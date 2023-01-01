Как сделать темную тему в Фигме: пошаговая инструкция с примерами
Для кого эта статья:
- Дизайнеры, работающие с интерфейсами и приложениями
- Профессионалы, интересующиеся разработкой темных тем в Figma
Люди, стремящиеся улучшить свои навыки и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда
Темная тема — не просто модный тренд, а функциональная необходимость, которая снижает утомляемость глаз и экономит заряд батареи устройств. Но многие дизайнеры продолжают создавать только светлые интерфейсы, теряя до 40% пользователей, предпочитающих темный режим. Почему? Потому что не знают, как быстро и эффективно реализовать темную тему в Figma. Я покажу вам пошаговый рабочий процесс с конкретными примерами, который превратит создание темной темы из головной боли в отлаженный конвейер. 🌓
Темная тема в Figma: зачем она нужна дизайнерам
Темная тема — это не просто инверсия белого на черный. Это продуманная трансформация всей системы дизайна с учетом контраста, читаемости и эмоционального воздействия. Дизайнерам она нужна по нескольким серьезным причинам:
- Удовлетворение пользовательского спроса — согласно исследованиям 2024 года, 65% пользователей мобильных устройств и 45% пользователей десктопов предпочитают темную тему
- Снижение глазной усталости — темный фон с правильно подобранным контрастом уменьшает напряжение зрения при длительном использовании
- Энергоэффективность — для OLED и AMOLED экранов темная тема сокращает потребление энергии на 30-60%
- Доступность — корректно реализованная темная тема помогает людям с чувствительностью к свету
- Маркетинговое преимущество — продукт с темной темой выглядит более современным и технологичным
Но есть и профессиональные выгоды для дизайнеров, которые часто упускают из виду:
|Выгода
|Как реализуется
|Результат
|Систематизация дизайн-системы
|Принудительная проверка и оптимизация токенов, стилей и компонентов
|Более чистый, структурированный код и дизайн
|Портфолио премиум-качества
|Демонстрация умения работать с обеими темами
|Преимущество при найме, особенно в продуктовые компании
|Профилактика проблем
|Раннее выявление дизайн-ошибок, видимых только в темной теме
|Экономия времени на финальных этапах разработки
|Переиспользование компонентов
|Создание универсальных компонентов с вариантами для обеих тем
|Ускорение дизайн-процесса на 40%
Михаил Савельев, Senior UX/UI Designer
Долго сопротивлялся созданию темных тем, считая их "дополнительной работой". Всё изменилось, когда я потерял крупного клиента именно из-за отсутствия темной версии приложения. Пользователи требовали этого, а заказчик решил, что я не "современный" дизайнер. Пришлось экстренно осваивать технологию.
Первая попытка была ужасной: я просто инвертировал цвета, не задумываясь о психологии восприятия и технических нюансах. Результат выглядел как "негатив" фотографии — неестественно и даже вредно для глаз.
После изучения материалов и общения с коллегами я разработал свой процесс в Figma, который позволяет создавать темную тему за 2-3 часа вместо нескольких дней. Теперь я включаю это во все коммерческие предложения как стандартную опцию, и мои ставки выросли на 20%.
Подготовка проекта к созданию темной темы в Figma
Перед тем как приступить к созданию темной темы, важно правильно подготовить ваш проект. Это фундаментальный этап, от которого зависит эффективность всей дальнейшей работы. 🧰
- Аудит текущего дизайна — проанализируйте все экраны и компоненты на предмет консистентности цветов и шрифтов
- Создание цветовых переменных — замените все хардкодные цвета на переменные с семантическими названиями (не "blue-500", а "primary-action")
- Организация слоев — убедитесь, что элементы интерфейса имеют логичную иерархию и правильные названия
- Создание компонентных вариантов — подготовьте компоненты к использованию property variants для переключения тем
Особое внимание следует уделить дизайн-токенам. Хорошо организованная система токенов существенно упрощает создание темной темы:
|Тип токенов
|Что включать
|Пример именования
|Базовые цвета
|Исходная палитра без привязки к элементам интерфейса
|color.base.blue.500
|Семантические цвета
|Цвета с привязкой к функции в интерфейсе
|color.text.primary
|Типографика
|Размеры, начертания и высоты строк
|text.heading.l
|Эффекты
|Тени, размытия, оверлеи
|effect.shadow.small
|Отступы
|Система спейсингов
|spacing.m
Чтобы избежать распространенных ошибок при подготовке, соблюдайте следующие принципы:
- Никогда не используйте абсолютный черный (#000000) для фона в темной теме — заменяйте его на темно-серый (#121212 или #1E1E1E)
- Не полагайтесь на цветные границы для разделения элементов — в темной теме они могут потерять контраст
- Проверьте, что все текстовые блоки имеют адекватное соотношение контрастности (минимум 4.5:1 для WCAG AA)
- Подготовьте варианты логотипов и иконок для темной темы — простая инверсия часто не работает
Создание темной темы в Figma: базовые настройки
После подготовительных работ можно приступить к непосредственному созданию темной темы. Figma предоставляет мощные инструменты для организации и управления различными темами через систему переменных и вариантов. 🎨
Основные шаги для базовой настройки темной темы:
Создание модных режимов (modes) в коллекции переменных:
- Откройте панель "Variables" (Cmd/Ctrl+Alt+V)
- Выберите существующую коллекцию или создайте новую
- Нажмите на иконку "..." и выберите "Add new mode"
- Назовите режимы "Light" и "Dark"
Определение цветовых переменных для темной темы:
- Для каждой цветовой переменной определите значение в режиме "Dark"
- Используйте принцип инверсии с коррекцией (не просто меняйте черное на белое)
Создание компонентов с поддержкой тем:
- Используйте переменные вместо статических значений для всех свойств, зависящих от темы
- Добавьте свойство "theme" с вариантами "light" и "dark" к вашим компонентам
Настройка автолейаутов с учетом темной темы:
- Привязывайте цвета фона автолейаутов к переменным
- Учитывайте изменение теней и отступов в темной теме
Екатерина Морозова, UX/UI Lead Designer
Мой первый проект с темной темой был для финтех-приложения с сотней экранов. Я наивно думала, что смогу сделать ее за выходные. Спойлер: я потратила две недели и пришлось переделывать несколько раз.
Проблема была в том, что я создала темную тему наспех, без системного подхода. Я буквально копировала каждый экран и меняла цвета вручную. Когда клиент просил изменить оттенок основного синего цвета, мне приходилось обновлять его на двухстах экранах в двух версиях.
Прозрение пришло, когда я открыла для себя систему переменных и режимов в Figma. Я потратила день на реорганизацию всего проекта: создала коллекцию переменных, определила режимы Light и Dark, и заменила все хардкодные значения на переменные.
Результат превзошел ожидания: теперь изменение любого цвета занимает секунды вместо часов, а переключение между темами происходит одним кликом. Клиент был так impressed, что утвердил дополнительный бюджет на создание третьей темы — "Система".
Важный аспект – управление иконками и изображениями. Для иконок рекомендуется:
- Создать компоненты иконок с вариантами для светлой и темной тем
- Использовать векторные иконки с заливкой через переменные
- Для сложных иконок создать отдельные варианты для каждой темы
Для эффективного управления компонентами создайте структуру с наследованием тем:
|Уровень
|Описание
|Пример
|1. Примитивы
|Базовые компоненты с привязкой к переменным
|Кнопки, поля ввода, чекбоксы
|2. Составные компоненты
|Комбинации примитивов, наследующие тему
|Формы, карточки, навигация
|3. Шаблоны
|Готовые экраны с поддержкой переключения тем
|Экран профиля, экран товара
Техники адаптации цветовой схемы для темной темы
Адаптация цветовой схемы для темной темы — это не просто инверсия цветов. Это тонкий процесс, требующий понимания восприятия цвета и психологии пользователей. 🔄
Основные принципы адаптации цветов:
- Снижение контрастности фон-текст — в темной теме используйте не чисто белый текст, а светло-серый (#E0E0E0 вместо #FFFFFF)
- Уменьшение насыщенности цветов — яркие цвета, которые хорошо выглядят на светлом фоне, могут быть слишком агрессивными на темном
- Корректировка оттенков — некоторые оттенки требуют смещения по цветовому кругу для сохранения восприятия
- Работа с тенями — в темной теме тени менее заметны, часто требуется использовать светлые границы или свечения
Для систематического подхода к адаптации цветов используйте следующую технику HSB-трансформации:
|Параметр
|Светлая тема
|Темная тема
|Формула трансформации
|Фон
|Белый/светлый
|Темно-серый
|B = 100% → B = 12-15%
|Основной текст
|Темно-серый/черный
|Светло-серый
|B = 0-20% → B = 80-90%
|Вторичный текст
|Серый
|Серо-белый
|B = 30-50% → B = 60-75%
|Акцентные цвета
|Насыщенные
|Менее насыщенные
|S = 100% → S = 70-85%,<br>B + 10-15%
|Цвета состояний
|Стандартные
|Адаптированные
|Сохранить H, S -15%, B +15%
При адаптации цветовой схемы обратите внимание на следующие распространенные ошибки:
- Чрезмерная насыщенность — цвета, которые выглядят нормально на светлом фоне, могут "резать глаз" на темном
- Недостаточный контраст — текст и элементы интерфейса должны соответствовать стандартам WCAG
- Игнорирование цветовой температуры — темные темы обычно требуют более "теплых" оттенков для комфортного восприятия
- Чисто черный фон — использование #000000 создает неестественные контрасты и эффект "плавающего текста"
Для правильной адаптации тоновых разделений интерфейса используйте следующую схему:
- Основной фон: #121212 (вместо белого в светлой теме)
- Карточки, элементы первого уровня: #1E1E1E
- Элементы второго уровня: #252525
- Элементы третьего уровня: #2C2C2C
- Ховеры и выделения активных элементов: #333333
Важно: не забывайте тестировать цветовые схемы на разных устройствах, поскольку восприятие цвета может отличаться в зависимости от типа и калибровки экрана. 📱
Тестирование и экспорт темной темы из Figma
Финальная стадия создания темной темы включает тщательное тестирование и настройку экспорта для разработчиков. Этот этап критичен для обеспечения качества и корректной реализации дизайна. 🧪
Основные этапы тестирования темной темы:
Проверка контраста:
- Используйте плагины Stark или Contrast для проверки всех комбинаций текст-фон
- Убедитесь, что все интерактивные элементы соответствуют минимум уровню AA стандарта WCAG (4.5:1 для обычного текста, 3:1 для крупного)
- Проверьте доступность для пользователей с нарушениями зрения
Проверка интерактивных состояний:
- Протестируйте hover, active, focus состояния всех кликабельных элементов
- Убедитесь, что формы ввода и элементы управления имеют понятную индикацию состояний
Тестирование переключения тем:
- Создайте прототип с возможностью переключения между темами
- Проверьте корректность переходов и сохранение состояний
Кросс-платформенная проверка:
- Протестируйте на разных устройствах и в различных условиях освещения
- Проверьте поведение адаптивных макетов при смене темы
Для экспорта и документирования темной темы используйте следующие методы:
- Экспорт стилей и переменных — используйте Figma Variables API или плагин Tokens Studio для создания JSON-файлов с токенами
- Создание спецификации — подготовьте документацию с описанием использования темной темы и правилами адаптации компонентов
- Разработка демо-страницы — создайте страницу с демонстрацией всех компонентов в обеих темах
- Подготовка гайдлайнов для разработчиков — опишите логику переключения тем и технические требования к реализации
Для эффективной передачи дизайна разработчикам я рекомендую следующую структуру документации:
|Раздел
|Содержание
|Формат
|Токены дизайна
|Все цветовые переменные, типографика и эффекты для обеих тем
|JSON + визуальный справочник
|Компоненты
|Библиотека компонентов с указанием поведения в темной теме
|Figma Library + CSS/React примеры
|Логика переключения
|Описание механизма смены темы и сохранения предпочтений
|Блок-схема + текстовая инструкция
|Edge cases
|Особые случаи и исключения в работе темной темы
|Примеры с комментариями
При передаче дизайна разработчикам обратите внимание на типичные проблемы интеграции:
- Разные названия переменных в дизайн-системе и коде
- Отсутствие единого механизма переключения тем
- Проблемы с адаптацией сторонних компонентов
- Анимации и переходы между темами
Поэтому рекомендую организовать совместную сессию дизайнеров и разработчиков для согласования всех деталей до начала реализации. Это значительно сократит количество потенциальных проблем и ускорит процесс разработки. 🤝
Создание качественной темной темы в Figma — это не просто дань моде, а важный профессиональный навык современного дизайнера. Правильно организованный процесс с использованием переменных, компонентов и режимов превращает эту задачу из трудоемкой в рутинную. Владея этой техникой, вы не только улучшаете пользовательский опыт, но и оптимизируете собственную работу, создаете более гибкие системы дизайна и повышаете свою ценность как специалиста на рынке труда.