Как скопировать из Фигмы в Иллюстратор: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Графические дизайнеры и специалисты по UX/UI

Студенты и начинающие профессионалы в области дизайна

Профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки работы с Figma и Illustrator Перенос дизайна между Figma и Adobe Illustrator — навык, который значительно ускоряет рабочий процесс и открывает новые творческие возможности. В 2025 году плавная интеграция между этими двумя гигантами дизайн-индустрии стала не просто удобством, а необходимостью. Многие проекты требуют сочетания гибкости Figma для прототипирования и мощных векторных возможностей Illustrator. Но как правильно скопировать элементы без потери качества? Эта пошаговая инструкция раскроет все секреты эффективного переноса между программами. 🔄

Почему важно знать способы копирования из Figma в Illustrator

Владение техниками копирования между Figma и Illustrator — это не просто удобство, а стратегический навык для современного дизайнера. В условиях растущей интеграции дизайн-процессов этот навык становится критическим для эффективной работы. 🚀

По данным исследования рынка дизайна за 2025 год, 78% профессиональных дизайнеров регулярно используют обе программы в своём рабочем процессе. При этом каждый третий отмечает, что проблемы с переносом элементов между программами приводят к потере от 2 до 5 рабочих часов еженедельно.

Преимущество Figma Illustrator Прототипирование Отлично Ограниченно Векторные возможности Базовые Расширенные Работа с текстом Хорошо Превосходно Подготовка к печати Ограниченно Профессионально

Основные причины, почему дизайнерам необходимо освоить копирование между платформами:

Гибридные рабочие процессы: Современные проекты часто начинаются в Figma для быстрого прототипирования, но требуют финализации в Illustrator для подготовки к печати.

Современные проекты часто начинаются в Figma для быстрого прототипирования, но требуют финализации в Illustrator для подготовки к печати. Клиентские требования: Заказчики могут предоставлять макеты в одном формате, но требовать финальные файлы в другом.

Заказчики могут предоставлять макеты в одном формате, но требовать финальные файлы в другом. Доступ к уникальным инструментам: Некоторые задачи эффективнее решаются в Illustrator (например, создание сложных паттернов или работа с типографикой), в то время как UI-элементы удобнее разрабатывать в Figma.

Некоторые задачи эффективнее решаются в Illustrator (например, создание сложных паттернов или работа с типографикой), в то время как UI-элементы удобнее разрабатывать в Figma. Командная работа: В дизайн-командах часто используются разные инструменты, и знание способов переноса обеспечивает бесшовную коммуникацию.

Максим Верещагин, Lead Designer Однажды наша студия получила срочный заказ на редизайн упаковки продукта, который уже был спроектирован в Figma. Клиент внезапно потребовал подготовить все к печати за 48 часов. Без знания техник быстрого и качественного переноса из Figma в Illustrator мы бы просто не уложились в дедлайн. Ключевым стало умение правильно структурировать файл Figma перед экспортом и понимание, какие элементы экспортировать в SVG, а какие — через копипаст. После финализации в Illustrator мы добавили необходимые печатные метки, настроили оверпринты и подготовили файл к промышленной печати. Клиент был в восторге от скорости и качества работы, а для нас это стало стандартной практикой.

Подготовка объектов в Figma для идеального копирования

Грамотная подготовка элементов в Figma критически важна для успешного переноса в Illustrator. Многие проблемы, возникающие при копировании, можно предотвратить правильной организацией объектов на этапе подготовки. 📋

Прежде всего, необходимо оптимизировать структуру слоев в Figma:

Создайте логическую иерархию: Сгруппируйте связанные элементы и дайте им понятные названия. Это поможет сохранить структуру при переносе.

Сгруппируйте связанные элементы и дайте им понятные названия. Это поможет сохранить структуру при переносе. Преобразуйте текстовые слои: Если вам не нужно редактировать текст в Illustrator, конвертируйте его в кривые (в Figma: правый клик → Convert to Outlines).

Если вам не нужно редактировать текст в Illustrator, конвертируйте его в кривые (в Figma: правый клик → Convert to Outlines). Объедините фигуры: Используйте булевы операции для создания цельных объектов вместо множества перекрывающихся фигур.

Используйте булевы операции для создания цельных объектов вместо множества перекрывающихся фигур. Упростите градиенты: Сложные градиенты могут некорректно переноситься, поэтому по возможности упростите их.

Сложные градиенты могут некорректно переноситься, поэтому по возможности упростите их. Проверьте цветовой профиль: Figma работает в RGB, а для печати в Illustrator может потребоваться CMYK. Учитывайте это при выборе цветов.

Контрольный список оптимизации объектов перед копированием:

Элемент Рекомендуемые действия Потенциальные проблемы при игнорировании Сложные фигуры Объединить через булевы операции Разрозненные части в Illustrator Эффекты По возможности растрировать Потеря или искажение эффектов Шрифты Проверить наличие в системе или конвертировать в кривые Замена шрифтов или потеря форматирования Маски Упростить или сделать постоянными Разрушение масок при переносе

Важно также оптимизировать размеры и разрешение объектов:

Для векторных элементов убедитесь, что они построены с использованием минимального количества узлов.

Для растровых элементов выберите необходимое разрешение заранее, учитывая конечное применение дизайна.

Если возможно, работайте с реальными размерами объектов в Figma, особенно для печатных материалов.

Базовые методы переноса из Figma в Illustrator

Существует несколько проверенных способов копирования объектов из Figma в Illustrator, каждый со своими преимуществами. Выбор метода зависит от типа переносимых элементов и требований к конечному результату. 🔀

Рассмотрим основные методы, начиная с самых простых:

Метод Copy-Paste (прямое копирование) Выделите объект в Figma (Ctrl/Cmd + C)

Вставьте в Illustrator (Ctrl/Cmd + V)

Подходит для: простых фигур, текста, базовых групп объектов

Ограничения: может потерять некоторые эффекты и сложные свойства Экспорт в SVG Выделите объект → правый клик → "Export..."

Выберите формат SVG, настройте параметры

Импортируйте полученный файл в Illustrator (File → Place)

Подходит для: сложных векторных форм, объектов с сохранением структуры Экспорт в PDF Для всего фрейма: File → Export frames to PDF

Откройте PDF в Illustrator

Подходит для: многостраничных документов, презентаций, материалов для печати

Анна Светлова, UI/UX Designer Помню случай, когда наша команда работала над крупным ребрендингом технологической компании. Мы создали все UI-компоненты и дизайн-систему в Figma, но клиент требовал финальные векторные логотипы и бренд-элементы в формате Adobe Illustrator для своего брендбука. Сначала я пыталась просто копировать-вставлять сложные логотипы, но столкнулась с проблемой: градиенты смещались, а некоторые эффекты пропадали. После нескольких неудачных попыток я разработала систему: для простых элементов использовала прямое копирование, для средней сложности — экспорт в SVG с настройкой "Include 'id' Attribute", а для самых сложных компонентов с эффектами — комбинированный подход с частичным ручным воссозданием. Главным открытием стало то, что иногда лучше потратить 10 минут на правильную подготовку файла Figma, чем час на исправление проблем в Illustrator. Теперь этот процесс занимает минуты вместо часов.

Сравнение эффективности методов для различных типов контента:

Тип контента Copy-Paste SVG Export PDF Export Простые фигуры ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ Текст ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐ Сложные векторы ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Градиенты ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Эффекты ⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐

Для оптимизации рабочего процесса рекомендуется создать набор клавиатурных сокращений в обеих программах. В 2025 году пользователи Illustrator могут настроить специальные сочетания клавиш для импорта SVG с предустановленными параметрами, что значительно ускоряет процесс переноса.

Копирование сложных элементов между программами

Перенос сложных дизайн-элементов из Figma в Illustrator требует особого внимания и применения продвинутых техник. Такие объекты, как комплексные иллюстрации, многослойные композиции или элементы с нестандартными эффектами, нуждаются в специальном подходе. 🔍

Алгоритм работы со сложными элементами:

Предварительная декомпозиция: Разделите сложный объект на логические компоненты в Figma Оценка совместимости: Определите, какие эффекты и свойства могут потерять качество при переносе Выбор стратегии переноса: В зависимости от типа элемента определите оптимальный метод Постобработка в Illustrator: Планируйте необходимые корректировки после импорта

Для различных типов сложных элементов рекомендуются следующие методы:

Многослойные иллюстрации:

Экспортируйте отдельные слои как SVG

Импортируйте и воссоздайте структуру в Illustrator

Используйте функцию "Release to Layers" в Illustrator для работы со слоями SVG

Объекты с градиентами и прозрачностью:

Экспорт в SVG с настройкой "Include 'id' Attribute"

В Illustrator при импорте выберите опцию "Preserve Editability"

Проверьте соответствие цветового профиля

Элементы с сложными эффектами (тени, размытия):

Для точного переноса: экспорт базового объекта как SVG + экспорт финального вида как PNG

В Illustrator: разместите PNG поверх векторного объекта как референс

Воссоздайте эффекты, используя нативные инструменты Illustrator

Продвинутые техники для переноса сложных компонентов:

Техника Применение Преимущества Экспорт по частям + сборка Сложные многокомпонентные дизайны Сохранение редактируемости, точный контроль Двойной экспорт (вектор + растр) Объекты с комплексными эффектами Точное соответствие оригиналу, гибридный подход CSS-to-AI конвертация Веб-компоненты с CSS-эффектами Сохранение CSS-свойств элементов Скриптовая интеграция Повторяющиеся операции переноса Автоматизация, масштабируемость

В 2025 году появились новые инструменты, упрощающие работу со сложными элементами. Некоторые плагины позволяют сохранять метаданные объектов Figma при экспорте, что облегчает воссоздание сложных структур в Illustrator. Кроме того, Adobe развивает технологию "Design Tokens", которая обеспечивает лучшую совместимость стилей между программами.

Важно помнить, что при работе со сложными элементами лучше потратить больше времени на правильную подготовку и экспорт, чем на последующую корректировку в Illustrator. Проактивный подход к организации слоев в Figma значительно упрощает последующий перенос.

Решение типичных проблем при копировании из Figma в Illustrator

Даже при тщательной подготовке, при копировании объектов из Figma в Illustrator могут возникать определенные проблемы. Рассмотрим наиболее частые трудности и проверенные способы их устранения. 🛠️

Проблема #1: Искажение цветов при переносе

Причина: Различия в цветовых профилях (Figma использует RGB, Illustrator может работать с RGB или CMYK)

Различия в цветовых профилях (Figma использует RGB, Illustrator может работать с RGB или CMYK) Решение:

В Illustrator: Используйте File → Document Color Mode → RGB для соответствия цветовой схеме Figma

Для печатных проектов: Конвертируйте в CMYK уже после импорта всех элементов

Создайте библиотеку Swatches в Illustrator на основе цветов из Figma

Проблема #2: Потеря структуры слоев и группировки

Причина: Разные системы организации объектов в программах

Разные системы организации объектов в программах Решение:

Используйте SVG-экспорт с опцией "Preserve Figma's layer structure"

В Illustrator применяйте команду "Release to Layers (Sequence)" для сохранения иерархии

Для сложных файлов: экспортируйте компоненты по отдельности и реорганизуйте в Illustrator

Проблема #3: Исчезновение или искажение эффектов

Причина: Разные системы эффектов, особенно для теней, размытия и наложений

Разные системы эффектов, особенно для теней, размытия и наложений Решение:

Растрируйте эффекты в Figma перед экспортом для точного сохранения их вида

Воссоздайте эффекты нативными инструментами Illustrator (Effect → Stylize)

Используйте "Appearance" панель в Illustrator для послойного создания сложных эффектов

Проблема #4: Проблемы с шрифтами

Причина: Отсутствие шрифтов в системе, разное рендеринг текста

Отсутствие шрифтов в системе, разное рендеринг текста Решение:

Конвертируйте текст в кривые в Figma перед экспортом

Создайте библиотеку стилей в Illustrator для поддержания единообразия типографики

Используйте сервисы синхронизации шрифтов (Adobe Fonts) для обеспечения соответствия

Сводная таблица решений типичных проблем:

Проблема Быстрое решение Превентивные меры Смещение объектов Включить option "Align Artboards" при импорте Работа с точными размерами и сеткой в Figma Искажение градиентов Ручная коррекция через инструмент Gradient в Illustrator Использование простых линейных/радиальных градиентов Разрыв составных контуров Object → Compound Path → Make в Illustrator Объединение контуров в Figma перед экспортом Потеря прозрачности Проверка настроек на панели Transparency в Illustrator Экспорт с настройкой "Preserve Appearance"

Полезные дополнительные советы для решения проблем:

Создайте шаблон Illustrator с предустановленными настройками для импорта из Figma

с предустановленными настройками для импорта из Figma Ведите журнал типичных проблем и их решений для вашего конкретного рабочего процесса

и их решений для вашего конкретного рабочего процесса Используйте инструмент сравнения для быстрого анализа различий между оригиналом в Figma и импортированным объектом

для быстрого анализа различий между оригиналом в Figma и импортированным объектом Настройте библиотеки и стили в Illustrator, соответствующие вашей системе дизайна в Figma

В 2025 году интеграция между программами значительно улучшилась, но понимание причин возникновения и способов решения типичных проблем остается важным навыком для профессионального дизайнера. Регулярная практика и систематический подход к переносу объектов позволяют свести количество ошибок к минимуму и значительно ускорить рабочий процесс.

