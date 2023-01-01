Как в Фигме вырезать объект: подробное руководство и советы
Для кого эта статья:
- Начинающие и опытные дизайнеры, желающие улучшить навыки работы с Figma
- Студенты и профессионалы, стремящиеся освоить графический дизайн и векторное моделирование
Люди, интересующиеся практическими аспектами редактирования в Figma для повышения производительности работы
Вырезание объектов в Figma — тот навык, который превращает начинающего дизайнера в профессионала, способного манипулировать формами с хирургической точностью. Бесконечные возможности редактирования фигур открываются, когда вы осваиваете этот базовый, но невероятно мощный инструментарий. Независимо от того, создаете ли вы интерфейс с нуля или дорабатываете существующий макет, точное вырезание объектов позволяет добиться именно того результата, который вы задумали. Давайте научимся делать это эффективно и без лишних телодвижений. 🎯
Основные способы вырезания объектов в Figma
Figma предлагает несколько фундаментальных методов вырезания объектов, каждый из которых подходит для определенных ситуаций. Освоение этих базовых техник значительно ускорит ваш рабочий процесс. 🚀
Прежде всего, стоит уточнить: под "вырезанием" мы можем понимать как удаление части объекта, так и его перемещение путем вырезания и вставки. Рассмотрим оба случая.
1. Инструмент "Pen Tool" для вырезания частей объекта
Pen Tool (P) — ваш верный союзник, когда нужно вырезать часть векторного объекта или создать сложную форму из существующей:
- Выберите объект, из которого хотите вырезать часть
- Активируйте Pen Tool (клавиша P)
- Начните рисовать контур, который определит вырезаемую область
- Замкните контур (щелчок по начальной точке)
- Используйте Boolean операцию "Subtract" для вырезания
2. Использование маски (Mask)
Маскирование — элегантный способ вырезать часть объекта без его фактического изменения:
- Создайте форму, которая будет определять видимую область
- Поместите эту форму над объектом, который хотите замаскировать
- Выделите оба объекта
- Щелкните правой кнопкой и выберите "Use as Mask"
Особенность маскирования в том, что оно не удаляет части объекта, а скрывает их, что позволяет в любой момент изменить границы маски.
Алексей, UI/UX дизайнер Когда я только начинал работать с Figma, маскирование казалось мне магией. Помню случай, когда мне нужно было создать аватарки разной формы для интерфейса социальной сети. У меня было 50+ фотографий, и каждую нужно было вписать в шестиугольник. Вместо того чтобы обрабатывать каждую фотографию отдельно, я создал компонент-маску шестиугольной формы. Затем просто перетаскивал фотографии внутрь этого компонента — и готово! Когда клиент внезапно решил, что хочет круглые аватарки, мне потребовалось всего две минуты, чтобы изменить форму маски во всех компонентах одновременно. Это сэкономило мне часы работы.
3. Cut/Copy и Paste для перемещения объектов
Классический метод вырезания для перемещения объектов включает следующие шаги:
- Выделите объект или группу объектов
- Нажмите Ctrl+X (Cut) или Ctrl+C (Copy)
- Перейдите к месту назначения (другой фрейм, страница)
- Нажмите Ctrl+V для вставки
Важно понимать, какие свойства сохраняются при вырезании и вставке объектов в разные контексты:
|Свойство объекта
|Сохраняется при вставке в тот же файл
|Сохраняется при вставке в другой файл
|Цвет и заливка
|Да
|Да
|Размеры
|Да
|Да
|Стили текста
|Да
|Частично (без привязки к стилям)
|Компонентная структура
|Да
|Нет (становится просто группой)
|Связь с компонентами
|Да
|Нет
|Автолейаут
|Да
|Да
Быстрые комбинации клавиш для вырезания в Figma
Профессионалы дизайна знают, что клавиатурные сокращения — путь к повышению скорости работы в несколько раз. В Figma существует обширный набор горячих клавиш для выполнения операций вырезания, которые сэкономят вам драгоценные минуты. ⌨️
Базовые комбинации для вырезания и перемещения
- Ctrl+X / Cmd+X — вырезать объект (удалить с копированием в буфер)
- Ctrl+C / Cmd+C — копировать объект (сохранить в буфере)
- Ctrl+V / Cmd+V — вставить объект из буфера
- Ctrl+Shift+V / Cmd+Shift+V — вставить объект на то же место, что и оригинал
- Ctrl+Alt+V / Cmd+Option+V — вставить свойства (копировать стили)
Комбинации для манипуляций с векторами
Когда дело касается вырезания частей векторных объектов, эти комбинации становятся незаменимыми:
- Shift+O — переключение в режим редактирования контуров
- Enter — подтверждение операции вырезания контура
- Escape — отмена текущей операции
- Delete — удаление выбранного узла или сегмента
Комбинации для булевых операций
Булевы операции — мощный способ вырезания сложных форм:
- Ctrl+Alt+U / Cmd+Option+U — Union (объединение)
- Ctrl+Alt+S / Cmd+Option+S — Subtract (вычитание, собственно вырезание)
- Ctrl+Alt+I / Cmd+Option+I — Intersect (пересечение)
- Ctrl+Alt+X / Cmd+Option+X — Exclude (исключение)
Наиболее часто используемые комбинации лучше зафиксировать в памяти, но не менее важно знать, какие действия можно выполнять быстрее всего:
|Операция
|Стандартный способ
|Ускоренный способ
|Выигрыш во времени
|Вырезать и переместить объект
|Выделить → Ctrl+X → перейти → Ctrl+V
|Alt+перетаскивание + Delete оригинала
|~1.5 секунды
|Вырезать часть объекта
|Нарисовать форму → выделить обе → Boolean → Subtract
|Нарисовать форму → выделить обе → Ctrl+Alt+S
|~3 секунды
|Вырезать несколько частей
|Повторять операцию вырезания для каждой части
|Сгруппировать все "вырезающие" формы → одна операция Subtract
|~8-10 секунд на каждую часть
|Вырезать и сохранить в библиотеку
|Ctrl+X → создать компонент → добавить в библиотеку
|Выделить → Ctrl+Alt+K → добавить в библиотеку
|~4 секунды
Вырезание сложных объектов: булевы операции в Figma
Булевы операции — это инструмент, преобразующий Figma из простого редактора в полноценную платформу для векторного дизайна. Они позволяют создавать сложные формы путем комбинирования более простых, используя математические операции. Именно здесь кроется секрет профессионального вырезания сложных объектов. 🧩
Четыре основные булевы операции:
- Union (Объединение) — объединяет все выделенные формы в одну
- Subtract (Вычитание) — вырезает верхнюю форму из нижней
- Intersect (Пересечение) — оставляет только область, где формы перекрываются
- Exclude (Исключение) — удаляет области, где формы перекрываются
Пошаговое руководство по вырезанию сложной формы:
- Создайте базовую форму, из которой будете вырезать (например, круг)
- Создайте вторую форму, которая определит вырезаемую область (например, прямоугольник)
- Разместите вторую форму над первой в нужном положении
- Выделите обе формы (сначала базовую, затем вырезающую)
- В меню Design выберите Boolean → Subtract (или используйте Ctrl+Alt+S)
Для более сложных вырезаний можно комбинировать булевы операции или применять их последовательно:
- Создайте первую сложную форму с помощью булевой операции
- Создайте вторую сложную форму
- Примените булеву операцию к этим двум сложным формам
Советы по работе с булевыми операциями:
- Сохраняйте оригинальные формы в стороне (или на скрытых слоях), чтобы иметь возможность вернуться к ним
- Используйте команду "Flatten" после выполнения булевых операций, чтобы упростить форму и уменьшить количество точек
- Для временного просмотра результата булевой операции, удерживайте Alt при наведении на соответствующую опцию в меню
- Помните о порядке слоев — при вычитании форма, расположенная выше, вырезается из формы, расположенной ниже
Марина, Product-дизайнер На одном из проектов мне нужно было создать иллюстрацию головоломки с вырезанными частями. Я потратила почти час, пытаясь сделать это вручную, рисуя каждую деталь отдельно и выравнивая их. Результат выглядел неаккуратно, с заметными несовпадениями. Коллега посоветовал использовать булевы операции. Я начала с прямоугольника и последовательно вырезала из него формы пазлов с помощью Subtract. Затем применила Exclude для создания внутренних деталей. Вся работа заняла 15 минут, а результат был идеально точным! С тех пор булевы операции стали моим любимым инструментом для создания сложных форм — они превращают час мучений в минуты удовольствия от работы.
Продвинутые техники вырезания сложных объектов
Для создания по-настоящему сложных форм можно использовать комбинацию булевых операций и векторного редактирования:
- После применения булевой операции войдите в режим редактирования формы (двойной клик)
- Используйте инструменты Pen и Direct Selection для корректировки отдельных точек
- Добавляйте или удаляйте точки для достижения желаемой формы
- Используйте handles (манипуляторы) для создания плавных кривых
Распространенные ошибки при вырезании объектов
Даже опытные дизайнеры иногда сталкиваются с неожиданными сложностями при вырезании объектов. Знание типичных ошибок поможет вам избежать фрустрации и сохранить время на важные аспекты дизайна. ⚠️
1. Неправильный порядок выделения объектов
Одна из самых распространенных ошибок при использовании булевых операций — неверный порядок выделения объектов:
- Проблема: При операции Subtract результат противоположен ожидаемому (вырезается не то, что нужно)
- Решение: Всегда выбирайте сначала базовый объект, затем объект, который будет вырезан
- Проверка: Перед применением операции убедитесь, что в панели слоев объекты расположены в правильном порядке
2. Вырезание из растрового объекта
Попытка применить векторные операции к растровому изображению — частая ошибка новичков:
- Проблема: Булевы операции не работают с растровыми изображениями
- Решение: Используйте маскирование для достижения похожего эффекта
- Альтернатива: Трассировка растрового изображения для получения векторного (в сторонних приложениях)
3. Сложные формы с самопересечениями
Создание слишком сложных форм может привести к непредсказуемым результатам:
- Проблема: При вырезании формы с самопересечениями результат может быть непредсказуемым
- Решение: Разбивайте сложные операции на последовательность более простых
- Совет: Сохраняйте промежуточные результаты, чтобы иметь возможность вернуться назад
4. Потеря оригинальных объектов
Частая ошибка при использовании вырезания — потеря исходных форм:
- Проблема: После применения булевой операции оригинальные объекты заменяются результатом
- Решение: Дублируйте объекты перед их модификацией (Ctrl+D)
- Совет в 2025 году: Используйте актуальную функцию "Non-destructive booleans", доступную в обновленной версии Figma
5. Неэффективное использование слоев при вырезании
Неправильная организация слоев усложняет процесс вырезания:
- Проблема: Трудности с выбором нужных объектов в сложной иерархии слоев
- Решение: Организуйте слои логически, используйте группы и осмысленные имена
- Лайфхак: Временно скрывайте ненужные слои, чтобы упростить выделение
6. Таблица частых проблем и их решений
|Проблема
|Причина
|Решение
|Неожиданные "хвосты" после вырезания
|Неточное совпадение границ объектов
|Используйте привязки или выравнивание объектов перед вырезанием
|Вырезание не применяется
|Объект заблокирован или находится внутри группы
|Разблокируйте объект или выйдите из режима группы
|После вырезания появляются артефакты
|Слишком сложная форма с множеством узлов
|Упростите форму или используйте команду "Flatten"
|Вырезанный объект теряет стили
|Свойства не сохраняются после булевых операций
|Примените стили заново или используйте "Copy Properties"
|Вырезание работает непредсказуемо
|Неправильный порядок объектов или группировка
|Проверьте иерархию слоев и порядок выделения
Практические советы по вырезанию для ускорения работы
Освоив базовые техники вырезания, самое время перейти к оптимизации рабочего процесса. Эти советы превратят вас из просто знающего дизайнера в эффективного профессионала. ⚡
1. Создавайте библиотеку компонентов для повторяющихся вырезаний
Если вам часто приходится выполнять однотипные операции вырезания, создайте компоненты:
- Создайте компонент из часто используемой формы для вырезания (Ctrl+Alt+K)
- Сохраните его в вашей библиотеке компонентов
- Используйте экземпляры компонента вместо создания формы с нуля
- При необходимости изменений редактируйте главный компонент — все экземпляры обновятся автоматически
2. Используйте плагины для расширенных возможностей вырезания
Расширенные возможности Figma доступны через специальные плагины:
- Pathfinder — расширенные булевы операции и манипуляции с путями
- Figma to SVG — экспорт вырезанных форм в SVG для дальнейшего редактирования
- Vector Crop — упрощенное вырезание частей векторных изображений
- Slice it — автоматизированное создание слайсов для экспорта
3. Настройте сетку и привязки для точного вырезания
Точность — залог качественного вырезания:
- Используйте сетку (Shift+G) для правильного позиционирования объектов
- Включите привязки (Ctrl+Shift+') для точного выравнивания форм
- При необходимости используйте линейки и направляющие для более сложных выравниваний
- Для супер-точного вырезания временно увеличивайте масштаб до 200-400%
4. Оптимизация контуров после вырезания
После вырезания сложных форм оптимизируйте результат:
- Применяйте "Flatten" для упрощения формы и уменьшения количества точек
- Удаляйте ненужные точки, выбирая их и нажимая Delete
- Используйте операцию "Smooth corners" для создания более органичных форм
- При необходимости сконвертируйте прямые углы в скругленные с помощью Corner Radius
5. Используйте клавиатурные модификаторы при вырезании
Комбинирование клавиш с действиями мыши значительно ускоряет работу:
- Shift при рисовании для создания совершенных пропорций (идеальные круги, прямые линии)
- Alt при перетаскивании для дублирования объектов перед вырезанием
- Ctrl при выделении для добавления объектов к текущему выделению
- Alt+Shift+клик на слое для выделения всех слоев того же типа (полезно при массовом вырезании)
6. Продвинутые стратегии для работы с большими файлами
При работе над сложными проектами используйте эти стратегии для поддержания производительности:
- Разделяйте большие файлы на компоненты и импортируйте их при необходимости
- Используйте слои и фреймы для организации элементов перед вырезанием
- Создавайте отдельный фрейм для "черновой работы" с вырезанием
- Регулярно очищайте неиспользуемые элементы с помощью "Resource cleaner"
- Для ускорения работы временно уменьшайте разрешение заполнений и эффектов
7. Совмещение векторных и растровых подходов к вырезанию
Иногда лучшие результаты достигаются комбинацией разных техник:
- Для сложных фотографий используйте маскирование вместо векторного вырезания
- Комбинируйте растровые маски с векторными формами для создания сложных композиций
- Используйте градиентные маски для плавных переходов между объектами
- Экспериментируйте с blend modes для создания эффекта "мягкого вырезания"
При работе с Figma мы часто вырезаем не только объекты, но и выкраиваем время на профессиональное развитие. Вырезание — это микрокосм всего дизайнерского процесса: здесь важна точность, планирование, порядок действий и понимание взаимосвязей между элементами. Освоив искусство вырезания объектов, вы не просто научились пользоваться инструментом — вы развили дизайнерское мышление, которое поможет вам видеть возможности там, где другие видят ограничения. В конце концов, дизайн — это не только добавление элементов, но и мастерское удаление всего лишнего.