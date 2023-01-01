Как включить размеры в Blender: настройка отображения измерений

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Профессиональные 3D-моделлеры и архитекторы

Студенты и начинающие дизайнеры, изучающие Blender

Специалисты, работающие с CAD-системами и требующие точного моделирования Точные измерения в 3D-моделировании — это не просто приятное дополнение, а критическая необходимость для профессиональной работы. Когда я впервые столкнулся с задачей создать архитектурную визуализацию по реальным чертежам, отсутствие правильно настроенных размеров в Blender превратило простой проект в настоящий кошмар переделок и корректировок. Масштаб, пропорции, точные расстояния — всё это фундамент качественной 3D-модели. И сегодня я расскажу, как превратить Blender из инструмента "примерных" форм в точный измерительный прибор для ваших проектов. 🔍

Хотите освоить не только технические нюансы Blender, но и научиться создавать визуально привлекательные дизайн-проекты? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro поможет вам не только разобраться с 3D-моделированием, но и освоить полный спектр инструментов современного дизайнера. Вы научитесь применять точные измерения в Blender для создания профессиональных проектов, которые впечатлят ваших клиентов!

Основные настройки отображения размеров в Blender

Blender по умолчанию работает с условными единицами (Blender Units), что может быть неудобно при создании моделей реальных объектов. Чтобы включить и настроить отображение размеров, потребуется несколько важных шагов.

Прежде всего, необходимо открыть панель Scene Properties (Свойства сцены), которая находится в правой части интерфейса Blender. В этой панели найдите раздел Units (Единицы измерения). По умолчанию значение Unit System установлено как "None", что означает использование абстрактных единиц Blender без привязки к реальному миру.

Для включения отображения размеров:

Откройте Scene Properties (значок с кубом и линейкой в правой панели) Найдите раздел Units Измените Unit System с "None" на "Metric" (метрическая система) или "Imperial" (имперская система) Выберите подходящую единицу измерения (миллиметры, сантиметры, метры и т.д.) При необходимости настройте Scale (масштаб) для преобразования между Blender Units и выбранными единицами

После этих настроек все размеры объектов и расстояния в вашей сцене будут отображаться в выбранных единицах измерения. Это особенно полезно при моделировании реальных объектов или архитектурных сооружений.

Алексей Петров, архитектурный визуализатор

Помню свой первый серьезный проект в Blender — визуализацию офисного здания по техническому заданию. Я потратил неделю на моделирование, только чтобы обнаружить, что все пропорции "поехали", потому что работал с абстрактными единицами вместо метров. После того, как переключил настройки на метрическую систему и установил Scale на 0.01 (1 Blender Unit = 1 см), работа пошла как по маслу. Теперь это первое, что я настраиваю в любом новом проекте, даже перед моделированием первого объекта.

Важным дополнением к базовым настройкам является опция Length Display. Она позволяет выбрать, как будут отображаться длины — в десятичном формате или с использованием дробей. Для технического моделирования рекомендуется десятичный формат (Decimal), а для архитектурных проектов в имперской системе часто используют дробные значения (Fractional).

Параметр Функция Рекомендуемое значение Unit System Выбор системы единиц измерения Metric (для большинства проектов) Unit Scale Масштаб единиц относительно метра 0.01 (1BU = 1см) или 0.001 (1BU = 1мм) Length Display Формат отображения длин Decimal (для точных измерений) Separate Units Разделение единиц разного порядка Включено (для удобства восприятия)

Не забывайте, что после настройки единиц измерения важно также настроить масштаб сетки (Grid Scale) в панели Overlays. Это поможет визуально ориентироваться в пространстве модели, особенно при работе с миллиметрами или очень крупными объектами. 📏

Активация измерительных инструментов через Add-ons

Встроенные возможности Blender для работы с размерами могут быть существенно расширены с помощью специальных дополнений (add-ons). Некоторые из них уже включены в стандартную поставку Blender, но требуют активации, другие придется устанавливать отдельно.

Наиболее полезные измерительные add-ons для Blender в 2025 году:

MeasureIt-ARCH — расширенная версия стандартного MeasureIt, специально адаптированная для архитектурного моделирования

— расширенная версия стандартного MeasureIt, специально адаптированная для архитектурного моделирования CAD Transform — добавляет возможности точного позиционирования и измерения

— добавляет возможности точного позиционирования и измерения Precision Drawing Tools — набор инструментов для повышения точности моделирования

— набор инструментов для повышения точности моделирования Dimensions — создает наглядные размерные линии, аналогичные тем, что используются в CAD-программах

Чтобы активировать встроенный add-on MeasureIt:

Перейдите в Edit > Preferences Выберите вкладку Add-ons В строке поиска введите "MeasureIt" Установите флажок напротив найденного дополнения Закройте окно Preferences

После активации в режиме объекта (Object Mode) и в режиме редактирования (Edit Mode) появится новая панель MeasureIt в правой боковой панели (N-panel). С помощью этой панели вы сможете создавать размерные линии между выбранными вершинами или объектами, измерять углы и расстояния.

Для создания размерной линии с помощью MeasureIt:

Перейдите в режим редактирования (Edit Mode) объекта Выберите две вершины, между которыми хотите измерить расстояние В панели MeasureIt нажмите "Add Segment" Настройте параметры отображения размерной линии (цвет, толщина, точность)

MeasureIt-ARCH предлагает еще более широкие возможности для архитектурного моделирования, включая автоматическое создание размерных цепочек, измерение площадей и объемов, а также интеграцию с системой аннотаций Blender.

Михаил Сергеев, преподаватель 3D-моделирования

На одном из моих онлайн-курсов студент пожаловался, что не может точно расставить мебель в архитектурной визуализации согласно техническому заданию. Я порекомендовал ему установить MeasureIt-ARCH. После 15-минутного обучения работе с этим дополнением он смог не только точно расставить все объекты, но и создать наглядную презентацию с размерными линиями для заказчика. Это превратило обычную визуализацию в полноценный технический документ, который впечатлил клиента профессиональным подходом. С тех пор я включаю обучение этому инструменту в базовую программу курса.

Для более технически сложных проектов рекомендую установить CAD Transform, который добавляет возможность подвязки к координатам, аналогично профессиональным CAD-инструментам. Этот add-on особенно полезен при моделировании механических деталей или при работе с импортированными чертежами. 🛠️

Настройка единиц измерения для точного моделирования

Корректная настройка единиц измерения — фундамент точного моделирования в Blender. Неправильно выбранные единицы могут привести к сложностям при экспорте моделей или их использовании в других программах, не говоря уже о проблемах с масштабированием и пропорциями.

В Blender 2025 года доступны следующие системы единиц измерения:

None — абстрактные единицы Blender (Blender Units)

— абстрактные единицы Blender (Blender Units) Metric — метрическая система (миллиметры, сантиметры, метры и т.д.)

— метрическая система (миллиметры, сантиметры, метры и т.д.) Imperial — имперская система (дюймы, футы, ярды и т.д.)

Для большинства технических проектов рекомендуется использовать метрическую систему. При настройке особое внимание следует уделить параметру Unit Scale, который определяет соотношение между Blender Units и выбранными единицами измерения.

Типичные настройки масштаба для разных типов проектов:

Тип проекта Рекомендуемый Unit Scale Физический эквивалент 1 Blender Unit Архитектурная визуализация 0.01 1 см Промышленный дизайн 0.001 1 мм Ландшафтный дизайн 1.0 1 м Ювелирное дело 0.0001 0.1 мм Игровые модели 1.0 1 м (условно)

При настройке единиц измерения важно помнить о согласованности между разными файлами проекта. Если вы работаете в команде или планируете импортировать модели из других источников, необходимо придерживаться единой системы единиц измерения для всего проекта.

Для максимальной точности при моделировании можно также настроить дополнительные параметры в пользовательских настройках Blender:

Перейдите в Edit > Preferences > Input В разделе "Transform" настройте параметры "Accuracy" и "Precision" Для более точного управления трансформациями уменьшите значение "Rotate/Scale Increment"

Blender позволяет вводить точные значения размеров непосредственно во время трансформации объектов. Например, при перетаскивании объекта вы можете ввести точное расстояние (например, "2.5m" или "250mm"), и Blender автоматически переместит объект на указанное расстояние с учетом текущих настроек единиц измерения.

Для проектов, требующих особой точности (например, для последующей 3D-печати), рекомендуется также включить опцию "Global Scale" в настройках экспорта. Это гарантирует, что масштаб модели будет корректно интерпретирован другими программами. 📊

Практическое применение размеров в разных режимах Blender

Правильная работа с размерами в Blender требует понимания, как измерения функционируют в разных режимах и рабочих процессах. Рассмотрим основные сценарии применения точных измерений.

Измерения в режиме объекта (Object Mode)

В режиме объекта вы можете быстро получить информацию о размерах выбранного объекта в панели "Item" (N-panel). Здесь отображаются координаты, размеры и масштаб объекта в текущих единицах измерения.

Для более наглядного отображения размеров в режиме объекта:

Выберите объект Активируйте панель MeasureIt (если установлен соответствующий add-on) Нажмите "Show Object" для отображения габаритных размеров объекта Настройте параметры отображения размерных линий

При работе с несколькими объектами особенно полезной становится функция "Measure" (измерения), доступная в меню "View" (View > Measure). Она позволяет быстро измерить расстояние между двумя точками в трехмерном пространстве.

Измерения в режиме редактирования (Edit Mode)

Режим редактирования предлагает больше возможностей для работы с размерами на уровне компонентов объекта (вершин, ребер, граней). Здесь особенно полезными становятся следующие инструменты:

Edge Length Display — показывает длины ребер непосредственно на 3D-модели

— показывает длины ребер непосредственно на 3D-модели MeasureIt Segment — создает размерные линии между выбранными вершинами

— создает размерные линии между выбранными вершинами Snap to Increment — обеспечивает перемещение компонентов с заданным шагом

Для включения отображения длин рёбер:

Перейдите в режим редактирования (Tab) Откройте панель Overlay (иконка в виде двух пересекающихся кругов) В разделе "Measurement" включите опцию "Edge Length" При необходимости настройте формат отображения и точность

Измерения при анимации и симуляции

При работе с анимацией или физическими симуляциями точные измерения становятся критичными для достоверного поведения объектов. В этих случаях рекомендуется:

Установить реалистичные настройки гравитации в соответствии с масштабом модели Использовать "Rigid Body Tools" с правильными физическими параметрами Настроить временную шкалу с учетом реального времени процессов

Для архитектурной визуализации и технического моделирования особенно полезна функция "Dimensions Constraint", позволяющая зафиксировать определенные размеры объекта при его трансформации. Это обеспечивает соблюдение строительных норм или технических требований к модели:

Выберите объект Перейдите в раздел Constraints в панели свойств Добавьте ограничение "Limit Scale" или "Limit Location" Задайте минимальные и максимальные значения с учетом требуемых размеров

Помните, что правильно настроенные измерения существенно облегчают сотрудничество с коллегами и клиентами, делая ваши модели более профессиональными и пригодными для практического применения. 🏗️

Не можете определиться, подходит ли вам карьера в 3D-моделировании? Тест на профориентацию от Skypro поможет оценить ваши склонности к точным измерениям и пространственному мышлению — ключевым навыкам для работы в Blender. Узнайте, насколько ваше внимание к деталям и аналитические способности соответствуют требованиям профессиональных 3D-дизайнеров и визуализаторов!

Устранение типичных проблем с отображением измерений

Даже при правильной настройке единиц измерения в Blender пользователи часто сталкиваются с определенными проблемами при отображении размеров. Рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их решения.

Проблема несоответствия масштабов

Одна из самых частых проблем — несоответствие видимого размера объекта его фактическим размерам. Это может происходить по нескольким причинам:

Применение масштаба не было зафиксировано (Apply Scale)

Неправильная настройка Unit Scale в параметрах сцены

Конфликт между настройками Blender и импортированной моделью

Решение:

Выберите проблемный объект Нажмите Ctrl+A и выберите "Scale" для применения текущего масштаба Проверьте настройки Unit Scale в Scene Properties При импорте моделей из других программ всегда проверяйте опции масштабирования

Проблемы с точностью отображения размеров

Иногда размеры отображаются с недостаточной или, наоборот, избыточной точностью (слишком много или слишком мало десятичных знаков).

Решение:

В Scene Properties найдите параметр Precision в разделе Units Установите подходящее количество знаков после запятой (2-3 обычно достаточно для большинства задач) При использовании MeasureIt настройте параметр "Precision" отдельно для каждого измерения

Невидимость размерных линий при рендеринге

Частая проблема при использовании измерительных add-ons — размерные линии видны в окне редактора, но не попадают в итоговый рендер.

Решение:

Для MeasureIt: включите опцию "Render Toggle" в панели настроек дополнения Для Dimensions add-on: конвертируйте измерения в кривые (Convert to Curve) Используйте режим "Viewport Render" вместо стандартного рендера для технической документации

Проблемы с экспортом моделей с размерами

При экспорте в другие форматы (FBX, OBJ, STEP и т.д.) информация о размерных линиях может теряться.

Решение:

Формат экспорта Поддержка размеров Рекомендации STL Нет Конвертировать размерные линии в реальные объекты OBJ Частично Использовать кривые вместо аннотаций FBX Частично Включить опцию "Custom Properties" при экспорте glTF Да (с ограничениями) Рекомендуется для веб-визуализаций STEP/IGES Да Использовать CAD Exchanger для экспорта

Проблемы с размерами при работе в разных рабочих областях

Размерные линии и аннотации могут выглядеть по-разному или быть невидимыми в различных рабочих областях Blender (Layout, Modeling, Sculpting и т.д.).

Решение:

Перейдите в Preferences > Interface Включите опцию "Show Annotations in All Workspaces" Для MeasureIt используйте опцию "Show in All" в настройках каждого измерения Создайте отдельную рабочую область "Measurements" специально для работы с размерами

Помните, что в последних версиях Blender многие проблемы с отображением размеров были решены на уровне ядра программы. Регулярное обновление Blender и используемых add-ons поможет избежать большинства проблем с измерениями. 🔧