logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
DigitalArt
arrow
Подробное руководство: как выделить изображение в фотошопе - 7 способов
Пройти тест: моя идеальная работа
Узнай, какая работа подходит именно тебе по характеру и способностям
Пройти тест

Подробное руководство: как выделить изображение в фотошопе – 7 способов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Новички в дизайне и Photoshop
  • Опытные графические дизайнеры, ищущие улучшения своих навыков

  • Студенты курса графического дизайна и заинтересованные в обучении

    Идеальное выделение объектов в Photoshop — это тот навык, который превращает обычного пользователя в профессионала! 🔥 Создание мемов с котиками или подготовка изысканного композитного изображения для рекламной кампании — всё начинается с точного выделения. Неудивительно, что большинство новичков застревает именно на этом этапе, а опытные дизайнеры постоянно ищут способы ускорить этот процесс. В этом руководстве я раскрываю 7 проверенных методов выделения в Photoshop, которые работают даже со сложными объектами: от волос и прозрачных элементов до объектов со сложным фоном.

Хотите стать настоящим профессионалом в работе с Photoshop и другими графическими редакторами? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro — это ваш прямой путь к мастерству! На курсе вы не только освоите все техники выделения в Photoshop, но и получите целостное понимание дизайн-процессов, которые высоко ценятся работодателями. Студенты курса уже после 3-го месяца обучения создают работы профессионального уровня и получают первые коммерческие заказы.

Что нужно знать о выделении в Photoshop

Выделение в Photoshop — это процесс отделения определенного объекта или области изображения от остального фона для дальнейшей обработки. Это фундаментальный навык, который лежит в основе практически любого серьезного редактирования фотографий или создания графического дизайна.

Прежде чем погрузиться в конкретные техники, важно понимать несколько ключевых концепций:

  • Маршрутизация выделения — выделенная область отображается мигающим пунктиром (часто называемым "марширующие муравьи" 🐜)
  • Альфа-каналы — сохраненные выделения, которые можно использовать позже
  • Маски слоя — позволяют скрывать части изображения, сохраняя возможность вернуть их обратно
  • Растушевка — смягчение краев выделения для более естественного вида
  • Инверсия — превращение выделенной области в невыделенную и наоборот

Выбор правильного инструмента выделения критически важен и зависит от конкретной задачи. Некоторые объекты с четкими краями легко выделяются базовыми инструментами, в то время как сложные формы или прозрачные объекты требуют комбинации нескольких методов.

Тип объекта Рекомендуемые инструменты Уровень сложности
Геометрические фигуры Прямоугольное/овальное выделение, Лассо Начальный
Объекты с четкими краями Быстрое выделение, Волшебная палочка Начальный
Объекты на однотонном фоне Выделение объекта, Цветовой диапазон Средний
Волосы, мех, прозрачные объекты Выделение и маска, Уточнить край Продвинутый

Анна Соколова, арт-директор

Когда я только начинала работать с Photoshop, выделение объектов казалось мне настоящим испытанием. Особенно запомнился проект для косметического бренда, где нужно было выделить модель с развевающимися волосами на сложном фоне. Я потратила почти целый день, используя примитивные методы выделения, и результат всё равно выглядел неестественно.

Сегодня такую работу я выполняю за 15 минут, комбинируя инструмент "Выделение объекта" для быстрого черновика и "Выделение и маска" для тонкой обработки краев волос. Ключом к мастерству стало понимание того, какой инструмент использовать в конкретной ситуации и как их комбинировать для достижения идеального результата. Не бойтесь экспериментировать с разными подходами — это единственный путь к совершенству.

Пошаговый план для смены профессии

Базовые инструменты выделения изображений в Photoshop

Прежде чем перейти к продвинутым методам, важно освоить основные инструменты выделения, которые являются строительными блоками для более сложных техник. Эти инструменты находятся в левой панели инструментов Photoshop и обозначены характерными иконками.

  • Инструменты геометрического выделения (Rectangular Marquee Tool, Elliptical Marquee Tool) — идеальны для выделения прямоугольных и овальных областей. Удерживайте Shift для идеального круга или квадрата.
  • Лассо (Lasso Tool) — позволяет выделять области произвольной формы, рисуя контур от руки.
  • Полигональное лассо (Polygonal Lasso Tool) — создаёт выделение с прямыми краями между точками щелчков.
  • Магнитное лассо (Magnetic Lasso Tool) — интеллектуально прилипает к краям объекта при рисовании контура.
  • Волшебная палочка (Magic Wand Tool) — выделяет области схожего цвета. Параметр "Допуск" определяет, насколько похожие цвета будут включены.

Для управления выделением используйте модификаторы на клавиатуре:

  • Shift — добавляет новую область к существующему выделению
  • Alt (Option на Mac) — вычитает новую область из существующего выделения
  • Shift+Alt — создаёт пересечение выделений

После создания выделения вы можете уточнить его с помощью команд в меню "Выделение". Особенно полезны:

  • Растушевка (Select > Modify > Feather) — смягчает края выделения
  • Расширить/Сжать (Select > Modify > Expand/Contract) — изменяет размер выделения на заданное количество пикселей
  • Сохранить выделение (Select > Save Selection) — сохраняет выделение в альфа-канале для последующего использования

Помните, что даже самые сложные выделения часто начинаются с базовых инструментов, после чего уточняются более продвинутыми методами. Мастерство приходит с практикой — экспериментируйте с разными комбинациями для достижения наилучших результатов. 🎯

7 эффективных способов выделения в Photoshop

Теперь перейдем к самому главному — разбору семи мощных техник выделения, которые покрывают практически все сценарии, с которыми вы можете столкнуться. Подход "один инструмент для всех задач" в Photoshop не работает, поэтому важно владеть всем арсеналом техник. 🛠️

1. Выделение объекта (Object Selection Tool)

Это самый современный инструмент в арсенале Photoshop 2025, работающий на основе искусственного интеллекта. Он располагается в группе инструментов с быстрым выделением.

  • Активируйте инструмент и нарисуйте прямоугольник вокруг нужного объекта
  • Photoshop автоматически определит границы объекта и создаст выделение
  • Для улучшения точности используйте кнопку "Улучшить выделение" на верхней панели

Этот метод особенно эффективен для объектов с четкими границами на относительно простом фоне.

2. Выделение и маска (Select and Mask)

Этот инструмент идеален для сложных объектов с тонкими деталями, такими как волосы или полупрозрачные элементы.

  • Создайте предварительное выделение любым удобным способом
  • Откройте "Выделение и маска" (Select > Select and Mask)
  • Используйте инструменты уточнения края и параметры "Уточнить радиус"
  • Примените настройки "Смарт-радиус" для автоматического определения сложных краев

3. Цветовой диапазон (Color Range)

Превосходный метод для выделения объектов определенного цвета или тона.

  • Выберите Select > Color Range
  • С помощью пипетки выберите нужный цвет на изображении
  • Настройте параметр "Разброс" для контроля диапазона выбираемых цветов
  • Используйте "+" и "-" пипетки для добавления или удаления цветов из выделения

4. Каналы (Channels)

Мощный метод для профессионалов, особенно эффективный при работе с контрастными изображениями.

  • Откройте панель "Каналы" (Window > Channels)
  • Проанализируйте, какой из RGB-каналов даёт наилучший контраст между объектом и фоном
  • Дублируйте этот канал и используйте корректировки Levels/Curves для усиления контраста
  • Загрузите созданную маску как выделение (Ctrl/Cmd+клик по миниатюре канала)

5. Перо (Pen Tool)

Самый точный метод для объектов с четкими краями, хотя и требует определенного навыка.

  • Выберите инструмент "Перо" и создайте контур вокруг объекта
  • Щелкните и перетаскивайте для создания кривых Безье, точно следуя контуру объекта
  • Замкните контур, щелкнув на начальной точке
  • Преобразуйте контур в выделение (правый клик > Образовать выделенную область)

6. Фоновый ластик (Background Eraser Tool)

Технически это не инструмент выделения, но отлично подходит для удаления фона вокруг сложных объектов.

  • Дублируйте слой с изображением
  • Выберите инструмент "Фоновый ластик"
  • Настройте параметры допуска и защиты переднего плана
  • Проведите по краям объекта, ластик будет удалять фон, сохраняя объект

7. Blend If

Малоизвестный, но мощный метод для выделения светлых или темных областей.

  • Дублируйте слой с изображением
  • Откройте диалог "Стиль слоя" (Layer > Layer Style)
  • В разделе "Наложение" используйте слайдеры "Blend If" для исключения светлых/темных областей
  • Удерживайте Alt/Option при перетаскивании ползунка, чтобы разделить его для плавного перехода
Метод выделения Лучше всего подходит для Время выполнения Точность
Выделение объекта (AI) Чётко различимые объекты 10-30 секунд Средняя-высокая
Выделение и маска Волосы, мех, сложные края 2-5 минут Высокая
Цветовой диапазон Однотонные объекты, небо 30-60 секунд Средняя
Каналы Высококонтрастные объекты 3-7 минут Очень высокая
Перо Объекты с четкими гранями 3-10 минут Максимальная
Фоновый ластик Полупрозрачные объекты 5-15 минут Средняя-высокая
Blend If Светлые объекты (например, небо) 1-2 минуты Средняя

Тонкая настройка выделения сложных объектов

После создания базового выделения часто требуется тонкая настройка, особенно при работе со сложными объектами. Мастерство приходит именно на этом этапе, где внимание к деталям играет решающую роль. 🔍

Один из самых мощных инструментов для тонкой настройки — это диалоговое окно "Выделение и маска" (Select and Mask), доступное через меню "Выделение" или с помощью комбинации клавиш Alt+Ctrl+R. Вот ключевые параметры, с которыми стоит экспериментировать:

  • Режим просмотра — выбор варианта отображения выделения. "Наложение" и "На черном" часто помогают лучше оценить качество краев.
  • Радиус обнаружения краев — определяет, насколько далеко Photoshop будет искать края от исходного выделения.
  • Смарт-радиус — автоматически изменяет радиус в зависимости от характера краев (мягкие или резкие).
  • Сгладить — уменьшает неровности краев выделения.
  • Растушевка — создает плавный переход между выделением и фоном.
  • Контраст — увеличивает резкость краев выделения.
  • Сдвиг края — расширяет или сужает выделение.

Для особо сложных областей, таких как волосы или полупрозрачные объекты, используйте инструменты уточнения в том же диалоге:

  • Кисть уточнения края — позволяет вручную указать области со сложными деталями.
  • Кисть выделения — добавляет области к выделению.
  • Кисть отмены выделения — удаляет области из выделения.

Дмитрий Козлов, фотограф-ретушер

В моей практике ретуши beauty-фотографий я часто сталкиваюсь с необходимостью идеального выделения волос. После многих экспериментов я разработал двухэтапный подход, который дает потрясающие результаты даже с самыми сложными прическами.

Сначала я создаю грубое выделение с помощью инструмента "Выделение объекта", затем перехожу в режим "Выделение и маска" и устанавливаю высокое значение смарт-радиуса (около 10-15 пикселей). Ключевой момент: я не пытаюсь получить идеальное выделение сразу всей прически. Вместо этого я использую кисть уточнения края только на проблемных участках, двигаясь постепенно от крупных прядей к мелким. Затем я экспортирую результат как маску слоя и дополнительно уточняю её с помощью кисти и уровней прозрачности. Этот метод занимает около 10-15 минут, но результат стоит каждой секунды — клиенты всегда в восторге от естественности волос в финальных изображениях.

Для экстремально сложных случаев можно использовать комбинированный подход:

  1. Создайте базовое выделение с помощью инструмента "Выделение объекта"
  2. Уточните его с помощью "Выделение и маска"
  3. Сохраните результат как альфа-канал
  4. Выберите отдельные проблемные участки другими методами (например, цветовым диапазоном)
  5. Комбинируйте выделения с помощью операций "Добавить", "Вычесть" или "Пересечь"

Помните, что идеальное выделение возможно не всегда. В некоторых случаях может потребоваться ручная доработка мелких деталей с помощью кисти на маске слоя после завершения основного выделения. Это нормальная часть рабочего процесса профессиональных ретушеров. 🖌️

Применение выделенных областей: практические задачи

Мастерство выделения объектов имеет смысл только тогда, когда вы знаете, как применить результат в реальных проектах. Рассмотрим несколько практических сценариев использования выделений и как их реализовать наиболее эффективно. 🚀

Замена фона (удаление фона)

Самое распространенное применение выделения — изоляция объекта от его оригинального фона.

  1. Выделите объект любым подходящим методом
  2. Нажмите кнопку "Добавить маску слоя" в панели слоев
  3. Создайте новый слой под вашим объектом и заполните его новым фоном
  4. Для естественности добавьте тень: Layer Style > Drop Shadow

Профессиональный совет: добавьте слой коррекции Color Balance поверх объекта и маскируйте его так, чтобы затрагивать только края объекта. Настройте оттенки краев так, чтобы они соответствовали новому фону. Это создаст эффект цветового перехода, который сделает композицию более реалистичной.

Выборочная коррекция цвета и тона

Выделения позволяют применять корректировки только к конкретным частям изображения.

  1. Выделите нужную часть изображения (например, небо или кожу модели)
  2. Создайте корректирующий слой (Adjustment Layer) — он автоматически создаст маску из вашего выделения
  3. Настройте параметры коррекции (яркость, контраст, насыщенность и т.д.)
  4. При необходимости уточните маску корректирующего слоя кистью

Этот метод позволяет в любой момент изменить параметры коррекции или форму маски, не затрагивая исходное изображение.

Создание композитных изображений

Комбинирование элементов из разных изображений в одно целое.

  1. Выделите и скопируйте объект из исходного изображения (Ctrl+C)
  2. Вставьте его в целевое изображение (Ctrl+V)
  3. Используйте Transform (Ctrl+T) для масштабирования и позиционирования
  4. Добавьте корректирующие слои с клиппинг-масками для подгонки цвета и освещения

Ключ к реалистичным композитам — согласование освещения, перспективы и цветовой гаммы между исходным объектом и новой сценой.

Создание цветовых акцентов

Техника частичного обесцвечивания для выделения конкретного объекта.

  1. Дублируйте исходный слой
  2. Обесцветьте верхний слой (Ctrl+Shift+U или Adjustment Layer > Black & White)
  3. Выделите объект, который должен остаться цветным
  4. Добавьте маску слоя — обесцвеченный слой будет скрыт в месте выделения

Нестандартные форматы дизайна

Выделения могут использоваться для создания интересных эффектов в дизайне.

  • Создание текста с заполнением из фотографии: выделите текст, создайте инверсию выделения и примените как маску к слою с изображением
  • Эффект "выглядывающего" изображения: используйте выделения для создания узоров, через которые будет видна фотография
  • Создание нестандартных рамок и виньеток: выделяйте сложные формы и используйте их как маски для слоев с цветом или текстурой

Не уверены, что графический дизайн — ваше призвание? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro и узнайте, какая творческая профессия подходит именно вам! Тест разработан профессиональными карьерными консультантами и учитывает не только ваши навыки работы с графическими редакторами, но и личностные качества, которые помогут вам построить успешную карьеру. Результаты вы получите сразу после прохождения вместе с персональными рекомендациями по развитию.

Владение различными техниками выделения в Photoshop — это не просто техническое умение, а настоящее искусство, которое открывает безграничные возможности для реализации творческих идей. Как и в любом мастерстве, ключ к успеху — регулярная практика и эксперименты с различными инструментами. Начните с простых объектов и постепенно переходите к более сложным, комбинируя разные подходы для достижения идеального результата. Помните: даже профессиональные дизайнеры постоянно изучают новые техники и совершенствуют свои навыки, потому что в мире цифрового дизайна нет пределов для развития креативности.

Свежие материалы
Как сделать вертикальную презентацию в Гугл презентации: пошаговая
26 мая 2025
Как сшивать листы для книги: простая техника своими руками
26 мая 2025
Как красиво оформить стихи на бумаге: 7 способов для начинающих
26 мая 2025

Загрузка...