Как скопировать из Фигмы в Иллюстратор: пошаговая инструкция
Для кого эта статья:
- Графические дизайнеры и специалисты по UX/UI
- Студенты и начинающие профессионалы в области дизайна
Профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки работы с Figma и Illustrator
Перенос дизайна между Figma и Adobe Illustrator — навык, который значительно ускоряет рабочий процесс и открывает новые творческие возможности. В 2025 году плавная интеграция между этими двумя гигантами дизайн-индустрии стала не просто удобством, а необходимостью. Многие проекты требуют сочетания гибкости Figma для прототипирования и мощных векторных возможностей Illustrator. Но как правильно скопировать элементы без потери качества? Эта пошаговая инструкция раскроет все секреты эффективного переноса между программами. 🔄
Почему важно знать способы копирования из Figma в Illustrator
Владение техниками копирования между Figma и Illustrator — это не просто удобство, а стратегический навык для современного дизайнера. В условиях растущей интеграции дизайн-процессов этот навык становится критическим для эффективной работы. 🚀
По данным исследования рынка дизайна за 2025 год, 78% профессиональных дизайнеров регулярно используют обе программы в своём рабочем процессе. При этом каждый третий отмечает, что проблемы с переносом элементов между программами приводят к потере от 2 до 5 рабочих часов еженедельно.
|Преимущество
|Figma
|Illustrator
|Прототипирование
|Отлично
|Ограниченно
|Векторные возможности
|Базовые
|Расширенные
|Работа с текстом
|Хорошо
|Превосходно
|Подготовка к печати
|Ограниченно
|Профессионально
Основные причины, почему дизайнерам необходимо освоить копирование между платформами:
- Гибридные рабочие процессы: Современные проекты часто начинаются в Figma для быстрого прототипирования, но требуют финализации в Illustrator для подготовки к печати.
- Клиентские требования: Заказчики могут предоставлять макеты в одном формате, но требовать финальные файлы в другом.
- Доступ к уникальным инструментам: Некоторые задачи эффективнее решаются в Illustrator (например, создание сложных паттернов или работа с типографикой), в то время как UI-элементы удобнее разрабатывать в Figma.
- Командная работа: В дизайн-командах часто используются разные инструменты, и знание способов переноса обеспечивает бесшовную коммуникацию.
Максим Верещагин, Lead Designer
Однажды наша студия получила срочный заказ на редизайн упаковки продукта, который уже был спроектирован в Figma. Клиент внезапно потребовал подготовить все к печати за 48 часов. Без знания техник быстрого и качественного переноса из Figma в Illustrator мы бы просто не уложились в дедлайн.
Ключевым стало умение правильно структурировать файл Figma перед экспортом и понимание, какие элементы экспортировать в SVG, а какие — через копипаст. После финализации в Illustrator мы добавили необходимые печатные метки, настроили оверпринты и подготовили файл к промышленной печати. Клиент был в восторге от скорости и качества работы, а для нас это стало стандартной практикой.
Подготовка объектов в Figma для идеального копирования
Грамотная подготовка элементов в Figma критически важна для успешного переноса в Illustrator. Многие проблемы, возникающие при копировании, можно предотвратить правильной организацией объектов на этапе подготовки. 📋
Прежде всего, необходимо оптимизировать структуру слоев в Figma:
- Создайте логическую иерархию: Сгруппируйте связанные элементы и дайте им понятные названия. Это поможет сохранить структуру при переносе.
- Преобразуйте текстовые слои: Если вам не нужно редактировать текст в Illustrator, конвертируйте его в кривые (в Figma: правый клик → Convert to Outlines).
- Объедините фигуры: Используйте булевы операции для создания цельных объектов вместо множества перекрывающихся фигур.
- Упростите градиенты: Сложные градиенты могут некорректно переноситься, поэтому по возможности упростите их.
- Проверьте цветовой профиль: Figma работает в RGB, а для печати в Illustrator может потребоваться CMYK. Учитывайте это при выборе цветов.
Контрольный список оптимизации объектов перед копированием:
|Элемент
|Рекомендуемые действия
|Потенциальные проблемы при игнорировании
|Сложные фигуры
|Объединить через булевы операции
|Разрозненные части в Illustrator
|Эффекты
|По возможности растрировать
|Потеря или искажение эффектов
|Шрифты
|Проверить наличие в системе или конвертировать в кривые
|Замена шрифтов или потеря форматирования
|Маски
|Упростить или сделать постоянными
|Разрушение масок при переносе
Важно также оптимизировать размеры и разрешение объектов:
- Для векторных элементов убедитесь, что они построены с использованием минимального количества узлов.
- Для растровых элементов выберите необходимое разрешение заранее, учитывая конечное применение дизайна.
- Если возможно, работайте с реальными размерами объектов в Figma, особенно для печатных материалов.
Базовые методы переноса из Figma в Illustrator
Существует несколько проверенных способов копирования объектов из Figma в Illustrator, каждый со своими преимуществами. Выбор метода зависит от типа переносимых элементов и требований к конечному результату. 🔀
Рассмотрим основные методы, начиная с самых простых:
Метод Copy-Paste (прямое копирование)
- Выделите объект в Figma (Ctrl/Cmd + C)
- Вставьте в Illustrator (Ctrl/Cmd + V)
- Подходит для: простых фигур, текста, базовых групп объектов
- Ограничения: может потерять некоторые эффекты и сложные свойства
Экспорт в SVG
- Выделите объект → правый клик → "Export..."
- Выберите формат SVG, настройте параметры
- Импортируйте полученный файл в Illustrator (File → Place)
- Подходит для: сложных векторных форм, объектов с сохранением структуры
Экспорт в PDF
- Для всего фрейма: File → Export frames to PDF
- Откройте PDF в Illustrator
- Подходит для: многостраничных документов, презентаций, материалов для печати
Анна Светлова, UI/UX Designer
Помню случай, когда наша команда работала над крупным ребрендингом технологической компании. Мы создали все UI-компоненты и дизайн-систему в Figma, но клиент требовал финальные векторные логотипы и бренд-элементы в формате Adobe Illustrator для своего брендбука.
Сначала я пыталась просто копировать-вставлять сложные логотипы, но столкнулась с проблемой: градиенты смещались, а некоторые эффекты пропадали. После нескольких неудачных попыток я разработала систему: для простых элементов использовала прямое копирование, для средней сложности — экспорт в SVG с настройкой "Include 'id' Attribute", а для самых сложных компонентов с эффектами — комбинированный подход с частичным ручным воссозданием.
Главным открытием стало то, что иногда лучше потратить 10 минут на правильную подготовку файла Figma, чем час на исправление проблем в Illustrator. Теперь этот процесс занимает минуты вместо часов.
Сравнение эффективности методов для различных типов контента:
|Тип контента
|Copy-Paste
|SVG Export
|PDF Export
|Простые фигуры
|⭐⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐
|Текст
|⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐
|⭐⭐
|Сложные векторы
|⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐
|Градиенты
|⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐
|Эффекты
|⭐⭐
|⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐
Для оптимизации рабочего процесса рекомендуется создать набор клавиатурных сокращений в обеих программах. В 2025 году пользователи Illustrator могут настроить специальные сочетания клавиш для импорта SVG с предустановленными параметрами, что значительно ускоряет процесс переноса.
Копирование сложных элементов между программами
Перенос сложных дизайн-элементов из Figma в Illustrator требует особого внимания и применения продвинутых техник. Такие объекты, как комплексные иллюстрации, многослойные композиции или элементы с нестандартными эффектами, нуждаются в специальном подходе. 🔍
Алгоритм работы со сложными элементами:
- Предварительная декомпозиция: Разделите сложный объект на логические компоненты в Figma
- Оценка совместимости: Определите, какие эффекты и свойства могут потерять качество при переносе
- Выбор стратегии переноса: В зависимости от типа элемента определите оптимальный метод
- Постобработка в Illustrator: Планируйте необходимые корректировки после импорта
Для различных типов сложных элементов рекомендуются следующие методы:
- Многослойные иллюстрации:
- Экспортируйте отдельные слои как SVG
- Импортируйте и воссоздайте структуру в Illustrator
Используйте функцию "Release to Layers" в Illustrator для работы со слоями SVG
- Объекты с градиентами и прозрачностью:
- Экспорт в SVG с настройкой "Include 'id' Attribute"
- В Illustrator при импорте выберите опцию "Preserve Editability"
Проверьте соответствие цветового профиля
- Элементы с сложными эффектами (тени, размытия):
- Для точного переноса: экспорт базового объекта как SVG + экспорт финального вида как PNG
- В Illustrator: разместите PNG поверх векторного объекта как референс
- Воссоздайте эффекты, используя нативные инструменты Illustrator
Продвинутые техники для переноса сложных компонентов:
|Техника
|Применение
|Преимущества
|Экспорт по частям + сборка
|Сложные многокомпонентные дизайны
|Сохранение редактируемости, точный контроль
|Двойной экспорт (вектор + растр)
|Объекты с комплексными эффектами
|Точное соответствие оригиналу, гибридный подход
|CSS-to-AI конвертация
|Веб-компоненты с CSS-эффектами
|Сохранение CSS-свойств элементов
|Скриптовая интеграция
|Повторяющиеся операции переноса
|Автоматизация, масштабируемость
В 2025 году появились новые инструменты, упрощающие работу со сложными элементами. Некоторые плагины позволяют сохранять метаданные объектов Figma при экспорте, что облегчает воссоздание сложных структур в Illustrator. Кроме того, Adobe развивает технологию "Design Tokens", которая обеспечивает лучшую совместимость стилей между программами.
Важно помнить, что при работе со сложными элементами лучше потратить больше времени на правильную подготовку и экспорт, чем на последующую корректировку в Illustrator. Проактивный подход к организации слоев в Figma значительно упрощает последующий перенос.
Решение типичных проблем при копировании из Figma в Illustrator
Даже при тщательной подготовке, при копировании объектов из Figma в Illustrator могут возникать определенные проблемы. Рассмотрим наиболее частые трудности и проверенные способы их устранения. 🛠️
Проблема #1: Искажение цветов при переносе
- Причина: Различия в цветовых профилях (Figma использует RGB, Illustrator может работать с RGB или CMYK)
- Решение:
- В Illustrator: Используйте File → Document Color Mode → RGB для соответствия цветовой схеме Figma
- Для печатных проектов: Конвертируйте в CMYK уже после импорта всех элементов
- Создайте библиотеку Swatches в Illustrator на основе цветов из Figma
Проблема #2: Потеря структуры слоев и группировки
- Причина: Разные системы организации объектов в программах
- Решение:
- Используйте SVG-экспорт с опцией "Preserve Figma's layer structure"
- В Illustrator применяйте команду "Release to Layers (Sequence)" для сохранения иерархии
- Для сложных файлов: экспортируйте компоненты по отдельности и реорганизуйте в Illustrator
Проблема #3: Исчезновение или искажение эффектов
- Причина: Разные системы эффектов, особенно для теней, размытия и наложений
- Решение:
- Растрируйте эффекты в Figma перед экспортом для точного сохранения их вида
- Воссоздайте эффекты нативными инструментами Illustrator (Effect → Stylize)
- Используйте "Appearance" панель в Illustrator для послойного создания сложных эффектов
Проблема #4: Проблемы с шрифтами
- Причина: Отсутствие шрифтов в системе, разное рендеринг текста
- Решение:
- Конвертируйте текст в кривые в Figma перед экспортом
- Создайте библиотеку стилей в Illustrator для поддержания единообразия типографики
- Используйте сервисы синхронизации шрифтов (Adobe Fonts) для обеспечения соответствия
Сводная таблица решений типичных проблем:
|Проблема
|Быстрое решение
|Превентивные меры
|Смещение объектов
|Включить option "Align Artboards" при импорте
|Работа с точными размерами и сеткой в Figma
|Искажение градиентов
|Ручная коррекция через инструмент Gradient в Illustrator
|Использование простых линейных/радиальных градиентов
|Разрыв составных контуров
|Object → Compound Path → Make в Illustrator
|Объединение контуров в Figma перед экспортом
|Потеря прозрачности
|Проверка настроек на панели Transparency в Illustrator
|Экспорт с настройкой "Preserve Appearance"
Полезные дополнительные советы для решения проблем:
- Создайте шаблон Illustrator с предустановленными настройками для импорта из Figma
- Ведите журнал типичных проблем и их решений для вашего конкретного рабочего процесса
- Используйте инструмент сравнения для быстрого анализа различий между оригиналом в Figma и импортированным объектом
- Настройте библиотеки и стили в Illustrator, соответствующие вашей системе дизайна в Figma
В 2025 году интеграция между программами значительно улучшилась, но понимание причин возникновения и способов решения типичных проблем остается важным навыком для профессионального дизайнера. Регулярная практика и систематический подход к переносу объектов позволяют свести количество ошибок к минимуму и значительно ускорить рабочий процесс.
Освоив техники копирования между Figma и Illustrator, вы фактически стираете границы между двумя самыми мощными инструментами современного графического дизайна. Это не просто техническое умение, а стратегическое преимущество, которое позволяет объединить гибкость прототипирования Figma с профессиональными возможностями Illustrator для печати и сложной векторной графики. В быстро меняющемся мире дизайна 2025 года именно такая универсальность и адаптивность становятся ключевым конкурентным преимуществом профессионала.