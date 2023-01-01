Как создать адаптивный дизайн в Figma: пошаговое руководство

Для кого эта статья:

Для UI/UX дизайнеров, стремящихся улучшить навыки адаптивного дизайна

Для студентов и новичков в области веб-дизайна, интересующихся Figma и адаптивными интерфейсами

Для профессионалов, работающих над проектами, требующими адаптивной верстки для различных устройств Адаптивный дизайн давно перешел из разряда "дополнительных фишек" в категорию обязательных навыков каждого UI/UX специалиста. Когда 57% всего веб-трафика приходится на мобильные устройства, а средний пользователь взаимодействует с продуктом на 2-3 разных экранах, игнорирование адаптивности — прямой путь к провалу проекта. Figma предоставляет мощный инструментарий для создания по-настоящему отзывчивых интерфейсов, но многие дизайнеры либо не используют его потенциал на 100%, либо строят адаптивность неэффективно, тратя часы на рутинные задачи. Я расскажу, как выстроить систему, которая позволит вам создавать профессиональные адаптивные макеты без лишних усилий. 🚀

Основы адаптивного дизайна в Figma: с чего начать

Адаптивный дизайн — это подход к созданию интерфейсов, обеспечивающий оптимальное отображение контента на устройствах с разным разрешением экрана. Прежде чем погрузиться в технические аспекты работы с Figma, необходимо усвоить фундаментальные принципы адаптивности.

Главное отличие адаптивного дизайна от отзывчивого (responsive) заключается в том, что в первом случае создаются отдельные макеты для каждого типа устройств, в то время как отзывчивый дизайн подразумевает единую структуру, которая "растягивается" в зависимости от экрана. В Figma можно эффективно реализовать оба подхода.

Ирина Волкова, Senior UX/UI Designer Однажды мне поручили редизайн корпоративного портала, который должен был одинаково хорошо работать как на настольных компьютерах сотрудников, так и на их мобильных устройствах. Первая версия дизайна создавалась без четкой системы — я просто "на глаз" адаптировала десктопную версию под мобильные устройства. Результат? Три недели мучений и десятки правок от разработчиков, которые не могли реализовать непродуманный дизайн. После этого я разработала методику, начинающуюся с создания детальной сетки breakpoints. Я определила четыре ключевых размера экрана и создала базовую систему компонентов с вариантами для каждого разрешения. Теперь на новых проектах я экономлю до 40% времени на этапе адаптации дизайна, а разработчики получают четкую схему того, как должен вести себя интерфейс на разных устройствах.

Для грамотного старта работы над адаптивным дизайном в Figma необходимо:

Определить ключевые точки перехода (breakpoints) для различных устройств Создать базовую систему сеток для каждого разрешения Разработать компонентную структуру с учетом адаптивности Составить принципы масштабирования контента Подготовить систему масштабируемой типографики

В 2025 году стандартом считается проектирование минимум для 4 типов устройств: десктоп (1440px), планшет (768px), смартфон в альбомной ориентации (667px) и смартфон в портретной ориентации (375px).

Тип устройства Ширина (px) Подход к дизайну Приоритет контента Десктоп (большой) 1440+ Многоколоночный Расширенный функционал Десктоп (стандартный) 1280-1366 Многоколоночный с ограничениями Основной функционал Планшет 768-1024 2-3 колонки Ключевой функционал Смартфон (альбомный) 667-896 2 колонки Упрощенный интерфейс Смартфон (портретный) 320-480 1 колонка Минимально необходимый

Перед началом проектирования создайте в Figma отдельную страницу "Design System", где будут храниться все компоненты с их адаптивными вариантами. Это позволит поддерживать консистентность дизайна на всех устройствах и значительно упростит внесение глобальных изменений. 🧩

Настройка фреймов и сеток для разных устройств в Figma

Правильная настройка фреймов и сеток — фундамент адаптивного дизайна. Figma предлагает гибкие инструменты для организации рабочего пространства, которые нужно настроить в соответствии с требованиями проекта.

Для создания нового фрейма используйте сочетание клавиш F или выберите инструмент Frame в панели инструментов. Figma предлагает стандартные размеры для различных устройств, но опытные дизайнеры обычно настраивают свои собственные размеры в соответствии с актуальной статистикой использования устройств.

Ключевой элемент настройки фреймов — правильная организация сеток (Grids) и колонок (Layout Grids). В Figma доступны три типа сеток:

Grid (сетка) — классическая сетка с равными ячейками

— классическая сетка с равными ячейками Columns (колонки) — вертикальные направляющие с настраиваемой шириной

— вертикальные направляющие с настраиваемой шириной Rows (строки) — горизонтальные направляющие для выравнивания элементов

Для настройки сетки выберите фрейм и откройте панель "Layout Grid" в правой части интерфейса. Нажмите "+" для добавления нового типа сетки.

Вот пример настройки адаптивной сетки для разных устройств:

Устройство Количество колонок Margin (отступ) Gutter (промежуток) Тип Десктоп (1440px) 12 120px 24px Stretch Планшет (768px) 8 40px 16px Stretch Смартфон (375px) 4 20px 8px Stretch

Важный момент в создании сеток — выбор между фиксированной шириной (Fixed) и растягивающимися колонками (Stretch). Для адаптивного дизайна рекомендуется использовать Stretch, так как это позволяет колонкам автоматически подстраиваться под ширину экрана.

Для организации проекта следует создать фреймы для всех целевых устройств на одной странице Figma. Это позволит визуально сравнивать версии дизайна и обеспечивать согласованность интерфейса. Для удобства группируйте фреймы с помощью Section — специальных разделителей в Figma.

Профессиональный подход включает также создание базовых переходов между разрешениями. Для этого используйте прототипирование в Figma, связывая разные версии экранов с условиями перехода, основанными на размере экрана. 📏

Компоненты и Auto Layout для гибкого макета в Figma

Компоненты и Auto Layout — два инструмента в Figma, которые радикально меняют подход к созданию адаптивного дизайна. Грамотное их использование позволяет автоматизировать до 80% работы по адаптации макетов под разные устройства.

Компоненты (Components) в Figma — это переиспользуемые элементы дизайна, которые можно обновлять централизованно. Для создания компонента выделите слой или группу и нажмите ⌥⌘K (Windows: Ctrl+Alt+K) или кнопку "Create component" в верхней панели.

Базовая структура адаптивных компонентов должна включать:

Main components (основные компоненты) — исходная версия элемента

Instances (экземпляры) — копии компонента, размещенные в макете

Variants (варианты) — модификации компонента для разных состояний или размеров

Auto Layout — функция Figma, которая автоматически регулирует размер и положение элементов внутри фрейма при изменении содержимого. Чтобы применить Auto Layout, выделите несколько элементов и нажмите Shift+A.

Основные параметры Auto Layout, которые важно настроить для адаптивности:

Direction — направление расположения элементов (вертикальное или горизонтальное) Spacing Between Items — расстояние между элементами Padding — внутренние отступы контейнера Alignment — выравнивание элементов внутри контейнера Resizing — правила изменения размеров (Hug contents, Fill container)

Дмитрий Соколов, Lead UI Designer В 2023 году мне поручили создать дизайн-систему для крупного финтех-приложения. Проект требовал поддержки от маленьких смартфонов до широкоформатных мониторов. Первоначально я создал базовые компоненты без Auto Layout, полагая, что это упростит структуру файла. Это оказалось катастрофической ошибкой. Через месяц работы у нас накопилось более 200 экранов и более 50 компонентов. Когда заказчик попросил внести изменения в базовые элементы интерфейса, мне пришлось потратить целую неделю на ручную корректировку макетов. После этого я полностью переработал дизайн-систему, применив трехуровневую структуру компонентов с вложенными Auto Layout: Atomic-компоненты (кнопки, поля ввода) Молекулы (карточки, формы) Организмы (секции страниц) Каждый компонент получил несколько вариантов для разных экранов, а благодаря Auto Layout адаптировался автоматически при изменении содержимого. После этого внесение глобальных изменений в дизайн-систему стало занимать часы вместо недель.

Для максимальной гибкости используйте вложенные Auto Layout. Например, карточка продукта может иметь внешний вертикальный Auto Layout и вложенный горизонтальный для заголовка и цены.

Ключевые практики использования Auto Layout в адаптивном дизайне:

Применяйте "Fill container" для элементов, которые должны занимать все доступное пространство

Используйте "Hug contents" для элементов, размер которых зависит от контента

Устанавливайте минимальную и максимальную ширину для контролируемого масштабирования

Применяйте разные настройки выравнивания для разных разрешений экрана

Комбинируйте Auto Layout с ограничениями (Constraints) для сложных адаптивных элементов

Правильное использование компонентов и Auto Layout значительно ускоряет работу над адаптивными интерфейсами. При внесении изменений в Main Component все экземпляры автоматически обновляются, сохраняя при этом уникальные свойства, установленные для каждого экземпляра. 🔄

Использование вариантов и ограничений в адаптивном дизайне

Варианты компонентов (Component Variants) и ограничения (Constraints) — продвинутые инструменты Figma, которые выводят адаптивный дизайн на новый уровень, позволяя создавать по-настоящему гибкие и масштабируемые интерфейсы.

Variants (варианты) позволяют объединить несколько связанных компонентов в одну группу. Это особенно полезно для создания адаптивных элементов, которые имеют разный вид на разных устройствах. Для создания вариантов:

Создайте несколько компонентов, которые хотите объединить Выделите их все и нажмите "Combine as variants" в верхней панели Добавьте свойства (Properties) для управления вариантами

Для адаптивного дизайна особенно важно создавать варианты компонентов с свойством "Device Type" или "Screen Size", содержащим значения "Desktop", "Tablet", "Mobile", и т.д. Это позволит легко переключаться между версиями компонентов для разных устройств.

Constraints (ограничения) определяют, как элемент будет вести себя при изменении размера его родительского фрейма. Настройка ограничений доступна в панели "Constraints" в правой части интерфейса Figma.

Типы ограничений в Figma:

Left/Right/Top/Bottom — привязка к соответствующей стороне родительского фрейма

— привязка к соответствующей стороне родительского фрейма Left and Right/Top and Bottom — растягивание элемента между указанными сторонами

— растягивание элемента между указанными сторонами Center — центрирование элемента относительно родительского фрейма

— центрирование элемента относительно родительского фрейма Scale — масштабирование элемента пропорционально изменению родительского фрейма

Стратегия использования ограничений для различных элементов интерфейса:

Тип элемента Горизонтальное ограничение Вертикальное ограничение Примечания Логотип Left Top Фиксированная позиция в верхнем левом углу Меню навигации Right Top Привязка к правому углу на десктопе Баннер Left and Right Top Растягивание по ширине, фиксация сверху Карточка товара Scale (десктоп) / Left and Right (мобильный) Top Разное поведение в зависимости от устройства Футер Left and Right Bottom Растягивание по ширине, привязка к низу

Комбинирование вариантов компонентов и ограничений позволяет создавать сложные адаптивные структуры. Например, навигационное меню может быть горизонтальным на десктопе (вариант "Desktop") с ограничениями "Right, Top" и превращаться в бургер-меню на мобильных устройствах (вариант "Mobile") с другим набором ограничений.

Для максимально эффективной работы с вариантами рекомендуется:

Создавать строгую иерархию компонентов от простых к сложным

Использовать осмысленные имена для свойств и значений вариантов

Применять интерактивные компоненты для демонстрации адаптивности

Документировать правила адаптивности для каждого компонента

Регулярно тестировать компоненты при разных размерах экрана

При правильном подходе к созданию вариантов компонентов вы сможете значительно ускорить работу над адаптивным дизайном и обеспечить высокую согласованность интерфейса на всех устройствах. 📱💻

Тестирование и оптимизация адаптивного дизайна в Figma

Создание адаптивного дизайна — только половина работы. Не менее важна фаза тестирования и оптимизации, которая позволяет убедиться, что интерфейс действительно хорошо работает на всех целевых устройствах.

Figma предлагает несколько встроенных инструментов для тестирования адаптивности:

Режим прототипирования — позволяет симулировать поведение интерфейса на разных устройствах Device Frames — дает возможность разместить дизайн внутри рамки реального устройства Presentation View — предоставляет интерактивный просмотр прототипа Режим просмотра в разных масштабах — помогает оценить читаемость и эргономику интерфейса

Для комплексного тестирования адаптивных макетов в Figma рекомендуется следующий алгоритм:

Создайте отдельную страницу "Testing" с копиями ключевых экранов для всех целевых устройств

Настройте прототип с условными переходами между версиями экранов для разных устройств

Протестируйте критические сценарии взаимодействия на всех размерах экранов

Проверьте работу компонентов с разным содержимым (короткие/длинные тексты, разные размеры изображений)

Убедитесь в корректном масштабировании текста и сохранении иерархии информации

Помимо встроенных инструментов Figma, профессиональные дизайнеры используют дополнительные плагины для тестирования адаптивности:

Название плагина Функциональность Применение Breakpoints Визуализация дизайна в разных разрешениях Быстрое тестирование адаптивности Responsify Автоматическое создание адаптивных версий экранов Ускорение процесса тестирования Stark Проверка контрастности и доступности Обеспечение доступности на всех устройствах Auto Layout Resizer Моделирование поведения Auto Layout Тестирование сложных адаптивных компонентов Size Checker Анализ размеров элементов интерфейса Проверка эргономики для сенсорных экранов

При тестировании важно уделить особое внимание перекрывающимся (edge) случаям — точкам, где макет должен перестраиваться. Например, при ширине экрана 767px (граница между планшетом и мобильным устройством) интерфейс не должен "ломаться".

Распространенные проблемы, выявляемые при тестировании адаптивных макетов:

Недостаточные отступы между элементами на маленьких экранах

Слишком мелкий текст на мобильных устройствах

Перекрытие элементов при определенных разрешениях

Неоптимальное использование пространства на больших экранах

Несогласованность компонентов при переходе между устройствами

Слишком большие изображения, замедляющие загрузку на мобильных устройствах

Последний этап подготовки адаптивного дизайна — оптимизация для передачи разработчикам. Figma позволяет экспортировать CSS-код, который можно использовать как основу для верстки. Для этого выделите элемент и найдите вкладку "Code" в правой панели.

Кроме того, для обеспечения точной реализации предоставьте разработчикам:

Документацию по адаптивным компонентам с описанием их поведения Схему точек перехода (breakpoints) с указанием конкретных значений ширины Детали поведения элементов при разных разрешениях экрана Спецификацию типографики с указанием масштабирования текста Интерактивный прототип для демонстрации работы адаптивных элементов

Тщательное тестирование и оптимизация адаптивного дизайна — залог успешной реализации проекта, который будет одинаково хорошо работать на всех устройствах пользователей. 🔍🔧