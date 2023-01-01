Как убрать ненужный объект в фотошопе: инструменты и способы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные графические дизайнеры

Фотографы, желающие улучшить навыки ретуши

Студенты и ученые, интересующиеся профессией дизайнера или ретушера Идеальное фото — совершенно недостижимо в реальной съемке. Почти всегда в кадр попадает что-то лишнее: случайный прохожий, мусор, провода или просто элемент, нарушающий композицию. Раньше подобные дефекты ставили крест на снимке, но сегодня это лишь вопрос техники ретуши. Photoshop превратил удаление нежелательных объектов из сложной технической задачи в рутинный процесс, доступный даже начинающим. Освоив несколько ключевых инструментов, вы сможете превращать проблемные кадры в безупречные изображения, будто нежелательный объект никогда не существовал. 🔍

Если вы хотите не просто узнать об отдельных приемах ретуши, а освоить комплексный подход к редактированию изображений, стоит задуматься о системном обучении. Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro охватывает все аспекты работы с Photoshop — от базовых функций до продвинутых техник ретуши. Вы сможете не только мастерски удалять объекты, но и создавать профессиональные визуальные материалы, отвечающие требованиям современного дизайна.

Основные принципы удаления объектов в Photoshop

Прежде чем погружаться в конкретные техники, важно понять философию удаления объектов в Photoshop. Ретушь — это искусство невидимости: качественное удаление объекта предполагает, что никто не заметит вашего вмешательства. Для этого существует несколько фундаментальных принципов, которыми руководствуются профессионалы:

Принцип контекстной гармонии — заменяемая область должна идеально сочетаться с окружающими элементами по цвету, текстуре и перспективе

— заменяемая область должна идеально сочетаться с окружающими элементами по цвету, текстуре и перспективе Принцип равномерного освещения — тени и света на отретушированной области должны соответствовать общему освещению на фото

— тени и света на отретушированной области должны соответствовать общему освещению на фото Принцип сохранения шума и зернистости — области ретуши не должны выделяться излишней гладкостью на фоне остального изображения

— области ретуши не должны выделяться излишней гладкостью на фоне остального изображения Принцип естественных переходов — границы между оригинальными и отретушированными участками должны быть незаметны

Эффективное удаление объектов также зависит от корректной оценки сложности задачи перед выбором инструмента. Простым удалением считается работа с объектами на однородном фоне (например, пятно на стене или человек на пляже). Сложное удаление требуется, когда объект находится на фоне с множеством деталей или перекрывает важные элементы изображения.

Анна Светлова, арт-директор и преподаватель фотографии Мой переломный момент в освоении ретуши случился на съемке свадьбы моих друзей. На ключевом кадре — первом поцелуе молодоженов — на заднем плане виднелся официант с подносом, разрушавший всю атмосферу момента. У меня было всего два дня до сдачи материала, и переснять момент было невозможно. Я потратила шесть часов, планомерно работая со штампом, заплатками и масками, восстанавливая сложный фон с драпировкой и цветочными композициями. Когда невеста увидела финальный результат, она не смогла определить, что фото подверглось ретуши. «Странно, я помню, что там был официант», — сказала она. Этот момент научил меня главному принципу: идеальная ретушь — та, которую никто не замечает.

Прежде чем приступать к удалению, рекомендую всегда работать с копией слоя — так вы сохраните оригинальные данные изображения и сможете вернуться к ним в случае необходимости. Комбинация клавиш Ctrl+J (Cmd+J на Mac) быстро создаст дубликат рабочего слоя. 🛠️

Тип объекта для удаления Оптимальный подход Сложность (1-10) Мелкие дефекты/пыль Точечная восстанавливающая кисть 1-2 Объект на однородном фоне Заплатка или штамп 3-4 Объект на текстурированном фоне Контент-осведомленное заполнение 5-6 Объект на сложном, неповторяющемся фоне Комбинация инструментов + ручная ретушь 7-9 Объект, перекрывающий важные детали Реконструкция с использованием референсов 9-10

Инструменты для удаления ненужных объектов

Adobe Photoshop предлагает целый арсенал инструментов для ретуши, каждый из которых имеет свои сильные стороны. Понимание возможностей каждого инструмента — ключ к эффективному удалению объектов с минимальными затратами времени. Я рассмотрю наиболее востребованные инструменты в порядке возрастания их мощности и сложности применения.

Точечная восстанавливающая кисть (Spot Healing Brush) — автоматически анализирует окружающий участок и замещает выбранную область. Идеальна для быстрого удаления мелких дефектов, пылинок и прыщиков.

— автоматически анализирует окружающий участок и замещает выбранную область. Идеальна для быстрого удаления мелких дефектов, пылинок и прыщиков. Восстанавливающая кисть (Healing Brush) — требует указания источника для клонирования (удерживайте Alt и кликните по области-источнику). Сохраняет текстуру, затенение и освещение целевой области.

— требует указания источника для клонирования (удерживайте Alt и кликните по области-источнику). Сохраняет текстуру, затенение и освещение целевой области. Заплатка (Patch Tool) — позволяет выделить проблемную область и перетащить её на участок, который должен стать источником для замены. Отлично подходит для больших однородных участков.

— позволяет выделить проблемную область и перетащить её на участок, который должен стать источником для замены. Отлично подходит для больших однородных участков. Штамп (Clone Stamp) — прямое клонирование пикселей из одной области в другую. Даёт максимальный контроль, но требует внимания к деталям, чтобы избежать заметных повторений паттернов.

— прямое клонирование пикселей из одной области в другую. Даёт максимальный контроль, но требует внимания к деталям, чтобы избежать заметных повторений паттернов. Контент-осведомленное заполнение (Content-Aware Fill) — автоматически анализирует окружающее изображение и генерирует замену, соответствующую контексту. Доступно через Edit > Fill или как отдельное рабочее пространство в новых версиях Photoshop.

Настройки инструментов играют критическую роль в качестве результата. Например, для восстанавливающей кисти важными параметрами являются размер, жесткость и режим наложения. Для сложных случаев рекомендую экспериментировать с настройкой «Образец» (Sample): «Текущий слой», «Текущий и нижележащие» или «Все слои» в зависимости от структуры вашего документа. 🎨

Инструмент Клавиша быстрого доступа Лучший сценарий использования Ограничения Точечная восстанавливающая кисть J Быстрое удаление мелких дефектов Не справляется с крупными объектами Восстанавливающая кисть J (циклическое переключение) Удаление с сохранением текстуры Требует указания источника Заплатка J (циклическое переключение) Крупные области на текстурированном фоне Может создавать заметные швы Штамп S Точная ручная ретушь Трудоемкость, возможны повторы паттернов Контент-осведомленное заполнение Выделение + Shift+F5 Сложные фоны с разнородными элементами Результат не всегда предсказуем

С выходом версии Photoshop 2023 появились улучшенные алгоритмы обработки в инструментах на базе технологии Content-Aware. Они используют элементы машинного обучения для более точного анализа текстур и структур изображения, что делает результат более естественным даже при работе со сложными фонами.

Выбор способа удаления в зависимости от сложности

Выбор правильного инструмента напрямую зависит от сложности задачи. Профессиональный подход заключается в оценке ситуации и применении оптимального решения, а не в слепом использовании одного и того же инструмента для всех случаев. Давайте рассмотрим различные сценарии и подходящие методы ретуши для них.

Простые сценарии (низкая сложность):

Мелкие дефекты на коже — Точечная восстанавливающая кисть с размером чуть больше дефекта

— Точечная восстанавливающая кисть с размером чуть больше дефекта Пыль, царапины на фотографии — Точечная восстанавливающая кисть с малой жесткостью

— Точечная восстанавливающая кисть с малой жесткостью Небольшие объекты на однородном фоне — Заплатка или Контент-осведомленное заполнение

— Заплатка или Контент-осведомленное заполнение Мелкие отвлекающие детали — Восстанавливающая кисть с тщательно подобранным источником

Средняя сложность:

Объект на текстурированном фоне — Штамп для сохранения текстуры или Контент-осведомленное заполнение с настройкой параметров адаптации

— Штамп для сохранения текстуры или Контент-осведомленное заполнение с настройкой параметров адаптации Удаление объекта с частично градиентным фоном — Комбинация Заплатки и Восстанавливающей кисти для проработки переходов

— Комбинация Заплатки и Восстанавливающей кисти для проработки переходов Объект на фоне с повторяющимся паттерном — Штамп с тщательно подобранными точками источника для избежания видимых повторений

Высокая сложность:

Объект на сложном неоднородном фоне — Многослойная работа: создание маски, применение Контент-осведомленного заполнения, ручная доработка штампом

— Многослойная работа: создание маски, применение Контент-осведомленного заполнения, ручная доработка штампом Удаление объекта, пересекающего линии перспективы — Работа с отдельными участками через выделение, с последующей реконструкцией перспективы

— Работа с отдельными участками через выделение, с последующей реконструкцией перспективы Объект, создающий тени на других элементах — Комплексная ретушь с дополнительной работой над теневыми участками

Михаил Донцов, фоторетушер коммерческих проектов Однажды клиент принес мне фотографию роскошного загородного дома, который он хотел использовать для рекламы в элитном журнале. Проблема заключалась в том, что прямо перед фасадом стоял автомобиль строителей, а сроки не позволяли осуществить пересъемку. Обычное контент-осведомленное заполнение в этом случае не справилось бы — машина закрывала часть лестницы с перилами, цветочные клумбы и фрагмент дорожки с замысловатым узором. Я разбил задачу на сегменты: отдельно восстановил геометрию лестницы, используя трансформацию и клонирование подходящих участков, для дорожки создал временный паттерн из существующего фрагмента, а клумбы реконструировал с помощью штампа, тщательно подбирая источники для сохранения естественности растений. Финальным шагом стало добавление едва заметных теней, чтобы земля выглядела естественно. На весь процесс ушло около 5 часов, но результат превзошел ожидания клиента — никто не мог определить, что фото подверглось столь сложной ретуши.

При работе со сложными случаями не стесняйтесь комбинировать несколько инструментов — профессионалы редко полагаются на один метод. Например, можно использовать контент-осведомленное заполнение для черновой работы, а затем доработать детали штампом и восстанавливающей кистью. 🧩

Не забывайте о важности работы в высоком разрешении — мелкие недочеты ретуши могут стать заметными после печати или при увеличении изображения. Всегда просматривайте результат в масштабе 100% и выше, проверяя качество ретуши по всей области.

Пошаговые техники удаления объектов в Photoshop

Давайте рассмотрим конкретные пошаговые алгоритмы для наиболее распространенных сценариев ретуши. Я подробно распишу процесс, чтобы вы могли легко повторить его в своих проектах. 📝

Удаление малого объекта с помощью точечной восстанавливающей кисти:

Создайте новый слой (Ctrl+J/Cmd+J) Выберите инструмент Точечная восстанавливающая кисть (Spot Healing Brush, клавиша J) В настройках верхней панели установите: Режим: Нормальный

Тип: С учетом содержимого

Образец: Текущий и нижележащие слои Настройте размер кисти чуть больше удаляемого объекта (клавиши [ и ]) Щелкните или проведите по объекту, который нужно удалить При необходимости повторите операцию, меняя размер кисти для лучшего результата

Удаление среднего объекта с помощью заплатки:

Создайте копию слоя Выберите инструмент Заплатка (Patch Tool, клавиша J, циклическое переключение) В настройках верхней панели выберите режим Нормальный и установите флажок "С учетом содержимого" Обведите объект, который нужно удалить (рисуйте немного шире самого объекта) Удерживая левую кнопку мыши, перетащите выделение на "чистую" область с похожей текстурой и цветом Отпустите кнопку мыши — Photoshop автоматически заполнит исходную область При необходимости уменьшите непрозрачность слоя и проработайте недостатки восстанавливающей кистью

Удаление сложного объекта с помощью контент-осведомленного заполнения:

Создайте копию слоя с изображением С помощью инструмента выделения (Лассо, Прямоугольное выделение или Быстрое выделение) обведите объект, который нужно удалить Слегка расширьте выделение: Выделение → Модификация → Расширить на 2-5 пикселей Выполните команду Edit → Fill (Shift+F5) В диалоговом окне выберите: Contents: Content-Aware

Проверьте опцию "Color Adaptation" для лучшего соответствия цветов Нажмите OK и дождитесь обработки Снимите выделение (Ctrl+D/Cmd+D) Для более сложных случаев используйте расширенный режим: Edit → Content-Aware Fill, где у вас будет доступ к дополнительным настройкам и предпросмотр результата

Техника расширенной ретуши с комбинацией инструментов:

Создайте копию фонового слоя Аккуратно выделите объект для удаления (инструмент Pen Tool даёт наиболее точные контуры) Примените контент-осведомленное заполнение как основу Создайте новый пустой слой над ретушированным Используйте Stamp Tool (клонирующий штамп) для доработки проблемных участков: Установите Образец: Все слои

Настройте Непрозрачность: 70-90%

Подбирайте разные участки для клонирования, чтобы избежать повторений Для финальной доработки используйте Восстанавливающую кисть с малой непрозрачностью Добавьте шум (Filter → Noise → Add Noise с малыми значениями), чтобы текстура ретушированной области соответствовала остальному изображению

В процессе ретуши регулярно переключайтесь между видом всего изображения и детальным просмотром ретушируемой области. Это поможет сохранить естественность и целостность изображения. 🔍

Чувствуете, что ретушь фотографий вызывает у вас интерес, и вы хотите понять, подойдёт ли вам профессия дизайнера? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro, который поможет определить ваши сильные стороны и предрасположенность к творческим профессиям. Буквально за несколько минут вы получите персонализированные рекомендации о том, стоит ли вам развиваться в направлении графического дизайна или ваши таланты лучше раскроются в другой сфере.

Советы профессионалов по ретуши и удалению объектов

За годы работы с Photoshop я накопил множество практических советов, которые значительно повышают качество ретуши и экономят время. Делюсь самыми ценными из них, чтобы вы могли избежать распространенных ошибок. 💡

Работа с дублированными слоями — никогда не ретушируйте оригинальный слой. Создавайте копию (Ctrl+J/Cmd+J) перед любыми операциями ретуши. Это позволяет возвращаться к оригиналу и сравнивать результаты.

Используйте маски вместо стирания — добавляйте маску слоя (иконка с прямоугольником и кругом внутри в нижней части панели слоев) и работайте черной кистью для скрытия областей вместо необратимого стирания.

Изменяйте размер кисти на лету — освойте сочетания клавиш для изменения размера кисти ([ и ]) и жесткости кисти (Shift+[ и Shift+]).

Используйте режим наложения "Текущий и ниже" для инструментов восстановления — это позволяет работать с новым слоем, сохраняя исходное изображение нетронутым.

Ретушируйте по частям — разбивайте сложные объекты на логические секции и обрабатывайте их по отдельности для лучшего контроля.

Добавляйте шум после ретуши — отретушированные области часто выглядят слишком гладкими. Добавление небольшого количества шума (Filter → Noise → Add Noise, значения 1-3%) поможет имитировать естественную зернистость фотографии.

Используйте инструмент History Brush — позволяет выборочно восстанавливать участки из исходного состояния изображения.

Проверяйте результат при разных масштабах — ретушь может выглядеть идеально при одном масштабе, но проявлять недостатки при другом.

Создавайте временные направляющие — при удалении объектов на геометрически правильных фонах используйте направляющие (Ctrl+R/Cmd+R, затем перетяните с линейки) для сохранения правильных линий.

Самые частые ошибки при удалении объектов:

Ошибка Решение Повторяющиеся паттерны при клонировании Регулярно меняйте источник клонирования, варьируйте непрозрачность «Размытые» области на четком фоне Используйте режим клонирования с сохранением деталей, подбирайте подходящую жесткость кисти Нарушение перспективы Используйте инструмент Transform (Ctrl+T/Cmd+T) для адаптации клонированных участков к перспективе Отсутствие естественных теней Добавляйте тени вручную на отдельном слое с режимом наложения Multiply и малой непрозрачностью Слишком «чистые» отретушированные области Добавляйте шум, текстуру и незначительные дефекты для естественности

Важно понимать, что профессиональная ретушь — это итеративный процесс. Редко удается достичь идеального результата с первой попытки. Не бойтесь экспериментировать, отменять действия (Ctrl+Z/Cmd+Z) и пробовать различные подходы. С каждым проектом ваше мастерство будет расти. 🚀

Помните также о важности освещения в процессе ретуши. Если вы удалили объект, который отбрасывал тень или блик, вам может потребоваться воссоздать эти элементы для сохранения реализма. Для теней используйте мягкую кисть с черным цветом на отдельном слое с режимом наложения Multiply и низкой непрозрачностью (10-30%).

При работе с портретами и удалении объектов с кожи важно сохранять естественную текстуру. Избегайте чрезмерного смягчения — это сделает ретушь очевидной. Техника частотного разложения позволяет отдельно работать с текстурой и цветом, давая более естественные результаты при сложной ретуши.