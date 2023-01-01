Подробный гайд по блендеру: настройка, моделирование, анимация

Для кого эта статья:

Начинающие 3D-художники и энтузиасты, интересующиеся Blender

Опытные специалисты, желающие обновить свои знания о новых функциях программы

Студенты и профессионалы, интересующиеся карьерой в области 3D-дизайна и графики Blender — это не просто программа, а настоящий портал в мир 3D-творчества, доступный каждому. За последние годы этот бесплатный опенсорсный 3D-редактор превратился из нишевого инструмента в промышленный стандарт, используемый как инди-разработчиками, так и крупными студиями вроде Netflix и Amazon. В 2025 году Blender стал ещё мощнее, с обновлёнными инструментами моделирования, текстурирования и анимации. Неважно, начинающий вы энтузиаст или опытный специалист — этот гайд проведёт вас через все этапы работы с Blender: от первого запуска до создания впечатляющих 3D-проектов. 🚀

Основы Blender: интерфейс и базовые настройки

Первое знакомство с Blender может вызвать легкое головокружение даже у опытных 3D-художников — настолько богат его функционал. Начнем с установки и настройки рабочего пространства. Последняя версия Blender 4.1 (2025) доступна на официальном сайте blender.org и работает на всех основных операционных системах.

После запуска вас встретит стартовый экран с возможностью выбора шаблонов проектов. Для новичков рекомендую начать с "General" — универсального шаблона, охватывающего большинство базовых функций.

Интерфейс Blender состоит из нескольких ключевых элементов:

— центральное рабочее пространство, где происходит моделирование Панель свойств — управление параметрами объектов и материалов

Важно сразу настроить навигацию: среднее колесо мыши для масштабирования, Shift + среднее колесо для панорамирования и среднее колесо (нажатие) для вращения вокруг объекта. Эти базовые приёмы сделают вашу работу значительно удобнее. 🖱️

Горячая клавиша Действие Применение Tab Переключение между режимами Переход между Object Mode и Edit Mode G, R, S Перемещение, вращение, масштабирование Базовые трансформации объектов Shift+A Добавить новый объект Создание примитивов и других элементов X Удалить выделенное Удаление объектов или элементов Ctrl+Z Отменить действие Отмена последнего изменения

Перед началом работы рекомендую настроить Add-ons — дополнения, расширяющие функционал Blender. Для этого перейдите в Edit > Preferences > Add-ons. Обязательные для установки: "Node Wrangler" для улучшенной работы с нодами и "Loop Tools" для продвинутого моделирования.

Для комфортной работы также важно настроить производительность. В разделе Preferences > System установите оптимальные параметры в зависимости от мощности вашего компьютера. Владельцам видеокарт NVIDIA и AMD рекомендую активировать OptiX или HIP — эти технологии значительно ускоряют рендеринг в Cycles.

Александр Петров, технический директор Когда я впервые открыл Blender, то сразу закрыл его, испугавшись сложного интерфейса. Это была версия 2.7, и интерфейс действительно не отличался дружелюбностью. Спустя год я решил дать программе второй шанс, но уже с версией 2.8, которая предлагала полностью переработанный интерфейс. Я начал с простого — настроил рабочее пространство под себя. В первую очередь активировал дополнение Auto Save (Preferences > Add-ons > Auto Save), установив интервал в 5 минут. Это спасло меня бессчетное количество раз! Затем изменил настройки навигации на более привычные для меня из 3DS Max (Preferences > Input > Orbit Style на "Trackball"). Ключевым моментом стало создание собственного рабочего пространства. Я щелкнул "+" на верхней панели и создал лейаут "Modeling" с четырьмя видовыми экранами. Позже добавил отдельные рабочие пространства для текстурирования и анимации. Такая персонализация сделала мой переход к Blender намного комфортнее. Сегодня, спустя четыре года, я не представляю своей работы без этой программы и с удовольствием обучаю новичков, подчеркивая важность начальной настройки под свои нужды.

Моделирование в Blender: от примитивов к сложным объектам

Моделирование — фундамент работы в Blender. Начнем с простого: создайте новый проект и добавьте базовый примитив, нажав Shift+A и выбрав, например, куб (Mesh > Cube). Именно с этих простых фигур начинаются даже самые сложные модели. 📦

Для редактирования формы объекта необходимо перейти в режим редактирования (Edit Mode) нажатием клавиши Tab. Здесь вы получаете доступ к вершинам (vertices), ребрам (edges) и граням (faces) — базовым компонентам любой 3D-модели. Переключаться между режимами выделения можно с помощью клавиш 1 (вершины), 2 (ребра) и 3 (грани).

Основные техники моделирования в Blender:

Box modeling — создание сложных форм из простых примитивов путем экструдирования, разделения и трансформации

— создание сложных форм из простых примитивов путем экструдирования, разделения и трансформации Sculpting — "лепка" модели с помощью специальных кистей, похоже на работу с глиной

— "лепка" модели с помощью специальных кистей, похоже на работу с глиной Retopology — создание оптимизированной топологии поверх высокополигональной модели

— создание оптимизированной топологии поверх высокополигональной модели Boolean операции — комбинирование объектов с помощью сложения, вычитания и пересечения

— комбинирование объектов с помощью сложения, вычитания и пересечения Модификаторы — неразрушающие изменения геометрии (Subdivision Surface, Mirror, Array и др.)

Один из самых мощных инструментов в арсенале 3D-художника — модификаторы. Они позволяют неразрушающим образом изменять геометрию объекта. Например, модификатор Subdivision Surface (Subsurf) сглаживает модель, добавляя полигоны; Mirror создает зеркальное отражение, что незаменимо при создании симметричных объектов; Array — тиражирует объект с заданным смещением.

Техника моделирования Сложность освоения Оптимальное применение Box Modeling Низкая Архитектура, твердые поверхности, мебель Sculpting Средняя Органические формы, персонажи, существа Retopology Высокая Оптимизация высокополигональных моделей Boolean операции Низкая Технические объекты, архитектурные детали Процедурное моделирование Очень высокая Параметрические объекты, генерация ландшафтов

Для создания органических моделей особенно полезен инструмент Sculpting. Переключитесь в режим Sculpting, выбрав его в верхнем меню. Здесь доступны различные кисти: Draw для добавления массы, Smooth для сглаживания, Flatten для выравнивания и многие другие. Для эффективного скульптинга рекомендую увеличить плотность полигонов вашей модели с помощью модификатора Multiresolution.

Продвинутая техника — создание моделей с использованием Geometry Nodes, которые в версии 2025 года получили значительное обновление. Эта система позволяет создавать процедурные модели с помощью визуального программирования, что открывает безграничные возможности для параметрического моделирования.

Для точного моделирования также важно использовать привязки (Snapping). Активируйте их, нажав на магнит в верхней панели или клавишу Shift+Tab. Доступны различные режимы: привязка к вершинам, ребрам, граням, сетке и т.д.

Создание хорошей топологии — один из ключевых навыков 3D-моделлера. Стремитесь к равномерному распределению полигонов, используйте квады (четырехугольные полигоны) вместо треугольников и n-гонов, особенно в областях, которые будут деформироваться при анимации. Инструмент Loop Cut (Ctrl+R) поможет добавить детализацию в нужных местах.

Материалы и текстуры: создание реалистичных поверхностей

После создания модели наступает черед её «одевания» — наложения материалов и текстур. В Blender для этого используется мощный нодовый редактор Shader Editor. Доступ к нему можно получить, переключившись на рабочее пространство "Shading" или открыв отдельное окно с типом Editor Type > Shader Editor.

Основой любого материала в Blender является группа нодов (узлов), описывающих его свойства. Базовый материал состоит из шейдера Principled BSDF, подключенного к ноду Material Output. Principled BSDF — универсальный шейдер, поддерживающий множество параметров: Base Color (основной цвет), Metallic (металличность), Roughness (шероховатость), Specular (отражающая способность) и многие другие. 🎨

Для создания реалистичного материала необходимо учитывать его физические свойства:

Диффузия (Diffuse) — как материал рассеивает свет

— как материал рассеивает свет Отражение (Specular) — насколько зеркально поверхность отражает свет

— насколько зеркально поверхность отражает свет Шероховатость (Roughness) — микронеровности поверхности, влияющие на отражения

— микронеровности поверхности, влияющие на отражения Металличность (Metallic) — степень металлического поведения материала

— степень металлического поведения материала Прозрачность (Transparency) — способность пропускать свет

— способность пропускать свет Подповерхностное рассеивание (Subsurface Scattering) — проникновение света внутрь материала

Текстурные карты добавляют детализацию и реалистичность материалам. Основные типы карт включают:

Color/Albedo — базовый цвет поверхности

— базовый цвет поверхности Normal — имитирует рельеф без изменения геометрии

— имитирует рельеф без изменения геометрии Roughness — определяет шероховатость в разных областях

— определяет шероховатость в разных областях Metallic — указывает металлические участки

— указывает металлические участки Ambient Occlusion (AO) — затенение в складках и углах

— затенение в складках и углах Displacement — фактически изменяет геометрию для создания рельефа

Для создания собственных текстур можно использовать UV-развертку. Перейдите в режим Edit Mode, выделите всю модель (клавиша A), затем нажмите U и выберите подходящий метод развертки, например, "Smart UV Project". Полученную развертку можно экспортировать и редактировать в графическом редакторе или использовать встроенный Texture Paint режим.

Мария Соколова, текстурный художник Помню свой первый коммерческий проект в Blender — создание визуализации интерьера для архитектурного бюро. Клиент хотел реалистичную визуализацию гостиной с акцентом на материалы: деревянный пол, кожаный диван и мраморную столешницу. С деревом я столкнулась с первой проблемой: выглядело слишком идеально, "компьютерно". Решение пришло неожиданно: я создала базовый материал дерева в Shader Editor, а затем добавила несколько слоёв шума (Noise Texture) с разными масштабами. Один крупный шум для основного рисунка древесины и несколько мелких для микродеталей. Ключевым стало использование Color Ramp ноды для контроля перехода цветов. Для кожаного дивана я использовала комбинацию нодов Bump и Normal Map. Сначала создала базовую текстуру кожи с помощью процедурных нодов Voronoi и Musgrave, затем добавила потертости, смешав еще одну Noise Texture через маску. Финальным штрихом стал тонкий слой Subsurface Scattering — именно он придал коже жизненность. Мрамор оказался самым сложным. Я перепробовала десятки комбинаций процедурных текстур, пока не нашла идеальный рецепт: две текстуры Wave, смешанные через MixRGB с режимом Overlay, плюс контролируемый шум для прожилок. Для глубины я добавила слабый Displacement. Клиент был в восторге от результата, особенно когда узнал, что все материалы созданы процедурно, без использования фотографий. Этот проект научил меня, что в текстурировании важны не только технические знания Blender, но и понимание физических свойств реальных материалов.

Процедурные текстуры — еще один мощный инструмент Blender. Они генерируются математически и не требуют UV-развертки. Для их создания используются ноды Noise Texture, Voronoi Texture, Wave Texture и другие. Комбинируя эти текстуры с помощью нодов Mix и различных процедурных функций, можно создавать бесконечное множество материалов: от дерева и камня до фантастических инопланетных поверхностей.

Для скоростной работы с материалами рекомендую использовать библиотеки материалов из Add-ons, например, Material Library или BlenderKit. Последний интегрирован в Blender и предоставляет доступ к тысячам готовых материалов, многие из которых бесплатны.

При создании сложных материалов полезно организовать их в группы нодов (Node Groups). Выделите нужные ноды, нажмите Ctrl+G, и вы получите компактный блок, который можно повторно использовать в других материалах.

Основы анимации в Blender: риггинг и движение

Анимация превращает статичные модели в живые, динамичные сцены. В Blender анимация базируется на использовании ключевых кадров (keyframes) и временной шкалы. Прежде чем анимировать сложные объекты, давайте начнем с простого примера.

Выберите объект и нажмите клавишу I для вставки ключевого кадра. Появится меню, где можно выбрать, какие параметры анимировать: Location (положение), Rotation (вращение), Scale (масштаб) или всё вместе. После установки ключевого кадра, переместитесь на несколько кадров вперед с помощью временной шкалы, измените положение объекта и снова нажмите I для создания второго ключевого кадра. Blender автоматически создаст промежуточные состояния объекта между ключевыми кадрами. 🎬

Для анимации персонажей и сложных объектов используется риггинг — создание "скелета", к которому привязывается модель. Процесс риггинга включает несколько этапов:

Создание арматуры (скелета) — добавление костей и настройка их иерархии

— добавление костей и настройка их иерархии Привязка модели к арматуре (скиннинг) — определение, как деформируется сетка при движении костей

— определение, как деформируется сетка при движении костей Создание контроллеров — специальных элементов для упрощения анимации

— специальных элементов для упрощения анимации Настройка ограничений (constraints) — определение правил и ограничений движения

Для антропоморфных персонажей в Blender 2025 встроен инструмент Auto-Rig Pro, значительно упрощающий процесс риггинга. Добавьте арматуру (Shift+A > Armature > Human Meta-Rig), расположите её внутри модели, установите Meta-Rig в соответствии с пропорциями модели и нажмите "Generate" для создания полноценного рига с контроллерами.

Весовые карты (Weight Maps) определяют влияние каждой кости на различные участки модели. Для их редактирования перейдите в режим Weight Paint (в режиме Object Mode с выделенной моделью: нажмите на выпадающее меню режимов и выберите Weight Paint). Здесь можно с помощью кисти регулировать степень влияния выбранной кости на различные части меша.

Продвинутые техники анимации в Blender включают:

Система шейпов (Shape Keys) — для анимации мимики лица и мелких деформаций

— для анимации мимики лица и мелких деформаций Система частиц (Particles) — для анимации волос, травы, дыма и других эффектов

— для анимации волос, травы, дыма и других эффектов Физическая симуляция — для реалистичного поведения тканей, жидкостей и твердых тел

— для реалистичного поведения тканей, жидкостей и твердых тел Motion Capture — импорт и применение захваченных движений

— импорт и применение захваченных движений Нелинейная анимация (NLA) — комбинирование и смешивание анимационных клипов

Редактор графов (Graph Editor) позволяет тонко настраивать анимационные кривые. Здесь можно изменять интерполяцию между ключевыми кадрами, добавлять эффекты замедления и ускорения (easing), копировать и зеркалировать анимацию. Для естественного движения обычно используют нелинейные кривые с плавным ускорением и замедлением (curves with easing).

Для циклической анимации (например, ходьбы) в Blender есть специальный инструмент — Cycle modifier в Graph Editor. Он автоматически повторяет выбранный фрагмент анимации без необходимости вручную копировать ключевые кадры.

Финальный рендеринг и экспорт проектов в Blender

Рендеринг — финальный этап работы, преобразующий 3D-сцену в готовое 2D-изображение или видео. В Blender доступны два основных движка рендеринга: Eevee и Cycles. Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Eevee — быстрый рендер-движок, работающий в реальном времени, идеален для предпросмотра и проектов, где скорость важнее фотореализма

— быстрый рендер-движок, работающий в реальном времени, идеален для предпросмотра и проектов, где скорость важнее фотореализма Cycles — физически корректный рендер, обеспечивающий фотореалистичные результаты, но требующий больше времени и вычислительных ресурсов

Для настройки рендеринга перейдите в раздел Render Properties на панели свойств. Здесь можно выбрать движок рендеринга, установить разрешение, настроить сэмплирование (количество образцов для расчета каждого пикселя) и другие параметры. Для Cycles особенно важна настройка Samples — чем больше образцов, тем лучше качество и меньше шума, но дольше время рендеринга. 📸

Освещение — ключевой фактор качественного рендера. В Blender доступны различные типы источников света:

Point — точечный источник, излучающий свет во всех направлениях

— точечный источник, излучающий свет во всех направлениях Spot — направленный источник в форме конуса

— направленный источник в форме конуса Area — плоский источник света, создающий мягкие тени (имитирует софтбоксы)

— плоский источник света, создающий мягкие тени (имитирует софтбоксы) Sun — направленный параллельный свет, имитирующий солнечные лучи

Для создания реалистичного освещения интерьеров и экстерьеров часто используется HDRI-освещение. Добавьте изображение окружения в World Properties, выбрав Environment Texture в качестве типа подложки. HDRI-карты можно найти на специализированных ресурсах, таких как HDRI Haven.

После настройки освещения и материалов можно приступать к финальному рендерингу. Для одиночного изображения нажмите F12 или кнопку Render > Render Image. Для рендеринга анимации используйте Render > Render Animation или Ctrl+F12. Результаты будут сохранены в указанную директорию в выбранном формате.

Для повышения эффективности рендеринга в Blender 2025 добавлены новые функции:

Denoising — автоматическое удаление шума, позволяющее значительно сократить количество сэмплов

— автоматическое удаление шума, позволяющее значительно сократить количество сэмплов Light Groups — раздельный рендеринг групп источников света для последующей композиции

— раздельный рендеринг групп источников света для последующей композиции Adaptive Sampling — интеллектуальное распределение вычислительных ресурсов в зависимости от сложности участка изображения

— интеллектуальное распределение вычислительных ресурсов в зависимости от сложности участка изображения OptiX/HIP — ускорение рендеринга с помощью специальных API для видеокарт NVIDIA и AMD

Для постобработки рендера используйте Compositing нодовый редактор. Здесь можно добавить такие эффекты, как размытие глубины резкости (Depth of Field), виньетирование, цветокоррекцию, свечение (Bloom) и многое другое.

Экспорт проектов — важный аспект работы, особенно при сотрудничестве с другими специалистами или интеграции в игровые движки. Blender поддерживает множество форматов экспорта:

Формат Использование Поддерживаемые элементы FBX (.fbx) Универсальный формат для обмена с другими 3D-редакторами и игровыми движками Модели, риги, анимация, материалы (базовые) glTF 2.0 (.gltf/.glb) Современный формат для веб и AR/VR Модели, материалы PBR, анимация, морфы OBJ (.obj) Простой формат для обмена статичными моделями Модели, UV-координаты, базовые материалы Alembic (.abc) Для анимированных сеток и симуляций Деформации сетки, частицы, без материалов USD (.usd/.usda/.usdc) Новый стандарт для VFX и анимации Модели, материалы, анимация, иерархия

Для экспорта выберите File > Export и выберите нужный формат. Обратите внимание на настройки экспорта: включение/выключение определенных компонентов (анимация, материалы), масштаб, ориентация осей и другие параметры, специфичные для выбранного формата.

При подготовке модели для игровых движков особенно важна оптимизация: уменьшение количества полигонов, запекание (baking) карт нормалей и освещения, правильная настройка UV-развертки и материалов в соответствии с ограничениями целевой платформы.

