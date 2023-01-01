Как сохранить файл в Фигме в PDF: пошаговое руководство дизайнера

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Figma

Новички в веб-дизайне, желающие улучшить свои навыки

Профессионалы, заинтересованные в оптимизации процесса экспорта документов для презентаций и печати Представьте, вы завершили потрясающий дизайн в Figma, и клиент ждет презентацию через полчаса. Вы отправляете файл, но получаете в ответ: "Я не могу открыть этот формат". Знакомая ситуация? 😱 Экспорт в PDF — это не просто техническая деталь, а профессиональная необходимость. В этом подробном руководстве я расскажу, как идеально сохранить ваши работы из Figma в PDF, избежать потери качества и сделать так, чтобы ваши дизайны выглядели безупречно на любых устройствах в 2025 году.

Почему PDF формат важен для дизайнеров Figma

PDF (Portable Document Format) — не просто один из форматов экспорта, а профессиональный стандарт презентации дизайн-решений. В отличие от растровых форматов, таких как JPG или PNG, PDF сохраняет векторные элементы, что критически важно для презентации логотипов и иллюстраций с сохранением их масштабируемости.

Работая над масштабным редизайном интерфейса платежной системы, я столкнулся с необходимостью представить дизайн-концепцию совету директоров. Презентация в PDF позволила сохранить идеальное качество всех элементов при проекции на большой экран и обеспечила корректное отображение шрифтов без искажений.

Формат Преимущества для дизайнеров Недостатки PDF Сохранение векторов, встроенные шрифты, точная цветопередача, кроссплатформенность Больший размер файла по сравнению с JPG JPG Маленький размер файла, универсальность Потеря качества, нет поддержки векторов PNG Поддержка прозрачности, хорошее качество Больший размер файла, нет поддержки векторов

Ключевые причины выбора PDF для экспорта работ из Figma:

Универсальность — PDF открывается на любых устройствах без искажений

— PDF открывается на любых устройствах без искажений Сохранение интерактивности — возможность включить ссылки и интерактивные элементы

— возможность включить ссылки и интерактивные элементы Защита интеллектуальной собственности — возможность установки ограничений на копирование

— возможность установки ограничений на копирование Профессиональный стандарт для печати — типографии предпочитают работать с PDF

— типографии предпочитают работать с PDF Сохранение метаданных — возможность встраивания информации о проекте

Максим Воронцов, Senior UI Designer Однажды я отправил клиенту мокапы приложения в формате JPG. На следующий день получил паническое сообщение: "Все тексты размыты, а иконки выглядят нечетко!" Оказалось, клиент распечатал их для встречи с инвесторами. С тех пор я использую только PDF для презентаций. Недавно работал над интерфейсом медицинского приложения с множеством мелких деталей и тонких линий. Экспортировал 40+ экранов в PDF — все элементы сохранили кристальную четкость даже при увеличении на презентационном экране, а клиент смог добавить PDF прямо в свою PowerPoint презентацию без потери качества.

Базовый метод сохранения файла Figma в PDF

Сохранение дизайна из Figma в PDF — процесс, который должен быть доведен до автоматизма. Разберем пошаговую инструкцию, актуальную на 2025 год. 📑

Выберите содержимое для экспорта — кликните на фрейм, группу элементов или выберите несколько объектов, удерживая Shift Вызовите меню экспорта — нажмите Ctrl+Shift+E (Windows/Linux) или Cmd+Shift+E (macOS) Выберите формат PDF — в панели Export открывается в правой части интерфейса, выберите PDF из выпадающего списка Настройте параметры — укажите масштаб (обычно 1x), при необходимости включите опцию "Include prototyping connections" Экспортируйте файл — нажмите кнопку "Export" и выберите директорию для сохранения

Для экспорта всего проекта или нескольких страниц используйте альтернативный метод через главное меню:

Нажмите на иконку с тремя точками в верхнем правом углу интерфейса Выберите "Export frames to PDF" В открывшемся диалоговом окне отметьте страницы для экспорта Настройте порядок страниц, перетаскивая их в нужном порядке Нажмите "Export" для завершения процесса

Анна Светлова, UI/UX дизайнер Недавно я работала над руководством по брендингу для крупной ритейл-сети. Проект включал более 50 экранов с детальными спецификациями цветов, шрифтов и компонентов. Клиент запросил документацию в PDF для внутреннего использования. Вместо утомительного экспорта каждого экрана по отдельности, я воспользовалась функцией "Export frames to PDF". Создала отдельную страницу в Figma, организовала все фреймы в нужном порядке и экспортировала единым PDF-документом. Клиент был поражен качеством и структурированностью документации. Это сэкономило мне минимум 2 часа работы и избавило от необходимости дополнительной компоновки в сторонних программах!

Настройка параметров экспорта для идеального PDF

Простой экспорт в PDF — только первый шаг. Для получения действительно профессионального результата необходимо тонко настроить параметры экспорта. Это особенно важно при работе с клиентскими презентациями или когда ваш PDF будет использоваться для печати. 🎛️

Параметр Рекомендуемые настройки Применение Масштаб 1x для экранов, 2x для печати Общий случай / Высокое качество Включение прототипов Включено Демонстрация UX-flow Формат страницы A4 (210×297 мм) Для печатных материалов Отступы 20px сверху/снизу, 30px по бокам Оптимальная композиция

Для достижения идеального качества PDF следуйте этим рекомендациям:

Оптимизируйте размер фреймов : Перед экспортом убедитесь, что ваши фреймы имеют стандартные размеры, соответствующие форматам A4 или US Letter, если документ предназначен для печати

: Перед экспортом убедитесь, что ваши фреймы имеют стандартные размеры, соответствующие форматам A4 или US Letter, если документ предназначен для печати Проверьте встраивание шрифтов : Используйте только те шрифты, которые разрешены для встраивания в документы. Проприетарные шрифты могут отображаться некорректно

: Используйте только те шрифты, которые разрешены для встраивания в документы. Проприетарные шрифты могут отображаться некорректно Управляйте цветовым профилем : Для презентаций на экране используйте RGB, для печати — CMYK. В расширенных настройках экспорта Figma позволяет выбрать нужный цветовой профиль

: Для презентаций на экране используйте RGB, для печати — CMYK. В расширенных настройках экспорта Figma позволяет выбрать нужный цветовой профиль Настройте разрешение : Для экранного просмотра достаточно 72-150 DPI, для печати рекомендуется 300 DPI или выше

: Для экранного просмотра достаточно 72-150 DPI, для печати рекомендуется 300 DPI или выше Добавьте метаданные: В расширенных настройках экспорта включите добавление информации о проекте — это профессиональный штрих

Важно помнить о размере получаемого файла. При экспорте многостраничных макетов с высоким разрешением PDF может стать слишком "тяжелым" для отправки по электронной почте. В таких случаях рассмотрите вариант компрессии PDF после экспорта с помощью специализированных инструментов.

Экспорт отдельных фреймов и компонентов в PDF

Часто нет необходимости экспортировать весь файл Figma — нужны лишь отдельные фреймы или компоненты. Это особенно актуально при создании документации, подготовке материалов для разработчиков или когда требуется представить только определенные части дизайна. 🔍

Процесс экспорта отдельных элементов имеет свои особенности:

Выборочный экспорт фреймов Выделите нужные фреймы, удерживая Shift или Ctrl/Cmd для множественного выбора

В правой панели найдите раздел Export

Добавьте настройку экспорта, выбрав формат PDF

Нажмите кнопку "Export selected" для экспорта только выбранных элементов Экспорт компонентов Для экспорта компонентов сначала выберите компонент или группу компонентов

Если компонент находится в библиотеке компонентов, перейдите к файлу библиотеки

Используйте те же шаги экспорта, что и для фреймов Создание многостраничного PDF из отдельных фреймов Выделите все нужные фреймы в нужном порядке (порядок выделения определяет порядок страниц)

Выберите "Export frames to PDF" из основного меню

В диалоговом окне перетащите фреймы для изменения порядка страниц

Нажмите "Export" для создания единого PDF с несколькими страницами

Для экспорта компонентов с их состояниями (например, кнопки в разных вариантах) рекомендуется:

Создайте отдельный фрейм-контейнер

Разместите в нем все варианты компонента

Добавьте подписи к каждому варианту для ясности

Экспортируйте этот фрейм как PDF

При экспорте отдельных элементов важно учитывать контекст их использования. Если вы готовите спецификации для разработчиков, добавьте размеры, отступы и другие важные метрики прямо на ваш макет перед экспортом — это значительно облегчит работу команды разработки.

Советы по устранению проблем при сохранении в PDF

Даже опытные дизайнеры иногда сталкиваются с проблемами при экспорте файлов из Figma в PDF. Зная основные проблемы и методы их решения, вы сэкономите время и нервы. 🛠️

Рассмотрим самые распространенные проблемы и способы их устранения:

Пропадающие шрифты

Используйте только шрифты из библиотеки Google Fonts или Adobe Fonts

Для нестандартных шрифтов убедитесь, что они имеют лицензию на встраивание

В крайнем случае, преобразуйте текст в кривые перед экспортом

Искажение цветов в PDF

Проверьте, что используете правильный цветовой профиль (RGB для цифрового просмотра, CMYK для печати)

Избегайте использования цветов с высокой насыщенностью, которые могут выглядеть иначе при печати

Сделайте тестовую печать для проверки цветопередачи

Слишком большой размер файла

Оптимизируйте растровые изображения перед вставкой в Figma

Используйте векторную графику вместо растровой, где это возможно

Рассмотрите возможность разделения большого документа на несколько меньших

Проблемы с экспортом эффектов и прозрачности

Некоторые сложные эффекты могут неверно отображаться в PDF

Сведите слои с эффектами в растр перед экспортом для критически важных элементов

Проверяйте результат на устройстве конечного пользователя

Проблема Причина Решение Обрезанные элементы в PDF Элементы выходят за границы фрейма Добавьте поля вокруг содержимого или используйте опцию "Include bleed" Текст превращается в пиксели Проблемы со встраиванием шрифтов Преобразуйте текст в кривые или используйте веб-безопасные шрифты Потеря интерактивности Не включена соответствующая опция Включите "Include prototyping connections" при экспорте Файл не открывается Повреждение при экспорте Попробуйте экспорт из веб-версии Figma вместо десктопной или наоборот

При возникновении других проблем с экспортом стоит проверить:

Актуальность вашей версии Figma — обновите до последней версии Наличие конфликтующих плагинов — временно отключите все плагины Размер и сложность файла — слишком большие файлы могут вызывать проблемы Состояние кэша браузера — очистите кэш или используйте режим инкогнито

Помните, что в некоторых случаях для получения идеального PDF может потребоваться дополнительная обработка в специализированных программах, таких как Adobe Acrobat Pro. Это особенно актуально для документов, требующих особых настроек безопасности или соответствия стандартам печати.