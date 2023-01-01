Перевод сантиметров в пиксели в Figma: пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие в области цифрового дизайна и печати

Студенты и начинающие специалисты в сфере дизайна

Профессионалы, испытывающие трудности с конвертацией единиц измерения в Figma Путаница с единицами измерения в дизайне может превратить перспективный проект в кошмар на этапе разработки. Сантиметры, пиксели, пункты — в Figma всё это переплетается и требует точности перевода. Особенно критично это становится при подготовке дизайнов для печатных материалов или при переходе от физических эскизов к цифровым макетам. Один неверный перевод — и ваш баннер, рассчитанный на широкоформатный принт, может потерять чёткость или пропорции. В этой инструкции я раскрою точный алгоритм перевода сантиметров в пиксели в Figma, актуальный для 2025 года. 🔍

Хотите больше не гадать с размерами и единицами измерения? Курс «Веб-дизайнер» с нуля от Skypro включает полноценный модуль по работе с Figma, где вы освоите не только конвертацию единиц измерения, но и научитесь создавать профессиональные дизайн-системы. Студенты курса получают эксклюзивный доступ к шаблонам для автоматизации перевода размеров и крутые экспертные хаки для работы с Figma.

Почему важно знать, как перевести см в пиксели в Figma

Правильный перевод сантиметров в пиксели в Figma — это не просто техническое умение, а критически важная компетенция для дизайнера. Среда цифрового дизайна оперирует пикселями, но физический мир измеряется в метрических единицах. Эта дихотомия превращает точность конвертации в фундаментальный навык. 🎯

Анна Соколова, арт-директор У нас был кейс с крупным ритейл-клиентом, который предоставил техническое задание для оформления торговых точек в сантиметрах. Мой младший дизайнер неправильно конвертировал размеры в Figma, используя коэффициент без учёта DPI экрана. В результате, когда макеты ушли в печать, все элементы оказались на 15% меньше необходимого размера. Пришлось перепечатывать материалы на сумму более 300 тысяч рублей. С тех пор в нашей студии действует строгий протокол конвертации единиц измерения с проверкой на реальных образцах перед финальной печатью.

Знание правил перевода см в пиксели критично по нескольким причинам:

Сохранение точных пропорций при переходе от бумажных эскизов к цифровым макетам

Обеспечение корректного масштаба элементов для различных устройств отображения

Фиксированная печать материалов без искажений и потери качества

Согласованная коммуникация с клиентами и подрядчиками, использующими разные системы измерения

Сценарий использования Риски при неверной конвертации Влияние на проект Разработка интерфейсов Размытость элементов UI, непропорциональные компоненты Снижение юзабилити, повышенная когнитивная нагрузка Печатные материалы Искажение размеров, потеря деталей Дополнительные расходы на перепечатку, срыв дедлайнов Прототипирование физических продуктов Несоответствие размеров реальным объектам Необходимость переделки прототипов, увеличение бюджета Кросс-платформенная разработка Разные отображения на разных устройствах Фрагментация пользовательского опыта

Овладение точной конвертацией в Figma упрощает колоссальный объём работы и минимизирует риски дорогостоящих ошибок, особенно в проектах с жёсткими требованиями к физическим размерам итоговых материалов.

Основные принципы конвертации сантиметров в пиксели

Конвертация сантиметров в пиксели опирается на понимание взаимосвязи между физическими и цифровыми единицами измерения. Пиксель — это относительная единица, зависящая от разрешения устройства, тогда как сантиметр — абсолютная физическая величина. 📏

Ключевой концепцией здесь выступает DPI (Dots Per Inch) или PPI (Pixels Per Inch) — количество точек/пикселей на дюйм. Именно эта величина определяет, сколько пикселей потребуется для отображения одного сантиметра на экране или при печати.

Стандартное разрешение экрана : 72 DPI для веб-дизайна

: 72 DPI для веб-дизайна Печатное разрешение : обычно 300 DPI для качественной печати

: обычно 300 DPI для качественной печати Базовая формула: Пиксели = Сантиметры × (DPI / 2.54)

Константа 2.54 появляется в формуле, поскольку 1 дюйм = 2.54 сантиметра. Таким образом, при стандартном веб-разрешении 72 DPI:

1 см ≈ 28.35 пикселей (1 × 72 / 2.54)

Измерение в см Эквивалент в px (72 DPI) Эквивалент в px (300 DPI) 1 см 28.35 px 118.11 px 2.5 см 70.87 px 295.28 px 5 см 141.73 px 590.55 px 10 см 283.46 px 1181.10 px 21 см (А4 ширина) 595.28 px 2480.32 px 29.7 см (А4 высота) 841.89 px 3507.87 px

Марк Левицкий, UX/UI дизайнер Работая над дизайном мобильного приложения для архитектурной фирмы, мне пришлось конвертировать чертежи мебели из сантиметров в пиксели для интерактивного конфигуратора. Я совершил ошибку, используя формулу без учёта плотности экранов разных устройств. На iPhone элементы выглядели отлично, но на Android-устройствах с высокой плотностью пикселей всё оказалось непропорционально мелким. Решение пришло через создание адаптивной системы масштабирования в Figma с коэффициентами для разных DPI. Теперь я всегда создаю таблицу соответствия физических размеров пиксельным для всех поддерживаемых устройств прямо в проекте Figma.

Важно понимать, что Figma по умолчанию работает в абстрактных пикселях, которые не привязаны напрямую к физическому размеру на экране. Это отличает её от программ, ориентированных на печать, таких как Adobe InDesign, где можно напрямую работать с физическими единицами измерения.

Настройка масштабирования в Figma для точного перевода см

Figma не имеет прямой поддержки сантиметров как единицы измерения, но предлагает гибкую систему настройки, позволяющую точно моделировать физические размеры. Для правильной настройки масштабирования необходимо последовательно выполнить несколько шагов. 🛠️

Основной метод заключается в установке правильного масштаба фреймов и использовании сетки для визуальной референции:

Создание фрейма с точными размерами в пикселях, соответствующими сантиметровым измерениям по формуле Настройка сетки с шагом, соответствующим 1 см в пикселях Установка масштаба просмотра для визуальной верификации размеров

Пошаговая инструкция настройки масштаба в Figma для работы с сантиметрами:

Откройте Figma и создайте новый проект Нажмите F для создания нового фрейма или выберите Frame tool на панели инструментов В правой панели свойств укажите точные размеры в пикселях, конвертированные из сантиметров Правый клик на фрейме → Add layout grid Установите тип сетки "Grid" и задайте размер ячейки, соответствующий 1 см (28.35 px для 72 DPI) Для визуальной проверки используйте инструмент "Scale" (K) и установите масштаб 100%

Для печатных проектов убедитесь, что используете правильное DPI. Для стандартной офисной печати подойдёт 300 DPI, что даёт примерно 118 пикселей на сантиметр.

При необходимости можно создать дополнительный слой-линейку для визуальной референции, разместив на нём отметки с шагом в 1 см. Это особенно полезно при работе с несколькими дизайнерами на одном проекте.

Формула и инструменты для перевода см в пиксели в Figma

Для точного перевода сантиметров в пиксели в Figma необходимо использовать чёткую математическую формулу с учётом целевого разрешения вывода. Подход должен быть системным и повторяемым для всех элементов дизайна. 🧮

Базовая формула перевода сантиметров в пиксели:

Пиксели = Сантиметры × (DPI / 2.54)

Где:

DPI — количество точек на дюйм (для веб-проектов обычно 72, для печати 300)

2.54 — количество сантиметров в одном дюйме

Для упрощения работы в Figma рекомендую использовать следующие инструменты:

Встроенный калькулятор Figma — в поле размера можно напрямую вводить формулы: например, "5*28.35" для 5 см Plugins для конвертации — специализированные плагины, добавляющие функционал конвертации единиц измерения JavaScript-скрипты — для автоматизации процесса конвертации больших объёмов размеров Созданный вручную компонент-линейка — с отметками в пикселях, соответствующими сантиметрам

Примеры использования встроенного калькулятора Figma:

Что ввести в поле Width/Height Результат для веб (72 DPI) Результат для печати (300 DPI) 1*72/2.54 28.35 px (1 см) – 5*72/2.54 141.73 px (5 см) – 1*300/2.54 – 118.11 px (1 см) 10*300/2.54 – 1181.10 px (10 см) 21*72/2.54 595.28 px (А4 ширина) – 29.7*72/2.54 841.89 px (А4 высота) –

Для автоматизации процесса конвертации можно создать компонент "Линейка" в Figma:

Создайте прямоугольник шириной, равной 10 см в пикселях (для веб: 283.46 px) Добавьте деления с шагом в 1 см (28.35 px) Подпишите каждое деление в сантиметрах Сохраните как компонент для повторного использования

Такая линейка может быть добавлена в любой проект как референс и удалена перед экспортом финальных макетов. Это существенно упрощает проверку размеров и пропорций, особенно при работе с печатными материалами.

Хотите узнать, подходит ли вам карьера в дизайне и насколько легко вы освоите конвертацию единиц измерения и другие технические аспекты? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить ваши сильные стороны и предрасположенность к аналитическому мышлению — ключевому навыку для работы с точными измерениями в Figma. По результатам теста вы получите персональные рекомендации по развитию карьеры в дизайне.

Советы профессионалов по работе с разными единицами в Figma

Профессиональные дизайнеры, регулярно сталкивающиеся с необходимостью перевода сантиметров в пиксели, выработали ряд эффективных практик, которые значительно упрощают рабочий процесс в Figma. Это не просто теоретические рекомендации, а проверенные боевые техники. 💯

Создайте собственную дизайн-систему с предустановленными размерами — включите в неё компоненты с фиксированными размерами, соответствующими часто используемым физическим величинам (А4, А5, визитная карточка и т.д.)

— включите в неё компоненты с фиксированными размерами, соответствующими часто используемым физическим величинам (А4, А5, визитная карточка и т.д.) Используйте раздельные файлы для веб и печати — с соответствующими настройками DPI для каждого типа проекта

— с соответствующими настройками DPI для каждого типа проекта Задокументируйте коэффициенты пересчёта — создайте отдельный фрейм с таблицей перевода основных размеров для быстрого доступа

— создайте отдельный фрейм с таблицей перевода основных размеров для быстрого доступа Применяйте масштаб 100% для проверки — при этом масштабе фактический размер на экране максимально приближен к физическому при стандартных настройках дисплея

Для различных типов проектов профессионалы рекомендуют следующие подходы:

Для веб-дизайна: работайте изначально в пикселях, используя коэффициент 72 DPI только для элементов, которые должны соответствовать физическим объектам Для печатной продукции: создавайте макеты, изначально рассчитывая все размеры по формуле с 300 DPI Для смешанных проектов: используйте компонентный подход с переменными для масштабирования одних и тех же элементов под разные системы вывода Для прототипов физических устройств: используйте Figma в сочетании с вспомогательными инструментами для создания точных чертежей с правильным масштабированием

Дополнительные практические советы от экспертов:

Создайте вариативные компоненты с разными масштабами для одних и тех же элементов

с разными масштабами для одних и тех же элементов Используйте auto layout и constraints для сохранения пропорций при масштабировании

для сохранения пропорций при масштабировании Держите DPI-калькулятор под рукой , особенно при работе с нестандартными разрешениями экранов

, особенно при работе с нестандартными разрешениями экранов Регулярно проверяйте физические размеры на реальных устройствах или с помощью печатных экземпляров

на реальных устройствах или с помощью печатных экземпляров Коммуницируйте в одной системе единиц со всеми участниками проекта, включая клиентов и разработчиков

Важно помнить, что конвертация — это не только математическая операция, но и часть коммуникации в рамках проекта. Чем чётче и последовательнее вы будете в использовании единиц измерения, тем меньше возникнет непониманий на пути от концепции к реализации.