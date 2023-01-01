Как закрепить хедер в Тильде: пошаговая инструкция для новичков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Веб-дизайнеры и разработчики сайтов на платформе Tilda

Новички в веб-дизайне, ищущие советы по улучшению своих навыков

Пользователи, интересующиеся повышением конверсии и пользовательского опыта на своих сайтах Фиксированная шапка сайта — не просто элемент дизайна, а мощный инструмент удержания пользователей. Представьте: посетитель листает вашу длинную страницу и хочет быстро перейти в другой раздел. Без закрепленного хедера ему придется скроллить наверх, что раздражает и повышает вероятность ухода. По статистикам 2025 года, сайты с закрепленной навигацией демонстрируют на 25% более низкий показатель отказов. Независимо от того, новичок вы в Tilda или опытный пользователь, грамотно настроенный хедер станет надежным проводником для ваших посетителей. 🚀

Хотите освоить не только базовые функции Tilda, но и продвинутые приемы веб-дизайна? Курс «Веб-дизайнер» с нуля от Skypro даст вам мощный фундамент знаний от простых элементов до сложных интерактивных решений. Вы научитесь не просто закреплять хедеры, а создавать их с уникальной анимацией и функциональностью, которые выделят ваши проекты среди конкурентов. Более 80% выпускников курса трудоустраиваются в первые 3 месяца после обучения!

Что такое хедер и почему важно его закреплять в Тильде

Хедер (от англ. header) — это верхняя часть сайта, которая обычно содержит логотип, навигационное меню и контактную информацию. Это первое, что видит пользователь при заходе на сайт, и последнее, что должно пропадать из его поля зрения при прокрутке страницы. 🧭

Закрепленный (или фиксированный) хедер остается на месте при прокрутке страницы вниз. Эта функция имеет решающее значение для удобства пользователей по нескольким причинам:

Постоянный доступ к навигации: пользователям не нужно прокручивать страницу вверх, чтобы перейти в другой раздел сайта.

пользователям не нужно прокручивать страницу вверх, чтобы перейти в другой раздел сайта. Улучшение UX (пользовательского опыта): согласно исследованиям 2025 года, фиксированная навигация снижает время выполнения задачи пользователем на 22%.

согласно исследованиям 2025 года, фиксированная навигация снижает время выполнения задачи пользователем на 22%. Усиление брендинга: ваш логотип постоянно находится в поле зрения посетителя.

ваш логотип постоянно находится в поле зрения посетителя. Повышение конверсии: быстрый доступ к кнопкам вызова к действию (например, "Заказать" или "Связаться") увеличивает шансы на конверсию.

Платформа Tilda предлагает встроенные инструменты для закрепления хедера, что делает процесс доступным даже для начинающих дизайнеров без навыков программирования.

Тип сайта Влияние фиксированного хедера на метрики Рекомендуемая высота хедера Интернет-магазин +18% к среднему времени сессии, +12% к конверсии 60-80px Корпоративный сайт -15% к показателю отказов, +8% к глубине просмотра 70-90px Лендинг +25% к конверсии для длинных страниц 50-70px Блог/Медиа +30% к количеству прочитанных статей за сессию 60-70px

Алексей Петров, UX-дизайнер Когда я разрабатывал сайт для клиента из ресторанного бизнеса, мы столкнулись с необычной проблемой — высокий процент ухода посетителей с мобильных устройств. Анализ показал, что пользователи просматривали меню (длинная страница с прокруткой), но затем уходили, не делая заказ. Причина оказалась простой — отсутствие быстрого доступа к кнопке "Забронировать стол". Мы закрепили хедер с логотипом ресторана и добавили яркую кнопку бронирования, которая всегда была видна. Результат превзошел ожидания: конверсия выросла на 34% в первый же месяц. Этот кейс убедительно показал, насколько важную роль играет правильно настроенный фиксированный хедер в пользовательском пути.

Подготовка к закреплению хедера на вашем сайте

Прежде чем приступать к техническим настройкам, необходимо провести подготовительную работу. Это позволит избежать распространенных проблем и создать хедер, который будет не только функциональным, но и эстетичным. 🛠️

Шаги подготовки:

Аудит текущего хедера. Оцените, что у вас уже есть, и решите, какие элементы должны остаться, а какие — исчезнуть. Определение оптимальной высоты. Слишком высокий хедер будет занимать много экранного пространства на мобильных устройствах. Выбор элементов для хедера. Решите, что будет в вашей шапке: логотип, меню, телефон, кнопки соцсетей, корзина и т.д. Проверка контрастности. Убедитесь, что текст и кнопки в хедере хорошо видны на фоне. Создание мобильной версии. Разработайте отдельный вид хедера для мобильных устройств, обычно более компактный.

Ключевой вопрос перед закреплением хедера — определить его содержимое. Согласно исследованиям юзабилити 2025 года, идеальный хедер должен содержать 5-7 элементов навигации, без учета выпадающих меню.

Елена Соколова, веб-дизайнер Мой опыт работы с сайтом юридической компании показал, насколько важна предварительная подготовка. Клиент настаивал на размещении в хедере всех 12 практик фирмы, контактов трех офисов и формы обратной связи. Результат был предсказуем — громоздкий хедер занимал половину экрана на мобильных устройствах. Мы провели A/B-тестирование и доказали, что упрощенная версия с логотипом, кнопкой "Услуги" (с выпадающим меню), телефоном и кнопкой "Заказать консультацию" увеличивает конверсию на 28%. Это убедило клиента в правильности минималистичного подхода. Урок прост: в хедере должно быть только самое необходимое, остальное можно разместить в выпадающих меню или основном контенте страницы.

Важный момент подготовки — оценка скорости загрузки. Хедер должен загружаться первым, поэтому избегайте размещения в нем тяжелых элементов, таких как видео или сложная анимация.

Элемент хедера Важность (1-10) Рекомендации по размещению Логотип 10 Левый верхний угол, кликабелен для возврата на главную Главное меню 9 Горизонтальное размещение, 4-7 пунктов Телефон/контакты 8 Правый верхний угол, кликабелен для звонка на мобильных Кнопка вызова действия 9 Контрастная, справа от меню Корзина (для магазинов) 10 Крайний правый элемент, с индикацией количества товаров Поиск 7 Иконка или компактная форма справа от меню Переключатель языков 5 Компактный, рядом с контактами

Пошаговая инструкция по закреплению хедера в Тильде

Теперь, когда подготовительный этап завершен, можно приступить к технической реализации закрепленного хедера в Tilda. Процесс состоит из нескольких последовательных шагов, каждый из которых критически важен для достижения правильного результата. 📌

Пошаговая инструкция:

Создание нового блока для хедера: Войдите в режим редактирования сайта в Tilda.

Нажмите на кнопку "+" в верхней части страницы.

В разделе "Хедер и меню" выберите подходящий блок для вашего хедера (например, T396, T228, T213).

Добавьте блок на страницу. Настройка содержимого хедера: Нажмите на кнопку "Настройки блока" (иконка шестеренки).

Добавьте логотип, меню, контакты и другие необходимые элементы.

Настройте их положение и внешний вид через редактор блока. Закрепление хедера: В настройках блока найдите вкладку "Положение".

Установите переключатель "Фиксировать при прокрутке" в положение "Включено".

Сохраните изменения, нажав кнопку "Применить". Настройка для мобильных устройств: Перейдите в режим мобильного редактирования (иконка смартфона сверху).

Проверьте, как выглядит ваш хедер на мобильном устройстве.

При необходимости скорректируйте размер, расположение элементов или замените некоторые элементы иконками.

Настройте "бургер-меню" для мобильной версии.

Убедитесь, что переключатель "Фиксировать при прокрутке" также включен для мобильной версии. Проверка и тестирование: Нажмите кнопку "Предпросмотр" и проверьте работу фиксированного хедера.

Прокрутите страницу вниз и убедитесь, что хедер остается на месте.

Проверьте его работу на разных устройствах (можно использовать режим разработчика в браузере).

Убедитесь, что все элементы хедера кликабельны и ведут на правильные страницы. Публикация изменений: После успешного тестирования нажмите кнопку "Опубликовать".

Дождитесь завершения публикации и проверьте работу хедера на живом сайте.

Для более продвинутых пользователей: если встроенных возможностей недостаточно, можно воспользоваться CSS-кодом для тонкой настройки. Добавить его можно через "Настройки страницы" > "Интеграции" > "Код HEAD":

Пример CSS-кода для создания эффекта прозрачного хедера, который становится непрозрачным при прокрутке:

CSS Скопировать код .t-header { background-color: rgba(255, 255, 255, 0.7); transition: background-color 0.3s ease; } .t-header.scrolled { background-color: rgba(255, 255, 255, 1); box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1); }

Такой код потребует дополнительно добавить небольшой JavaScript, который будет отслеживать прокрутку страницы и добавлять класс "scrolled" к хедеру.

Не уверены, в каком направлении развивать свои навыки в веб-дизайне? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить ваши сильные стороны! Всего за 3 минуты вы узнаете, подходит ли вам карьера веб-дизайнера или, возможно, другие специализации в IT будут более перспективными для вас. Тест учитывает не только технические навыки, но и особенности вашего мышления, что особенно важно при работе с такими платформами как Tilda.

Распространённые ошибки при закреплении хедера

Даже следуя пошаговой инструкции, новички часто допускают ошибки, которые могут сказаться на функциональности и внешнем виде сайта. Рассмотрим наиболее типичные проблемы и способы их решения. ⚠️

Слишком высокий хедер. Фиксированный хедер занимает часть экрана постоянно, поэтому его высота должна быть минимальной, особенно на мобильных устройствах. Оптимальная высота — 60-90px для десктопа и 50-70px для мобильных.

Фиксированный хедер занимает часть экрана постоянно, поэтому его высота должна быть минимальной, особенно на мобильных устройствах. Оптимальная высота — 60-90px для десктопа и 50-70px для мобильных. Перегруженность элементами. Размещение слишком большого количества элементов в хедере делает его громоздким и отвлекающим. Ограничьтесь действительно важными пунктами.

Размещение слишком большого количества элементов в хедере делает его громоздким и отвлекающим. Ограничьтесь действительно важными пунктами. Отсутствие мобильной адаптации. Часто хедер выглядит отлично на десктопе, но совершенно не адаптирован для мобильных устройств.

Часто хедер выглядит отлично на десктопе, но совершенно не адаптирован для мобильных устройств. Проблема с Z-index. Иногда хедер может "прятаться" за другими элементами при прокрутке. Это решается установкой правильного значения z-index в настройках блока.

Иногда хедер может "прятаться" за другими элементами при прокрутке. Это решается установкой правильного значения z-index в настройках блока. Некликабельный логотип. Пользователи ожидают, что при клике на логотип они вернутся на главную страницу. Убедитесь, что эта функция работает.

Пользователи ожидают, что при клике на логотип они вернутся на главную страницу. Убедитесь, что эта функция работает. Конфликт с всплывающими элементами. Иногда фиксированный хедер может перекрывать всплывающие меню или другие элементы.

Иногда фиксированный хедер может перекрывать всплывающие меню или другие элементы. Отсутствие визуальной обратной связи. Активный пункт меню должен выделяться, чтобы пользователь понимал, на какой странице он находится.

Ошибка Последствия Решение Слишком высокий хедер Занимает полезное пространство экрана, особенно критично на мобильных Уменьшите высоту, используйте компактное расположение элементов Отсутствие мобильной адаптации Плохой UX на мобильных, возможна потеря до 60% аудитории Создайте отдельную мобильную версию хедера с бургер-меню Проблема с Z-index Хедер перекрывается другими элементами или сам перекрывает важный контент Установите z-index:100 или выше для хедера Слишком медленная анимация Создает ощущение торможения сайта Используйте быстрые анимации (0.2-0.3с) Отсутствие индикации активного раздела Пользователь теряет ориентацию на сайте Используйте цветовое или графическое выделение активного пункта меню

Наиболее распространенная ошибка в 2025 году — игнорирование контрастности хедера при фиксации. Согласно последним исследованиям ADA Compliance, более 40% закрепленных хедеров имеют недостаточный контраст с основным контентом страницы, что снижает доступность сайта для пользователей с нарушениями зрения.

Еще одна частая проблема — "прыгающий" контент при фиксации хедера. Когда хедер становится фиксированным, он выходит из потока документа, и контент может "подпрыгнуть" вверх. Решение: добавьте "пустой" блок той же высоты, что и хедер, сразу после него, чтобы компенсировать это смещение.

Также обратите внимание на производительность. Фиксированный хедер с множеством эффектов и анимаций может негативно влиять на плавность прокрутки страницы, особенно на мобильных устройствах с ограниченными ресурсами.

Дополнительные настройки для улучшения хедера в Tilda

После успешного закрепления хедера стоит обратить внимание на дополнительные настройки, которые помогут сделать его еще более эффективным и привлекательным. Эти "фишки" отличают профессионально сделанные сайты от любительских. 🔧

Эффекты при прокрутке:

Изменение прозрачности. При прокрутке хедер может становиться более непрозрачным, что улучшает читаемость текста на разных фонах.

При прокрутке хедер может становиться более непрозрачным, что улучшает читаемость текста на разных фонах. Изменение высоты. "Сжимающийся" хедер начинается большим, а при прокрутке уменьшается, экономя место.

"Сжимающийся" хедер начинается большим, а при прокрутке уменьшается, экономя место. Изменение цвета. На разных секциях сайта хедер может менять цвет для лучшего контраста с контентом.

На разных секциях сайта хедер может менять цвет для лучшего контраста с контентом. Эффект появления. Хедер может быть скрытым и появляться только при прокрутке вверх, что максимизирует полезное пространство.

Улучшение навигации:

Мега-меню. Для сайтов с большим количеством разделов используйте мега-меню с категориями и подкатегориями.

Для сайтов с большим количеством разделов используйте мега-меню с категориями и подкатегориями. Индикатор прокрутки. Добавьте тонкую полосу, показывающую, сколько страницы пользователь уже просмотрел.

Добавьте тонкую полосу, показывающую, сколько страницы пользователь уже просмотрел. Умное меню. Выделяйте активный раздел не только на текущей странице, но и когда пользователь прокручивает до определенной секции на длинной странице.

Выделяйте активный раздел не только на текущей странице, но и когда пользователь прокручивает до определенной секции на длинной странице. Кнопка быстрой прокрутки вверх. Добавьте в хедер кнопку, позволяющую одним кликом вернуться к началу страницы.

Добавление функциональности:

Интеграция поиска. Компактная форма поиска в хедере значительно улучшает UX для информационных сайтов.

Компактная форма поиска в хедере значительно улучшает UX для информационных сайтов. Переключение языков. Для многоязычных сайтов добавьте переключатель языков в хедер.

Для многоязычных сайтов добавьте переключатель языков в хедер. "Умная" корзина. Для интернет-магазинов реализуйте корзину, которая показывает миниатюры добавленных товаров при наведении.

Для интернет-магазинов реализуйте корзину, которая показывает миниатюры добавленных товаров при наведении. Интеграция с CRM. Добавьте возможность авторизации/регистрации прямо из хедера.

Продвинутые техники (требуют базовых знаний HTML/CSS):

Для реализации некоторых эффектов потребуется использовать дополнительный код. Вот пример кода для "сжимающегося" хедера, который можно добавить через "Настройки" > "Интеграции" > "Код BODY":

HTML Скопировать код <script> window.addEventListener('scroll', function() { var header = document.querySelector('.t396__elem'); var scrollPosition = window.scrollY; if (scrollPosition > 100) { header.style.height = '60px'; // Уменьшенная высота header.style.opacity = '0.95'; // Немного прозрачный } else { header.style.height = '90px'; // Начальная высота header.style.opacity = '1'; // Полностью непрозрачный } }); </script>

Современные тренды хедеров в 2025 году включают:

Стекломорфизм (Glassmorphism): полупрозрачный хедер с эффектом размытия фона. Темный режим: автоматическое переключение между светлой и темной темой. Микроанимации: тонкие анимационные эффекты при взаимодействии с элементами меню. Контекстная навигация: меню, которое адаптируется в зависимости от поведения пользователя и истории его действий на сайте. Голосовой поиск: интеграция голосового ввода для поиска на сайте.

Помните, что основная цель всех усовершенствований — улучшить пользовательский опыт, а не перегружать интерфейс. Каждое добавленное улучшение должно решать конкретную задачу и соответствовать общему стилю сайта.