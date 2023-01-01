logo
Как в Фигма сделать таблицу: пошаговая инструкция с примерами

Для кого эта статья:

  • Дизайнеры интерфейсов, работающие с Figma
  • Студенты и начинающие специалисты в области UI/UX дизайна

  • Профессионалы, заинтересованные в автоматизации работы и улучшении своих навыков в создании таблиц

    Представьте: вы создаете интерфейс для сложного дашборда, и вам необходимы структурированные данные. Без таблиц здесь не обойтись! Многие дизайнеры считают создание таблиц в Figma настоящим кошмаром, вручную выравнивая каждую ячейку и строку. Я разрушу этот миф — создание профессиональных таблиц может быть эффективным и даже приятным процессом. В этой статье я поделюсь проверенными техниками построения таблиц в Figma, от базовых принципов до продвинутых лайфхаков, которые существенно ускорят вашу работу. 🚀

Хотите не просто создавать таблицы, а стать настоящим мастером интерфейсов? На Курсе «Веб-дизайнер» с нуля от Skypro вы освоите не только техники работы с Figma, но и весь набор инструментов современного UI/UX дизайнера.

Зачем нужны таблицы в Figma: основные преимущества

Таблицы — это мощный инструмент визуализации информации, который позволяет структурировать сложные данные и делать их удобочитаемыми. В дизайне интерфейсов таблицы незаменимы для:

  • Визуализации данных — статистика, отчеты, финансовые показатели
  • Сравнения параметров — тарифные планы, характеристики продуктов
  • Структурирования контента — каталоги, списки пользователей, CRM-системы
  • Презентации информации — аналитические дашборды, бизнес-отчеты

Правильно созданные таблицы в Figma дают дизайнеру ряд существенных преимуществ:

Преимущество Что это дает дизайнеру
Компонентный подход Возможность быстро обновлять стиль таблицы на всех артбордах одновременно
Гибкая настройка Полный контроль над визуальным стилем и интерактивностью
Прототипирование Демонстрация сортировки, фильтрации и других взаимодействий
Экспорт и интеграция Возможность передачи дизайна разработчикам с точными спецификациями

Анна Соколова, Senior UX/UI Designer

Несколько лет назад один из моих клиентов заказал редизайн административной панели для своего SaaS-продукта. Ключевым элементом интерфейса была огромная таблица с данными о пользователях и их активности. Я потратила почти два дня, создавая эту таблицу вручную — выравнивая каждую ячейку, настраивая отступы и создавая разные состояния элементов.

Когда клиент запросил изменить всю цветовую схему, мне пришлось переделывать все заново. Это был момент истины — я поняла, что нужен более эффективный подход. С тех пор я разработала компонентную систему для таблиц в Figma, которая позволяет мне создавать даже сложные таблицы за считанные минуты и вносить глобальные изменения в несколько кликов. Теперь то, что занимало дни, занимает часы.

Пошаговый план для смены профессии

Базовая таблица в Figma: создание с нуля за 5 шагов

Создание базовой таблицы в Figma — процесс, который можно освоить буквально за 15 минут. Следуйте этой пошаговой инструкции, и вы быстро получите рабочую таблицу для своего проекта. 🛠️

Шаг 1: Подготовка структуры

  • Создайте новый фрейм в Figma (нажмите F кнопку или выберите инструмент Frame)
  • Определите размер таблицы — сколько строк и столбцов вам понадобится
  • Спланируйте ширину столбцов (для текста обычно хватает 120-200px, для чисел — 80-120px)

Шаг 2: Создание заголовка таблицы

  • Нарисуйте прямоугольник (R) для заголовка таблицы — обычно он выделяется цветом
  • Используйте инструмент Text (T) для добавления названий столбцов
  • Выровняйте текст по центру ячейки или по левому краю (зависит от типа данных)
  • Добавьте отступы (обычно 12-16px) для улучшения читабельности

Шаг 3: Создание строк данных

  • Дублируйте прямоугольник заголовка (Alt + Drag) для создания строк данных
  • Измените цвет фона — обычно используется белый или светло-серый
  • Добавьте текстовые поля для ввода ваших данных
  • Для чередующихся строк можно использовать разные оттенки для лучшей читаемости

Шаг 4: Добавление разделителей

  • Создайте тонкие линии (Line tool) или прямоугольники высотой 1px для разделения столбцов
  • Выберите цвет разделителей — обычно это светло-серый (#E0E0E0 или #EEEEEE)
  • Выровняйте разделители по сетке для идеальной точности

Шаг 5: Группировка и организация

  • Выделите все элементы таблицы и сгруппируйте их (Ctrl/Cmd + G)
  • Именуйте свои группы понятно (например, "Table/Users/Header", "Table/Users/Row1")
  • Организуйте слои в панели слоев для удобного доступа

Вот пример структуры базовой таблицы, которую вы можете создать, следуя этим шагам:

Элемент таблицы Рекомендуемые размеры Рекомендуемые стили
Заголовок Высота: 48-56px Фон: #F5F5F5, Текст: полужирный
Строка данных Высота: 40-48px Фон: белый/#FAFAFA (чередование)
Ячейка с текстом Отступы: 12-16px Выравнивание: по левому краю
Ячейка с числами Отступы: 12-16px Выравнивание: по правому краю
Разделители Толщина: 1px Цвет: #E0E0E0

Продвинутые приемы оформления таблиц в Figma

Когда базовые навыки освоены, самое время перейти к продвинутым техникам, которые превратят ваши таблицы из простых сеток в стильные и функциональные элементы интерфейса. 🎨

Использование Auto Layout для гибких таблиц

Auto Layout — одна из самых мощных функций Figma, которая делает создание и редактирование таблиц невероятно гибким:

  • Создавайте ячейки с Auto Layout (Shift + A), чтобы контент автоматически расширял их при необходимости
  • Настройте вертикальный Auto Layout для столбцов, чтобы они адаптировались к высоте содержимого
  • Используйте горизонтальный Auto Layout для строк, чтобы все ячейки в строке имели одинаковую высоту
  • Комбинируйте вложенные Auto Layout для более сложных таблиц с разделами и группами

Состояния и интерактивность

Современные таблицы — это не просто статичные элементы, но интерактивные компоненты с различными состояниями:

  • Создавайте состояния hover для строк с помощью вариантов компонентов
  • Добавляйте состояния selected для выделенных строк или ячеек
  • Спроектируйте состояния сортировки для заголовков столбцов (по возрастанию/убыванию)
  • Разработайте состояния для редактируемых ячеек (view/edit)

Дмитрий Волков, UX/UI Design Lead

Работая над крупным проектом для финтех-компании, я столкнулся с задачей создания таблицы транзакций, которая должна была быть не только информативной, но и адаптивной к разным разрешениям экранов. Традиционный подход с фиксированными размерами не работал — на мобильных устройствах таблица становилась нечитабельной.

Решение пришло неожиданно: я разработал систему компонентов с Auto Layout, где каждая ячейка могла сворачиваться и разворачиваться в зависимости от доступного пространства. Для мобильной версии критически важные данные оставались видимыми, а второстепенная информация скрывалась за иконкой "подробнее". Это позволило сохранить целостность информации без ущерба для юзабилити на любых устройствах.

Клиент был в восторге от такого решения, а команда разработчиков отметила, что наш подход значительно упростил имплементацию. С тех пор я всегда проектирую таблицы с учетом их адаптивности, используя вложенные Auto Layout и умные компоненты.

Стилевые приемы для улучшения читаемости

Хорошая таблица — это не только структурированные данные, но и продуманный визуальный дизайн:

  • Используйте тонкие разделители вместо сплошных границ — это делает таблицу визуально легче
  • Применяйте минимальные цветовые акценты для важных элементов (не более 2-3 цветов)
  • Экспериментируйте с разными шрифтами для заголовков (sans-serif) и данных (monospace для чисел)
  • Добавляйте микроанимации в прототипах для строк при наведении или выделении
  • Используйте "sticky" заголовки, которые остаются видимыми при прокрутке

Работа со сложными данными

Продвинутые таблицы часто содержат не только текст, но и более сложные типы данных:

  • Встраивайте прогресс-бары для визуализации процентных значений
  • Добавляйте микрографики (спарклайны) для отображения трендов прямо в ячейках
  • Используйте цветовую индикацию для статусов (зеленый — активен, красный — проблема)
  • Интегрируйте микровзаимодействия: выпадающие списки, переключатели, мини-формы

Автоматизация работы с таблицами: плагины и компоненты

Ручное создание таблиц отнимает драгоценное время, которое вы могли бы потратить на более творческие аспекты дизайна. Давайте рассмотрим инструменты, которые автоматизируют этот процесс. ⚙️

Топ-5 плагинов для работы с таблицами в Figma

  • Table Creator — быстрое создание таблиц с возможностью настройки стилей и импорта данных из CSV
  • Data Table — продвинутый плагин для создания сложных табличных структур с возможностью работы с реальными данными
  • Table Generator — простой и интуитивно понятный инструмент для быстрого создания таблиц любой сложности
  • Tables — плагин с акцентом на гибкость и адаптивность создаваемых таблиц
  • Google Sheets Sync — инструмент для синхронизации данных из Google Sheets с вашими Figma-таблицами

Создание компонентной системы для таблиц

Разработка собственной компонентной системы — инвестиция в будущее, которая многократно окупится при работе над большими проектами:

  • Создайте базовые компоненты: ячейка, строка, заголовок столбца
  • Разработайте варианты для разных типов данных: текст, число, дата, статус
  • Добавьте варианты состояний: default, hover, active, disabled
  • Спроектируйте компоненты для специальных элементов: фильтры, пагинация, кнопка "подробнее"
  • Организуйте компоненты в структурированную библиотеку с понятной иерархией и наименованиями

Интеграция с реальными данными

Современный динамический дизайн требует работы с реальными данными, а не с плейсхолдерами:

  • Используйте Data в Figma для импорта и привязки данных к компонентам таблицы
  • Настройте Variable Collections для создания динамических таблиц с изменяемыми данными
  • Применяйте плагины для импорта данных из внешних источников (API, JSON, CSV)
  • Создавайте прототипы с демонстрацией изменения данных через интерактивные компоненты

Оптимизация процессов с помощью скриптов

Для тех, кто готов выйти на продвинутый уровень, скрипты предлагают практически безграничные возможности автоматизации:

  • Изучите основы Figma API для создания собственных скриптов
  • Используйте готовые скрипты из сообщества для автоматизации рутинных задач
  • Автоматизируйте обновление данных в таблицах через интеграции с внешними API
  • Создавайте скрипты для быстрого форматирования и стилизации больших объемов табличных данных

Готовые решения для таблиц в Figma: библиотеки и шаблоны

Не всегда есть время создавать таблицы с нуля. Готовые решения помогут запустить проект быстрее и с профессиональным качеством. 📚

Бесплатные ресурсы для таблиц в Figma (актуальные на 2025 год)

  • Figma Community — раздел с бесплатными компонентами таблиц различных стилей и сложности
  • Design System Marketplace — коллекция UI-китов с профессиональными табличными компонентами
  • Table UI Templates — набор готовых шаблонов для распространенных типов таблиц (пользователи, транзакции, аналитика)
  • Data Visualization Kit — комплект компонентов для создания информативных дата-таблиц с визуализациями

Премиум UI-киты с профессиональными таблицами

Инвестиция в качественный UI-кит может существенно повысить качество и скорость вашей работы:

  • Enterprise UI Kit — комплексное решение для бизнес-приложений с продвинутыми табличными компонентами
  • Dashboard UI Library — специализированный набор для создания дата-дашбордов с аналитическими таблицами
  • Material Design Tables — библиотека табличных компонентов в стиле Material Design с адаптивными вариантами
  • Advanced Data Tables — профессиональный набор для работы со сложными таблицами, включающий фильтры, сортировку и пагинацию

Адаптация готовых решений под свой проект

Важно не просто использовать готовые компоненты, но и адаптировать их под уникальные потребности вашего проекта:

  • Анализируйте структуру готовых компонентов перед использованием
  • Адаптируйте цветовую палитру и типографику под ваш брендбук
  • Модифицируйте размеры и отступы в соответствии с вашей дизайн-системой
  • Дополняйте готовые решения уникальными элементами, отражающими особенности вашего продукта
  • Документируйте свои изменения для поддержания консистентности в команде

Чек-лист выбора готового решения

Не все готовые компоненты одинаково полезны. Используйте этот чек-лист при выборе:

  • Проверьте, насколько хорошо организована файловая структура компонентов
  • Оцените, используются ли современные возможности Figma (Auto Layout, вариативные компоненты, стили)
  • Убедитесь, что решение включает все необходимые состояния и варианты (сортировка, фильтрация, пагинация)
  • Проверьте поддержку мобильных и адаптивных версий
  • Оцените документацию и инструкции по использованию
  • Изучите отзывы и рейтинг в сообществе Figma

Задумывались, подходит ли вам карьера в дизайне интерфейсов? Возможно, работа с таблицами и структурированными данными — ваш скрытый талант! Тест на профориентацию от Skypro поможет выявить ваши сильные стороны и определить, в какой области дизайна вы сможете достичь наибольшего успеха. Потратив всего 10 минут на тест, вы получите персонализированные рекомендации, которые помогут выбрать правильное направление в карьере.

Таблицы в Figma — это не просто сетка из прямоугольников, а мощный инструмент визуализации данных, который может существенно улучшить ваши дизайн-проекты. Независимо от выбранного вами подхода — ручное создание, использование плагинов или готовых компонентов — ключ к успеху лежит в понимании принципов работы с данными и внимании к деталям. Помните, что хорошая таблица не только информативна, но и визуально привлекательна, интуитивно понятна и адаптивна к разным условиям использования. Инвестируйте время в создание компонентной системы, и вскоре вы заметите, как существенно ускорится ваша работа над сложными интерфейсами.

