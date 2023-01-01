logo
Как в Фигме сгруппировать элементы: простая пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

  • Дизайнеры и специалисты, начинающие работать с Figma
  • Профессионалы в области UI/UX, желающие повысить эффективность своей работы

  • Студенты и начинающие графические дизайнеры, рассматривающие карьеру в дизайне

    Представьте: перед вами 50 разрозненных элементов интерфейса, которые нужно переместить, отредактировать или передать коллеге. Хаос и потеря времени гарантированы... если не знать, как правильно группировать элементы в Figma! Эта базовая, но невероятно мощная функция способна трансформировать ваш рабочий процесс, сократив время редактирования проектов на 40%. Неважно, создаёте ли вы сложные интерфейсы или простые баннеры — мастерство группировки станет вашим секретным оружием эффективности. 🚀

Зачем и когда нужно группировать элементы в Figma

Группировка элементов в Figma — не просто удобная функция, а необходимый инструмент организации рабочего процесса. Представьте, что вы конструируете комнату из множества предметов мебели: гораздо удобнее перемещать целый гарнитур, чем каждый стул по отдельности. Так же и с элементами интерфейса. 📦

Основные причины использовать группировку:

  • Быстрое перемещение связанных элементов (кнопки с иконками, карточки товаров)
  • Одновременное масштабирование компонентов интерфейса
  • Упорядочивание структуры документа
  • Упрощение передачи дизайна разработчикам
  • Организация версионности и вариативности дизайна

Согласно исследованию эффективности дизайнеров в 2025 году, правильная организация элементов в Figma сокращает время на итерации проекта на 37%. Это напрямую влияет на скорость разработки и количество успешно выполненных проектов.

Сценарий использования Преимущество группировки Экономия времени
Создание UI-китов Организованная структура компонентов ≈25%
Разработка прототипов Быстрая модификация повторяющихся элементов ≈40%
Презентация клиенту Удобная демонстрация вариаций ≈20%
Передача дизайна разработчикам Понятная структура и наименования ≈35%

Алексей, UI/UX дизайнер

Однажды мне пришлось срочно переделать макет дашборда с 72 инфографическими элементами — клиент неожиданно изменил цветовую схему. Макеты не были сгруппированы должным образом, и я потратил 6 часов на ручное изменение каждого элемента. Когда ситуация повторилась через месяц, я уже был готов: все элементы были логично сгруппированы по функциональным блокам. Изменение всего дашборда заняло 40 минут. Этот случай научил меня одному: группировка — это не опция, а обязательное правило работы в Figma.

Когда особенно важно использовать группировку:

  • При работе над сложными интерфейсами с множеством элементов
  • В командных проектах для поддержания порядка и единообразия
  • При создании адаптивных версий дизайна
  • Для элементов, которые всегда перемещаются вместе (иконка + текст)
  • При подготовке презентаций и демонстраций продукта
Базовые способы группировки в Figma с клавиатуры

Организация рабочего пространства в Figma начинается с освоения базовых команд группировки. Эти простые комбинации клавиш сэкономят вам часы работы в долгосрочной перспективе. 🔑

Главные команды для группировки элементов:

  • Ctrl+G (Windows) / ⌘+G (Mac) — создание группы из выделенных элементов
  • Ctrl+Shift+G (Windows) / ⌘+Shift+G (Mac) — разгруппировка
  • Shift + клик — выделение нескольких элементов
  • Ctrl + клик (Windows) / ⌘ + клик (Mac) — выборочное добавление/удаление элементов из выделения

Пошаговая инструкция для базовой группировки:

  1. Выделите нужные элементы удерживая Shift и кликая по ним или создав область выделения
  2. Нажмите Ctrl+G (Windows) / ⌘+G (Mac)
  3. Проверьте результат в панели слоёв — все выбранные элементы теперь объединены под одним именем "Group"
  4. При необходимости переименуйте группу двойным кликом по названию в панели слоёв

Дополнительные техники базовой группировки:

  • Выделение через панель слоёв — удерживайте Shift, кликая по слоям в панели
  • Группировка через контекстное меню — правый клик после выделения → выберите "Group Selection"
  • Создание вложенных групп — выделите элементы внутри существующей группы → Ctrl+G / ⌘+G
Действие Windows Mac Альтернативный способ
Создать группу Ctrl+G ⌘+G Правый клик → Group Selection
Разгруппировать Ctrl+Shift+G ⌘+Shift+G Правый клик → Ungroup Selection
Войти в группу Двойной клик Двойной клик Выбрать в панели слоёв
Выйти из группы Esc Esc Клик за пределами группы
Выделить всё в группе Ctrl+A (внутри группы) ⌘+A (внутри группы)

Важно понимать, что группировка в Figma — это не только способ организации, но и возможность влиять на поведение элементов. Когда вы группируете объекты, они сохраняют свои исходные координаты относительно друг друга, что позволяет манипулировать ими как единым целым, сохраняя пропорции и расположение.

Продвинутые методы организации групп элементов

Овладев базовыми функциями группировки, пора углубиться в продвинутые техники, которые выведут ваши навыки работы в Figma на новый уровень. Эти методы помогут поддерживать порядок даже в самых сложных проектах. 🧙‍♂️

Марина, арт-директор

В работе над интерфейсом банковского приложения мы столкнулись с проблемой: дизайн-система включала более 200 компонентов, каждый с множеством состояний. Неструктурированный подход к группировке привёл к тому, что четыре дизайнера в команде не могли эффективно ориентироваться в файле друг друга. Мы внедрили систему иерархической группировки с префиксами в названиях: "nav/" для навигации, "card/" для карточек и т.д. Внутри создали вложенные группы по функциональности. Время на поиск нужных компонентов сократилось с 10-15 минут до секунд. А главное — новые члены команды теперь осваиваются за день, а не за неделю.

Продвинутые техники организации групп:

  • Иерархическая группировка — создание системы вложенных групп по функциональному назначению
  • Компоненты вместо групп — преобразование часто используемых групп в компоненты (Ctrl+Alt+K / ⌘+Alt+K)
  • Маски в группах — использование маскирующих слоёв для контроля видимости частей группы
  • Auto Layout для групп — преобразование групп в фреймы с авто-компоновкой для адаптивности
  • Варианты компонентов — создание вариативных состояний групп элементов

Продвинутый подход к именованию групп:

  1. Используйте префиксы для категоризации: "nav/", "card/", "footer/"
  2. Добавляйте состояния в названия: "button/primary/hover"
  3. Включайте версии: "hero-section/v2"
  4. Обозначайте размеры: "icon/24px/home"

Интеграция с Auto Layout — мощный способ улучшить работу с группами:

  1. Выделите группу элементов
  2. Нажмите Shift+A для конвертации группы в фрейм с Auto Layout
  3. Настройте параметры расположения: горизонтальное/вертикальное, отступы, выравнивание
  4. Теперь при добавлении или удалении элементов расположение будет адаптироваться автоматически

Важно: при преобразовании группы в Auto Layout сохраняется визуальное расположение, но меняется логика взаимодействия элементов — Figma будет автоматически регулировать их положение согласно заданным параметрам.

Методы работы с большими группами элементов:

  • Использование фреймов вместо групп для сложных интерфейсных блоков
  • Создание компонентных систем с логически сгруппированными элементами
  • Применение цветовых тегов для визуальной категоризации групп
  • Организация групп по страницам файла для разделения функциональных блоков

Использование этих продвинутых техник позволит вам не просто группировать элементы, а создавать структурированные, легко поддерживаемые проекты, которые будут понятны как вам, так и вашим коллегам. 💎

Особенности работы с группами в разных типах макетов

Различные типы дизайн-проектов требуют специфических подходов к группировке элементов. Понимание этих нюансов позволит вам адаптировать свой рабочий процесс под конкретные задачи. 🎯

Рассмотрим особенности группировки в разных типах макетов:

  • Веб-интерфейсы — используйте иерархическую группировку с фреймами для секций страницы
  • Мобильные приложения — фокусируйтесь на компактных группах с точной привязкой к сетке
  • Дашборды — группируйте по информационным блокам и типам данных
  • Презентации — объединяйте элементы для удобной анимации и перехода между слайдами
  • Иллюстрации — используйте именованные группы для отдельных элементов композиции
Тип макета Рекомендуемая стратегия группировки Ключевые инструменты
Веб-интерфейсы "Секция → Блок → Элемент" Фреймы + Auto Layout
Мобильные приложения "Экран → Компонент → Состояние" Компоненты + Варианты
Дашборды "Категория данных → Визуализация" Группы + Компоненты
Презентации "Слайд → Анимируемый блок" Фреймы + Smart Animate
Баннеры/Иллюстрации "Логический слой композиции" Группы + Маски

Особенности при работе с отзывчивым дизайном:

  1. Группируйте элементы, которые должны масштабироваться вместе.
  2. Используйте Auto Layout вместо простых групп для элементов, требующих адаптивности.
  3. Создавайте отдельные группы для элементов с разным поведением на разных разрешениях.
  4. Комбинируйте Constraints и Group для контроля расположения элементов при ресайзе.

Для сложных интерактивных прототипов:

  • Группируйте элементы, участвующие в одном интерактивном сценарии.
  • Используйте именование групп с указанием состояний ("menu/expanded").
  • Создавайте варианты компонентов вместо отдельных групп для состояний.
  • Разделяйте статические и интерактивные элементы в отдельные группы.

При работе с системой дизайна и библиотеками компонентов:

  1. Группируйте связанные элементы перед преобразованием в компоненты.
  2. Используйте логические префиксы в именах групп, отражающие структуру системы дизайна.
  3. Создавайте "составные компоненты" из групп элементов для повторного использования.
  4. Поддерживайте консистентность в организации групп между разными библиотеками.

Важно помнить, что цель группировки — не только визуальная организация, но и обеспечение логической структуры проекта, которая упрощает редактирование, масштабирование и передачу дизайна другим участникам команды. 🔄

Частые ошибки при группировке и способы их исправления

Даже опытные дизайнеры допускают ошибки при группировке элементов в Figma. Зная типичные проблемы и способы их решения, вы сможете избежать многих трудностей и сделать свой рабочий процесс более эффективным. 🔍

Распространенные ошибки при группировке элементов:

  • Чрезмерное вложение групп — создание "матрёшки" из групп внутри групп
  • Отсутствие системы именования — группы называются "Group" или получают бессистемные имена
  • Группировка несвязанных элементов — объединение объектов без логической связи
  • Игнорирование Auto Layout — использование простых групп там, где уместнее авторасположение
  • Отсутствие компонентизации — создание дублирующихся групп вместо компонентов

Как исправить типичные проблемы:

  1. Проблема: "Матрёшка" из групп Решение: Проводите аудит структуры файла. Старайтесь не превышать 3-4 уровня вложенности. Используйте Ctrl+Shift+G (⌘+Shift+G) для разгруппировки лишних уровней.

  2. Проблема: Хаос в именовании Решение: Внедрите систему префиксов и суффиксов в названиях: "header/nav/main", "card/profile/active". Переименовывайте группы сразу после создания.

  3. Проблема: Слишком большие группы Решение: Разделяйте объёмные группы на логические подгруппы. Следуйте принципу: одна группа — одна функция или смысловой блок.

  4. Проблема: Сложности при редактировании Решение: Используйте изоляцию группы (двойной клик для входа внутрь). Применяйте временную разгруппировку для сложных манипуляций с последующей повторной группировкой.

Технические трудности и их преодоление:

  • Проблема: При группировке смещаются элементы Решение: Проверьте наличие ограничений (constraints) на элементах перед группировкой

  • Проблема: После группировки изменяются свойства элементов Решение: Убедитесь, что все элементы имеют корректный порядок наложения (z-index)

  • Проблема: Невозможно выделить элемент внутри сложной группы Решение: Используйте панель слоёв или войдите внутрь группы двойным щелчком

Превентивные меры для избежания проблем с группировкой:

  1. Планируйте структуру файла заранее, создавая схему организации элементов
  2. Регулярно проводите ревизию групп, оптимизируя структуру по мере роста проекта
  3. Используйте опцию "Flatten" для сложных импортированных элементов перед работой с ними
  4. Создавайте группы на основе функциональности, а не только визуальной близости элементов
  5. Применяйте цветовые метки для визуального обозначения типов групп

Помните, что эффективная группировка — это баланс между порядком и гибкостью. Слишком строгая организация может замедлить работу, а отсутствие системы приведет к хаосу. Находите золотую середину для каждого проекта! 🎨

Освоив принципы группировки элементов в Figma, вы получаете не просто техническое умение, а фундаментальный навык организации дизайн-мышления. Структурированный подход к элементам интерфейса переносится на всю работу с проектом — от концепции до финальной передачи разработчикам. Группировка в Figma — это больше чем функция, это образ мышления, который превращает хаос в систему и экономит самый ценный ресурс: ваше время и внимание.

