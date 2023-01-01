Как сохранить файл в Фигме в PDF: пошаговое руководство дизайнера
Для кого эта статья:
- Дизайнеры, работающие с Figma
- Новички в веб-дизайне, желающие улучшить свои навыки
Профессионалы, заинтересованные в оптимизации процесса экспорта документов для презентаций и печати
Представьте, вы завершили потрясающий дизайн в Figma, и клиент ждет презентацию через полчаса. Вы отправляете файл, но получаете в ответ: "Я не могу открыть этот формат". Знакомая ситуация? 😱 Экспорт в PDF — это не просто техническая деталь, а профессиональная необходимость. В этом подробном руководстве я расскажу, как идеально сохранить ваши работы из Figma в PDF, избежать потери качества и сделать так, чтобы ваши дизайны выглядели безупречно на любых устройствах в 2025 году.
Почему PDF формат важен для дизайнеров Figma
PDF (Portable Document Format) — не просто один из форматов экспорта, а профессиональный стандарт презентации дизайн-решений. В отличие от растровых форматов, таких как JPG или PNG, PDF сохраняет векторные элементы, что критически важно для презентации логотипов и иллюстраций с сохранением их масштабируемости.
Работая над масштабным редизайном интерфейса платежной системы, я столкнулся с необходимостью представить дизайн-концепцию совету директоров. Презентация в PDF позволила сохранить идеальное качество всех элементов при проекции на большой экран и обеспечила корректное отображение шрифтов без искажений.
|Формат
|Преимущества для дизайнеров
|Недостатки
|Сохранение векторов, встроенные шрифты, точная цветопередача, кроссплатформенность
|Больший размер файла по сравнению с JPG
|JPG
|Маленький размер файла, универсальность
|Потеря качества, нет поддержки векторов
|PNG
|Поддержка прозрачности, хорошее качество
|Больший размер файла, нет поддержки векторов
Ключевые причины выбора PDF для экспорта работ из Figma:
- Универсальность — PDF открывается на любых устройствах без искажений
- Сохранение интерактивности — возможность включить ссылки и интерактивные элементы
- Защита интеллектуальной собственности — возможность установки ограничений на копирование
- Профессиональный стандарт для печати — типографии предпочитают работать с PDF
- Сохранение метаданных — возможность встраивания информации о проекте
Максим Воронцов, Senior UI Designer Однажды я отправил клиенту мокапы приложения в формате JPG. На следующий день получил паническое сообщение: "Все тексты размыты, а иконки выглядят нечетко!" Оказалось, клиент распечатал их для встречи с инвесторами. С тех пор я использую только PDF для презентаций. Недавно работал над интерфейсом медицинского приложения с множеством мелких деталей и тонких линий. Экспортировал 40+ экранов в PDF — все элементы сохранили кристальную четкость даже при увеличении на презентационном экране, а клиент смог добавить PDF прямо в свою PowerPoint презентацию без потери качества.
Базовый метод сохранения файла Figma в PDF
Сохранение дизайна из Figma в PDF — процесс, который должен быть доведен до автоматизма. Разберем пошаговую инструкцию, актуальную на 2025 год. 📑
- Выберите содержимое для экспорта — кликните на фрейм, группу элементов или выберите несколько объектов, удерживая Shift
- Вызовите меню экспорта — нажмите Ctrl+Shift+E (Windows/Linux) или Cmd+Shift+E (macOS)
- Выберите формат PDF — в панели Export открывается в правой части интерфейса, выберите PDF из выпадающего списка
- Настройте параметры — укажите масштаб (обычно 1x), при необходимости включите опцию "Include prototyping connections"
- Экспортируйте файл — нажмите кнопку "Export" и выберите директорию для сохранения
Для экспорта всего проекта или нескольких страниц используйте альтернативный метод через главное меню:
- Нажмите на иконку с тремя точками в верхнем правом углу интерфейса
- Выберите "Export frames to PDF"
- В открывшемся диалоговом окне отметьте страницы для экспорта
- Настройте порядок страниц, перетаскивая их в нужном порядке
- Нажмите "Export" для завершения процесса
Анна Светлова, UI/UX дизайнер Недавно я работала над руководством по брендингу для крупной ритейл-сети. Проект включал более 50 экранов с детальными спецификациями цветов, шрифтов и компонентов. Клиент запросил документацию в PDF для внутреннего использования. Вместо утомительного экспорта каждого экрана по отдельности, я воспользовалась функцией "Export frames to PDF". Создала отдельную страницу в Figma, организовала все фреймы в нужном порядке и экспортировала единым PDF-документом. Клиент был поражен качеством и структурированностью документации. Это сэкономило мне минимум 2 часа работы и избавило от необходимости дополнительной компоновки в сторонних программах!
Настройка параметров экспорта для идеального PDF
Простой экспорт в PDF — только первый шаг. Для получения действительно профессионального результата необходимо тонко настроить параметры экспорта. Это особенно важно при работе с клиентскими презентациями или когда ваш PDF будет использоваться для печати. 🎛️
|Параметр
|Рекомендуемые настройки
|Применение
|Масштаб
|1x для экранов, 2x для печати
|Общий случай / Высокое качество
|Включение прототипов
|Включено
|Демонстрация UX-flow
|Формат страницы
|A4 (210×297 мм)
|Для печатных материалов
|Отступы
|20px сверху/снизу, 30px по бокам
|Оптимальная композиция
Для достижения идеального качества PDF следуйте этим рекомендациям:
- Оптимизируйте размер фреймов: Перед экспортом убедитесь, что ваши фреймы имеют стандартные размеры, соответствующие форматам A4 или US Letter, если документ предназначен для печати
- Проверьте встраивание шрифтов: Используйте только те шрифты, которые разрешены для встраивания в документы. Проприетарные шрифты могут отображаться некорректно
- Управляйте цветовым профилем: Для презентаций на экране используйте RGB, для печати — CMYK. В расширенных настройках экспорта Figma позволяет выбрать нужный цветовой профиль
- Настройте разрешение: Для экранного просмотра достаточно 72-150 DPI, для печати рекомендуется 300 DPI или выше
- Добавьте метаданные: В расширенных настройках экспорта включите добавление информации о проекте — это профессиональный штрих
Важно помнить о размере получаемого файла. При экспорте многостраничных макетов с высоким разрешением PDF может стать слишком "тяжелым" для отправки по электронной почте. В таких случаях рассмотрите вариант компрессии PDF после экспорта с помощью специализированных инструментов.
Экспорт отдельных фреймов и компонентов в PDF
Часто нет необходимости экспортировать весь файл Figma — нужны лишь отдельные фреймы или компоненты. Это особенно актуально при создании документации, подготовке материалов для разработчиков или когда требуется представить только определенные части дизайна. 🔍
Процесс экспорта отдельных элементов имеет свои особенности:
Выборочный экспорт фреймов
- Выделите нужные фреймы, удерживая Shift или Ctrl/Cmd для множественного выбора
- В правой панели найдите раздел Export
- Добавьте настройку экспорта, выбрав формат PDF
- Нажмите кнопку "Export selected" для экспорта только выбранных элементов
Экспорт компонентов
- Для экспорта компонентов сначала выберите компонент или группу компонентов
- Если компонент находится в библиотеке компонентов, перейдите к файлу библиотеки
- Используйте те же шаги экспорта, что и для фреймов
Создание многостраничного PDF из отдельных фреймов
- Выделите все нужные фреймы в нужном порядке (порядок выделения определяет порядок страниц)
- Выберите "Export frames to PDF" из основного меню
- В диалоговом окне перетащите фреймы для изменения порядка страниц
- Нажмите "Export" для создания единого PDF с несколькими страницами
Для экспорта компонентов с их состояниями (например, кнопки в разных вариантах) рекомендуется:
- Создайте отдельный фрейм-контейнер
- Разместите в нем все варианты компонента
- Добавьте подписи к каждому варианту для ясности
- Экспортируйте этот фрейм как PDF
При экспорте отдельных элементов важно учитывать контекст их использования. Если вы готовите спецификации для разработчиков, добавьте размеры, отступы и другие важные метрики прямо на ваш макет перед экспортом — это значительно облегчит работу команды разработки.
Советы по устранению проблем при сохранении в PDF
Даже опытные дизайнеры иногда сталкиваются с проблемами при экспорте файлов из Figma в PDF. Зная основные проблемы и методы их решения, вы сэкономите время и нервы. 🛠️
Рассмотрим самые распространенные проблемы и способы их устранения:
- Пропадающие шрифты
- Используйте только шрифты из библиотеки Google Fonts или Adobe Fonts
- Для нестандартных шрифтов убедитесь, что они имеют лицензию на встраивание
В крайнем случае, преобразуйте текст в кривые перед экспортом
- Искажение цветов в PDF
- Проверьте, что используете правильный цветовой профиль (RGB для цифрового просмотра, CMYK для печати)
- Избегайте использования цветов с высокой насыщенностью, которые могут выглядеть иначе при печати
Сделайте тестовую печать для проверки цветопередачи
- Слишком большой размер файла
- Оптимизируйте растровые изображения перед вставкой в Figma
- Используйте векторную графику вместо растровой, где это возможно
Рассмотрите возможность разделения большого документа на несколько меньших
- Проблемы с экспортом эффектов и прозрачности
- Некоторые сложные эффекты могут неверно отображаться в PDF
- Сведите слои с эффектами в растр перед экспортом для критически важных элементов
- Проверяйте результат на устройстве конечного пользователя
|Проблема
|Причина
|Решение
|Обрезанные элементы в PDF
|Элементы выходят за границы фрейма
|Добавьте поля вокруг содержимого или используйте опцию "Include bleed"
|Текст превращается в пиксели
|Проблемы со встраиванием шрифтов
|Преобразуйте текст в кривые или используйте веб-безопасные шрифты
|Потеря интерактивности
|Не включена соответствующая опция
|Включите "Include prototyping connections" при экспорте
|Файл не открывается
|Повреждение при экспорте
|Попробуйте экспорт из веб-версии Figma вместо десктопной или наоборот
При возникновении других проблем с экспортом стоит проверить:
- Актуальность вашей версии Figma — обновите до последней версии
- Наличие конфликтующих плагинов — временно отключите все плагины
- Размер и сложность файла — слишком большие файлы могут вызывать проблемы
- Состояние кэша браузера — очистите кэш или используйте режим инкогнито
Помните, что в некоторых случаях для получения идеального PDF может потребоваться дополнительная обработка в специализированных программах, таких как Adobe Acrobat Pro. Это особенно актуально для документов, требующих особых настроек безопасности или соответствия стандартам печати.
Экспорт из Figma в PDF — это не просто техническая операция, а важное профессиональное умение. Освоив все нюансы этого процесса, вы повысите свою ценность как дизайнера и обеспечите безупречное представление своих работ клиентам и коллегам. Поддерживайте файлы организованными, следите за обновлениями Figma и не бойтесь экспериментировать с настройками экспорта — только так можно найти идеальное решение для каждого проекта. И помните: качественный PDF — это ваша визитная карточка, которая говорит о вашем профессионализме без единого слова.