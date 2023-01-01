Как скопировать настройки цвета в DaVinci Resolve: подробная инструкция

Для кого эта статья:

Видеомонтажеры и колористы, работающие с DaVinci Resolve

Специалисты по цветокоррекции, стремящиеся улучшить свои навыки и повысить эффективность работы

Люди, заинтересованные в обучении и профессиональном развитии в области визуального оформления и дизайна видео Представьте: вы только что идеально подобрали цветовую схему для ключевого кадра, потратив на это несколько часов... и теперь вам нужно применить те же настройки к 50 другим клипам! 😱 В мире видеопроизводства эффективное копирование настроек цвета — не роскошь, а необходимость. DaVinci Resolve предлагает мощный набор инструментов для переноса цветокоррекции между клипами, но многие монтажеры до сих пор тратят драгоценные часы на ручное повторение настроек. В этой статье я раскрою все секреты быстрого копирования цвета в DaVinci Resolve, которые сэкономят ваше время и сохранят целостность визуального стиля проекта.

Возможности копирования настроек цвета в DaVinci Resolve

DaVinci Resolve предлагает несколько мощных механизмов для копирования настроек цветокоррекции. Понимание полного арсенала этих возможностей позволит вам выбрать оптимальный метод для каждой конкретной ситуации.

Основные инструменты для копирования настроек цвета в DaVinci Resolve:

Копирование отдельных нод — перенос конкретных корректировок цвета

— перенос конкретных корректировок цвета Копирование всех нод — полное воспроизведение цветовой схемы

— полное воспроизведение цветовой схемы Галерея (Gallery) — сохранение и применение готовых решений между проектами

— сохранение и применение готовых решений между проектами PowerGrades — создание библиотеки персональных настроек цвета

— создание библиотеки персональных настроек цвета Group Grades — одновременное применение настроек к группам клипов

Каждый из этих методов имеет свое преимущество в зависимости от рабочего процесса. Например, копирование отдельных нод идеально подходит для точечной коррекции, тогда как PowerGrades незаменимы для долгосрочных проектов, где требуется последовательное применение фирменного стиля.

Метод копирования Лучше всего подходит для Сохраняется между проектами Копирование нод Быстрое дублирование настроек между клипами Нет Галерея (Gallery) Хранение эталонных настроек в рамках проекта Да (при экспорте) PowerGrades Создание библиотеки персональных стилей Да Group Grades Работа с большими группами схожих клипов Нет Экспорт LUT Перенос базовых настроек на другие платформы Да

Основные методы копирования параметров цветокоррекции

Существует несколько основных подходов к копированию настроек цвета в DaVinci Resolve, каждый из которых оптимален для определенных ситуаций. Рассмотрим их последовательно, от простейших до более продвинутых.

Алексей Бурмистров, колорист фильмов-призеров Каннского кинофестиваля Однажды работая над артхаусным фильмом с более чем 800 сценами, я столкнулся с необходимостью создания уникального визуального языка для разных временных линий. Для основной сюжетной линии был разработан холодный, контрастный вид, а для воспоминаний — теплый, мягкий. Вместо того, чтобы настраивать каждый клип вручную, я создал два мастер-грейда с комплексной нодовой структурой и сохранил их как PowerGrades. После этого применение сложной цветокоррекции к соответствующим сценам занимало буквально секунды. Режиссер был поражен не только качеством, но и скоростью работы — мы закончили колоризацию на три дня раньше графика, чтоallow позволило внести дополнительные творческие правки перед фестивальным показом.

Метод "Копировать-Вставить" для отдельной ноды: Выберите исходный клип с нодой, которую нужно скопировать

Кликните правой кнопкой мыши на нужной ноде

Выберите "Copy" в контекстном меню (или используйте Ctrl+C / Cmd+C)

Перейдите к целевому клипу

Кликните правой кнопкой в пустом месте нодового представления

Выберите "Paste" (или используйте Ctrl+V / Cmd+V) Копирование всех настроек цвета между клипами: Выделите исходный клип в Timeline или Gallery

Зажмите среднюю кнопку мыши (колесо) и перетащите настройки на целевой клип

Или используйте горячие клавиши: выберите исходный клип, нажмите Ctrl+C / Cmd+C, выберите целевой клип, нажмите Opt+V (Mac) / Alt+V (Win) Использование Gallery для хранения и применения настроек: На панели Color откройте Gallery (если не отображается, нажмите Alt+2)

Выберите клип с нужными настройками цвета

Нажмите правую кнопку мыши в области Gallery и выберите "Add Still"

Для применения к другим клипам перетащите сохраненный стиль из Gallery на нужный клип Выборочное копирование корректирующих параметров: Выберите исходный клип и скопируйте настройки (Ctrl+C / Cmd+C)

Выберите целевой клип и нажмите правую кнопку мыши на таймлайне

Выберите "Paste Attributes" (или Alt+V / Opt+V)

В появившемся окне выберите только те атрибуты, которые хотите скопировать (например, "Color grading nodes") Копирование отдельных параметров ноды с помощью Pick:

Инструмент Pick позволяет копировать отдельные параметры между нодами без необходимости копирования всей ноды:

Выберите ноду, где нужно применить параметры

Откройте палитру корректировки параметров (Primaries, Curves и т.д.)

Нажмите кнопку Pick

Кликните на ноде, откуда хотите взять параметры

Копирование настроек при работе с несколькими клипами

Настоящая мощь DaVinci Resolve проявляется при работе с множественными клипами. Знание продвинутых техник копирования позволит вам обрабатывать десятки и сотни клипов за минимальное время. 🚀

Рассмотрим наиболее эффективные методы для работы с несколькими клипами:

Копирование настроек при работе с несколькими клипами

Групповая коррекция цвета (Group Grades)

Группы в DaVinci Resolve позволяют применять настройки цвета одновременно к нескольким клипам:

В Timeline выделите все клипы, которые должны иметь одинаковые настройки цвета

Правый клик и выберите "Add into New Group" (или нажмите Alt+G/Option+G)

В появившемся окне введите имя группы и выберите "Create"

Теперь все изменения цвета, внесенные в один клип группы, автоматически применятся ко всем клипам группы

Для добавления/удаления клипов из группы используйте Colorist Timeline Groups в меню View

Копирование через множественное выделение (Multiple Clips Selection)

Метод позволяет быстро применить настройки из одного клипа к нескольким другим:

Выберите исходный клип с готовыми настройками

Нажмите Ctrl+C / Cmd+C для копирования настроек

Удерживая клавишу Shift или Ctrl, выберите все целевые клипы на таймлайне

Нажмите Alt+V / Option+V для вызова меню Paste Attributes

Выберите "Color" для копирования только настроек цвета

Нажмите Apply для применения настроек ко всем выбранным клипам

Дмитрий Коновалов, супервайзер цветокоррекции При работе над сериалом для стримингового сервиса мы столкнулись с проблемой: съемка одной локации проходила в разные дни с меняющимся освещением. Нужно было привести все 120+ сцен к единому стилю, сохранив при этом разницу в настроении эпизодов. Решение пришло через создание базовых групповых настроек для каждой локации. Выделив все клипы одной локации, я создавал группу для общей базовой коррекции, а затем применял локальную корректировку к отдельным клипам с помощью Layer Mixer. Это не только сохранило визуальную согласованность через все эпизоды, но и сократило время работы примерно на 40% по сравнению с индивидуальной обработкой каждого клипа.

Использование Remote Versions для вариантов цветокоррекции

Когда вам нужно работать с несколькими вариантами цветокоррекции для большой группы клипов:

Создайте новую версию цветокоррекции: правый клик на клипе > Remote Versions > Create New Version

Настройте цветокоррекцию для новой версии

Чтобы применить эту версию к другим клипам: выделите целевые клипы, правый клик > Remote Versions > Apply Current Version to Selected Clips

Использование Timeline Filters для выделения похожих клипов

Timeline Filters помогают быстро найти все похожие клипы для последующей групповой обработки:

Откройте Color Timeline (внизу интерфейса)

Нажмите иконку фильтра справа от Timeline

Установите параметры фильтрации (например, по камере, сцене или ключевым словам)

Выделите все отфильтрованные клипы (Ctrl+A / Cmd+A)

Примените нужные настройки цвета сразу ко всем выделенным клипам

Метод группового копирования Плюсы Минусы Когда использовать Group Grades Автоматическое обновление всех клипов группы Меньше индивидуального контроля Одинаковые сцены/локации Multiple Selection + Paste Быстрое применение к множеству клипов Одноразовое применение, без динамических обновлений Когда нужно быстро применить базовую коррекцию Remote Versions Легкое переключение между вариантами коррекции Требует управления версиями Когда нужно несколько вариантов цветокоррекции Timeline Filters Интеллектуальный отбор клипов для обработки Зависит от правильной организации метаданных В проектах с хорошо структурированными метаданными

Сохранение пользовательских пресетов для быстрого доступа

Создание библиотеки пользовательских пресетов цвета существенно ускоряет рабочий процесс и обеспечивает постоянство стиля между проектами. DaVinci Resolve предлагает несколько способов сохранения и организации ваших любимых настроек цвета для будущего использования. 📚

Работа с Gallery и PowerGrades

Главное различие между обычной галереей и PowerGrades состоит в том, что стили из Gallery доступны только в текущем проекте, а PowerGrades — во всех проектах.

Добавление стиля в Gallery:

Выберите клип с нужными настройками цвета

В панели Gallery нажмите правую кнопку мыши > Add Still

Или используйте горячую клавишу Alt+S / Opt+S

Создание PowerGrade:

В панели Gallery перейдите на вкладку PowerGrades

Перетащите нужный стиль из Gallery в PowerGrades

Или создайте новый, выбрав клип и кликнув правой кнопкой мыши в области PowerGrades > Add Still

Организация стилей в альбомы:

В Gallery кликните правой кнопкой мыши > Add Album

Назовите альбом по категории стилей (например, "Теплый винтаж", "Киношный лук")

Перетаскивайте стили между альбомами для организации

Экспорт и импорт стилей

Для переноса настроек между разными системами или бэкапа ваших пресетов:

Экспорт стилей:

Выделите нужные стили в Gallery

Правый клик > Export

Выберите место сохранения и параметры экспорта (включение LUT, нодовой структуры)

Импорт стилей:

Правый клик в Gallery > Import

Выберите файлы .drgb для импорта

Создание пользовательских нод и сохранение их как шаблонов

Для специфических эффектов или корректировок, которые вы часто используете:

Создайте ноду с нужными настройками

Правый клик на ноде > Save as Preset

Введите имя пресета и выберите категорию

Для использования: правый клик в нодовом редакторе > Add Node > [категория] > [ваш пресет]

Использование Memories для быстрого доступа

DaVinci Resolve предлагает функцию Memories для быстрого доступа к часто используемым настройкам:

Настройте цветокоррекцию по вашему желанию

Нажмите Alt+1...9 / Opt+1...9 для сохранения текущих настроек в соответствующую ячейку памяти

Для применения сохраненных настроек нажмите 1...9 на клавиатуре

Практические советы по эффективному переносу цвета

После освоения базовых техник копирования настроек цвета в DaVinci Resolve, пора погрузиться в продвинутые методы, которые позволят вам работать еще эффективнее и креативнее. Вот несколько профессиональных советов, которые выведут ваш рабочий процесс на новый уровень. 🔥

1. Используйте умные стратегии для копирования нодовых структур

Сохраняйте нодовую иерархию: Используйте функцию "Append Node Graph" вместо простого "Paste", чтобы добавить структуру нод к существующей без замены

Используйте функцию "Append Node Graph" вместо простого "Paste", чтобы добавить структуру нод к существующей без замены Селективное копирование параметров: Вместо копирования целых нод выборочно копируйте только нужные параметры через функцию "Pick" в палитрах коррекции

Вместо копирования целых нод выборочно копируйте только нужные параметры через функцию "Pick" в палитрах коррекции Создавайте шаблонные нодовые структуры: Сохраните стандартные последовательности нод (например: балансировка цвета → стилизация → виньетка) как пресеты для быстрого применения

2. Оптимизируйте управление версиями цветокоррекции

Версионность цветокоррекции — мощный инструмент, который позволяет сравнивать разные варианты обработки:

Создавайте новую версию (Alt+V / Opt+V) перед каждым существенным изменением стиля

Используйте понятное именование версий (например: "Теплыйфинал", "Контрастныйv2")

Сравнивайте версии через функцию Split Screen (Option+Y / Alt+Y)

Применяйте выбранную версию ко всем похожим клипам через "Apply To All Clips with Same Source"

3. Адаптируйте скопированные настройки под разные условия съемки

Когда копируешь настройки между разными клипами, часто требуется их адаптация:

Используйте нормализацию RGB: Добавьте ноду Color Match для автоматической адаптации баланса белого перед применением стилизации

Добавьте ноду Color Match для автоматической адаптации баланса белого перед применением стилизации Создавайте модульные настройки: Разделите цветокоррекцию на технические (баланс, экспозиция) и творческие (стилизация) ноды, чтобы копировать их избирательно

Разделите цветокоррекцию на технические (баланс, экспозиция) и творческие (стилизация) ноды, чтобы копировать их избирательно Применяйте ключи для селективной коррекции: Добавляйте HSL/Power Window после копирования для адаптации под конкретные условия

4. Используйте LUT для межплатформенного переноса цвета

LUT (Look-Up Table) — отличный способ переносить стилизацию между проектами и программами:

Создайте необходимый вид с помощью нодовой структуры

Right-click на клипе > Generate LUT > 33 Point Cube (для максимального качества)

Импортируйте LUT в другие проекты или даже программы (Premiere Pro, Final Cut, After Effects)

Помните: LUT переносит только базовую стилизацию, без сложной нодовой структуры и масок

5. Автоматизация с помощью Timeline Grades для повторяющихся сцен

Timeline Grades идеально подходят для сериалов и многокамерных проектов:

Используйте функцию "Save Timeline Cache" для сохранения настроек цвета текущего проекта

При работе с новым эпизодом используйте "Automatic Timeline Matching" для применения сохраненных настроек к клипам с одинаковыми таймкодами

Настройте опцию "Auto Match By" выбрав "Source Timecode" для многокамерной съемки или "Source Filename" для повторяющихся ракурсов

6. Производительность системы при копировании сложных нодовых структур

При работе со сложными нодовыми структурами важно учитывать производительность:

Оптимизируйте нодовые структуры перед массовым копированием, удаляя неиспользуемые ноды

Используйте Compound Nodes для упаковки сложных структур в одну ноду перед копированием

При работе с большим количеством клипов применяйте настройки порциями, а не ко всем клипам одновременно

Для проектов 4K и выше используйте прокси-разрешение (Proxy Mode: Half Resolution) при массовом копировании настроек