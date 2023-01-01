Подробное руководство: как выделить изображение в фотошопе – 7 способов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в дизайне и Photoshop

Опытные графические дизайнеры, ищущие улучшения своих навыков

Студенты курса графического дизайна и заинтересованные в обучении Идеальное выделение объектов в Photoshop — это тот навык, который превращает обычного пользователя в профессионала! 🔥 Создание мемов с котиками или подготовка изысканного композитного изображения для рекламной кампании — всё начинается с точного выделения. Неудивительно, что большинство новичков застревает именно на этом этапе, а опытные дизайнеры постоянно ищут способы ускорить этот процесс. В этом руководстве я раскрываю 7 проверенных методов выделения в Photoshop, которые работают даже со сложными объектами: от волос и прозрачных элементов до объектов со сложным фоном.

Хотите стать настоящим профессионалом в работе с Photoshop и другими графическими редакторами? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro — это ваш прямой путь к мастерству! На курсе вы не только освоите все техники выделения в Photoshop, но и получите целостное понимание дизайн-процессов, которые высоко ценятся работодателями. Студенты курса уже после 3-го месяца обучения создают работы профессионального уровня и получают первые коммерческие заказы.

Что нужно знать о выделении в Photoshop

Выделение в Photoshop — это процесс отделения определенного объекта или области изображения от остального фона для дальнейшей обработки. Это фундаментальный навык, который лежит в основе практически любого серьезного редактирования фотографий или создания графического дизайна.

Прежде чем погрузиться в конкретные техники, важно понимать несколько ключевых концепций:

Маршрутизация выделения — выделенная область отображается мигающим пунктиром (часто называемым "марширующие муравьи" 🐜)

— выделенная область отображается мигающим пунктиром (часто называемым "марширующие муравьи" 🐜) Альфа-каналы — сохраненные выделения, которые можно использовать позже

— сохраненные выделения, которые можно использовать позже Маски слоя — позволяют скрывать части изображения, сохраняя возможность вернуть их обратно

— позволяют скрывать части изображения, сохраняя возможность вернуть их обратно Растушевка — смягчение краев выделения для более естественного вида

— смягчение краев выделения для более естественного вида Инверсия — превращение выделенной области в невыделенную и наоборот

Выбор правильного инструмента выделения критически важен и зависит от конкретной задачи. Некоторые объекты с четкими краями легко выделяются базовыми инструментами, в то время как сложные формы или прозрачные объекты требуют комбинации нескольких методов.

Тип объекта Рекомендуемые инструменты Уровень сложности Геометрические фигуры Прямоугольное/овальное выделение, Лассо Начальный Объекты с четкими краями Быстрое выделение, Волшебная палочка Начальный Объекты на однотонном фоне Выделение объекта, Цветовой диапазон Средний Волосы, мех, прозрачные объекты Выделение и маска, Уточнить край Продвинутый

Анна Соколова, арт-директор Когда я только начинала работать с Photoshop, выделение объектов казалось мне настоящим испытанием. Особенно запомнился проект для косметического бренда, где нужно было выделить модель с развевающимися волосами на сложном фоне. Я потратила почти целый день, используя примитивные методы выделения, и результат всё равно выглядел неестественно. Сегодня такую работу я выполняю за 15 минут, комбинируя инструмент "Выделение объекта" для быстрого черновика и "Выделение и маска" для тонкой обработки краев волос. Ключом к мастерству стало понимание того, какой инструмент использовать в конкретной ситуации и как их комбинировать для достижения идеального результата. Не бойтесь экспериментировать с разными подходами — это единственный путь к совершенству.

Базовые инструменты выделения изображений в Photoshop

Прежде чем перейти к продвинутым методам, важно освоить основные инструменты выделения, которые являются строительными блоками для более сложных техник. Эти инструменты находятся в левой панели инструментов Photoshop и обозначены характерными иконками.

Инструменты геометрического выделения (Rectangular Marquee Tool, Elliptical Marquee Tool) — идеальны для выделения прямоугольных и овальных областей. Удерживайте Shift для идеального круга или квадрата.

(Rectangular Marquee Tool, Elliptical Marquee Tool) — идеальны для выделения прямоугольных и овальных областей. Удерживайте Shift для идеального круга или квадрата. Лассо (Lasso Tool) — позволяет выделять области произвольной формы, рисуя контур от руки.

(Lasso Tool) — позволяет выделять области произвольной формы, рисуя контур от руки. Полигональное лассо (Polygonal Lasso Tool) — создаёт выделение с прямыми краями между точками щелчков.

(Polygonal Lasso Tool) — создаёт выделение с прямыми краями между точками щелчков. Магнитное лассо (Magnetic Lasso Tool) — интеллектуально прилипает к краям объекта при рисовании контура.

(Magnetic Lasso Tool) — интеллектуально прилипает к краям объекта при рисовании контура. Волшебная палочка (Magic Wand Tool) — выделяет области схожего цвета. Параметр "Допуск" определяет, насколько похожие цвета будут включены.

Для управления выделением используйте модификаторы на клавиатуре:

Shift — добавляет новую область к существующему выделению

Alt (Option на Mac) — вычитает новую область из существующего выделения

Shift+Alt — создаёт пересечение выделений

После создания выделения вы можете уточнить его с помощью команд в меню "Выделение". Особенно полезны:

Растушевка (Select > Modify > Feather) — смягчает края выделения

(Select > Modify > Feather) — смягчает края выделения Расширить/Сжать (Select > Modify > Expand/Contract) — изменяет размер выделения на заданное количество пикселей

(Select > Modify > Expand/Contract) — изменяет размер выделения на заданное количество пикселей Сохранить выделение (Select > Save Selection) — сохраняет выделение в альфа-канале для последующего использования

Помните, что даже самые сложные выделения часто начинаются с базовых инструментов, после чего уточняются более продвинутыми методами. Мастерство приходит с практикой — экспериментируйте с разными комбинациями для достижения наилучших результатов. 🎯

7 эффективных способов выделения в Photoshop

Теперь перейдем к самому главному — разбору семи мощных техник выделения, которые покрывают практически все сценарии, с которыми вы можете столкнуться. Подход "один инструмент для всех задач" в Photoshop не работает, поэтому важно владеть всем арсеналом техник. 🛠️

1. Выделение объекта (Object Selection Tool)

Это самый современный инструмент в арсенале Photoshop 2025, работающий на основе искусственного интеллекта. Он располагается в группе инструментов с быстрым выделением.

Активируйте инструмент и нарисуйте прямоугольник вокруг нужного объекта

Photoshop автоматически определит границы объекта и создаст выделение

Для улучшения точности используйте кнопку "Улучшить выделение" на верхней панели

Этот метод особенно эффективен для объектов с четкими границами на относительно простом фоне.

2. Выделение и маска (Select and Mask)

Этот инструмент идеален для сложных объектов с тонкими деталями, такими как волосы или полупрозрачные элементы.

Создайте предварительное выделение любым удобным способом

Откройте "Выделение и маска" (Select > Select and Mask)

Используйте инструменты уточнения края и параметры "Уточнить радиус"

Примените настройки "Смарт-радиус" для автоматического определения сложных краев

3. Цветовой диапазон (Color Range)

Превосходный метод для выделения объектов определенного цвета или тона.

Выберите Select > Color Range

С помощью пипетки выберите нужный цвет на изображении

Настройте параметр "Разброс" для контроля диапазона выбираемых цветов

Используйте "+" и "-" пипетки для добавления или удаления цветов из выделения

4. Каналы (Channels)

Мощный метод для профессионалов, особенно эффективный при работе с контрастными изображениями.

Откройте панель "Каналы" (Window > Channels)

Проанализируйте, какой из RGB-каналов даёт наилучший контраст между объектом и фоном

Дублируйте этот канал и используйте корректировки Levels/Curves для усиления контраста

Загрузите созданную маску как выделение (Ctrl/Cmd+клик по миниатюре канала)

5. Перо (Pen Tool)

Самый точный метод для объектов с четкими краями, хотя и требует определенного навыка.

Выберите инструмент "Перо" и создайте контур вокруг объекта

Щелкните и перетаскивайте для создания кривых Безье, точно следуя контуру объекта

Замкните контур, щелкнув на начальной точке

Преобразуйте контур в выделение (правый клик > Образовать выделенную область)

6. Фоновый ластик (Background Eraser Tool)

Технически это не инструмент выделения, но отлично подходит для удаления фона вокруг сложных объектов.

Дублируйте слой с изображением

Выберите инструмент "Фоновый ластик"

Настройте параметры допуска и защиты переднего плана

Проведите по краям объекта, ластик будет удалять фон, сохраняя объект

7. Blend If

Малоизвестный, но мощный метод для выделения светлых или темных областей.

Дублируйте слой с изображением

Откройте диалог "Стиль слоя" (Layer > Layer Style)

В разделе "Наложение" используйте слайдеры "Blend If" для исключения светлых/темных областей

Удерживайте Alt/Option при перетаскивании ползунка, чтобы разделить его для плавного перехода

Метод выделения Лучше всего подходит для Время выполнения Точность Выделение объекта (AI) Чётко различимые объекты 10-30 секунд Средняя-высокая Выделение и маска Волосы, мех, сложные края 2-5 минут Высокая Цветовой диапазон Однотонные объекты, небо 30-60 секунд Средняя Каналы Высококонтрастные объекты 3-7 минут Очень высокая Перо Объекты с четкими гранями 3-10 минут Максимальная Фоновый ластик Полупрозрачные объекты 5-15 минут Средняя-высокая Blend If Светлые объекты (например, небо) 1-2 минуты Средняя

Тонкая настройка выделения сложных объектов

После создания базового выделения часто требуется тонкая настройка, особенно при работе со сложными объектами. Мастерство приходит именно на этом этапе, где внимание к деталям играет решающую роль. 🔍

Один из самых мощных инструментов для тонкой настройки — это диалоговое окно "Выделение и маска" (Select and Mask), доступное через меню "Выделение" или с помощью комбинации клавиш Alt+Ctrl+R. Вот ключевые параметры, с которыми стоит экспериментировать:

Режим просмотра — выбор варианта отображения выделения. "Наложение" и "На черном" часто помогают лучше оценить качество краев.

— выбор варианта отображения выделения. "Наложение" и "На черном" часто помогают лучше оценить качество краев. Радиус обнаружения краев — определяет, насколько далеко Photoshop будет искать края от исходного выделения.

— определяет, насколько далеко Photoshop будет искать края от исходного выделения. Смарт-радиус — автоматически изменяет радиус в зависимости от характера краев (мягкие или резкие).

— автоматически изменяет радиус в зависимости от характера краев (мягкие или резкие). Сгладить — уменьшает неровности краев выделения.

— уменьшает неровности краев выделения. Растушевка — создает плавный переход между выделением и фоном.

— создает плавный переход между выделением и фоном. Контраст — увеличивает резкость краев выделения.

— увеличивает резкость краев выделения. Сдвиг края — расширяет или сужает выделение.

Для особо сложных областей, таких как волосы или полупрозрачные объекты, используйте инструменты уточнения в том же диалоге:

Кисть уточнения края — позволяет вручную указать области со сложными деталями.

— позволяет вручную указать области со сложными деталями. Кисть выделения — добавляет области к выделению.

— добавляет области к выделению. Кисть отмены выделения — удаляет области из выделения.

Дмитрий Козлов, фотограф-ретушер В моей практике ретуши beauty-фотографий я часто сталкиваюсь с необходимостью идеального выделения волос. После многих экспериментов я разработал двухэтапный подход, который дает потрясающие результаты даже с самыми сложными прическами. Сначала я создаю грубое выделение с помощью инструмента "Выделение объекта", затем перехожу в режим "Выделение и маска" и устанавливаю высокое значение смарт-радиуса (около 10-15 пикселей). Ключевой момент: я не пытаюсь получить идеальное выделение сразу всей прически. Вместо этого я использую кисть уточнения края только на проблемных участках, двигаясь постепенно от крупных прядей к мелким. Затем я экспортирую результат как маску слоя и дополнительно уточняю её с помощью кисти и уровней прозрачности. Этот метод занимает около 10-15 минут, но результат стоит каждой секунды — клиенты всегда в восторге от естественности волос в финальных изображениях.

Для экстремально сложных случаев можно использовать комбинированный подход:

Создайте базовое выделение с помощью инструмента "Выделение объекта" Уточните его с помощью "Выделение и маска" Сохраните результат как альфа-канал Выберите отдельные проблемные участки другими методами (например, цветовым диапазоном) Комбинируйте выделения с помощью операций "Добавить", "Вычесть" или "Пересечь"

Помните, что идеальное выделение возможно не всегда. В некоторых случаях может потребоваться ручная доработка мелких деталей с помощью кисти на маске слоя после завершения основного выделения. Это нормальная часть рабочего процесса профессиональных ретушеров. 🖌️

Применение выделенных областей: практические задачи

Мастерство выделения объектов имеет смысл только тогда, когда вы знаете, как применить результат в реальных проектах. Рассмотрим несколько практических сценариев использования выделений и как их реализовать наиболее эффективно. 🚀

Замена фона (удаление фона)

Самое распространенное применение выделения — изоляция объекта от его оригинального фона.

Выделите объект любым подходящим методом Нажмите кнопку "Добавить маску слоя" в панели слоев Создайте новый слой под вашим объектом и заполните его новым фоном Для естественности добавьте тень: Layer Style > Drop Shadow

Профессиональный совет: добавьте слой коррекции Color Balance поверх объекта и маскируйте его так, чтобы затрагивать только края объекта. Настройте оттенки краев так, чтобы они соответствовали новому фону. Это создаст эффект цветового перехода, который сделает композицию более реалистичной.

Выборочная коррекция цвета и тона

Выделения позволяют применять корректировки только к конкретным частям изображения.

Выделите нужную часть изображения (например, небо или кожу модели) Создайте корректирующий слой (Adjustment Layer) — он автоматически создаст маску из вашего выделения Настройте параметры коррекции (яркость, контраст, насыщенность и т.д.) При необходимости уточните маску корректирующего слоя кистью

Этот метод позволяет в любой момент изменить параметры коррекции или форму маски, не затрагивая исходное изображение.

Создание композитных изображений

Комбинирование элементов из разных изображений в одно целое.

Выделите и скопируйте объект из исходного изображения (Ctrl+C) Вставьте его в целевое изображение (Ctrl+V) Используйте Transform (Ctrl+T) для масштабирования и позиционирования Добавьте корректирующие слои с клиппинг-масками для подгонки цвета и освещения

Ключ к реалистичным композитам — согласование освещения, перспективы и цветовой гаммы между исходным объектом и новой сценой.

Создание цветовых акцентов

Техника частичного обесцвечивания для выделения конкретного объекта.

Дублируйте исходный слой Обесцветьте верхний слой (Ctrl+Shift+U или Adjustment Layer > Black & White) Выделите объект, который должен остаться цветным Добавьте маску слоя — обесцвеченный слой будет скрыт в месте выделения

Нестандартные форматы дизайна

Выделения могут использоваться для создания интересных эффектов в дизайне.

Создание текста с заполнением из фотографии: выделите текст, создайте инверсию выделения и примените как маску к слою с изображением

Эффект "выглядывающего" изображения: используйте выделения для создания узоров, через которые будет видна фотография

Создание нестандартных рамок и виньеток: выделяйте сложные формы и используйте их как маски для слоев с цветом или текстурой

Не уверены, что графический дизайн — ваше призвание? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro и узнайте, какая творческая профессия подходит именно вам! Тест разработан профессиональными карьерными консультантами и учитывает не только ваши навыки работы с графическими редакторами, но и личностные качества, которые помогут вам построить успешную карьеру. Результаты вы получите сразу после прохождения вместе с персональными рекомендациями по развитию.