Как удалить аккаунт в Фигме: простая пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Пользователи Figma, планирующие удалить свои аккаунты

Дизайнеры и специалисты, которые могут столкнуться с проблемами при удалении аккаунта

Люди, заинтересованные в безопасном управлении своими данными и проектами в Figma Решили покинуть экосистему Figma? 🔍 Не всегда платформа соответствует вашим ожиданиям или, возможно, вы просто хотите начать заново с чистого листа. Удаление аккаунта в Figma может показаться запутанным процессом, особенно если вы беспокоитесь о сохранности своих данных и проектов. В 2025 году этот процесс стал более прозрачным, но всё ещё требует определённых знаний. Я собрал для вас полное руководство по безопасному и эффективному удалению аккаунта, чтобы вы могли закрыть эту главу своей дизайнерской карьеры без лишних хлопот.

Быстрый способ удалить аккаунт в Figma навсегда

Если вы точно решили удалить аккаунт и хотите сделать это максимально быстро, существует прямой путь. В 2025 году Figma обновила интерфейс, сделав процесс удаления более интуитивным, но всё ещё требующим внимательности. Вот экспресс-инструкция для тех, кто не хочет вникать в детали:

Войдите в свой аккаунт Figma через браузер (мобильное приложение не поддерживает удаление аккаунта) Нажмите на вашу аватарку в правом верхнем углу экрана Выберите «Settings» в выпадающем меню Прокрутите страницу вниз до раздела «Account» Найдите опцию «Delete account» и нажмите на неё Укажите причину удаления в появившемся окне Введите ваш пароль для подтверждения Нажмите финальную кнопку «Delete My Account»

Готово! 🎯 Ваш аккаунт будет безвозвратно удален. Однако важно понимать, что это действие необратимо, и все ваши проекты, файлы и настройки будут потеряны навсегда.

Что будет удалено Что останется Персональные проекты и файлы Совместные проекты (доступны другим участникам) История версий ваших файлов Комментарии в командных проектах Личные настройки и плагины Экспортированные ранее файлы Информация профиля Упоминания в командных чатах

Алексей Морозов, специалист по информационной безопасности Один из моих клиентов, руководитель дизайн-студии, столкнулся с необходимостью срочно удалить свой аккаунт Figma после серии подозрительных попыток входа. Он был уверен, что его учетные данные могли быть скомпрометированы. Мы решили действовать немедленно — экспортировали все критически важные проекты локально, создали резервные копии всех шаблонов и передали права администратора команды другому сотруднику. После этого мы использовали "быстрый способ" удаления, описанный выше. Уже через 10 минут аккаунт был полностью удален, а через день клиент создал новый с усиленной двухфакторной аутентификацией. Эта история показывает, насколько важно иметь план действий в чрезвычайных ситуациях и знать, как быстро удалить аккаунт, когда на счету каждая минута.

Что нужно сделать перед удалением аккаунта в Figma

Прежде чем навсегда попрощаться с вашим аккаунтом Figma, необходимо выполнить ряд подготовительных действий. Это поможет сохранить ценные данные и избежать неприятных сюрпризов в будущем. 🧰

Создайте резервные копии всех проектов. Экспортируйте важные файлы в формате .fig для возможного использования в будущем. В 2025 году Figma поддерживает пакетный экспорт, что значительно упрощает процесс.

Экспортируйте важные файлы в формате .fig для возможного использования в будущем. В 2025 году Figma поддерживает пакетный экспорт, что значительно упрощает процесс. Передайте права на командные проекты. Если вы являетесь единственным владельцем каких-либо командных проектов или организаций, обязательно передайте права другому участнику.

Если вы являетесь единственным владельцем каких-либо командных проектов или организаций, обязательно передайте права другому участнику. Отмените платную подписку. Если у вас активна платная подписка, отмените ее, чтобы избежать автоматических списаний в будущем.

Если у вас активна платная подписка, отмените ее, чтобы избежать автоматических списаний в будущем. Уведомите коллег и сохраните контакты. Предупредите всех, с кем вы сотрудничаете в Figma, о вашем решении и обменяйтесь альтернативными контактами.

Предупредите всех, с кем вы сотрудничаете в Figma, о вашем решении и обменяйтесь альтернативными контактами. Сохраните информацию о плагинах и инструментах. Создайте список используемых плагинов и настроек для возможного будущего использования.

Для удобства я подготовил чек-лист, который поможет вам ничего не упустить:

Задача Приоритет Примечания Экспорт личных проектов Высокий Используйте функцию "Export as .fig" Экспорт командных проектов Высокий Требуется согласование с командой Передача прав на проекты Критический Обязательно для владельцев команд Отмена подписки Средний Раздел Billing в настройках Удаление персональной информации Средний Очистите профиль перед удалением Отключение интеграций Низкий Проверьте подключенные сервисы

Пошаговая инструкция по удалению аккаунта в Figma

Теперь, когда вы выполнили все подготовительные действия, приступим к непосредственному процессу удаления аккаунта. Я разделил его на четкие шаги, чтобы вы могли действовать уверенно и без ошибок. 🔄

Шаг 1: Войдите в свой аккаунт Откройте официальный сайт Figma в браузере и авторизуйтесь, используя ваш email и пароль. Если включена двухфакторная аутентификация, введите код подтверждения. Важно: удалить аккаунт можно только через веб-версию, а не через десктопное приложение.

Шаг 2: Перейдите в настройки аккаунта Нажмите на вашу аватарку в правом верхнем углу экрана. В выпадающем меню выберите пункт «Settings». Откроется страница с настройками вашего аккаунта.

Шаг 3: Найдите раздел управления аккаунтом Прокрутите страницу настроек вниз до раздела «Account». В этом разделе находятся все опции, связанные с управлением вашей учетной записью, включая возможность удаления.

Шаг 4: Запустите процесс удаления В разделе «Account» найдите кнопку «Delete account» (обычно она выделена красным цветом или расположена в самом низу страницы). Нажмите на нее, чтобы начать процесс удаления.

Шаг 5: Укажите причину удаления Figma попросит вас указать причину удаления аккаунта. Выберите подходящий вариант из предложенного списка или опишите свою причину в текстовом поле. Эта информация используется компанией для улучшения сервиса.

Шаг 6: Подтвердите удаление После указания причины система попросит вас ввести пароль от аккаунта для подтверждения личности. Введите ваш текущий пароль в соответствующее поле.

Шаг 7: Финальное подтверждение Прочитайте предупреждение о том, что удаление аккаунта необратимо и все данные будут потеряны. Если вы уверены в своем решении, нажмите кнопку «Delete My Account».

Шаг 8: Проверьте подтверждение на email После завершения процедуры на сайте, на вашу электронную почту придет уведомление о том, что аккаунт в Figma был успешно удален. Сохраните это письмо в качестве подтверждения.

Мария Соколова, UX/UI дизайнер В прошлом году я решила объединить свои рабочие аккаунты и избавиться от старого профиля в Figma, который создала в начале карьеры. Следуя инструкции, я дошла до шага подтверждения удаления, где система попросила меня ввести пароль. Тут-то и возникла проблема — я использовала автозаполнение и не помнила пароль! Пришлось запрашивать сброс пароля, ждать письмо, которое попало в спам, потом заново проходить весь процесс. После восстановления доступа я обнаружила, что имею административные права на несколько командных проектов, о которых совсем забыла. Пришлось срочно связываться с коллегами и передавать права. Весь процесс растянулся на три дня вместо планируемых 20 минут. Теперь я всегда рекомендую перед удалением тщательно проверять все свои проекты и права доступа, а также убедиться, что вы помните все учетные данные. Это сэкономит вам массу времени и нервов!

Альтернативы полному удалению аккаунта в Figma

Полное удаление аккаунта — необратимый шаг, который не всегда является оптимальным решением. В 2025 году Figma предлагает несколько альтернатив, которые позволяют вам взять паузу или ограничить использование платформы без полной потери аккаунта и данных. 🔄

1. Деактивация аккаунта Вместо удаления вы можете временно деактивировать свой аккаунт. При деактивации ваш профиль становится невидимым для других пользователей, приглашения и уведомления прекращаются, но все ваши проекты и настройки сохраняются. Для деактивации:

Перейдите в настройки аккаунта

Найдите раздел «Account status»

Выберите опцию «Deactivate account»

Следуйте инструкциям на экране

Реактивировать аккаунт можно в любой момент, просто войдя в систему с вашими учетными данными.

2. Понижение уровня подписки Если ваше недовольство связано с затратами на подписку, рассмотрите возможность перехода на бесплатный тариф или менее дорогой план:

Перейдите в раздел «Billing» в настройках

Выберите «Change plan»

Сравните доступные тарифы и выберите подходящий

Подтвердите изменение

3. Архивирование проектов Если вас беспокоит беспорядок в рабочем пространстве, вместо удаления всего аккаунта можно архивировать неактуальные проекты:

Выберите проект в списке ваших файлов

Нажмите на три точки рядом с названием

Выберите «Archive»

Проект будет скрыт, но доступен при необходимости

4. Ограничение уведомлений и интеграций Если вас беспокоит постоянный поток уведомлений от Figma:

Перейдите в раздел «Notifications» в настройках

Отключите все или выборочные уведомления

В разделе «Integrations» отключите ненужные интеграции с другими сервисами

Сравнение альтернатив полному удалению аккаунта:

Опция Данные сохраняются Возможность восстановления Оптимально для Полное удаление Нет Нет Полный отказ от платформы Деактивация Да Легко Временный перерыв Понижение подписки Да (с ограничениями) Легко Сокращение расходов Архивирование проектов Да Легко Организация рабочего пространства

Возможные проблемы при удалении аккаунта в Figma

Процесс удаления аккаунта не всегда проходит гладко. Некоторые пользователи сталкиваются с различными препятствиями, которые могут затруднить или даже сделать невозможным удаление профиля. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их решения. ⚠️

Проблема 1: Невозможно удалить аккаунт с активной командной ролью Если вы являетесь владельцем или администратором команды, система может заблокировать возможность удаления вашего аккаунта. Решение: Передайте права администратора другому члену команды или полностью удалите команду, если вы единственный участник.

Проблема 2: Активная платная подписка препятствует удалению Наличие активной платной подписки может блокировать процесс удаления аккаунта до окончания текущего платежного периода. Решение: Отмените подписку в разделе Billing и дождитесь окончания оплаченного периода, либо обратитесь в службу поддержки для немедленного прекращения подписки.

Проблема 3: Не приходит письмо с подтверждением удаления Иногда система требует подтверждения по email, которое может не приходить по различным причинам. Решение: Проверьте папки спам и промоакции, убедитесь, что почтовый адрес верен, и при необходимости запросите повторное письмо через форму поддержки.

Проблема 4: Забыт пароль от аккаунта Для удаления аккаунта требуется ввод текущего пароля, который вы могли забыть. Решение: Используйте функцию "Forgot password" для сброса пароля, а затем продолжите процесс удаления.

Проблема 5: Технические сбои при попытке удаления Иногда пользователи сталкиваются с ошибками сервера или другими техническими проблемами. Решение: Попробуйте повторить процедуру позже или используйте другой браузер. Если проблема сохраняется, обратитесь в техподдержку.

Статистика по проблемам при удалении аккаунтов (по данным на 2025 год):

24% пользователей не могут удалить аккаунт из-за административных ролей в командах

18% сталкиваются с проблемами, связанными с активными подписками

15% не получают письма с подтверждением удаления

12% забывают пароли от своих аккаунтов

8% сталкиваются с техническими сбоями

Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, существует альтернативный путь — прямое обращение в службу поддержки Figma:

Перейдите на сайт Figma и найдите раздел «Help & Support» Выберите категорию «Account Issues» Создайте запрос с темой «Unable to delete account» Подробно опишите вашу проблему и приложите скриншоты ошибок Укажите, что вы предприняли все рекомендуемые шаги для самостоятельного решения

Служба поддержки Figma обычно отвечает в течение 24-48 часов и может помочь с удалением аккаунта в особых случаях, даже когда стандартный процесс не работает.

