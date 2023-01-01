Как сделать тень в Фигме: пошаговая инструкция для объектов
Для кого эта статья:
- Дизайнеры интерфейсов и веб-дизайнеры
- Студенты и начинающие специалисты в области дизайна
Профессионалы, желающие улучшить свои навыки в Figma и UI/UX дизайне
Тени в Figma — это не просто декоративный элемент, а мощный инструмент создания глубины, иерархии и реализма в интерфейсах. Правильно настроенная тень способна превратить плоский, безжизненный макет в объемный, интуитивно понятный дизайн, который буквально "говорит" с пользователем на визуальном языке. Несмотря на кажущуюся простоту, создание естественных теней требует понимания фундаментальных принципов света, расстояния и материалов. Давайте разберемся, как превратить обычные объекты в Figma в визуально привлекательные элементы с помощью грамотно настроенных теней. 🎨
Почему тени важны для дизайна объектов в Figma
Тени — это не просто дань моде или эстетическое украшение. Они выполняют критически важные функции в интерфейсном дизайне, которые напрямую влияют на пользовательский опыт.
Основные функции теней в дизайне:
- Создание визуальной иерархии элементов
- Усиление доступности интерфейса через визуальные подсказки
- Передача состояния элементов (активный, нажатый, неактивный)
- Улучшение ориентации пользователя в интерфейсе
- Повышение реалистичности и тактильности цифровых объектов
Хорошо спроектированные тени создают ощущение глубины и присутствия, а также облегчают восприятие информации. Исследования UI/UX показывают, что интерфейсы с грамотно реализованными тенями воспринимаются пользователями как более понятные и приятные в использовании. 🔍
|Тип теней
|Функция
|Применение
|Дроп-шедоу (Drop shadow)
|Создание эффекта поднятия над поверхностью
|Кнопки, карточки, модальные окна
|Внутренняя тень (Inner shadow)
|Эффект вдавленности, углубления
|Поля ввода, переключатели, нажатые кнопки
|Многослойные тени
|Реалистичное отображение высоты
|Навигационные элементы, плавающие панели
|Фоновая тень
|Создание разделения секций
|Разделы контента, карточки, секции
Отсутствие теней или их неправильное использование может серьезно ухудшить пользовательский опыт, создавая "плоский" интерфейс без визуальных подсказок о функциональности элементов.
Александр Петров, UI/UX дизайнер
Работал над редизайном системы бронирования для крупной сети отелей. Клиент жаловался, что пользователи часто путались в интерфейсе и не понимали, какие элементы интерактивные. Первое, что я сделал — проанализировал систему теней. Оказалось, что дизайнеры использовали одинаковые тени для всех элементов, независимо от их функции и положения в иерархии.
Я разработал систему теней с четырьмя уровнями возвышения: для основных карточек номеров, для кнопок бронирования, для всплывающих подсказок и для модальных окон. Каждый уровень имел свои уникальные параметры тени, соответствующие высоте элемента над виртуальной поверхностью.
После внедрения этих изменений время, которое пользователи тратили на оформление бронирования, сократилось на 23%, а количество успешных бронирований выросло на 17%. Это наглядно показало, как правильная работа с тенями может радикально улучшить юзабилити продукта.
Базовые настройки теней для объектов в Figma
Создание теней в Figma начинается с понимания базовых параметров, которые определяют их внешний вид и поведение. Работа с тенями осуществляется через панель "Effects" в правой части интерфейса Figma. 🛠️
Для добавления тени к объекту:
- Выберите объект, к которому хотите добавить тень
- Найдите раздел "Effects" в правой панели
- Нажмите "+" и выберите тип тени: Drop shadow (внешняя) или Inner shadow (внутренняя)
- Настройте параметры тени
Ключевые параметры настройки теней в Figma:
- Type (Тип) — Drop shadow (внешняя тень) или Inner shadow (внутренняя тень)
- Color (Цвет) — определяет оттенок тени, обычно используются темные цвета со сниженной непрозрачностью
- X, Y — смещение тени по горизонтали и вертикали (положительные значения X смещают тень вправо, положительные Y — вниз)
- Blur (Размытие) — определяет мягкость краев тени; чем больше значение, тем более размытой будет тень
- Spread (Растекание) — контролирует размер тени; положительные значения увеличивают размер, отрицательные — уменьшают
- Opacity (Непрозрачность) — определяет, насколько тень видима; меньшие значения делают тень более тонкой
Базовые рекомендации по настройке теней для разных элементов:
|Элемент
|Рекомендуемые параметры тени
|Цель
|Кнопки
|X: 0, Y: 2px, Blur: 4px, Color: #000000 с Opacity 10-15%
|Легкий подъем над поверхностью
|Карточки, блоки
|X: 0, Y: 4px, Blur: 8px, Color: #000000 с Opacity 8-12%
|Средний подъем над поверхностью
|Модальные окна
|X: 0, Y: 8px, Blur: 24px, Spread: 4px, Color: #000000 с Opacity 15-20%
|Значительное возвышение над интерфейсом
|Поля ввода
|Inner shadow: X: 0, Y: 1px, Blur: 3px, Color: #000000 с Opacity 5%
|Эффект углубления
При настройке теней важно помнить о консистентности. Если вы создаете дизайн-систему, определите набор стандартных теней для разных уровней элементов и придерживайтесь их во всем проекте.
Создание реалистичных теней для разных элементов интерфейса
Для создания по-настоящему реалистичных теней необходимо учитывать законы физического мира и особенности восприятия света человеком. Реалистичные тени не только улучшают эстетику интерфейса, но и делают взаимодействие с ним более интуитивным. 🌓
Важные принципы создания реалистичных теней:
- Тени должны следовать консистентному источнику света (обычно сверху)
- Чем выше объект над поверхностью, тем больше размытие и смещение тени
- Реальные тени редко бывают абсолютно черными — используйте оттенки, гармонирующие с цветовой схемой
- Естественные тени имеют градацию плотности — ближе к объекту тень темнее
Рассмотрим создание реалистичных теней для разных элементов интерфейса:
1. Карточки и контейнеры
Для создания тени карточки, парящей над поверхностью на небольшой высоте:
- Добавьте первую тень: X: 0, Y: 2px, Blur: 4px, Spread: 0, Color: #000000 с Opacity 8%
- Добавьте вторую тень: X: 0, Y: 16px, Blur: 24px, Spread: -8px, Color: #000000 с Opacity 4%
Первая тень создает эффект непосредственного контакта с поверхностью, вторая добавляет мягкое распределение, имитируя рассеивание света.
2. Кнопки
Для создания реалистичной тени кнопки:
- Добавьте основную тень: X: 0, Y: 2px, Blur: 5px, Color: #000000 с Opacity 12%
- Добавьте внутреннюю тень для эффекта объема: Inner shadow, X: 0, Y: -1px, Blur: 2px, Color: #FFFFFF с Opacity 30%
При нажатии кнопки внутренняя тень должна меняться: X: 0, Y: 1px, а внешняя тень уменьшаться или исчезать, чтобы имитировать физическое нажатие.
3. Модальные и всплывающие окна
Для создания эффекта модального окна, парящего над интерфейсом:
- Добавьте первичную тень: X: 0, Y: 8px, Blur: 30px, Spread: -5px, Color: #000000 с Opacity 15%
- Добавьте вторичную тень для усиления глубины: X: 0, Y: 16px, Blur: 40px, Spread: -12px, Color: #000000 с Opacity 10%
Для дополнительного реализма можно добавить легкую тень по периметру: X: 0, Y: 0, Blur: 1px, Spread: 0, Color: #000000 с Opacity 5%.
Елена Соколова, дизайнер интерфейсов
На одном из проектов для финтех-компании мы столкнулись с интересной проблемой. Клиенты тестовой группы отмечали, что графики и данные в приложении воспринимаются как "плоские" и "нереальные", хотя дизайн в целом был современным и продуманным.
Я предложила пересмотреть систему теней для всех информационных блоков. Мы применили многослойные тени, имитирующие физические карточки: основная четкая тень близко к объекту (X: 0, Y: 2px, Blur: 3px, Opacity: 10%) и вторая размытая тень с большим распространением (X: 0, Y: 10px, Blur: 20px, Spread: -5px, Opacity: 5%).
Дополнительно мы добавили едва заметную белую внутреннюю тень сверху карточек (X: 0, Y: 1px, Blur: 2px, Color: #FFFFFF, Opacity: 30%), имитируя отражение света.
Результаты следующего тестирования были поразительными. Пользователи описывали те же графики как "осязаемые" и "интерактивные", хотя мы не меняли ни их содержимое, ни функциональность. Просто благодаря правильным теням мозг начал воспринимать эти элементы как физические объекты, с которыми можно взаимодействовать.
Продвинутые техники работы с тенями в Figma
Когда базовые техники теней освоены, можно переходить к продвинутым методам, которые позволяют создавать ещё более реалистичные и детализированные эффекты. Эти техники особенно полезны для высококачественных интерфейсов, презентаций и детальных макетов. 🚀
1. Многослойные тени (Multi-layered shadows)
Реальные объекты редко отбрасывают однородные тени. Обычно тень имеет различную интенсивность на разных расстояниях от объекта.
Как создать многослойную тень:
- Добавьте первый слой тени — резкий и близкий к объекту (маленький Blur, небольшое смещение Y)
- Добавьте второй слой — более размытый и с большим смещением (средний Blur, среднее смещение Y)
- Добавьте третий слой — очень размытый и с наибольшим смещением (большой Blur, более значительное смещение Y)
Пример параметров многослойной тени для карточки "парящей" на среднем расстоянии:
- Слой 1: X: 0, Y: 1px, Blur: 2px, Opacity: 7%
- Слой 2: X: 0, Y: 6px, Blur: 10px, Spread: -2px, Opacity: 5%
- Слой 3: X: 0, Y: 12px, Blur: 30px, Spread: -10px, Opacity: 3%
2. Использование цветных теней
Хотя традиционно тени черные или серые, использование цветных теней может создать уникальные визуальные эффекты и усилить брендинг.
Рекомендации по работе с цветными тенями:
- Используйте цвет, соответствующий бренду, но обычно темнее и менее насыщенный
- Для неоновых эффектов используйте яркие, насыщенные цвета с высоким значением Blur
- Комбинируйте цветные тени с нейтральными для более естественного вида
- Используйте цветные тени для акцентных элементов, а не для всего интерфейса
Например, для создания неонового эффекта для кнопки в стиле киберпанк:
- Основная тень: X: 0, Y: 0, Blur: 12px, Color: #FF00FF (яркий розовый), Opacity: 40%
- Вторичная тень: X: 0, Y: 0, Blur: 4px, Color: #00FFFF (яркий голубой), Opacity: 40%
3. Динамические тени с помощью вариантов компонентов
Для создания интерактивных прототипов с динамическими тенями используйте варианты компонентов.
Шаги для настройки динамических теней:
- Создайте основной компонент (например, кнопка)
- Создайте варианты компонента для разных состояний:
- Default: с обычной тенью
- Hover: с увеличенной тенью
- Pressed: с уменьшенной или внутренней тенью
- Disabled: с минимальной тенью или без нее
- В режиме прототипа настройте переходы между различными вариантами
4. Создание теней с учетом материала объекта
Материал объекта влияет на характеристики его тени. Учет этого фактора повышает реалистичность дизайна.
|Тип материала
|Характеристики тени
|Рекомендуемые настройки
|Стекло/Прозрачный пластик
|Мягкая, рассеянная тень
|Низкая Opacity (5-10%), высокий Blur, отрицательный Spread
|Плотный материал (металл, дерево)
|Четкая, выраженная тень
|Средняя Opacity (10-20%), малый или средний Blur
|Бумага
|Тонкая, легкая тень
|Низкая Opacity (3-8%), средний Blur, минимальный Y-offset
|Неоновый/Светящийся
|Яркая, распространяющаяся тень
|Высокая Opacity (30-50%), высокий Blur, яркий цвет
Для максимально реалистичных теней в сложных композициях используйте комбинацию базовых теней с продвинутыми техниками, учитывая контекст и общие визуальные цели проекта.
Распространенные ошибки при создании теней и их исправление
Даже опытные дизайнеры иногда допускают ошибки при работе с тенями. Знание этих типичных промахов поможет создавать более профессиональные и реалистичные интерфейсы. 🔍
1. Чрезмерное использование теней
Проблема: Злоупотребление тенями создает визуальный шум, утяжеляет интерфейс и отвлекает от содержимого.
Решение:
- Используйте тени только там, где они функционально необходимы
- Создайте систему теней с 3-5 уровнями и строго придерживайтесь её
- Для второстепенных элементов используйте минимальные тени или другие способы визуального разделения
2. Нереалистичные направления теней
Проблема: Тени, отбрасываемые в разных направлениях разными элементами, создают ощущение неестественности и путают пользователя.
Решение:
- Определите единый виртуальный источник света для всего интерфейса (обычно сверху)
- Убедитесь, что все тени следуют этому источнику света (обычно смещение по Y положительное, по X близкое к нулю)
- Если необходимо выделить определенную область, меняйте интенсивность тени, но не направление
3. Слишком темные или непрозрачные тени
Проблема: Чрезмерно плотные тени выглядят неестественно и создают впечатление тяжести.
Решение:
- Используйте низкую непрозрачность для теней (обычно 5-20%)
- Компенсируйте низкую непрозрачность увеличением размытия для сохранения заметности
- Тестируйте тени на разных фонах для обеспечения универсальности
4. Игнорирование контекста элемента
Проблема: Применение одинаковых теней ко всем элементам без учета их функции и контекста.
Решение:
- Адаптируйте тень к функции элемента (интерактивный/статичный)
- Учитывайте иерархию элементов (основные элементы могут иметь более выраженные тени)
- Принимайте во внимание контекст (модальные окна должны иметь более выраженные тени, чем элементы внутри них)
5. Некорректное использование параметра Spread
Проблема: Неправильное использование параметра Spread приводит к неестественному виду теней.
Решение:
- Используйте отрицательный Spread для создания более естественной, "возвышенной" тени
- Положительный Spread применяйте осторожно, в основном для эффектов свечения или специфических эффектов
- Комбинируйте настройки Blur и Spread для достижения баланса
6. Забывание о производительности
Проблема: Слишком сложные тени могут создать проблемы с производительностью при реализации в коде.
Решение:
- Ограничьте количество слоев теней (обычно не более 2-3 на элемент)
- Обсудите с разработчиками возможные ограничения и компромиссы
- Создайте упрощенные версии сложных теней для мобильных устройств
Сравнение неправильных и правильных подходов к теням:
|Неправильный подход
|Правильный подход
|Использование теней для всех элементов интерфейса
|Стратегическое применение теней только там, где они улучшают восприятие
|Установка максимальных значений для всех параметров
|Тонкая настройка каждого параметра с учетом физических свойств
|Использование только черного цвета для теней
|Выбор цвета тени, гармонирующего с общей цветовой гаммой
|Игнорирование многослойных теней
|Использование нескольких слоев для создания естественного эффекта
|Отсутствие системы теней
|Создание упорядоченной системы с определенными уровнями возвышения
Помните: тень — это не просто стилистический выбор, а инструмент коммуникации с пользователем. Правильно настроенные тени повышают удобство использования интерфейса, неправильные — могут его разрушить.
Создание идеальных теней в Figma — это искусство балансирования между реализмом и функциональностью. Начните с простых, еле заметных теней и постепенно улучшайте их, тестируя на разных фонах и в различных контекстах. Помните, что цель тени — не привлекать внимание к себе, а усиливать восприятие объектов, которым она принадлежит. Освоив принципы естественного затенения, вы сможете создавать интерфейсы, которые не только выглядят профессионально, но и интуитивно понятны пользователям на подсознательном уровне.