Как в PowerPoint сделать вертикальный слайд: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Пользователи PowerPoint, желающие улучшить свои навыки презентации.

Специалисты и студенты, работающие в области дизайна и визуализации информации.

Люди, заинтересованные в создании контента для мобильных устройств и социальных сетей. Вертикальные презентации стали трендом 2025 года не просто так — они идеально подходят для просмотра на мобильных устройствах и позволяют структурировать информацию совершенно иначе. 📱 Однако многие пользователи PowerPoint озадачены: как же изменить стандартную горизонтальную ориентацию слайдов на вертикальную? Стандартные настройки программы не предлагают такой опции на поверхности, из-за чего создание вертикальных презентаций кажется сложной задачей. Не беспокойтесь! Сейчас я покажу вам, как за несколько простых шагов трансформировать презентацию и открыть новые горизонты дизайна. В конце статьи вы будете создавать потрясающие вертикальные слайды без малейших затруднений.

Создание вертикального слайда в PowerPoint: основы

Вертикальный слайд в PowerPoint — это формат, при котором высота превышает ширину (портретная ориентация). Такие презентации завоевывают популярность благодаря распространению смартфонов и социальных сетей, где вертикальный контент воспринимается естественнее. 📊

По умолчанию PowerPoint создаёт слайды в горизонтальной ориентации (16:9), но есть несколько способов получить вертикальный формат:

Изменение размеров слайда через настройки презентации

Создание пользовательского размера слайда

Поворот уже готового горизонтального слайда

Важно понимать, что PowerPoint не имеет встроенной кнопки "сделать слайд вертикальным", как в случае с документами Word. Вместо этого нам предстоит работать с настройками размера слайда.

Михаил Северов, дизайнер презентаций

Однажды ко мне обратился клиент с необычной задачей — создать презентацию для интерактивного стенда на выставке. Стенд представлял собой вертикальный сенсорный экран высотой почти 2 метра. Когда я сказал, что сделаю вертикальную PowerPoint-презентацию, клиент удивился: "Разве PowerPoint позволяет создавать вертикальные слайды?" Этот вопрос я слышал уже сотни раз.

После создания первых вертикальных слайдов клиент был в восторге — информация воспринималась на большом вертикальном экране гораздо лучше, чем если бы мы использовали стандартную горизонтальную ориентацию с пустыми боковыми полями. Презентация имела огромный успех на выставке, а я получил несколько новых заказов от компаний, которые тоже хотели "такие же классные вертикальные слайды".

Работа с вертикальным форматом требует пересмотра подходов к размещению элементов. В отличие от горизонтальных слайдов, здесь лучше работают:

Вертикальные списки и инфографика

Полноразмерные вертикальные изображения

Таймлайны, направленные сверху вниз

Пошаговые инструкции с вертикальным прогрессом

Настройка размеров слайда для вертикальной ориентации

Для создания вертикального слайда в PowerPoint необходимо изменить соотношение сторон через меню настройки размера слайдов. Вот пошаговая инструкция:

Откройте PowerPoint и создайте новую презентацию или откройте существующую. Перейдите на вкладку "Дизайн" в верхнем меню. Найдите кнопку "Размер слайда" в правой части ленты и нажмите на неё. В выпадающем меню выберите "Настроить размер слайдов". В появившемся диалоговом окне измените значения ширины и высоты так, чтобы высота была больше ширины.

Для удобства предлагаю несколько стандартных размеров для вертикальных слайдов, которые хорошо работают в различных ситуациях:

Назначение Ширина (см) Высота (см) Соотношение Мобильные устройства 14,29 25,4 9:16 Печатные материалы А4 21 29,7 ~2:3 Сенсорные киоски 27 48 ~9:16 Социальные сети 13,33 23,7 ~9:16

После изменения размеров PowerPoint спросит, как масштабировать существующий контент. Если вы создаете презентацию с нуля, можно выбрать любой вариант. Если преобразуете уже готовую презентацию, рекомендую выбрать "Убедиться в соответствии" — это позволит контенту адаптироваться к новым пропорциям.

Обратите внимание: изменения применяются ко всей презентации сразу, отдельные слайды изменить нельзя. Если необходимо комбинировать вертикальные и горизонтальные слайды, рекомендую создать отдельные файлы презентаций и затем объединить их при показе. 🔄

Трансформация горизонтальной презентации в вертикальную

Перевод уже созданной горизонтальной презентации в вертикальный формат — процесс более сложный, чем создание вертикальной презентации с нуля. Вот несколько стратегий, которые помогут минимизировать потери контента и сохранить дизайн:

Елена Волкова, тренер по презентационным навыкам

Работая со студентами бизнес-школы, я часто сталкиваюсь с необходимостью трансформировать горизонтальные презентации в вертикальные для размещения в историях социальных сетей. Однажды один из студентов после месяца работы создал великолепную презентацию своего стартапа в классическом формате 16:9. Когда пришло время публиковать материалы в социальных сетях, он был в ужасе — переделывать всё заново казалось невозможным.

Мы решили применить метод "визуального переосмысления": разбили каждый важный слайд на 2-3 вертикальных, создав последовательное повествование. Удивительно, но вертикальный формат оказался даже более эффективным для питч-презентации! Теперь этот кейс я использую на каждом своём тренинге, показывая, что смена формата может стать не проблемой, а новой возможностью.

Общий подход к трансформации презентации включает следующие шаги:

Создайте копию исходной презентации (чтобы сохранить оригинал) Измените размер слайдов на вертикальный, как описано в предыдущем разделе Рассмотрите каждый слайд отдельно и адаптируйте контент к новому формату При необходимости разбейте информацию с одного горизонтального слайда на несколько вертикальных Перестройте визуальные элементы в соответствии с вертикальной логикой

Вот сравнительная таблица основных элементов и способов их трансформации:

Элемент презентации В горизонтальном формате В вертикальном формате Заголовок и текст Заголовок вверху, текст под ним Заголовок вверху, текстовый блок компактнее, больше пространства под изображения Графики и диаграммы Широкие, горизонтально ориентированные Вертикальные столбчатые диаграммы вместо горизонтальных; круговые диаграммы с вертикальной легендой Изображения с текстом Изображение слева/справа от текста Изображение над/под текстом Таблицы Широкие, многостолбцовые Узкие, с меньшим количеством столбцов, больше строк Списки Короткие строки, много пунктов в ряд Длинные строки, пункты идут последовательно вниз

Особое внимание уделите фоновым изображениям — они могут сильно исказиться при изменении пропорций слайда. Лучше подобрать новые изображения с вертикальной ориентацией. 📸

Особенности размещения контента на вертикальных слайдах

Вертикальные слайды требуют иного подхода к размещению и организации контента. Вместо привычного горизонтального "чтения" информации слева направо, в вертикальных презентациях взгляд движется сверху вниз. Это открывает новые возможности для визуального повествования. 🔍

Вот несколько принципов эффективного размещения элементов на вертикальных слайдах:

Иерархия важности : в вертикальном формате верхняя часть слайда привлекает больше внимания, поэтому размещайте там ключевую информацию.

: в вертикальном формате верхняя часть слайда привлекает больше внимания, поэтому размещайте там ключевую информацию. Зонирование : разделите слайд на 3 вертикальные зоны — верхнюю для заголовков, среднюю для основного контента и нижнюю для дополнительной информации.

: разделите слайд на 3 вертикальные зоны — верхнюю для заголовков, среднюю для основного контента и нижнюю для дополнительной информации. Направление прокрутки : учитывайте, что пользователи привыкли прокручивать вертикальный контент, поэтому создавайте ощущение непрерывности между слайдами.

: учитывайте, что пользователи привыкли прокручивать вертикальный контент, поэтому создавайте ощущение непрерывности между слайдами. Масштаб элементов : используйте больший размер шрифта и изображений, поскольку на вертикальных слайдах обычно меньше элементов, но они визуально значимее.

: используйте больший размер шрифта и изображений, поскольку на вертикальных слайдах обычно меньше элементов, но они визуально значимее. Пространство: не бойтесь оставлять пустое пространство, оно создаёт ощущение "воздуха" и делает презентацию более читаемой.

Особое внимание стоит уделить текстовым блокам. В отличие от горизонтальных слайдов, где длинные строки текста могут хорошо смотреться, в вертикальном формате предпочтительнее:

Короткие, ёмкие предложения

Маркированные списки вместо сплошного текста

Увеличенный межстрочный интервал для лучшей читаемости

Выравнивание текста по левому краю (избегайте центрирования длинных блоков)

Для визуализации данных в вертикальном формате подходят:

Вертикальные столбчатые диаграммы (вместо горизонтальных)

Таймлайны, развивающиеся сверху вниз

Инфографика с вертикальным потоком информации

Пирамидальные диаграммы

Процессы, изображённые каскадом сверху вниз

Изображения желательно подбирать изначально вертикальные или квадратные, чтобы избежать дополнительных обрезок и потери качества. Крайне эффектно выглядят полноэкранные вертикальные фотографии с накладываемым поверх них текстом (при условии хорошего контраста). 🖼️

Сохранение и экспорт вертикальных презентаций PowerPoint

После создания вертикальной презентации особое внимание стоит уделить правильному сохранению и экспорту, чтобы обеспечить корректное отображение на всех устройствах. В 2025 году это особенно актуально, учитывая многообразие устройств для демонстрации. 📱💻

Основные форматы для сохранения вертикальных презентаций:

Стандартный формат .pptx — сохраняет все элементы и возможность дальнейшего редактирования. Используйте его как основной рабочий формат. PDF — отличный выбор для раздаточных материалов и просмотра на разных устройствах. Сохраняет точное позиционирование всех элементов. Видеоформат — позволяет создать видеопрезентацию, которую можно опубликовать в социальных сетях или на видеохостингах. PowerPoint Show (.ppsx) — открывается сразу в режиме показа слайдов, удобно для презентации на мероприятиях. Изображения — экспорт каждого слайда как отдельного изображения для использования в веб-дизайне или социальных сетях.

Для безопасного сохранения и распространения вашей работы рекомендую следовать этим шагам:

Всегда создавайте резервную копию оригинального файла перед экспортом в другие форматы

Проверяйте презентацию после экспорта на нескольких устройствах (включая мобильные)

Используйте встроенные шрифты, чтобы избежать проблем с отображением на других компьютерах

Оптимизируйте размер изображений перед добавлением в презентацию

Проверьте совместимость с более старыми версиями PowerPoint, если ожидаете, что презентация будет открываться на разных устройствах

Для экспорта в PDF, что является наиболее универсальным форматом для распространения, используйте следующие настройки:

Параметр экспорта Рекомендуемое значение Преимущество Качество Стандартное/Среднее при публикации в интернете; Высокое для печати Баланс между размером файла и качеством отображения Включить скрытые слайды Выключено (если нет особой необходимости) Уменьшает размер файла, скрывает рабочие материалы Заметки и разметка Без заметок и разметки Чистая профессиональная презентация без лишних элементов Соответствие ISO Включено для печатных материалов Обеспечивает точную цветопередачу при профессиональной печати Оптимизация для "Минимальный размер" для веб; "Стандартное" для общего использования Адаптирует файл под конкретные задачи

Для презентаций, предназначенных для социальных сетей, рекомендую экспорт в видеоформат MP4 с соотношением сторон 9:16. Такие видео идеально подходят для историй и рилов. PowerPoint 2025 имеет встроенные профили оптимизации для всех популярных социальных платформ. Просто выберите "Экспорт" > "Создать видео" > и выберите опцию "Оптимизировать для социальных сетей". 🎬

При экспорте в видео уделите особое внимание следующим аспектам:

Настройте точное время показа каждого слайда

Добавьте плавные переходы между слайдами

Рассмотрите возможность добавления фоновой музыки

Проверьте корректность анимаций в экспортированном видео