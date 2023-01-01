Как создать картинку с помощью нейросети: пошаговое руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Профессиональные иллюстратора и дизайнеры

Маркетологи и контент-менеджеры

Новички, интересующиеся графическим дизайном и AI-технологиями Искусственный интеллект кардинально меняет подход к созданию визуального контента — вместо часов работы в графических редакторах, теперь достаточно написать грамотный запрос. Согласно исследованиям 2025 года, 68% профессиональных иллюстраторов уже включили нейросети в свой рабочий процесс, а 92% маркетологов используют AI-генерацию для оперативного создания рекламных материалов. И неудивительно — технология позволяет за минуты получить то, на что раньше уходили дни. Давайте разберёмся, как максимально эффективно использовать это революционное средство. 🖼️

Хотите выйти за рамки генерации изображений и стать настоящим мастером визуального контента? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro — идеальное дополнение к навыкам работы с нейросетями. Вы освоите профессиональные инструменты, научитесь создавать фирменный стиль и работать с композицией, что позволит довести сгенерированные изображения до совершенства или полностью переосмыслить их. Станьте дизайнером, который умеет использовать передовые технологии!

Как создать картинку с помощью нейросети: основы

Генерация изображений с помощью AI следует простому алгоритму: вы формулируете запрос (промпт) — нейросеть интерпретирует его и создаёт визуализацию. Звучит просто, но за этим стоят сложные алгоритмы, обученные на миллиардах изображений. К 2025 году нейросети научились понимать сложные абстрактные концепты и воспроизводить различные художественные стили с поразительной точностью.

Разберёмся с базовыми понятиями, которые необходимо знать для эффективной работы:

Диффузионные модели — тип нейросетей, который постепенно очищает случайный шум, превращая его в изображение

— тип нейросетей, который постепенно очищает случайный шум, превращая его в изображение Промпт — текстовый запрос, описывающий желаемое изображение

— текстовый запрос, описывающий желаемое изображение Негативный промпт — указание того, чего НЕ должно быть на картинке

— указание того, чего НЕ должно быть на картинке Seed — числовое значение, определяющее начальную точку генерации (помогает воспроизвести результат)

— числовое значение, определяющее начальную точку генерации (помогает воспроизвести результат) Inpainting — технология для редактирования части изображения

Преимуществами нейросетевой генерации являются скорость, доступность и гибкость. Вместо того чтобы тратить часы на поиск подходящего стокового изображения или заказывать работу иллюстратору, вы можете получить уникальную картинку за считанные минуты. 🚀

Метод создания Время Стоимость Уникальность Нейросети 1-5 минут 0-5$ за изображение Высокая Стоковые фото 10-30 минут поиска 0-50$ за изображение Низкая Дизайнер/иллюстратор 1-7 дней 50-500$ за изображение Высокая

Дмитрий Сергеев, ведущий специалист по цифровому маркетингу Мой первый опыт с нейросетью был катастрофическим. Я пытался создать иллюстрацию для статьи о финансах, но получал нечто абстрактное и бесполезное. Тратил часы, перебирая разные запросы. Ситуация изменилась, когда я понял основные принципы: конкретика в описании, ясные ориентиры по стилю и правильная структура запроса. Мой переломный момент случился, когда вместо "красивая картинка о финансах" я написал "реалистичная фотография офисного стола с графиками роста инвестиций, элегантный бизнес-стиль, профессиональное освещение". Результат превзошёл ожидания, а главное — занял меньше 3 минут. Сегодня я создаю от 15 до 20 иллюстраций ежедневно для бизнес-контента, экономя нашей команде около 40 часов в неделю.

Выбор подходящей нейросети для создания картинок

Не все нейросети одинаково полезны для разных задач. Различия в обучающих данных, алгоритмах и специализации делают одни системы лучше для фотореалистичных изображений, другие — для художественной стилизации. Выбор инструмента напрямую влияет на качество результата. 🤖

На 2025 год наиболее эффективными являются следующие нейросети:

Midjourney — превосходит конкурентов в создании художественных иллюстраций и фэнтезийных сцен

— превосходит конкурентов в создании художественных иллюстраций и фэнтезийных сцен DALL-E 3 — лидирует в точности интерпретации сложных запросов и фотореализме

— лидирует в точности интерпретации сложных запросов и фотореализме Stable Diffusion — предпочтителен для пользователей, ценящих контроль и кастомизацию

— предпочтителен для пользователей, ценящих контроль и кастомизацию Leonardo.ai — специализируется на игровых ассетах и персонажах

— специализируется на игровых ассетах и персонажах Playground AI — идеален для новичков благодаря интуитивному интерфейсу

При выборе нейросети важно учитывать не только качество генерации, но и другие параметры: стоимость, доступность бесплатных опций, скорость обработки запроса и ограничения на использование созданных изображений в коммерческих целях.

Нейросеть Сильные стороны Бесплатный план Коммерческое использование Midjourney Художественность, детализация Нет (от $10/мес) Разрешено с платной подпиской DALL-E 3 Точность, фотореализм Ограниченно Разрешено Stable Diffusion Гибкость настроек, локальная работа Да (с установкой) Разрешено Leonardo.ai Игровая графика, 3D-стилизация Да (30 генераций/день) Разрешено с ограничениями Playground AI Простота использования Да (25 генераций/день) Разрешено с ограничениями

Елена Корнеева, арт-директор Когда руководство поставило задачу обновить все иллюстрации на корпоративном сайте (более 200 изображений) за две недели, я поняла, что традиционными методами это невыполнимо. После тестирования трёх нейросетей выбор пал на Midjourney — несмотря на стоимость подписки, качество генерации полностью оправдывало инвестицию. Мы разработали систему запросов с единым стилевым наполнением, что обеспечило визуальную согласованность всех материалов. В результате команда из двух человек справилась с задачей за 8 дней вместо предполагаемых 14, сэкономив компании около $15,000 на заказе иллюстраций у фрилансеров. Руководство было настолько impressed, что выделило бюджет на годовую подписку и включило в мои рабочие обязанности курирование AI-генерации для всех отделов.

Составление эффективного запроса для нейросети

Искусство формулирования запросов (промптинг) — ключевой навык при работе с нейросетями. Качество вашего описания напрямую определяет качество получаемой картинки. Исследования показывают, что продуманный промпт повышает удовлетворенность результатом на 78% по сравнению с хаотичным запросом. 📝

Эффективный запрос должен включать следующие компоненты:

Основной объект/сцена — что именно должно быть изображено

— что именно должно быть изображено Художественный стиль — фотореализм, акварель, пиксель-арт и т.д.

— фотореализм, акварель, пиксель-арт и т.д. Техника исполнения — масляная живопись, 3D-рендер, скетч

— масляная живопись, 3D-рендер, скетч Композиция — ракурс, перспектива, кадрирование

— ракурс, перспектива, кадрирование Освещение — дневное, студийное, контрастное, мягкое

— дневное, студийное, контрастное, мягкое Цветовая палитра — яркие цвета, монохром, пастельные оттенки

— яркие цвета, монохром, пастельные оттенки Детали и текстуры — определяют реалистичность и глубину

Структура запроса имеет значение. Начинайте с основного объекта, затем добавляйте уточнения по стилю и детализации. Используйте запятые для разделения элементов описания и двоеточия для введения категорий параметров.

Примеры эффективных запросов:

❌ Плохой запрос: "Красивый пейзаж" ✅ Эффективный запрос: "Горный пейзаж на закате, с озером на переднем плане, отражающим золотистое небо, в стиле масляной живописи, вдохновленный работами Альберта Бирштадта, теплая цветовая гамма, драматическое освещение, высокая детализация, 8k"

❌ Плохой запрос: "Девушка с книгой" ✅ Эффективный запрос: "Портрет молодой студентки в кафе, читающей книгу, мягкое естественное освещение из окна, боке на заднем плане, реалистичная фотография, снято на Canon EOS R5, глубина резкости f/1.8, 85mm"

Не менее важна техника использования негативного промпта — указания того, чего в изображении быть не должно. Например: "без искажений лица, без дополнительных конечностей, без размытия, без водяных знаков".

Для разных нейросетей существуют специфические "магические слова" или теги, усиливающие определенные аспекты генерации. Экспериментируйте с фразами вроде "cinematic lighting", "award winning", "highly detailed" для улучшения качества. 🔍

Редактирование и улучшение сгенерированных картинок

Первый результат генерации редко бывает идеальным. Но это не проблема, а лишь начало творческого процесса. Современные нейросети предлагают набор инструментов для итеративного улучшения изображений. 🔄

Основные методы редактирования AI-картинок:

Регенерация с модификацией запроса — внесение корректив в промпт для следующей попытки

— внесение корректив в промпт для следующей попытки Inpainting (перерисовка части изображения) — позволяет переработать конкретную область

— позволяет переработать конкретную область Outpainting (расширение холста) — добавляет контекст вокруг существующего изображения

— добавляет контекст вокруг существующего изображения Img2Img — создание нового изображения на основе существующего с модификациями

— создание нового изображения на основе существующего с модификациями ControlNet — использование дополнительных условий для контроля генерации (контуры, глубина и т.д.)

— использование дополнительных условий для контроля генерации (контуры, глубина и т.д.) Прямое редактирование в графических редакторах — постобработка в Photoshop или аналогах

Особенно эффективна техника итеративных улучшений: вы генерируете образ, анализируете результат, корректируете запрос и повторяете процесс. С каждой итерацией качество повышается, а результат всё больше соответствует вашему видению.

Нейросети часто допускают характерные ошибки: странные кисти рук, нелогичный текст, непропорциональные черты лица. Для их исправления используйте специфические негативные промпты и настройки моделей. Например: "perfect hands, correct finger count" и "focused on hands, detailed anatomy" в позитивном промпте.

Современные продвинутые техники улучшения включают:

Апскейлинг — увеличение разрешения без потери качества с помощью специализированных нейросетей Мелкодетализация — усиление отдельных элементов через фокусную регенерацию Стиль-трансфер — изменение художественного стиля при сохранении содержания Фьюжн-генерация — смешивание нескольких сгенерированных вариантов AI-постобработка — применение специальных фильтров и эффектов на основе AI

Важно не забывать о качестве исходного изображения. Более высокое разрешение и увеличение шагов генерации (400-500 для Stable Diffusion) значительно улучшают детализацию, хотя и требуют больше времени.

Применение созданных нейросетью изображений

Изображения, созданные с помощью нейросетей, находят применение практически во всех сферах, где требуется визуальный контент. К 2025 году AI-генерация прочно вошла в рабочий процесс дизайнеров, маркетологов, разработчиков и многих других специалистов. 🎨

Основные направления применения:

Контент-маркетинг — иллюстрации для статей, социальных сетей, email-рассылок

— иллюстрации для статей, социальных сетей, email-рассылок Реклама — визуалы для компаний всех масштабов: от баннеров до билбордов

— визуалы для компаний всех масштабов: от баннеров до билбордов Брендинг — логотипы, фирменный стиль, айдентика

— логотипы, фирменный стиль, айдентика UX/UI дизайн — элементы интерфейса, иконки, иллюстративный материал для приложений

— элементы интерфейса, иконки, иллюстративный материал для приложений Продакшн и концепт-арт — разработка визуальных концепций для фильмов, игр, анимации

— разработка визуальных концепций для фильмов, игр, анимации Образование — иллюстративный материал для презентаций, учебников, инфографики

— иллюстративный материал для презентаций, учебников, инфографики Арт-проекты — создание художественных произведений и выставок

Для каждой области важно учитывать специфику применения и ограничения. Например, в рекламе критическое значение имеет уникальность, реалистичность и соответствие элементам бренда. В образовательной сфере — информативность и наглядность представления информации.

Юридические и этические аспекты использования AI-генерации также требуют внимания. Ситуация с правами на сгенерированный контент в 2025 году significativamente прояснилась по сравнению с первыми годами развития технологии:

Аспект Состояние на 2025 год Рекомендации Авторские права Большинство стран признают права на AI-контент за человеком, сформулировавшим запрос Сохраняйте все промпты и настройки как доказательство авторства Коммерческое использование Разрешено большинством сервисов при соблюдении условий подписки Проверяйте лицензионные соглашения конкретной нейросети Личные данные Ограничения на генерацию существующих личностей без разрешения Избегайте создания изображений реальных людей или модифицируйте до неузнаваемости Бренды и товарные знаки Защищены законодательством даже в AI-генерации Не используйте чужие логотипы и фирменные стили без разрешения

Для профессионального применения рекомендуется интегрировать AI-генерацию с традиционными методами дизайна. Например, сгенерированная основа может быть доработана в графических редакторах для лучшей кастомизации и устранения возможных недостатков. Это создаёт синергию между скоростью AI и точностью ручной работы. ✨

Планируете связать свою карьеру с цифровым искусством или дизайном? AI-генерация — лишь один из инструментов в арсенале современного профессионала. Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, подходят ли вам профессии, связанные с визуальным контентом, и какие именно направления стоит рассмотреть. Получите персонализированные рекомендации, учитывающие ваши сильные стороны и интерес к новым технологиям, чтобы выбрать оптимальный карьерный путь в эпоху AI-революции.