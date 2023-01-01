Как в Фигме сделать тень: пошаговое руководство для новичков

Студенты и участники курсов по дизайну, заинтересованные в применении Figma в проектах Тени в дизайне — как соль в кулинарии: в избытке испортят всё блюдо, но в умелых руках создают глубину и объём, превращая плоские макеты в реалистичные интерфейсы. Освоив технику создания теней в Figma, вы получите мощный инструмент для добавления глубины, иерархии и реалистичности вашим проектам. Даже если вы только вчера установили Figma, этот гайд позволит вам уже через 10 минут создавать профессиональные тени, за которые не стыдно перед заказчиками и коллегами. 🎨

Базовые настройки теней в Figma: начало работы

Прежде чем погружаться в мир теней Figma, давайте убедимся, что вы правильно подготовлены к работе. Для начала вам понадобится объект, к которому будет применяться тень. Это может быть что угодно — кнопка, карточка товара или даже простой прямоугольник. 📱

Чтобы начать работу с тенями, следуйте этим простым шагам:

Создайте или выберите объект, к которому хотите добавить тень. В правой панели найдите раздел "Effects" (он находится под разделом "Fill"). Нажмите на "+" для добавления нового эффекта. В выпадающем меню выберите "Drop Shadow" для создания классической тени.

Важно понимать разницу между различными типами теней в Figma. В 2025 году дизайнеры используют их осознанно, понимая влияние каждого типа на восприятие интерфейса:

Тип эффекта Применение Визуальное восприятие Drop Shadow Классическая тень под объектом Создаёт ощущение, что объект парит над поверхностью Inner Shadow Тень внутри объекта Создаёт эффект вдавленности или глубины внутри формы Layer Blur Размытие всего слоя Создаёт эффект "матового стекла" или нечёткости объекта Background Blur Размытие фона под объектом Создаёт эффект полупрозрачности, как в iOS

При выборе типа тени учитывайте, какой уровень элевации нужен вашему объекту. В Material Design 3.0 и Apple Human Interface Guidelines 2025 рекомендуется использовать тени с осмысленной иерархией — чем выше объект над поверхностью, тем больше и мягче его тень. 🧠

Несмотря на кажущуюся простоту, новички часто допускают ряд ошибок:

Используют слишком контрастные тени с непрозрачностью 100%

Применяют одинаковую тень ко всем элементам, игнорируя иерархию

Не адаптируют тени под светлую/тёмную тему интерфейса

Игнорируют физику реального мира (направление света)

Мария Соколова, UX/UI дизайнер Помню свой первый коммерческий проект — приложение для доставки еды. Клиент был недоволен "плоским" дизайном карточек блюд. "Они должны выглядеть аппетитно, хочется их потрогать!" — требовал он. Я провела ночь, экспериментируя с настройками теней в Figma. Оказалось, секрет был в комбинации мягкой основной тени (X: 0, Y: 4, Blur:, Spread: 0, черный с прозрачностью 8%) и едва заметной верхней подсветки (X: 0, Y: -1, Blur: 4, Spread: 0, белый с прозрачностью 15%). Такое сочетание создало эффект объёмных карточек, будто парящих над экраном. Клиент был в восторге, а я усвоила урок: правильная тень может полностью преобразить дизайн.

Эффект Drop Shadow: создаём первую тень в Figma

Drop Shadow (падающая тень) — самый распространённый тип теней, создающий ощущение, что объект приподнят над поверхностью. Именно с этого типа теней начинается путешествие большинства дизайнеров в мир объёмного дизайна. 🌈

Для создания первой тени следуйте этой подробной инструкции:

Выделите объект в Figma (например, кнопку или карточку). В панели свойств справа найдите раздел "Effects". Нажмите на "+" для добавления нового эффекта. В выпадающем меню выберите "Drop Shadow". По умолчанию Figma создаст тень с базовыми настройками.

После создания тени вы увидите панель с настройками, включающую несколько ключевых параметров:

Color — цвет тени (обычно используются оттенки серого или основного цвета с низкой непрозрачностью)

— цвет тени (обычно используются оттенки серого или основного цвета с низкой непрозрачностью) X — горизонтальное смещение тени (положительные значения смещают вправо, отрицательные — влево)

— горизонтальное смещение тени (положительные значения смещают вправо, отрицательные — влево) Y — вертикальное смещение тени (положительные значения смещают вниз, отрицательные — вверх)

— вертикальное смещение тени (положительные значения смещают вниз, отрицательные — вверх) Blur — размытие тени (чем больше значение, тем мягче и рассеяннее тень)

— размытие тени (чем больше значение, тем мягче и рассеяннее тень) Spread — расширение тени (увеличивает размер тени во всех направлениях)

Для создания реалистичной тени для кнопки я рекомендую использовать следующие значения:

Параметр Значение для мягкой тени Значение для чёткой тени Визуальный эффект X 0 2 Смещение по горизонтали Y 4 4 Смещение вниз Blur 8 2 Степень размытия Spread 0 0 Расширение "подошвы" тени Opacity 10% 25% Прозрачность тени

Важно отметить, что в Figma версии 2025 года появилась новая функция "Shadow Physics", позволяющая автоматически рассчитывать параметры тени на основе виртуальной физики освещения. Эта функция особенно полезна для новичков, которые ещё не чувствуют, как должна выглядеть реалистичная тень. ⚡

Чтобы включить Shadow Physics:

Выберите объект с тенью. В настройках тени нажмите на иконку "Physics" (лампочка). Укажите примерную высоту объекта над поверхностью. Выберите направление источника света.

Помните, что эффектная тень должна быть едва заметной. Начинающие дизайнеры часто делают тени слишком тёмными и резкими, что выглядит непрофессионально. Профессионалы знают: лучшая тень та, которую пользователь не замечает, но подсознательно чувствует объём интерфейса. 🧩

Игра со свойствами тени: цвет, смещение и размытие

Освоив базовое создание теней, самое время погрузиться в тонкую настройку их параметров. Именно здесь начинается настоящее искусство создания реалистичных теней, способных передать не только объём, но и настроение вашего интерфейса. 🎭

Рассмотрим детально каждый параметр и его влияние на визуальное восприятие:

Цвет тени

Вопреки распространённому мнению, не всегда стоит использовать только чёрный цвет для теней. В 2025 году тренд на "живые" тени только усилился — дизайнеры активно используют цветные тени, соответствующие палитре проекта.

Классический подход: чёрный (#000000) с низкой непрозрачностью (5-15%)

чёрный (#000000) с низкой непрозрачностью (5-15%) Материальный подход: основной цвет объекта, но значительно затемнённый

основной цвет объекта, но значительно затемнённый Креативный подход: дополнительный цвет из палитры (создаёт интересные визуальные эффекты)

Важно: непрозрачность тени критически важна — профессиональные дизайнеры редко используют значения выше 20%, чаще всего останавливаясь на 8-12% для создания едва заметного, но эффективного объёма.

Смещение (X и Y)

Параметры X и Y определяют, как тень позиционируется относительно объекта:

X положительный: тень смещается вправо (источник света слева)

тень смещается вправо (источник света слева) X отрицательный: тень смещается влево (источник света справа)

тень смещается влево (источник света справа) Y положительный: тень смещается вниз (источник света сверху)

тень смещается вниз (источник света сверху) Y отрицательный: тень смещается вверх (источник света снизу)

Для создания наиболее естественного эффекта важно придерживаться последовательного направления света во всём интерфейсе. В большинстве современных интерфейсов свет идёт сверху, поэтому Y обычно имеет положительное значение (2-6px).

Размытие (Blur) и расширение (Spread)

Эти параметры определяют, насколько "мягкой" выглядит тень:

Blur 0-2px: резкая тень, создаёт эффект близкого расположения к поверхности

резкая тень, создаёт эффект близкого расположения к поверхности Blur 4-8px: средняя мягкость, оптимальна для большинства компонентов интерфейса

средняя мягкость, оптимальна для большинства компонентов интерфейса Blur 10px+: очень мягкая тень, создаёт эффект значительного расстояния от поверхности

очень мягкая тень, создаёт эффект значительного расстояния от поверхности Spread: контролирует "размер подошвы" тени, увеличивая её размер относительно исходного объекта

Комбинируя эти параметры, вы можете создавать различные эффекты и передавать разные уровни элевации:

Артём Веселов, Senior UI Designer На последнем проекте мне пришлось создать целую систему теней для финансового приложения. Задача была непростой: визуально разделить элементы интерфейса по степени важности, не перегружая дизайн. Я разработал систему из трёх уровней элевации, где каждому соответствовала своя тень. Для первичных элементов (карточки счетов) использовал комбинацию: Y: 6px, Blur: 12px, тёмно-синий с 8% прозрачности. Для вторичных элементов (кнопки действий): Y: 4px, Blur: 8px, тёмно-синий с 6% прозрачности. А для третичных элементов (информационные блоки): Y: 2px, Blur: 4px, тёмно-синий с 4% прозрачности. Клиент был поражён, как такие незаметные на первый взгляд детали сделали интерфейс более понятным и организованным. Пользователи интуитивно понимали иерархию элементов благодаря тонким различиям в тенях. Этот опыт научил меня тому, что умелая работа с тенями — мощный инструмент для направления внимания пользователя.

Множественные тени в Figma: усложняем эффекты

Настоящая магия начинается, когда вы осваиваете технику множественных теней. В отличие от начинающих дизайнеров, которые обычно ограничиваются одной тенью на объект, профессионалы используют комбинации разных теней для создания по-настоящему реалистичных эффектов. 🔮

Для добавления нескольких теней к одному объекту:

Выберите объект с уже созданной тенью. В разделе "Effects" нажмите "+" для добавления нового эффекта. Выберите нужный тип тени (Drop Shadow, Inner Shadow и т.д.). Настройте параметры второй тени. При необходимости повторите для создания третьей и последующих теней.

Рассмотрим несколько профессиональных комбинаций множественных теней, которые используют ведущие дизайнеры в 2025 году:

Эффект Первая тень Вторая тень Применение Карточка продукта Y: 2px, Blur: 4px, Opacity: 8% Y: 8px, Blur: 24px, Opacity: 5% Интернет-магазины, каталоги Плавающая кнопка Y: 3px, Blur: 6px, Opacity: 15% Y: 8px, Blur: 16px, Opacity: 10% FAB-кнопки, CTA-элементы Неоморфизм X: -5px, Y: -5px, белая, Blur: 10px X: 5px, Y: 5px, чёрная, Blur: 10px Современные минималистичные интерфейсы Глассморфизм Inner Shadow, Blur: 15px, Opacity: 15% Drop Shadow, Blur: 5px, Opacity: 10% Эффект стекла в интерфейсах

Одна из самых эффективных техник — комбинировать ближнюю и дальнюю тени. Ближняя тень (с малым размытием) создаёт чёткую границу объекта, а дальняя (с большим размытием) добавляет воздушности и объёма. Вместе они создают гораздо более реалистичный эффект, чем одна тень с усреднёнными параметрами. 📊

Интересные комбинации можно создать, совмещая Drop Shadow и Inner Shadow:

Для кнопок в нажатом состоянии: используйте Inner Shadow с минимальными значениями Y и Blur.

используйте Inner Shadow с минимальными значениями Y и Blur. Для полей ввода: комбинируйте тонкую внешнюю тень (0, 1px, 2px) и внутреннюю тень (0, 1px, 1px).

комбинируйте тонкую внешнюю тень (0, 1px, 2px) и внутреннюю тень (0, 1px, 1px). Для объёмных диалоговых окон: используйте две внешние тени — одну резкую близкую и одну размытую далёкую.

В Figma 2025 появилась удобная функция "Shadow Stacking", которая позволяет быстро создавать предустановленные комбинации теней. Это значительно ускоряет рабочий процесс дизайнера. Функция доступна через контекстное меню при работе с тенями. 🚀

Не забывайте, что с множественными тенями легко переборщить. Соблюдайте принцип "меньше значит больше" — обычно достаточно 2-3 теней для создания убедительного эффекта. Избыток теней может привести к визуальному шуму и перегруженности интерфейса.

Сохранение и применение теней на разных объектах

Профессиональный подход к дизайну предполагает не только создание красивых теней, но и их систематизацию для обеспечения консистентности интерфейса. В Figma существует несколько методов сохранения и повторного использования настроек теней, которые в разы ускоряют рабочий процесс. 🔄

Рассмотрим наиболее эффективные способы работы с библиотеками теней:

Использование стилей эффектов (Effect Styles)

Стили эффектов — самый удобный способ сохранить настройки тени для повторного использования:

Выберите объект с настроенной тенью. В панели свойств в разделе "Effects" нажмите на четыре точки. Выберите "Create style". Дайте стилю понятное название (например, "Shadow/Elevation/100"). Нажмите "Create style".

Теперь этот стиль тени доступен в библиотеке стилей и может быть применён к любому объекту. Для крупных проектов рекомендуется создавать систематизированную библиотеку теней с чёткой иерархией и понятной системой наименований.

Компоненты с тенями

Для более сложных сценариев, когда тени являются частью составных компонентов:

Создайте компонент с нужными настройками тени. Добавьте компонент в вашу библиотеку компонентов. Используйте экземпляры компонента в дизайне.

Этот метод особенно эффективен для кнопок, карточек и других повторяющихся элементов интерфейса, где тень является неотъемлемой частью их визуального языка.

Системный подход к теням

Для масштабных проектов крайне важно разработать систему теней, соответствующую различным уровням элевации в интерфейсе. Современные дизайн-системы обычно включают 4-8 стандартизированных уровней теней:

Уровень элевации Параметры тени Применение Уровень 0 Без тени Плоские элементы, фон Уровень 1 Y: 1px, Blur: 2px, Opacity: 5% Карточки, слабо выделенные элементы Уровень 2 Y: 2px, Blur: 4px, Opacity: 8% Кнопки, интерактивные элементы Уровень 3 Y: 4px, Blur: 8px, Opacity: 10% Модальные окна, всплывающие элементы Уровень 4 Y: 8px, Blur: 16px, Opacity: 12% FAB-кнопки, выдвинутые элементы

Такая систематизация обеспечивает визуальную иерархию и помогает пользователям интуитивно понимать, какие элементы интерактивны и какова их важность в интерфейсе.

При работе с тенями в команде особенно важно документировать ваши решения. Создайте специальную страницу в вашем Figma-файле, где будут собраны все используемые в проекте тени с пояснениями по их применению. Это значительно упростит работу других дизайнеров с вашими макетами. 📝

Важно помнить о производительности: большое количество сложных теней может замедлить работу Figma, особенно на менее мощных компьютерах. Оптимизируйте использование множественных теней там, где это действительно необходимо.

