Как в Фигме сгруппировать элементы: простая пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Дизайнеры и специалисты, начинающие работать с Figma

Профессионалы в области UI/UX, желающие повысить эффективность своей работы

Студенты и начинающие графические дизайнеры, рассматривающие карьеру в дизайне Представьте: перед вами 50 разрозненных элементов интерфейса, которые нужно переместить, отредактировать или передать коллеге. Хаос и потеря времени гарантированы... если не знать, как правильно группировать элементы в Figma! Эта базовая, но невероятно мощная функция способна трансформировать ваш рабочий процесс, сократив время редактирования проектов на 40%. Неважно, создаёте ли вы сложные интерфейсы или простые баннеры — мастерство группировки станет вашим секретным оружием эффективности. 🚀

Осваиваете Figma и хотите двигаться дальше? Погрузитесь в профессию дизайнера с головой! Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro не только научит вас всем тонкостям работы в Figma, но и даст полный набор навыков для создания потрясающих дизайн-проектов. От базовых принципов композиции до продвинутых техник прототипирования — инвестируйте в свое будущее уже сегодня!

Зачем и когда нужно группировать элементы в Figma

Группировка элементов в Figma — не просто удобная функция, а необходимый инструмент организации рабочего процесса. Представьте, что вы конструируете комнату из множества предметов мебели: гораздо удобнее перемещать целый гарнитур, чем каждый стул по отдельности. Так же и с элементами интерфейса. 📦

Основные причины использовать группировку:

Быстрое перемещение связанных элементов (кнопки с иконками, карточки товаров)

Одновременное масштабирование компонентов интерфейса

Упорядочивание структуры документа

Упрощение передачи дизайна разработчикам

Организация версионности и вариативности дизайна

Согласно исследованию эффективности дизайнеров в 2025 году, правильная организация элементов в Figma сокращает время на итерации проекта на 37%. Это напрямую влияет на скорость разработки и количество успешно выполненных проектов.

Сценарий использования Преимущество группировки Экономия времени Создание UI-китов Организованная структура компонентов ≈25% Разработка прототипов Быстрая модификация повторяющихся элементов ≈40% Презентация клиенту Удобная демонстрация вариаций ≈20% Передача дизайна разработчикам Понятная структура и наименования ≈35%

Алексей, UI/UX дизайнер Однажды мне пришлось срочно переделать макет дашборда с 72 инфографическими элементами — клиент неожиданно изменил цветовую схему. Макеты не были сгруппированы должным образом, и я потратил 6 часов на ручное изменение каждого элемента. Когда ситуация повторилась через месяц, я уже был готов: все элементы были логично сгруппированы по функциональным блокам. Изменение всего дашборда заняло 40 минут. Этот случай научил меня одному: группировка — это не опция, а обязательное правило работы в Figma.

Когда особенно важно использовать группировку:

При работе над сложными интерфейсами с множеством элементов

В командных проектах для поддержания порядка и единообразия

При создании адаптивных версий дизайна

Для элементов, которые всегда перемещаются вместе (иконка + текст)

При подготовке презентаций и демонстраций продукта

Базовые способы группировки в Figma с клавиатуры

Организация рабочего пространства в Figma начинается с освоения базовых команд группировки. Эти простые комбинации клавиш сэкономят вам часы работы в долгосрочной перспективе. 🔑

Главные команды для группировки элементов:

Ctrl+G (Windows) / ⌘+G (Mac) — создание группы из выделенных элементов

— создание группы из выделенных элементов Ctrl+Shift+G (Windows) / ⌘+Shift+G (Mac) — разгруппировка

— разгруппировка Shift + клик — выделение нескольких элементов

— выделение нескольких элементов Ctrl + клик (Windows) / ⌘ + клик (Mac) — выборочное добавление/удаление элементов из выделения

Пошаговая инструкция для базовой группировки:

Выделите нужные элементы удерживая Shift и кликая по ним или создав область выделения Нажмите Ctrl+G (Windows) / ⌘+G (Mac) Проверьте результат в панели слоёв — все выбранные элементы теперь объединены под одним именем "Group" При необходимости переименуйте группу двойным кликом по названию в панели слоёв

Дополнительные техники базовой группировки:

Выделение через панель слоёв — удерживайте Shift, кликая по слоям в панели

— удерживайте Shift, кликая по слоям в панели Группировка через контекстное меню — правый клик после выделения → выберите "Group Selection"

— правый клик после выделения → выберите "Group Selection" Создание вложенных групп — выделите элементы внутри существующей группы → Ctrl+G / ⌘+G

Действие Windows Mac Альтернативный способ Создать группу Ctrl+G ⌘+G Правый клик → Group Selection Разгруппировать Ctrl+Shift+G ⌘+Shift+G Правый клик → Ungroup Selection Войти в группу Двойной клик Двойной клик Выбрать в панели слоёв Выйти из группы Esc Esc Клик за пределами группы Выделить всё в группе Ctrl+A (внутри группы) ⌘+A (внутри группы) –

Важно понимать, что группировка в Figma — это не только способ организации, но и возможность влиять на поведение элементов. Когда вы группируете объекты, они сохраняют свои исходные координаты относительно друг друга, что позволяет манипулировать ими как единым целым, сохраняя пропорции и расположение.

Продвинутые методы организации групп элементов

Овладев базовыми функциями группировки, пора углубиться в продвинутые техники, которые выведут ваши навыки работы в Figma на новый уровень. Эти методы помогут поддерживать порядок даже в самых сложных проектах. 🧙‍♂️

Марина, арт-директор В работе над интерфейсом банковского приложения мы столкнулись с проблемой: дизайн-система включала более 200 компонентов, каждый с множеством состояний. Неструктурированный подход к группировке привёл к тому, что четыре дизайнера в команде не могли эффективно ориентироваться в файле друг друга. Мы внедрили систему иерархической группировки с префиксами в названиях: "nav/" для навигации, "card/" для карточек и т.д. Внутри создали вложенные группы по функциональности. Время на поиск нужных компонентов сократилось с 10-15 минут до секунд. А главное — новые члены команды теперь осваиваются за день, а не за неделю.

Продвинутые техники организации групп:

Иерархическая группировка — создание системы вложенных групп по функциональному назначению

— создание системы вложенных групп по функциональному назначению Компоненты вместо групп — преобразование часто используемых групп в компоненты (Ctrl+Alt+K / ⌘+Alt+K)

— преобразование часто используемых групп в компоненты (Ctrl+Alt+K / ⌘+Alt+K) Маски в группах — использование маскирующих слоёв для контроля видимости частей группы

— использование маскирующих слоёв для контроля видимости частей группы Auto Layout для групп — преобразование групп в фреймы с авто-компоновкой для адаптивности

— преобразование групп в фреймы с авто-компоновкой для адаптивности Варианты компонентов — создание вариативных состояний групп элементов

Продвинутый подход к именованию групп:

Используйте префиксы для категоризации: "nav/", "card/", "footer/" Добавляйте состояния в названия: "button/primary/hover" Включайте версии: "hero-section/v2" Обозначайте размеры: "icon/24px/home"

Интеграция с Auto Layout — мощный способ улучшить работу с группами:

Выделите группу элементов Нажмите Shift+A для конвертации группы в фрейм с Auto Layout Настройте параметры расположения: горизонтальное/вертикальное, отступы, выравнивание Теперь при добавлении или удалении элементов расположение будет адаптироваться автоматически

Важно: при преобразовании группы в Auto Layout сохраняется визуальное расположение, но меняется логика взаимодействия элементов — Figma будет автоматически регулировать их положение согласно заданным параметрам.

Методы работы с большими группами элементов:

Использование фреймов вместо групп для сложных интерфейсных блоков

вместо групп для сложных интерфейсных блоков Создание компонентных систем с логически сгруппированными элементами

с логически сгруппированными элементами Применение цветовых тегов для визуальной категоризации групп

для визуальной категоризации групп Организация групп по страницам файла для разделения функциональных блоков

Использование этих продвинутых техник позволит вам не просто группировать элементы, а создавать структурированные, легко поддерживаемые проекты, которые будут понятны как вам, так и вашим коллегам. 💎

Особенности работы с группами в разных типах макетов

Различные типы дизайн-проектов требуют специфических подходов к группировке элементов. Понимание этих нюансов позволит вам адаптировать свой рабочий процесс под конкретные задачи. 🎯

Рассмотрим особенности группировки в разных типах макетов:

Веб-интерфейсы — используйте иерархическую группировку с фреймами для секций страницы

— используйте иерархическую группировку с фреймами для секций страницы Мобильные приложения — фокусируйтесь на компактных группах с точной привязкой к сетке

— фокусируйтесь на компактных группах с точной привязкой к сетке Дашборды — группируйте по информационным блокам и типам данных

— группируйте по информационным блокам и типам данных Презентации — объединяйте элементы для удобной анимации и перехода между слайдами

— объединяйте элементы для удобной анимации и перехода между слайдами Иллюстрации — используйте именованные группы для отдельных элементов композиции

Тип макета Рекомендуемая стратегия группировки Ключевые инструменты Веб-интерфейсы "Секция → Блок → Элемент" Фреймы + Auto Layout Мобильные приложения "Экран → Компонент → Состояние" Компоненты + Варианты Дашборды "Категория данных → Визуализация" Группы + Компоненты Презентации "Слайд → Анимируемый блок" Фреймы + Smart Animate Баннеры/Иллюстрации "Логический слой композиции" Группы + Маски

Особенности при работе с отзывчивым дизайном:

Группируйте элементы, которые должны масштабироваться вместе. Используйте Auto Layout вместо простых групп для элементов, требующих адаптивности. Создавайте отдельные группы для элементов с разным поведением на разных разрешениях. Комбинируйте Constraints и Group для контроля расположения элементов при ресайзе.

Для сложных интерактивных прототипов:

Группируйте элементы, участвующие в одном интерактивном сценарии.

Используйте именование групп с указанием состояний ("menu/expanded").

Создавайте варианты компонентов вместо отдельных групп для состояний.

Разделяйте статические и интерактивные элементы в отдельные группы.

При работе с системой дизайна и библиотеками компонентов:

Группируйте связанные элементы перед преобразованием в компоненты. Используйте логические префиксы в именах групп, отражающие структуру системы дизайна. Создавайте "составные компоненты" из групп элементов для повторного использования. Поддерживайте консистентность в организации групп между разными библиотеками.

Важно помнить, что цель группировки — не только визуальная организация, но и обеспечение логической структуры проекта, которая упрощает редактирование, масштабирование и передачу дизайна другим участникам команды. 🔄

Частые ошибки при группировке и способы их исправления

Даже опытные дизайнеры допускают ошибки при группировке элементов в Figma. Зная типичные проблемы и способы их решения, вы сможете избежать многих трудностей и сделать свой рабочий процесс более эффективным. 🔍

Распространенные ошибки при группировке элементов:

Чрезмерное вложение групп — создание "матрёшки" из групп внутри групп

— создание "матрёшки" из групп внутри групп Отсутствие системы именования — группы называются "Group" или получают бессистемные имена

— группы называются "Group" или получают бессистемные имена Группировка несвязанных элементов — объединение объектов без логической связи

— объединение объектов без логической связи Игнорирование Auto Layout — использование простых групп там, где уместнее авторасположение

— использование простых групп там, где уместнее авторасположение Отсутствие компонентизации — создание дублирующихся групп вместо компонентов

Как исправить типичные проблемы:

Проблема: "Матрёшка" из групп Решение: Проводите аудит структуры файла. Старайтесь не превышать 3-4 уровня вложенности. Используйте Ctrl+Shift+G (⌘+Shift+G) для разгруппировки лишних уровней. Проблема: Хаос в именовании Решение: Внедрите систему префиксов и суффиксов в названиях: "header/nav/main", "card/profile/active". Переименовывайте группы сразу после создания. Проблема: Слишком большие группы Решение: Разделяйте объёмные группы на логические подгруппы. Следуйте принципу: одна группа — одна функция или смысловой блок. Проблема: Сложности при редактировании Решение: Используйте изоляцию группы (двойной клик для входа внутрь). Применяйте временную разгруппировку для сложных манипуляций с последующей повторной группировкой.

Технические трудности и их преодоление:

Проблема: При группировке смещаются элементы Решение: Проверьте наличие ограничений (constraints) на элементах перед группировкой

Проблема: После группировки изменяются свойства элементов Решение: Убедитесь, что все элементы имеют корректный порядок наложения (z-index)

Проблема: Невозможно выделить элемент внутри сложной группы Решение: Используйте панель слоёв или войдите внутрь группы двойным щелчком

Превентивные меры для избежания проблем с группировкой:

Планируйте структуру файла заранее, создавая схему организации элементов Регулярно проводите ревизию групп, оптимизируя структуру по мере роста проекта Используйте опцию "Flatten" для сложных импортированных элементов перед работой с ними Создавайте группы на основе функциональности, а не только визуальной близости элементов Применяйте цветовые метки для визуального обозначения типов групп

Не знаете, подойдёт ли вам карьера в дизайне? Проверьте свои склонности и потенциал с помощью Теста на профориентацию от Skypro. В течение 5 минут вы получите объективную оценку своих сильных сторон и рекомендацию по карьерному развитию. Особенно полезен для тех, кто только осваивает Figma и раздумывает о профессиональном пути в UX/UI дизайне!

Помните, что эффективная группировка — это баланс между порядком и гибкостью. Слишком строгая организация может замедлить работу, а отсутствие системы приведет к хаосу. Находите золотую середину для каждого проекта! 🎨