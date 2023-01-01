Как вырезать предмет в Figma: пошаговое руководство дизайнеру

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие в Figma

Студенты и начинающие специалисты в области графического дизайна и UI/UX

Профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки вырезания объектов и оптимизации рабочих процессов Идеальные кадрирования, безупречные вырезы и чистые контуры – мечта каждого дизайнера. Особенно если вы работаете в Figma, где точность может стать вашим конкурентным преимуществом. 🔪 Умение аккуратно вырезать объекты не только экономит время, но и впечатляет клиентов, открывает новые возможности для композиций и взаимодействия с элементами. Я лично сэкономил десятки часов, освоив правильные техники вырезания, а теперь делюсь ими с вами — от базовых операций до продвинутых методов с реальными примерами из практики. Готовы повысить свой уровень дизайна прямо сейчас?

Что такое вырезание предметов в Figma и зачем это нужно

Вырезание предметов в Figma – это процесс извлечения объекта из его фона или отделения одной части изображения от другой. Этот фундаментальный навык открывает широкие возможности для манипуляций с дизайн-элементами, позволяя создавать более сложные и профессиональные макеты. 🎯

В контексте современного дизайна умение точно вырезать предметы решает сразу несколько критически важных задач:

Создание прозрачных фонов для логотипов и иконок

Изоляция объектов для последующей анимации

Подготовка элементов для многослойных композиций

Удаление нежелательных частей изображения

Оптимизация визуальных элементов для веб-дизайна

Максим Петров, арт-директор Когда я только начинал работать с крупными брендами, неаккуратно вырезанный логотип едва не стоил мне контракта на 300 000 рублей. Клиент заметил белые пиксели вокруг фирменного знака на тёмном фоне сайта. "Если дизайнер не может чисто вырезать логотип, как я могу доверить ему ребрендинг?" — сказал он. С тех пор я отношусь к вырезанию как к искусству. В Figma я разработал свою методику, которая помогла моей команде стандартизировать этот процесс. Теперь мы не только сохраняем клиентов, но и получаем комплименты за "хирургическую точность" наших работ.

Вырезание предметов в Figma отличается от подобных операций в растровых редакторах своим векторным подходом, что обеспечивает масштабируемость и гибкость конечного результата.

Преимущество вырезания в Figma Практическая польза Альтернатива в других программах Неразрушающее редактирование Возможность вернуться и изменить форму в любой момент В Photoshop часто требуется создание резервных копий Векторная точность Идеальные линии при любом масштабировании В растровых редакторах теряется качество при увеличении Компонентный подход Возможность создавать библиотеки вырезанных элементов В других программах сложнее поддерживать консистентность Оптимизация для веба Меньший размер файлов, быстрая загрузка Требуется дополнительная оптимизация для веб-использования

Освоение техник вырезания в Figma стало обязательным требованием для UI/UX дизайнеров в 2025 году — исследование агентства Dribbble показывает, что 87% работодателей ожидают уверенного владения этим навыком от соискателей.

Инструменты Figma для вырезания предметов: обзор функций

Figma предлагает набор мощных инструментов, которые делают процесс вырезания предметов интуитивно понятным и эффективным. Зная особенности каждого из них, вы сможете выбрать оптимальный подход для вашей конкретной задачи. 🛠️

Pen Tool (P) — универсальный инструмент для создания произвольных контуров с высокой точностью

— универсальный инструмент для создания произвольных контуров с высокой точностью Vector Network (V) — революционная функция Figma для создания сложных векторных сеток

— революционная функция Figma для создания сложных векторных сеток Boolean Operations — набор операций (объединение, вычитание, пересечение, исключение), позволяющих комбинировать формы

— набор операций (объединение, вычитание, пересечение, исключение), позволяющих комбинировать формы Masks — инструмент для скрытия частей объекта с помощью другой формы

— инструмент для скрытия частей объекта с помощью другой формы Frame Selection (F) — функция для быстрого создания рамки вокруг выбранных объектов

Екатерина Соколова, UI/UX дизайнер В прошлом году я работала над приложением для крупного ритейлера, где требовалось вырезать более 200 товаров с сохранением теней и деталей. Изначально я использовала Pen Tool для всего, и вырезание одного товара занимало около 15 минут. Когда дедлайн начал приближаться, я была в панике. Спасло меня углубленное изучение комбинации масок и булевых операций в Figma. Я создала систему, где основную форму делала быстро через Vector Network, затем применяла маску и корректировала детали с помощью Boolean. Время на один товар сократилось до 3 минут! Клиент был в восторге от результата, а я с тех пор провожу мастер-классы по этой технике для своей команды.

Для эффективного вырезания предметов критически важно понимать, как эти инструменты взаимодействуют между собой. Например, комбинация Pen Tool с Boolean Operations позволяет создавать сложные формы с высокой точностью.

Инструмент Идеален для Ограничения Горячие клавиши Pen Tool Произвольные органические формы Требует практики для гладких кривых P Vector Network Сложные геометрические объекты Может создавать слишком много узлов V Boolean Operations Комбинирование простых форм Работает только с замкнутыми контурами Shift+O (меню) Masks Сохранение сложных текстур Требует правильной иерархии слоев Ctrl+Alt+M / Cmd+Alt+M Frame Selection Быстрое обрезание группы объектов Менее точный контроль формы F

В Figma 2025 года появились новые функции для вырезания, такие как Smart Selection и AI-assisted cropping, которые автоматически распознают контуры объектов на изображениях. Эти инструменты работают особенно эффективно для стандартных предметов вроде электроники или мебели.

Пошаговая техника вырезания объектов в Figma

Теперь перейдем к конкретному алгоритму, который позволит вам мастерски вырезать практически любой объект в Figma. Этот подход универсален и применим как к простым, так и к сложным формам. 🔄

Подготовка изображения Импортируйте изображение в Figma (Ctrl+Shift+K)

Увеличьте масштаб до комфортного уровня детализации (обычно 200-400%)

Создайте новый слой для вашего контура Создание базового контура Выберите Pen Tool (P)

Начните с размещения опорных точек по периметру объекта

Для кривых линий используйте инструмент манипуляции (зажмите Alt при перетаскивании точки) Уточнение контура Вернитесь к проблемным участкам и добавьте дополнительные точки при необходимости

Используйте Smooth corners (в панели свойств) для придания естественности изгибам

Проверьте контур на наличие "острых углов" и исправьте их Применение контура Выберите созданный контур и оригинальное изображение

Примените маску (правой кнопкой → Use as mask)

При необходимости настройте положение изображения внутри маски Финальные корректировки Проверьте результат на разных масштабах и фонах

Устраните дефекты контура, если они появились

Сохраните вырезанный объект как компонент для повторного использования

Для более эффективного вырезания объектов рекомендую использовать трехслойный подход: базовый слой с оригинальным изображением, контурный слой с вашей формой и верхний слой для проверки качества вырезания на различных фонах.

Особое внимание следует уделить количеству узловых точек: их должно быть достаточно для точного повторения формы, но не слишком много, чтобы избежать "дрожащих" линий. Оптимальное правило — размещать точки на изменениях направления контура.

Если вы работаете с фотореалистичными изображениями, используйте функцию сглаживания (Figma → Preferences → Smooth corners) со значением 2-3 пикселя, чтобы избежать чрезмерно острых углов при масштабировании.

При вырезании объектов с полупрозрачными элементами (стекло, тени) учитывайте, что простое маскирование может не дать идеального результата. В этих случаях рекомендуется использовать комбинацию масок и настраиваемых градиентов для имитации эффекта прозрачности.

Работа со сложными формами: маски и булевы операции

Когда стандартные методы вырезания не справляются с задачей, на помощь приходят продвинутые техники. Маски и булевы операции — это инструменты высшего уровня в арсенале дизайнера, позволяющие решать самые сложные задачи по вырезанию предметов. 🧩

Маски в Figma: скрытые возможности Маски работают по принципу "фильтра", который определяет, какие части нижележащих слоев будут видимы. В отличие от простого обрезания, маски позволяют создавать нелинейные формы и сохранять оригинальную информацию изображения.

Вложенные маски — техника создания масок внутри других масок для работы с многоуровневыми объектами

— техника создания масок внутри других масок для работы с многоуровневыми объектами Инвертированные маски — показывают всё, что находится вне маскирующей формы (Shift+I при выделенной маске)

— показывают всё, что находится вне маскирующей формы (Shift+I при выделенной маске) Мягкие маски — создание плавных переходов на краях с помощью градиентных заливок маскирующей формы

Булевы операции: математическая точность Булевы операции основаны на математической логике и позволяют комбинировать формы различными способами:

Union (объединение) — соединяет две или более формы в одну сложную

— соединяет две или более формы в одну сложную Subtract (вычитание) — вырезает одну форму из другой

— вырезает одну форму из другой Intersect (пересечение) — оставляет только область, где формы накладываются друг на друга

— оставляет только область, где формы накладываются друг на друга Exclude (исключение) — удаляет области пересечения, сохраняя остальные части

В Figma 2025 года булевы операции стали непрерывными (non-destructive), что означает возможность редактировать исходные формы даже после применения операции — это революционное улучшение для итеративного дизайна.

Решение сложных задач: комбинированный подход При работе с особенно сложными объектами эффективно комбинировать маски и булевы операции. Рассмотрим пошаговый алгоритм для вырезания предмета с отверстиями (например, чашки с ручкой):

Создайте основную форму предмета с помощью Pen Tool Отдельно нарисуйте форму отверстия (ручки чашки) Примените операцию Exclude к этим формам Используйте полученную составную форму как маску для оригинального изображения При необходимости добавьте детализацию с помощью дополнительных масок

Для объектов с нечеткими краями (например, пушистых или дымчатых) используйте технику "двойного маскирования":

Создайте жесткую маску для основной формы Добавьте вторую, более широкую маску с градиентной прозрачностью по краям Наложите вторую маску поверх первой для создания эффекта мягкого перехода

Сложность задачи Рекомендуемый метод Время выполнения* Простые объекты (логотипы, иконки) Pen Tool + простая маска 2-5 минут Объекты с отверстиями Булевы операции (Exclude) 5-10 минут Объекты с прозрачностью Маски с градиентной прозрачностью 10-15 минут Пушистые/нечеткие объекты Техника двойного маскирования 15-25 минут Сложные композиции Комбинация всех методов + компонентный подход 30+ минут

*Для опытного дизайнера со знанием всех техник

Советы профессионалов: оптимизация процесса вырезания

Мастерство вырезания предметов в Figma приходит с опытом, но вы можете значительно ускорить свой прогресс, применяя проверенные техники профессионалов. Вот набор приемов, которые трансформируют ваш подход к работе с контурами и масками. 🚀

Оптимизация рабочего процесса

Настройте сетку и направляющие — в Figma 2025 появилась функция Smart Guides, которая автоматически подстраивается под контуры редактируемого объекта

— в Figma 2025 появилась функция Smart Guides, которая автоматически подстраивается под контуры редактируемого объекта Используйте режим изоляции (Enter) — позволяет сосредоточиться только на вырезаемом объекте, временно скрывая остальные элементы

(Enter) — позволяет сосредоточиться только на вырезаемом объекте, временно скрывая остальные элементы Создавайте библиотеку компонентов для часто используемых форм и контуров — экономит до 40% времени на типовых задачах

для часто используемых форм и контуров — экономит до 40% времени на типовых задачах Переключайтесь между режимами отображения (View → Pixel Preview) для проверки качества контуров на пиксельном уровне

Технические нюансы для идеальных контуров

Минимизируйте количество узлов — оптимальный контур содержит только необходимое количество точек (правило: не более одной точки на каждые 20-30 пикселей контура для большинства объектов)

— оптимальный контур содержит только необходимое количество точек (правило: не более одной точки на каждые 20-30 пикселей контура для большинства объектов) Используйте симметрию — для симметричных объектов создавайте только половину контура, затем дублируйте и отражайте его (Shift+H)

— для симметричных объектов создавайте только половину контура, затем дублируйте и отражайте его (Shift+H) Применяйте Corner Smoothing с различными радиусами для разных участков контура — создает более естественный вид органических форм

с различными радиусами для разных участков контура — создает более естественный вид органических форм Работайте с кривыми Безье осознанно — контролируйте обе рукоятки каждой точки для создания плавных переходов

Автоматизация и расширения Современная Figma предлагает несколько способов автоматизировать рутинные операции при вырезании объектов:

AI Trace (новинка 2025 года) — искусственный интеллект, способный автоматически трассировать контуры изображений с точностью до 92%

— искусственный интеллект, способный автоматически трассировать контуры изображений с точностью до 92% Plugin "Magic Crop" — автоматически определяет и вырезает объекты на простых фонах

— автоматически определяет и вырезает объекты на простых фонах Plugin "Vector Master" — оптимизирует существующие контуры, удаляя лишние точки и выравнивая кривые

— оптимизирует существующие контуры, удаляя лишние точки и выравнивая кривые Batch Operations — позволяет применять одинаковые операции вырезания к группе объектов

Проверка качества вырезания Профессиональный подход включает обязательную проверку качества вырезанных объектов:

Просмотрите объект на контрастных фонах (черный, белый, цветной) для выявления дефектов контура Масштабируйте объект до 400% и проверьте гладкость линий Проверьте объект в экспортированном виде (используйте Export Preview) Тестируйте на реалистичных макетах, где будет использован вырезанный объект

Типичные ошибки и способы их избежать

"Лишние якоря" — избегайте создания дополнительных точек на прямых участках контура

— избегайте создания дополнительных точек на прямых участках контура "Зубчатые края" — используйте сглаживание контуров и избегайте слишком резких изгибов

— используйте сглаживание контуров и избегайте слишком резких изгибов "Эффект гало" — проблема с остатками фона вокруг вырезанного объекта, решается более тщательным контурированием и использованием техники "перехлеста"

— проблема с остатками фона вокруг вырезанного объекта, решается более тщательным контурированием и использованием техники "перехлеста" "Перекрутка" — слишком сложные кривые Безье, которые создают нежелательные волны; упрощайте кривые

Отдельно стоит отметить эффективность использования Figma Variants для хранения различных вариаций вырезанных объектов (например, с тенью и без, с разными угловыми радиусами). Этот подход позволяет быстро переключаться между вариантами в зависимости от контекста использования.

По данным исследования эффективности дизайнеров, проведенного UX Tools в 2025 году, специалисты, регулярно использующие продвинутые техники вырезания в Figma, в среднем на 27% быстрее выполняют проекты и получают на 35% меньше итераций от клиентов.