Как создать свои эмодзи в Телеграмм: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Пользователи Telegram, желающие персонализировать свои чаты с помощью кастомных эмодзи

Маркетологи и предприниматели, заинтересованные в использовании эмодзи как инструмента для продвижения бренда

Люди, стремящиеся развить навыки в цифровом дизайне и маркетинге через создание уникальных визуальных элементов Кастомные эмодзи в Telegram — тот самый секретный ингредиент, превращающий обычную переписку в яркое визуальное приключение 🎨. Представьте: вместо стандартных улыбок и подмигиваний — ваше фирменное выражение лица или символ бренда. Индустрия персонализации мессенджеров стремительно растет, и создание собственных эмодзи стало не только способом самовыражения, но и мощным маркетинговым инструментом. Готовы узнать, как за 15 минут запустить своё первое уникальное эмодзи? Приступим к подробной инструкции.

Что нужно знать перед созданием эмодзи в Телеграмм

Перед погружением в творческий процесс создания собственных эмодзи в Telegram необходимо разобраться в базовых требованиях платформы. Telegram предлагает две разновидности визуальных элементов: стикеры (наклейки) и эмодзи. Хотя пользователи часто путают эти термины, между ними существуют принципиальные различия.

Марина Волкова, руководитель SMM-отдела Когда мы запускали рекламную кампанию для нового энергетического напитка, столкнулись с проблемой узнаваемости. Наша целевая аудитория — активные пользователи мессенджеров в возрасте 18-25 лет. Стандартные методы продвижения работали слабо. Тогда мы создали набор из 12 брендированных эмодзи с нашим персонажем в разных ситуациях — занятым спортом, работающим допоздна, танцующим на вечеринке. Запустили челлендж в нашем Telegram-канале, где подписчики должны были использовать наши эмодзи в своих чатах и делиться скриншотами. За первую неделю охват увеличился на 47%, а узнаваемость бренда выросла на 32%. Что поразительно — люди начали использовать наши эмодзи в обычных беседах даже вне контекста продукта, просто потому что они были яркими и актуальными!

Основные отличия между стикерами и эмодзи в Telegram:

Параметр Стикеры (Stickers) Эмодзи (Emoji) Размер 512x512 пикселей 100x100 пикселей Формат файла PNG с прозрачностью, WebP, TGS (анимированные) PNG с прозрачностью Количество в наборе Минимум 1 (для добавления в избранное), стандартно 8–30 Минимум 1, оптимально 8–16 Способ создания Через @Stickers бота Через @Emoji бота (или для премиум-пользователей) Вес файла До 512 КБ До 64 КБ

Важно помнить, что полноценное создание кастомных эмодзи доступно только для пользователей Telegram Premium. Однако существуют альтернативные методы, доступные и обычным пользователям — создание стикерпаков, которые могут использоваться аналогично эмодзи.

Технические требования для эмодзи в Telegram:

Разрешение: 100x100 пикселей (оптимально)

Формат: PNG с прозрачным фоном

Вес: не более 64 КБ

Анимация: поддерживается для Telegram Premium (формат TGS)

Количество: для создания полноценного набора рекомендуется минимум 8 эмодзи

Все подготовленные изображения должны соответствовать правилам Telegram, не содержать запрещенный контент и не нарушать авторские права. За нарушение этих правил набор эмодзи может быть заблокирован.

Пошаговая инструкция по созданию своих эмодзи

Создание собственных эмодзи в Telegram — процесс, доступный пользователям с подпиской Premium. Если вы не являетесь обладателем премиум-аккаунта, можно создать набор стикеров, который будет выполнять аналогичную функцию. Разберем оба варианта.

Метод 1: Создание эмодзи для Premium-пользователей

Подготовка изображений: Создайте или подготовьте изображение размером 100×100 пикселей

Сохраните в формате PNG с прозрачным фоном

Убедитесь, что размер не превышает 64 КБ Загрузка через мобильное приложение: Откройте Telegram на мобильном устройстве

Перейдите в Настройки → Telegram Premium → Пользовательские эмодзи

Нажмите "Создать набор эмодзи"

Введите название набора и добавьте изображения из галереи

При необходимости отредактируйте размер и положение

Сохраните набор Загрузка через бота: Найдите официального бота @Emoji

Отправьте команду /newpack

Следуйте инструкциям бота для создания набора

Загрузите подготовленные изображения

Подтвердите публикацию набора

Метод 2: Создание стикеров (доступно всем пользователям)

Подготовка изображений: Создайте или подготовьте изображения размером 512×512 пикселей

Сохраните в формате PNG с прозрачным фоном

Размер каждого файла не должен превышать 512 КБ Создание набора через @Stickers бота: Найдите бота @Stickers в Telegram

Отправьте команду /newpack

Введите название для набора стикеров

Отправьте боту подготовленное изображение

Добавьте соответствующий эмодзи к стикеру (это необходимо для индексации)

Повторите шаги для других стикеров (минимум 1)

После добавления всех стикеров отправьте /publish

Создайте короткую ссылку на набор стикеров

Важные нюансы процесса создания:

Распространенная проблема Решение Изображение не загружается Проверьте формат (PNG) и размер файла (не более 64 КБ для эмодзи, 512 КБ для стикеров) Бот не отвечает Подождите несколько минут, иногда боты перегружены Искажение изображения Проверьте соответствие размеров и формата; используйте прозрачный фон Набор не публикуется Убедитесь, что создали минимальное требуемое количество элементов в наборе Эмодзи/стикеры не отображаются Обновите приложение Telegram до последней версии

Обратите внимание, что процесс модерации наборов может занимать до 24 часов. В редких случаях ваш пакет может быть отклонен модераторами Telegram, если содержание нарушает правила платформы.

Инструменты и приложения для создания уникальных эмодзи

Для создания по-настоящему уникальных и профессиональных эмодзи необходимы подходящие инструменты. Существует множество приложений и сервисов, которые значительно упрощают этот процесс даже для пользователей без художественных навыков.

Рассмотрим наиболее эффективные инструменты для создания эмодзи в 2025 году:

Алексей Донцов, дизайнер пользовательских интерфейсов Мой первый опыт создания эмодзи был катастрофическим! Я пытался нарисовать персонажа для своего канала о путешествиях, используя стандартный редактор изображений. Результат больше напоминал детский рисунок, чем профессиональный эмодзи. После нескольких неудачных попыток я обнаружил специализированные приложения для создания эмодзи. Начал с Bitmoji, потом перешел на более профессиональные инструменты. Ключевым открытием стало использование векторных программ, которые позволяют создавать идеально масштабируемые изображения. Через месяц экспериментов мой набор «ТравелГид» с 20 кастомными эмодзи собрал более 50 000 установок среди подписчиков. Самое удивительное — несколько туристических агентств связались со мной с предложением создать для них брендированные наборы эмодзи. Так хобби переросло в прибыльную фриланс-услугу!

Профессиональные графические редакторы:

Adobe Illustrator — векторный редактор, идеальный для создания четких линий и форм

Sketch — Mac-приложение для векторного дизайна с интуитивным интерфейсом

Affinity Designer — бюджетная альтернатива Adobe с полным набором функций

Специализированные приложения для создания эмодзи:

Emoji Maker — простое мобильное приложение для быстрого создания эмодзи

Bitmoji — позволяет создавать персонализированные аватары и эмодзи

Emoji Designer — профессиональный инструмент с шаблонами и готовыми элементами

Sticker Maker Studio — специально для создания наборов стикеров Telegram

Онлайн-сервисы:

Canva — универсальный графический редактор с шаблонами для эмодзи

Figma — профессиональный инструмент для веб-дизайна с коллаборативными функциями

Emojipop.app — онлайн-генератор эмодзи с простым интерфейсом

ИИ-инструменты:

DALL-E — нейросеть для генерации изображений по текстовому описанию

Midjourney — ИИ, создающий детализированные изображения по запросу

Stable Diffusion — открытый ИИ для генерации изображений, включая эмодзи

Сравнение популярных инструментов для создания эмодзи:

Инструмент Сложность использования Функциональность Стоимость Поддержка анимации Adobe Illustrator Высокая Профессиональная Подписка от $20.99/мес Да (ограниченно) Canva Низкая Средняя Бесплатно/Pro от $12.99/мес Да Bitmoji Низкая Базовая Бесплатно Нет Figma Средняя Высокая Бесплатно/Pro от $12/мес Да (через плагины) Midjourney Низкая Средняя От $10/мес Нет Sticker Maker Studio Низкая Базовая Бесплатно Нет

При выборе инструмента учитывайте не только его возможности, но и ваши навыки. Для начинающих рекомендуется использовать специализированные приложения с готовыми шаблонами, тогда как дизайнеры могут предпочесть профессиональные векторные редакторы.

Публикация и использование своих эмодзи в Телеграмм

После создания персонализированных эмодзи следующий этап — их публикация и интеграция в чаты Telegram. Процесс отличается в зависимости от того, являетесь ли вы Premium-пользователем или используете стандартный аккаунт.

Для пользователей Telegram Premium:

Публикация эмодзи: После создания набора эмодзи через приложение или бота @Emoji, набор автоматически добавляется в ваш личный каталог

Приватные наборы видны только вам, но вы можете сделать их публичными

Чтобы сделать набор публичным, вернитесь к боту @Emoji и используйте команду /publish Использование в чатах: Откройте любой чат в Telegram

Нажмите на иконку эмодзи в поле ввода сообщения

Выберите вкладку с вашими кастомными эмодзи (обычно с иконкой короны)

В этом разделе будут отображаться все ваши созданные наборы

Выберите нужный эмодзи и используйте его в сообщении Управление наборами: Для удаления или редактирования набора вернитесь в настройки Premium

Выберите нужный набор и используйте соответствующие опции

Вы можете добавлять новые эмодзи в существующие наборы

Для стандартных пользователей (стикеры вместо эмодзи):

Публикация стикерпака: После создания набора через бота @Stickers и выполнения команды /publish, вы получите ссылку на свой набор

Эта ссылка может быть отправлена любому пользователю Telegram

Также можно найти свой стикерпак в разделе "Стикеры" в настройках Telegram Распространение набора: Отправьте ссылку на свой набор в личные сообщения или групповые чаты

Пользователи могут добавить ваш набор, нажав на кнопку "Добавить стикеры"

Для большего распространения разместите ссылку в своем Telegram-канале или группе Использование в чатах: Нажмите на иконку стикеров в поле ввода сообщения

Выберите свой набор из библиотеки стикеров

Выберите нужный стикер и отправьте в чат

Для быстрого доступа добавьте часто используемые стикеры в "Избранное"

Советы для эффективного использования кастомных эмодзи и стикеров:

Создавайте тематические наборы для разных случаев и контекстов

Обновляйте наборы в соответствии с актуальными трендами и праздниками

Используйте функцию поиска по эмодзи для быстрого доступа (введите соответствующее слово после двоеточия, например, :smile)

Для брендов: разработайте уникальный стиль эмодзи, который будет соответствовать фирменному стилю

Создайте комбинированный набор с разными эмоциями вашего персонажа или логотипа

Анонсируйте новые наборы эмодзи или стикеров в своем канале или группе

Важно помнить, что наборы стикеров могут быть заблокированы администрацией Telegram, если они нарушают правила платформы или содержат контент, нарушающий авторские права. При создании коммерческих наборов убедитесь, что вы имеете права на используемые изображения и персонажей.

Креативные идеи для создания запоминающихся эмодзи

Ключ к популярности вашего набора эмодзи — оригинальность и узнаваемость. Разберем креативные концепции, которые помогут создать действительно запоминающиеся наборы для личного использования или продвижения бренда.

Тематические идеи для персональных эмодзи:

Персонализированные аватары — создайте мультяшную версию себя в разных эмоциональных состояниях

— создайте мультяшную версию себя в разных эмоциональных состояниях Домашние питомцы — превратите своего кота или собаку в серию эмодзи с разными эмоциями

— превратите своего кота или собаку в серию эмодзи с разными эмоциями Хобби и увлечения — отразите свои интересы через специализированные эмодзи (йога, киберспорт, чтение)

— отразите свои интересы через специализированные эмодзи (йога, киберспорт, чтение) Внутренние шутки — создайте эмодзи, понятные только вашему кругу общения

— создайте эмодзи, понятные только вашему кругу общения Сезонные наборы — разработайте тематические эмодзи для праздников и особых событий

Стратегии для брендированных эмодзи:

Маскот бренда — используйте корпоративного персонажа в различных ситуациях

— используйте корпоративного персонажа в различных ситуациях Продуктовая линейка — превратите ваши продукты в эмоциональные персонажи

— превратите ваши продукты в эмоциональные персонажи Корпоративный сленг — визуализируйте фразы, часто используемые в вашей компании

— визуализируйте фразы, часто используемые в вашей компании Реакции на сервис — создайте эмодзи, отражающие клиентский опыт

— создайте эмодзи, отражающие клиентский опыт Ситуативные эмодзи — разработайте набор для типичных ситуаций в вашей нише

Техники для создания запоминающегося визуального стиля:

Минимализм — используйте простые формы и ограниченную цветовую палитру Контрастные цвета — выбирайте яркие сочетания, которые выделяются в чате Единый стиль — поддерживайте визуальную согласованность во всем наборе Анимация — добавьте простые движения для большей выразительности (для Premium-пользователей) Градиенты и текстуры — используйте современные графические элементы для придания глубины

Примеры успешных концепций эмодзи-наборов:

Концепция Описание Идеально подходит для Офисная жизнь Эмодзи, отражающие типичные рабочие ситуации: дедлайны, совещания, перерывы на кофе Корпоративных чатов, бизнес-каналов Мемная культура Локальные мемы, преобразованные в формат эмодзи Молодежных сообществ, блогов о культуре Ретро-стиль Пиксельные или стилизованные под 80-90е эмодзи IT-сообществ, игровых каналов Эмоциональный спектр Расширенный набор эмоций, выходящий за рамки стандартных Психологических каналов, близких друзей Локальный контекст Эмодзи, отражающие местные выражения и культурный контекст Региональных сообществ, туристических каналов

При создании эмодзи помните о целевой аудитории — то, что кажется остроумным для одной группы, может быть непонятным для другой. Старайтесь найти баланс между оригинальностью и универсальностью.

Для продления жизненного цикла вашего набора эмодзи регулярно добавляйте новые элементы, особенно в ответ на актуальные события и тренды. Это поддержит интерес пользователей и сделает ваш набор более функциональным.

