Как в иллюстраторе обрезать изображение: 5 простых способов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие и продвинутые дизайнеры, работающие с Adobe Illustrator

Студенты курсов графического дизайна или самостоятели, желающие улучшить навыки

Профессионалы, ищущие более эффективные способы обрезки изображений в своих проектах Обрезка изображений в Adobe Illustrator часто вызывает трудности у начинающих дизайнеров. Многие даже переключаются на Photoshop, хотя иллюстратор обладает мощными и разнообразными инструментами для работы с кадрированием. В этой статье я расскажу о пяти проверенных способах обрезки изображений прямо в Adobe Illustrator, которые подойдут как для простых задач, так и для сложных дизайн-проектов. Вы будете удивлены, насколько это может быть просто! ✂️

Хотите мастерски владеть не только обрезкой изображений, но и всеми тонкостями создания профессиональных дизайн-макетов? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro — это ваш путь к освоению Adobe Illustrator и других инструментов дизайнера за 9 месяцев. Пока вы читаете эту статью, другие уже обучаются у практикующих специалистов и получают реальные проекты в портфолио!

Почему заготовки требуют обрезки в Adobe Illustrator

Прежде чем погрузиться в технические аспекты, давайте разберемся, почему обрезка изображений в Illustrator так важна. Работая над дизайн-проектом, мы редко используем изображения в их исходном виде. Часто требуется удалить лишние элементы, выделить значимую часть или придать изображению определенную форму для соответствия концепции дизайна. 🎯

Adobe Illustrator, в отличие от растровых редакторов, работает с векторными объектами, что создает свои особенности при обрезке изображений. В 2025 году возможности программы существенно расширились, предоставляя дизайнерам больше гибкости в работе с импортированными изображениями.

Ситуация Почему требуется обрезка Рекомендуемый метод Баннерная реклама Соответствие стандартным размерам площадки Crop Image Логотип на сложном фоне Выделение объекта в нестандартной форме Clipping Mask Создание коллажа Удаление ненужных частей изображения Eraser Tool Инфографика Интеграция фото с векторными элементами Pathfinder

Импортированные в Illustrator изображения часто требуют корректировки по следующим причинам:

Оптимизация композиции — устранение пустых или отвлекающих зон

— устранение пустых или отвлекающих зон Интеграция с векторными элементами — обеспечение гармоничного сочетания

— обеспечение гармоничного сочетания Соответствие техническим требованиям — адаптация под форматы печати или веб

— адаптация под форматы печати или веб Акцентирование внимания — выделение смыслового центра изображения

— выделение смыслового центра изображения Художественные эффекты — создание нестандартной формы для усиления воздействия

Анна Волкова, арт-директор Однажды клиент прислал мне фотографии товаров, которые нужно было срочно разместить в каталоге. Снимки были огромные, с множеством лишних деталей и неприемлемым белым пространством. Времени на пересъемку не было, а перезагрузка Photoshop на моем старом компьютере занимала вечность. Я решила рискнуть и обработать все в Illustrator, который уже был открыт. Используя Crop Image и Clipping Mask, я обработала 47 изображений всего за час — значительно быстрее, чем если бы переключалась между программами. Клиент был в восторге от скорости работы, а я навсегда включила эти инструменты в свой основной арсенал.

Способ 1: Обрезка изображения с помощью Crop Image

Самый прямолинейный метод обрезки в Adobe Illustrator — использование встроенной функции Crop Image. Этот способ идеально подходит для простых задач, когда необходимо быстро удалить лишние части изображения, сохраняя прямоугольную форму. 📐

Для использования функции Crop Image выполните следующие шаги:

Выделите изображение, которое необходимо обрезать В верхней панели инструментов найдите кнопку "Crop Image" (находится в разделе свойств изображения) По периметру изображения появятся маркеры обрезки Перетащите эти маркеры для определения новых границ изображения Нажмите Enter или кликните на галочку в панели свойств для применения обрезки

Этот метод особенно удобен для работы с файлами формата PSD, JPEG или PNG, импортированными в Illustrator. Преимущество подхода в том, что он не преобразует изображение в векторный объект, сохраняя исходное качество и возможность последующего редактирования.

Преимущества Crop Image Ограничения Простой интуитивный интерфейс Только прямоугольная форма обрезки Сохранение исходного качества Невозможность создания фигурной обрезки Неразрушающее редактирование Применимо только к растровым изображениям Возможность отмены действия Менее гибко для сложных композиций

Важно! При использовании Crop Image в Illustrator 2025 появилась возможность сохранять пропорции изображения. Для этого удерживайте клавишу Shift при перетаскивании маркеров обрезки. Это особенно полезно при работе с портретами или продуктовыми фотографиями, где искажение пропорций недопустимо. 👍

Способ 2: Маскирование объектов через Clipping Mask

Clipping Mask (обтравочная маска) — значительно более гибкий метод обрезки изображений в Illustrator, позволяющий создавать обрезку любой формы. Этот способ многие дизайнеры считают самым мощным инструментом для работы с формой изображений. 🎭

Принцип работы Clipping Mask прост — вы создаете форму (контур), которая определяет видимую область изображения. Всё, что находится внутри этой формы, остаётся видимым, а всё за её пределами — скрывается.

Сергей Михайлов, преподаватель графического дизайна На своем втором курсе, когда я только знакомился с Illustrator, мне поручили адаптировать серию портретных фотографий для корпоративного сайта. Все фото имели разный фон и композицию, а требовалось создать единую шестиугольную форму для всех изображений. Я потратил целый день, пытаясь вырезать каждый портрет в Photoshop, пока старшекурсник не показал мне метод Clipping Mask в Illustrator. Я создал один шестиугольник, а затем применил его как маску к каждому портрету. Работа, на которую я планировал потратить неделю, была завершена за пару часов. Это был переломный момент в моём понимании рабочих процессов дизайнера.

Чтобы применить Clipping Mask к изображению:

Разместите импортированное изображение в рабочей области Создайте форму (например, круг, многоугольник или произвольную фигуру) поверх изображения Убедитесь, что форма находится выше изображения в панели слоёв Выделите и форму, и изображение Нажмите правую кнопку мыши и выберите "Make Clipping Mask" (или используйте комбинацию Ctrl+7 / Cmd+7)

В результате изображение будет видно только в пределах созданной формы. Самое ценное в этом методе — возможность в любой момент отредактировать маску или изменить положение изображения внутри неё. Для этого выделите группу с маской и используйте инструмент Direct Selection Tool (A). 🔄

Особенности работы с Clipping Mask:

Маска может быть любой формы, включая текст или сложные составные контуры

Вы можете редактировать как маску, так и изображение независимо друг от друга

Для редактирования маски выделите группу и используйте Direct Selection Tool (A)

Для перемещения изображения внутри маски используйте Selection Tool (V) после выбора содержимого маски

Чтобы отменить маску, выделите группу и выберите "Release Clipping Mask" в контекстном меню

Этот метод особенно полезен при создании дизайнов с интересными композиционными решениями, интеграции фотографий в логотипы или при работе над иллюстрациями со сложными формами. ✨

Способ 3: Инструмент Eraser для быстрой обрезки

Инструмент Eraser (Ластик) — отличное решение для быстрой и интуитивной обрезки изображений в Adobe Illustrator. Этот метод особенно удобен, когда необходимо удалить фрагменты изображения произвольной формы или создать эффект рваного края. 🧹

Чтобы воспользоваться Eraser для обрезки изображения, необходимо сначала преобразовать его в редактируемый формат. В Illustrator 2025 этот процесс стал намного проще благодаря улучшенной функции Image Trace.

Процесс использования Eraser для обрезки:

Выделите изображение, которое необходимо обрезать Выберите Object > Image Trace > Make для преобразования изображения в векторный формат После преобразования выберите Object > Image Trace > Expand для получения редактируемых контуров Выберите инструмент Eraser Tool (Shift+E) из панели инструментов Настройте размер и форму ластика в панели свойств Удалите ненужные части изображения, проводя ластиком

Преимущество этого метода — возможность создания органичных, нестандартных форм обрезки. Вы можете варьировать давление и размер ластика, создавая эффекты от резкого среза до мягкого размытия края. При использовании графического планшета этот инструмент становится ещё более гибким, реагируя на силу нажатия. 🖌️

Важные моменты при работе с Eraser:

Детализация и качество — настройки Image Trace влияют на итоговый результат, экспериментируйте с параметрами для оптимального баланса

— настройки Image Trace влияют на итоговый результат, экспериментируйте с параметрами для оптимального баланса Размер файла — векторизация может существенно увеличить размер файла, особенно для сложных изображений

— векторизация может существенно увеличить размер файла, особенно для сложных изображений Необратимость — в отличие от Clipping Mask, удаление частей ластиком необратимо (хотя можно использовать отмену действия)

— в отличие от Clipping Mask, удаление частей ластиком необратимо (хотя можно использовать отмену действия) Работа с планшетом — для максимального контроля рекомендуется использовать графический планшет с чувствительностью к давлению

Интересный приём — комбинирование Eraser с Blob Brush Tool для создания уникальных эффектов обрезки с художественной стилизацией. Это особенно эффективно для иллюстраций, плакатов и рекламных материалов с креативной концепцией. 🎨

Карьера в дизайне требует не только знания отдельных инструментов, но и понимания своих сильных сторон. Не уверены, подходит ли вам графический дизайн? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить ваши сильные стороны и идеальное направление для профессионального развития. Всего 5 минут — и вы получите персональные рекомендации по выбору карьеры в творческих индустриях!

Способ 4: Обрезка через панель Pathfinder и Shape Builder

Инструменты Pathfinder и Shape Builder представляют собой мощный дуэт для создания сложных форм и обрезки изображений в Illustrator. Эти методы обеспечивают математическую точность и максимальный контроль над процессом формирования контуров. 📊

Для обрезки изображения с помощью Pathfinder следуйте этой последовательности:

Преобразуйте изображение в векторный формат через Image Trace и Expand (как в методе с Eraser) Создайте фигуру, которая будет определять область обрезки Расположите эту фигуру поверх изображения Выделите оба объекта (изображение и фигуру) Откройте панель Pathfinder (Window > Pathfinder) Выберите операцию "Intersect" для сохранения только пересечения фигур

Shape Builder предлагает более интуитивный подход:

После преобразования изображения в векторный формат создайте фигуру для обрезки Выделите оба объекта Активируйте инструмент Shape Builder (Shift+M) Удерживая Alt (Option), кликните на области, которые хотите удалить Кликните на область пересечения фигур, чтобы создать новый объект

Сравнение возможностей Pathfinder и Shape Builder:

Функция Pathfinder Shape Builder Точность Высокая математическая точность Зависит от точности выбора Скорость работы Быстрее для простых операций Эффективнее для сложных композиций Интуитивность Требует понимания булевых операций Более визуальный и понятный Гибкость Множество операций в один клик Выборочное редактирование частей

Преимущества использования Pathfinder и Shape Builder для обрезки:

Высокая точность — идеально для технических иллюстраций и геометрических композиций

— идеально для технических иллюстраций и геометрических композиций Структурированность — создание чистых контуров без лишних узлов

— создание чистых контуров без лишних узлов Комбинаторика — возможность комбинировать несколько фигур для создания сложных форм обрезки

— возможность комбинировать несколько фигур для создания сложных форм обрезки Автоматизация — в Illustrator 2025 добавлены предустановки для частых операций с Pathfinder

— в Illustrator 2025 добавлены предустановки для частых операций с Pathfinder Предсказуемость — результат основан на математических принципах, а не на ручном трассировании

Этот метод особенно полезен для создания инфографики, технических иллюстраций и дизайнов с геометрическими элементами. Он обеспечивает идеальную согласованность между различными элементами проекта и позволяет легко адаптировать дизайн при необходимости изменений. 🧩