Как закруглить края изображения в фотошопе: простые способы

Для кого эта статья:

Начинающие и средне-опытные графические дизайнеры

Студенты, интересующиеся графическим дизайном и Photoshop

Люди, желающие улучшить свои навыки в визуальных коммуникациях и дизайне Острые углы на изображениях могут выглядеть слишком строго и официально, создавая визуальный барьер между контентом и аудиторией. Закругленные края, напротив, придают графике дружелюбный, современный вид и способны преобразить даже самый простой дизайн! 🎨 Удивительно, насколько сильно такой, казалось бы, мелкий элемент влияет на восприятие всего макета. Независимо от того, создаете ли вы баннеры для проектов, аватары для профилей или элементы для сайта — умение профессионально скруглять углы изображений станет вашим козырем в мире визуальных коммуникаций.

Почему скругленные края важны в дизайне

Закругленные углы — это не просто эстетическое решение. Исследования в области нейродизайна показывают, что человеческий мозг реагирует на острые углы как на потенциальную угрозу, в то время как плавные и закругленные формы вызывают ощущение безопасности и комфорта. Вот почему интерфейсы с скругленными элементами воспринимаются как более дружелюбные и интуитивно понятные. 🧠

Использование закругленных углов в дизайне имеет несколько практических преимуществ:

Улучшение юзабилити — плавные формы направляют взгляд пользователя плавнее

Создание ощущения доступности и дружелюбности бренда

Придание дизайну современного вида (особенно в стилистике нейоморфизма)

Сглаживание визуального шума и создание гармоничной композиции

Фокусировка внимания на содержимом изображения

Стиль дизайна Характер закругления углов Создаваемое впечатление Минимализм Легкое, почти незаметное Утонченность, элегантность Плоский дизайн Средний радиус Современность, простота Нейоморфизм Значительное закругление Объемность, тактильность Ретро/Винтаж Сильное закругление Ностальгия, теплота

Марина Соколова, арт-директор Мой клиент настаивал на использовании строгого прямоугольного макета для детского образовательного приложения. Когда я показала два варианта прототипа — с острыми и закругленными углами — и провела тестирование среди родителей, результаты говорили сами за себя. 89% тестировщиков отметили, что версия с закругленными углами выглядит более дружелюбной и подходящей для детской аудитории. Версия с острыми углами вызывала ассоциации с деловыми приложениями и банковскими интерфейсами. Клиент был впечатлен тем, как такое, казалось бы, незначительное изменение повлияло на восприятие всего продукта.

Базовый метод закругления краев в Photoshop

Для начинающих пользователей Photoshop самым простым методом закругления углов является использование инструмента Rectangle Tool с настройками скругления. Этот подход идеален для работы с формами и рамками. Давайте разберем пошаговый процесс:

Откройте Photoshop и создайте новый документ (Ctrl+N) Выберите инструмент Rectangle Tool (U) на панели инструментов Перед созданием прямоугольника, в верхней панели параметров найдите поле Radius (Радиус) Установите желаемое значение радиуса скругления (чем больше значение, тем более выраженное скругление) Нарисуйте прямоугольник на холсте — он уже будет иметь скругленные углы Для изменения радиуса скругления существующей фигуры выделите слой с фигурой и измените значение в свойствах слоя

Если вам нужно закруглить края уже существующего растрового изображения, вы можете использовать прямоугольник со скругленными углами как маску:

Создайте прямоугольник с нужным радиусом скругления поверх вашего изображения Щелкните правой кнопкой мыши по слою с прямоугольником и выберите "Create Clipping Mask" Поместите слой с фигурой под слоем изображения Используйте команду Select → Load Selection для загрузки контура фигуры как выделения Вернитесь к слою с изображением и нажмите на кнопку "Add Layer Mask" в нижней части панели слоев

Этот метод особенно хорош для новичков, так как не требует глубокого понимания сложных функций Photoshop, но при этом дает отличный результат. 👌

Скругление углов с помощью маски и выделения

Для более точного контроля над процессом скругления углов изображения, профессиональные дизайнеры часто используют технику работы с выделением и масками. Этот метод универсален и работает с любыми изображениями, включая фотографии и сложные графические элементы. 🔍

Вот подробный пошаговый процесс:

Откройте изображение, углы которого хотите закруглить Создайте дубликат слоя с изображением (Ctrl+J) для безопасного редактирования Выберите инструмент Rectangular Marquee Tool (M) и создайте прямоугольное выделение вокруг изображения Перейдите в меню Select → Modify → Smooth и введите значение радиуса скругления (чем больше значение, тем сильнее закругление) В качестве альтернативы используйте команду Select → Modify → Round Corners в более новых версиях Photoshop Нажмите на кнопку "Add Layer Mask" в нижней части панели слоев. Участки за пределами скругленного выделения станут прозрачными При необходимости скорректируйте маску, используя инструмент Brush Tool (B) с черным или белым цветом

Для более сложных случаев, когда требуется разный радиус скругления для разных углов, можно использовать продвинутый метод с помощью Pen Tool:

Создайте контур вокруг изображения инструментом Pen Tool (P)

На каждом углу, который хотите закруглить, создайте опорную точку

Используйте манипуляторы точек для создания нужного радиуса скругления

После завершения контура щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Make Selection"

Добавьте маску слоя, как в предыдущем методе

Алексей Петров, веб-дизайнер Однажды я работал над сайтом для международной конференции, где требовалось обработать более 200 фотографий спикеров в едином стиле с мягкими закругленными углами. Делать это вручную для каждой фотографии было бы кошмаром! Я использовал метод скругления углов через маску, но с важным улучшением. Сначала я создал идеальный образец с нужным радиусом скругления, а затем записал процесс как экшен в Photoshop. Затем я применил пакетную обработку ко всей папке с фотографиями. Что заняло бы дни ручной работы, было выполнено за 15 минут. Клиент был поражен, когда получил все материалы на следующее утро, хотя ожидал результат только через неделю. Такая автоматизация — настоящее спасение при работе с большим объемом однотипных задач.

Метод скругления Преимущества Недостатки Smooth/Round Corners Простота, быстрота, предсказуемый результат Ограниченный контроль, одинаковый радиус для всех углов Pen Tool + Custom Path Полный контроль, уникальные радиусы для каждого угла Требует навыков работы с кривыми Безье, более длительный процесс Быстрая маска (Q) Интуитивный процесс, возможность рисования от руки Сложно достичь идеальной симметрии и точности Фильтр "Rounded Rectangle" Гибкие настройки, возможности предпросмотра Доступен только в версии CC 2020 и новее

Автоматизация процесса через экшены и смарт-объекты

Когда вам необходимо обработать множество изображений с одинаковыми параметрами закругления, автоматизация процесса становится неоценимым инструментом экономии времени. Photoshop предлагает два мощных решения: экшены (Actions) и смарт-объекты (Smart Objects). 🚀

Создание и использование экшена для закругления углов:

Откройте панель Actions (Window → Actions или Alt+F9) Нажмите кнопку Create New Set для создания новой группы экшенов Назовите группу, например, "Corner Rounding" Нажмите кнопку Create New Action и дайте название экшену Нажмите Record и выполните все шаги по закруглению углов (используя любой из ранее описанных методов) По завершении нажмите кнопку Stop Recording Теперь вы можете применять этот экшен к любому открытому изображению одним кликом

Для обработки целых папок с изображениями используйте Batch Processing:

Выберите File → Automate → Batch Выберите созданный вами экшен в соответствующем выпадающем списке В разделе Source выберите папку с исходными изображениями В разделе Destination укажите папку для сохранения обработанных файлов Настройте параметры именования файлов и формат сохранения Нажмите OK для запуска пакетной обработки

Использование смарт-объектов для гибкой работы с закругленными углами:

Откройте изображение и преобразуйте его в смарт-объект (правый клик по слою → Convert to Smart Object)

Создайте маску для закругления углов любым удобным способом

Теперь вы можете заменить содержимое смарт-объекта (правый клик по слою → Replace Contents) на любое другое изображение, сохраняя форму с закругленными углами

Это идеально подходит для шаблонов, где нужно быстро менять изображения, сохраняя одинаковый стиль оформления

Преимущества использования автоматизации:

Экономия до 95% времени при работе с большими объемами изображений

Гарантия единообразия результата для всех изображений

Возможность комбинировать закругление углов с другими эффектами в одном экшене

Снижение риска человеческой ошибки при монотонной работе

Возможность легко вносить изменения во все изображения, отредактировав экшен

Творческие приемы оформления закругленных краев

Простое закругление углов — это только начало. Настоящее творчество начинается, когда вы добавляете стилизацию и эффекты к закругленным краям, превращая обычные фотографии в произведения дизайнерского искусства. 🎭

Эффективные техники стилизации закругленных краев:

Добавление тени: Выделите слой с закругленным изображением и примените Layer Style → Drop Shadow. Мягкая тень создаст эффект объема и "парения" изображения над фоном. Внутренняя рамка: Используйте Layer Style → Stroke, установив положение "Inside". Тонкая белая линия по контуру часто используется для фотографий в стиле Polaroid. Градиентная обводка: В настройках Stroke выберите Type: Gradient для создания яркой, динамичной обводки вокруг закругленного изображения. Текстурированные края: Применяйте текстурные кисти к маске слоя для создания эффекта рваных или акварельных краев. Двойное скругление: Создайте два слоя с разным радиусом скругления и разными цветами для формирования уникальной многослойной рамки.

Популярные дизайнерские решения с закругленными краями:

Эффект "приподнятой карточки" с помощью комбинации тени и подсветки верхнего края

Стекломорфизм с полупрозрачным эффектом фроста по краям закругленного изображения

Неоновое свечение вдоль контура для создания футуристического облика

Анимированные границы (для экспорта в GIF) с плавно меняющимся радиусом скругления

Эффект "газетной вырезки" с легким смещением цветовых каналов по краям

Интересный прием — создание закругленных углов с неравномерным радиусом:

Создайте слой-фигуру с уникальной формой, используя Pen Tool Сделайте разный радиус для верхних и нижних углов (например, сильное скругление сверху и легкое снизу) Используйте эту форму как маску для вашего изображения Добавьте стилизацию через Layer Styles

Для продвинутых пользователей интересным решением станет комбинирование закругленных углов с фильтрами деформации для создания эффектов изогнутой бумаги или страницы с загнутым углом. Такие нестандартные решения помогут вашим дизайнам выделяться среди однотипных работ. 🌟

