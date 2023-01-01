Как сделать темную тему в Фигме: пошаговая инструкция с примерами

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с интерфейсами и приложениями

Профессионалы, интересующиеся разработкой темных тем в Figma

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда Темная тема — не просто модный тренд, а функциональная необходимость, которая снижает утомляемость глаз и экономит заряд батареи устройств. Но многие дизайнеры продолжают создавать только светлые интерфейсы, теряя до 40% пользователей, предпочитающих темный режим. Почему? Потому что не знают, как быстро и эффективно реализовать темную тему в Figma. Я покажу вам пошаговый рабочий процесс с конкретными примерами, который превратит создание темной темы из головной боли в отлаженный конвейер. 🌓

Темная тема в Figma: зачем она нужна дизайнерам

Темная тема — это не просто инверсия белого на черный. Это продуманная трансформация всей системы дизайна с учетом контраста, читаемости и эмоционального воздействия. Дизайнерам она нужна по нескольким серьезным причинам:

Удовлетворение пользовательского спроса — согласно исследованиям 2024 года, 65% пользователей мобильных устройств и 45% пользователей десктопов предпочитают темную тему

— согласно исследованиям 2024 года, 65% пользователей мобильных устройств и 45% пользователей десктопов предпочитают темную тему Снижение глазной усталости — темный фон с правильно подобранным контрастом уменьшает напряжение зрения при длительном использовании

Энергоэффективность — для OLED и AMOLED экранов темная тема сокращает потребление энергии на 30-60%

— для OLED и AMOLED экранов темная тема сокращает потребление энергии на 30-60% Доступность — корректно реализованная темная тема помогает людям с чувствительностью к свету

Маркетинговое преимущество — продукт с темной темой выглядит более современным и технологичным

Но есть и профессиональные выгоды для дизайнеров, которые часто упускают из виду:

Выгода Как реализуется Результат Систематизация дизайн-системы Принудительная проверка и оптимизация токенов, стилей и компонентов Более чистый, структурированный код и дизайн Портфолио премиум-качества Демонстрация умения работать с обеими темами Преимущество при найме, особенно в продуктовые компании Профилактика проблем Раннее выявление дизайн-ошибок, видимых только в темной теме Экономия времени на финальных этапах разработки Переиспользование компонентов Создание универсальных компонентов с вариантами для обеих тем Ускорение дизайн-процесса на 40%

Михаил Савельев, Senior UX/UI Designer Долго сопротивлялся созданию темных тем, считая их "дополнительной работой". Всё изменилось, когда я потерял крупного клиента именно из-за отсутствия темной версии приложения. Пользователи требовали этого, а заказчик решил, что я не "современный" дизайнер. Пришлось экстренно осваивать технологию. Первая попытка была ужасной: я просто инвертировал цвета, не задумываясь о психологии восприятия и технических нюансах. Результат выглядел как "негатив" фотографии — неестественно и даже вредно для глаз. После изучения материалов и общения с коллегами я разработал свой процесс в Figma, который позволяет создавать темную тему за 2-3 часа вместо нескольких дней. Теперь я включаю это во все коммерческие предложения как стандартную опцию, и мои ставки выросли на 20%.

Подготовка проекта к созданию темной темы в Figma

Перед тем как приступить к созданию темной темы, важно правильно подготовить ваш проект. Это фундаментальный этап, от которого зависит эффективность всей дальнейшей работы. 🧰

Аудит текущего дизайна — проанализируйте все экраны и компоненты на предмет консистентности цветов и шрифтов Создание цветовых переменных — замените все хардкодные цвета на переменные с семантическими названиями (не "blue-500", а "primary-action") Организация слоев — убедитесь, что элементы интерфейса имеют логичную иерархию и правильные названия Создание компонентных вариантов — подготовьте компоненты к использованию property variants для переключения тем

Особое внимание следует уделить дизайн-токенам. Хорошо организованная система токенов существенно упрощает создание темной темы:

Тип токенов Что включать Пример именования Базовые цвета Исходная палитра без привязки к элементам интерфейса color.base.blue.500 Семантические цвета Цвета с привязкой к функции в интерфейсе color.text.primary Типографика Размеры, начертания и высоты строк text.heading.l Эффекты Тени, размытия, оверлеи effect.shadow.small Отступы Система спейсингов spacing.m

Чтобы избежать распространенных ошибок при подготовке, соблюдайте следующие принципы:

Никогда не используйте абсолютный черный (#000000) для фона в темной теме — заменяйте его на темно-серый (#121212 или #1E1E1E)

Не полагайтесь на цветные границы для разделения элементов — в темной теме они могут потерять контраст

Проверьте, что все текстовые блоки имеют адекватное соотношение контрастности (минимум 4.5:1 для WCAG AA)

Подготовьте варианты логотипов и иконок для темной темы — простая инверсия часто не работает

Создание темной темы в Figma: базовые настройки

После подготовительных работ можно приступить к непосредственному созданию темной темы. Figma предоставляет мощные инструменты для организации и управления различными темами через систему переменных и вариантов. 🎨

Основные шаги для базовой настройки темной темы:

Создание модных режимов (modes) в коллекции переменных: Откройте панель "Variables" (Cmd/Ctrl+Alt+V)

Выберите существующую коллекцию или создайте новую

Нажмите на иконку "..." и выберите "Add new mode"

Назовите режимы "Light" и "Dark" Определение цветовых переменных для темной темы: Для каждой цветовой переменной определите значение в режиме "Dark"

Используйте принцип инверсии с коррекцией (не просто меняйте черное на белое) Создание компонентов с поддержкой тем: Используйте переменные вместо статических значений для всех свойств, зависящих от темы

Добавьте свойство "theme" с вариантами "light" и "dark" к вашим компонентам Настройка автолейаутов с учетом темной темы: Привязывайте цвета фона автолейаутов к переменным

Учитывайте изменение теней и отступов в темной теме

Екатерина Морозова, UX/UI Lead Designer Мой первый проект с темной темой был для финтех-приложения с сотней экранов. Я наивно думала, что смогу сделать ее за выходные. Спойлер: я потратила две недели и пришлось переделывать несколько раз. Проблема была в том, что я создала темную тему наспех, без системного подхода. Я буквально копировала каждый экран и меняла цвета вручную. Когда клиент просил изменить оттенок основного синего цвета, мне приходилось обновлять его на двухстах экранах в двух версиях. Прозрение пришло, когда я открыла для себя систему переменных и режимов в Figma. Я потратила день на реорганизацию всего проекта: создала коллекцию переменных, определила режимы Light и Dark, и заменила все хардкодные значения на переменные. Результат превзошел ожидания: теперь изменение любого цвета занимает секунды вместо часов, а переключение между темами происходит одним кликом. Клиент был так impressed, что утвердил дополнительный бюджет на создание третьей темы — "Система".

Важный аспект – управление иконками и изображениями. Для иконок рекомендуется:

Создать компоненты иконок с вариантами для светлой и темной тем

Использовать векторные иконки с заливкой через переменные

Для сложных иконок создать отдельные варианты для каждой темы

Для эффективного управления компонентами создайте структуру с наследованием тем:

Уровень Описание Пример 1. Примитивы Базовые компоненты с привязкой к переменным Кнопки, поля ввода, чекбоксы 2. Составные компоненты Комбинации примитивов, наследующие тему Формы, карточки, навигация 3. Шаблоны Готовые экраны с поддержкой переключения тем Экран профиля, экран товара

Техники адаптации цветовой схемы для темной темы

Адаптация цветовой схемы для темной темы — это не просто инверсия цветов. Это тонкий процесс, требующий понимания восприятия цвета и психологии пользователей. 🔄

Основные принципы адаптации цветов:

Снижение контрастности фон-текст — в темной теме используйте не чисто белый текст, а светло-серый (#E0E0E0 вместо #FFFFFF) Уменьшение насыщенности цветов — яркие цвета, которые хорошо выглядят на светлом фоне, могут быть слишком агрессивными на темном Корректировка оттенков — некоторые оттенки требуют смещения по цветовому кругу для сохранения восприятия Работа с тенями — в темной теме тени менее заметны, часто требуется использовать светлые границы или свечения

Для систематического подхода к адаптации цветов используйте следующую технику HSB-трансформации:

Параметр Светлая тема Темная тема Формула трансформации Фон Белый/светлый Темно-серый B = 100% → B = 12-15% Основной текст Темно-серый/черный Светло-серый B = 0-20% → B = 80-90% Вторичный текст Серый Серо-белый B = 30-50% → B = 60-75% Акцентные цвета Насыщенные Менее насыщенные S = 100% → S = 70-85%,<br>B + 10-15% Цвета состояний Стандартные Адаптированные Сохранить H, S -15%, B +15%

При адаптации цветовой схемы обратите внимание на следующие распространенные ошибки:

Чрезмерная насыщенность — цвета, которые выглядят нормально на светлом фоне, могут "резать глаз" на темном

— цвета, которые выглядят нормально на светлом фоне, могут "резать глаз" на темном Недостаточный контраст — текст и элементы интерфейса должны соответствовать стандартам WCAG

— текст и элементы интерфейса должны соответствовать стандартам WCAG Игнорирование цветовой температуры — темные темы обычно требуют более "теплых" оттенков для комфортного восприятия

— темные темы обычно требуют более "теплых" оттенков для комфортного восприятия Чисто черный фон — использование #000000 создает неестественные контрасты и эффект "плавающего текста"

Для правильной адаптации тоновых разделений интерфейса используйте следующую схему:

Основной фон: #121212 (вместо белого в светлой теме)

Карточки, элементы первого уровня: #1E1E1E

Элементы второго уровня: #252525

Элементы третьего уровня: #2C2C2C

Ховеры и выделения активных элементов: #333333

Важно: не забывайте тестировать цветовые схемы на разных устройствах, поскольку восприятие цвета может отличаться в зависимости от типа и калибровки экрана. 📱

Тестирование и экспорт темной темы из Figma

Финальная стадия создания темной темы включает тщательное тестирование и настройку экспорта для разработчиков. Этот этап критичен для обеспечения качества и корректной реализации дизайна. 🧪

Основные этапы тестирования темной темы:

Проверка контраста: Используйте плагины Stark или Contrast для проверки всех комбинаций текст-фон

Убедитесь, что все интерактивные элементы соответствуют минимум уровню AA стандарта WCAG (4.5:1 для обычного текста, 3:1 для крупного)

Проверьте доступность для пользователей с нарушениями зрения Проверка интерактивных состояний: Протестируйте hover, active, focus состояния всех кликабельных элементов

Убедитесь, что формы ввода и элементы управления имеют понятную индикацию состояний Тестирование переключения тем: Создайте прототип с возможностью переключения между темами

Проверьте корректность переходов и сохранение состояний Кросс-платформенная проверка: Протестируйте на разных устройствах и в различных условиях освещения

Проверьте поведение адаптивных макетов при смене темы

Для экспорта и документирования темной темы используйте следующие методы:

Экспорт стилей и переменных — используйте Figma Variables API или плагин Tokens Studio для создания JSON-файлов с токенами

— используйте Figma Variables API или плагин Tokens Studio для создания JSON-файлов с токенами Создание спецификации — подготовьте документацию с описанием использования темной темы и правилами адаптации компонентов

— подготовьте документацию с описанием использования темной темы и правилами адаптации компонентов Разработка демо-страницы — создайте страницу с демонстрацией всех компонентов в обеих темах

— создайте страницу с демонстрацией всех компонентов в обеих темах Подготовка гайдлайнов для разработчиков — опишите логику переключения тем и технические требования к реализации

Для эффективной передачи дизайна разработчикам я рекомендую следующую структуру документации:

Раздел Содержание Формат Токены дизайна Все цветовые переменные, типографика и эффекты для обеих тем JSON + визуальный справочник Компоненты Библиотека компонентов с указанием поведения в темной теме Figma Library + CSS/React примеры Логика переключения Описание механизма смены темы и сохранения предпочтений Блок-схема + текстовая инструкция Edge cases Особые случаи и исключения в работе темной темы Примеры с комментариями

При передаче дизайна разработчикам обратите внимание на типичные проблемы интеграции:

Разные названия переменных в дизайн-системе и коде

Отсутствие единого механизма переключения тем

Проблемы с адаптацией сторонних компонентов

Анимации и переходы между темами

Поэтому рекомендую организовать совместную сессию дизайнеров и разработчиков для согласования всех деталей до начала реализации. Это значительно сократит количество потенциальных проблем и ускорит процесс разработки. 🤝

