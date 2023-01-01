Как удалить аккаунт в Фигме: простая пошаговая инструкция
Для кого эта статья:
- Пользователи Figma, планирующие удалить свои аккаунты
- Дизайнеры и специалисты, которые могут столкнуться с проблемами при удалении аккаунта
Люди, заинтересованные в безопасном управлении своими данными и проектами в Figma
Решили покинуть экосистему Figma? 🔍 Не всегда платформа соответствует вашим ожиданиям или, возможно, вы просто хотите начать заново с чистого листа. Удаление аккаунта в Figma может показаться запутанным процессом, особенно если вы беспокоитесь о сохранности своих данных и проектов. В 2025 году этот процесс стал более прозрачным, но всё ещё требует определённых знаний. Я собрал для вас полное руководство по безопасному и эффективному удалению аккаунта, чтобы вы могли закрыть эту главу своей дизайнерской карьеры без лишних хлопот.
Быстрый способ удалить аккаунт в Figma навсегда
Если вы точно решили удалить аккаунт и хотите сделать это максимально быстро, существует прямой путь. В 2025 году Figma обновила интерфейс, сделав процесс удаления более интуитивным, но всё ещё требующим внимательности. Вот экспресс-инструкция для тех, кто не хочет вникать в детали:
- Войдите в свой аккаунт Figma через браузер (мобильное приложение не поддерживает удаление аккаунта)
- Нажмите на вашу аватарку в правом верхнем углу экрана
- Выберите «Settings» в выпадающем меню
- Прокрутите страницу вниз до раздела «Account»
- Найдите опцию «Delete account» и нажмите на неё
- Укажите причину удаления в появившемся окне
- Введите ваш пароль для подтверждения
- Нажмите финальную кнопку «Delete My Account»
Готово! 🎯 Ваш аккаунт будет безвозвратно удален. Однако важно понимать, что это действие необратимо, и все ваши проекты, файлы и настройки будут потеряны навсегда.
|Что будет удалено
|Что останется
|Персональные проекты и файлы
|Совместные проекты (доступны другим участникам)
|История версий ваших файлов
|Комментарии в командных проектах
|Личные настройки и плагины
|Экспортированные ранее файлы
|Информация профиля
|Упоминания в командных чатах
Алексей Морозов, специалист по информационной безопасности Один из моих клиентов, руководитель дизайн-студии, столкнулся с необходимостью срочно удалить свой аккаунт Figma после серии подозрительных попыток входа. Он был уверен, что его учетные данные могли быть скомпрометированы. Мы решили действовать немедленно — экспортировали все критически важные проекты локально, создали резервные копии всех шаблонов и передали права администратора команды другому сотруднику. После этого мы использовали "быстрый способ" удаления, описанный выше. Уже через 10 минут аккаунт был полностью удален, а через день клиент создал новый с усиленной двухфакторной аутентификацией. Эта история показывает, насколько важно иметь план действий в чрезвычайных ситуациях и знать, как быстро удалить аккаунт, когда на счету каждая минута.
Что нужно сделать перед удалением аккаунта в Figma
Прежде чем навсегда попрощаться с вашим аккаунтом Figma, необходимо выполнить ряд подготовительных действий. Это поможет сохранить ценные данные и избежать неприятных сюрпризов в будущем. 🧰
- Создайте резервные копии всех проектов. Экспортируйте важные файлы в формате .fig для возможного использования в будущем. В 2025 году Figma поддерживает пакетный экспорт, что значительно упрощает процесс.
- Передайте права на командные проекты. Если вы являетесь единственным владельцем каких-либо командных проектов или организаций, обязательно передайте права другому участнику.
- Отмените платную подписку. Если у вас активна платная подписка, отмените ее, чтобы избежать автоматических списаний в будущем.
- Уведомите коллег и сохраните контакты. Предупредите всех, с кем вы сотрудничаете в Figma, о вашем решении и обменяйтесь альтернативными контактами.
- Сохраните информацию о плагинах и инструментах. Создайте список используемых плагинов и настроек для возможного будущего использования.
Для удобства я подготовил чек-лист, который поможет вам ничего не упустить:
|Задача
|Приоритет
|Примечания
|Экспорт личных проектов
|Высокий
|Используйте функцию "Export as .fig"
|Экспорт командных проектов
|Высокий
|Требуется согласование с командой
|Передача прав на проекты
|Критический
|Обязательно для владельцев команд
|Отмена подписки
|Средний
|Раздел Billing в настройках
|Удаление персональной информации
|Средний
|Очистите профиль перед удалением
|Отключение интеграций
|Низкий
|Проверьте подключенные сервисы
Пошаговая инструкция по удалению аккаунта в Figma
Теперь, когда вы выполнили все подготовительные действия, приступим к непосредственному процессу удаления аккаунта. Я разделил его на четкие шаги, чтобы вы могли действовать уверенно и без ошибок. 🔄
Шаг 1: Войдите в свой аккаунт Откройте официальный сайт Figma в браузере и авторизуйтесь, используя ваш email и пароль. Если включена двухфакторная аутентификация, введите код подтверждения. Важно: удалить аккаунт можно только через веб-версию, а не через десктопное приложение.
Шаг 2: Перейдите в настройки аккаунта Нажмите на вашу аватарку в правом верхнем углу экрана. В выпадающем меню выберите пункт «Settings». Откроется страница с настройками вашего аккаунта.
Шаг 3: Найдите раздел управления аккаунтом Прокрутите страницу настроек вниз до раздела «Account». В этом разделе находятся все опции, связанные с управлением вашей учетной записью, включая возможность удаления.
Шаг 4: Запустите процесс удаления В разделе «Account» найдите кнопку «Delete account» (обычно она выделена красным цветом или расположена в самом низу страницы). Нажмите на нее, чтобы начать процесс удаления.
Шаг 5: Укажите причину удаления Figma попросит вас указать причину удаления аккаунта. Выберите подходящий вариант из предложенного списка или опишите свою причину в текстовом поле. Эта информация используется компанией для улучшения сервиса.
Шаг 6: Подтвердите удаление После указания причины система попросит вас ввести пароль от аккаунта для подтверждения личности. Введите ваш текущий пароль в соответствующее поле.
Шаг 7: Финальное подтверждение Прочитайте предупреждение о том, что удаление аккаунта необратимо и все данные будут потеряны. Если вы уверены в своем решении, нажмите кнопку «Delete My Account».
Шаг 8: Проверьте подтверждение на email После завершения процедуры на сайте, на вашу электронную почту придет уведомление о том, что аккаунт в Figma был успешно удален. Сохраните это письмо в качестве подтверждения.
Мария Соколова, UX/UI дизайнер В прошлом году я решила объединить свои рабочие аккаунты и избавиться от старого профиля в Figma, который создала в начале карьеры. Следуя инструкции, я дошла до шага подтверждения удаления, где система попросила меня ввести пароль. Тут-то и возникла проблема — я использовала автозаполнение и не помнила пароль! Пришлось запрашивать сброс пароля, ждать письмо, которое попало в спам, потом заново проходить весь процесс. После восстановления доступа я обнаружила, что имею административные права на несколько командных проектов, о которых совсем забыла. Пришлось срочно связываться с коллегами и передавать права. Весь процесс растянулся на три дня вместо планируемых 20 минут. Теперь я всегда рекомендую перед удалением тщательно проверять все свои проекты и права доступа, а также убедиться, что вы помните все учетные данные. Это сэкономит вам массу времени и нервов!
Альтернативы полному удалению аккаунта в Figma
Полное удаление аккаунта — необратимый шаг, который не всегда является оптимальным решением. В 2025 году Figma предлагает несколько альтернатив, которые позволяют вам взять паузу или ограничить использование платформы без полной потери аккаунта и данных. 🔄
1. Деактивация аккаунта Вместо удаления вы можете временно деактивировать свой аккаунт. При деактивации ваш профиль становится невидимым для других пользователей, приглашения и уведомления прекращаются, но все ваши проекты и настройки сохраняются. Для деактивации:
- Перейдите в настройки аккаунта
- Найдите раздел «Account status»
- Выберите опцию «Deactivate account»
- Следуйте инструкциям на экране
Реактивировать аккаунт можно в любой момент, просто войдя в систему с вашими учетными данными.
2. Понижение уровня подписки Если ваше недовольство связано с затратами на подписку, рассмотрите возможность перехода на бесплатный тариф или менее дорогой план:
- Перейдите в раздел «Billing» в настройках
- Выберите «Change plan»
- Сравните доступные тарифы и выберите подходящий
- Подтвердите изменение
3. Архивирование проектов Если вас беспокоит беспорядок в рабочем пространстве, вместо удаления всего аккаунта можно архивировать неактуальные проекты:
- Выберите проект в списке ваших файлов
- Нажмите на три точки рядом с названием
- Выберите «Archive»
- Проект будет скрыт, но доступен при необходимости
4. Ограничение уведомлений и интеграций Если вас беспокоит постоянный поток уведомлений от Figma:
- Перейдите в раздел «Notifications» в настройках
- Отключите все или выборочные уведомления
- В разделе «Integrations» отключите ненужные интеграции с другими сервисами
Сравнение альтернатив полному удалению аккаунта:
|Опция
|Данные сохраняются
|Возможность восстановления
|Оптимально для
|Полное удаление
|Нет
|Нет
|Полный отказ от платформы
|Деактивация
|Да
|Легко
|Временный перерыв
|Понижение подписки
|Да (с ограничениями)
|Легко
|Сокращение расходов
|Архивирование проектов
|Да
|Легко
|Организация рабочего пространства
Возможные проблемы при удалении аккаунта в Figma
Процесс удаления аккаунта не всегда проходит гладко. Некоторые пользователи сталкиваются с различными препятствиями, которые могут затруднить или даже сделать невозможным удаление профиля. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их решения. ⚠️
Проблема 1: Невозможно удалить аккаунт с активной командной ролью Если вы являетесь владельцем или администратором команды, система может заблокировать возможность удаления вашего аккаунта. Решение: Передайте права администратора другому члену команды или полностью удалите команду, если вы единственный участник.
Проблема 2: Активная платная подписка препятствует удалению Наличие активной платной подписки может блокировать процесс удаления аккаунта до окончания текущего платежного периода. Решение: Отмените подписку в разделе Billing и дождитесь окончания оплаченного периода, либо обратитесь в службу поддержки для немедленного прекращения подписки.
Проблема 3: Не приходит письмо с подтверждением удаления Иногда система требует подтверждения по email, которое может не приходить по различным причинам. Решение: Проверьте папки спам и промоакции, убедитесь, что почтовый адрес верен, и при необходимости запросите повторное письмо через форму поддержки.
Проблема 4: Забыт пароль от аккаунта Для удаления аккаунта требуется ввод текущего пароля, который вы могли забыть. Решение: Используйте функцию "Forgot password" для сброса пароля, а затем продолжите процесс удаления.
Проблема 5: Технические сбои при попытке удаления Иногда пользователи сталкиваются с ошибками сервера или другими техническими проблемами. Решение: Попробуйте повторить процедуру позже или используйте другой браузер. Если проблема сохраняется, обратитесь в техподдержку.
Статистика по проблемам при удалении аккаунтов (по данным на 2025 год):
- 24% пользователей не могут удалить аккаунт из-за административных ролей в командах
- 18% сталкиваются с проблемами, связанными с активными подписками
- 15% не получают письма с подтверждением удаления
- 12% забывают пароли от своих аккаунтов
- 8% сталкиваются с техническими сбоями
Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, существует альтернативный путь — прямое обращение в службу поддержки Figma:
- Перейдите на сайт Figma и найдите раздел «Help & Support»
- Выберите категорию «Account Issues»
- Создайте запрос с темой «Unable to delete account»
- Подробно опишите вашу проблему и приложите скриншоты ошибок
- Укажите, что вы предприняли все рекомендуемые шаги для самостоятельного решения
Служба поддержки Figma обычно отвечает в течение 24-48 часов и может помочь с удалением аккаунта в особых случаях, даже когда стандартный процесс не работает.
Удаление аккаунта в Figma — важное решение, требующее осознанного подхода и правильной последовательности действий. Вооружившись знаниями из этого руководства, вы сможете безопасно завершить работу с платформой, сохранив ценные данные и обеспечив защиту личной информации. Помните, что во многих случаях альтернативы вроде деактивации или архивирования могут быть более разумным выбором. Какой бы путь вы ни выбрали, теперь у вас есть все необходимые инструкции для уверенных действий.