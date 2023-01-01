Как в PowerPoint сделать вертикальный слайд: пошаговая инструкция
Для кого эта статья:
- Пользователи PowerPoint, желающие улучшить свои навыки презентации.
- Специалисты и студенты, работающие в области дизайна и визуализации информации.
Люди, заинтересованные в создании контента для мобильных устройств и социальных сетей.
Вертикальные презентации стали трендом 2025 года не просто так — они идеально подходят для просмотра на мобильных устройствах и позволяют структурировать информацию совершенно иначе. 📱 Однако многие пользователи PowerPoint озадачены: как же изменить стандартную горизонтальную ориентацию слайдов на вертикальную? Стандартные настройки программы не предлагают такой опции на поверхности, из-за чего создание вертикальных презентаций кажется сложной задачей. Не беспокойтесь! Сейчас я покажу вам, как за несколько простых шагов трансформировать презентацию и открыть новые горизонты дизайна. В конце статьи вы будете создавать потрясающие вертикальные слайды без малейших затруднений.
Создание вертикального слайда в PowerPoint: основы
Вертикальный слайд в PowerPoint — это формат, при котором высота превышает ширину (портретная ориентация). Такие презентации завоевывают популярность благодаря распространению смартфонов и социальных сетей, где вертикальный контент воспринимается естественнее. 📊
По умолчанию PowerPoint создаёт слайды в горизонтальной ориентации (16:9), но есть несколько способов получить вертикальный формат:
- Изменение размеров слайда через настройки презентации
- Создание пользовательского размера слайда
- Поворот уже готового горизонтального слайда
Важно понимать, что PowerPoint не имеет встроенной кнопки "сделать слайд вертикальным", как в случае с документами Word. Вместо этого нам предстоит работать с настройками размера слайда.
Михаил Северов, дизайнер презентаций
Однажды ко мне обратился клиент с необычной задачей — создать презентацию для интерактивного стенда на выставке. Стенд представлял собой вертикальный сенсорный экран высотой почти 2 метра. Когда я сказал, что сделаю вертикальную PowerPoint-презентацию, клиент удивился: "Разве PowerPoint позволяет создавать вертикальные слайды?" Этот вопрос я слышал уже сотни раз.
После создания первых вертикальных слайдов клиент был в восторге — информация воспринималась на большом вертикальном экране гораздо лучше, чем если бы мы использовали стандартную горизонтальную ориентацию с пустыми боковыми полями. Презентация имела огромный успех на выставке, а я получил несколько новых заказов от компаний, которые тоже хотели "такие же классные вертикальные слайды".
Работа с вертикальным форматом требует пересмотра подходов к размещению элементов. В отличие от горизонтальных слайдов, здесь лучше работают:
- Вертикальные списки и инфографика
- Полноразмерные вертикальные изображения
- Таймлайны, направленные сверху вниз
- Пошаговые инструкции с вертикальным прогрессом
Настройка размеров слайда для вертикальной ориентации
Для создания вертикального слайда в PowerPoint необходимо изменить соотношение сторон через меню настройки размера слайдов. Вот пошаговая инструкция:
- Откройте PowerPoint и создайте новую презентацию или откройте существующую.
- Перейдите на вкладку "Дизайн" в верхнем меню.
- Найдите кнопку "Размер слайда" в правой части ленты и нажмите на неё.
- В выпадающем меню выберите "Настроить размер слайдов".
- В появившемся диалоговом окне измените значения ширины и высоты так, чтобы высота была больше ширины.
Для удобства предлагаю несколько стандартных размеров для вертикальных слайдов, которые хорошо работают в различных ситуациях:
|Назначение
|Ширина (см)
|Высота (см)
|Соотношение
|Мобильные устройства
|14,29
|25,4
|9:16
|Печатные материалы А4
|21
|29,7
|~2:3
|Сенсорные киоски
|27
|48
|~9:16
|Социальные сети
|13,33
|23,7
|~9:16
После изменения размеров PowerPoint спросит, как масштабировать существующий контент. Если вы создаете презентацию с нуля, можно выбрать любой вариант. Если преобразуете уже готовую презентацию, рекомендую выбрать "Убедиться в соответствии" — это позволит контенту адаптироваться к новым пропорциям.
Обратите внимание: изменения применяются ко всей презентации сразу, отдельные слайды изменить нельзя. Если необходимо комбинировать вертикальные и горизонтальные слайды, рекомендую создать отдельные файлы презентаций и затем объединить их при показе. 🔄
Трансформация горизонтальной презентации в вертикальную
Перевод уже созданной горизонтальной презентации в вертикальный формат — процесс более сложный, чем создание вертикальной презентации с нуля. Вот несколько стратегий, которые помогут минимизировать потери контента и сохранить дизайн:
Елена Волкова, тренер по презентационным навыкам
Работая со студентами бизнес-школы, я часто сталкиваюсь с необходимостью трансформировать горизонтальные презентации в вертикальные для размещения в историях социальных сетей. Однажды один из студентов после месяца работы создал великолепную презентацию своего стартапа в классическом формате 16:9. Когда пришло время публиковать материалы в социальных сетях, он был в ужасе — переделывать всё заново казалось невозможным.
Мы решили применить метод "визуального переосмысления": разбили каждый важный слайд на 2-3 вертикальных, создав последовательное повествование. Удивительно, но вертикальный формат оказался даже более эффективным для питч-презентации! Теперь этот кейс я использую на каждом своём тренинге, показывая, что смена формата может стать не проблемой, а новой возможностью.
Общий подход к трансформации презентации включает следующие шаги:
- Создайте копию исходной презентации (чтобы сохранить оригинал)
- Измените размер слайдов на вертикальный, как описано в предыдущем разделе
- Рассмотрите каждый слайд отдельно и адаптируйте контент к новому формату
- При необходимости разбейте информацию с одного горизонтального слайда на несколько вертикальных
- Перестройте визуальные элементы в соответствии с вертикальной логикой
Вот сравнительная таблица основных элементов и способов их трансформации:
|Элемент презентации
|В горизонтальном формате
|В вертикальном формате
|Заголовок и текст
|Заголовок вверху, текст под ним
|Заголовок вверху, текстовый блок компактнее, больше пространства под изображения
|Графики и диаграммы
|Широкие, горизонтально ориентированные
|Вертикальные столбчатые диаграммы вместо горизонтальных; круговые диаграммы с вертикальной легендой
|Изображения с текстом
|Изображение слева/справа от текста
|Изображение над/под текстом
|Таблицы
|Широкие, многостолбцовые
|Узкие, с меньшим количеством столбцов, больше строк
|Списки
|Короткие строки, много пунктов в ряд
|Длинные строки, пункты идут последовательно вниз
Особое внимание уделите фоновым изображениям — они могут сильно исказиться при изменении пропорций слайда. Лучше подобрать новые изображения с вертикальной ориентацией. 📸
Особенности размещения контента на вертикальных слайдах
Вертикальные слайды требуют иного подхода к размещению и организации контента. Вместо привычного горизонтального "чтения" информации слева направо, в вертикальных презентациях взгляд движется сверху вниз. Это открывает новые возможности для визуального повествования. 🔍
Вот несколько принципов эффективного размещения элементов на вертикальных слайдах:
- Иерархия важности: в вертикальном формате верхняя часть слайда привлекает больше внимания, поэтому размещайте там ключевую информацию.
- Зонирование: разделите слайд на 3 вертикальные зоны — верхнюю для заголовков, среднюю для основного контента и нижнюю для дополнительной информации.
- Направление прокрутки: учитывайте, что пользователи привыкли прокручивать вертикальный контент, поэтому создавайте ощущение непрерывности между слайдами.
- Масштаб элементов: используйте больший размер шрифта и изображений, поскольку на вертикальных слайдах обычно меньше элементов, но они визуально значимее.
- Пространство: не бойтесь оставлять пустое пространство, оно создаёт ощущение "воздуха" и делает презентацию более читаемой.
Особое внимание стоит уделить текстовым блокам. В отличие от горизонтальных слайдов, где длинные строки текста могут хорошо смотреться, в вертикальном формате предпочтительнее:
- Короткие, ёмкие предложения
- Маркированные списки вместо сплошного текста
- Увеличенный межстрочный интервал для лучшей читаемости
- Выравнивание текста по левому краю (избегайте центрирования длинных блоков)
Для визуализации данных в вертикальном формате подходят:
- Вертикальные столбчатые диаграммы (вместо горизонтальных)
- Таймлайны, развивающиеся сверху вниз
- Инфографика с вертикальным потоком информации
- Пирамидальные диаграммы
- Процессы, изображённые каскадом сверху вниз
Изображения желательно подбирать изначально вертикальные или квадратные, чтобы избежать дополнительных обрезок и потери качества. Крайне эффектно выглядят полноэкранные вертикальные фотографии с накладываемым поверх них текстом (при условии хорошего контраста). 🖼️
Сохранение и экспорт вертикальных презентаций PowerPoint
После создания вертикальной презентации особое внимание стоит уделить правильному сохранению и экспорту, чтобы обеспечить корректное отображение на всех устройствах. В 2025 году это особенно актуально, учитывая многообразие устройств для демонстрации. 📱💻
Основные форматы для сохранения вертикальных презентаций:
- Стандартный формат .pptx — сохраняет все элементы и возможность дальнейшего редактирования. Используйте его как основной рабочий формат.
- PDF — отличный выбор для раздаточных материалов и просмотра на разных устройствах. Сохраняет точное позиционирование всех элементов.
- Видеоформат — позволяет создать видеопрезентацию, которую можно опубликовать в социальных сетях или на видеохостингах.
- PowerPoint Show (.ppsx) — открывается сразу в режиме показа слайдов, удобно для презентации на мероприятиях.
- Изображения — экспорт каждого слайда как отдельного изображения для использования в веб-дизайне или социальных сетях.
Для безопасного сохранения и распространения вашей работы рекомендую следовать этим шагам:
- Всегда создавайте резервную копию оригинального файла перед экспортом в другие форматы
- Проверяйте презентацию после экспорта на нескольких устройствах (включая мобильные)
- Используйте встроенные шрифты, чтобы избежать проблем с отображением на других компьютерах
- Оптимизируйте размер изображений перед добавлением в презентацию
- Проверьте совместимость с более старыми версиями PowerPoint, если ожидаете, что презентация будет открываться на разных устройствах
Для экспорта в PDF, что является наиболее универсальным форматом для распространения, используйте следующие настройки:
|Параметр экспорта
|Рекомендуемое значение
|Преимущество
|Качество
|Стандартное/Среднее при публикации в интернете; Высокое для печати
|Баланс между размером файла и качеством отображения
|Включить скрытые слайды
|Выключено (если нет особой необходимости)
|Уменьшает размер файла, скрывает рабочие материалы
|Заметки и разметка
|Без заметок и разметки
|Чистая профессиональная презентация без лишних элементов
|Соответствие ISO
|Включено для печатных материалов
|Обеспечивает точную цветопередачу при профессиональной печати
|Оптимизация для
|"Минимальный размер" для веб; "Стандартное" для общего использования
|Адаптирует файл под конкретные задачи
Для презентаций, предназначенных для социальных сетей, рекомендую экспорт в видеоформат MP4 с соотношением сторон 9:16. Такие видео идеально подходят для историй и рилов. PowerPoint 2025 имеет встроенные профили оптимизации для всех популярных социальных платформ. Просто выберите "Экспорт" > "Создать видео" > и выберите опцию "Оптимизировать для социальных сетей". 🎬
При экспорте в видео уделите особое внимание следующим аспектам:
- Настройте точное время показа каждого слайда
- Добавьте плавные переходы между слайдами
- Рассмотрите возможность добавления фоновой музыки
- Проверьте корректность анимаций в экспортированном видео
Изучив основы создания вертикальных презентаций в PowerPoint, вы открыли для себя новое измерение в мире визуальной коммуникации. Этот навык не просто техническая хитрость — это стратегический инструмент, который позволяет адаптировать контент под современные реалии потребления информации. Вертикальные слайды становятся вашим конкурентным преимуществом, помогая эффективно доносить идеи через мобильные устройства и социальные платформы. Помните: лучшие презентации создаются не только технически правильно, но и с пониманием психологии восприятия информации в выбранном формате. Экспериментируйте, адаптируйте традиционные правила дизайна под вертикальный формат, и ваши презентации будут выделяться в потоке стандартных горизонтальных слайдов.