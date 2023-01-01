Как создать сетку в Фигме: подробное руководство для дизайнеров

Для кого эта статья:

Профессиональные дизайнеры и разработчики интерфейсов

Студенты или новички в сфере веб-дизайна

Люди, интересующиеся улучшением своих навыков в использовании Figma Каждый профессиональный дизайнер знает: структура определяет успех проекта. Сетка в Figma — это не просто линии на холсте, а фундамент визуальной иерархии, пропорций и коммуникации с пользователем. Овладев искусством создания и настройки сеток, вы трансформируете хаос творческого процесса в методичную систему, где каждый элемент находится ровно там, где должен быть. Готовы поднять свои проекты на новый уровень организации и профессионализма? Давайте разберемся, как превратить сетку из базового инструмента в ваше секретное оружие. 🎯

Что такое сетка в Figma и зачем она нужна дизайнеру

Сетка в Figma — это система направляющих линий, которая помогает организовать элементы дизайна в логическую структуру. Фактически, это невидимый каркас, на котором строится весь визуальный дизайн. Профессиональные дизайнеры никогда не размещают элементы "на глаз" — каждое решение о расположении компонента должно быть обосновано и системно.

Алексей Соколов, Lead UI/UX Designer: «Помню свой первый крупный проект — редизайн интерфейса банковского приложения. Клиент был недоволен "разбросанностью" элементов и непоследовательностью визуального языка. Когда я показал первые макеты без сетки, получил жесткую критику. Тогда я полностью пересмотрел подход: создал модульную сетку 8x8, настроил колонки с учетом адаптива и перепроектировал интерфейс. Результат? Клиент был в восторге от "ощущения порядка", а команда разработчиков отметила, как легко стало реализовывать макеты. Сетка буквально спасла проект и мою репутацию».

Применение сетки в дизайне дает ряд существенных преимуществ:

Консистентность : элементы выровнены единообразно во всем проекте

: элементы выровнены единообразно во всем проекте Эффективность : ускоряет процесс принятия решений о размещении элементов

: ускоряет процесс принятия решений о размещении элементов Адаптивность : упрощает создание дизайна для разных устройств

: упрощает создание дизайна для разных устройств Коллаборация : обеспечивает единый язык для всей дизайн-команды

: обеспечивает единый язык для всей дизайн-команды Реализуемость: упрощает работу разработчиков при переводе дизайна в код

Отсутствие сетки — верный признак любительского подхода, который приводит к визуальному хаосу и сложностям в разработке. Профессиональная сетка не ограничивает творчество, а канализирует его в продуктивное русло. 🧩

Дизайн без сетки Дизайн с грамотно настроенной сеткой Непоследовательные отступы Гармоничная ритмика пространства Хаотичное расположение элементов Структурированная иерархия контента Субъективные решения о позиционировании Обоснованные решения на основе системы Проблемы при адаптации под разные устройства Предсказуемое поведение элементов при масштабировании Сложности при передаче макета разработчикам Четкая спецификация размеров и отступов

Базовые типы сеток в Figma и их назначение

Figma предлагает несколько типов сеток, каждая из которых имеет свое предназначение и оптимальные сценарии использования. Грамотный выбор типа сетки — фундамент эффективного дизайн-процесса. В 2025 году большинство опытных дизайнеров комбинируют разные типы сеток для достижения максимальной точности и гибкости макета.

Разберем основные типы сеток, доступные в Figma:

Сетка квадратов (Square grid) — базовая сетка из равных квадратов, идеальна для общего выравнивания и создания пиксель-перфект дизайна Колоночная сетка (Column grid) — вертикальные колонки для структурирования контента, незаменима для веб-дизайна и создания адаптивных интерфейсов Строчная сетка (Row grid) — горизонтальные направляющие для выравнивания элементов по базовой линии, особенно полезна при работе с типографикой Модульная сетка — комбинация колонок и строк, создающая матрицу модулей; идеальна для сложных интерфейсов с множеством компонентов

Елена Краснова, UX/UI дизайнер: «На проекте по созданию новой цифровой платформы для образовательных курсов я столкнулась с необходимостью структурировать огромное количество разнотипного контента: видео, текстовые материалы, интерактивные задания. Изначально я использовала только колоночную сетку, но быстро поняла, что этого недостаточно. Решение пришло, когда я применила комбинированный подход: настроила 12-колоночную сетку для макро-структуры страниц и дополнила её модульной сеткой 8px для микро-выравнивания элементов. Это позволило создать гибкую, но при этом строго организованную систему размещения контента, которую легко масштабировать под любые образовательные форматы».

При выборе типа сетки необходимо учитывать следующие факторы:

Тип проекта (веб, мобильный, печатный)

Сложность интерфейса и количество компонентов

Требования к адаптивности

Особенности контента (структурированный или свободной формы)

Технические ограничения при реализации

Современные тренды в дизайне интерфейсов 2025 года показывают увеличение популярности модульных сеток на основе 8-пиксельной системы (8pt grid), которая обеспечивает идеальную совместимость с большинством экранов и упрощает разработку. 📐

Пошаговый процесс создания сетки в проекте Figma

Создание правильной сетки — это не просто техническая операция, а стратегическое решение, которое влияет на весь рабочий процесс. Я предлагаю четкую последовательность действий, гарантирующую оптимальный результат независимо от сложности проекта.

Шаг 1: Подготовка фрейма

Создайте новый фрейм (⌘/Ctrl+F) или выберите существующий Определите размеры фрейма в соответствии с целевым устройством (Desktop: 1440px, Mobile: 375px и т.д.) Убедитесь, что все значения размеров кратны вашей базовой единице (обычно 8px)

Шаг 2: Добавление сетки

Для добавления сетки в Figma используйте один из двух способов:

Через меню: выберите фрейм > правый клик > "Layout Grid" или

Через панель свойств: выберите фрейм > найдите раздел "Layout grid" в правой панели > нажмите "+" для добавления сетки

Шаг 3: Настройка типа сетки

В выпадающем меню выберите тип сетки:

Grid — для квадратной сетки

Columns — для колоночной сетки

Rows — для строчной сетки

Шаг 4: Конфигурация параметров

В зависимости от типа сетки настройте следующие параметры:

Для колоночной сетки : количество колонок, ширина колонок, отступы по краям (margins), промежутки между колонками (gutters)

: количество колонок, ширина колонок, отступы по краям (margins), промежутки между колонками (gutters) Для квадратной сетки : размер ячейки (обычно 8px или кратные этому значению)

: размер ячейки (обычно 8px или кратные этому значению) Для строчной сетки: расстояние между строками (соответствующее line-height в типографике)

Шаг 5: Настройка визуального отображения

Выберите цвет сетки (рекомендуется использовать контрастные, но не кричащие цвета)

Настройте прозрачность (обычно 10-30% для ненавязчивости)

Определите тип линий (сплошные или пунктирные)

Тип проекта Рекомендуемая сетка Ключевые параметры Desktop Web 12-колоночная Width: 1440px, Margin: 72px, Gutter: 24px Mobile App 4-колоночная Width: 375px, Margin: 16px, Gutter: 16px Tablet 8-колоночная Width: 768px, Margin: 32px, Gutter: 16px Dashboard 16-колоночная Width: 1920px, Margin: 80px, Gutter: 24px Печатная продукция Модульная Базовая единица: 4mm, колонки/строки основаны на золотом сечении

Шаг 6: Сохранение сетки как стиля (для повторного использования)

Настроив сетку, нажмите иконку четырех точек рядом с "Layout grid" Выберите "Create style" Назовите стиль сетки информативно (например "Desktop/12-col-grid") Нажмите "Create style" для сохранения

Теперь ваша сетка доступна через библиотеку стилей проекта для всех фреймов. Грамотно настроенная сетка — это не ограничение, а инструмент эффективности, который увеличивает скорость работы и обеспечивает визуальную целостность проекта. 🚀

Настройка параметров сетки для разных видов дизайна

Универсальной сетки не существует — каждый тип дизайна требует специфической конфигурации. Мастерство заключается в тонкой настройке параметров под конкретные задачи. Рассмотрим оптимальные настройки для наиболее распространенных сценариев в 2025 году.

Веб-дизайн (Desktop)

Современные десктопные интерфейсы требуют гибкости и адаптивности:

Тип сетки : Колоночная (Column grid)

: Колоночная (Column grid) Количество колонок : 12 (обеспечивает достаточную гибкость для адаптивных макетов)

: 12 (обеспечивает достаточную гибкость для адаптивных макетов) Ширина : 1440px (стандарт для десктопа в 2025 году)

: 1440px (стандарт для десктопа в 2025 году) Боковые отступы : 72px с каждой стороны (позволяет избежать слишком широких строк текста)

: 72px с каждой стороны (позволяет избежать слишком широких строк текста) Промежутки : 24px между колонками

: 24px между колонками Дополнительно: Базовая квадратная сетка 8px для микро-выравнивания элементов

Мобильный дизайн

Эффективность использования пространства — ключевой фактор:

Тип сетки : Колоночная + квадратная

: Колоночная + квадратная Количество колонок : 4 (оптимально для мобильных устройств)

: 4 (оптимально для мобильных устройств) Ширина : 375px (iPhone) или 360px (Android)

: 375px (iPhone) или 360px (Android) Боковые отступы : 16px (обеспечивает достаточное пространство при сохранении области контента)

: 16px (обеспечивает достаточное пространство при сохранении области контента) Промежутки : 16px

: 16px Базовая сетка: 4px или 8px (для точного позиционирования тач-элементов)

Дашборды и аналитические интерфейсы

Информационная плотность и структурированность крайне важны:

Тип сетки : Модульная (комбинация колонок и строк)

: Модульная (комбинация колонок и строк) Количество колонок : 16-24 (для высокой детализации размещения виджетов)

: 16-24 (для высокой детализации размещения виджетов) Ширина : 1920px (учитывая современные мониторы)

: 1920px (учитывая современные мониторы) Боковые отступы : 40px (компромисс между эффективностью использования пространства и читабельностью)

: 40px (компромисс между эффективностью использования пространства и читабельностью) Высота строк : 80px (базовый модуль, который может масштабироваться кратно)

: 80px (базовый модуль, который может масштабироваться кратно) Промежутки: колонки — 24px, строки — 24px

Печатный дизайн

Традиционные принципы типографики сочетаются с современной точностью:

Тип сетки : Модульная или базирующаяся на строках

: Модульная или базирующаяся на строках Количество колонок : От 3 до 5 для одностраничных материалов, 8-12 для многостраничных изданий

: От 3 до 5 для одностраничных материалов, 8-12 для многостраничных изданий Боковые поля : от 12.5mm до 25mm в зависимости от формата

: от 12.5mm до 25mm в зависимости от формата Единица измерения : миллиметры или пункты

: миллиметры или пункты Базовая линия: Строчная сетка с шагом, соответствующим кеглю и интерлиньяжу основного текста

E-commerce интерфейсы

Баланс между презентацией продукта и функциональностью:

Тип сетки : Колоночная с вложенными модулями

: Колоночная с вложенными модулями Количество колонок : 12 (desktop), 8 (tablet), 4 (mobile)

: 12 (desktop), 8 (tablet), 4 (mobile) Промежутки : 24px (desktop), 16px (mobile)

: 24px (desktop), 16px (mobile) Карточки товаров : Рекомендуется создавать модули, занимающие 3-4 колонки на десктоп-версии

: Рекомендуется создавать модули, занимающие 3-4 колонки на десктоп-версии Боковые отступы: Адаптивные, от 72px (desktop) до 16px (mobile)

Ключ к успешной настройке — начинать с базовой единицы измерения (8px grid для цифровых продуктов) и строить все параметры сетки кратно этому значению. Такой подход гарантирует визуальную гармонию и упрощает работу разработчиков. 📏

Продвинутые приемы работы с сетками для профессионалов

Истинное мастерство приходит, когда вы выходите за рамки базового применения инструментов. Для опытных дизайнеров сетка становится не ограничением, а площадкой для инноваций и поиска оригинальных решений. В 2025 году в профессиональном сообществе наблюдается тенденция к более гибкому и стратегическому использованию сеток в Figma. 🔥

Комбинирование нескольких сеток в одном фрейме

Продвинутый подход заключается в наложении нескольких типов сеток для многоуровневой организации:

Добавьте базовую колоночную сетку для макроструктуры Наложите квадратную сетку для микровыравнивания При необходимости добавьте строчную сетку для типографики Используйте разные цвета для каждого типа сетки для визуального разделения

Такой подход позволяет работать с разными уровнями детализации одновременно, не перегружая визуально рабочую область.

Умное использование компонентов сетки (Smart Grid Components)

Создание интеллектуальных компонентов с предустановленными constraints:

Разработайте базовые контейнеры, соответствующие логике вашей сетки Настройте auto layout с отступами, соответствующими вашей системе Добавьте constraints к содержимому для контроля поведения при ресайзе Создайте варианты для разных состояний через properties

Этот метод обеспечивает консистентность всех элементов дизайна и значительно ускоряет работу, особенно в больших проектах.

Параметрические сетки с использованием переменных

С появлением в Figma поддержки переменных стало возможным создавать динамические сетки:

Определите переменные для ключевых параметров сетки (width, columns, gutters)

Создайте ключевые состояния для разных размеров экрана

Настройте зависимости между переменными для гармоничного масштабирования

Используйте математические выражения для автоматического расчета производных параметров

Параметрические сетки значительно ускоряют проектирование адаптивных интерфейсов и обеспечивают математическую точность всех расчетов.

Асимметричные сетки для уникальных дизайн-решений

Выход за рамки стандартных равномерных сеток:

Создайте колоночную сетку с колонками разной ширины

Используйте golden ratio (1:1.618) для определения пропорций между колонками

Экспериментируйте с неравномерными отступами для создания визуального интереса

Комбинируйте классические и динамические сетки для баланса между структурой и креативностью

Асимметричные сетки особенно эффективны для лендингов, медиа-проектов и артистических портфолио, где важно выделиться из массы стандартизированных дизайнов.

Интеграция сеток в дизайн-систему

Для enterprise-проектов критично вывести работу с сетками на системный уровень:

Создайте library с предустановленными стилями сеток для всех типов экранов Разработайте документацию с правилами применения сеток в различных контекстах Интегрируйте логику сетки в компонентную библиотеку через систему auto layout Настройте tokens для ключевых параметров сетки (spacing, margins) Регулярно аудируйте использование сетки командой для поддержания консистентности

Системный подход гарантирует, что все члены команды следуют единым принципам организации пространства независимо от их индивидуальных привычек.

Настройка сеток для сложных компонентов интерфейса

Некоторые элементы интерфейса требуют особого подхода к организации:

Таблицы данных : создавайте вложенные модульные сетки с фиксированными шапками и динамическими строками

: создавайте вложенные модульные сетки с фиксированными шапками и динамическими строками Формы ввода : используйте компоновку с приоритетом строчной структуры и учетом валидационных сообщений

: используйте компоновку с приоритетом строчной структуры и учетом валидационных сообщений Динамические списки : разрабатывайте гибридные системы, сочетающие фиксированную структуру с адаптивным содержимым

: разрабатывайте гибридные системы, сочетающие фиксированную структуру с адаптивным содержимым Графики и визуализации: применяйте специализированные сетки с учетом специфики данных и форматов отображения

Продвинутая работа с сетками — это не только технический навык, но и стратегическое мышление. Умение создать правильную структуру для каждого элемента дизайна отличает профессионала от новичка. Инвестируйте время в освоение этих техник, и они многократно окупятся в скорости и качестве вашей работы.