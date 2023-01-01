Как в Фигме сделать волнистую линию: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие в UI/UX и графическом дизайне

Фрилансеры и профессионалы, использующие Figma

Люди, желающие улучшить свои навыки создания декоративных элементов в дизайне Декоративные элементы превращают обычный дизайн в запоминающийся проект! Волнистые линии в Figma — это не только эстетичный элемент, но и функциональный инструмент для выделения разделов, создания фирменного стиля и акцентов внимания. В 2025 году они остаются одним из трендовых элементов UI/UX дизайна, который используют как крупные компании, так и фрилансеры. Но многие дизайнеры до сих пор создают их неэффективно, тратя драгоценные минуты на то, что можно сделать за секунды. Разберем все способы создания идеальных волнистых линий — от базовых до продвинутых! 🌊

Волнистые линии в Figma расширяют визуальные возможности любого проекта и помогают создать уникальный дизайн. Я покажу, как их создать различными способами — от быстрых до высокоточных. 🎨

Максим Полторацкий, ведущий UI/UX дизайнер Недавно мне поручили разработку лендинга для бренда натуральной косметики. Клиент хотел "органичный, плавный дизайн", но что это значило конкретно, я не понимал. После третьего раунда правок стало ясно — им нужны естественные, волнистые линии для разделения блоков и декоративных элементов! Я потратил целый день, пытаясь нарисовать идеальные волны вручную, пока наконец не систематизировал процесс. С тех пор использую готовую технологию: создаю базовую прямую линию, превращаю её в кривую через Convert to Path и регулирую точки изгиба для получения идеальных волн. Это сэкономило мне часы работы и нервов на последующих проектах.

Давайте разберем пошаговый процесс создания волнистой линии в Figma:

Базовый способ с помощью инструмента Pen Tool: Выберите инструмент Pen (P) на панели инструментов

Создайте начальную точку, затем проведите прямую линию

Нажмите на линию правой кнопкой мыши и выберите "Convert to Path"

Выделите точки и используйте манипуляторы для создания волнистости Метод регулярных сегментов: Создайте горизонтальную линию с помощью Line Tool (L)

Преобразуйте в кривую через "Convert to Path"

Добавьте дополнительные точки через равные промежутки (Alt+Click)

Поднимите и опустите поочередно точки для создания волн Способ с использованием векторной сетки: Активируйте сетку (Shift+G) и включите привязку к сетке

Используйте инструмент Pen для создания точек на регулярных интервалах

Следуйте паттерну "верх-низ-верх-низ" для равномерных волн

Настройте кривые с помощью ручек Безье для плавности

Метод создания волны Сложность (1-5) Время выполнения Точность Метод Pen Tool ⭐⭐⭐ 2-3 минуты Средняя Регулярные сегменты ⭐⭐ 1-2 минуты Высокая Векторная сетка ⭐⭐⭐⭐ 3-4 минуты Очень высокая

После создания базовой волнистой линии её можно легко стилизовать через панель свойств, изменяя толщину (Stroke Weight), цвет, стиль линии (сплошная, пунктирная) и эффекты для получения нужного результата. 🔄

Инструменты Figma для создания волнистых линий

Figma предлагает широкий спектр встроенных инструментов для создания волнистых линий без использования сторонних плагинов. Понимание возможностей каждого инструмента позволит выбрать оптимальный метод для конкретной задачи. 🛠️

Pen Tool (P) — основной инструмент для создания произвольных линий и кривых Поддерживает точную настройку кривых Безье

Обеспечивает полный контроль над каждой точкой изгиба

Позволяет создавать волны с разной амплитудой и частотой Line Tool (L) — инструмент для создания прямых линий Служит основой для последующего преобразования в волнистую линию

Позволяет создать линию с точными размерами

Удобен для симметричных волнистых линий Vector Networks — расширенные векторные возможности Позволяет создавать сложные системы соединенных линий

Поддерживает нестандартные формы волн

Идеален для создания уникальных волнистых паттернов Edit Object Tool — инструмент для редактирования узлов Облегчает точную настройку манипуляторов Безье

Позволяет добавлять, удалять и перемещать узловые точки

Необходим для корректировки уже созданных волнистых линий Plugins — расширения для автоматизации Perfect Waves — специализированный плагин для волнистых линий

Pathfinder — помогает создавать сложные комбинации фигур

Wave — создает волны с настраиваемыми параметрами

Инструмент Основная функция Преимущества Недостатки Pen Tool Создание векторных путей Полный контроль, точность Требует навыков Line Tool Создание прямых линий Простота, точные размеры Требует преобразования Vector Networks Сложные соединения линий Гибкость, уникальные формы Сложность в освоении Edit Object Tool Манипуляции с узлами Точные настройки кривых Только для существующих форм Plugins Автоматизация создания Скорость, повторяемость Зависимость от внешних инструментов

Выбор правильного инструмента зависит от конкретной задачи дизайна, требуемой точности и времени, которым вы располагаете. Для простых волнистых линий достаточно базовых инструментов, но для сложных декоративных элементов может потребоваться комбинация нескольких подходов. 📐

Создание волнистых линий с помощью пера и кривых Безье

Метод кривых Безье является наиболее точным и профессиональным способом создания волнистых линий в Figma. Он требует определенных навыков, но обеспечивает абсолютный контроль над формой и характером волн. 🎯

Анна Светлова, UI-дизайнер и консультант Я работала над проектом для крупного туристического агентства, где одним из ключевых элементов фирменного стиля были плавные волны. Клиент просил точно повторить волнистый паттерн из их логотипа в интерфейсе веб-сайта. Первоначально я использовала базовый метод "клик-за-кликом", но волны выходили неравномерными. Переломный момент наступил, когда я освоила технику кривых Безье: создавала сначала прямую линию, затем, удерживая Alt при перетаскивании маркеров, добивалась идеально симметричных изгибов. Это позволило мне точно воспроизвести характерные волны из логотипа клиента. Заказчик был настолько доволен, что этот элемент стал визитной карточкой всей их digital-продукции.

Давайте рассмотрим профессиональный подход с использованием пера и кривых Безье:

Подготовка рабочего пространства: Включите сетку (Shift+G) для точного позиционирования

Настройте привязки (Snap to Grid) для идеальной симметрии

Установите оптимальный масштаб (около 200%) для точного контроля Создание опорной линии: Выберите инструмент Pen (P) из панели инструментов

Щелкните для установки первой точки, затем для установки конечной

Получившуюся прямую линию преобразуйте через "Convert to Path" Формирование первой волны: Добавьте дополнительную точку посередине (щелчок по линии)

Используйте ручки Безье для создания изгиба вверх или вниз

Удерживая Alt при перетаскивании ручек, создайте симметричные кривые Создание повторяющихся волн: Добавляйте новые точки на равных расстояниях

Поочередно поднимайте и опускайте точки для создания ритмичных волн

Настраивайте ручки Безье для каждой точки с одинаковыми углами Тонкая настройка волны: Контролируйте "напряженность" кривых через длину ручек Безье

Короткие ручки = острые волны, длинные ручки = плавные

Для идеальной симметрии используйте одинаковую длину ручек

Важные комбинации клавиш для работы с кривыми Безье:

Shift + перетаскивание — сохранение угла кратного 45°

Alt + перетаскивание — независимое управление одной стороной ручки

Ctrl/Cmd + Z — отмена последнего действия (неизбежно потребуется)

Alt + клик на точке — преобразование гладкого узла в угловой

Наиболее распространенные ошибки при создании волнистых линий с помощью кривых Безье:

Неравномерное расстояние между точками — создает асимметричные волны

Разная длина ручек Безье — приводит к неравномерной плавности

Слишком много точек — усложняет управление и редактирование

Слишком длинные ручки — создает избыточную "напряженность" кривых

Освоив технику работы с кривыми Безье, вы сможете создавать волны любой сложности и характера — от легких, едва заметных волнообразных линий до драматичных, глубоких изгибов. 🌊

Быстрые способы создания волнистых линий в Figma

Не всегда у дизайнера есть время на тщательную настройку кривых Безье. В ситуациях, когда нужно быстро создать волнистую линию, особенно для прототипов или концептов, существуют ускоренные методы. 🚀

Использование плагинов: "Wave" — позволяет быстро создавать волны с настраиваемыми параметрами

"Perfect Waves" — специализированный инструмент для создания волн

"Vector Wave" — создает волны с различными параметрами амплитуды Метод зигзага с последующим скруглением: Создайте ломаную линию с помощью Pen Tool

Выберите линию и увеличьте радиус скругления углов (Corner Radius)

Регулируйте скругление до получения плавной волны Использование составных фигур: Расположите несколько кругов по горизонтальной линии

Объедините их с помощью операции Union (в меню Boolean)

Удалите нижнюю часть полученной фигуры для создания волны Копирование и трансформация элементов: Создайте одну идеальную "арку" с помощью Arc Tool

Копируйте (Ctrl/Cmd+D) и выстраивайте в линию

Чередуйте направление арок для получения волны Использование шаблонов: Загрузите готовые волнистые линии из библиотек компонентов

Трансформируйте и настраивайте под свои нужды

Сохраните как компонент для повторного использования

Сравнение эффективности быстрых методов:

Метод Время создания Гибкость настройки Повторное использование Ограничения Плагины 10-30 секунд Высокая Да (с параметрами) Зависимость от внешних инструментов Зигзаг + скругление 30-60 секунд Средняя Только копированием Нет тонкой настройки формы Составные фигуры 1-2 минуты Ограниченная Да (как компонент) Сложно редактировать после создания Копирование арок 30-90 секунд Средняя Да (как группа) Регулярная структура, нет вариаций Шаблоны 5-10 секунд Низкая Да (как библиотека) Ограничено доступными шаблонами

Советы по оптимизации процесса создания волнистых линий:

Создайте собственную библиотеку часто используемых волнистых линий

Сохраняйте волнистые линии как компоненты для быстрого доступа

Используйте клавиатурные сокращения для ускорения работы

При работе над серией дизайнов используйте Auto Layout для поддержания согласованности

Быстрые методы особенно полезны при создании прототипов, когда важна скорость, а не точность деталей. Однако для финальных версий дизайна рекомендуется обратить внимание на более профессиональные подходы с использованием кривых Безье. ⚡

Применение волнистых линий в дизайн-проектах

Владея техниками создания волнистых линий, важно понимать, где и как они могут эффективно применяться в реальных проектах. Правильное использование волн значительно повышает визуальную привлекательность и эффективность дизайна. 🎨

Разделители секций

Создают плавный переход между разделами веб-страницы

Снижают визуальную жесткость блоков контента

Направляют взгляд пользователя вдоль потока информации

Фоновые элементы

Добавляют глубину и текстуру к плоским областям

Создают ощущение движения на статичных страницах

Служат ненавязчивым фоном для контента

Элементы брендинга

Подчеркивают фирменный стиль, особенно в "текучих" индустриях (косметика, вода)

Усиливают эмоциональную составляющую дизайна

Создают узнаваемые паттерны для запоминания бренда

Интерактивные элементы

Анимированные волны для обратной связи при взаимодействии

Индикаторы загрузки или прогресса

Фоны для кнопок и элементов управления

Иллюстративные элементы

Стилизация характерных объектов (вода, горы, облака)

Создание абстрактных визуальных элементов

Дополнение и подчеркивание основных иллюстраций

Тренды использования волнистых линий в дизайне 2025 года:

Микроволны — тонкие, едва заметные волнистые линии, создающие текстуру Градиентные волны — волнистые линии с переходами цвета или прозрачности 3D-волны — создание объемного эффекта за счет тени и перспективы Интерактивные волны — реагирующие на движение курсора или скролл Биоморфные волны — неправильные, асимметричные волнистые формы, напоминающие природные объекты

Примеры эффективного использования волнистых линий по индустриям:

Индустрия Тип волн Применение Эффект Туризм/Путешествия Плавные, широкие Фоны, разделители, иллюстрации Ощущение движения, приключения Здоровье/Велнес Мягкие, округлые Брендинг, навигация Спокойствие, гармония Технологии Тонкие, геометричные Графики, дата-визуализация Точность, прогрессивность Экология/Устойчивость Натуральные, неравномерные Логотипы, иконки Естественность, близость к природе Финансы Сдержанные, ритмичные Графики, разделители Стабильность с динамикой

Рекомендации по эффективному использованию волнистых линий:

Соблюдайте стилистическое единство — все волнистые линии в проекте должны иметь согласованный характер

Учитывайте отраслевой контекст — агрессивные, острые волны могут не подойти для медицинского приложения

Не перегружайте — волнистые линии должны дополнять дизайн, а не доминировать в нём

Проверяйте адаптивность — волнистые линии должны корректно отображаться на разных устройствах

Думайте об анимации — хорошо спроектированные волны легко анимировать для создания динамичных эффектов

При грамотном применении волнистые линии становятся мощным инструментом дизайнера, способным превратить обычный интерфейс в запоминающийся, эмоционально насыщенный опыт взаимодействия. 🌟