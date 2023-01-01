Как сделать темную тему: пошаговое руководство для новичков
Для кого эта статья:
- Дизайнеры и разработчики интерфейсов, работающие в области веб-дизайна и UI/UX
- Студенты или начинающие специалисты, желающие освоить создание темных тем и улучшение пользовательского опыта
Технические руководители и менеджеры проектов, которые принимают решения по внедрению темных тем в продукты
🌙 Перешли ли вы на тёмную сторону дизайна? Темная тема — это не просто модный тренд, а мощный инструмент в арсенале каждого дизайнера, способный кардинально преобразить пользовательский опыт. Представьте: пользователь открывает ваше приложение поздно вечером, его глаза благодарят вас за продуманный интерфейс, который не слепит ярким светом. Именно такие детали превращают обычные проекты в выдающиеся. В этом руководстве я раскрою все секреты создания эффективной темной темы — от теории до практики, от выбора идеальных оттенков до технических нюансов реализации.
Хотите освоить не только создание темных тем, но и все аспекты веб-дизайна? Курс «Веб-дизайнер» с нуля от Skypro — это ваш билет в мир профессионального дизайна. Студенты курса изучают не только базовые принципы UI/UX, но и продвинутые техники работы со светлыми и темными темами, получая актуальные навыки, востребованные на рынке. Присоединяйтесь к команде будущих профессионалов уже сегодня!
Что такое темная тема и почему ее стоит создать
Темная тема (Dark Mode) — это альтернативная цветовая схема интерфейса, в которой светлый текст отображается на темном фоне. Это противоположность традиционному "светлому" дизайну, где темный текст размещается на светлом фоне. Технически темная тема предполагает инверсию базовых цветов с сохранением функциональности и информационной иерархии интерфейса.
Внедрение темной темы в проект предоставляет пользователям и разработчикам ряд существенных преимуществ:
- 🔋 Экономия заряда батареи — на OLED и AMOLED экранах темная тема может сократить энергопотребление до 60%
- 👁️ Снижение нагрузки на глаза — особенно при использовании устройств в условиях недостаточного освещения
- 🎯 Улучшение фокуса внимания — правильно спроектированная темная тема может выделять важный контент
- 🎨 Современный эстетический вид — темные интерфейсы выглядят премиально и технологично
- ♿ Повышение доступности — дополнительная опция для пользователей с особыми визуальными потребностями
Согласно исследованиям 2024 года, более 80% пользователей предпочитают наличие опции темной темы в приложениях и на сайтах. Крупнейшие экосистемы, включая Яндекс и Google, предлагают темную тему практически во всех своих продуктах. Это не только следование тренду, но и ответ на реальные потребности аудитории.
Антон Сергеев, Lead UI/UX дизайнер
Когда я работал над редизайном крупного новостного портала, мы столкнулись с постоянными жалобами читателей на усталость глаз при вечернем чтении. Анализ пользовательских сессий показал, что активность падала после 21:00. Внедрение темной темы с автоматическим переключением по времени суток изменило ситуацию кардинально — вечерние сессии удлинились в среднем на 34%, а показатель отказов снизился на 28%. Самое интересное, что пользователи стали проводить больше времени именно с чтением длинных статей, которые раньше откладывали "на потом". Темная тема из приятного бонуса превратилась в мощный инструмент удержания аудитории.
|Платформа
|Год внедрения темной темы
|Особенности реализации
|Android
|2019 (Android 10)
|Системная темная тема с API для разработчиков
|iOS
|2019 (iOS 13)
|Автоматическое переключение по времени суток
|Windows
|2018 (Windows 10)
|Настраиваемая темная тема для системных приложений
|MacOS
|2018 (MacOS Mojave)
|Динамическая смена темы с плавными переходами
|Яндекс Браузер
|2017
|Ночной режим с автоматической адаптацией сайтов
Основы создания темной темы: цвета и контраст
Создание эффективной темной темы начинается с понимания базовых принципов работы с цветом и контрастом. Главное правило — не просто инвертировать цвета, а создать гармоничную систему, которая обеспечит комфорт и функциональность.
Ключевые принципы выбора цветов для темной темы:
- Избегайте чистого черного (#000000) — он создает эффект "вибрации" текста и вызывает дискомфорт. Используйте темно-серые оттенки, например #121212 или #1E1E1E
- Снижайте насыщенность ярких цветов — сочные цвета на темном фоне воспринимаются интенсивнее, поэтому их стоит приглушать
- Соблюдайте нормы контрастности — для основного текста соотношение контраста должно быть не менее 7:1, для второстепенных элементов — не менее 4.5:1
- Создавайте многоуровневую систему — используйте 3-5 оттенков основного фона для создания глубины интерфейса
- Сохраняйте семантику — информационные и статусные цвета (ошибки, предупреждения, успех) должны оставаться узнаваемыми
Эффективная темная тема начинается с создания цветовой палитры. В отличие от светлой темы, где доминируют белые и светлые оттенки, темная тема требует продуманной системы темных фонов и контрастных элементов интерфейса.
|Элемент интерфейса
|Светлая тема
|Темная тема
|Комментарий
|Основной фон
|#FFFFFF
|#121212
|Не используйте чистый черный #000000
|Вторичный фон
|#F5F5F5
|#212121
|Создает многоуровневость интерфейса
|Основной текст
|#212121
|#E1E1E1
|Не используйте чистый белый #FFFFFF
|Вторичный текст
|#757575
|#A0A0A0
|Снижение контраста для иерархии
|Акцентный цвет
|#0D6EFD
|#4B9DFF
|В темной теме должен быть светлее
|Цвет ошибки
|#DC3545
|#F55A6A
|Увеличьте яркость на 15-20%
При разработке темной темы для сайта, помните о ключевых аспектах восприятия. Например, исследования показывают, что сканирование информации в темном интерфейсе происходит иначе — пользователи уделяют больше внимания визуальным элементам и меньше читают длинные тексты. Это влияет на расстановку акцентов в интерфейсе.
Помимо цвета, важно адаптировать и другие визуальные элементы:
- Тени и глубина — в темной теме тени работают иначе; используйте светлые границы вместо теней там, где это необходимо
- Изображения и иконки — добавляйте фильтры для темных изображений и создавайте альтернативные версии для иконок
- Градиенты и текстуры — пересмотрите их применение, в темной теме они могут выглядеть иначе
Елена Смирнова, UI/UX консультант
Работая с командой банковского приложения, мы обнаружили интересный факт: после внедрения темной темы пользователи стали тратить на 18% меньше времени на выполнение стандартных операций, но при этом точность их действий возросла. Изначально мы сделали классическую ошибку новичков — просто инвертировали цвета. Приложение выглядело стильно, но пользователи жаловались на "горящие глаза" после нескольких минут использования. Аналитика подтверждала: сессии стали короче, а количество ошибок при заполнении форм выросло. Мы полностью переработали подход, создав специальную палитру для темной темы с правильным контрастом кнопок и текста, уменьшили яркость акцентных элементов на 15% и добавили едва заметный синий оттенок в фон для снижения напряжения глаз. Результаты превзошли ожидания — пользователи не только вернулись к прежней длительности сессий, но и стали совершать больше операций за одно посещение.
Пошаговая инструкция по настройке темной темы
Теперь, когда мы разобрались с теоретической базой, перейдем к практической реализации темной темы. Я предлагаю универсальный подход, который можно адаптировать под конкретные технологии — будь то веб-сайт, мобильное приложение или десктопная программа.
Шаг 1: Аудит существующего интерфейса
Прежде чем начать создавать темную тему, проведите тщательный аудит существующего интерфейса:
- Составьте список всех используемых цветов (фоны, тексты, границы, иконки)
- Определите элементы с особыми эффектами (тени, градиенты, прозрачность)
- Выявите потенциально проблемные компоненты (изображения, видео, графики)
- Проанализируйте сторонние элементы, которые могут не поддерживать темную тему (виджеты, встраиваемый контент)
Шаг 2: Создание цветовой палитры для темной темы
На основе аудита разработайте цветовую палитру для темной темы:
- Выберите основной цвет фона (рекомендуется #121212 или #1F1F1F вместо чистого черного)
- Определите 3-4 уровня поверхностей для создания иерархии (каждый следующий уровень должен быть немного светлее предыдущего)
- Подберите цвета для основного и вторичного текста (рекомендуется #E1E1E1 и #A0A0A0)
- Адаптируйте все акцентные и семантические цвета, увеличив их яркость на 15-20%
- Протестируйте контраст всех текстовых элементов с помощью инструментов вроде WebAIM Contrast Checker
Шаг 3: Техническая реализация для веб-проекта
Для веб-проектов наиболее эффективный способ реализации темной темы — использование CSS-переменных и атрибута
data-theme:
/* Определение переменных для светлой темы (по умолчанию) */
:root {
--background-primary: #FFFFFF;
--background-secondary: #F5F5F5;
--text-primary: #212121;
--text-secondary: #757575;
--accent-color: #0D6EFD;
}
/* Определение переменных для темной темы */
[data-theme="dark"] {
--background-primary: #121212;
--background-secondary: #212121;
--text-primary: #E1E1E1;
--text-secondary: #A0A0A0;
--accent-color: #4B9DFF;
}
/* Применение переменных к элементам */
body {
background-color: var(--background-primary);
color: var(--text-primary);
}
Для переключения темы используйте JavaScript:
// Функция переключения темы
function toggleTheme() {
const currentTheme = document.documentElement.getAttribute("data-theme") || "light";
const newTheme = currentTheme === "light" ? "dark" : "light";
document.documentElement.setAttribute("data-theme", newTheme);
localStorage.setItem("theme", newTheme); // Сохраняем выбор пользователя
}
// При загрузке страницы проверяем сохраненную тему
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
const savedTheme = localStorage.getItem("theme");
const prefersColorScheme = window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches ? "dark" : "light";
// Применяем сохраненную тему или системные настройки
document.documentElement.setAttribute("data-theme", savedTheme || prefersColorScheme);
});
Шаг 4: Адаптация изображений и медиа-контента
Для корректного отображения изображений в темной теме:
- Для светлых изображений с белым фоном используйте CSS-фильтры:
filter: brightness(0.8) contrast(1.2);
- Для логотипов и важных графических элементов создайте альтернативные версии для темной темы
- Используйте CSS-селектор
[data-theme="dark"] imgдля применения стилей только в темной теме
- Для SVG-иконок манипулируйте атрибутом
fillили
strokeчерез CSS-переменные
Шаг 5: Тестирование и оптимизация
После реализации темной темы проведите тщательное тестирование:
- Проверьте контраст всех элементов интерфейса с текстом
- Убедитесь, что темная тема корректно отображается во всех браузерах
- Протестируйте механизм переключения между темами
- Соберите обратную связь от реальных пользователей
- Оптимизируйте проблемные области на основе результатов тестирования
Не забывайте о производительности: темная тема не должна негативно влиять на скорость загрузки страницы или приложения. Используйте инструменты вроде Lighthouse в браузере для проверки влияния темной темы на производительность сайта.
Адаптивность темной темы на разных устройствах
Создание темной темы, которая безупречно работает на всех устройствах — от смартфонов до широкоформатных мониторов — требует особого внимания к деталям и понимания особенностей каждой платформы. В этом разделе мы рассмотрим ключевые аспекты адаптивности темной темы.
🖥️ Учет характеристик различных экранов
Темная тема на разных устройствах может выглядеть по-разному ввиду особенностей дисплеев:
- OLED и AMOLED экраны — отображают чистый черный цвет путем выключения пикселей, что экономит энергию, но может создавать эффект "смазывания" при прокрутке
- IPS и LCD экраны — подсвечивают все пиксели независимо от их цвета, поэтому чистый черный не дает преимуществ в энергопотреблении
- Экраны с разным разрешением — на экранах с высокой плотностью пикселей темные интерфейсы могут выглядеть более детализированными
Рекомендации для различных типов экранов:
|Тип экрана
|Рекомендуемый основной цвет фона
|Особенности адаптации
|OLED/AMOLED
|#000000 или #0A0A0A
|Можно использовать чистый черный для экономии батареи, но с тонкими серыми разделителями для снижения эффекта смазывания
|IPS/LCD
|#121212 или #181818
|Лучше использовать темно-серый для снижения нагрузки на глаза и предотвращения эффекта "блума"
|E-Ink
|#FFFFFF с темным текстом
|Инверсия темной темы не рекомендуется из-за особенностей технологии
|Проекторы
|#212121 или светлее
|Темно-серый вместо черного для лучшей видимости в проецируемом изображении
📱 Адаптация к размерам экранов
При адаптации темной темы к различным размерам экранов важно учитывать изменение восприятия контраста и цветов:
- Мобильные устройства — увеличьте контраст между соседними элементами интерфейса для лучшей различимости
- Планшеты — обеспечьте оптимальное соотношение между текстом и фоном, учитывая различные условия освещения
- Десктопы — используйте многоуровневые поверхности для создания глубины интерфейса
🔄 Интеграция с системными настройками
Современные операционные системы имеют встроенные механизмы для определения предпочтительной темы пользователя:
Для веб-проектов используйте медиа-запрос
prefers-color-scheme:
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--background-primary: #121212;
--text-primary: #E1E1E1;
}
}
Для мобильных приложений:
- Android: используйте AppCompatDelegate.setDefaultNightMode() и настройки в themes.xml
- iOS: реагируйте на изменения userInterfaceStyle в UIViewController
🔍 Особенности тестирования на разных платформах
При тестировании темной темы на различных устройствах обратите внимание на:
- Яркость и гамма — разные устройства могут иметь различную калибровку экранов
- Рендеринг шрифтов — в темной теме тонкие шрифты могут выглядеть размытыми на некоторых экранах
- Жесты и навигация — убедитесь, что в темном режиме все интерактивные элементы остаются интуитивно понятными
- Переходы между темами — проверьте плавность смены темы во всех состояниях приложения
💡 Практические рекомендации для разработчиков
- Используйте эмуляторы и реальные устройства с разными типами экранов для тестирования
- Создавайте отдельные скриншоты для светлой и темной тем при подготовке маркетинговых материалов
- Включите опцию принудительного включения темной темы для отладки
- Разработайте механизм плавного перехода между темами, чтобы не шокировать пользователя резким изменением
- Предусмотрите автоматическое переключение по времени суток или геолокации пользователя
Особое внимание уделите адаптации темной темы для различных версий браузеров. Например, в Safari на iOS и в Яндекс Браузере реализация
prefers-color-scheme может иметь свои особенности. При разработке обеспечьте корректное отображение во всех популярных браузерах.
Интересуетесь, какая профессия в digital подойдет именно вам? Измените свой взгляд на темную тему и дизайн в целом! Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, обладаете ли вы природными качествами UI/UX-дизайнера или, быть может, ваше призвание — разработка или маркетинг. За 3 минуты вы получите персонализированные рекомендации по выбору карьерного пути в IT и дизайне. Узнайте свои сильные стороны прямо сейчас!
Типичные ошибки при создании темной темы и их решения
Даже опытные дизайнеры и разработчики могут допускать ошибки при создании темной темы. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их решения, чтобы ваш интерфейс был не только стильным, но и функциональным.
❌ Ошибка #1: Простая инверсия цветов
Начинающие разработчики часто считают, что темная тема — это просто инверсия светлой (белое становится черным, черное — белым).
✅ Решение: Создавайте уникальную цветовую палитру для темной темы, учитывая особенности восприятия цветов на темном фоне. Не используйте чистый белый текст на черном фоне — это снижает удобочитаемость. Вместо белого (#FFFFFF) используйте светло-серый (#E1E1E1 или #EEEEEE).
❌ Ошибка #2: Недостаточный контраст
В погоне за эстетикой дизайнеры нередко жертвуют контрастом, что делает интерфейс неудобным для пользователей с нарушениями зрения.
✅ Решение: Строго соблюдайте стандарты контрастности WCAG 2.1 (уровень AA требует контраста 4.5:1 для обычного текста и 3:1 для крупного текста). Используйте инструменты проверки контраста (Contrast Checker, Stark) на всех этапах разработки.
❌ Ошибка #3: Игнорирование глубины и иерархии
В темной теме может быть сложно визуально разделить элементы интерфейса, из-за чего страница кажется плоской и неструктурированной.
✅ Решение: Создавайте многоуровневую систему поверхностей с разными оттенками темного. Например, используйте более светлые оттенки для элементов "выше" в визуальной иерархии (карточки, модальные окна, плавающие кнопки).
❌ Ошибка #4: Проблемы с изображениями и иконками
Светлые изображения и иконки с прозрачным фоном могут "растворяться" в темном интерфейсе.
✅ Решение: Создавайте альтернативные версии логотипов и ключевых изображений для темной темы. Для SVG-иконок адаптируйте цвета через CSS. К растровым изображениям применяйте легкий фильтр или тонкую обводку для лучшего контраста с фоном.
❌ Ошибка #5: Неправильное использование акцентных цветов
Яркие акцентные цвета из светлой темы могут быть слишком интенсивными и утомляющими в темной.
✅ Решение: Снижайте насыщенность и увеличивайте яркость акцентных цветов для темной темы. Например, если в светлой теме используется #0D6EFD (синий), в темной лучше использовать более светлый #4B9DFF.
❌ Ошибка #6: Игнорирование состояний элементов
Взаимодействие с элементами интерфейса (hover, active, focus) может быть неочевидным в темной теме.
✅ Решение: Пересмотрите все интерактивные состояния элементов. Для hover-эффектов используйте более заметное изменение яркости или добавляйте легкое свечение. Фокусное состояние должно быть хорошо заметным (контрастная обводка).
❌ Ошибка #7: Отсутствие плавных переходов
Резкое переключение между светлой и темной темами может дезориентировать пользователя.
✅ Решение: Реализуйте плавный переход между темами с помощью CSS-transition для цветовых свойств:
* {
transition: background-color 0.3s ease, color 0.3s ease, border-color 0.3s ease;
}
❌ Ошибка #8: Неконсистентность на разных страницах
Частая проблема — когда темная тема реализована для основных страниц, но второстепенные разделы остаются в светлом оформлении.
✅ Решение: Используйте системный подход с CSS-переменными и создайте единую документацию стилей. Протестируйте все страницы и состояния вашего интерфейса в обеих темах.
❌ Ошибка #9: Игнорирование пользовательских предпочтений
Некоторые разработчики принудительно активируют темную тему без учета предпочтений пользователя.
✅ Решение: Уважайте выбор пользователя. По умолчанию следуйте системным настройкам (prefers-color-scheme), но предоставьте возможность ручного переключения и сохраняйте выбор в локальном хранилище.
❌ Ошибка #10: Чрезмерное использование теней
Тени, которые хорошо работают в светлой теме, могут выглядеть неестественно на темном фоне.
✅ Решение: В темной теме уменьшайте непрозрачность теней или замените их тонкими границами. Вместо темных теней используйте светлые с меньшей непрозрачностью для создания эффекта свечения.
Создание отлаженной темной темы — искусство балансирования между эстетикой и функциональностью. Каждое дизайнерское решение должно быть обосновано пользовательским опытом, а не только модными трендами. Помните, что темная тема — это не просто визуальное улучшение, но инструмент для решения конкретных пользовательских задач: снижения нагрузки на глаза, экономии энергии и повышения комфорта в условиях недостаточного освещения. Регулярно тестируйте свои решения с реальными пользователями и будьте готовы к итеративным улучшениям — только так вы создадите по-настоящему эффективную темную тему, которая выдержит испытание временем.