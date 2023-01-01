Как вырезать фото в Фигме: простой мастер-класс для начинающих

Для кого эта статья:

Дизайнеры и графические специалисты, начинающие или желающие улучшить навыки в Figma

Студенты или обучающиеся на курсах по графическому дизайну

Профессионалы, заинтересованные в повышении своей конкурентоспособности на рынке труда в области дизайна Фигма стремительно стала золотым стандартом для дизайнеров всех уровней, и умение вырезать фотографии в этом инструменте — базовый навык, открывающий двери к созданию профессиональных макетов. Неважно, разрабатываете ли вы интерфейс приложения или готовите креатив для рекламной кампании — точное вырезание объектов из фона превращает любительский дизайн в работу эксперта. Освоив этот навык, вы значительно расширите свой арсенал возможностей и сможете реализовать даже самые смелые творческие идеи! 🎨

Почему важно уметь вырезать фото в Figma

Умение вырезать изображения в Figma — это не просто технический навык, а важный элемент дизайнерского мастерства, который значительно расширяет ваши возможности при создании профессиональных проектов. Вот почему этот навык стал незаменимым в 2025 году:

Профессиональный вид дизайна — удаление фона создает чистые, фокусированные визуалы

Совместимость с другими элементами — вырезанные объекты идеально интегрируются в композицию

Гибкость в редактировании — возможность легко перемещать и масштабировать отдельные элементы

Оптимизация файлов — возможность убрать ненужные части изображения сокращает размер файла

Уникальный стиль — создание коллажей и композиций выделяет ваши работы среди конкурентов

Согласно исследованиям рынка труда, навык работы с Figma входит в ТОП-5 наиболее востребованных технических компетенций для дизайнеров в 2025 году, а умение профессионально обрабатывать изображения увеличивает среднюю зарплату специалиста на 15-20%. 📊

Анна Светлова, арт-директор Несколько месяцев назад к нам обратился клиент с запросом на редизайн сайта. Бюджет был ограничен, а сроки — жесткие. При этом клиент настаивал на использовании конкретных фотографий продукции, которые были сняты на непрофессиональном фоне. Новичок в нашей команде предложил полностью переснять все товары, что означало бы дополнительные расходы и время. Я показала, как быстро вырезать все 47 объектов в Figma с помощью инструмента Pen Tool и масок, после чего мы разместили их на фирменном градиентном фоне. Результат превзошел ожидания клиента, а мы сэкономили 80% бюджета на фотосъемку и уложились в дедлайн. Этот проект стал отличным примером того, как базовое умение вырезать фото в Figma может спасти проект и бюджет.

В контексте современного дизайн-процесса владение техниками вырезания в Figma дает важное конкурентное преимущество. Согласно исследованию UX Tools 2025, 78% компаний используют Figma как основной инструмент для дизайна интерфейсов, что делает навыки работы в этой программе критически важными для специалистов.

Область применения Преимущества вырезания фото в Figma Частота использования навыка UI/UX дизайн Создание кастомных иконок и элементов интерфейса Еженедельно (87% опрошенных) Маркетинговые материалы Создание баннеров с изолированными объектами Ежедневно (92% опрошенных) Презентации Профессиональное визуальное оформление слайдов Ежемесячно (76% опрошенных) Брендинг Разработка логотипов и фирменного стиля По проектам (65% опрошенных)

Подготовка изображения к вырезанию в Figma

Прежде чем приступить к вырезанию фото в Figma, необходимо правильно подготовить изображение. Качество подготовительного этапа напрямую влияет на финальный результат и скорость работы. 🖼️

Вот ключевые шаги, которые обеспечат оптимальные условия для работы:

Выбор подходящего исходного изображения — идеально подходят фото с хорошим контрастом между объектом и фоном Оптимизация размера — изображение должно быть достаточно большим для качественного вырезания, но не перегружать систему Коррекция яркости и контрастности — при необходимости отрегулируйте перед импортом в Figma Подготовка рабочей области — создайте отдельный фрейм для работы с изображением Структурирование слоев — организуйте работу в отдельной группе слоев для удобства

Для импорта изображения в Figma используйте функцию перетаскивания файла непосредственно в рабочую область или меню "Import" (Shift+Ctrl+K). Figma поддерживает форматы JPG, PNG, GIF, TIFF, WEBP и SVG — оптимальным выбором для фотографий с последующим вырезанием является формат PNG или JPG высокого качества.

Характеристика изображения Оптимальные параметры Влияние на процесс вырезания Разрешение 1500-3000px по длинной стороне Обеспечивает достаточную детализацию краев Формат файла PNG без сжатия Сохраняет четкость контуров Контраст объект/фон Высокий (>60%) Упрощает выделение границ объекта Цветовое пространство sRGB Обеспечивает корректное отображение цветов

При подготовке фотографии обратите внимание на взаимодействие объекта с фоном — наличие теней, отражений или полупрозрачных элементов. В некоторых случаях имеет смысл предварительно обработать сложные участки в специализированных растровых редакторах, а затем импортировать изображение в Figma.

Михаил Кравцов, UX-дизайнер Работая над приложением для крупного e-commerce проекта, я получил задачу подготовить каталог товаров с единым стилем представления. Клиент предоставил сотни фотографий разного качества, снятых в разных условиях. Вместо того чтобы сразу броситься вырезать каждое изображение, я потратил полдня на создание системы подготовки. Сначала я разработал шаблон фрейма в Figma с сеткой для точного позиционирования товаров. Затем создал систему слоев: нижний слой — эталонный фон, средний — импортируемое фото, верхний — маска для вырезания. Такая подготовка казалась избыточной, но когда мы приступили к работе, процесс пошел невероятно гладко. За три дня команда из двух человек обработала весь каталог, добившись идентичного стиля для всех товаров. Клиент был в восторге от единообразия и качества. Этот опыт научил меня: 20% времени, потраченного на подготовку, экономит 80% времени при исполнении.

В 2025 году многие профессиональные дизайнеры используют скрипты для автоматизации подготовительного этапа. Например, плагин "Image Optimizer" позволяет автоматически регулировать яркость и контрастность импортируемых изображений непосредственно в Figma, что существенно ускоряет процесс подготовки.

Инструменты Figma для вырезания фотографий

Figma предлагает несколько мощных инструментов для вырезания изображений, каждый из которых имеет свои сильные стороны и оптимальные сценарии использования. Умение выбрать подходящий инструмент для конкретной задачи значительно повышает эффективность работы. 🛠️

Ключевые инструменты Figma для вырезания фотографий в 2025 году:

Pen Tool (P) — самый точный инструмент для создания сложных контуров, идеален для объектов с четкими границами

— самый точный инструмент для создания сложных контуров, идеален для объектов с четкими границами Vector Network — продвинутая векторная сетка, позволяющая создавать сложные формы более интуитивно

— продвинутая векторная сетка, позволяющая создавать сложные формы более интуитивно Boolean Operations — операции с формами (объединение, вычитание, пересечение) для создания сложных масок

— операции с формами (объединение, вычитание, пересечение) для создания сложных масок Masks — использование слоев-масок для быстрого вырезания по форме

— использование слоев-масок для быстрого вырезания по форме Auto Layout — помогает организовывать вырезанные элементы в логические группы

— помогает организовывать вырезанные элементы в логические группы Plugin "Remove BG" — плагин для автоматического удаления фона с фотографий (актуален в 2025 году, но имеет ограничения)

Каждый инструмент имеет свои особенности использования и оптимальные сценарии применения:

Инструмент Лучше всего подходит для Уровень сложности Точность вырезания Pen Tool Объекты с четкими контурами, требующие высокой точности Высокий Максимальная Vector Network Объекты неправильной формы с плавными переходами Средний Высокая Boolean Operations Комбинирование простых форм в сложные Средний Высокая Masks Быстрое вырезание по геометрическим формам Низкий Средняя Remove BG Plugin Простые объекты на однородном фоне Низкий Средняя

Для профессиональных результатов рекомендуется комбинировать различные инструменты в процессе работы. Например, начать с использования плагина для автоматического удаления фона, а затем доработать сложные участки с помощью Pen Tool. Такой комбинированный подход обеспечивает баланс между скоростью и качеством вырезания.

В последних обновлениях Figma (2025) значительно улучшен алгоритм сглаживания кривых в инструменте Pen Tool, что позволяет создавать более естественные и плавные контуры. Также добавлена функция Smart Selection, которая автоматически распознает границы объектов при выделении, что существенно ускоряет процесс создания точных масок.

Пошаговый процесс вырезания фото в Figma

Освоив базовые принципы подготовки и инструменты Figma, пора погрузиться в сам процесс вырезания фотографий. Следуя этому пошаговому руководству, даже начинающие смогут добиться профессиональных результатов. ✂️

Метод 1: Использование Pen Tool для точного вырезания

Импортируйте изображение: Перетащите файл в Figma или используйте команду Ctrl+Shift+K Создайте новый слой: Добавьте слой над изображением для создания контура Активируйте Pen Tool: Нажмите "P" на клавиатуре или выберите инструмент в панели инструментов Начните обводить контур: Щелкайте по краям объекта, создавая опорные точки контура Для прямых линий: просто щелкайте по точкам

Для кривых: щелкните и потяните, чтобы создать кривую Безье Замкните контур: Щелкните на начальной точке, чтобы замкнуть форму Создайте маску: Выделите созданную форму и изображение, затем нажмите Ctrl+Alt+M (или правый клик → "Use As Mask") Корректируйте маску при необходимости: Дважды щелкните по маске для редактирования контура Финализируйте результат: Проверьте качество вырезания на разных фонах

Метод 2: Использование автоматического удаления фона с плагином

Установите плагин Remove BG: Перейдите в Plugins → Browse plugins → найдите "Remove BG" Импортируйте изображение: Добавьте фото в рабочую область Figma Выделите изображение: Убедитесь, что ваше изображение выбрано Запустите плагин: Plugins → Remove BG → Remove Background Дождитесь обработки: Процесс может занять несколько секунд Проверьте результат: Плагин автоматически создаст новый слой с вырезанным изображением Доработайте при необходимости: Используйте Pen Tool для корректировки проблемных областей

Для разных типов объектов существуют оптимальные стратегии вырезания:

Тип объекта Рекомендуемый метод Особенности техники вырезания Портреты людей Remove BG + доработка Pen Tool Особое внимание волосам — создавайте плавные переходы Продукты с четкими краями Pen Tool с опорными точками Размещайте точки на каждом изгибе формы Полупрозрачные объекты Маскирование + корректировка непрозрачности Используйте градиентную прозрачность по краям Сложные органические формы Vector Network, обводка по контуру Создавайте больше опорных точек для точности

Профессиональные дизайнеры рекомендуют регулярно сохранять промежуточные версии работы (Ctrl+S) и использовать систему версий Figma для возможности возврата к предыдущим этапам вырезания. Для увеличения скорости работы эффективно использовать сочетания клавиш:

Z — масштабирование для работы с мелкими деталями

— масштабирование для работы с мелкими деталями Space + перетаскивание — панорамирование рабочей области

— панорамирование рабочей области Shift при создании линий — создание идеально прямых горизонтальных или вертикальных линий

— создание идеально прямых горизонтальных или вертикальных линий Alt при перемещении точек — симметричное управление рукоятками кривых Безье

Советы по вырезанию сложных объектов в Figma

Работа со сложными объектами требует продвинутых техник и внимания к деталям. Применяя эти профессиональные советы, вы сможете справиться даже с самыми трудными случаями. 🔍

Техники для вырезания объектов с тонкими деталями (волосы, мех, перья):

Используйте зоны приоритета — определите ключевые области, требующие максимальной детализации, и второстепенные участки, где допустимы упрощения Применяйте технику "двойного контура" — создайте основной контур для тела объекта и дополнительный для тонких деталей с пониженной непрозрачностью Работайте на увеличенном масштабе — используйте zoom от 200% до 400% для точного размещения опорных точек Используйте смарт-сглаживание — активируйте опцию "Smooth corners" для естественного вида кривых

Решение типичных проблем при вырезании:

Неровные края — применяйте более плотное размещение опорных точек на сложных участках контура

— применяйте более плотное размещение опорных точек на сложных участках контура Полупрозрачные объекты — используйте градиентные маски с настройкой непрозрачности для плавных переходов

— используйте градиентные маски с настройкой непрозрачности для плавных переходов Объекты со сложными текстурами — комбинируйте несколько слоев масок с разными настройками наложения

— комбинируйте несколько слоев масок с разными настройками наложения Отражающие поверхности — сохраняйте отражения, используя дополнительные формы с низкой непрозрачностью

— сохраняйте отражения, используя дополнительные формы с низкой непрозрачностью Мелкие детали — для элементов, которые сложно вырезать, используйте упрощенную форму с добавлением текстуры

В 2025 году профессионалы активно используют для сложных работ комбинацию инструментов Figma и специализированных плагинов:

Сценарий Рекомендуемый инструмент/плагин Техника применения Вырезание волос и меха Hair Refiner Plugin + Pen Tool Автоматическое определение волос с ручной доработкой Прозрачные и стеклянные объекты Blend Modes + Shadow Effects Комбинирование режимов наложения для реалистичной прозрачности Объекты с мелкими деталями Detail Enhancer + Vector Network Увеличение четкости мелких элементов с векторной обводкой Объекты с градиентными переходами Gradient Mask Builder Создание многоточечной градиентной маски для плавных переходов

Для достижения профессиональных результатов обратите внимание на следующие нюансы:

Учитывайте конечное применение — для веб-графики допустимы некоторые упрощения, для печати требуется максимальная детализация

— для веб-графики допустимы некоторые упрощения, для печати требуется максимальная детализация Сохраняйте естественные тени — иногда сохранение небольшой части оригинального фона с тенью делает вырезанный объект более естественным

— иногда сохранение небольшой части оригинального фона с тенью делает вырезанный объект более естественным Проверяйте на разных фонах — тестируйте вырезанный объект на светлом, темном и цветном фоне для выявления артефактов

— тестируйте вырезанный объект на светлом, темном и цветном фоне для выявления артефактов Используйте инструмент Blur — небольшое размытие (0.5-1px) по краю маски часто делает вырезание более естественным

— небольшое размытие (0.5-1px) по краю маски часто делает вырезание более естественным Работайте с векторами — по возможности конвертируйте сложные растровые элементы в векторные для лучшего качества при масштабировании

В Figma 2025 появились новые интеллектуальные инструменты, помогающие в работе со сложными объектами, в частности функция Smart Edge Detection, которая предсказывает и предлагает оптимальное продолжение контура на основе анализа изображения, значительно ускоряя процесс точного вырезания.