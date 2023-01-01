Как сделать unwrap в блендере: пошаговое руководство для новичков

Для кого эта статья:

Новички в 3D-моделировании и текстурировании, которые хотят освоить Blender

Графические дизайнеры и текстурные художники, стремящиеся повысить свои навыки

Студенты и обучающиеся, заинтересованные в комплексных курсах по графическому дизайну и работе с 3D-моделями Вы только начали работу в Blender и столкнулись с загадочным термином "unwrap"? Каждая попытка наложить текстуру на 3D модель превращается в настоящий квест со случайными результатами? Пора прекратить эти мучения! UV-развертка – это фундамент качественного текстурирования, без которого ваши модели никогда не будут выглядеть профессионально. В этом подробном руководстве я покажу процесс создания UV-развертки в Blender от А до Я, разбив сложный процесс на понятные шаги даже для тех, кто впервые слышит об этой технике. 🎯

Основы UV-развёртки: что такое unwrap в Blender

UV-развёртка (unwrap) – это процесс преобразования трёхмерной поверхности модели в двумерную карту координат, на которую затем накладывается текстура. Представьте, что вы разворачиваете коробку, чтобы получить плоский чертеж – примерно то же самое происходит и с 3D-моделью в Blender. 📦

Буквы "U" и "V" – это обозначения осей в двухмерном пространстве текстуры (аналогично X и Y в трёхмерном пространстве). Корректная UV-развёртка критически важна для:

Точного позиционирования текстур на модели

Избежания искажений и растяжений текстуры

Создания бесшовных соединений между разными частями текстуры

Эффективного использования пространства текстурной карты

Перед погружением в практику, важно понять основные концепции и терминологию:

Термин Определение Значение в процессе развёртки UV-карта Двумерное представление 3D-модели Основа для нанесения текстуры Швы (Seams) Указанные рёбра, по которым "разрезается" модель Определяют, как модель будет развёрнута Острова (Islands) Отдельные фрагменты UV-карты Организуются для оптимального размещения Растяжение (Stretching) Искажение текстурных координат Проблема, требующая корректировки развёртки UV-редактор Интерфейс для работы с UV-координатами Основное рабочее пространство для unwrap

Алексей, 3D-моделлер и текстурный художник Помню свой первый опыт создания UV-развёртки для игрового персонажа. Я потратил целый день, пытаясь понять, почему текстура на модели выглядит как абстрактная живопись. Оказалось, я делал элементарную ошибку: не размечал швы перед применением unwrap. Модель "разрывалась" в случайных местах, создавая хаотичную UV-карту. После того как я научился правильно размечать швы, спланировав их расположение в незаметных местах, качество моих текстур резко улучшилось. Теперь этот этап работы стал для меня почти медитативным процессом – я знаю, что потраченное на качественную развёртку время многократно окупается на этапе текстурирования.

Подготовка 3D-модели для создания unwrap в Blender

Перед началом развёртки необходимо убедиться, что ваша модель правильно подготовлена. Это сэкономит время и поможет избежать проблем на последующих этапах. 🔍

Проверьте следующие аспекты вашей модели:

Топология — модель должна иметь чистую сетку без n-гонов (полигонов с более чем 4 вершинами)

— модель должна иметь чистую сетку без n-гонов (полигонов с более чем 4 вершинами) Манифолдность — убедитесь, что в модели нет дыр или перекрывающих друг друга полигонов

— убедитесь, что в модели нет дыр или перекрывающих друг друга полигонов Нормали — все нормали должны быть направлены наружу (Select All → Shift+N в Edit Mode)

— все нормали должны быть направлены наружу (Select All → Shift+N в Edit Mode) Дублирующиеся вершины — удалите их с помощью операции Merge Vertices → By Distance

Пошаговая подготовка модели:

Переключитесь в режим редактирования (Edit Mode), нажав Tab Выберите все вершины с помощью A Нажмите Alt+M и выберите "By Distance" для слияния дублирующихся вершин Проверьте направление нормалей, активировав их отображение в Viewport Overlays (значок в виде шара в верхнем правом углу 3D-вида) Исправьте направление нормалей, выбрав все вершины и нажав Shift+N Упростите сложные участки модели, если это возможно — чем проще геометрия, тем легче создать качественную развёртку

Для более эффективной работы с развёрткой рекомендую также настроить рабочее пространство Blender:

Настройка Как выполнить Зачем это нужно Разделение экрана Drag & Drop границы области Одновременный просмотр 3D-вида и UV-редактора UV-редактор Изменить тип редактора на UV Editor Работа с UV-координатами Live Unwrap Включить в настройках UV-редактора Авто-обновление развёртки при изменении швов Stretch Display Включить в UV-редакторе Визуализация растяжения текстуры Сохранение шаблона File → Defaults → Save Startup File Сохранение настроек для будущих проектов

Особое внимание уделите модульным или симметричным моделям. Для них можно создать развёртку только для одной части, а затем использовать её зеркально — это экономит пространство текстуры и время работы.

Создание швов и маркировка рёбер для правильного unwrap

Создание швов — это, пожалуй, самый важный этап процесса UV-развёртки, определяющий качество итогового результата. Швы (seams) — это линии, по которым Blender "разрежет" вашу 3D-модель, чтобы развернуть её на плоскости. 🔪

Эффективная стратегия размещения швов включает следующие принципы:

Размещайте швы по естественным граням модели (например, по краям отдельных деталей)

Располагайте швы в местах, которые будут наименее заметны (например, внутренние стороны, скрытые участки)

Избегайте размещения швов на видимых, важных или детализированных областях

Старайтесь создать развёртку, состоящую из минимального количества "островов"

При работе с органическими моделями (персонажи, животные), прячьте швы под одеждой или в складках

Пошаговый процесс создания швов в Blender 2025:

Переключитесь в Edit Mode (Tab) Перейдите в режим выделения рёбер (Edge Select Mode или клавиша 2) Выберите ребро, которое хотите пометить как шов Нажмите Ctrl+E для вызова меню Edge Выберите "Mark Seam" из выпадающего меню Выбранное ребро станет красным, что означает его маркировку как шва Повторите процесс для всех необходимых швов

Марина, текстурный артист Однажды мне поручили текстурировать модель средневекового замка для исторической реконструкции. Модель была огромной и сложной, с множеством архитектурных деталей. Я столкнулась с проблемой: как разместить швы так, чтобы сохранить целостность важных деталей, но при этом получить управляемую UV-карту? Решение пришло, когда я начала думать категориями "модульности". Я сначала выделила повторяющиеся элементы — окна, арки, стены одинакового типа. Затем создала для них общие шаблоны развёртки. Для уникальных элементов (башни, ворота) я тщательно планировала швы, размещая их по архитектурным границам и в затенённых областях. Это преобразило весь процесс — вместо хаотичной карты из сотен мелких островков, я получила организованные группы с оптимальным использованием текстурного пространства. Текстура получилась чёткой даже при близком рассмотрении, а количество видимых швов минимальным.

Для различных типов моделей существуют свои стратегии размещения швов:

Для твердотельных объектов (мебель, техника): размещайте швы по острым кромкам и углам

(мебель, техника): размещайте швы по острым кромкам и углам Для органических моделей (персонажи): следуйте анатомическим линиям и складкам

(персонажи): следуйте анатомическим линиям и складкам Для ландшафтов : разделите на логические секции, используя природные границы

: разделите на логические секции, используя природные границы Для архитектуры: следуйте архитектурным элементам и используйте модульный подход

После создания швов, но перед unwrap, полезно проверить их правильность с помощью предварительной развёртки. Выберите всю модель и нажмите U → Unwrap, затем проверьте результат в UV-редакторе. Если заметны сильные искажения или проблемные области, вернитесь и отредактируйте швы.

Техники UV-развёртки в Blender для разных типов объектов

Blender предлагает несколько методов развёртки, каждый из которых оптимален для определённых типов объектов. Выбор правильной техники существенно влияет на качество итоговой UV-карты. 🛠️

Основные методы развёртки в Blender и их применение:

Метод развёртки Комбинация клавиш Оптимально для Особенности Unwrap U → Unwrap Большинство объектов с правильно размеченными швами Универсальный метод, требует правильной маркировки швов Smart UV Project U → Smart UV Project Сложные модели с множеством деталей Автоматически создаёт швы, но даёт меньший контроль Project from View U → Project from View Плоские или рельефные объекты (декали, панели) Проецирует UV с текущего вида камеры Cylinder/Sphere Projection U → Cylinder/Sphere Projection Объекты цилиндрической/сферической формы Хорошо работает для соответствующих простых форм Lightmap Pack U → Lightmap Pack Модели для игр с запеченным освещением Оптимизирует использование UV-пространства, минимизирует перекрытия Follow Active Quads U → Follow Active Quads Сетки с четырёхугольной топологией Создаёт развёртку, основанную на активном квадрате

Рассмотрим пошаговый процесс развёртки для наиболее распространённых типов объектов:

Развёртка органического объекта (персонаж, животное):

Разместите швы по анатомическим линиям (суставы, складки кожи, линия роста волос) Выделите всю модель в Edit Mode Нажмите U → Unwrap Проверьте растяжение с помощью опции Stretch в UV Editor При необходимости добавьте дополнительные швы в проблемных зонах Организуйте острова по анатомическим группам (голова, туловище, конечности)

Развёртка архитектурного объекта (здание, предмет мебели):

Выделите повторяющиеся элементы и разверните их отдельно Для стен и других плоских поверхностей используйте U → Project from View Для цилиндрических элементов (колонны, трубы) используйте U → Cylinder Projection Для сложных декоративных элементов прибегните к Smart UV Project Собирайте похожие элементы в общие области UV-карты для экономии пространства

Развёртка транспортного средства:

Разделите модель на логические части (кузов, салон, колёса, детали) Для обтекаемых панелей создайте швы по краям и используйте Unwrap Для мелких деталей применяйте Smart UV Project Для симметричных частей разверните только одну сторону и скопируйте развёртку Распределите острова в соответствии с важностью деталей (более детализированным дайте больше пространства)

Для оптимального результата часто применяют комбинацию различных методов даже на одной модели. Например, для персонажа можно использовать базовый Unwrap для тела и Smart UV Project для сложных аксессуаров.

Работа с UV-картами после unwrap: исправление и оптимизация

После создания базовой развёртки часто требуется дополнительная работа по оптимизации и исправлению UV-карты. Это критически важный этап, который превращает "просто развёртку" в профессиональную основу для текстурирования. 🧩

Основные операции по оптимизации UV-карты:

Проверка и устранение искажений — анализ и минимизация растяжений текстуры

— анализ и минимизация растяжений текстуры Масштабирование островов — соблюдение пропорций для различных частей модели

— соблюдение пропорций для различных частей модели Вращение и выравнивание — оптимальное размещение для удобства текстурирования

— оптимальное размещение для удобства текстурирования Объединение и разделение островов — создание логичной структуры развёртки

— создание логичной структуры развёртки Упаковка — эффективное использование пространства текстуры

Для анализа качества развёртки используйте инструменты визуализации растяжения в UV Editor:

Откройте UV Editor (если у вас разделённое пространство) В верхней панели найдите кнопку Overlays (значок перекрывающихся квадратов) Включите опцию Stretch Сине-красное отображение покажет области растяжения (синий — сжатие, красный — растяжение) Стремитесь к нейтральному зелёному цвету на большей части развёртки

Инструменты для редактирования UV-карты:

Настройки Minimize Stretch — Select All → U → Minimize Stretch (снижает общее растяжение)

— Select All → U → Minimize Stretch (снижает общее растяжение) Average Islands Scale — Select All → U → Average Islands Scale (выравнивает масштаб островов)

— Select All → U → Average Islands Scale (выравнивает масштаб островов) Pack Islands — Select All → U → Pack Islands (оптимально размещает острова в UV-пространстве)

— Select All → U → Pack Islands (оптимально размещает острова в UV-пространстве) Релаксация (Relax) — выбор проблемной области → Pin границы → U → Unwrap с включенной опцией Relax

— выбор проблемной области → Pin границы → U → Unwrap с включенной опцией Relax Стыковка островов — использование инструмента Stitch в UV Editor для соединения разделённых частей

Профессиональная организация UV-карты:

Группируйте связанные элементы вместе для удобного текстурирования

Размещайте важные, заметные части модели в верхней половине UV-пространства, уделяя им больше площади

Ориентируйте острова с учётом направления текстуры (например, древесные волокна)

Соблюдайте единообразное направление для похожих элементов

Используйте симметрию там, где это возможно, для экономии пространства и времени текстурирования

Распространенные проблемы и их решения:

Перекрытие островов — используйте Pack Islands с большим значением Margin

— используйте Pack Islands с большим значением Margin Неравномерный масштаб — примените Average Islands Scale

— примените Average Islands Scale Сильное искажение — добавьте дополнительные швы в проблемной области

— добавьте дополнительные швы в проблемной области Разрозненные части одного элемента — используйте Stitch для соединения

— используйте Stitch для соединения Недостаточно места в текстурном пространстве — перераспределите пространство по важности элементов или увеличьте разрешение текстуры

Экспорт и финальные шаги:

Проверьте финальную UV-карту с тестовой текстурой (в UV Editor: UVs → Export UV Layout) Разместите UV-сетку в пределах 0-1 координатного пространства (нормализуйте) Сохраните UV-layout как изображение для использования в текстурном редакторе Создайте базовую текстурную сетку для удобства ориентации при текстурировании

