Как вставить изображение в HTML на фон: подробная инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Веб-разработчики, ищущие улучшение своих навыков в работе с фоновыми изображениями.

Студенты и новички в области веб-разработки, желающие освоить основы HTML и CSS.

Профессионалы, заинтересованные в оптимизации производительности веб-сайтов через правильное использование фоновых изображений. Красивый фон может буквально преобразить ваш сайт, превратив скучную страницу в визуальный шедевр! 🎨 В 2025 году умение правильно работать с фоновыми изображениями — это не просто навык, а настоящее конкурентное преимущество для любого веб-разработчика. Я покажу вам, как добавить изображение на фон вашей HTML-страницы так, чтобы это выглядело профессионально и работало на всех устройствах. Независимо от вашего уровня — от новичка до продвинутого, вы найдете здесь все необходимые инструменты и техники.

Мечтаете создавать впечатляющие веб-интерфейсы с красивыми фоновыми изображениями и не только? 🚀 Курс «Веб-разработчик» с нуля от Skypro поможет вам освоить все тонкости HTML, CSS и JavaScript за 9 месяцев. Наши студенты не только изучают теорию, но и создают реальные проекты под руководством действующих разработчиков. После курса вы сможете уверенно создавать сайты любой сложности — от стильных лендингов до мощных веб-приложений!

Простые способы добавления фонового изображения в HTML

Существует несколько методов добавления фонового изображения на вашу веб-страницу. Каждый из них имеет свои преимущества и применяется в зависимости от конкретной задачи. Рассмотрим их по порядку: от самых простых до более продвинутых.

Метод 1: Использование атрибута style в HTML

Самый быстрый способ добавить фоновое изображение — использовать встроенные стили через атрибут style. Это отлично подходит для быстрого прототипирования или когда вам нужно добавить фон только к одному элементу:

Пример:

HTML Скопировать код <div style="background-image: url('images/background.jpg'); height: 300px; width: 100%;"></div>

Метод 2: Использование внешнего CSS файла

Более профессиональный и гибкий подход — использовать внешние CSS файлы. Это позволяет централизованно управлять стилями и делает код более чистым:

HTML-файл:

HTML Скопировать код <div class="hero-section"></div>

CSS-файл:

CSS Скопировать код .hero-section { background-image: url('../images/hero-bg.jpg'); height: 500px; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; background-position: center; }

Для удобства сравнения методов, рассмотрим таблицу их преимуществ и недостатков:

Метод Преимущества Недостатки Когда использовать Встроенный style Быстро применяется, не требует отдельных файлов Смешивает контент и презентацию, трудно поддерживать Для быстрых прототипов, тестирования Внешний CSS Разделение контента и стилей, легкая поддержка Требует дополнительный файл Для всех серьезных проектов CSS в <head> Не требует внешних файлов, но разделяет контент и стили Увеличивает размер HTML-документа Для небольших проектов с ограниченным CSS

Анна Соколова, старший веб-разработчик Когда я только начинала обучать студентов работе с фоновыми изображениями, один из них постоянно сталкивался с проблемой: изображение либо не загружалось вообще, либо растягивалось неправильно. Мы потратили целый урок на отладку, пока не обнаружили, что он указывал относительный путь к файлу неправильно. "Путь к изображению должен быть указан относительно CSS-файла, а не HTML-документа," – объяснила я ему. Мы исправили путь с url('images/bg.jpg') на url('../images/bg.jpg') , и магическим образом всё заработало! Это был момент озарения для всей группы, и с тех пор я всегда подчеркиваю важность правильного указания путей к ресурсам.

Синтаксис фоновых изображений в CSS для разных задач

Овладев базовыми способами добавления фона, давайте углубимся в синтаксис CSS-свойств для более тонкой настройки фоновых изображений. 🔍

Управление размером изображения

Свойство background-size определяет, как изображение должно масштабироваться на странице:

cover – изображение масштабируется, чтобы полностью покрыть контейнер (некоторые части могут быть обрезаны)

– изображение масштабируется, чтобы полностью покрыть контейнер (некоторые части могут быть обрезаны) contain – изображение масштабируется, чтобы полностью поместиться внутри контейнера (могут появиться пустые области)

– изображение масштабируется, чтобы полностью поместиться внутри контейнера (могут появиться пустые области) auto – изображение сохраняет свои исходные размеры

– изображение сохраняет свои исходные размеры конкретные значения – можно указать точные размеры (например, 300px 200px или 50% 100%)

Пример:

CSS Скопировать код .hero { background-image: url('hero.jpg'); background-size: cover; }

Позиционирование изображения

С помощью background-position вы можете указать, как изображение должно быть размещено в контейнере:

ключевые слова – center, top, right, bottom, left или их комбинации (например, top right)

– center, top, right, bottom, left или их комбинации (например, top right) проценты – 0% 0% (левый верхний угол), 100% 100% (правый нижний угол)

– 0% 0% (левый верхний угол), 100% 100% (правый нижний угол) пиксели – точные координаты (например, 10px 20px)

Пример:

CSS Скопировать код .profile-card { background-image: url('pattern.jpg'); background-position: center; }

Повторение изображения

Свойство background-repeat определяет, будет ли изображение повторяться:

repeat – повторяется по горизонтали и вертикали (по умолчанию)

– повторяется по горизонтали и вертикали (по умолчанию) repeat-x – повторяется только по горизонтали

– повторяется только по горизонтали repeat-y – повторяется только по вертикали

– повторяется только по вертикали no-repeat – изображение не повторяется

– изображение не повторяется space – изображение повторяется, распределяя свободное пространство между копиями

– изображение повторяется, распределяя свободное пространство между копиями round – изображение повторяется, при необходимости масштабируясь, чтобы избежать обрезки

Пример:

CSS Скопировать код .pattern-bg { background-image: url('subtle-pattern.png'); background-repeat: repeat-x; }

Краткий синтаксис background

Для экономии кода можно использовать краткую запись свойства background , которая объединяет несколько свойств:

Пример:

CSS Скопировать код .section { background: url('bg.jpg') no-repeat center/cover; }

Это эквивалентно следующему коду:

CSS Скопировать код .section { background-image: url('bg.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-position: center; background-size: cover; }

Оптимизация фоновых изображений для быстрой загрузки

Красивый фон не должен замедлять ваш сайт! В 2025 году скорость загрузки страниц критически важна как для SEO, так и для удержания пользователей. 🚀

Михаил Лебедев, технический руководитель В прошлом году мы работали над обновлением сайта крупного онлайн-магазина. Клиент настаивал на использовании высококачественных фоновых изображений на главной странице, но после внедрения всех правок время загрузки выросло до 8 секунд – катастрофа для электронной коммерции! "Давайте попробуем оптимизировать ваши фоны, а не жертвовать ими полностью," – предложил я. Мы сжали изображения, конвертировали их в WebP, добавили прогрессивную загрузку и правильное кэширование. Время загрузки упало до 1.8 секунды, а через месяц конверсия выросла на 14.5%. Клиент был в восторге – красивый дизайн и производительность могут сосуществовать, если подойти к вопросу технически грамотно.

Выбор оптимального формата изображения

Современные форматы значительно эффективнее традиционных:

Формат Преимущества Недостатки Рекомендации к использованию WebP На 25-35% меньше JPEG при том же качестве, поддерживает прозрачность Не поддерживается в устаревших браузерах Идеален для большинства фоновых изображений в 2025 году AVIF Наилучшее сжатие (до 50% компактнее WebP) Ограниченная поддержка браузерами Для продвинутых проектов с fallback-опциями JPEG Универсальная совместимость Больший размер, нет прозрачности Для фотографических изображений, если важна совместимость PNG Поддержка прозрачности, высокое качество Большой размер для фотографий Для изображений с прозрачностью или графики SVG Векторный формат, идеален для масштабирования Не подходит для фотореалистичных изображений Для паттернов, иконок и геометрических фонов

Техники оптимизации размера файлов

Сжатие без потерь – используйте инструменты как TinyPNG, ImageOptim или Squoosh для сжатия изображений без видимого ухудшения качества (экономия 20-70%)

– используйте инструменты как TinyPNG, ImageOptim или Squoosh для сжатия изображений без видимого ухудшения качества (экономия 20-70%) Правильное масштабирование – не загружайте изображения размером 2500px, если максимальная ширина контейнера 1200px

– не загружайте изображения размером 2500px, если максимальная ширина контейнера 1200px Удаление метаданных – геолокация, данные камеры и другие метаданные могут занимать до 15% от размера файла

– геолокация, данные камеры и другие метаданные могут занимать до 15% от размера файла CSS-градиенты вместо изображений – для простых фонов рассмотрите возможность использования CSS-градиентов, особенно для создания эффекта наложения

Реализация ленивой загрузки

Для фоновых изображений, находящихся "ниже сгиба", используйте ленивую загрузку:

Решение с JavaScript:

JS Скопировать код document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { const lazyBackgrounds = [].slice.call(document.querySelectorAll(".lazy-background")); if ("IntersectionObserver" in window) { let lazyBackgroundObserver = new IntersectionObserver(function(entries, observer) { entries.forEach(function(entry) { if (entry.isIntersecting) { entry.target.style.backgroundImage = `url(${entry.target.dataset.background})`; lazyBackgroundObserver.unobserve(entry.target); } }); }); lazyBackgrounds.forEach(function(lazyBackground) { lazyBackgroundObserver.observe(lazyBackground); }); } });

HTML:

HTML Скопировать код <div class="lazy-background" data-background="large-image.jpg"></div>

Адаптивные фоновые изображения для разных устройств

В 2025 году ваш сайт просматривают на устройствах с разрешениями от 360px до 4K и выше. Каждый пиксель экрана имеет значение, и ваши фоновые изображения должны выглядеть идеально везде. 📱💻🖥️

Базовая адаптивность с медиа-запросами

Используйте media queries для загрузки разных изображений в зависимости от размера экрана:

CSS:

CSS Скопировать код .hero-section { background-image: url('mobile-bg.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-size: cover; } @media (min-width: 768px) { .hero-section { background-image: url('tablet-bg.jpg'); } } @media (min-width: 1200px) { .hero-section { background-image: url('desktop-bg.jpg'); } }

Адаптивное позиционирование

Иногда важнее не менять само изображение, а адаптировать его позиционирование:

CSS:

CSS Скопировать код .profile-section { background-image: url('team-photo.jpg'); background-size: cover; background-position: center top; } @media (max-width: 992px) { .profile-section { background-position: 70% center; /* Смещаем фокус изображения на мобильных */ } }

Техника множественных фонов

CSS позволяет использовать несколько фоновых изображений одновременно, что дает интересные возможности для адаптивного дизайна:

CSS:

CSS Скопировать код .section-with-overlay { background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.7), rgba(0, 0, 0, 0.3)), url('background.jpg'); background-size: cover; background-position: center; } @media (max-width: 768px) { .section-with-overlay { background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.8), rgba(0, 0, 0, 0.5)), url('background-mobile.jpg'); } }

CSS-переменные для гибкой адаптивности

Используйте CSS-переменные для более сложных адаптивных схем:

CSS:

CSS Скопировать код :root { --main-bg-image: url('desktop.jpg'); } @media (max-width: 992px) { :root { --main-bg-image: url('tablet.jpg'); } } @media (max-width: 576px) { :root { --main-bg-image: url('mobile.jpg'); } } .hero { background-image: var(--main-bg-image); background-size: cover; }

art direction vs resolution switching

Существует два основных подхода к адаптивным фоновым изображениям:

Art Direction – использование разных фрагментов изображения для разных размеров экрана (например, более крупный план на мобильных устройствах)

– использование разных фрагментов изображения для разных размеров экрана (например, более крупный план на мобильных устройствах) Resolution Switching – использование одного и того же изображения с разным разрешением для разных устройств

Тест на профориентацию от Skypro поможет понять, подходит ли вам работа веб-разработчика! 🧩 Вы уже научились вставлять фоновые изображения в HTML — это отличный первый шаг, но готовы ли вы сделать веб-разработку своей профессией? Пройдите бесплатный тест и узнайте, насколько ваш склад мышления, личностные качества и предпочтения соответствуют работе в этой захватывающей области. Результаты помогут определить ваши сильные стороны и потенциальные направления для карьерного роста!

Распространенные ошибки при работе с фоном в HTML

Даже опытные разработчики время от времени допускают ошибки при работе с фоном. Давайте рассмотрим самые распространенные из них и способы их избежать. 🛑

Неправильные пути к изображениям

Наиболее частая ошибка — неправильно указанные пути к файлам изображений:

Абсолютные vs относительные пути – помните, что в CSS относительные пути отсчитываются от местоположения CSS-файла, а не HTML-документа

– помните, что в CSS относительные пути отсчитываются от местоположения CSS-файла, а не HTML-документа Регистр имен файлов – на Linux-серверах регистр имеет значение (background.jpg и Background.jpg — разные файлы)

– на Linux-серверах регистр имеет значение (background.jpg и Background.jpg — разные файлы) Отсутствие кавычек вокруг URL – хотя технически кавычки не всегда обязательны, их отсутствие может вызвать проблемы с путями, содержащими пробелы

Неправильно:

CSS Скопировать код .hero { background-image: url(images/background.jpg); /* Путь относится к HTML-файлу */ }

Правильно:

CSS Скопировать код .hero { background-image: url('../images/background.jpg'); /* Путь от CSS-файла к изображению */ }

Проблемы с размерами контейнера

Фоновое изображение не будет видно, если его контейнер не имеет указанных размеров:

Отсутствие высоты – если элемент не содержит текста или других элементов, его высота по умолчанию может быть равна нулю

– если элемент не содержит текста или других элементов, его высота по умолчанию может быть равна нулю Относительное позиционирование родительских элементов – может влиять на то, как рассчитываются размеры

– может влиять на то, как рассчитываются размеры Коллапс маржинов – может привести к неожиданным размерам контейнера

Неправильно:

HTML Скопировать код <div class="hero"></div>

CSS Скопировать код .hero { background-image: url('hero.jpg'); background-size: cover; /* Отсутствие высоты! */ }

Правильно:

HTML Скопировать код <div class="hero"></div>

CSS Скопировать код .hero { background-image: url('hero.jpg'); background-size: cover; height: 500px; /* или другое значение */ }

Недооценка мобильных устройств

Использование одного и того же большого изображения для всех устройств — серьезная ошибка:

Избыточное разрешение – загрузка изображения 2500px на мобильное устройство с шириной экрана 375px пустая трата ресурсов

– загрузка изображения 2500px на мобильное устройство с шириной экрана 375px пустая трата ресурсов Неправильное кадрирование – широкие пейзажные фото могут плохо смотреться на вертикальных мобильных экранах

– широкие пейзажные фото могут плохо смотреться на вертикальных мобильных экранах Отсутствие fallback-опций – игнорирование старых браузеров, которые не поддерживают современные форматы изображений

Игнорирование проблем доступности

Фоновые изображения требуют внимания к доступности:

Недостаточный контраст – текст на фоновых изображениях должен иметь достаточный контраст

– текст на фоновых изображениях должен иметь достаточный контраст Отсутствие альтернативной информации – так как фоновые изображения добавляются через CSS, они не имеют атрибута alt

– так как фоновые изображения добавляются через CSS, они не имеют атрибута alt Анимированные фоны – могут мешать пользователям с вестибулярными расстройствами

Решение проблемы контраста:

CSS Скопировать код .section-with-text { background-image: url('dark-image.jpg'); background-size: cover; color: white; /* Светлый текст на темном фоне */ } /* Или добавление полупрозрачного наложения */ .section-with-text { position: relative; } .section-with-text::before { content: ''; position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); /* Темное наложение */ z-index: 1; } .section-with-text > * { position: relative; z-index: 2; /* Контент над наложением */ }