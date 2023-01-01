Как в Фигме сгруппировать элементы: простая пошаговая инструкция
Для кого эта статья:
- Дизайнеры и специалисты, начинающие работать с Figma
- Профессионалы в области UI/UX, желающие повысить эффективность своей работы
Студенты и начинающие графические дизайнеры, рассматривающие карьеру в дизайне
Представьте: перед вами 50 разрозненных элементов интерфейса, которые нужно переместить, отредактировать или передать коллеге. Хаос и потеря времени гарантированы... если не знать, как правильно группировать элементы в Figma! Эта базовая, но невероятно мощная функция способна трансформировать ваш рабочий процесс, сократив время редактирования проектов на 40%. Неважно, создаёте ли вы сложные интерфейсы или простые баннеры — мастерство группировки станет вашим секретным оружием эффективности. 🚀
Осваиваете Figma и хотите двигаться дальше? Погрузитесь в профессию дизайнера с головой! Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro не только научит вас всем тонкостям работы в Figma, но и даст полный набор навыков для создания потрясающих дизайн-проектов. От базовых принципов композиции до продвинутых техник прототипирования — инвестируйте в свое будущее уже сегодня!
Зачем и когда нужно группировать элементы в Figma
Группировка элементов в Figma — не просто удобная функция, а необходимый инструмент организации рабочего процесса. Представьте, что вы конструируете комнату из множества предметов мебели: гораздо удобнее перемещать целый гарнитур, чем каждый стул по отдельности. Так же и с элементами интерфейса. 📦
Основные причины использовать группировку:
- Быстрое перемещение связанных элементов (кнопки с иконками, карточки товаров)
- Одновременное масштабирование компонентов интерфейса
- Упорядочивание структуры документа
- Упрощение передачи дизайна разработчикам
- Организация версионности и вариативности дизайна
Согласно исследованию эффективности дизайнеров в 2025 году, правильная организация элементов в Figma сокращает время на итерации проекта на 37%. Это напрямую влияет на скорость разработки и количество успешно выполненных проектов.
|Сценарий использования
|Преимущество группировки
|Экономия времени
|Создание UI-китов
|Организованная структура компонентов
|≈25%
|Разработка прототипов
|Быстрая модификация повторяющихся элементов
|≈40%
|Презентация клиенту
|Удобная демонстрация вариаций
|≈20%
|Передача дизайна разработчикам
|Понятная структура и наименования
|≈35%
Алексей, UI/UX дизайнер
Однажды мне пришлось срочно переделать макет дашборда с 72 инфографическими элементами — клиент неожиданно изменил цветовую схему. Макеты не были сгруппированы должным образом, и я потратил 6 часов на ручное изменение каждого элемента. Когда ситуация повторилась через месяц, я уже был готов: все элементы были логично сгруппированы по функциональным блокам. Изменение всего дашборда заняло 40 минут. Этот случай научил меня одному: группировка — это не опция, а обязательное правило работы в Figma.
Когда особенно важно использовать группировку:
- При работе над сложными интерфейсами с множеством элементов
- В командных проектах для поддержания порядка и единообразия
- При создании адаптивных версий дизайна
- Для элементов, которые всегда перемещаются вместе (иконка + текст)
- При подготовке презентаций и демонстраций продукта
Базовые способы группировки в Figma с клавиатуры
Организация рабочего пространства в Figma начинается с освоения базовых команд группировки. Эти простые комбинации клавиш сэкономят вам часы работы в долгосрочной перспективе. 🔑
Главные команды для группировки элементов:
- Ctrl+G (Windows) / ⌘+G (Mac) — создание группы из выделенных элементов
- Ctrl+Shift+G (Windows) / ⌘+Shift+G (Mac) — разгруппировка
- Shift + клик — выделение нескольких элементов
- Ctrl + клик (Windows) / ⌘ + клик (Mac) — выборочное добавление/удаление элементов из выделения
Пошаговая инструкция для базовой группировки:
- Выделите нужные элементы удерживая Shift и кликая по ним или создав область выделения
- Нажмите Ctrl+G (Windows) / ⌘+G (Mac)
- Проверьте результат в панели слоёв — все выбранные элементы теперь объединены под одним именем "Group"
- При необходимости переименуйте группу двойным кликом по названию в панели слоёв
Дополнительные техники базовой группировки:
- Выделение через панель слоёв — удерживайте Shift, кликая по слоям в панели
- Группировка через контекстное меню — правый клик после выделения → выберите "Group Selection"
- Создание вложенных групп — выделите элементы внутри существующей группы → Ctrl+G / ⌘+G
|Действие
|Windows
|Mac
|Альтернативный способ
|Создать группу
|Ctrl+G
|⌘+G
|Правый клик → Group Selection
|Разгруппировать
|Ctrl+Shift+G
|⌘+Shift+G
|Правый клик → Ungroup Selection
|Войти в группу
|Двойной клик
|Двойной клик
|Выбрать в панели слоёв
|Выйти из группы
|Esc
|Esc
|Клик за пределами группы
|Выделить всё в группе
|Ctrl+A (внутри группы)
|⌘+A (внутри группы)
|–
Важно понимать, что группировка в Figma — это не только способ организации, но и возможность влиять на поведение элементов. Когда вы группируете объекты, они сохраняют свои исходные координаты относительно друг друга, что позволяет манипулировать ими как единым целым, сохраняя пропорции и расположение.
Продвинутые методы организации групп элементов
Овладев базовыми функциями группировки, пора углубиться в продвинутые техники, которые выведут ваши навыки работы в Figma на новый уровень. Эти методы помогут поддерживать порядок даже в самых сложных проектах. 🧙♂️
Марина, арт-директор
В работе над интерфейсом банковского приложения мы столкнулись с проблемой: дизайн-система включала более 200 компонентов, каждый с множеством состояний. Неструктурированный подход к группировке привёл к тому, что четыре дизайнера в команде не могли эффективно ориентироваться в файле друг друга. Мы внедрили систему иерархической группировки с префиксами в названиях: "nav/" для навигации, "card/" для карточек и т.д. Внутри создали вложенные группы по функциональности. Время на поиск нужных компонентов сократилось с 10-15 минут до секунд. А главное — новые члены команды теперь осваиваются за день, а не за неделю.
Продвинутые техники организации групп:
- Иерархическая группировка — создание системы вложенных групп по функциональному назначению
- Компоненты вместо групп — преобразование часто используемых групп в компоненты (Ctrl+Alt+K / ⌘+Alt+K)
- Маски в группах — использование маскирующих слоёв для контроля видимости частей группы
- Auto Layout для групп — преобразование групп в фреймы с авто-компоновкой для адаптивности
- Варианты компонентов — создание вариативных состояний групп элементов
Продвинутый подход к именованию групп:
- Используйте префиксы для категоризации: "nav/", "card/", "footer/"
- Добавляйте состояния в названия: "button/primary/hover"
- Включайте версии: "hero-section/v2"
- Обозначайте размеры: "icon/24px/home"
Интеграция с Auto Layout — мощный способ улучшить работу с группами:
- Выделите группу элементов
- Нажмите Shift+A для конвертации группы в фрейм с Auto Layout
- Настройте параметры расположения: горизонтальное/вертикальное, отступы, выравнивание
- Теперь при добавлении или удалении элементов расположение будет адаптироваться автоматически
Важно: при преобразовании группы в Auto Layout сохраняется визуальное расположение, но меняется логика взаимодействия элементов — Figma будет автоматически регулировать их положение согласно заданным параметрам.
Методы работы с большими группами элементов:
- Использование фреймов вместо групп для сложных интерфейсных блоков
- Создание компонентных систем с логически сгруппированными элементами
- Применение цветовых тегов для визуальной категоризации групп
- Организация групп по страницам файла для разделения функциональных блоков
Использование этих продвинутых техник позволит вам не просто группировать элементы, а создавать структурированные, легко поддерживаемые проекты, которые будут понятны как вам, так и вашим коллегам. 💎
Особенности работы с группами в разных типах макетов
Различные типы дизайн-проектов требуют специфических подходов к группировке элементов. Понимание этих нюансов позволит вам адаптировать свой рабочий процесс под конкретные задачи. 🎯
Рассмотрим особенности группировки в разных типах макетов:
- Веб-интерфейсы — используйте иерархическую группировку с фреймами для секций страницы
- Мобильные приложения — фокусируйтесь на компактных группах с точной привязкой к сетке
- Дашборды — группируйте по информационным блокам и типам данных
- Презентации — объединяйте элементы для удобной анимации и перехода между слайдами
- Иллюстрации — используйте именованные группы для отдельных элементов композиции
|Тип макета
|Рекомендуемая стратегия группировки
|Ключевые инструменты
|Веб-интерфейсы
|"Секция → Блок → Элемент"
|Фреймы + Auto Layout
|Мобильные приложения
|"Экран → Компонент → Состояние"
|Компоненты + Варианты
|Дашборды
|"Категория данных → Визуализация"
|Группы + Компоненты
|Презентации
|"Слайд → Анимируемый блок"
|Фреймы + Smart Animate
|Баннеры/Иллюстрации
|"Логический слой композиции"
|Группы + Маски
Особенности при работе с отзывчивым дизайном:
- Группируйте элементы, которые должны масштабироваться вместе.
- Используйте Auto Layout вместо простых групп для элементов, требующих адаптивности.
- Создавайте отдельные группы для элементов с разным поведением на разных разрешениях.
- Комбинируйте Constraints и Group для контроля расположения элементов при ресайзе.
Для сложных интерактивных прототипов:
- Группируйте элементы, участвующие в одном интерактивном сценарии.
- Используйте именование групп с указанием состояний ("menu/expanded").
- Создавайте варианты компонентов вместо отдельных групп для состояний.
- Разделяйте статические и интерактивные элементы в отдельные группы.
При работе с системой дизайна и библиотеками компонентов:
- Группируйте связанные элементы перед преобразованием в компоненты.
- Используйте логические префиксы в именах групп, отражающие структуру системы дизайна.
- Создавайте "составные компоненты" из групп элементов для повторного использования.
- Поддерживайте консистентность в организации групп между разными библиотеками.
Важно помнить, что цель группировки — не только визуальная организация, но и обеспечение логической структуры проекта, которая упрощает редактирование, масштабирование и передачу дизайна другим участникам команды. 🔄
Частые ошибки при группировке и способы их исправления
Даже опытные дизайнеры допускают ошибки при группировке элементов в Figma. Зная типичные проблемы и способы их решения, вы сможете избежать многих трудностей и сделать свой рабочий процесс более эффективным. 🔍
Распространенные ошибки при группировке элементов:
- Чрезмерное вложение групп — создание "матрёшки" из групп внутри групп
- Отсутствие системы именования — группы называются "Group" или получают бессистемные имена
- Группировка несвязанных элементов — объединение объектов без логической связи
- Игнорирование Auto Layout — использование простых групп там, где уместнее авторасположение
- Отсутствие компонентизации — создание дублирующихся групп вместо компонентов
Как исправить типичные проблемы:
Проблема: "Матрёшка" из групп Решение: Проводите аудит структуры файла. Старайтесь не превышать 3-4 уровня вложенности. Используйте Ctrl+Shift+G (⌘+Shift+G) для разгруппировки лишних уровней.
Проблема: Хаос в именовании Решение: Внедрите систему префиксов и суффиксов в названиях: "header/nav/main", "card/profile/active". Переименовывайте группы сразу после создания.
Проблема: Слишком большие группы Решение: Разделяйте объёмные группы на логические подгруппы. Следуйте принципу: одна группа — одна функция или смысловой блок.
Проблема: Сложности при редактировании Решение: Используйте изоляцию группы (двойной клик для входа внутрь). Применяйте временную разгруппировку для сложных манипуляций с последующей повторной группировкой.
Технические трудности и их преодоление:
Проблема: При группировке смещаются элементы Решение: Проверьте наличие ограничений (constraints) на элементах перед группировкой
Проблема: После группировки изменяются свойства элементов Решение: Убедитесь, что все элементы имеют корректный порядок наложения (z-index)
Проблема: Невозможно выделить элемент внутри сложной группы Решение: Используйте панель слоёв или войдите внутрь группы двойным щелчком
Превентивные меры для избежания проблем с группировкой:
- Планируйте структуру файла заранее, создавая схему организации элементов
- Регулярно проводите ревизию групп, оптимизируя структуру по мере роста проекта
- Используйте опцию "Flatten" для сложных импортированных элементов перед работой с ними
- Создавайте группы на основе функциональности, а не только визуальной близости элементов
- Применяйте цветовые метки для визуального обозначения типов групп
Не знаете, подойдёт ли вам карьера в дизайне? Проверьте свои склонности и потенциал с помощью Теста на профориентацию от Skypro. В течение 5 минут вы получите объективную оценку своих сильных сторон и рекомендацию по карьерному развитию. Особенно полезен для тех, кто только осваивает Figma и раздумывает о профессиональном пути в UX/UI дизайне!
Помните, что эффективная группировка — это баланс между порядком и гибкостью. Слишком строгая организация может замедлить работу, а отсутствие системы приведет к хаосу. Находите золотую середину для каждого проекта! 🎨
Освоив принципы группировки элементов в Figma, вы получаете не просто техническое умение, а фундаментальный навык организации дизайн-мышления. Структурированный подход к элементам интерфейса переносится на всю работу с проектом — от концепции до финальной передачи разработчикам. Группировка в Figma — это больше чем функция, это образ мышления, который превращает хаос в систему и экономит самый ценный ресурс: ваше время и внимание.