Как вырезать объект в Блендере: пошаговая инструкция для начинающих

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие 3D-художники, желающие освоить основы работы в Blender

Студенты и люди, заинтересованные в обучении 3D-моделированию и графическому дизайну

Профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки и освоить новые инструменты в Blender Вырезание объектов в Blender – базовый навык, который открывает перед 3D-художником огромные творческие возможности. Если вы только начинаете свой путь в мире трехмерной графики и пока не знаете, как правильно отрезать часть модели или создать выемку в объекте, эта инструкция станет вашим спасательным кругом. В 2025 году Blender предлагает несколько мощных инструментов для вырезания, каждый из которых имеет свои преимущества в зависимости от конкретной задачи. Давайте разберем их шаг за шагом, чтобы вы могли выбрать оптимальный метод для своего проекта. 🔍

Хотите не просто освоить базовые функции Blender, а стать настоящим профессионалом в 3D-моделировании и графическом дизайне? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro поможет вам уверенно овладеть не только Blender, но и всем арсеналом инструментов современного дизайнера. Всего за несколько месяцев вы сможете создавать впечатляющие трехмерные работы, которые станут украшением вашего профессионального портфолио!

Основные способы вырезания объектов в Blender

Blender предлагает несколько эффективных методов для вырезания частей объектов, каждый из которых подходит для определенных ситуаций. Понимание этих инструментов даст вам необходимую гибкость при работе с 3D-моделями. 🛠️

Вот основные способы вырезания, которые должен знать каждый начинающий специалист:

Boolean операции – позволяют вырезать один объект из другого, создавать выемки и отверстия

– позволяют вырезать один объект из другого, создавать выемки и отверстия Knife Tool – инструмент для создания точных разрезов на поверхности объекта

– инструмент для создания точных разрезов на поверхности объекта Bisect Tool – режет объект по прямой линии, разделяя его на две части

– режет объект по прямой линии, разделяя его на две части Loop Cut and Slide – добавляет новые ребра, которые можно использовать для последующего вырезания

– добавляет новые ребра, которые можно использовать для последующего вырезания Separate Parts – разделяет объект на независимые части после выделения

Метод Оптимален для Сложность освоения Точность Boolean Сложные вырезы, отверстия Средняя Высокая Knife Детальные разрезы на поверхности Средняя Очень высокая Bisect Прямые разрезы Низкая Средняя Loop Cut Подготовка к вырезанию Низкая Высокая Separate Разделение после вырезания Низкая Зависит от выделения

Алексей Воронцов, 3D-художник и преподаватель Когда я только начинал работать с Blender, вырезание казалось мне настоящей головной болью. Помню свой первый коммерческий проект – архитектурную визуализацию дома с множеством окон. Я пытался вырезать оконные проемы вручную, удаляя отдельные полигоны, что приводило к нечистой геометрии и проблемам при рендеринге. Всё изменилось, когда я освоил операцию Boolean. Создав простые кубы, соответствующие размерам окон, я применил их как объекты-вырезатели к стенам дома. Это сэкономило мне часы работы и дало идеально чистый результат. С тех пор я всегда начинаю с выбора правильного метода вырезания, прежде чем приступать к работе.

Подготовка рабочей среды для вырезания объектов

Прежде чем приступить к вырезанию объектов, необходимо правильно настроить рабочую среду в Blender. Это значительно упростит процесс и поможет избежать распространенных ошибок. 🖥️

Следуйте этим шагам для подготовки среды:

Убедитесь, что вы работаете в режиме Edit Mode (Tab) Настройте отображение ребер и вершин для лучшей видимости (Overlays menu) Активируйте опцию Face Orientation, чтобы видеть нормали поверхностей Используйте комбинацию клавиш 1, 3, 7 для быстрого переключения между стандартными видами Создайте отдельный слой для объектов-вырезателей

Для комфортной работы с вырезанием также рекомендую настроить удобное отображение сетки и привязок:

Включите Snap to (Shift+Tab) и выберите режим привязки к вершинам или граням

(Shift+Tab) и выберите режим привязки к вершинам или граням Настройте размер сетки через N-панель > View > Grid Scale

Убедитесь, что активирован Backface Culling для лучшего понимания геометрии

Работа с объектами высокой полигональности может замедлить процесс вырезания. Если это возможно, используйте модификатор Decimate для временного снижения детализации во время процесса вырезания, а затем отключите его для финального рендера.

Использование инструмента Boolean для вырезания

Boolean – один из самых мощных инструментов для вырезания в Blender. Он работает по принципу взаимодействия двух объектов, где один объект (вырезатель) модифицирует другой (целевой) согласно выбранной булевой операции. 🔢

Вот пошаговая инструкция по использованию Boolean:

Создайте или выберите основной объект, из которого нужно что-то вырезать Создайте другой объект, который будет служить "вырезателем" (часто используют простые формы, например, куб или цилиндр) Расположите вырезатель так, чтобы он пересекался с основным объектом в месте, где нужно сделать вырез Выделите основной объект (он должен быть активным) Перейдите во вкладку модификаторов (иконка гаечного ключа) и добавьте модификатор Boolean В настройках модификатора выберите "Difference" как тип операции В поле "Object" укажите объект-вырезатель Нажмите "Apply" для применения модификатора

Тип операции Boolean Результат Применение Difference Вырезает второй объект из первого Создание отверстий, выемок, прорезей Union Объединяет объекты Создание составных форм Intersect Оставляет только пересечение объектов Создание сложных геометрических форм

В версии Blender 2025 года значительно улучшен алгоритм Boolean операций, что позволяет работать с более сложной геометрией без проблем с топологией. Тем не менее, необходимо соблюдать некоторые правила:

Объект-вырезатель должен полностью пересекать целевой объект (не должно быть краев, лежащих на одной плоскости)

Убедитесь, что нормали поверхностей направлены правильно

Для предотвращения проблем с топологией используйте модификатор Triangulate перед Boolean

Для сохранения оригинального объекта дублируйте его перед применением Boolean (Shift+D)

Метод Knife для точного вырезания частей объекта

Инструмент Knife в Blender позволяет осуществлять точные разрезы на поверхности объекта, создавая новые ребра и вершины. Это идеальный метод для детального вырезания и разделения частей модели с высокой степенью контроля. ✂️

Пошаговая инструкция по использованию инструмента Knife:

Выберите объект и перейдите в режим редактирования (Edit Mode), нажав Tab Активируйте инструмент Knife, нажав K на клавиатуре Кликните левой кнопкой мыши, чтобы начать разрез, и продолжайте кликать для создания точек разреза Для завершения разреза нажмите Enter или правую кнопку мыши Чтобы отменить последнюю точку, нажмите Esc После создания разреза выделите нужные полигоны и удалите их (X) или отделите (P)

Во время использования Knife доступны дополнительные опции, которые активируются клавишами:

C — включает режим ограничения по оси (Constrain), помогая делать прямые разрезы

— включает режим ограничения по оси (Constrain), помогая делать прямые разрезы Z — позволяет разрезать через объект, не только видимые поверхности

— позволяет разрезать через объект, не только видимые поверхности E — включает привязку к средним точкам рёбер (Edge Midpoints)

— включает привязку к средним точкам рёбер (Edge Midpoints) Shift+K — активирует Knife Project, проецирующий разрез с активного объекта на выбранные

Марина Соколова, дизайнер персонажей Создание шлема для игрового персонажа стало для меня настоящим испытанием. Я долго боролась с геометрией забрала, пытаясь вырезать сложную фигурную часть. Булевы операции постоянно создавали артефакты и н-гоны, которые портили топологию. В отчаянии я решила попробовать Knife Tool, хотя раньше избегала его из-за кажущейся сложности. Я перешла в ортографический вид (клавиша 5) и начала тщательно прорисовывать контур разреза, используя клавишу C для создания идеально прямых линий там, где это необходимо. После завершения разреза я выделила ненужные части и удалила их. Результат превзошел все ожидания – чистая топология и идеальные края. С тех пор Knife Tool стал моим любимым инструментом для сложных вырезов, особенно когда требуется сохранить контроль над топологией модели.

Для продвинутого использования можно комбинировать Knife с другими инструментами:

Создайте разрез с помощью Knife Выделите новые ребра с помощью Select Edge Loop (Alt+Click) Используйте Bevel (Ctrl+B) для сглаживания резких краев При необходимости используйте Inset Faces (I) для создания углубления перед вырезанием

Практические советы по вырезанию сложных объектов

Вырезание сложных объектов требует особого подхода и понимания принципов 3D-моделирования. Ниже представлены проверенные советы, которые помогут вам справляться с задачами любой сложности. 🧠

Работайте от крупных форм к мелким — сначала вырежьте основные части, затем переходите к деталям

— сначала вырежьте основные части, затем переходите к деталям Дублируйте объект перед вырезанием — всегда имейте резервную копию оригинала

— всегда имейте резервную копию оригинала Используйте модификаторы неразрушающим способом — применяйте модификатор только когда уверены в результате

— применяйте модификатор только когда уверены в результате Упрощайте геометрию — временно снижайте полигональность сложных моделей для более быстрой работы

— временно снижайте полигональность сложных моделей для более быстрой работы Планируйте топологию — думайте о том, как вырезание повлияет на сетку объекта

Для сложных органических моделей рекомендую комбинировать методы вырезания:

Используйте Loop Cut (Ctrl+R) для создания подготовительных разрезов Применяйте Knife для точной проработки контуров В случае глубоких или сквозных вырезов дополняйте процесс Boolean операциями После вырезания используйте инструменты сглаживания (Smooth Vertex) для исправления неровностей

Для архитектурных и механических моделей следуйте этим рекомендациям:

Создавайте специальные объекты-вырезатели с чистой геометрией

Группируйте объекты-вырезатели для организованной работы

Используйте массивы (Array Modifier) для создания повторяющихся вырезов

Активируйте опцию Merge Vertices при работе с Boolean для избегания задвоенных вершин

Помните, что вырезание нередко нарушает топологию модели, поэтому после каждой операции проверяйте наличие проблем:

Используйте инструмент Select Non-Manifold для выявления проблемных участков

Применяйте Merge Vertices by Distance (Alt+M) для удаления дублированных вершин

После сложных операций выполняйте Recalculate Normals (Shift+N)

При необходимости используйте модификатор Remesh для автоматического исправления топологии

Хотите определить, подойдет ли вам карьера в 3D-моделировании и дизайне? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro и узнайте, обладаете ли вы природными склонностями к работе с Blender и другими инструментами 3D-визуализации. Тест проанализирует ваши сильные стороны и подскажет оптимальное направление развития в мире цифрового искусства – от моделирования персонажей до архитектурной визуализации и создания спецэффектов!