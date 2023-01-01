Как сделать вертикальное видео в CapCut: пошаговое руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Создатели контента, интересующиеся видеомонтажом и продюсированием.

Специалисты в области SMM и digital-маркетинга, стремящиеся улучшить свои навыки.

Люди, изучающие новую профессию или желающие развивать карьеру в сфере видеопроизводства. Вертикальный формат захватил соцсети штурмом! От коротких роликов до полноценных историй — 9:16 стал золотым стандартом мобильного потребления контента. И если вы ещё мучаетесь с обрезкой горизонтальных видео или применяете размытые боковые полосы, пора изучить правильный подход. CapCut предлагает все инструменты для создания качественных вертикальных видео без компромиссов. Раскрою все секреты, от базовой настройки формата до профессиональных приёмов монтажа, которые превратят ваши записи в контент, собирающий миллионы просмотров. 📱✨

Хотите освоить не только базовые навыки монтажа, но и весь комплекс создания вирального контента? Курс «SMM-специалист» с нуля от Skypro — это ваш билет в мир профессионального продвижения. На нём вы не только научитесь работать с CapCut и другими редакторами, но и освоите стратегии создания контента, который покоряет алгоритмы и привлекает аудиторию. Инвестируйте в навыки, которые приносят результат! 🚀

Что такое CapCut и зачем создавать вертикальное видео

CapCut — мощный и бесплатный видеоредактор, разработанный компанией ByteDance (создателями TikTok), который превратился в предпочтительный инструмент для миллионов создателей контента по всему миру. Главное преимущество программы — идеальная адаптация под требования современных социальных платформ, особенно в отношении вертикального видеоформата.

Почему именно вертикальное видео стало таким востребованным? Ответ прост: 94% пользователей просматривают контент на смартфонах в вертикальном положении. Более того, согласно исследованиям 2025 года, вертикальные видео имеют на 40% более высокий показатель удержания зрителей по сравнению с горизонтальными аналогами.

Характеристика Вертикальное видео (9:16) Горизонтальное видео (16:9) Удержание внимания +40% (на мобильных устройствах) Стандартное Занимаемая площадь экрана 100% на мобильных устройствах ~30-40% на мобильных устройствах Идеально для платформ TikTok, Reels, Stories, YouTube Shorts YouTube, телевидение Процент просмотров со смартфонов ~85% ~45%

Преимущества вертикального формата:

Естественное положение телефона при просмотре (не требуется поворот)

Максимальное использование экранного пространства

Алгоритмическое предпочтение в большинстве современных платформ

Возможность более крупно показывать человека/объект без отвлекающих элементов

Идеально для мобильных историй и коротких форматов

Максим Вершинин, видеопродюсер Помню свои первые эксперименты с вертикальным видео в 2021 году. Я снимал для клиента, владелицы небольшого ювелирного бизнеса, и она настаивала на горизонтальном формате — «как положено». После долгих убеждений мы сделали тест: запустили две одинаковые рекламные кампании с разными форматами видео. Вертикальная версия получила в 3,7 раза больше конверсий при одинаковом бюджете! Скептик превратилась в адепта, а я окончательно убедился в силе вертикального формата. Сейчас CapCut — мой главный инструмент для быстрого создания такого контента. Его преимущество в том, что он изначально "заточен" под вертикальный формат, в отличие от традиционных редакторов, где вертикаль всегда была "падчерицей".

Настройка формата при создании вертикального видео в CapCut

Первый и критически важный шаг в создании вертикального видео — правильная настройка формата при создании проекта. В CapCut этот процесс интуитивно понятен, но содержит несколько нюансов, которые стоит учесть для оптимального результата. 🛠️

Пошаговая инструкция для настройки вертикального формата:

Запустите CapCut и нажмите кнопку «Новый проект» В открывшемся окне выберите медиафайлы, которые хотите добавить в проект Перед созданием проекта обратите внимание на настройки соотношения сторон (находятся внизу экрана) Выберите формат 9:16 — это стандартное соотношение сторон для вертикального видео Подтвердите выбор, нажав «Создать новый проект» или «ОК»

Если вы уже создали проект и хотите изменить его формат на вертикальный, это также возможно:

Откройте существующий проект Нажмите на кнопку «Холст» в нижней панели инструментов Выберите формат 9:16 из предложенных вариантов Система предложит варианты адаптации существующего контента — выберите подходящий

Платформа Рекомендуемое соотношение Оптимальное разрешение Длительность TikTok 9:16 1080x1920 15-60 секунд YouTube Shorts 9:16 1080x1920 До 60 секунд Reels 9:16 1080x1920 До 90 секунд Stories 9:16 1080x1920 До 15 секунд

Важные моменты при работе с форматом в CapCut:

Безопасные зоны — в вертикальном формате необходимо учитывать, что верхние и нижние 10% экрана могут быть скрыты интерфейсом приложений

— в вертикальном формате необходимо учитывать, что верхние и нижние 10% экрана могут быть скрыты интерфейсом приложений Автофокус — CapCut может автоматически определять главный объект в горизонтальном видео при конвертации в вертикальное

— CapCut может автоматически определять главный объект в горизонтальном видео при конвертации в вертикальное Масштабирование — при смене формата можно выбрать между обрезкой, масштабированием или добавлением фона

— при смене формата можно выбрать между обрезкой, масштабированием или добавлением фона Настройка цвета фона — если видео не заполняет весь вертикальный формат, вы можете настроить цвет или размытие фоновых областей

Помните, что правильная настройка формата с самого начала сэкономит вам время и поможет избежать проблем с композицией на поздних этапах монтажа. Вертикальный формат требует иного подхода к кадрированию и расположению объектов, чем традиционный горизонтальный. 📏

Добавление и редактирование контента для вертикального видео

После настройки вертикального формата пора заняться наполнением проекта контентом и его редактированием. В CapCut этот процесс максимально оптимизирован под вертикальный формат, что делает работу эффективной и приятной. 🎬

Основные инструменты для работы с контентом в вертикальном видео:

Импорт материалов Нажмите кнопку «Добавить» или «+» в интерфейсе

Выберите видео, фото, аудио или текст для добавления

Для вертикального формата идеально подходит контент, изначально снятый вертикально Адаптация горизонтального контента Используйте инструмент «Кадрирование» для выбора фокусной области

Применяйте функцию «Умное отслеживание» для автоматического следования за объектом

Экспериментируйте с масштабированием и панорамированием для создания динамичных переходов Работа с текстом Добавляйте текст через кнопку «Текст» на нижней панели

В вертикальном формате текст должен быть более крупным (рекомендуется минимум 18-20 px)

Располагайте текст в центральной части экрана, избегая крайних областей Наложение стикеров и элементов Используйте раздел «Стикеры» для добавления графических элементов

Анимируйте стикеры через меню «Анимация»

Создавайте индивидуальный стиль с помощью комбинации элементов

Елена Климова, SMM-специалист Работая с небольшой сетью кофеен, я столкнулась с необходимостью быстро производить контент для их социальных сетей. Благодаря CapCut нам удалось создать уникальный формат: утренние 15-секундные видео с бариста, демонстрирующим приготовление кофе. Ключевым моментом стало правильное кадрирование — мы сфокусировались на руках бариста и узнаваемой кружке. Решение использовать вертикальный формат с легкой музыкой и без слов оказалось гениальным в своей простоте. Через два месяца такие видео увеличили объем заказов указанных в роликах напитков на 27%. Теперь я всех клиентов убеждаю начинать именно с вертикального формата в CapCut — результаты говорят сами за себя.

Особенности редактирования вертикального видео:

Фокус на центральной части — основной объект должен находиться в центре кадра

— основной объект должен находиться в центре кадра Крупные планы — вертикальный формат идеален для показа деталей и крупных планов

— вертикальный формат идеален для показа деталей и крупных планов Вертикальное движение — планируйте сцены с движением вверх/вниз для создания динамики

— планируйте сцены с движением вверх/вниз для создания динамики Многоуровневая композиция — используйте верхнюю, среднюю и нижнюю части кадра для разных элементов

Помните, что в вертикальном видео особенно важно сохранять баланс между информативностью и визуальной привлекательностью. Несмотря на меньшую ширину кадра, не перегружайте его элементами — оставляйте «воздух» для лучшего восприятия. 🌬️

Эффекты и переходы для улучшения вертикального видео

Правильно подобранные эффекты и переходы способны превратить обычное вертикальное видео в захватывающий контент, который зритель досмотрит до конца. CapCut предлагает богатую библиотеку инструментов, оптимизированных именно под вертикальный формат. 🎭

Наиболее эффективные эффекты для вертикального видео:

Скорость воспроизведения — ускорение или замедление определенных фрагментов создаёт динамику

— ускорение или замедление определенных фрагментов создаёт динамику Ключевые кадры (Keyframes) — позволяют создать плавное изменение параметров во времени

— позволяют создать плавное изменение параметров во времени Хромакей (Green Screen) — идеален для размещения объектов в нестандартном окружении

— идеален для размещения объектов в нестандартном окружении Эффект движения (Motion) — добавляет анимацию к статичным изображениям

— добавляет анимацию к статичным изображениям Три-Ди эффекты — придают объем и глубину вертикальной композиции

Переходы, оптимальные для вертикального формата:

Вертикальные шторки — идеально подходят для смены сцен по вертикальной оси Зум-переходы — создают эффект погружения или отдаления Проявление/исчезновение — плавно вводит новые элементы в кадр Вращение по центру — динамичный переход с сохранением центральной композиции Смахивание — имитирует взаимодействие пользователя с мобильным интерфейсом

Тип эффекта Лучшее применение Уровень сложности Влияние на восприятие Базовые фильтры Улучшение цветокоррекции Начальный Создание настроения Анимированные стикеры Акцентирование внимания Начальный Повышение запоминаемости Эффекты движения Оживление статичных кадров Средний Увеличение динамики Объемные переходы Связывание разных сцен Продвинутый Плавность повествования Эффекты искажения Создание креативных акцентов Продвинутый Выделение ключевых моментов

Особенности применения эффектов в вертикальном видео:

Умеренность — в вертикальном формате эффекты воспринимаются интенсивнее из-за меньшей площади экрана

— в вертикальном формате эффекты воспринимаются интенсивнее из-за меньшей площади экрана Последовательность — сохраняйте единый визуальный стиль на протяжении всего видео

— сохраняйте единый визуальный стиль на протяжении всего видео Акцентирование — используйте эффекты для выделения ключевых моментов, а не постоянно

— используйте эффекты для выделения ключевых моментов, а не постоянно Оптимизация — учитывайте, что некоторые сложные эффекты могут снижать производительность на мобильных устройствах

Для поиска эффектов в CapCut:

Выберите клип на таймлайне Нажмите на вкладку «Эффекты» в нижнем меню Просмотрите категории или используйте поиск для нахождения нужного эффекта Примените эффект к выделенному клипу Настройте параметры эффекта через меню «Редактирование»

Помните, что качественный монтаж — это не нагромождение эффектов, а их уместное и сбалансированное использование. В вертикальном формате цель эффектов — подчеркивать контент, а не отвлекать от него. ✨

Ищешь свое призвание в мире диджитал? Может быть, создание вертикальных видео — только начало твоего профессионального пути! Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, подходит ли тебе карьера в SMM, видеопроизводстве или другой креативной области. Всего за несколько минут ты получишь персонализированные рекомендации и поймёшь, в каком направлении развиваться дальше. Твоя идеальная профессия может быть на расстоянии одного клика! 🎯

Экспорт готового вертикального видео из CapCut

Финальный этап создания вертикального видео не менее важен, чем все предыдущие — правильный экспорт обеспечит высокое качество при оптимальном размере файла. CapCut предлагает гибкие настройки экспорта, которые необходимо адаптировать под конкретную платформу размещения. 🔄

Шаги для экспорта вертикального видео:

Нажмите кнопку «Экспорт» в правом верхнем углу интерфейса В открывшемся меню проверьте настройку разрешения (для вертикального видео оптимально 1080×1920) Выберите частоту кадров (FPS) — рекомендуется 30fps для стандартного контента и 60fps для динамичных сцен Настройте битрейт — для оптимального качества выбирайте «Высокий» При необходимости активируйте опцию «Сохранить альфа-канал» для видео с прозрачностью Нажмите кнопку «Экспорт» для начала рендеринга

Оптимизация экспорта под различные платформы:

TikTok — формат MP4, разрешение 1080×1920, битрейт 7-10 Мбит/с

— формат MP4, разрешение 1080×1920, битрейт 7-10 Мбит/с YouTube Shorts — формат MP4, разрешение 1080×1920, битрейт до 15 Мбит/с

— формат MP4, разрешение 1080×1920, битрейт до 15 Мбит/с Reels — формат MP4, разрешение 1080×1920, максимальный размер файла до 4 ГБ

— формат MP4, разрешение 1080×1920, максимальный размер файла до 4 ГБ Stories — формат MP4, разрешение 1080×1920, битрейт 3-5 Мбит/с

Дополнительные опции экспорта в CapCut:

Прямая публикация — возможность экспорта непосредственно в TikTok и другие платформы

— возможность экспорта непосредственно в TikTok и другие платформы Экспорт с водяным знаком или без него — в бесплатной версии CapCut обычно добавляет водяной знак

— в бесплатной версии CapCut обычно добавляет водяной знак Создание шаблона — сохранение проекта как шаблона для будущих видео

— сохранение проекта как шаблона для будущих видео Сохранение проекта — возможность вернуться к редактированию позже

Чеклист перед финальным экспортом:

Проверьте соотношение сторон (должно быть 9:16) Убедитесь, что все важные элементы видны в безопасных зонах Проверьте синхронизацию аудио и видео Просмотрите все переходы на плавность и уместность Убедитесь в читаемости текста на мобильных устройствах Проверьте общую длительность видео на соответствие требованиям платформы

После успешного экспорта рекомендуется проверить видео на мобильном устройстве перед публикацией — это поможет убедиться, что всё выглядит именно так, как вы задумали. Некоторые нюансы, особенно яркость и контрастность, могут отличаться на разных экранах. 📱