Как вырезать фото в Фигме: простой мастер-класс для начинающих
Для кого эта статья:
- Дизайнеры и графические специалисты, начинающие или желающие улучшить навыки в Figma
- Студенты или обучающиеся на курсах по графическому дизайну
Профессионалы, заинтересованные в повышении своей конкурентоспособности на рынке труда в области дизайна
Фигма стремительно стала золотым стандартом для дизайнеров всех уровней, и умение вырезать фотографии в этом инструменте — базовый навык, открывающий двери к созданию профессиональных макетов. Неважно, разрабатываете ли вы интерфейс приложения или готовите креатив для рекламной кампании — точное вырезание объектов из фона превращает любительский дизайн в работу эксперта. Освоив этот навык, вы значительно расширите свой арсенал возможностей и сможете реализовать даже самые смелые творческие идеи! 🎨
Почему важно уметь вырезать фото в Figma
Умение вырезать изображения в Figma — это не просто технический навык, а важный элемент дизайнерского мастерства, который значительно расширяет ваши возможности при создании профессиональных проектов. Вот почему этот навык стал незаменимым в 2025 году:
- Профессиональный вид дизайна — удаление фона создает чистые, фокусированные визуалы
- Совместимость с другими элементами — вырезанные объекты идеально интегрируются в композицию
- Гибкость в редактировании — возможность легко перемещать и масштабировать отдельные элементы
- Оптимизация файлов — возможность убрать ненужные части изображения сокращает размер файла
- Уникальный стиль — создание коллажей и композиций выделяет ваши работы среди конкурентов
Согласно исследованиям рынка труда, навык работы с Figma входит в ТОП-5 наиболее востребованных технических компетенций для дизайнеров в 2025 году, а умение профессионально обрабатывать изображения увеличивает среднюю зарплату специалиста на 15-20%. 📊
Анна Светлова, арт-директор
Несколько месяцев назад к нам обратился клиент с запросом на редизайн сайта. Бюджет был ограничен, а сроки — жесткие. При этом клиент настаивал на использовании конкретных фотографий продукции, которые были сняты на непрофессиональном фоне. Новичок в нашей команде предложил полностью переснять все товары, что означало бы дополнительные расходы и время.
Я показала, как быстро вырезать все 47 объектов в Figma с помощью инструмента Pen Tool и масок, после чего мы разместили их на фирменном градиентном фоне. Результат превзошел ожидания клиента, а мы сэкономили 80% бюджета на фотосъемку и уложились в дедлайн. Этот проект стал отличным примером того, как базовое умение вырезать фото в Figma может спасти проект и бюджет.
В контексте современного дизайн-процесса владение техниками вырезания в Figma дает важное конкурентное преимущество. Согласно исследованию UX Tools 2025, 78% компаний используют Figma как основной инструмент для дизайна интерфейсов, что делает навыки работы в этой программе критически важными для специалистов.
|Область применения
|Преимущества вырезания фото в Figma
|Частота использования навыка
|UI/UX дизайн
|Создание кастомных иконок и элементов интерфейса
|Еженедельно (87% опрошенных)
|Маркетинговые материалы
|Создание баннеров с изолированными объектами
|Ежедневно (92% опрошенных)
|Презентации
|Профессиональное визуальное оформление слайдов
|Ежемесячно (76% опрошенных)
|Брендинг
|Разработка логотипов и фирменного стиля
|По проектам (65% опрошенных)
Подготовка изображения к вырезанию в Figma
Прежде чем приступить к вырезанию фото в Figma, необходимо правильно подготовить изображение. Качество подготовительного этапа напрямую влияет на финальный результат и скорость работы. 🖼️
Вот ключевые шаги, которые обеспечат оптимальные условия для работы:
- Выбор подходящего исходного изображения — идеально подходят фото с хорошим контрастом между объектом и фоном
- Оптимизация размера — изображение должно быть достаточно большим для качественного вырезания, но не перегружать систему
- Коррекция яркости и контрастности — при необходимости отрегулируйте перед импортом в Figma
- Подготовка рабочей области — создайте отдельный фрейм для работы с изображением
- Структурирование слоев — организуйте работу в отдельной группе слоев для удобства
Для импорта изображения в Figma используйте функцию перетаскивания файла непосредственно в рабочую область или меню "Import" (Shift+Ctrl+K). Figma поддерживает форматы JPG, PNG, GIF, TIFF, WEBP и SVG — оптимальным выбором для фотографий с последующим вырезанием является формат PNG или JPG высокого качества.
|Характеристика изображения
|Оптимальные параметры
|Влияние на процесс вырезания
|Разрешение
|1500-3000px по длинной стороне
|Обеспечивает достаточную детализацию краев
|Формат файла
|PNG без сжатия
|Сохраняет четкость контуров
|Контраст объект/фон
|Высокий (>60%)
|Упрощает выделение границ объекта
|Цветовое пространство
|sRGB
|Обеспечивает корректное отображение цветов
При подготовке фотографии обратите внимание на взаимодействие объекта с фоном — наличие теней, отражений или полупрозрачных элементов. В некоторых случаях имеет смысл предварительно обработать сложные участки в специализированных растровых редакторах, а затем импортировать изображение в Figma.
Михаил Кравцов, UX-дизайнер
Работая над приложением для крупного e-commerce проекта, я получил задачу подготовить каталог товаров с единым стилем представления. Клиент предоставил сотни фотографий разного качества, снятых в разных условиях. Вместо того чтобы сразу броситься вырезать каждое изображение, я потратил полдня на создание системы подготовки.
Сначала я разработал шаблон фрейма в Figma с сеткой для точного позиционирования товаров. Затем создал систему слоев: нижний слой — эталонный фон, средний — импортируемое фото, верхний — маска для вырезания. Такая подготовка казалась избыточной, но когда мы приступили к работе, процесс пошел невероятно гладко. За три дня команда из двух человек обработала весь каталог, добившись идентичного стиля для всех товаров. Клиент был в восторге от единообразия и качества. Этот опыт научил меня: 20% времени, потраченного на подготовку, экономит 80% времени при исполнении.
В 2025 году многие профессиональные дизайнеры используют скрипты для автоматизации подготовительного этапа. Например, плагин "Image Optimizer" позволяет автоматически регулировать яркость и контрастность импортируемых изображений непосредственно в Figma, что существенно ускоряет процесс подготовки.
Инструменты Figma для вырезания фотографий
Figma предлагает несколько мощных инструментов для вырезания изображений, каждый из которых имеет свои сильные стороны и оптимальные сценарии использования. Умение выбрать подходящий инструмент для конкретной задачи значительно повышает эффективность работы. 🛠️
Ключевые инструменты Figma для вырезания фотографий в 2025 году:
- Pen Tool (P) — самый точный инструмент для создания сложных контуров, идеален для объектов с четкими границами
- Vector Network — продвинутая векторная сетка, позволяющая создавать сложные формы более интуитивно
- Boolean Operations — операции с формами (объединение, вычитание, пересечение) для создания сложных масок
- Masks — использование слоев-масок для быстрого вырезания по форме
- Auto Layout — помогает организовывать вырезанные элементы в логические группы
- Plugin "Remove BG" — плагин для автоматического удаления фона с фотографий (актуален в 2025 году, но имеет ограничения)
Каждый инструмент имеет свои особенности использования и оптимальные сценарии применения:
|Инструмент
|Лучше всего подходит для
|Уровень сложности
|Точность вырезания
|Pen Tool
|Объекты с четкими контурами, требующие высокой точности
|Высокий
|Максимальная
|Vector Network
|Объекты неправильной формы с плавными переходами
|Средний
|Высокая
|Boolean Operations
|Комбинирование простых форм в сложные
|Средний
|Высокая
|Masks
|Быстрое вырезание по геометрическим формам
|Низкий
|Средняя
|Remove BG Plugin
|Простые объекты на однородном фоне
|Низкий
|Средняя
Для профессиональных результатов рекомендуется комбинировать различные инструменты в процессе работы. Например, начать с использования плагина для автоматического удаления фона, а затем доработать сложные участки с помощью Pen Tool. Такой комбинированный подход обеспечивает баланс между скоростью и качеством вырезания.
В последних обновлениях Figma (2025) значительно улучшен алгоритм сглаживания кривых в инструменте Pen Tool, что позволяет создавать более естественные и плавные контуры. Также добавлена функция Smart Selection, которая автоматически распознает границы объектов при выделении, что существенно ускоряет процесс создания точных масок.
Пошаговый процесс вырезания фото в Figma
Освоив базовые принципы подготовки и инструменты Figma, пора погрузиться в сам процесс вырезания фотографий. Следуя этому пошаговому руководству, даже начинающие смогут добиться профессиональных результатов. ✂️
Метод 1: Использование Pen Tool для точного вырезания
- Импортируйте изображение: Перетащите файл в Figma или используйте команду Ctrl+Shift+K
- Создайте новый слой: Добавьте слой над изображением для создания контура
- Активируйте Pen Tool: Нажмите "P" на клавиатуре или выберите инструмент в панели инструментов
- Начните обводить контур: Щелкайте по краям объекта, создавая опорные точки контура
- Для прямых линий: просто щелкайте по точкам
- Для кривых: щелкните и потяните, чтобы создать кривую Безье
- Замкните контур: Щелкните на начальной точке, чтобы замкнуть форму
- Создайте маску: Выделите созданную форму и изображение, затем нажмите Ctrl+Alt+M (или правый клик → "Use As Mask")
- Корректируйте маску при необходимости: Дважды щелкните по маске для редактирования контура
- Финализируйте результат: Проверьте качество вырезания на разных фонах
Метод 2: Использование автоматического удаления фона с плагином
- Установите плагин Remove BG: Перейдите в Plugins → Browse plugins → найдите "Remove BG"
- Импортируйте изображение: Добавьте фото в рабочую область Figma
- Выделите изображение: Убедитесь, что ваше изображение выбрано
- Запустите плагин: Plugins → Remove BG → Remove Background
- Дождитесь обработки: Процесс может занять несколько секунд
- Проверьте результат: Плагин автоматически создаст новый слой с вырезанным изображением
- Доработайте при необходимости: Используйте Pen Tool для корректировки проблемных областей
Для разных типов объектов существуют оптимальные стратегии вырезания:
|Тип объекта
|Рекомендуемый метод
|Особенности техники вырезания
|Портреты людей
|Remove BG + доработка Pen Tool
|Особое внимание волосам — создавайте плавные переходы
|Продукты с четкими краями
|Pen Tool с опорными точками
|Размещайте точки на каждом изгибе формы
|Полупрозрачные объекты
|Маскирование + корректировка непрозрачности
|Используйте градиентную прозрачность по краям
|Сложные органические формы
|Vector Network, обводка по контуру
|Создавайте больше опорных точек для точности
Профессиональные дизайнеры рекомендуют регулярно сохранять промежуточные версии работы (Ctrl+S) и использовать систему версий Figma для возможности возврата к предыдущим этапам вырезания. Для увеличения скорости работы эффективно использовать сочетания клавиш:
- Z — масштабирование для работы с мелкими деталями
- Space + перетаскивание — панорамирование рабочей области
- Shift при создании линий — создание идеально прямых горизонтальных или вертикальных линий
- Alt при перемещении точек — симметричное управление рукоятками кривых Безье
Советы по вырезанию сложных объектов в Figma
Работа со сложными объектами требует продвинутых техник и внимания к деталям. Применяя эти профессиональные советы, вы сможете справиться даже с самыми трудными случаями. 🔍
Техники для вырезания объектов с тонкими деталями (волосы, мех, перья):
- Используйте зоны приоритета — определите ключевые области, требующие максимальной детализации, и второстепенные участки, где допустимы упрощения
- Применяйте технику "двойного контура" — создайте основной контур для тела объекта и дополнительный для тонких деталей с пониженной непрозрачностью
- Работайте на увеличенном масштабе — используйте zoom от 200% до 400% для точного размещения опорных точек
- Используйте смарт-сглаживание — активируйте опцию "Smooth corners" для естественного вида кривых
Решение типичных проблем при вырезании:
- Неровные края — применяйте более плотное размещение опорных точек на сложных участках контура
- Полупрозрачные объекты — используйте градиентные маски с настройкой непрозрачности для плавных переходов
- Объекты со сложными текстурами — комбинируйте несколько слоев масок с разными настройками наложения
- Отражающие поверхности — сохраняйте отражения, используя дополнительные формы с низкой непрозрачностью
- Мелкие детали — для элементов, которые сложно вырезать, используйте упрощенную форму с добавлением текстуры
В 2025 году профессионалы активно используют для сложных работ комбинацию инструментов Figma и специализированных плагинов:
|Сценарий
|Рекомендуемый инструмент/плагин
|Техника применения
|Вырезание волос и меха
|Hair Refiner Plugin + Pen Tool
|Автоматическое определение волос с ручной доработкой
|Прозрачные и стеклянные объекты
|Blend Modes + Shadow Effects
|Комбинирование режимов наложения для реалистичной прозрачности
|Объекты с мелкими деталями
|Detail Enhancer + Vector Network
|Увеличение четкости мелких элементов с векторной обводкой
|Объекты с градиентными переходами
|Gradient Mask Builder
|Создание многоточечной градиентной маски для плавных переходов
Для достижения профессиональных результатов обратите внимание на следующие нюансы:
- Учитывайте конечное применение — для веб-графики допустимы некоторые упрощения, для печати требуется максимальная детализация
- Сохраняйте естественные тени — иногда сохранение небольшой части оригинального фона с тенью делает вырезанный объект более естественным
- Проверяйте на разных фонах — тестируйте вырезанный объект на светлом, темном и цветном фоне для выявления артефактов
- Используйте инструмент Blur — небольшое размытие (0.5-1px) по краю маски часто делает вырезание более естественным
- Работайте с векторами — по возможности конвертируйте сложные растровые элементы в векторные для лучшего качества при масштабировании
В Figma 2025 появились новые интеллектуальные инструменты, помогающие в работе со сложными объектами, в частности функция Smart Edge Detection, которая предсказывает и предлагает оптимальное продолжение контура на основе анализа изображения, значительно ускоряя процесс точного вырезания.
Мастерство вырезания фотографий в Figma — это не просто технический навык, а искусство, которое развивается с практикой. Теперь вы вооружены знаниями от подготовки изображения до работы со сложными объектами. Каждый следующий проект будет получаться всё лучше, а процесс — занимать меньше времени. Помните, что идеальное вырезание — это баланс между точностью, эффективностью и пониманием конечной цели вашего дизайна. Экспериментируйте с разными техниками, комбинируйте инструменты и развивайте свой уникальный подход к работе с изображениями в Figma.