Как в Фигме вырезать объект: подробное руководство и советы

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные дизайнеры, желающие улучшить навыки работы с Figma

Студенты и профессионалы, стремящиеся освоить графический дизайн и векторное моделирование

Люди, интересующиеся практическими аспектами редактирования в Figma для повышения производительности работы Вырезание объектов в Figma — тот навык, который превращает начинающего дизайнера в профессионала, способного манипулировать формами с хирургической точностью. Бесконечные возможности редактирования фигур открываются, когда вы осваиваете этот базовый, но невероятно мощный инструментарий. Независимо от того, создаете ли вы интерфейс с нуля или дорабатываете существующий макет, точное вырезание объектов позволяет добиться именно того результата, который вы задумали. Давайте научимся делать это эффективно и без лишних телодвижений. 🎯

Хотите освоить Figma на профессиональном уровне?

Основные способы вырезания объектов в Figma

Figma предлагает несколько фундаментальных методов вырезания объектов, каждый из которых подходит для определенных ситуаций. Освоение этих базовых техник значительно ускорит ваш рабочий процесс. 🚀

Прежде всего, стоит уточнить: под "вырезанием" мы можем понимать как удаление части объекта, так и его перемещение путем вырезания и вставки. Рассмотрим оба случая.

1. Инструмент "Pen Tool" для вырезания частей объекта

Pen Tool (P) — ваш верный союзник, когда нужно вырезать часть векторного объекта или создать сложную форму из существующей:

Выберите объект, из которого хотите вырезать часть

Активируйте Pen Tool (клавиша P)

Начните рисовать контур, который определит вырезаемую область

Замкните контур (щелчок по начальной точке)

Используйте Boolean операцию "Subtract" для вырезания

2. Использование маски (Mask)

Маскирование — элегантный способ вырезать часть объекта без его фактического изменения:

Создайте форму, которая будет определять видимую область

Поместите эту форму над объектом, который хотите замаскировать

Выделите оба объекта

Щелкните правой кнопкой и выберите "Use as Mask"

Особенность маскирования в том, что оно не удаляет части объекта, а скрывает их, что позволяет в любой момент изменить границы маски.

Алексей, UI/UX дизайнер Когда я только начинал работать с Figma, маскирование казалось мне магией. Помню случай, когда мне нужно было создать аватарки разной формы для интерфейса социальной сети. У меня было 50+ фотографий, и каждую нужно было вписать в шестиугольник. Вместо того чтобы обрабатывать каждую фотографию отдельно, я создал компонент-маску шестиугольной формы. Затем просто перетаскивал фотографии внутрь этого компонента — и готово! Когда клиент внезапно решил, что хочет круглые аватарки, мне потребовалось всего две минуты, чтобы изменить форму маски во всех компонентах одновременно. Это сэкономило мне часы работы.

3. Cut/Copy и Paste для перемещения объектов

Классический метод вырезания для перемещения объектов включает следующие шаги:

Выделите объект или группу объектов

Нажмите Ctrl+X (Cut) или Ctrl+C (Copy)

Перейдите к месту назначения (другой фрейм, страница)

Нажмите Ctrl+V для вставки

Важно понимать, какие свойства сохраняются при вырезании и вставке объектов в разные контексты:

Свойство объекта Сохраняется при вставке в тот же файл Сохраняется при вставке в другой файл Цвет и заливка Да Да Размеры Да Да Стили текста Да Частично (без привязки к стилям) Компонентная структура Да Нет (становится просто группой) Связь с компонентами Да Нет Автолейаут Да Да

Быстрые комбинации клавиш для вырезания в Figma

Профессионалы дизайна знают, что клавиатурные сокращения — путь к повышению скорости работы в несколько раз. В Figma существует обширный набор горячих клавиш для выполнения операций вырезания, которые сэкономят вам драгоценные минуты. ⌨️

Базовые комбинации для вырезания и перемещения

Ctrl+X / Cmd+X — вырезать объект (удалить с копированием в буфер)

— вырезать объект (удалить с копированием в буфер) Ctrl+C / Cmd+C — копировать объект (сохранить в буфере)

— копировать объект (сохранить в буфере) Ctrl+V / Cmd+V — вставить объект из буфера

— вставить объект из буфера Ctrl+Shift+V / Cmd+Shift+V — вставить объект на то же место, что и оригинал

— вставить объект на то же место, что и оригинал Ctrl+Alt+V / Cmd+Option+V — вставить свойства (копировать стили)

Комбинации для манипуляций с векторами

Когда дело касается вырезания частей векторных объектов, эти комбинации становятся незаменимыми:

Shift+O — переключение в режим редактирования контуров

— переключение в режим редактирования контуров Enter — подтверждение операции вырезания контура

— подтверждение операции вырезания контура Escape — отмена текущей операции

— отмена текущей операции Delete — удаление выбранного узла или сегмента

Комбинации для булевых операций

Булевы операции — мощный способ вырезания сложных форм:

Ctrl+Alt+U / Cmd+Option+U — Union (объединение)

— Union (объединение) Ctrl+Alt+S / Cmd+Option+S — Subtract (вычитание, собственно вырезание)

— Subtract (вычитание, собственно вырезание) Ctrl+Alt+I / Cmd+Option+I — Intersect (пересечение)

— Intersect (пересечение) Ctrl+Alt+X / Cmd+Option+X — Exclude (исключение)

Наиболее часто используемые комбинации лучше зафиксировать в памяти, но не менее важно знать, какие действия можно выполнять быстрее всего:

Операция Стандартный способ Ускоренный способ Выигрыш во времени Вырезать и переместить объект Выделить → Ctrl+X → перейти → Ctrl+V Alt+перетаскивание + Delete оригинала ~1.5 секунды Вырезать часть объекта Нарисовать форму → выделить обе → Boolean → Subtract Нарисовать форму → выделить обе → Ctrl+Alt+S ~3 секунды Вырезать несколько частей Повторять операцию вырезания для каждой части Сгруппировать все "вырезающие" формы → одна операция Subtract ~8-10 секунд на каждую часть Вырезать и сохранить в библиотеку Ctrl+X → создать компонент → добавить в библиотеку Выделить → Ctrl+Alt+K → добавить в библиотеку ~4 секунды

Вырезание сложных объектов: булевы операции в Figma

Булевы операции — это инструмент, преобразующий Figma из простого редактора в полноценную платформу для векторного дизайна. Они позволяют создавать сложные формы путем комбинирования более простых, используя математические операции. Именно здесь кроется секрет профессионального вырезания сложных объектов. 🧩

Четыре основные булевы операции:

Union (Объединение) — объединяет все выделенные формы в одну

— объединяет все выделенные формы в одну Subtract (Вычитание) — вырезает верхнюю форму из нижней

— вырезает верхнюю форму из нижней Intersect (Пересечение) — оставляет только область, где формы перекрываются

— оставляет только область, где формы перекрываются Exclude (Исключение) — удаляет области, где формы перекрываются

Пошаговое руководство по вырезанию сложной формы:

Создайте базовую форму, из которой будете вырезать (например, круг) Создайте вторую форму, которая определит вырезаемую область (например, прямоугольник) Разместите вторую форму над первой в нужном положении Выделите обе формы (сначала базовую, затем вырезающую) В меню Design выберите Boolean → Subtract (или используйте Ctrl+Alt+S)

Для более сложных вырезаний можно комбинировать булевы операции или применять их последовательно:

Создайте первую сложную форму с помощью булевой операции Создайте вторую сложную форму Примените булеву операцию к этим двум сложным формам

Советы по работе с булевыми операциями:

Сохраняйте оригинальные формы в стороне (или на скрытых слоях), чтобы иметь возможность вернуться к ним

Используйте команду "Flatten" после выполнения булевых операций, чтобы упростить форму и уменьшить количество точек

Для временного просмотра результата булевой операции, удерживайте Alt при наведении на соответствующую опцию в меню

Помните о порядке слоев — при вычитании форма, расположенная выше, вырезается из формы, расположенной ниже

Марина, Product-дизайнер На одном из проектов мне нужно было создать иллюстрацию головоломки с вырезанными частями. Я потратила почти час, пытаясь сделать это вручную, рисуя каждую деталь отдельно и выравнивая их. Результат выглядел неаккуратно, с заметными несовпадениями. Коллега посоветовал использовать булевы операции. Я начала с прямоугольника и последовательно вырезала из него формы пазлов с помощью Subtract. Затем применила Exclude для создания внутренних деталей. Вся работа заняла 15 минут, а результат был идеально точным! С тех пор булевы операции стали моим любимым инструментом для создания сложных форм — они превращают час мучений в минуты удовольствия от работы.

Продвинутые техники вырезания сложных объектов

Для создания по-настоящему сложных форм можно использовать комбинацию булевых операций и векторного редактирования:

После применения булевой операции войдите в режим редактирования формы (двойной клик) Используйте инструменты Pen и Direct Selection для корректировки отдельных точек Добавляйте или удаляйте точки для достижения желаемой формы Используйте handles (манипуляторы) для создания плавных кривых

Распространенные ошибки при вырезании объектов

Даже опытные дизайнеры иногда сталкиваются с неожиданными сложностями при вырезании объектов. Знание типичных ошибок поможет вам избежать фрустрации и сохранить время на важные аспекты дизайна. ⚠️

1. Неправильный порядок выделения объектов

Одна из самых распространенных ошибок при использовании булевых операций — неверный порядок выделения объектов:

Проблема: При операции Subtract результат противоположен ожидаемому (вырезается не то, что нужно)

При операции Subtract результат противоположен ожидаемому (вырезается не то, что нужно) Решение: Всегда выбирайте сначала базовый объект, затем объект, который будет вырезан

Всегда выбирайте сначала базовый объект, затем объект, который будет вырезан Проверка: Перед применением операции убедитесь, что в панели слоев объекты расположены в правильном порядке

2. Вырезание из растрового объекта

Попытка применить векторные операции к растровому изображению — частая ошибка новичков:

Проблема: Булевы операции не работают с растровыми изображениями

Булевы операции не работают с растровыми изображениями Решение: Используйте маскирование для достижения похожего эффекта

Используйте маскирование для достижения похожего эффекта Альтернатива: Трассировка растрового изображения для получения векторного (в сторонних приложениях)

3. Сложные формы с самопересечениями

Создание слишком сложных форм может привести к непредсказуемым результатам:

Проблема: При вырезании формы с самопересечениями результат может быть непредсказуемым

При вырезании формы с самопересечениями результат может быть непредсказуемым Решение: Разбивайте сложные операции на последовательность более простых

Разбивайте сложные операции на последовательность более простых Совет: Сохраняйте промежуточные результаты, чтобы иметь возможность вернуться назад

4. Потеря оригинальных объектов

Частая ошибка при использовании вырезания — потеря исходных форм:

Проблема: После применения булевой операции оригинальные объекты заменяются результатом

После применения булевой операции оригинальные объекты заменяются результатом Решение: Дублируйте объекты перед их модификацией (Ctrl+D)

Дублируйте объекты перед их модификацией (Ctrl+D) Совет в 2025 году: Используйте актуальную функцию "Non-destructive booleans", доступную в обновленной версии Figma

5. Неэффективное использование слоев при вырезании

Неправильная организация слоев усложняет процесс вырезания:

Проблема: Трудности с выбором нужных объектов в сложной иерархии слоев

Трудности с выбором нужных объектов в сложной иерархии слоев Решение: Организуйте слои логически, используйте группы и осмысленные имена

Организуйте слои логически, используйте группы и осмысленные имена Лайфхак: Временно скрывайте ненужные слои, чтобы упростить выделение

6. Таблица частых проблем и их решений

Проблема Причина Решение Неожиданные "хвосты" после вырезания Неточное совпадение границ объектов Используйте привязки или выравнивание объектов перед вырезанием Вырезание не применяется Объект заблокирован или находится внутри группы Разблокируйте объект или выйдите из режима группы После вырезания появляются артефакты Слишком сложная форма с множеством узлов Упростите форму или используйте команду "Flatten" Вырезанный объект теряет стили Свойства не сохраняются после булевых операций Примените стили заново или используйте "Copy Properties" Вырезание работает непредсказуемо Неправильный порядок объектов или группировка Проверьте иерархию слоев и порядок выделения

Не знаете, стоит ли вам осваивать дизайн глубже?

Практические советы по вырезанию для ускорения работы

Освоив базовые техники вырезания, самое время перейти к оптимизации рабочего процесса. Эти советы превратят вас из просто знающего дизайнера в эффективного профессионала. ⚡

1. Создавайте библиотеку компонентов для повторяющихся вырезаний

Если вам часто приходится выполнять однотипные операции вырезания, создайте компоненты:

Создайте компонент из часто используемой формы для вырезания (Ctrl+Alt+K)

Сохраните его в вашей библиотеке компонентов

Используйте экземпляры компонента вместо создания формы с нуля

При необходимости изменений редактируйте главный компонент — все экземпляры обновятся автоматически

2. Используйте плагины для расширенных возможностей вырезания

Расширенные возможности Figma доступны через специальные плагины:

Pathfinder — расширенные булевы операции и манипуляции с путями

— расширенные булевы операции и манипуляции с путями Figma to SVG — экспорт вырезанных форм в SVG для дальнейшего редактирования

— экспорт вырезанных форм в SVG для дальнейшего редактирования Vector Crop — упрощенное вырезание частей векторных изображений

— упрощенное вырезание частей векторных изображений Slice it — автоматизированное создание слайсов для экспорта

3. Настройте сетку и привязки для точного вырезания

Точность — залог качественного вырезания:

Используйте сетку (Shift+G) для правильного позиционирования объектов

Включите привязки (Ctrl+Shift+') для точного выравнивания форм

При необходимости используйте линейки и направляющие для более сложных выравниваний

Для супер-точного вырезания временно увеличивайте масштаб до 200-400%

4. Оптимизация контуров после вырезания

После вырезания сложных форм оптимизируйте результат:

Применяйте "Flatten" для упрощения формы и уменьшения количества точек

Удаляйте ненужные точки, выбирая их и нажимая Delete

Используйте операцию "Smooth corners" для создания более органичных форм

При необходимости сконвертируйте прямые углы в скругленные с помощью Corner Radius

5. Используйте клавиатурные модификаторы при вырезании

Комбинирование клавиш с действиями мыши значительно ускоряет работу:

Shift при рисовании для создания совершенных пропорций (идеальные круги, прямые линии)

Alt при перетаскивании для дублирования объектов перед вырезанием

Ctrl при выделении для добавления объектов к текущему выделению

Alt+Shift+клик на слое для выделения всех слоев того же типа (полезно при массовом вырезании)

6. Продвинутые стратегии для работы с большими файлами

При работе над сложными проектами используйте эти стратегии для поддержания производительности:

Разделяйте большие файлы на компоненты и импортируйте их при необходимости

Используйте слои и фреймы для организации элементов перед вырезанием

Создавайте отдельный фрейм для "черновой работы" с вырезанием

Регулярно очищайте неиспользуемые элементы с помощью "Resource cleaner"

Для ускорения работы временно уменьшайте разрешение заполнений и эффектов

7. Совмещение векторных и растровых подходов к вырезанию

Иногда лучшие результаты достигаются комбинацией разных техник:

Для сложных фотографий используйте маскирование вместо векторного вырезания

Комбинируйте растровые маски с векторными формами для создания сложных композиций

Используйте градиентные маски для плавных переходов между объектами

Экспериментируйте с blend modes для создания эффекта "мягкого вырезания"