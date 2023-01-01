Как создавать пресеты: пошаговое руководство для начинающих

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в обработке фотографий и видео

Люди, интересующиеся созданием визуального контента

Те, кто хочет развивать навыки в области дизайна и графики Ещё недавно обработка фотографий и видео считалась уделом профессионалов, но сегодня даже начинающий может создать впечатляющий визуальный контент за считанные минуты. Секрет? Пресеты! Эти готовые наборы настроек помогают трансформировать обычные снимки в произведения искусства буквально одним кликом. Но почему платить за чужие пресеты, если можно создать собственные, идеально подходящие именно под ваш стиль и задачи? 🎨 Давайте разберёмся, как это сделать, даже если вы только делаете первые шаги в мире визуального контента.

Хотите не просто создавать пресеты, а освоить полный спектр навыков по визуальной обработке? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro — идеальный старт для тех, кто мечтает превратить творческое хобби в профессию. На курсе вы научитесь не только работать с фоторедакторами и создавать пресеты, но и разрабатывать полноценные дизайн-проекты, которые можно смело добавлять в портфолио. Ваш путь к творческой свободе и востребованной профессии начинается здесь!

Что такое пресеты и почему они важны для новичков

Пресет — это сохранённый набор настроек в программе для обработки изображений или видео, который можно применить к любому файлу одним кликом. По сути, это как рецепт, который включает в себя все ингредиенты и пропорции для создания определённого «вкуса» вашего контента. 📱

Для новичков пресеты становятся настоящим спасением по нескольким причинам:

Экономят время — не нужно каждый раз настраивать параметры с нуля

Помогают изучить влияние разных настроек на изображение

Обеспечивают стилистическое единство всего контента

Позволяют достичь профессиональных результатов без глубоких знаний

Тип контента Преимущества использования пресетов Экономия времени (в среднем) Фотография Единый стиль галереи, профессиональный вид 80-90% времени на обработку Видео Кинематографический look, последовательность сцен 60-70% времени на цветокоррекцию Блог в соцсетях Узнаваемый визуальный стиль, брендинг 70-85% времени на подготовку постов

Мария Светлова, фотограф-портретист Помню свою первую фотосессию для клиентки Анны. Она была очень требовательной и ждала результат "как в журнале". Я тогда только начинала и тратила по 40 минут на обработку КАЖДОЙ фотографии, пытаясь добиться идеального цвета кожи и атмосферы. К концу дня у меня болела голова, а результат всё равно был неоднородным — одни фото теплее, другие холоднее. Всё изменилось, когда я создала свой первый пресет. Я взяла самую удачную фотографию, довела её до идеала, сохранила настройки и применила ко всей серии. Результат? Клиентка в восторге, а я сократила время обработки с 15 часов до 2-х. С тех пор у меня есть набор из 5 собственных пресетов для разных ситуаций, и они стали моей визитной карточкой.

Базовые инструменты для создания качественных пресетов

Прежде чем приступить к созданию пресетов, важно определиться с программным обеспечением. На рынке представлено множество инструментов, но не все одинаково подходят новичкам. 🛠️

Adobe Lightroom — золотой стандарт для фотографов. Интуитивно понятный интерфейс и широкие возможности настройки делают его идеальным для создания пресетов.

— золотой стандарт для фотографов. Интуитивно понятный интерфейс и широкие возможности настройки делают его идеальным для создания пресетов. Lightroom Mobile — бесплатная мобильная версия с ограниченным, но достаточным для начала функционалом.

— бесплатная мобильная версия с ограниченным, но достаточным для начала функционалом. VSCO — популярное мобильное приложение с простым интерфейсом и возможностью сохранения пользовательских настроек.

— популярное мобильное приложение с простым интерфейсом и возможностью сохранения пользовательских настроек. Snapseed — мощный бесплатный редактор от Google с функцией создания собственных фильтров.

— мощный бесплатный редактор от Google с функцией создания собственных фильтров. DaVinci Resolve — для видеоредакторов, позволяет создавать и сохранять LUT-файлы (видеоаналог пресетов).

Независимо от выбранного инструмента, вам понадобится понимание основных параметров настройки изображения:

Параметр Влияние на изображение Важность для пресета Экспозиция Общая яркость изображения Высокая Баланс белого Температура и оттенок цветов Критическая Кривая тонов Распределение теней и светов Высокая HSL/Цветовые каналы Настройка отдельных цветов Средняя-высокая Калибровка камеры Тонкая настройка первичных цветов Средняя Эффект зернистости Текстура и характер изображения Низкая-средняя

Начинайте с базовых программ и постепенно переходите к более сложным по мере роста ваших навыков. Помните, что даже профессиональные фотографы часто используют относительно простые пресеты — главное не количество настроек, а их гармоничное сочетание.

Пошаговый процесс разработки первого пресета

Создание собственного пресета может показаться сложным, но если следовать четкому алгоритму, процесс становится намного проще. Давайте разберем пошаговую инструкцию на примере Adobe Lightroom, принципы работы в других программах будут схожими. 🎯

Выберите исходное изображение. Идеально подойдет фотография с хорошей экспозицией, содержащая разные типы текстур и цветов. Это позволит лучше увидеть, как настройки влияют на разные элементы. Настройте базовые параметры: Экспозиция — основная яркость

Контраст — разница между темными и светлыми участками

Свет и тени — детализация в светах и теневых областях

Белые и черные — определение крайних точек тонального диапазона Работа с цветом: Баланс белого — определяет общую цветовую температуру

Насыщенность и вибрантность — интенсивность цветов

HSL-панель — тонкая настройка отдельных цветовых каналов Добавьте креативные акценты: Кривые — для создания специфического контраста

Разделенное тонирование — разные оттенки для светов и теней

Эффект зернистости — для винтажного или пленочного вида

Виньетка — затемнение или осветление краев Протестируйте на разных изображениях. Применив настройки к другим фото, вы увидите, насколько универсален ваш пресет. Возможно, потребуется скорректировать некоторые параметры. Сохраните пресет: В Lightroom: перейдите в панель Presets → "+" → "Create Preset"

Выберите группу или создайте новую для организации пресетов

Отметьте параметры, которые хотите включить в пресет

Дайте пресету запоминающееся название

Важно понимать, что создание идеального пресета — это процесс итераций. Не бойтесь экспериментировать и постепенно вносить изменения для улучшения результата. 🔄

Алексей Соколов, видеоблогер Мой канал о путешествиях снимался на разную технику — от профессиональных камер до смартфона. И зрители постоянно писали, что footage выглядит "неровно": кадры из Таиланда яркие и сочные, а из Норвегии — блеклые и невыразительные. Я решил создать единый look для всех видео и потратил два дня на разработку первого LUT-пресета. Сначала было сложно — я обрабатывал базовый клип, проверял его на других фрагментах, возвращался и корректировал настройки. Циклы повторялись снова и снова. Результат превзошел ожидания! Теперь все мои видео имеют узнаваемый стиль, независимо от места съемки и освещения. Количество подписчиков выросло на 40% за три месяца, а комментарии о "кинематографичном качестве" стали появляться под каждым новым видео. Главный урок: простота лучше сложности — мой финальный пресет содержал всего 7 параметров вместо изначальных 15.

Ошибки начинающих при создании пресетов и их решение

Даже опытные фотографы и видеомейкеры порой сталкиваются с трудностями при создании пресетов. Для новичков важно знать типичные ошибки, чтобы сразу направить свои усилия в правильное русло. 🚫

Перенасыщенность эффектами. Начинающие часто стремятся сделать пресет максимально "впечатляющим", добавляя слишком много эффектов иdramatic настроек. Решение: придерживайтесь правила "меньше значит больше" и фокусируйтесь на 3-4 ключевых параметрах.

Игнорирование универсальности. Пресет, который отлично работает на одной фотографии, может полностью разрушить другую. Решение: тестируйте свои настройки на разных типах изображений — портретах, пейзажах, предметной съемке.

Чрезмерная коррекция экспозиции. Включение значительных изменений яркости в пресет почти всегда проблематично. Решение: оставьте базовую настройку экспозиции для ручной корректировки после применения пресета.

Уничтожение деталей. Слишком агрессивное использование теней/светов или чрезмерная контрастность ведет к потере деталей. Решение: периодически проверяйте гистограмму и избегайте крайних значений.

Неестественный цвет кожи. Особенно важно для портретной фотографии — многие пресеты делают тон кожи неестественным. Решение: отдельно настраивайте оранжевый и красный каналы в HSL-панели для сохранения реалистичности.

Ошибка Последствия Решение Использование абсолютных значений Неадаптивность к разным исходникам Работайте с относительными параметрами Сохранение всех настроек Пресет становится слишком "жестким" Включайте только ключевые параметры Игнорирование метаданных Пресет не учитывает особенности разных камер Создавайте отдельные пресеты для разной техники Отсутствие системы организации Хаос в коллекции пресетов Группируйте по стилям или проектам

Помните, что создание пресетов — это искусство баланса. Найдите золотую середину между выразительностью и естественностью, между личным стилем и универсальностью применения. 🎭

Не уверены, подойдет ли вам карьера в сфере визуальных искусств? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro и узнайте, насколько ваши склонности соответствуют профессии фотографа или дизайнера. Многие начинают с создания простых пресетов, а затем обнаруживают, что имеют талант к визуальному искусству, который можно монетизировать. Тест выявит ваши сильные стороны и поможет определить оптимальный карьерный путь — от хобби до профессионального развития в сфере дизайна и обработки изображений.

Применение созданных пресетов в разных программах

Когда ваш идеальный пресет готов, следующий шаг — научиться эффективно его применять и при необходимости переносить между разными платформами. Это особенно важно при работе в разных условиях и на разных устройствах. 📲

Применение пресетов в Adobe Lightroom:

После импорта изображений выберите фотографии, к которым хотите применить пресет

Откройте панель Presets (Пресеты) в панели Develop (Разработка)

Наведите курсор на пресет для предварительного просмотра эффекта

Кликните на пресет для применения

При необходимости внесите дополнительные корректировки

Для пакетной обработки выберите все нужные фото, примените пресет и используйте функцию Sync

Экспорт и обмен пресетами:

В Lightroom: щелкните правой кнопкой мыши на пресете → Export → выберите папку для сохранения .xmp файла

В Lightroom Mobile: через облачную синхронизацию или путем экспорта DNG-файла с примененными настройками

В VSCO: через функцию Recipe (Рецепт) или копирование настроек

В Snapseed: сохраняйте Look, который затем можно применять к другим фото

Для видеопресетов (LUT): экспортируйте в формате .cube для использования в DaVinci Resolve, Premiere Pro или Final Cut Pro

Адаптация пресетов к разным условиям съемки: Важно понимать, что даже идеальный пресет может требовать адаптации к конкретным условиям съемки. После применения пресета обратите внимание на:

Базовую экспозицию — может требовать корректировки для каждой фотографии

Баланс белого — особенно при съемке в разных условиях освещения

Локальные корректировки — для выделения главных объектов или исправления дефектов

Для максимальной эффективности создайте несколько вариаций вашего основного пресета под разные ситуации:

Для яркого солнечного дня

Для пасмурной погоды

Для съемки в помещении с искусственным освещением

Для портретов и для пейзажей

Регулярная практика и внимательное изучение результатов помогут вам создать набор пресетов, которые будут работать в любых условиях и станут вашей визитной карточкой. 🏆