Как в Фигме удалить точку в векторе: простые способы и советы

Для кого эта статья:

Дизайнеры-практики, работающие с векторной графикой

Новички в области графического дизайна, желающие улучшить свои навыки

Слушатели курсов по графическому дизайну и Figma, заинтересованные в оптимизации работы с векторами Работа с векторами в Figma определяет качество ваших дизайнов. Неаккуратный или перегруженный лишними точками вектор — это как недостроенный фундамент дома: внешне может быть незаметно, но профессионалы сразу увидят халтуру. Удаление ненужных точек — это не просто техническая операция, а шаг к созданию чистого, масштабируемого дизайна. Владение этим навыком разделяет новичков от тех, кто действительно понимает принципы векторной графики. Давайте погрузимся в тонкости этого процесса. 🎨

Основные методы удаления точек в векторе Figma

Удаление точек в векторных объектах — это базовый навык, который должен освоить каждый дизайнер. В Figma существует несколько методов, каждый из которых подходит для определённых ситуаций. Рассмотрим их подробнее.

Метод 1: Прямое удаление через контекстное меню

Этот способ наиболее очевиден, но не самый быстрый:

Выберите векторный объект, кликнув по нему Переключитесь в режим редактирования точек (клавиша Enter или двойной клик) Выделите нужную точку, кликнув по ней Правый клик на точке → выберите "Delete" из контекстного меню

Метод 2: Использование инструмента "Delete Point"

Более профессиональный подход:

Активируйте инструмент "Pen" (P) Удерживая клавишу Option (Mac) или Alt (Windows), наведите курсор на точку Курсор изменится на символ минуса, указывая, что вы находитесь в режиме удаления точек Кликните по точке, которую хотите удалить

Метод 3: Выбор и удаление множественных точек

Для редактирования сложных форм:

Войдите в режим редактирования векторного объекта Выберите несколько точек, удерживая Shift при клике или используя рамку выделения Нажмите Delete или Backspace на клавиатуре

Марина Полякова, UI/UX дизайнер Однажды мне поручили редизайн логотипа компании для использования в мобильном приложении. Клиент предоставил файл, который выглядел нормально в большом размере, но становился нечитаемым при уменьшении. Открыв его в Figma, я обнаружила причину — векторный объект был перегружен лишними точками! Вместо плавной кривой глаз льва (элемент логотипа) состоял из ~40 точек, создавая неровный контур. Я методично удалила избыточные точки, оставив только необходимые 12, и перестроила кривые. Результат впечатлил клиента — логотип стал чётким даже при минимальных размерах, что критически важно для мобильных интерфейсов.

Метод удаления Сильные стороны Ограничения Рекомендуется для Через контекстное меню Понятно для новичков, не требует запоминания горячих клавиш Требует больше кликов, медленнее Начинающих пользователей, редких операций Инструмент Delete Point (Alt/Option) Быстрее, визуальная обратная связь Требует привыкания к модификатору Регулярной работы с векторами, сложных форм Множественное выделение + Delete Эффективно для массового удаления точек Риск удаления нужных точек Оптимизации сложных векторов, профессионалов

Важно помнить: при удалении точки Figma автоматически пересчитывает форму кривой между соседними точками. Поэтому иногда удаление может существенно изменить форму объекта, особенно если удаляете точку на изгибе.

Горячие клавиши для быстрого удаления точек в Figma

Профессиональные дизайнеры знают, что экономия времени — это путь к повышению продуктивности. Горячие клавиши значительно ускоряют рабочий процесс, позволяя выполнять операции с векторами практически на автопилоте. 🚀

Рассмотрим набор горячих клавиш, которые превратят вас в мастера векторного редактирования в Figma:

Операция MacOS Windows Эффект Базовое удаление точек Delete / Backspace Delete / Backspace Удаляет выбранные точки Режим удаления точек Option + клик на точку Alt + клик на точку Переключает курсор в режим удаления Вход в режим редактирования Enter / двойной клик Enter / двойной клик Переход к редактированию точек вектора Множественный выбор точек Shift + клик Shift + клик Выбор нескольких точек для одновременного удаления Выбор всех точек в пути ⌘ + A (внутри пути) Ctrl + A (внутри пути) Выделяет все точки выбранного вектора

Комбинации клавиш для продвинутых операций:

Shift + Enter – быстрое переключение между несколькими выбранными объектами в режиме редактирования.

– быстрое переключение между несколькими выбранными объектами в режиме редактирования. P + Alt/Option (удерживая) – мгновенный переход к инструменту удаления точек без необходимости выбирать его из меню.

– мгновенный переход к инструменту удаления точек без необходимости выбирать его из меню. ⌘/Ctrl + D – отмена выделения точек, если вы передумали их удалять.

– отмена выделения точек, если вы передумали их удалять. ⌘/Ctrl + Z – отмена последнего удаления (всегда держите эту комбинацию в памяти!).

Практические советы по использованию горячих клавиш:

Старайтесь держать руки в базовом положении на клавиатуре, это минимизирует время, необходимое для доступа к горячим клавишам.

Начните с запоминания базовых комбинаций, постепенно добавляя более сложные в свой арсенал.

Если работаете с множеством точек, сначала выделите все (⌘/Ctrl + A), затем снимите выделение с точек, которые хотите сохранить (удерживая Shift).

Для сверхточного выделения точек используйте увеличение рабочей области (⌘/Ctrl + колесо мыши).

Внедрение этих горячих клавиш в повседневный рабочий процесс может показаться сложным в начале, но со временем они войдут в мышечную память, и вы будете применять их автоматически, значительно ускоряя свою работу.

Распространенные ошибки при удалении точек в векторе

Даже опытные дизайнеры иногда допускают ошибки при работе с векторными точками. Знание этих подводных камней позволит вам избежать распространенных проблем и сохранить целостность ваших дизайнов. 🚨

Ошибка #1: Удаление опорных точек без анализа последствий

Каждая точка в векторе играет определенную роль в формировании общей формы. Удаление точки без предварительной оценки того, как это повлияет на кривую, может привести к неожиданным деформациям.

Решение: Перед удалением точки выделите её и проанализируйте ручки Безье — они показывают, как будет меняться форма. В сложных случаях можно предварительно дублировать объект (⌘/Ctrl + D), чтобы сохранить оригинал.

Ошибка #2: Слишком агрессивное упрощение формы

Стремление минимизировать количество точек может привести к потере важных деталей и характерных особенностей формы, особенно в сложных иллюстрациях.

Решение: Следуйте правилу постепенности: удаляйте по одной точке за раз, оценивая результат после каждого удаления. Для сложных форм устанавливайте конкретную цель оптимизации (например, уменьшить количество точек на 20%, а не стремиться к абсолютному минимуму).

Ошибка #3: Игнорирование типов точек

В Figma существует три типа точек: угловые, сглаженные и симметричные. Удаление точки определенного типа без понимания ее функции часто приводит к нежелательным изменениям формы.

Решение: Перед удалением обратите внимание на тип точки. При необходимости измените тип соседних точек (используя клавишу 1, 2 или 3 при выделенной точке), чтобы компенсировать эффект от удаления.

Ошибка #4: Удаление точек на симметричных объектах

Особая осторожность требуется при работе с симметричными элементами дизайна, где удаление точки с одной стороны может нарушить визуальный баланс.

Решение: Используйте зеркальные направляющие или временно включите сетку (Shift + R) для контроля симметрии. При работе со сложными симметричными объектами рассмотрите возможность редактирования только половины формы с последующим зеркальным отражением.

Александр Верхов, Графический дизайнер Работая над редизайном инфографики для интерактивного отчета, я столкнулся с необходимостью оптимизировать векторные иконки, импортированные из Adobe Illustrator. Один график, особенно проблемный, содержал линии с сотнями избыточных точек. Я выделил все линии и начал удалять точки, используя Alt+клик. Через 10 минут работы вместо плавных кривых у меня получились странные зигзаги — я удалил не те точки! Мне пришлось начать заново, но с другим подходом: я выделял группы по 3-4 последовательные точки на прямых участках и анализировал, как изменится форма при их удалении. Для наглядности я увеличивал масштаб до 400% и использовал сетку. Результат стоил усилий — файл уменьшился в размере почти в три раза, а изображение стало чище и более отзывчивым при масштабировании. Главный урок: никогда не удаляйте точки бездумно, всегда оценивайте, какую функцию они выполняют в общей геометрии объекта.

Ошибка #5: Неправильная работа с соединениями путей

Удаление точек на стыке двух путей или в местах соединения разных частей векторного объекта может привести к разрыву формы.

Решение: Перед редактированием сложных соединений временно измените цвет заливки разных путей, чтобы лучше видеть их границы. При необходимости используйте инструмент "Boolean Operations" для правильного объединения форм перед удалением точек.

Избегая этих ошибок, вы сможете значительно повысить качество своих векторных объектов и сэкономить время на исправлении проблем, возникающих из-за неаккуратного удаления точек.

Как оптимизировать векторные формы после удаления точек

После удаления лишних точек из вектора необходимо убедиться, что форма не только сохранила свою визуальную целостность, но и приобрела оптимальную структуру. Правильная оптимизация векторных форм критически важна для создания профессиональных дизайнов, особенно когда речь идет о масштабируемости и производительности. 📊

Шаг 1: Проверка и корректировка кривых

После удаления точек внимательно изучите получившиеся кривые:

Используйте режим просмотра контуров (View > Outline), чтобы увидеть чистую геометрию без заливки

Проверьте плавность переходов между оставшимися точками

Обратите внимание на искажения, которые могли возникнуть в результате удаления

Для корректировки используйте управляющие ручки Безье — они позволяют настроить кривизну без добавления новых точек.

Шаг 2: Преобразование типов точек

После удаления некоторых точек может потребоваться изменение типов оставшихся:

Угловые точки (1) — создают резкие углы без сглаживания

— создают резкие углы без сглаживания Сглаженные точки (2) — обеспечивают плавный переход с независимым контролем каждой стороны

— обеспечивают плавный переход с независимым контролем каждой стороны Симметричные точки (3) — создают идеально сбалансированные кривые с обеих сторон

Переключайтесь между типами точек, выбрав точку и нажав соответствующую цифру на клавиатуре (1, 2 или 3).

Шаг 3: Выравнивание и соблюдение пропорций

Для создания профессионально выглядящих векторов:

Используйте Smart Guides (View > Smart Guides) для точного выравнивания

Применяйте сетку (Shift + R) и привязку к сетке для соблюдения пропорций

Проверьте, что основные точки находятся на круглых координатах (целые числа) для более чистого рендеринга

Шаг 4: Объединение и булевы операции

После оптимизации отдельных векторных путей часто требуется их объединение для создания целостных форм:

Выберите два или более векторных объекта

Используйте булевы операции (Union, Subtract, Intersect, Exclude) из панели Design

После применения операции снова проверьте точки на наличие избыточных и удалите их

Шаг 5: Проверка при разных масштабах

Оптимизированный вектор должен хорошо выглядеть при любом масштабе:

Проверьте форму при увеличении 200%, 400% и 800% для выявления неровностей

Уменьшите до 50%, 25% для проверки читаемости при малых размерах

При необходимости добавьте дополнительные точки в места, где форма теряет детализацию при масштабировании

Шаг 6: Финальная оптимизация файла

После завершения визуальной оптимизации позаботьтесь о техническом аспекте:

Используйте команду "Flatten" для объединения перекрывающихся форм одного цвета

Переименуйте слои для лучшей организации файла

Проверьте размер файла — значительное уменьшение указывает на успешную оптимизацию

Аспект оптимизации До удаления точек После оптимизации Преимущества Количество точек Избыточное (20+ на простой форме) Оптимальное (5-10 на простой форме) Меньший размер файла, более плавные кривые Типы точек Преимущественно угловые Сбалансированная комбинация Естественные формы, лучшая масштабируемость Параллельность линий Визуальные отклонения Строгое выравнивание Профессиональный вид, согласованность Производительность Замедление при сложных операциях Быстрая обработка Повышение скорости работы в Figma

Помните, что оптимизация векторных форм — это баланс между минимальным количеством точек и сохранением визуальной точности. Чрезмерное упрощение может навредить качеству так же, как и избыточная детализация.

Продвинутые техники работы с векторными точками в Figma

Для тех, кто уже освоил основы работы с векторными точками, пришло время погрузиться в продвинутые техники, которые выводят векторное редактирование в Figma на новый уровень. Эти методы позволят вам создавать сложные и профессиональные дизайны с минимальными усилиями. 🔍

Техника 1: Преобразование сегментов при удалении точек

Вместо простого удаления точек, которое может искажать форму, используйте преобразование сегментов:

Выделите две соседние точки от той, которую планируете удалить Используйте комбинацию Option/Alt + Shift при перетаскивании управляющих ручек Настройте кривую так, чтобы она максимально соответствовала исходной форме Теперь удалите промежуточную точку, сохранив форму близкой к оригиналу

Техника 2: Работа с разорванными путями

Иногда требуется удалить точку на разомкнутом пути или создать разрыв:

Для создания разрыва: выделите точку и используйте Shift + Option/Alt + клик для разделения пути

Для слияния разорванных путей: выделите две конечные точки и нажмите ⌘/Ctrl + J

Для удаления сегмента между точками: выделите обе точки и используйте ⌘/Ctrl + Shift + L

Техника 3: Точное клонирование участков векторов

Создавайте идентичные элементы без повторного рисования:

Выделите несколько последовательных точек в векторе Используйте ⌘/Ctrl + C для копирования Создайте новый вектор (P) и выберите первую точку Вставьте скопированные точки (⌘/Ctrl + V) Figma сохранит все свойства точек, включая типы и управляющие ручки

Техника 4: Создание точных масок через работу с точками

Вместо использования стандартных фигур для масок:

Создайте вектор, точно повторяющий контур маскируемой области

Используйте минимум точек для оптимальной производительности

Применяйте сглаженные точки на изгибах для более естественного вида

Для применения маски: выделите вектор и объект, затем используйте ⌘/Ctrl + Option/Alt + M

Техника 5: Сценарные операции с точками

Автоматизируйте стандартные операции с использованием макросов или плагинов:

Vector Cleanup — плагин для автоматической оптимизации векторов с удалением избыточных точек

Используйте Smart Selection плагины для выбора точек по определенным параметрам

Создавайте собственные операционные цепочки с использованием API Figma для повторяющихся задач

Техника 6: Трансформация форм через манипуляцию ключевыми точками

Создавайте динамичные изменения формы, фокусируясь на стратегических точках:

Идентифицируйте "опорные" точки, определяющие характер формы Удаляйте второстепенные точки, компенсируя изменения настройкой опорных точек Используйте Corner Radius для сглаживания углов вместо добавления дополнительных точек Применяйте Modifier (редактор точек) для создания симметричных изгибов

Техника 7: Векторные операции с числовой точностью

Для создания технически точных векторов:

Используйте панель информации (⌘/Ctrl + Shift + I) для просмотра и редактирования координат точек

Работайте с координатами напрямую для точного позиционирования

Используйте математические операции в полях координат (например, +10, *2)

Создавайте grid-aligned векторы, привязывая все точки к сетке с определенным шагом

Освоение этих продвинутых техник потребует времени и практики, но результат стоит усилий. Вы сможете создавать безупречные векторные иллюстрации и интерфейсы, которые выделят вас как профессионала высокого класса.

Помните, что ключ к мастерству — это постоянная практика и изучение новых подходов. Не бойтесь экспериментировать и создавать собственные техники работы с векторными точками в Figma.