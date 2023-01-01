Как скруглить края в Blender: пошаговое руководство для новичков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие 3D-художники и моделисты

Студенты курсов по 3D-дизайну и графике

Профессионалы, желающие улучшить свои навыки в Blender Скругленные края превращают примитивные, "лего-подобные" модели в реалистичные 3D-объекты, мгновенно поднимая качество работы на новый уровень! Независимо от того, создаете ли вы мебель для архитектурной визуализации, персонажей для игр или предметы для анимации — скругление (или beveling) краёв является обязательным навыком каждого 3D-художника. В этом руководстве я расскажу, как легко и быстро придать вашим моделям профессиональный вид, даже если вы открыли Blender всего несколько дней назад. 🔥

Хотите развить навыки не только в 3D-моделировании, но и стать универсальным специалистом в визуальном дизайне? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro поможет вам освоить не только основы работы с 2D и 3D графикой, но и весь инструментарий современного дизайнера. После обучения вы сможете создавать привлекательные визуалы, применяя полученные знания как в Blender, так и в других графических редакторах, что существенно расширит ваши возможности на рынке труда.

Основы скругления краёв в Blender для начинающих

Скругление краёв (bevel) — это техника, которая добавляет дополнительные грани вдоль острых рёбер, создавая плавный переход между плоскостями. В реальном мире идеально острых краёв практически не существует, поэтому именно скругление делает 3D-модели визуально более реалистичными. 🎯

Для начинающих важно понять, что в Blender существует несколько способов скругления:

Инструмент Bevel (горячая клавиша Ctrl+B для рёбер и Ctrl+Shift+B для вершин)

Модификатор Bevel (применяется ко всей модели и позволяет настраивать параметры в реальном времени)

Подразделение поверхности (Subdivision Surface) в сочетании с технологией поддерживающих рёбер

Прежде чем приступить к скруглению, убедитесь, что ваша модель правильно оптимизирована. Идеальная модель для скругления состоит из четырехугольных полигонов (квадов). Трёхугольники (трисы) и многоугольники с более чем четырьмя сторонами (н-гоны) могут вызвать проблемы при скруглении.

Александр Петров, преподаватель 3D-моделирования Помню своего первого студента, Михаила, который перед важным собеседованием пытался создать портфолио с архитектурными моделями. Все его здания выглядели как коробки из-под обуви — неестественно угловатыми. Я показал ему, как применить модификатор Bevel с минимальными настройками, и результат его поразил. Буквально через 5 минут его модели выглядели в 10 раз профессиональнее. На собеседовании работодатель отметил реалистичность моделей, и Михаил получил свой первый коммерческий проект.

Базовый процесс скругления состоит из четырёх шагов:

Выбор объекта и переход в режим редактирования (Edit Mode) Выбор рёбер, которые нужно скруглить Применение скругления с помощью выбранного метода Настройка параметров для достижения желаемого результата

Метод скругления Лучше всего подходит для Уровень контроля Влияние на производительность Инструмент Bevel Отдельных рёбер и вершин Высокий Низкое Модификатор Bevel Всей модели Средний Среднее Subdivision Surface Органичных моделей Низкий Высокое

Инструменты и модификаторы для скругления в Blender

Blender предлагает несколько инструментов для скругления краёв, каждый с собственными преимуществами и сценариями использования. Давайте рассмотрим основные подходы более подробно: 🛠️

1. Инструмент Bevel (Фаска)

Это самый прямой способ скругления:

Выберите объект и перейдите в Edit Mode (Tab)

Выберите рёбра, которые хотите скруглить (клавиша 2 для переключения в режим выделения рёбер)

Нажмите Ctrl+B

Перемещайте мышь для управления шириной фаски

Колесом мыши регулируйте количество сегментов для плавности

Инструмент Bevel также дает доступ к дополнительным настройкам в панели инструментов после активации:

Width Type : задает способ измерения ширины (Offset, Width, Depth, Percent)

: задает способ измерения ширины (Offset, Width, Depth, Percent) Profile : контролирует форму скругления (от вогнутой до выпуклой)

: контролирует форму скругления (от вогнутой до выпуклой) Clamp Overlap: предотвращает пересечение геометрии при скруглении близко расположенных рёбер

2. Модификатор Bevel

Модификатор Bevel особенно полезен, когда требуется скруглить многочисленные края с одинаковыми параметрами:

Находясь в Object Mode, выберите объект

Перейдите в панель модификаторов и добавьте Bevel

Настройте параметры: Width, Segments, Profile и другие

Ключевое преимущество модификатора — его неразрушающий характер: вы всегда можете изменить настройки или даже отключить эффект.

3. Скругление с помощью Weight Paint

Для более точного контроля можно использовать веса рёбер:

Создайте группу весов рёбер (Edge Crease группу) в режиме редактирования

Назначьте веса рёбрам, которые хотите скруглить

В модификаторе Bevel выберите Weight в качестве Limit Method

Этот подход позволяет скруглять разные рёбра с различной интенсивностью в рамках одного модификатора.

Параметр модификатора Что контролирует Рекомендуемые значения для новичков Amount Ширина фаски 0.01-0.05 (зависит от масштаба модели) Segments Плавность скругления 2-4 для твердых предметов, 5+ для более мягких Profile Форма скругления 0.5 (нейтральное полукруглое скругление) Limit Method Способ выбора рёбер Angle (начните с 30°)

Метод Bevel: простой способ скруглить края в Blender

Теперь давайте углубимся в наиболее практичный и распространённый метод скругления — инструмент Bevel. Я проведу вас через подробное пошаговое руководство с практическими примерами: 🎮

Шаг 1: Подготовка модели

Создайте или импортируйте модель в Blender (для упражнения можно начать с простого куба, нажав Shift+A > Mesh > Cube) Перейдите в Edit Mode, нажав Tab Убедитесь, что включено отображение рёбер (Edge Display в панели справа)

Шаг 2: Выбор рёбер для скругления

Переключитесь в режим выбора рёбер (клавиша 2 или значок края на панели инструментов) Выберите рёбра, которые хотите скруглить (щелчком мыши с зажатой Shift для выбора нескольких) Для быстрого выбора всех рёбер с определённым углом используйте Select > Select Similar > Face Angles

Шаг 3: Применение скругления

Нажмите Ctrl+B для активации инструмента Bevel Передвигайте мышь, чтобы установить ширину скругления Прокручивайте колесо мыши вверх, чтобы увеличить количество сегментов (делает скругление более гладким) Щелкните левой кнопкой мыши или нажмите Enter, чтобы применить скругление

Шаг 4: Тонкая настройка

После применения инструмента, вы увидите панель настроек (если нет, нажмите F9):

Width Type : выберите "Offset" для простого контроля ширины

: выберите "Offset" для простого контроля ширины Amount : точная ширина скругления (небольшие значения дают наиболее реалистичный результат)

: точная ширина скругления (небольшие значения дают наиболее реалистичный результат) Segments : увеличьте для более гладкого скругления (2-3 сегмента для твердых поверхностей, 4+ для более мягких)

: увеличьте для более гладкого скругления (2-3 сегмента для твердых поверхностей, 4+ для более мягких) Profile: 0.5 дает полукруглое скругление, меньшие значения создают более плоскую фаску, большие — более выпуклую

Марина Соколова, 3D-аниматор Когда я работала над анимационным короткометражным фильмом о роботе, заказчик попросил сделать все переходы между частями корпуса более "дружелюбными". Сначала я пыталась использовать только модификатор Subdivision Surface, но детали теряли свою чёткость и технический характер. Решение пришло, когда я применила выборочное скругление рёбер с 2-3 сегментами и небольшим Profile: 0.3. Корпус робота приобрёл тот самый баланс между техничной угловатостью и дружелюбностью, который искал заказчик. С тех пор я всегда использую скругление для придания характера даже самым техническим моделям.

Продвинутые техники применения Bevel:

Скругление только наружных краёв: если выбрать все рёбра и применить Bevel, можно получить нежелательные результаты. Для выборочного скругления: Выберите все рёбра (Select > All)

Используйте функцию Select > Sharp Edges

Настройте пороговое значение угла (обычно 30-40°) Скругление вершин: для создания сферических углов: Выберите вершину или несколько вершин

Нажмите Ctrl+Shift+B

Двигайте мышь для контроля размера скругления и прокручивайте колесико для контроля количества сегментов Пропорциональное скругление: для моделей разного масштаба: В режиме Edit используйте инструмент измерения (Measure) для определения общего масштаба

Установите Width Type в Percent

Используйте значения между 1-5% для реалистичного скругления

Практические советы по улучшению скруглённых краёв

Создание идеальных скруглённых краёв — это искусство, требующее не только технических знаний, но и понимания эстетики. Вот некоторые профессиональные советы, которые помогут вам достичь впечатляющих результатов: 💡

Правильный выбор количества сегментов

Количество сегментов напрямую влияет на гладкость скругления и производительность:

Для твердых, технических объектов (металл, пластик) — используйте 2-3 сегмента

Для объектов среднего уровня мягкости (дерево, резина) — 3-4 сегмента

Для очень мягких материалов — 4+ сегментов

Для объектов крупного плана в рендерах — используйте больше сегментов

Для игровых моделей и объектов фона — меньше сегментов для экономии полигонов

Оптимизация топологии перед скруглением

Качество скругления напрямую зависит от качества модели:

Используйте преимущественно четырехугольные полигоны (квады)

Проверьте и исправьте перевернутые нормали (Mesh > Clean Up > Recalculate Outside)

Избегайте очень маленьких граней рядом с областями, где будет применяться скругление

При необходимости используйте инструмент Knife (K) для добавления дополнительных рёбер и контроля потока топологии

Создание реалистичных переходов между материалами

В реальном мире разные материалы имеют разные степени скругления:

Металлические объекты обычно имеют четкие, но слегка скругленные края (маленькая ширина скругления, 2-3 сегмента)

Пластиковые и 3D-печатные объекты имеют более заметные скругления (средняя ширина, 2-3 сегмента)

Органические и эродированные объекты имеют неравномерные скругления (используйте Weight Paint для разной интенсивности)

Использование модификатора Weighted Normal

После применения скругления иногда могут возникать проблемы с затенением:

Добавьте модификатор Weighted Normal после Bevel

Установите параметр Weight: Face Area

Включите опцию Keep Sharp для сохранения четких переходов там, где это необходимо

Комбинирование с другими модификаторами

Для достижения наилучших результатов сочетайте Bevel с другими модификаторами:

Применяйте Bevel перед Subdivision Surface для сохранения четких краёв

Используйте Edge Split после Bevel для контроля затенения

Для моделей с повторяющимися элементами применяйте Array перед Bevel

Секретные техники профессионалов

Многоуровневое скругление: применение скруглений разного размера к одной модели (большие для структурных элементов, малые для деталей) Неразрушающий рабочий процесс: используйте модификаторы вместо прямого редактирования сетки для возможности последующих корректировок Создание "опорных рёбер": добавление дополнительных рёбер рядом со скругленными для лучшего контроля формы в комбинации с Subdivision Surface

Не уверены, какую карьеру в 3D выбрать? Попробуйте Тест на профориентацию от Skypro, который поможет определить, какое направление работы с 3D-графикой подойдёт именно вам. Возможно, вам ближе моделирование персонажей, архитектурная визуализация или анимация? Тест проанализирует ваши навыки, предпочтения и даже стиль мышления, чтобы предложить наиболее подходящие профессиональные пути в сфере 3D-дизайна.

Устранение типичных проблем при скруглении в Blender

Даже опытные 3D-художники сталкиваются с проблемами при скруглении краёв. Разберем наиболее распространенные проблемы и их решения: 🛠️

Проблема #1: Артефакты на пересекающихся скруглениях

Когда скругляются рёбра, которые встречаются под углом, могут появиться странные артефакты и самопересечения геометрии.

Решения:

Включите опцию "Clamp Overlap" в настройках Bevel

Уменьшите ширину скругления в проблемных областях

Используйте индивидуальные веса для рёбер с помощью режима Weight Paint

В сложных случаях применяйте скругление к отдельным рёбрам последовательно, а не ко всем сразу

Проблема #2: Неравномерное скругление

Иногда скругления получаются неодинаковыми по всей модели, особенно если полигоны имеют разный размер.

Решения:

Используйте "Percent" в качестве Width Type вместо "Offset"

Оптимизируйте топологию, делая полигоны более равномерными

Применяйте модификатор Remesh перед скруглением для выравнивания плотности сетки

Проблема #3: Проблемы с затенением

После скругления часто возникают странные эффекты затенения, особенно при рендеринге.

Решения:

Добавьте модификатор Weighted Normal

Включите автосглаживание (Auto Smooth) в настройках объекта с углом 30-60 градусов

Для сложных моделей используйте Custom Split Normals

В крайних случаях создайте дублирующую сетку только для затенения (Normal Map объект)

Проблема #4: Высокое потребление ресурсов

Обильное скругление может значительно увеличить количество полигонов и замедлить работу.

Решения:

Скругляйте только видимые и важные рёбра

Используйте модификаторы с низким разрешением во время моделирования и повышайте для финального рендера

Для игровых моделей рассмотрите использование normal maps вместо геометрического скругления

Применяйте модификатор Decimate после скругления для оптимизации сетки

Проблема #5: Сложности с топологией н-гонов и трисов

Скругление часто дает непредсказуемые результаты на неоптимальной топологии.

Решения:

Конвертируйте н-гоны в квады перед скруглением (Triangulate > Tris to Quads)

Используйте инструмент Remesh для автоматической оптимизации топологии

В сложных случаях ретопологизируйте проблемные участки вручную

Проблема #6: Ошибки при анимации

Модели с агрессивным скруглением могут "ломаться" при деформации во время анимации.

Решения:

Применяйте скругление после создания скелета и весов скиннинга

Используйте модификатор Corrective Smooth после деформации скелета

Добавьте поддерживающие ребра в местах максимальной деформации

Проблема Возможная причина Быстрое решение Оптимальное решение Искажение текстур UV-развертка сделана до скругления Уменьшить сегменты Сделать UV после всех модификаторов Растянутые полигоны Слишком большое значение Width Уменьшить ширину Оптимизировать топологию Артефакты на угловых соединениях Самопересечение геометрии Включить Clamp Overlap Использовать весовые скругления Потеря деталей Слишком агрессивное скругление Уменьшить ширину Применять выборочно с Edge Weights