Маски в Фигме: полное руководство по эффективному применению

Для кого эта статья:

Дизайнеры и специалисты в области UI/UX

Начинающие и опытные пользователи Figma

Люди, заинтересованные в улучшении своих навыков в веб-дизайне Маски в Figma — это инструмент, который превращает обычный дизайн в произведение искусства. Работая со сложными интерфейсами или креативными иллюстрациями, дизайнеры часто упускают потенциал масок, ограничиваясь базовыми функциями. А ведь правильное применение этого инструмента может радикально изменить ваш подход к дизайну, ускорить рабочий процесс и открыть новые творческие горизонты. В этом руководстве я расскажу, как использовать маски на полную мощность — от простейших приемов до продвинутых техник, о которых знают единицы. 🎭

Хотите не просто изучить маски, но и освоить весь арсенал инструментов современного веб-дизайнера?

Что такое маски в Figma: основной функционал

Маски в Figma — это мощный инструмент контроля видимости объектов, позволяющий показывать содержимое только в пределах определенной формы. По сути, маска действует как "окно", через которое виден расположенный под ней контент. Всё, что выходит за границы маски, становится невидимым, что открывает огромные возможности для дизайна.

Основные свойства масок в Figma:

Маской может выступать любая векторная фигура или текстовый элемент

Эффект применяется к слою непосредственно под маской или ко всем слоям внутри фрейма-маски

Маски можно комбинировать, создавая сложные композиции

Их можно редактировать в любой момент, меняя форму "окна"

Поддерживаются булевы операции для создания комплексных форм

В 2025 году Figma значительно расширила функционал масок, добавив возможность применять к ним эффекты размытия, градиенты и даже кастомные фильтры, что вывело возможности этого инструмента на новый уровень. 📈

Тип маски Применение Особенности Векторная маска Точный контроль над формой Редактируемые узлы, высокая точность Текстовая маска Типографические эффекты Возможность редактирования текста после применения Фрейм-маска Маскирование группы объектов Влияет на все вложенные элементы Булевые маски Сложные формы и вырезы Комбинирование нескольких форм

Важно отметить, что маски в Figma — это не деструктивный инструмент. В отличие от редакторов растровой графики, применение маски не удаляет части изображения физически, а лишь скрывает их. Это дает дизайнеру свободу экспериментировать, не опасаясь потерять данные.

Как применять маски в Figma: пошаговая инструкция

Применение масок в Figma — прямолинейный процесс, который можно освоить за несколько минут. Однако некоторые нюансы требуют внимания для достижения наилучших результатов. Следуйте этой пошаговой инструкции, и вы сможете уверенно использовать маски в своих проектах. 🔍

Александр Волков, старший UI/UX дизайнер Помню свой первый серьезный проект в Figma — дизайн приложения для банка. Клиент требовал сложный интерфейс с круглыми аватарками и нестандартными диаграммами. Я потратил почти день, пытаясь вручную обрезать каждое изображение, пока коллега не показал, как использовать маски. "Создай круг, помести его над фото и нажми Control+Alt+M", — сказал он. За секунду фото идеально вписалось в круг. Я был в шоке от того, насколько это просто. "А теперь попробуй изменить размер круга", — предложил коллега. Когда я увидел, как изображение динамически подстраивается под новую форму маски, без необходимости начинать всё заново, я понял, что раньше работал неэффективно. С тех пор маски стали моим главным инструментом для создания сложных интерфейсов. Проект, который должен был занять неделю, я завершил за два дня, чем сильно impressed клиента.

Базовое создание маски:

Создайте форму, которая будет служить маской (круг, многоугольник, текст и т.д.) Расположите эту форму над объектом, который нужно замаскировать Выделите оба элемента (сначала объект, затем форму-маску) Нажмите правую кнопку мыши и выберите "Use as Mask" или используйте сочетание клавиш Ctrl+Alt+M (Windows) / Cmd+Option+M (Mac)

После применения маски вы заметите, что в панели слоев появилась специальная иконка, указывающая на то, что к слою применена маска. Теперь вы можете свободно модифицировать как саму маску, так и содержимое под ней.

Для редактирования маски:

Щелкните по маске в панели слоев, чтобы выбрать и отредактировать ее форму

Для изменения положения содержимого внутри маски, выберите замаскированный объект

Чтобы отменить маску, выберите ее и нажмите "Detach Mask" в контекстном меню

Продвинутые техники работы с масками:

Создавайте вложенные маски для сложных эффектов

Используйте булевы операции (объединение, вычитание, пересечение) для создания масок сложной формы

Применяйте градиенты к маскам для создания эффекта плавного перехода

Комбинируйте маски с эффектами размытия для создания глубины

Важно помнить: порядок слоев имеет решающее значение при работе с масками. Маска всегда должна быть верхним слоем в выделении, иначе эффект не будет применен корректно.

Креативные техники использования масок в UI/UX

Маски в Figma — это не просто технический инструмент, а мощное средство для создания уникальных дизайн-решений. Погружаясь глубже в их возможности, можно развить собственный творческий почерк и выделиться среди других дизайнеров. 🎨

Рассмотрим несколько креативных техник, которые трансформируют ваши проекты:

Текст как маска для изображений — создает эффект текста, заполненного фотографией или текстурой Маски с градиентной прозрачностью — позволяют создавать плавные переходы между элементами интерфейса Маскирование с анимацией — при прототипировании в Figma можно создавать эффект появления контента через маску Сложные вырезы в интерфейсах — для создания нестандартных форм карточек и элементов Эффект глубины через вложенные маски — для создания многослойных композиций

Одно из самых сильных применений масок в UI/UX — создание адаптивных компонентов. Например, используя маски в сочетании с Auto Layout, можно создавать карточки товаров, которые автоматически подстраиваются под любое содержимое, сохраняя эстетику дизайна.

Элемент интерфейса Применение маски Дизайн-эффект Аватары пользователей Круглая или шестиугольная маска Единообразие и узнаваемость Карточки контента Маски с скругленными углами и вырезами Современный внешний вид, выделение Кнопки и CTA элементы Нестандартные формы масок Повышение конверсии, акцентирование Секции лендингов Волнистые или диагональные маски Динамика и современный дизайн Индикаторы прогресса Маски с градиентами Информативность и эстетика

Настоящий потенциал масок раскрывается при создании дизайнерских систем. Определив набор масок, которые соответствуют вашему брендбуку, вы можете создать библиотеку компонентов с единым визуальным языком, который будет узнаваем и масштабируем.

Мария Соколова, UI/UX дизайнер На проекте для крупного образовательного стартапа мне нужно было создать систему отображения курсов разных категорий. Обычные карточки с изображениями выглядели скучно и однообразно. Решение пришло неожиданно. Я создала систему масок, основанную на геометрических символах: треугольники для технических курсов, круги для гуманитарных, шестиугольники для бизнес-направления. Каждое изображение курса обрезалось соответствующей маской. Клиент был в восторге: "Это гениально! Пользователи теперь могут визуально различать типы курсов даже без чтения заголовков!" Этот прием оказался настолько успешным, что маски стали частью идентичности бренда — их стали использовать в печатных материалах и даже в архитектуре офиса. Самое интересное, что со временем я создала компоненты с вариантами в Figma, где дизайнеры могли просто выбрать категорию курса, и маска применялась автоматически. Это сэкономило команде недели работы при масштабировании платформы.

Отдельно стоит упомянуть технику создания "объемных" интерфейсов с помощью масок. Используя несколько слоев с масками и тенями, можно создавать эффект глубины, который делает ваш дизайн более осязаемым и современным. Эта техника особенно эффективна в темных интерфейсах и при создании неоморфического дизайна.

Сложные эффекты с масками: советы профессионалов

Настоящее мастерство в работе с масками в Figma проявляется при создании сложных эффектов, которые выходят за рамки базового функционала. Профессионалы знают, что комбинирование масок с другими инструментами открывает безграничные возможности для визуального выражения. 🌟

Вот советы от экспертов, которые помогут вам вывести работу с масками на новый уровень:

Эффект глубины резкости — используйте маски с градиентной прозрачностью в сочетании с размытием для имитации фотографической глубины резкости

— используйте маски с градиентной прозрачностью в сочетании с размытием для имитации фотографической глубины резкости "Разрезанный" текст — применяйте маски для создания эффекта текста, разделенного на части с разными стилями

— применяйте маски для создания эффекта текста, разделенного на части с разными стилями Динамические состояния компонентов — создавайте вариации компонентов, где маски меняют форму в зависимости от состояния

— создавайте вариации компонентов, где маски меняют форму в зависимости от состояния 3D-эффекты без использования 3D — комбинируйте несколько масок с тенями для создания иллюзии объема

— комбинируйте несколько масок с тенями для создания иллюзии объема Прозрачные градиенты внутри масок — для создания эффекта дымки или тумана

Одна из наиболее впечатляющих техник — создание "живого" фона с помощью вложенных масок. Используя несколько слоев с масками разной формы и прозрачности, можно добиться эффекта глубины и движения, который привлекает внимание пользователя.

Продвинутая техника для работы с изображениями — "умное кадрирование". Создайте компонент, где изображение маскируется фреймом, но настройте свойства компонента так, чтобы при изменении размера фрейма фокус изображения сохранялся на важных деталях. Это особенно полезно для адаптивных дизайнов.

Для создания сложных интерактивных прототипов можно использовать маски в сочетании с переходами между состояниями. Например, эффект постепенного раскрытия контента может быть реализован через анимацию изменения формы маски.

Трюк с "двойным маскированием" позволяет создавать эффекты, недоступные при использовании одиночной маски:

Создайте первую маску для основного контента Сгруппируйте результат Примените вторую маску к полученной группе Это позволяет, например, создать эффект "окна в окне" или сложные вырезы

Отдельного внимания заслуживает техника работы с масками в дизайне иконок. Современные тренды требуют создания иконок, которые легко масштабируются и меняют цвет. Маски позволяют создавать такие гибкие иконки, сохраняя их векторную природу.

В 2025 году Figma внедрила поддержку масок с переменной прозрачностью на основе данных. Это позволяет создавать визуализации, где форма маски динамически меняется в зависимости от значений в датасете — идеальный инструмент для дашбордов и аналитических интерфейсов.

Оптимизация рабочего процесса при работе с масками

Эффективная работа с масками в Figma требует не только креативного мышления, но и оптимизации рабочих процессов. Грамотно выстроенный подход экономит часы работы и избавляет от распространенных ошибок, позволяя сосредоточиться на творческой составляющей. ⚡

Ключевые стратегии для оптимизации работы с масками:

Создание библиотеки масок — собирайте часто используемые формы масок в отдельном фрейме для быстрого доступа

— собирайте часто используемые формы масок в отдельном фрейме для быстрого доступа Использование компонентов с вариантами — создавайте компоненты, где маски являются вариативной частью

— создавайте компоненты, где маски являются вариативной частью Настройка горячих клавиш — настройте кастомные сочетания клавиш для операций с масками

— настройте кастомные сочетания клавиш для операций с масками Использование плагинов — некоторые плагины значительно расширяют возможности работы с масками

— некоторые плагины значительно расширяют возможности работы с масками Структурирование слоев — логичная организация слоев с масками упрощает навигацию в сложных файлах

Организация работы с масками в команде особенно важна. Создайте документацию по используемым маскам и соглашениям по их применению, чтобы все дизайнеры придерживались единого подхода. Это критично для поддержания консистентности в проектах, над которыми работает несколько специалистов.

Автоматизация — ключевой элемент эффективной работы с масками. Процессы, которые стоит автоматизировать:

Создание масок стандартных пропорций для различных платформ (iOS, Android, Web) Применение типовых масок к группам объектов Создание вариаций компонентов с разными формами масок Экспорт графики с примененными масками для разных разрешений

Интеграция масок в дизайн-систему — это шаг, который значительно ускоряет работу команды. Определите, какие типы масок соответствуют визуальному языку вашего бренда, и сделайте их частью дизайн-системы наравне с цветами, шрифтами и компонентами.

Хотите больше уверенности в выборе карьерного пути?

Отдельно стоит отметить стратегию работы с масками в крупных проектах. Используйте возможности Figma по организации библиотек компонентов, чтобы типовые маски были доступны во всех файлах проекта. Это существенно сокращает время на рутинные операции и обеспечивает единообразие дизайна.

Техники оптимизации производительности Figma при работе со сложными масками:

Используйте flatten при создании сложных форм вместо множественных вложенных масок

Группируйте и при необходимости скрывайте неиспользуемые маскированные элементы

При работе с тяжелыми изображениями предварительно оптимизируйте их перед маскированием

Используйте локальные компоненты для часто повторяющихся масок в рамках одного файла