всеми его параметрами. Однажды мне нужно было нарисовать иллюстрацию с эффектом акварели, но стандартные кисти выглядели слишком цифровыми и неестественными. После нескольких часов экспериментов я создала свою первую кисть из текстуры настоящей акварельной бумаги. Результат превзошел все мои ожидания! Иллюстрация выглядела так, будто была нарисована настоящими красками. С того момента создание собственных кистей стало моим любимым способом придавать работам уникальность.

Базовые параметры кисти, с которыми вам предстоит работать:

Размер — диаметр кисти в пикселях

— диаметр кисти в пикселях Жесткость — определяет, насколько резкими будут края мазка (0% — очень мягкие, 100% — резкие)

— определяет, насколько резкими будут края мазка (0% — очень мягкие, 100% — резкие) Непрозрачность — степень прозрачности мазка

— степень прозрачности мазка Нажим — имитация давления на кисть, влияет на ширину линии

— имитация давления на кисть, влияет на ширину линии Динамика формы — изменение формы кисти в процессе рисования

В Photoshop 2025 года инструмент "Кисть" получил дополнительные AI-функции, которые помогают автоматически адаптировать кисть к стилю рисования пользователя. Это особенно полезно для новичков, которые только начинают осваивать цифровую живопись. 🚀

Тип кисти Применение Особенности Круглая жесткая Четкие линии, детали Резкие края, равномерный нажим Круглая мягкая Тени, плавные переходы Размытые края, хорошо смешивается Кисти с текстурой Имитация материалов (холст, бумага) Неравномерное покрытие, эффект материала Кисти с динамикой Имитация натуральных инструментов Изменение формы при разном нажиме

Подготовка материалов для создания собственной кисти

Перед тем как приступить к созданию кисти, нужно подготовить изображение, которое послужит её основой. Существует несколько подходов к выбору и подготовке материалов:

Создание с нуля — нарисуйте форму кисти самостоятельно на белом фоне черным цветом Использование фотографии — найдите или сделайте фото текстуры или объекта Сканирование реальных материалов — отсканируйте мазок краски, лист или другую текстуру Использование готовых ресурсов — найдите подходящие текстуры в интернете (соблюдайте авторские права)

Важно понимать: в Photoshop черные области изображения станут непрозрачными частями кисти, а белые — прозрачными. Серые оттенки дадут полупрозрачность. Учитывайте это при подготовке материала. 🖌️

Оптимальные параметры для изображений-заготовок:

Разрешение от 300 до 600 dpi для детализированных кистей

Размер не более 2500×2500 пикселей (для Photoshop 2025 — до 5000×5000)

Формат файла — PSD, TIFF или PNG с прозрачностью

Четкий контраст между элементами, которые должны стать частью кисти, и фоном

Михаил Соколов, преподаватель компьютерной графики Моя студентка Алиса никогда не могла найти идеальную кисть для создания эффекта осенних листьев в своих пейзажах. Я посоветовал ей собрать несколько красивых листьев клена, разложить их на сканере и отсканировать с высоким разрешением. Затем мы обработали изображение в Photoshop: удалили фон, увеличили контрастность и превратили листья в силуэты. Из каждого листа Алиса создала отдельную кисть. Теперь она может буквально "рассыпать" осенние листья по своим работам одним движением мыши, комбинируя разные кисти и цвета. Этот простой приём сэкономил ей часы работы и сделал её иллюстрации узнаваемыми.

Пошаговый процесс создания кисти из изображения

Теперь, когда у вас есть подходящее изображение для создания кисти, давайте пройдем через весь процесс шаг за шагом. Я разделю процесс на простые этапы, которые легко выполнить даже новичку. 📝

Откройте Photoshop и создайте новый документ (File > New) или откройте уже подготовленное изображение. Если вы используете фотографию или сканированное изображение, его нужно обработать: Преобразуйте изображение в черно-белое (Image > Adjustments > Black & White)

Увеличьте контрастность (Image > Adjustments > Brightness/Contrast)

При необходимости используйте инструмент "Уровни" (Image > Adjustments > Levels) Выделите область, которую хотите превратить в кисть, используя инструмент выделения (например, Rectangular Marquee Tool или Lasso Tool). В меню выберите Edit > Define Brush Preset... Появится окно предпросмотра кисти. Дайте кисти название и нажмите OK.

Всё, ваша кисть создана! Она автоматически становится активной и добавляется в конец списка текущего набора кистей. Теперь вы можете использовать её как обычную кисть, выбрав инструмент Brush Tool (B). 🎉

Если вы хотите создать кисть из части фотографии с животным, например котом, процесс будет аналогичным, но потребует дополнительной обработки изображения:

Шаг Действие Инструмент 1 Открытие фото кота File > Open 2 Выделение силуэта Select Subject или Object Selection Tool 3 Копирование на новый слой Ctrl+J (Windows) или Cmd+J (Mac) 4 Удаление фона Скрыть или удалить фоновый слой 5 Преобразование в силуэт Image > Adjustments > Threshold 6 Создание кисти Edit > Define Brush Preset...

Для более сложных кистей можно использовать дополнительные техники:

Создание нескольких вариаций одного элемента для серии похожих кистей

Использование инструмента Clone Stamp для удаления ненужных деталей

Применение фильтров для создания интересных текстур (Filter > Filter Gallery)

Объединение нескольких изображений в один составной элемент

Настройка параметров новой кисти в Photoshop

Создание кисти — это только первый шаг. Чтобы по-настоящему персонализировать ваш инструмент и раскрыть его потенциал, необходимо настроить его параметры. В Adobe Photoshop 2025 возможности настройки кистей почти безграничны. 🛠️

Для доступа к настройкам кисти:

Выберите инструмент Brush Tool (B) Щелкните правой кнопкой мыши по рабочей области или нажмите на иконку панели кистей в верхней части экрана Выберите вашу новую кисть из списка Нажмите на значок шестеренки и выберите "Brush Settings" или откройте панель Window > Brush Settings

Теперь перед вами откроется панель с множеством параметров. Давайте рассмотрим наиболее важные для новичков:

Shape Dynamics (Динамика формы) — позволяет изменять размер, угол и округлость кисти в процессе рисования

— позволяет изменять размер, угол и округлость кисти в процессе рисования Scattering (Рассеивание) — управляет распределением отпечатков кисти вдоль линии

— управляет распределением отпечатков кисти вдоль линии Texture (Текстура) — добавляет текстуру к мазкам кисти

— добавляет текстуру к мазкам кисти Dual Brush (Двойная кисть) — комбинирует вашу кисть с другой для создания смешанных эффектов

— комбинирует вашу кисть с другой для создания смешанных эффектов Color Dynamics (Динамика цвета) — меняет цвет в процессе рисования

— меняет цвет в процессе рисования Transfer (Передача) — контролирует непрозрачность и поток кисти

— контролирует непрозрачность и поток кисти Noise (Шум) — добавляет зернистость к мазкам

— добавляет зернистость к мазкам Wet Edges (Мокрые края) — создает эффект акварели с более темными краями

Для начинающих пользователей особенно полезны настройки Shape Dynamics и Scattering. Они помогают создать более естественные и разнообразные мазки.

Пример настройки для кисти "Осенние листья":

Shape Dynamics : Size Jitter — 100%, Angle Jitter — 100%

: Size Jitter — 100%, Angle Jitter — 100% Scattering : Scatter — 150%, Count — 3

: Scatter — 150%, Count — 3 Color Dynamics: Foreground/Background Jitter — 30%

С этими настройками каждый лист будет появляться в разном размере, под разным углом и с легкими вариациями цвета, создавая естественный эффект разбросанной листвы.

Сохранение и использование созданных кистей в проектах

После создания и настройки кисти важно правильно её сохранить, чтобы она не пропала при перезагрузке программы и была доступна для будущих проектов. В Photoshop 2025 появилась возможность сохранять кисти в облако и синхронизировать их между устройствами, что особенно удобно для тех, кто работает на разных компьютерах. 💾

Способы сохранения кистей:

Сохранение одной кисти: Выберите кисть в панели кистей

Нажмите на значок шестеренки

Выберите "Save Brush"

Укажите имя файла и расположение Сохранение набора кистей: Нажмите на значок шестеренки в панели кистей

Выберите "Save Brushes"

Укажите имя набора и расположение Сохранение в Creative Cloud (новая функция в 2025): В панели кистей нажмите на значок облака

Выберите "Sync to Creative Cloud"

Ваши кисти будут доступны на всех устройствах, где вы используете Photoshop с тем же Adobe ID

Форматы сохранения кистей в Photoshop:

.abr — стандартный формат для кистей Photoshop

— стандартный формат для кистей Photoshop .tpl — формат для инструментов Photoshop (включая настройки кистей)

— формат для инструментов Photoshop (включая настройки кистей) .ccx — новый формат Creative Cloud Exchange для обмена ресурсами

Чтобы загрузить ранее сохраненную кисть или набор кистей:

Нажмите на значок шестеренки в панели кистей Выберите "Load Brushes" (для набора) или "Import Brushes" (для одной кисти) Найдите файл кисти на вашем компьютере и нажмите "Load"

Когда кисти загружены, они становятся доступными для использования с инструментом Brush Tool и другими инструментами, использующими кисти (например, Eraser Tool в режиме кисти, Clone Stamp Tool и т.д.).

Применение созданных кистей в проектах — это отдельное искусство. Вот несколько советов по эффективному использованию ваших новых инструментов:

Экспериментируйте с цветами и режимами наложения для создания уникальных эффектов

Комбинируйте несколько кистей в одной работе для создания сложных текстур

Используйте различные настройки непрозрачности и потока для тонких эффектов

Создавайте отдельные наборы кистей для разных типов проектов (например, "Текстуры природы", "Абстрактные формы", "Пятна и брызги")

Регулярно делайте резервные копии ваших наборов кистей

Не забывайте документировать свои кисти — записывайте, какие настройки вы использовали для достижения определенных эффектов. Это сэкономит время при работе над похожими проектами в будущем. 📋