Как в Word выровнять картинку по центру: простая инструкция

Для кого эта статья:

Пользователи Microsoft Word, желающие улучшить свои навыки работы с изображениями.

Студенты и преподаватели, работающие над оформлением учебных материалов и презентаций.

Специалисты, занимающиеся созданием документов и отчетов в корпоративной среде. Выравнивание изображений в документе Word — одна из тех задач, которая кажется простой, пока не столкнешься с ней на практике. Вроде бы нажимаешь на картинку, перетаскиваешь её в центр, а она упорно смещается или привязывается к тексту странным образом. Знакомо? 😩 Эта проблема особенно актуальна в 2025 году, когда качественное оформление документов становится стандартом профессиональной коммуникации. В этой статье я расскажу о нескольких проверенных способах, как быстро и без лишних нервов выровнять изображение по центру в Microsoft Word, независимо от версии программы.

Как быстро выровнять картинку по центру в Word

Существует несколько эффективных способов центрирования изображений в Word, но самый быстрый — использование встроенной панели инструментов. Этот метод особенно удобен, когда нужно быстро оформить документ без глубокого погружения в настройки.

Чтобы моментально выровнять картинку по центру:

Щелкните на изображение, которое хотите выровнять (вокруг него появятся маркеры выделения) Перейдите на вкладку «Формат» (появляется автоматически при выделении изображения) В группе «Упорядочить» найдите выпадающее меню «Положение» Выберите опцию с выравниванием по центру страницы

Весь процесс занимает буквально 3-4 секунды и работает в любой версии Word, начиная с 2010 года. Это особенно ценно при подготовке презентаций, отчетов или учебных материалов с большим количеством иллюстраций. 📊

Анна Петрова, преподаватель компьютерной грамотности

Когда я только начинала проводить курсы по работе с Office, часто замечала, как студенты тратили до 15 минут на попытки «прибить» картинку к центру страницы. Многие просто перетаскивали изображение мышкой, пытаясь на глаз разместить его посередине, что никогда не давало идеального результата.

Однажды ко мне на консультацию пришла женщина, которая готовила важную презентацию для совета директоров. Она буквально плакала, потому что все 28 изображений в её 40-страничном документе «прыгали» при каждом редактировании текста. Мы решили проблему за 10 минут, применив правильное выравнивание и обтекание текстом. На следующий день она прислала мне сообщение: «Вы спасли мою карьеру! Презентация прошла идеально!».

Если требуется более точный контроль над положением изображения, стоит использовать расширенные настройки выравнивания:

Параметр Что делает Когда использовать С обтеканием текста Позволяет тексту огибать изображение Для создания журнальных макетов В тексте Изображение ведет себя как символ текста Для небольших иконок или эмодзи За текстом/перед текстом Размещает картинку на заднем/переднем плане Для водяных знаков или наложений

Три способа центрирования изображений в документе Word

В зависимости от типа документа и требуемого результата, выровнять картинку по центру в Word можно тремя основными способами. Каждый из них имеет свои преимущества и подходит для решения конкретных задач оформления.

Способ 1: Выравнивание через панель инструментов «Формат»

Этот метод идеален для быстрого выравнивания и работает во всех современных версиях Word (2016-2025):

Выделите изображение однократным щелчком мыши На появившейся контекстной вкладке «Формат изображения» найдите группу «Упорядочить» Нажмите кнопку «Положение» Выберите вариант с центральным расположением

Преимущество этого способа — скорость и универсальность. Вы можете выбрать не только центрирование по горизонтали, но и различные варианты расположения на странице. 🖼️

Способ 2: Выравнивание с помощью контекстного меню

Если вы предпочитаете работать с контекстным меню:

Щелкните правой кнопкой мыши на изображении Выберите пункт «Обтекание текстом» Укажите вариант «По контуру» или другой подходящий Снова вызовите контекстное меню и выберите «Выровнять» Нажмите «По центру»

Этот метод особенно удобен, когда вы уже настраиваете другие параметры изображения через контекстное меню и хотите сделать всё в одном месте.

Способ 3: Выравнивание через макет и свойства изображения

Наиболее гибкий, но требующий больше действий способ:

Выделите изображение Щелкните правой кнопкой и выберите «Формат рисунка» или «Макет» Перейдите на вкладку «Положение» Установите флажок «По горизонтали» в разделе «Выравнивание» В выпадающем списке выберите «По центру» относительно «страницы» или «поля» Нажмите OK

Этот метод даёт максимальный контроль, позволяя точно настроить выравнивание относительно страницы, полей или колонок. Особенно полезен при создании сложных документов, таких как буклеты или брошюры.

Метод Скорость Точность Сложность Панель «Формат» Высокая Средняя Низкая Контекстное меню Средняя Средняя Низкая Свойства изображения Низкая Высокая Средняя

Выравнивание картинок в Word: пошаговая инструкция

Для достижения профессиональных результатов при оформлении документов необходимо не просто знать базовые приемы, но и понимать, как работает система выравнивания в Word. Рассмотрим подробную пошаговую инструкцию, учитывающую все нюансы.

Шаг 1: Правильное добавление изображения

Установите курсор в место, где должно появиться изображение Перейдите на вкладку «Вставка» Нажмите «Рисунки» → «Этот компьютер» (или «Из файла» в старых версиях) Выберите нужное изображение и нажмите «Вставить»

Обратите внимание: способ вставки влияет на дальнейшие возможности выравнивания. При использовании буфера обмена (Ctrl+V) некоторые настройки могут быть недоступны.

Шаг 2: Настройка режима обтекания текстом

Прежде чем выравнивать, критически важно настроить правильный режим обтекания:

Выделите вставленное изображение На вкладке «Формат» нажмите кнопку «Обтекание текстом» Для полноценного центрирования лучше всего выбрать «По контуру», «Перед текстом» или «За текстом»

Важно: режим «В тексте» (установлен по умолчанию) ограничивает возможности выравнивания, так как в этом случае изображение ведёт себя как обычный символ!

Шаг 3: Выравнивание по центру страницы

Убедитесь, что изображение выделено (вы увидите маркеры по углам) На вкладке «Формат» нажмите «Положение» Выберите вариант с центральным расположением из предложенных макетов Альтернативно: нажмите кнопку «Выровнять» в группе «Упорядочить» и выберите «По центру»

Шаг 4: Точная настройка положения (при необходимости)

С выбранным изображением нажмите кнопку «Положение» → «Дополнительные параметры макета» В появившемся диалоговом окне перейдите на вкладку «Положение» Установите флажок «По горизонтали» и выберите «По центру относительно страницы» При необходимости настройте вертикальное положение Нажмите OK

Михаил Соколов, технический писатель

В моей практике создания технической документации изображения играют ключевую роль. Однажды я работал над руководством пользователя для нового программного обеспечения, которое содержало более 200 скриншотов. Каждое изображение нужно было выровнять идеально, чтобы документ выглядел профессионально.

Сначала я выравнивал каждую картинку вручную, что занимало огромное количество времени. Когда я был на середине работы, клиент внезапно потребовал изменить поля документа. И все мои изображения "поехали"! Я был в отчаянии, пока не обнаружил, что можно настроить выравнивание "относительно страницы" через дополнительные параметры макета. После этого я переформатировал все изображения за один вечер, и когда клиент снова изменил требования к полям, мои картинки остались идеально выровненными. Этот случай научил меня, что правильная настройка параметров может сэкономить дни работы.

При работе с несколькими изображениями в документе рекомендуется:

Использовать одинаковые настройки обтекания для всех изображений одного типа

Применять стили рисунков для поддержания единообразия (доступны на вкладке «Формат»)

Для группы изображений — сначала сгруппировать их (выделить с зажатым Ctrl и нажать «Группировать»), затем выравнивать всю группу

Особенности работы с изображениями в разных версиях Word

Процесс выравнивания изображений по центру несколько отличается в различных версиях Microsoft Word. Понимание этих особенностей поможет быстро адаптироваться, если вам приходится работать с разными версиями программы. 🔄

Word 2010-2013:

Вкладка для работы с изображениями называется «Работа с рисунками»

Инструменты выравнивания находятся в группе «Расположение»

Отсутствуют некоторые современные макеты обтекания текстом

Для доступа к дополнительным параметрам используется диалоговое окно «Формат рисунка»

Word 2016-2019:

Появилась контекстная вкладка «Формат изображения»

Добавлены предустановленные варианты расположения в меню «Положение»

Улучшенное взаимодействие с другими элементами документа

Более интуитивные инструменты обрезки и стилизации

Word 2021-2025:

Интеллектуальное автоматическое выравнивание при перемещении изображений

Функция «Выравнивание в реальном времени» с визуальными направляющими

Улучшенный алгоритм обтекания текстом с предварительным просмотром

Поддержка выравнивания для современных форматов изображений (HEIF, WebP и др.)

Word Online и Word для iOS/Android (2025):

Упрощенный интерфейс с основными функциями выравнивания

Ограниченные варианты обтекания текстом

Нет доступа к расширенным параметрам макета

Автоматическая синхронизация настроек между устройствами

Особенно важные различия, которые следует учитывать при переходе между версиями:

Функция Word 2010-2013 Word 2016-2019 Word 2021-2025 Название вкладки Работа с рисунками Формат изображения Формат изображения Предустановленные макеты Ограничены (6 вариантов) Расширены (9 вариантов) Адаптивные (12+ вариантов) Интеллектуальные направляющие Отсутствуют Базовые Расширенные с AI-подсказками Выравнивание групп изображений Ограниченная поддержка Полная поддержка Расширенная с предварительным просмотром

Если вы работаете в корпоративной среде, где используются разные версии Word, рекомендуется:

Проверять отображение документа в самой старой из используемых версий

Избегать новейших функций форматирования при необходимости обратной совместимости

Сохранять документы в формате .docx вместо устаревшего .doc

Использовать универсальные методы выравнивания, работающие во всех версиях

Устранение проблем при выравнивании картинок по центру

Даже при следовании всем инструкциям иногда возникают ситуации, когда изображения отказываются выравниваться должным образом. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их решения.

Проблема 1: Изображение не центрируется, а смещается к левому краю

Решение:

Проверьте, установлен ли для изображения режим обтекания текстом, отличный от «В тексте» Убедитесь, что не активирована привязка к сетке (Файл → Параметры → Дополнительно → Параметры разметки) Попробуйте выровнять изображение через дополнительные параметры макета, указав точно «По центру относительно страницы»

Проблема 2: Изображение перемещается при добавлении или удалении текста

Решение:

Проверьте, установлен ли флажок «Перемещать вместе с текстом» в дополнительных параметрах макета Если нужна фиксированная позиция, выберите опцию «Положение на странице» Для критически важных документов рассмотрите возможность размещения изображения в надежном контейнере, например, в текстовом поле или таблице

Проблема 3: Невозможно выровнять изображение по вертикали и горизонтали одновременно

Решение:

Используйте дополнительные параметры макета (не быстрые настройки с панели) Установите флажки для выравнивания и по горизонтали, и по вертикали Выберите опцию «По центру» для обоих направлений относительно страницы Убедитесь, что нет конфликтующих параметров во вкладке «Обтекание текстом» этого же диалогового окна

Проблема 4: Изображение выровнено по центру, но слишком близко к тексту

Решение:

Откройте дополнительные параметры макета Перейдите на вкладку «Обтекание текстом» Увеличьте значение в поле «Расстояние от текста» для всех сторон Нажмите OK и проверьте результат

Проблема 5: При экспорте в PDF изображение смещается

Решение:

Используйте встроенную функцию экспорта в PDF вместо виртуальных принтеров Перед экспортом проверьте документ в режиме предварительного просмотра Если проблема сохраняется, попробуйте зафиксировать положение изображения, помещая его в надежный контейнер (таблицу с невидимыми границами) В крайнем случае, рассмотрите возможность создания скриншота страницы и его вставки как нового изображения

Дополнительные советы для предотвращения проблем с выравниванием:

Всегда начинайте с настройки обтекания текстом перед выравниванием

Используйте разрывы разделов для изоляции сложных макетов

При работе со множеством изображений рассмотрите возможность создания шаблона с предустановленными стилями

Регулярно сохраняйте резервные копии важных документов на разных этапах форматирования

Для очень сложных макетов вместо Word рассмотрите специализированные программы вёрстки