Полное руководство по Krita: базовые инструменты и функции

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в цифровом искусстве, интересующиеся программами для рисования

Художники и иллюстраторы, ищущие альтернативы платным графическим редакторам

Студенты и обучающиеся на курсах по графическому дизайну, желающие осваивать Krita Krita — это не просто бесплатная замена Photoshop. Это мощный инструмент, способный превратить даже скромный набросок в профессиональную иллюстрацию. За 13 лет разработки Krita превратилась в серьезного конкурента для платных графических редакторов, предлагая более 100 кистей и инструментов прямо "из коробки". Независимо от того, делаете ли вы первые шаги в цифровом искусстве или ищете бесплатную альтернативу дорогостоящим программам — это руководство раскроет все базовые возможности Krita 5.1, актуальные на 2025 год. 🎨

Хотите не просто рисовать, а создавать продающий визуальный контент? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro поможет освоить не только Krita, но и полный комплект инструментов графического дизайнера. Вы научитесь не просто рисовать, а создавать визуальные решения, которые работают на бизнес-цели. За 9 месяцев из новичка — в специалиста с востребованным портфолио и возможностью зарабатывать от 60 000 рублей.

Знакомство с Krita: стартовый экран и интерфейс

Первое знакомство с Krita начинается с загрузки приложения. В 2025 году интерфейс Krita 5.1 стал еще более интуитивным, сохранив при этом мощный функционал. При запуске вас встречает стартовое окно с несколькими вариантами действий: создание нового документа, открытие существующего проекта или выбор из последних файлов.

Самое важное, что нужно знать новичку — это основные элементы интерфейса:

Главное меню — содержит все команды и настройки программы

— содержит все команды и настройки программы Панель инструментов — основные инструменты для рисования и редактирования

— основные инструменты для рисования и редактирования Холст — рабочая область, где происходит творчество

— рабочая область, где происходит творчество Докеры — плавающие панели с дополнительными функциями

— плавающие панели с дополнительными функциями Строка состояния — показывает информацию о текущем документе и инструменте

Интерфейс Krita настраивается под конкретные задачи. Для новичков рекомендую начать с рабочего пространства "Painting", которое содержит оптимальный набор панелей и инструментов для цифровой живописи. 🖌️

Рабочее пространство Оптимально для Основные докеры Painting Цифровая живопись и иллюстрация Слои, Кисти, Цвет Animation Создание анимации Слои, Временная шкала, Кисти Comics Создание комиксов Слои, Кисти, Направляющие Digital Цифровая фотообработка Слои, Гистограммы, Фильтры

Одна из отличительных особенностей Krita — это система докеров. Докеры можно перемещать, группировать и настраивать интерфейс под свои нужды через меню "Настройки → Докеры". В отличие от многих платных программ, здесь все настройки интерфейса доступны абсолютно бесплатно.

Александр Воронин, преподаватель цифрового искусства: Когда я впервые показал Krita своим студентам, большинство были уверены, что это какая-то новая платная программа. "Интерфейс слишком хорош для бесплатного софта", — говорили они. Помню удивление одного студента, который долго искал, где "спрятана" функция подписки! Первое занятие мы практически полностью посвятили знакомству с интерфейсом, и больше всего восторга вызвала возможность создавать собственные рабочие пространства. Один из моих студентов, работавший ранее с Adobe, признался: "Я потратил три года и тысячи рублей, прежде чем понял, как настроить Photoshop под себя. В Krita я сделал это за один вечер — и бесплатно!"

Холст и слои в Krita: основа цифрового рисования

Холст в Krita — это не просто белое пространство для рисования. Это мощная система с широкими возможностями настройки. При создании нового документа вы можете выбрать один из предустановленных форматов или задать собственные параметры. В 2025 году Krita поддерживает создание документов с разрешением до 32000×32000 пикселей, что подходит даже для профессиональной печати больших форматов.

Параметры холста, которые стоит учитывать при создании нового документа:

Размеры — ширина и высота холста в пикселях или других единицах измерения

— ширина и высота холста в пикселях или других единицах измерения Разрешение — плотность пикселей (обычно 300 dpi для печати, 72-150 dpi для веб)

— плотность пикселей (обычно 300 dpi для печати, 72-150 dpi для веб) Цветовой профиль — RGB для экранных работ, CMYK для печати

— RGB для экранных работ, CMYK для печати Цветовая глубина — 8, 16 или 32 бита на канал (чем больше, тем качественнее градиенты)

Слои — фундаментальная концепция в цифровом рисовании. Представьте их как стопку прозрачных листов, где каждый содержит отдельный элемент вашей работы. В Krita вы найдете все типы слоев, необходимые для профессиональной работы, включая растровые, векторные, маски, фильтры и группы слоев.

Тип слоя Назначение Особенности Растровый Основной тип для рисования Поддержка всех инструментов рисования Векторный Создание масштабируемых элементов Сохраняет качество при любом увеличении Корректирующий Нелинейная коррекция изображения Не меняет исходные пиксели Маска слоя Контроль прозрачности слоя Позволяет создавать сложные композиции Фильтр-слой Применение эффектов Неразрушающее редактирование

Для организации сложных проектов в Krita предусмотрены группы слоев. Эта функция позволяет объединять связанные слои и управлять ими как единым целым. Особенно полезно при работе с многослойными иллюстрациями, где может быть более 50 слоев. 📚

Режимы наложения слоев в Krita потрясающе разнообразны — более 70 вариантов! Это значительно больше, чем в большинстве даже платных программ. Наиболее часто используемые режимы:

Multiply — для затемнения и создания теней

— для затемнения и создания теней Screen — для осветления и создания светлых эффектов

— для осветления и создания светлых эффектов Overlay — для усиления контраста и насыщенности

— для усиления контраста и насыщенности Dodge/Color Dodge — для ярких световых эффектов

— для ярких световых эффектов Burn/Color Burn — для глубоких теней и текстур

Уникальная особенность Krita — поддержка нелинейных цветовых пространств и 16/32-битной глубины цвета, что позволяет работать с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Это дает преимущество при создании реалистичных сцен с широким спектром освещения.

Кисти и инструменты для рисования в Krita: руководство

Система кистей — главная гордость Krita. Даже опытные пользователи других программ признают: кисти в Krita — одни из лучших в индустрии. Более 100 предустановленных кистей "из коробки", 9 движков кистей и практически бесконечные возможности настройки делают этот инструментарий уникальным.

Основные категории кистей в Krita:

Pixel Brush — стандартные растровые кисти

— стандартные растровые кисти Filter Brush — кисти, применяющие фильтры

— кисти, применяющие фильтры Hatching Brush — кисти для штриховки

— кисти для штриховки Sketch Brush — имитация карандашного рисунка

— имитация карандашного рисунка Color Smudge — имитация смешивания красок

— имитация смешивания красок Deform Brush — деформация изображения

— деформация изображения Clone Brush — клонирование участков изображения

— клонирование участков изображения Experiment Brush — экспериментальные эффекты

— экспериментальные эффекты Shape Brush — рисование форм и фигур

Каждая кисть в Krita имеет десятки настраиваемых параметров: от базовых (размер, непрозрачность, поток) до продвинутых (динамика нажима, угол наклона, текстура, смешивание). Для многих пользователей графических планшетов особенно важна поддержка чувствительности к нажиму и наклону пера — Krita отлично работает с этими параметрами. 🖋️

Елена Красильникова, иллюстратор: Когда я только начинала работать с цифровым искусством, я долго не могла найти программу, которая бы давала естественное ощущение рисования. В 2023 году коллега посоветовал попробовать Krita. Помню, как я открыла настройки Color Smudge Brush и поняла — вот оно! Моя первая серьезная работа в Krita была для детской книги. Клиент запросил акварельный стиль, и я была уверена, что придется имитировать текстуры вручную. Вместо этого я обнаружила набор кистей "Watercolor" в Krita, который давал именно тот эффект, что нужен. Издатель был поражен, когда я сказала, что работа выполнена полностью в цифровом формате. "Это выглядит совершенно как настоящая акварель," — сказал он. Именно тогда я поняла, насколько мощным может быть правильно настроенный инструмент.

Помимо кистей, Krita предлагает полный набор инструментов для рисования и редактирования:

Выделение — прямоугольное, эллиптическое, произвольное, по цвету

— прямоугольное, эллиптическое, произвольное, по цвету Трансформация — перемещение, масштабирование, вращение, искажение

— перемещение, масштабирование, вращение, искажение Заливка — заполнение области цветом или градиентом

— заполнение области цветом или градиентом Градиент — создание плавных переходов между цветами

— создание плавных переходов между цветами Текст — добавление и редактирование текста

— добавление и редактирование текста Фигуры — рисование геометрических форм

— рисование геометрических форм Assistant Tools — вспомогательные линии для построения перспективы

Уникальная особенность Krita — система ассистентов рисования. Эти инструменты помогают создавать сложные перспективные построения, эллипсы, сегменты и другие геометрические формы, сохраняя при этом художественную свободу. Особенно полезно при создании архитектурных сцен и технических иллюстраций.

Цвет и текстуры: палитры и микшеры в Krita

Работа с цветом — важнейший аспект цифрового искусства, и Krita предлагает профессиональные инструменты для управления цветовыми решениями. В отличие от многих других программ, Krita изначально разрабатывалась с учетом потребностей художников, а не графических дизайнеров, что отразилось на подходе к работе с цветом.

Основные инструменты для работы с цветом в Krita:

Селектор цвета — основной инструмент выбора цвета с многочисленными режимами отображения

— основной инструмент выбора цвета с многочисленными режимами отображения Палитры — коллекции сохраненных цветов для быстрого доступа

— коллекции сохраненных цветов для быстрого доступа Микшер цвета — имитация смешивания красок как в традиционной живописи

— имитация смешивания красок как в традиционной живописи Цветовые наборы — предустановленные палитры, включая исторические

— предустановленные палитры, включая исторические Корректирующие слои — нелинейное изменение цветов всего изображения или его части

Микшер цвета (Color Mixer) — одна из уникальных функций Krita. Он позволяет смешивать цвета подобно тому, как художник делает это на традиционной палитре. Это особенно полезно при создании реалистичных иллюстраций, где важны естественные цветовые переходы и гармоничные сочетания. 🎭

А теперь давайте сравним возможности работы с цветом в разных программах:

Функция Krita Photoshop Procreate Микшер цвета Да, продвинутый Нет Да, базовый Исторические палитры Да, более 100 Нет Ограниченный набор HDR цвета Да Да Нет Цветовые гармонии Да Да, с Creative Cloud Нет Импорт палитр Многочисленные форматы Ограниченные форматы Только формат Procreate

Для создания текстур Krita предлагает несколько подходов. Можно использовать специализированные кисти с текстурами, применять фильтры или создавать текстуры с нуля, используя различные комбинации слоев и режимов наложения.

Популярные техники создания текстур в Krita:

Текстурные кисти — встроенные наборы кистей, имитирующие различные поверхности

— встроенные наборы кистей, имитирующие различные поверхности Фильтр-слои — применение фильтров вроде шума, зернистости или текстуризации

— применение фильтров вроде шума, зернистости или текстуризации Импорт фото-текстур — использование реальных фотографий поверхностей

— использование реальных фотографий поверхностей Процедурные текстуры — генерация текстур через комбинацию фильтров

— генерация текстур через комбинацию фильтров Brush Engine Texture — настройка собственной текстуры для любой кисти

Krita позволяет создавать и сохранять собственные наборы текстур, что особенно ценно для художников, работающих в определённом стиле или над сериями иллюстраций, где важна стилистическая согласованность.

Не знаете, стоит ли вам погружаться в мир цифрового искусства? Тест на профориентацию от Skypro может стать вашим проводником. За 5 минут вы сможете определить, насколько создание цифрового контента соответствует вашим природным талантам и склонностям. Результат теста укажет, стоит ли рассматривать Krita и подобные инструменты как основу для профессионального развития или оставить их для творческого хобби.

Первый проект в Krita: от наброска до готовой работы

Создание полноценного проекта в Krita — это последовательный процесс, который можно разбить на логические этапы. Рассмотрим типичный рабочий процесс создания цифровой иллюстрации от начала до конца с использованием всех основных инструментов и функций программы.

Шаг 1: Подготовка документа

Создайте новый документ через "Файл → Новый" (Ctrl+N)

Для иллюстрации хорошо подойдет формат A4 с разрешением 300dpi

Выберите цветовой профиль RGB для работ, предназначенных для экрана

Создайте базовую структуру слоев: фон, эскиз, основные элементы композиции

Шаг 2: Создание чернового эскиза

Выберите кисть из категории "Sketch" (например, "Pencil 2B")

Создайте новый слой для эскиза и назовите его "Sketch"

Набросайте основные формы и композицию будущей работы

Используйте функцию ассистентов (меню "Инструменты → Ассистенты") для построения перспективы, если это необходимо

Шаг 3: Работа с линейным рисунком

Создайте новый слой поверх эскиза и назовите его "Линии"

Уменьшите прозрачность слоя эскиза до 20-30%

Выберите кисть для линейного рисунка (например, "Ink Pen" или "Ink GPen")

Обведите эскиз, создавая четкие линии

Для более уверенных линий используйте функцию стабилизации кисти (настройте параметр "Stabilizer" в панели параметров кисти)

Шаг 4: Базовая заливка цветом

Создайте новый слой под слоем линий и назовите его "Базовый цвет"

Выберите инструмент "Заливка" или кисть с 100% непрозрачностью

Залейте основные области базовыми цветами

Используйте селектор цвета или предварительно подготовленную палитру

Для сложных областей используйте инструмент выделения, чтобы избежать выхода за границы

Шаг 5: Тени и свет

Создайте новые слои для теней и света над слоем базового цвета

Установите режим наложения "Multiply" для слоя теней и "Screen" или "Overlay" для слоя света

Используйте мягкие кисти для создания плавных переходов

Работайте с прозрачностью кисти для создания различной интенсивности

Для реалистичных теней учитывайте источник света и форму объектов

Шаг 6: Детализация

Создайте отдельные слои для различных деталей

Используйте специализированные кисти для создания текстур (например, кисти из набора "Texture")

Добавьте мелкие детали, которые придают реалистичность работе

Для сложных текстур экспериментируйте с режимами наложения слоев

Шаг 7: Финальные корректировки

Добавьте корректирующие слои для настройки цвета и контраста

Используйте фильтры для создания атмосферных эффектов

Проверьте работу на наличие ошибок и неточностей

Объедините связанные слои в группы для лучшей организации

Сохраните работу в формате .kra для сохранения слоев и в экспортном формате (например, .png или .jpg) для публикации

При работе над проектом обратите внимание на систему сохранения в Krita. Программа предлагает функцию автосохранения, которую стоит активировать в настройках. Частота автоматического сохранения по умолчанию установлена на 7 минут, но её можно изменить в меню "Настройки → Настроить Krita → Общие". 🧰