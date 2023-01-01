Как сделать темную тему: пошаговое руководство для новичков

Для кого эта статья:

Дизайнеры и разработчики интерфейсов, работающие в области веб-дизайна и UI/UX

Студенты или начинающие специалисты, желающие освоить создание темных тем и улучшение пользовательского опыта

Технические руководители и менеджеры проектов, которые принимают решения по внедрению темных тем в продукты 🌙 Перешли ли вы на тёмную сторону дизайна? Темная тема — это не просто модный тренд, а мощный инструмент в арсенале каждого дизайнера, способный кардинально преобразить пользовательский опыт. Представьте: пользователь открывает ваше приложение поздно вечером, его глаза благодарят вас за продуманный интерфейс, который не слепит ярким светом. Именно такие детали превращают обычные проекты в выдающиеся. В этом руководстве я раскрою все секреты создания эффективной темной темы — от теории до практики, от выбора идеальных оттенков до технических нюансов реализации.

Что такое темная тема и почему ее стоит создать

Темная тема (Dark Mode) — это альтернативная цветовая схема интерфейса, в которой светлый текст отображается на темном фоне. Это противоположность традиционному "светлому" дизайну, где темный текст размещается на светлом фоне. Технически темная тема предполагает инверсию базовых цветов с сохранением функциональности и информационной иерархии интерфейса.

Внедрение темной темы в проект предоставляет пользователям и разработчикам ряд существенных преимуществ:

🔋 Экономия заряда батареи — на OLED и AMOLED экранах темная тема может сократить энергопотребление до 60%

— на OLED и AMOLED экранах темная тема может сократить энергопотребление до 60% 👁️ Снижение нагрузки на глаза — особенно при использовании устройств в условиях недостаточного освещения

— особенно при использовании устройств в условиях недостаточного освещения 🎯 Улучшение фокуса внимания — правильно спроектированная темная тема может выделять важный контент

— правильно спроектированная темная тема может выделять важный контент 🎨 Современный эстетический вид — темные интерфейсы выглядят премиально и технологично

— темные интерфейсы выглядят премиально и технологично ♿ Повышение доступности — дополнительная опция для пользователей с особыми визуальными потребностями

Согласно исследованиям 2024 года, более 80% пользователей предпочитают наличие опции темной темы в приложениях и на сайтах. Крупнейшие экосистемы, включая Яндекс и Google, предлагают темную тему практически во всех своих продуктах. Это не только следование тренду, но и ответ на реальные потребности аудитории.

Антон Сергеев, Lead UI/UX дизайнер

Когда я работал над редизайном крупного новостного портала, мы столкнулись с постоянными жалобами читателей на усталость глаз при вечернем чтении. Анализ пользовательских сессий показал, что активность падала после 21:00. Внедрение темной темы с автоматическим переключением по времени суток изменило ситуацию кардинально — вечерние сессии удлинились в среднем на 34%, а показатель отказов снизился на 28%. Самое интересное, что пользователи стали проводить больше времени именно с чтением длинных статей, которые раньше откладывали "на потом". Темная тема из приятного бонуса превратилась в мощный инструмент удержания аудитории.

Платформа Год внедрения темной темы Особенности реализации Android 2019 (Android 10) Системная темная тема с API для разработчиков iOS 2019 (iOS 13) Автоматическое переключение по времени суток Windows 2018 (Windows 10) Настраиваемая темная тема для системных приложений MacOS 2018 (MacOS Mojave) Динамическая смена темы с плавными переходами Яндекс Браузер 2017 Ночной режим с автоматической адаптацией сайтов

Основы создания темной темы: цвета и контраст

Создание эффективной темной темы начинается с понимания базовых принципов работы с цветом и контрастом. Главное правило — не просто инвертировать цвета, а создать гармоничную систему, которая обеспечит комфорт и функциональность.

Ключевые принципы выбора цветов для темной темы:

Избегайте чистого черного (#000000) — он создает эффект "вибрации" текста и вызывает дискомфорт. Используйте темно-серые оттенки, например #121212 или #1E1E1E

— он создает эффект "вибрации" текста и вызывает дискомфорт. Используйте темно-серые оттенки, например #121212 или #1E1E1E Снижайте насыщенность ярких цветов — сочные цвета на темном фоне воспринимаются интенсивнее, поэтому их стоит приглушать

— сочные цвета на темном фоне воспринимаются интенсивнее, поэтому их стоит приглушать Соблюдайте нормы контрастности — для основного текста соотношение контраста должно быть не менее 7:1, для второстепенных элементов — не менее 4.5:1

— для основного текста соотношение контраста должно быть не менее 7:1, для второстепенных элементов — не менее 4.5:1 Создавайте многоуровневую систему — используйте 3-5 оттенков основного фона для создания глубины интерфейса

— используйте 3-5 оттенков основного фона для создания глубины интерфейса Сохраняйте семантику — информационные и статусные цвета (ошибки, предупреждения, успех) должны оставаться узнаваемыми

Эффективная темная тема начинается с создания цветовой палитры. В отличие от светлой темы, где доминируют белые и светлые оттенки, темная тема требует продуманной системы темных фонов и контрастных элементов интерфейса.

Элемент интерфейса Светлая тема Темная тема Комментарий Основной фон #FFFFFF #121212 Не используйте чистый черный #000000 Вторичный фон #F5F5F5 #212121 Создает многоуровневость интерфейса Основной текст #212121 #E1E1E1 Не используйте чистый белый #FFFFFF Вторичный текст #757575 #A0A0A0 Снижение контраста для иерархии Акцентный цвет #0D6EFD #4B9DFF В темной теме должен быть светлее Цвет ошибки #DC3545 #F55A6A Увеличьте яркость на 15-20%

При разработке темной темы для сайта, помните о ключевых аспектах восприятия. Например, исследования показывают, что сканирование информации в темном интерфейсе происходит иначе — пользователи уделяют больше внимания визуальным элементам и меньше читают длинные тексты. Это влияет на расстановку акцентов в интерфейсе.

Помимо цвета, важно адаптировать и другие визуальные элементы:

Тени и глубина — в темной теме тени работают иначе; используйте светлые границы вместо теней там, где это необходимо

— в темной теме тени работают иначе; используйте светлые границы вместо теней там, где это необходимо Изображения и иконки — добавляйте фильтры для темных изображений и создавайте альтернативные версии для иконок

— добавляйте фильтры для темных изображений и создавайте альтернативные версии для иконок Градиенты и текстуры — пересмотрите их применение, в темной теме они могут выглядеть иначе

Елена Смирнова, UI/UX консультант

Работая с командой банковского приложения, мы обнаружили интересный факт: после внедрения темной темы пользователи стали тратить на 18% меньше времени на выполнение стандартных операций, но при этом точность их действий возросла. Изначально мы сделали классическую ошибку новичков — просто инвертировали цвета. Приложение выглядело стильно, но пользователи жаловались на "горящие глаза" после нескольких минут использования. Аналитика подтверждала: сессии стали короче, а количество ошибок при заполнении форм выросло. Мы полностью переработали подход, создав специальную палитру для темной темы с правильным контрастом кнопок и текста, уменьшили яркость акцентных элементов на 15% и добавили едва заметный синий оттенок в фон для снижения напряжения глаз. Результаты превзошли ожидания — пользователи не только вернулись к прежней длительности сессий, но и стали совершать больше операций за одно посещение.

Пошаговая инструкция по настройке темной темы

Теперь, когда мы разобрались с теоретической базой, перейдем к практической реализации темной темы. Я предлагаю универсальный подход, который можно адаптировать под конкретные технологии — будь то веб-сайт, мобильное приложение или десктопная программа.

Шаг 1: Аудит существующего интерфейса

Прежде чем начать создавать темную тему, проведите тщательный аудит существующего интерфейса:

Составьте список всех используемых цветов (фоны, тексты, границы, иконки)

Определите элементы с особыми эффектами (тени, градиенты, прозрачность)

Выявите потенциально проблемные компоненты (изображения, видео, графики)

Проанализируйте сторонние элементы, которые могут не поддерживать темную тему (виджеты, встраиваемый контент)

Шаг 2: Создание цветовой палитры для темной темы

На основе аудита разработайте цветовую палитру для темной темы:

Выберите основной цвет фона (рекомендуется #121212 или #1F1F1F вместо чистого черного) Определите 3-4 уровня поверхностей для создания иерархии (каждый следующий уровень должен быть немного светлее предыдущего) Подберите цвета для основного и вторичного текста (рекомендуется #E1E1E1 и #A0A0A0) Адаптируйте все акцентные и семантические цвета, увеличив их яркость на 15-20% Протестируйте контраст всех текстовых элементов с помощью инструментов вроде WebAIM Contrast Checker

Шаг 3: Техническая реализация для веб-проекта

Для веб-проектов наиболее эффективный способ реализации темной темы — использование CSS-переменных и атрибута data-theme :

CSS Скопировать код /* Определение переменных для светлой темы (по умолчанию) */ :root { --background-primary: #FFFFFF; --background-secondary: #F5F5F5; --text-primary: #212121; --text-secondary: #757575; --accent-color: #0D6EFD; } /* Определение переменных для темной темы */ [data-theme="dark"] { --background-primary: #121212; --background-secondary: #212121; --text-primary: #E1E1E1; --text-secondary: #A0A0A0; --accent-color: #4B9DFF; } /* Применение переменных к элементам */ body { background-color: var(--background-primary); color: var(--text-primary); }

Для переключения темы используйте JavaScript:

JS Скопировать код // Функция переключения темы function toggleTheme() { const currentTheme = document.documentElement.getAttribute("data-theme") || "light"; const newTheme = currentTheme === "light" ? "dark" : "light"; document.documentElement.setAttribute("data-theme", newTheme); localStorage.setItem("theme", newTheme); // Сохраняем выбор пользователя } // При загрузке страницы проверяем сохраненную тему document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => { const savedTheme = localStorage.getItem("theme"); const prefersColorScheme = window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches ? "dark" : "light"; // Применяем сохраненную тему или системные настройки document.documentElement.setAttribute("data-theme", savedTheme || prefersColorScheme); });

Шаг 4: Адаптация изображений и медиа-контента

Для корректного отображения изображений в темной теме:

Для светлых изображений с белым фоном используйте CSS-фильтры: filter: brightness(0.8) contrast(1.2);

Для логотипов и важных графических элементов создайте альтернативные версии для темной темы

Используйте CSS-селектор [data-theme="dark"] img для применения стилей только в темной теме

для применения стилей только в темной теме Для SVG-иконок манипулируйте атрибутом fill или stroke через CSS-переменные

Шаг 5: Тестирование и оптимизация

После реализации темной темы проведите тщательное тестирование:

Проверьте контраст всех элементов интерфейса с текстом Убедитесь, что темная тема корректно отображается во всех браузерах Протестируйте механизм переключения между темами Соберите обратную связь от реальных пользователей Оптимизируйте проблемные области на основе результатов тестирования

Не забывайте о производительности: темная тема не должна негативно влиять на скорость загрузки страницы или приложения. Используйте инструменты вроде Lighthouse в браузере для проверки влияния темной темы на производительность сайта.

Адаптивность темной темы на разных устройствах

Создание темной темы, которая безупречно работает на всех устройствах — от смартфонов до широкоформатных мониторов — требует особого внимания к деталям и понимания особенностей каждой платформы. В этом разделе мы рассмотрим ключевые аспекты адаптивности темной темы.

🖥️ Учет характеристик различных экранов

Темная тема на разных устройствах может выглядеть по-разному ввиду особенностей дисплеев:

OLED и AMOLED экраны — отображают чистый черный цвет путем выключения пикселей, что экономит энергию, но может создавать эффект "смазывания" при прокрутке

— отображают чистый черный цвет путем выключения пикселей, что экономит энергию, но может создавать эффект "смазывания" при прокрутке IPS и LCD экраны — подсвечивают все пиксели независимо от их цвета, поэтому чистый черный не дает преимуществ в энергопотреблении

— подсвечивают все пиксели независимо от их цвета, поэтому чистый черный не дает преимуществ в энергопотреблении Экраны с разным разрешением — на экранах с высокой плотностью пикселей темные интерфейсы могут выглядеть более детализированными

Рекомендации для различных типов экранов:

Тип экрана Рекомендуемый основной цвет фона Особенности адаптации OLED/AMOLED #000000 или #0A0A0A Можно использовать чистый черный для экономии батареи, но с тонкими серыми разделителями для снижения эффекта смазывания IPS/LCD #121212 или #181818 Лучше использовать темно-серый для снижения нагрузки на глаза и предотвращения эффекта "блума" E-Ink #FFFFFF с темным текстом Инверсия темной темы не рекомендуется из-за особенностей технологии Проекторы #212121 или светлее Темно-серый вместо черного для лучшей видимости в проецируемом изображении

📱 Адаптация к размерам экранов

При адаптации темной темы к различным размерам экранов важно учитывать изменение восприятия контраста и цветов:

Мобильные устройства — увеличьте контраст между соседними элементами интерфейса для лучшей различимости

— увеличьте контраст между соседними элементами интерфейса для лучшей различимости Планшеты — обеспечьте оптимальное соотношение между текстом и фоном, учитывая различные условия освещения

— обеспечьте оптимальное соотношение между текстом и фоном, учитывая различные условия освещения Десктопы — используйте многоуровневые поверхности для создания глубины интерфейса

🔄 Интеграция с системными настройками

Современные операционные системы имеют встроенные механизмы для определения предпочтительной темы пользователя:

Для веб-проектов используйте медиа-запрос prefers-color-scheme :

CSS Скопировать код @media (prefers-color-scheme: dark) { :root { --background-primary: #121212; --text-primary: #E1E1E1; } }

Для мобильных приложений:

Android : используйте AppCompatDelegate.setDefaultNightMode() и настройки в themes.xml

: используйте AppCompatDelegate.setDefaultNightMode() и настройки в themes.xml iOS: реагируйте на изменения userInterfaceStyle в UIViewController

🔍 Особенности тестирования на разных платформах

При тестировании темной темы на различных устройствах обратите внимание на:

Яркость и гамма — разные устройства могут иметь различную калибровку экранов

— разные устройства могут иметь различную калибровку экранов Рендеринг шрифтов — в темной теме тонкие шрифты могут выглядеть размытыми на некоторых экранах

— в темной теме тонкие шрифты могут выглядеть размытыми на некоторых экранах Жесты и навигация — убедитесь, что в темном режиме все интерактивные элементы остаются интуитивно понятными

— убедитесь, что в темном режиме все интерактивные элементы остаются интуитивно понятными Переходы между темами — проверьте плавность смены темы во всех состояниях приложения

💡 Практические рекомендации для разработчиков

Используйте эмуляторы и реальные устройства с разными типами экранов для тестирования Создавайте отдельные скриншоты для светлой и темной тем при подготовке маркетинговых материалов Включите опцию принудительного включения темной темы для отладки Разработайте механизм плавного перехода между темами, чтобы не шокировать пользователя резким изменением Предусмотрите автоматическое переключение по времени суток или геолокации пользователя

Особое внимание уделите адаптации темной темы для различных версий браузеров. Например, в Safari на iOS и в Яндекс Браузере реализация prefers-color-scheme может иметь свои особенности. При разработке обеспечьте корректное отображение во всех популярных браузерах.

Типичные ошибки при создании темной темы и их решения

Даже опытные дизайнеры и разработчики могут допускать ошибки при создании темной темы. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их решения, чтобы ваш интерфейс был не только стильным, но и функциональным.

❌ Ошибка #1: Простая инверсия цветов

Начинающие разработчики часто считают, что темная тема — это просто инверсия светлой (белое становится черным, черное — белым).

✅ Решение: Создавайте уникальную цветовую палитру для темной темы, учитывая особенности восприятия цветов на темном фоне. Не используйте чистый белый текст на черном фоне — это снижает удобочитаемость. Вместо белого (#FFFFFF) используйте светло-серый (#E1E1E1 или #EEEEEE).

❌ Ошибка #2: Недостаточный контраст

В погоне за эстетикой дизайнеры нередко жертвуют контрастом, что делает интерфейс неудобным для пользователей с нарушениями зрения.

✅ Решение: Строго соблюдайте стандарты контрастности WCAG 2.1 (уровень AA требует контраста 4.5:1 для обычного текста и 3:1 для крупного текста). Используйте инструменты проверки контраста (Contrast Checker, Stark) на всех этапах разработки.

❌ Ошибка #3: Игнорирование глубины и иерархии

В темной теме может быть сложно визуально разделить элементы интерфейса, из-за чего страница кажется плоской и неструктурированной.

✅ Решение: Создавайте многоуровневую систему поверхностей с разными оттенками темного. Например, используйте более светлые оттенки для элементов "выше" в визуальной иерархии (карточки, модальные окна, плавающие кнопки).

❌ Ошибка #4: Проблемы с изображениями и иконками

Светлые изображения и иконки с прозрачным фоном могут "растворяться" в темном интерфейсе.

✅ Решение: Создавайте альтернативные версии логотипов и ключевых изображений для темной темы. Для SVG-иконок адаптируйте цвета через CSS. К растровым изображениям применяйте легкий фильтр или тонкую обводку для лучшего контраста с фоном.

❌ Ошибка #5: Неправильное использование акцентных цветов

Яркие акцентные цвета из светлой темы могут быть слишком интенсивными и утомляющими в темной.

✅ Решение: Снижайте насыщенность и увеличивайте яркость акцентных цветов для темной темы. Например, если в светлой теме используется #0D6EFD (синий), в темной лучше использовать более светлый #4B9DFF.

❌ Ошибка #6: Игнорирование состояний элементов

Взаимодействие с элементами интерфейса (hover, active, focus) может быть неочевидным в темной теме.

✅ Решение: Пересмотрите все интерактивные состояния элементов. Для hover-эффектов используйте более заметное изменение яркости или добавляйте легкое свечение. Фокусное состояние должно быть хорошо заметным (контрастная обводка).

❌ Ошибка #7: Отсутствие плавных переходов

Резкое переключение между светлой и темной темами может дезориентировать пользователя.

✅ Решение: Реализуйте плавный переход между темами с помощью CSS-transition для цветовых свойств:

CSS Скопировать код * { transition: background-color 0.3s ease, color 0.3s ease, border-color 0.3s ease; }

❌ Ошибка #8: Неконсистентность на разных страницах

Частая проблема — когда темная тема реализована для основных страниц, но второстепенные разделы остаются в светлом оформлении.

✅ Решение: Используйте системный подход с CSS-переменными и создайте единую документацию стилей. Протестируйте все страницы и состояния вашего интерфейса в обеих темах.

❌ Ошибка #9: Игнорирование пользовательских предпочтений

Некоторые разработчики принудительно активируют темную тему без учета предпочтений пользователя.

✅ Решение: Уважайте выбор пользователя. По умолчанию следуйте системным настройкам (prefers-color-scheme), но предоставьте возможность ручного переключения и сохраняйте выбор в локальном хранилище.

❌ Ошибка #10: Чрезмерное использование теней

Тени, которые хорошо работают в светлой теме, могут выглядеть неестественно на темном фоне.

✅ Решение: В темной теме уменьшайте непрозрачность теней или замените их тонкими границами. Вместо темных теней используйте светлые с меньшей непрозрачностью для создания эффекта свечения.