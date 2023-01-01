Как сделать шаг назад в Фигме: простые способы отменить действие

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Дизайнеры, начинающие работать с Figma

Студенты на курсах веб-дизайна

Профессионалы, желающие улучшить навыки работы с интерфейсом Figma Совершая первые шаги в Figma, каждый дизайнер неизбежно сталкивается с моментом, когда нужно срочно отменить последнее действие. Представьте: вы случайно удалили ключевой элемент интерфейса или применили неподходящий стиль к компоненту, над которым трудились часами. Паника? Вовсе нет! Figma предлагает несколько простых и молниеносных способов вернуться на шаг назад, сохраняя ваши нервы и драгоценное время. Давайте разберемся, как грамотно управлять историей действий и превратить функцию отмены в ваш самый надежный инструмент. 🔄

Если вы только начинаете свой путь в мире UX/UI и хотите уверенно работать не только с базовыми функциями Figma, но и освоить профессиональные навыки веб-дизайна, обратите внимание на Курс «Веб-дизайнер» с нуля от Skypro. Программа курса включает расширенное изучение Figma с практическими заданиями по созданию реальных проектов, где вы научитесь не только отменять ошибки, но и создавать дизайн, который вообще не захочется отменять!

Шаг назад в Figma: основные сочетания клавиш

Владение базовыми командами отмены действий в Figma — это фундаментальный навык, который должен освоить каждый дизайнер. Подобно шахматисту, предугадывающему ходы, опытный пользователь Figma интуитивно контролирует свою историю действий. 🧠

Самым распространенным и универсальным способом отменить последнее действие является сочетание клавиш Ctrl+Z (для Windows) или Command+Z (для macOS). Это сочетание работает практически во всех программных продуктах, и Figma не исключение. Многократное нажатие этой комбинации позволяет отматывать историю действий назад шаг за шагом.

Анна Светлова, UX/UI дизайнер Однажды я работала над важным проектом для клиента в сфере финтеха. Дедлайн приближался, и я в спешке случайно удалила целый экран с детально проработанной аналитической панелью. Сердце ушло в пятки — на создание этого экрана у меня ушло больше 6 часов! К счастью, в Figma есть ограничение на количество шагов назад, которое можно сделать — его практически нет. Нажимая Ctrl+Z, я медленно "отматывала время", возвращая каждое изменение, пока полностью не восстановила удаленный экран. С тех пор я всегда держу пальцы наготове над этими клавишами, особенно когда экспериментирую с дизайном. Это как страховочный трос для альпиниста — дает свободу действий, зная, что всегда можно вернуться в безопасную точку.

Для более продвинутого контроля над историей действий существуют и другие полезные сочетания:

Ctrl+Shift+Z (Windows) / Command+Shift+Z (macOS) — выполнить повторно отмененное действие (шаг вперед)

— выполнить повторно отмененное действие (шаг вперед) Ctrl+Y (Windows) / Command+Y (macOS) — альтернативный способ повторить отмененное действие

— альтернативный способ повторить отмененное действие Alt+Tab (Windows) / Option+Tab (macOS) — быстрое переключение между файлами для сравнения версий

Важно отметить, что Figma сохраняет расширенную историю действий даже после закрытия и повторного открытия файла. Это значительное преимущество перед многими другими графическими редакторами, где история очищается при закрытии программы.

Действие Windows macOS Количество шагов Отменить действие Ctrl+Z Command+Z Неограниченно* Повторить действие Ctrl+Shift+Z / Ctrl+Y Command+Shift+Z / Command+Y До последнего отмененного Восстановить версию Через историю версий Через историю версий До 30 дней**

В пределах возможностей системы и размера файла ** Для платных планов Team и Professional

Горячие клавиши для отмены действий в Figma

Помимо основных комбинаций для отмены действий, Figma предлагает набор специализированных горячих клавиш, которые помогают более эффективно управлять историей изменений. Эти команды особенно полезны при работе над сложными проектами с множеством слоев и компонентов. 🔥

Рассмотрим расширенный набор горячих клавиш для управления историей действий:

Отменить удаление слоя — Ctrl+Z сразу после удаления (особенно важно, если вы случайно удалили важный компонент)

— Ctrl+Z сразу после удаления (особенно важно, если вы случайно удалили важный компонент) Отменить изменение размера — Escape (во время трансформации) или Ctrl+Z после завершения

— Escape (во время трансформации) или Ctrl+Z после завершения Отменить изменение цвета — Ctrl+Z после применения нового цвета

— Ctrl+Z после применения нового цвета Отменить последнюю точку в режиме пера — Backspace (работает в процессе рисования пути)

Особенно полезны комбинации клавиш при работе с текстом. Например, когда вы редактируете текстовый элемент:

Ctrl+Z — отменяет последнее изменение внутри текстового поля (без выхода из режима редактирования)

— отменяет последнее изменение внутри текстового поля (без выхода из режима редактирования) Escape — выход из режима редактирования текста без сохранения изменений

— выход из режима редактирования текста без сохранения изменений Enter — подтверждение изменений и выход из режима редактирования

Для более эффективной работы с горячими клавишами рекомендую создать собственную шпаргалку с наиболее часто используемыми сочетаниями. Это значительно ускорит ваш рабочий процесс и минимизирует риск непоправимых ошибок.

Ситуация Рекомендуемое действие Уровень приоритета Случайное удаление важного элемента Немедленно Ctrl+Z (Command+Z) Критический Неверное применение стиля Ctrl+Z или восстановление из библиотеки стилей Высокий Ошибка при групповом редактировании Ctrl+Z или отмена выделения (Escape) и повтор Средний Эксперимент с интерфейсом Создание дубликата фрейма перед экспериментом Низкий

Помните, что при работе в командном режиме ваши коллеги видят все действия, включая отмену. Поэтому стоит продумывать последовательность действий, особенно при демонстрации проекта клиенту или руководству.

Альтернативные способы отменить действие в Figma

Несмотря на эффективность горячих клавиш, существуют ситуации, когда альтернативные методы отмены действий могут оказаться более подходящими. Figma предлагает несколько таких методов, которые расширяют ваши возможности по управлению историей изменений. 🔄

Рассмотрим наиболее практичные альтернативные способы:

Меню "Редактировать" — классический способ, доступный через верхнее меню. Выберите "Редактировать" > "Отменить" или "Повторить"

— классический способ, доступный через верхнее меню. Выберите "Редактировать" > "Отменить" или "Повторить" Контекстное меню — щелкните правой кнопкой мыши по рабочей области, и вы увидите опции "Отменить" и "Повторить"

— щелкните правой кнопкой мыши по рабочей области, и вы увидите опции "Отменить" и "Повторить" Панель истории — нажмите на иконку часов в правом верхнем углу интерфейса для просмотра полной истории изменений

— нажмите на иконку часов в правом верхнем углу интерфейса для просмотра полной истории изменений Восстановление версии — для глобальных откатов используйте функцию управления версиями (меню "Файл" > "Показать версии")

Один из малоизвестных, но крайне полезных методов — использование функции "Восстановить удаленное". Если вы случайно удалили фрейм, слой или компонент, вместо последовательного нажатия Ctrl+Z можно воспользоваться этой опцией:

Щелкните правой кнопкой мыши на пустом месте в том же родительском контейнере Выберите "Восстановить удаленное" в контекстном меню Элемент будет восстановлен в своем исходном положении

Для дизайнеров, работающих с тачпадом (особенно на macOS), удобно использовать жесты для отмены/повтора действий:

Смахивание двумя пальцами влево — отменить действие

Смахивание двумя пальцами вправо — повторить отмененное действие

Михаил Доронин, продуктовый дизайнер Во время презентации важного редизайна клиентскому отделу крупной банковской группы я оказался в ситуации, которую можно назвать "цифровым кошмаром". В разгар демонстрации прототипа моя клавиатура внезапно перестала реагировать на команды — включая спасительное Ctrl+Z. Продолжая рассказывать о концепции, я незаметно перешел к использованию меню "Редактировать" и контекстного меню для навигации. Когда один из руководителей попросил показать альтернативный вариант компонента, я быстро открыл панель истории версий и нашел нужный вариант. Клиент был впечатлен "плавностью переходов" между версиями, не подозревая о технических проблемах. Этот случай научил меня всегда иметь в арсенале несколько способов управления историей в Figma — иногда альтернативный путь может оказаться даже более элегантным решением.

Особое внимание стоит уделить функции "Автосохранение" в Figma. В отличие от традиционных графических редакторов, Figma постоянно сохраняет все изменения в облаке. Это означает, что даже при внезапном закрытии браузера или отключении интернета вы сможете восстановить свою работу, включая использование функций отмены/повтора действий после повторного входа в систему.

История изменений: как вернуться к прошлым версиям

Помимо базовой функциональности отмены действий, Figma предлагает мощный инструмент для управления версиями проекта, который позволяет возвращаться к ранее сохраненным состояниям файла. Это особенно ценно при длительной работе над проектами или в командной среде, где изменения вносят разные участники. 📚

Система управления версиями в Figma сохраняет снимки файла через определенные промежутки времени и при значимых изменениях. Для доступа к этой функции:

Откройте меню "Файл" в верхнем левом углу интерфейса Выберите "Показать версии" (или используйте сочетание клавиш Ctrl+Alt+V / Command+Option+V) В открывшейся боковой панели вы увидите хронологический список версий файла

Каждая запись в истории версий содержит следующую информацию:

Дата и время сохранения версии

Имя пользователя, внесшего изменения (в командных проектах)

Автоматически сгенерированное или пользовательское название версии

Миниатюра для визуальной идентификации

Для более эффективного управления версиями рекомендую использовать именованные сохранения. Когда вы достигаете важного этапа в разработке дизайна:

Нажмите Ctrl+S (Command+S) для принудительного сохранения Откройте историю версий Найдите последнюю запись Нажмите на значок троеточия рядом с ней Выберите "Назвать эту версию" Введите информативное имя, например "Финальная версия главного экрана" или "После ревью клиента 21.03.2025"

Для возврата к предыдущей версии:

Выберите нужную версию из списка Нажмите кнопку "Показать" для предварительного просмотра Если это именно та версия, которую вы ищете, нажмите "Восстановить эту версию" Figma создаст новую версию файла, идентичную выбранной, но с актуальной датой

Важно отметить ограничения в доступности истории версий в зависимости от типа вашего аккаунта:

Бесплатный план : хранение версий до 30 дней

: хранение версий до 30 дней Профессиональный план : расширенная история версий

: расширенная история версий Корпоративные планы: полный доступ к истории версий и дополнительные инструменты управления

Функция дублирования файла (File > Duplicate) также может служить эффективным "ручным" механизмом создания контрольных точек. Перед началом крупных изменений создавайте дубликат файла с говорящим названием, чтобы всегда иметь доступ к стабильной версии дизайна.

Не уверены, какая карьерная траектория подойдет вам в сфере дизайна? Возможно, вам стоит углубиться в UX/UI или попробовать себя в других направлениях? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro, чтобы определить свои сильные стороны и подходящее направление развития. Тест поможет понять, насколько работа с интерактивными инструментами вроде Figma соответствует вашим навыкам и предпочтениям, а также даст рекомендации по дальнейшему профессиональному росту.

Распространённые ошибки при отмене действий в Figma

Даже опытные дизайнеры иногда сталкиваются с непредвиденными ситуациями при попытке отменить действия в Figma. Понимание распространенных ошибок и способов их предотвращения поможет вам избежать потери работы и сохранить эффективность. ⚠️

Рассмотрим наиболее типичные проблемы и их решения:

Превышение лимита отмены — несмотря на обширную историю действий, в очень редких случаях при работе с насыщенными файлами можно достичь предела. Решение: использовать именованные версии как контрольные точки

— несмотря на обширную историю действий, в очень редких случаях при работе с насыщенными файлами можно достичь предела. Решение: использовать именованные версии как контрольные точки Отмена действий после выхода из файла — некоторые пользователи ошибочно полагают, что после закрытия и повторного открытия файла история действий очищается. На самом деле Figma сохраняет ее

— некоторые пользователи ошибочно полагают, что после закрытия и повторного открытия файла история действий очищается. На самом деле Figma сохраняет ее Проблемы с отменой в многопользовательском режиме — когда несколько человек одновременно работают над файлом, индивидуальная отмена действий может работать не так, как ожидалось

— когда несколько человек одновременно работают над файлом, индивидуальная отмена действий может работать не так, как ожидалось Неотменяемые действия — некоторые операции, такие как экспорт или публикация библиотеки компонентов, не могут быть отменены через Ctrl+Z

Особое внимание следует уделить работе с плагинами. Действия, выполненные через сторонние плагины, не всегда корректно отображаются в истории и могут вызвать проблемы при попытке отменить их:

Всегда создавайте дубликат важных элементов перед применением плагинов Используйте функцию именованных версий перед запуском плагинов, вносящих масштабные изменения Проверяйте совместимость плагинов с текущей версией Figma

Еще одна распространенная проблема возникает при работе с компонентами. Изменение мастер-компонента влияет на все его экземпляры, и отмена такого действия должна выполняться осторожно:

Если вы отменяете изменение мастер-компонента, все экземпляры вернутся к предыдущему состоянию

Если вы отменяете изменения в отдельном экземпляре, это может привести к отсоединению от мастер-компонента

Для предотвращения потери работы рекомендую следовать этим профилактическим мерам:

Проблема Превентивная мера Действия при возникновении Случайная массовая отмена действий Регулярно создавать именованные версии Использовать "Повторить" (Ctrl+Shift+Z) или историю версий Конфликты в командной работе Координировать крупные изменения с коллегами Использовать историю версий для восстановления Потеря несохраненных изменений Периодически проверять подключение к интернету Восстановить из локального кеша или истории версий Проблемы с плагинами Тестировать на дубликате перед применением Восстановить из предыдущей версии

И наконец, помните о возможности дублирования файла перед экспериментами. Это самый надежный способ сохранить рабочую версию дизайна, особенно перед внесением радикальных изменений или при тестировании новых функций Figma.

Если вы обнаружили, что случайно удалили важные элементы и возможности отмены уже исчерпаны, проверьте корзину проекта. Figma сохраняет удаленные файлы в течение 30 дней, что может стать последним средством восстановления утерянной работы.