Как сделать тень в Фигме: пошаговая инструкция для объектов

Для кого эта статья:

Дизайнеры интерфейсов и веб-дизайнеры

Студенты и начинающие специалисты в области дизайна

Профессионалы, желающие улучшить свои навыки в Figma и UI/UX дизайне Тени в Figma — это не просто декоративный элемент, а мощный инструмент создания глубины, иерархии и реализма в интерфейсах. Правильно настроенная тень способна превратить плоский, безжизненный макет в объемный, интуитивно понятный дизайн, который буквально "говорит" с пользователем на визуальном языке. Несмотря на кажущуюся простоту, создание естественных теней требует понимания фундаментальных принципов света, расстояния и материалов. Давайте разберемся, как превратить обычные объекты в Figma в визуально привлекательные элементы с помощью грамотно настроенных теней. 🎨

Почему тени важны для дизайна объектов в Figma

Тени — это не просто дань моде или эстетическое украшение. Они выполняют критически важные функции в интерфейсном дизайне, которые напрямую влияют на пользовательский опыт.

Основные функции теней в дизайне:

Создание визуальной иерархии элементов

Усиление доступности интерфейса через визуальные подсказки

Передача состояния элементов (активный, нажатый, неактивный)

Улучшение ориентации пользователя в интерфейсе

Повышение реалистичности и тактильности цифровых объектов

Хорошо спроектированные тени создают ощущение глубины и присутствия, а также облегчают восприятие информации. Исследования UI/UX показывают, что интерфейсы с грамотно реализованными тенями воспринимаются пользователями как более понятные и приятные в использовании. 🔍

Тип теней Функция Применение Дроп-шедоу (Drop shadow) Создание эффекта поднятия над поверхностью Кнопки, карточки, модальные окна Внутренняя тень (Inner shadow) Эффект вдавленности, углубления Поля ввода, переключатели, нажатые кнопки Многослойные тени Реалистичное отображение высоты Навигационные элементы, плавающие панели Фоновая тень Создание разделения секций Разделы контента, карточки, секции

Отсутствие теней или их неправильное использование может серьезно ухудшить пользовательский опыт, создавая "плоский" интерфейс без визуальных подсказок о функциональности элементов.

Александр Петров, UI/UX дизайнер Работал над редизайном системы бронирования для крупной сети отелей. Клиент жаловался, что пользователи часто путались в интерфейсе и не понимали, какие элементы интерактивные. Первое, что я сделал — проанализировал систему теней. Оказалось, что дизайнеры использовали одинаковые тени для всех элементов, независимо от их функции и положения в иерархии. Я разработал систему теней с четырьмя уровнями возвышения: для основных карточек номеров, для кнопок бронирования, для всплывающих подсказок и для модальных окон. Каждый уровень имел свои уникальные параметры тени, соответствующие высоте элемента над виртуальной поверхностью. После внедрения этих изменений время, которое пользователи тратили на оформление бронирования, сократилось на 23%, а количество успешных бронирований выросло на 17%. Это наглядно показало, как правильная работа с тенями может радикально улучшить юзабилити продукта.

Базовые настройки теней для объектов в Figma

Создание теней в Figma начинается с понимания базовых параметров, которые определяют их внешний вид и поведение. Работа с тенями осуществляется через панель "Effects" в правой части интерфейса Figma. 🛠️

Для добавления тени к объекту:

Выберите объект, к которому хотите добавить тень Найдите раздел "Effects" в правой панели Нажмите "+" и выберите тип тени: Drop shadow (внешняя) или Inner shadow (внутренняя) Настройте параметры тени

Ключевые параметры настройки теней в Figma:

Type (Тип) — Drop shadow (внешняя тень) или Inner shadow (внутренняя тень)

— Drop shadow (внешняя тень) или Inner shadow (внутренняя тень) Color (Цвет) — определяет оттенок тени, обычно используются темные цвета со сниженной непрозрачностью

— определяет оттенок тени, обычно используются темные цвета со сниженной непрозрачностью X, Y — смещение тени по горизонтали и вертикали (положительные значения X смещают тень вправо, положительные Y — вниз)

— смещение тени по горизонтали и вертикали (положительные значения X смещают тень вправо, положительные Y — вниз) Blur (Размытие) — определяет мягкость краев тени; чем больше значение, тем более размытой будет тень

— определяет мягкость краев тени; чем больше значение, тем более размытой будет тень Spread (Растекание) — контролирует размер тени; положительные значения увеличивают размер, отрицательные — уменьшают

— контролирует размер тени; положительные значения увеличивают размер, отрицательные — уменьшают Opacity (Непрозрачность) — определяет, насколько тень видима; меньшие значения делают тень более тонкой

Базовые рекомендации по настройке теней для разных элементов:

Элемент Рекомендуемые параметры тени Цель Кнопки X: 0, Y: 2px, Blur: 4px, Color: #000000 с Opacity 10-15% Легкий подъем над поверхностью Карточки, блоки X: 0, Y: 4px, Blur: 8px, Color: #000000 с Opacity 8-12% Средний подъем над поверхностью Модальные окна X: 0, Y: 8px, Blur: 24px, Spread: 4px, Color: #000000 с Opacity 15-20% Значительное возвышение над интерфейсом Поля ввода Inner shadow: X: 0, Y: 1px, Blur: 3px, Color: #000000 с Opacity 5% Эффект углубления

При настройке теней важно помнить о консистентности. Если вы создаете дизайн-систему, определите набор стандартных теней для разных уровней элементов и придерживайтесь их во всем проекте.

Создание реалистичных теней для разных элементов интерфейса

Для создания по-настоящему реалистичных теней необходимо учитывать законы физического мира и особенности восприятия света человеком. Реалистичные тени не только улучшают эстетику интерфейса, но и делают взаимодействие с ним более интуитивным. 🌓

Важные принципы создания реалистичных теней:

Тени должны следовать консистентному источнику света (обычно сверху)

Чем выше объект над поверхностью, тем больше размытие и смещение тени

Реальные тени редко бывают абсолютно черными — используйте оттенки, гармонирующие с цветовой схемой

Естественные тени имеют градацию плотности — ближе к объекту тень темнее

Рассмотрим создание реалистичных теней для разных элементов интерфейса:

1. Карточки и контейнеры

Для создания тени карточки, парящей над поверхностью на небольшой высоте:

Добавьте первую тень: X: 0, Y: 2px, Blur: 4px, Spread: 0, Color: #000000 с Opacity 8% Добавьте вторую тень: X: 0, Y: 16px, Blur: 24px, Spread: -8px, Color: #000000 с Opacity 4%

Первая тень создает эффект непосредственного контакта с поверхностью, вторая добавляет мягкое распределение, имитируя рассеивание света.

2. Кнопки

Для создания реалистичной тени кнопки:

Добавьте основную тень: X: 0, Y: 2px, Blur: 5px, Color: #000000 с Opacity 12% Добавьте внутреннюю тень для эффекта объема: Inner shadow, X: 0, Y: -1px, Blur: 2px, Color: #FFFFFF с Opacity 30%

При нажатии кнопки внутренняя тень должна меняться: X: 0, Y: 1px, а внешняя тень уменьшаться или исчезать, чтобы имитировать физическое нажатие.

3. Модальные и всплывающие окна

Для создания эффекта модального окна, парящего над интерфейсом:

Добавьте первичную тень: X: 0, Y: 8px, Blur: 30px, Spread: -5px, Color: #000000 с Opacity 15% Добавьте вторичную тень для усиления глубины: X: 0, Y: 16px, Blur: 40px, Spread: -12px, Color: #000000 с Opacity 10%

Для дополнительного реализма можно добавить легкую тень по периметру: X: 0, Y: 0, Blur: 1px, Spread: 0, Color: #000000 с Opacity 5%.

Елена Соколова, дизайнер интерфейсов На одном из проектов для финтех-компании мы столкнулись с интересной проблемой. Клиенты тестовой группы отмечали, что графики и данные в приложении воспринимаются как "плоские" и "нереальные", хотя дизайн в целом был современным и продуманным. Я предложила пересмотреть систему теней для всех информационных блоков. Мы применили многослойные тени, имитирующие физические карточки: основная четкая тень близко к объекту (X: 0, Y: 2px, Blur: 3px, Opacity: 10%) и вторая размытая тень с большим распространением (X: 0, Y: 10px, Blur: 20px, Spread: -5px, Opacity: 5%). Дополнительно мы добавили едва заметную белую внутреннюю тень сверху карточек (X: 0, Y: 1px, Blur: 2px, Color: #FFFFFF, Opacity: 30%), имитируя отражение света. Результаты следующего тестирования были поразительными. Пользователи описывали те же графики как "осязаемые" и "интерактивные", хотя мы не меняли ни их содержимое, ни функциональность. Просто благодаря правильным теням мозг начал воспринимать эти элементы как физические объекты, с которыми можно взаимодействовать.

Продвинутые техники работы с тенями в Figma

Когда базовые техники теней освоены, можно переходить к продвинутым методам, которые позволяют создавать ещё более реалистичные и детализированные эффекты. Эти техники особенно полезны для высококачественных интерфейсов, презентаций и детальных макетов. 🚀

1. Многослойные тени (Multi-layered shadows)

Реальные объекты редко отбрасывают однородные тени. Обычно тень имеет различную интенсивность на разных расстояниях от объекта.

Как создать многослойную тень:

Добавьте первый слой тени — резкий и близкий к объекту (маленький Blur, небольшое смещение Y) Добавьте второй слой — более размытый и с большим смещением (средний Blur, среднее смещение Y) Добавьте третий слой — очень размытый и с наибольшим смещением (большой Blur, более значительное смещение Y)

Пример параметров многослойной тени для карточки "парящей" на среднем расстоянии:

Слой 1: X: 0, Y: 1px, Blur: 2px, Opacity: 7%

Слой 2: X: 0, Y: 6px, Blur: 10px, Spread: -2px, Opacity: 5%

Слой 3: X: 0, Y: 12px, Blur: 30px, Spread: -10px, Opacity: 3%

2. Использование цветных теней

Хотя традиционно тени черные или серые, использование цветных теней может создать уникальные визуальные эффекты и усилить брендинг.

Рекомендации по работе с цветными тенями:

Используйте цвет, соответствующий бренду, но обычно темнее и менее насыщенный

Для неоновых эффектов используйте яркие, насыщенные цвета с высоким значением Blur

Комбинируйте цветные тени с нейтральными для более естественного вида

Используйте цветные тени для акцентных элементов, а не для всего интерфейса

Например, для создания неонового эффекта для кнопки в стиле киберпанк:

Основная тень: X: 0, Y: 0, Blur: 12px, Color: #FF00FF (яркий розовый), Opacity: 40% Вторичная тень: X: 0, Y: 0, Blur: 4px, Color: #00FFFF (яркий голубой), Opacity: 40%

3. Динамические тени с помощью вариантов компонентов

Для создания интерактивных прототипов с динамическими тенями используйте варианты компонентов.

Шаги для настройки динамических теней:

Создайте основной компонент (например, кнопка) Создайте варианты компонента для разных состояний: Default: с обычной тенью

Hover: с увеличенной тенью

Pressed: с уменьшенной или внутренней тенью

Disabled: с минимальной тенью или без нее В режиме прототипа настройте переходы между различными вариантами

4. Создание теней с учетом материала объекта

Материал объекта влияет на характеристики его тени. Учет этого фактора повышает реалистичность дизайна.

Тип материала Характеристики тени Рекомендуемые настройки Стекло/Прозрачный пластик Мягкая, рассеянная тень Низкая Opacity (5-10%), высокий Blur, отрицательный Spread Плотный материал (металл, дерево) Четкая, выраженная тень Средняя Opacity (10-20%), малый или средний Blur Бумага Тонкая, легкая тень Низкая Opacity (3-8%), средний Blur, минимальный Y-offset Неоновый/Светящийся Яркая, распространяющаяся тень Высокая Opacity (30-50%), высокий Blur, яркий цвет

Для максимально реалистичных теней в сложных композициях используйте комбинацию базовых теней с продвинутыми техниками, учитывая контекст и общие визуальные цели проекта.

Распространенные ошибки при создании теней и их исправление

Даже опытные дизайнеры иногда допускают ошибки при работе с тенями. Знание этих типичных промахов поможет создавать более профессиональные и реалистичные интерфейсы. 🔍

1. Чрезмерное использование теней

Проблема: Злоупотребление тенями создает визуальный шум, утяжеляет интерфейс и отвлекает от содержимого.

Решение:

Используйте тени только там, где они функционально необходимы

Создайте систему теней с 3-5 уровнями и строго придерживайтесь её

Для второстепенных элементов используйте минимальные тени или другие способы визуального разделения

2. Нереалистичные направления теней

Проблема: Тени, отбрасываемые в разных направлениях разными элементами, создают ощущение неестественности и путают пользователя.

Решение:

Определите единый виртуальный источник света для всего интерфейса (обычно сверху)

Убедитесь, что все тени следуют этому источнику света (обычно смещение по Y положительное, по X близкое к нулю)

Если необходимо выделить определенную область, меняйте интенсивность тени, но не направление

3. Слишком темные или непрозрачные тени

Проблема: Чрезмерно плотные тени выглядят неестественно и создают впечатление тяжести.

Решение:

Используйте низкую непрозрачность для теней (обычно 5-20%)

Компенсируйте низкую непрозрачность увеличением размытия для сохранения заметности

Тестируйте тени на разных фонах для обеспечения универсальности

4. Игнорирование контекста элемента

Проблема: Применение одинаковых теней ко всем элементам без учета их функции и контекста.

Решение:

Адаптируйте тень к функции элемента (интерактивный/статичный)

Учитывайте иерархию элементов (основные элементы могут иметь более выраженные тени)

Принимайте во внимание контекст (модальные окна должны иметь более выраженные тени, чем элементы внутри них)

5. Некорректное использование параметра Spread

Проблема: Неправильное использование параметра Spread приводит к неестественному виду теней.

Решение:

Используйте отрицательный Spread для создания более естественной, "возвышенной" тени

Положительный Spread применяйте осторожно, в основном для эффектов свечения или специфических эффектов

Комбинируйте настройки Blur и Spread для достижения баланса

6. Забывание о производительности

Проблема: Слишком сложные тени могут создать проблемы с производительностью при реализации в коде.

Решение:

Ограничьте количество слоев теней (обычно не более 2-3 на элемент)

Обсудите с разработчиками возможные ограничения и компромиссы

Создайте упрощенные версии сложных теней для мобильных устройств

Сравнение неправильных и правильных подходов к теням:

Неправильный подход Правильный подход Использование теней для всех элементов интерфейса Стратегическое применение теней только там, где они улучшают восприятие Установка максимальных значений для всех параметров Тонкая настройка каждого параметра с учетом физических свойств Использование только черного цвета для теней Выбор цвета тени, гармонирующего с общей цветовой гаммой Игнорирование многослойных теней Использование нескольких слоев для создания естественного эффекта Отсутствие системы теней Создание упорядоченной системы с определенными уровнями возвышения

Помните: тень — это не просто стилистический выбор, а инструмент коммуникации с пользователем. Правильно настроенные тени повышают удобство использования интерфейса, неправильные — могут его разрушить.