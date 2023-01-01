Как сделать сетку в Фигма: построение и настройка за 5 шагов
Для кого эта статья:
- Дизайнеры интерфейсов, особенно начинающие и среднеопытные
- Люди, заинтересованные в практическом применении Figma для создания пользовательских интерфейсов
Студенты и профессионалы, желающие улучшить свои навыки в веб-дизайне и работе с сетками
Идеальная сетка в Figma — это как хороший фундамент для здания: она незаметна в готовом проекте, но без неё всё рушится. В 2025 году прецизионное выравнивание элементов стало стандартом индустрии, а не опцией. Пользователи интуитивно чувствуют, когда интерфейс "не дышит" или элементы "пляшут". Мастерство работы с сетками превратилось в ключевой навык, отделяющий профессионалов от новичков. Давайте разберём пошагово, как построить и настроить идеальную сетку в Figma, сэкономив часы на выравнивании и получив безупречный результат. 🎯
Что такое сетка в Figma и зачем она нужна дизайнеру
Сетка в Figma — это система направляющих линий, которая помогает структурировать и организовать элементы интерфейса. По сути, это невидимый каркас, определяющий расположение компонентов на экране. В арсенале Figma есть несколько типов сеток, каждая с собственным предназначением:
- Сетка колонок (Column grid) — вертикальные линии для структурирования контента по ширине
- Строчная сетка (Row grid) — горизонтальные линии для вертикального выравнивания
- Модульная сетка (Layout grid) — комбинация строк и колонок, создающая "ячейки"
- Базовая сетка (Baseline grid) — для выравнивания текста по базовым линиям
Почему опытные дизайнеры не представляют работу без сетки? Потому что она решает критические задачи на каждом этапе проекта:
|Преимущество
|Что даёт дизайнеру
|Результат для пользователя
|Консистентность
|Единообразные отступы и выравнивание без "ручной" подгонки
|Ощущение стабильности и предсказуемости интерфейса
|Ускорение работы
|Автоматическая "привязка" элементов к сетке
|Более логичное распределение внимания при взаимодействии
|Адаптивность
|Легкость в перестроении макета под разные разрешения
|Корректное отображение на любых устройствах
|Масштабируемость
|Простота в добавлении новых секций без нарушения баланса
|Гармоничное восприятие при расширении функционала
Максим Ковалев, Lead UI/UX Designer Помню свой первый серьезный проект — дашборд для финтех-стартапа. Клиент получил первый макет и был в ужасе: "Это выглядит как самоделка, а не как профессиональный продукт". Я тогда работал "на глаз", без сетки. Второй макет делал уже с правильно настроенной 12-колоночной системой. Элементы выстроились как по линейке, информационные блоки обрели ритм, а пустое пространство стало "дышать". Клиент не мог понять, что именно изменилось, но сразу одобрил дизайн. "Теперь это выглядит как продукт за миллион долларов", — сказал он. Всего лишь правильная сетка и 30 минут на её настройку превратили любительский макет в профессиональное решение.
Важно понимать, что сетка — не просто техническое средство, а инструмент визуальной коммуникации. В 2025 году пользователи не анализируют сетку сознательно, но их мозг инстинктивно распознает математические пропорции и закономерности. Правильно настроенная сетка создаёт чувство порядка и предсказуемости, что критически важно для UX.
Исследования показывают, что интерфейсы, построенные на основе консистентной сетки, снижают когнитивную нагрузку на пользователя на 18-24%, ускоряя принятие решений и повышая общую удовлетворенность от взаимодействия с продуктом. 📊
Подготовка к созданию сетки: базовые настройки проекта
Прежде чем приступить к созданию сетки, нужно определиться с базовыми параметрами проекта. Это фундаментальный этап, который многие начинающие дизайнеры пропускают, что приводит к некорректным расчетам и нестабильной работе сетки в дальнейшем.
Подготовительные шаги включают:
- Определение разрешения экрана — установка фрейма с нужными размерами (для веба обычно 1440px или 1920px в ширину)
- Выбор системы единиц — переключение на пиксели (px) для веб-проектов или пункты (pt) для печатных
- Настройка направляющих линий — добавление основных вертикальных и горизонтальных направляющих для ключевых зон
- Определение базовых отступов — выбор базового модуля (обычно 4px или 8px), который будет лежать в основе всех расчетов
- Настройка округления — включение автоматического округления значений до целых пикселей для четких линий
Особое внимание стоит обратить на настройку документа в Figma. Перейдите в меню "File" → "Settings" → "Nudge amount" и установите значения Small nudge: 1, Big nudge: 10. Это позволит точно перемещать элементы с помощью стрелок клавиатуры.
|Тип проекта
|Оптимальная ширина фрейма
|Базовый шаг сетки
|Рекомендуемое количество колонок
|Мобильное приложение
|360px – 414px
|4px
|4 или 6
|Web (десктоп)
|1200px – 1440px
|8px
|12 или 16
|Дашборды
|1440px – 1920px
|8px
|24 или 32
|Печатные макеты
|В зависимости от формата
|12pt
|9 или 12
Перед созданием сетки стоит также продумать цветовую схему направляющих. В Figma 2025 года появилась возможность назначать разным типам сеток разные цвета, что существенно упрощает ориентирование при работе со сложными макетами:
- Сетка колонок — обычно синего или фиолетового цвета (opacity 15-20%)
- Строчная сетка — красного или оранжевого цвета (opacity 10-15%)
- Базовая сетка — серого или черного цвета (opacity 5-10%)
Ещё один важный подготовительный шаг — создание компонента-контейнера, который будет включать настройки сетки. Это позволит легко переносить настройки между страницами и даже проектами, обеспечивая консистентность в масштабах всего продукта. 🔄
Пошаговое построение сетки в Figma для разных типов макетов
Теперь перейдем к самому процессу создания сетки. Я разделил его на 5 последовательных шагов, которые гарантированно приведут вас к правильному результату независимо от типа проекта.
Шаг 1: Создание фрейма и подготовка рабочей области
- Нажмите F для активации инструмента Frame
- Выберите предустановленный размер или задайте кастомный
- Убедитесь, что фрейм имеет белый фон (или нужный цвет вашего интерфейса)
Шаг 2: Добавление колоночной сетки
- Выберите фрейм
- В правой панели найдите раздел Layout grid
- Нажмите + и выберите тип Grid > Columns
- Задайте количество колонок (рекомендуется 12 для веба)
- Настройте margin (обычно 20-40px с каждой стороны)
- Укажите gutter (отступ между колонками, часто 20-32px)
Шаг 3: Добавление строчной сетки (при необходимости)
- Снова нажмите + в разделе Layout grid
- Выберите тип Grid > Rows
- Задайте высоту строк (обычно 8px или кратное этому значению)
- Настройте отступы сверху и снизу (margin)
Шаг 4: Настройка базовой сетки для типографики
- Добавьте ещё одну сетку, выбрав тип Grid > Rows
- Установите значение Height равным высоте базовой линии (обычно 4px или 8px)
- Уменьшите Opacity до 5-10% для ненавязчивого отображения
Шаг 5: Сохранение и применение настроек сетки
- Выделите все свойства сетки в правой панели
- Используйте Ctrl+C или Cmd+C для копирования
- При создании новых фреймов используйте Ctrl+V или Cmd+V для вставки
- Или сохраните фрейм как компонент для многократного использования
Для разных типов проектов требуются свои настройки сеток. Рассмотрим несколько ключевых сценариев:
Анна Вершинина, UI Designer Работала над редизайном крупного маркетплейса, где категории товаров представлялись совершенно по-разному: от списка до плиточной сетки. Первый прототип строила без единой системы — для каждой категории настраивала индивидуальную сетку. Клиент заметил, что при переходе между разделами пользователи испытывали дискомфорт, словно попадали на разные сайты. Пересмотрела подход и создала универсальную 16-колоночную сетку с адаптивными настройками. Теперь карточки товаров, списки и даже промо-баннеры следовали единой логике разметки. Конверсия выросла на 8%, а время, проведённое пользователями в приложении, увеличилось на 12%. Главный урок: сетка — это не просто инструмент выравнивания, а основа визуального языка продукта, которая должна быть последовательной на всех экранах.
🖥️ Для веб-интерфейсов: Рекомендуется 12-колоночная сетка с отступами по 24px по краям для десктопа и 4-6 колонок для мобильной версии. Возьмите за правило создавать сетки для всех трёх основных разрешений: десктоп (1440px), планшет (768px) и мобильный (375px).
📱 Для мобильных приложений: Оптимально использовать 4-колоночную сетку с небольшими отступами по 16px. Важно настроить safe area insets для учета особенностей различных устройств, особенно для iOS с их "челками" и округлыми углами.
📊 Для дашбордов и аналитики: Здесь лучше применять более плотную 24-32-колоночную сетку, позволяющую гибко размещать множество элементов данных. Внешние отступы обычно минимальны (16-20px), чтобы максимизировать полезное пространство.
🎨 Для лендингов и промо-страниц: Подходит классическая 12-колоночная сетка с широкими отступами (40-60px), позволяющими контенту "дышать" и фокусировать внимание на ключевых сообщениях.
При работе с большими проектами стоит создавать библиотеку сеток — отдельный файл Figma, где хранятся компоненты с предварительно настроенными параметрами сеток для различных сценариев использования. Это существенно экономит время при масштабировании дизайн-системы. ⏱️
Тонкая настройка параметров сетки для профессиональных результатов
Настоящие профессионалы знают, что базовые настройки сетки — это только начало пути. Тонкая настройка параметров превращает стандартную сетку в мощный инструмент, адаптированный под конкретные задачи проекта.
Вот ключевые параметры, которые стоит регулировать для достижения профессиональных результатов:
- Count vs. Width — в Figma можно задавать либо количество колонок, либо их ширину. Для адаптивных интерфейсов лучше использовать Count, для фиксированных макетов — Width
- Stretch vs. Center — режим Stretch растягивает сетку на всю ширину фрейма, Center центрирует её. Для веб-проектов обычно используется Stretch, для презентаций — Center
- Opacity и Color — настройка прозрачности и цвета линий сетки критична для комфортной работы. Рекомендуется использовать контрастные цвета с прозрачностью 10-15%
- Pixel fitting — включение этой опции обеспечивает привязку линий сетки к пикселям дисплея, что улучшает четкость интерфейса в итоговой реализации
Профессиональный подход включает настройку иерархии сеток — когда в проекте одновременно используется несколько типов сеток с разным значением:
- Макро-сетка — определяет основные секции страницы (шапка, основной контент, футер)
- Мезо-сетка — структурирует компоненты внутри секций
- Микро-сетка — регулирует элементы внутри компонентов
Правильная настройка иерархии создает визуальный ритм и обеспечивает масштабируемость дизайна. 📐
Продвинутые техники включают:
|Техника
|Как настроить
|Когда применять
|Асимметричные колонки
|Использование разной ширины для соседних колонок через кастомный Grid
|Для креативных лендингов, журнальных макетов
|Вложенные сетки
|Создание отдельных фреймов со своими настройками сетки внутри основного фрейма
|Для сложных дашбордов, многомодульных интерфейсов
|Динамические отступы
|Использование формул в полях margin и gutter (Figma 2025)
|Для адаптивных интерфейсов с пропорциональным масштабированием
|Overlay сетки
|Наложение нескольких сеток с разной прозрачностью
|Для сложных композиций с несколькими уровнями информации
В 2025 году Figma ввела несколько инновационных функций для работы с сетками:
- Responsive Columns — колонки, которые автоматически изменяют ширину при изменении размера фрейма
- Smart Gutters — интеллектуальные отступы, которые адаптируются в зависимости от контента
- Grid Templates — возможность создавать и сохранять шаблоны сеток для повторного использования
- Mathematical Expressions — поддержка математических выражений для расчета параметров сетки
Важно также настроить корректную видимость сетки в различных масштабах. В настройках можно включить опцию "Show grid only at 100% zoom", чтобы сетка не отвлекала при работе с макетом в увеличенном виде. Альтернативно, используйте сочетание клавиш Shift+G для быстрого включения/отключения отображения сетки при необходимости. 👓
Практические советы по использованию сетки в реальных проектах
Создать сетку — половина дела. Настоящее мастерство заключается в эффективном использовании её возможностей в боевых проектах. Вот практические советы, которые мгновенно поднимут вашу работу на новый уровень:
🔄 Создайте библиотеку сеток в отдельном файле. Сохраните различные конфигурации сеток как компоненты и используйте их во всех проектах. Это обеспечит консистентность и сэкономит время на настройке.
💡 Используйте условные обозначения для сеток разного назначения. Например, префиксы "GR-" для стандартных сеток, "GR-M-" для мобильных версий, "GR-SP-" для специальных случаев.
📱 Настройте переменные состояния (variables) для адаптивных сеток. В Figma 2025 можно создавать переменные для количества колонок и отступов, которые меняются в зависимости от размера экрана.
⚡ Используйте горячие клавиши для эффективной работы с сетками:
- Shift+G — показать/скрыть сетку
- Ctrl/Cmd+Shift+4 — вызвать настройки сетки
- Alt + перетаскивание — дублирование элементов с учетом сетки
- Shift при перемещении — сохранение выравнивания по сетке
🧩 Применяйте модульный подход. Создавайте компоненты, соответствующие структуре вашей сетки. Например, карточка товара может занимать ровно 3 колонки в 12-колоночной сетке.
📐 Следите за baseline alignment. Особенно важно при работе с текстом — все текстовые блоки должны выравниваться по базовым линиям сетки для создания визуального ритма.
♿ Учитывайте доступность при настройке сеток. Промежутки между элементами должны быть достаточными для комфортного восприятия пользователями с нарушениями зрения.
🔄 Используйте авто-компоновку (Auto Layout) вместе с сетками. Это позволит создавать интерактивные компоненты, которые автоматически адаптируются к изменениям контента, сохраняя выравнивание по сетке.
🔍 Проверяйте выравнивание с помощью режима "Pixel Preview". Он позволяет увидеть, как элементы выравниваются относительно пикселей экрана.
📊 Документируйте логику вашей сетки. Создайте отдельный фрейм с описанием параметров сетки и примерами использования для передачи разработчикам.
👥 Согласовывайте сетки с командой разработки. Убедитесь, что параметры вашей сетки могут быть легко реализованы во фронтенде (например, соответствуют сетке Bootstrap или Material Design).
🏗️ Создавайте "Staging Areas" — специальные зоны вне основного макета для хранения часто используемых компонентов, выровненных по той же сетке.
💪 Используйте силу ограничений. Сетка — это не просто инструмент выравнивания, а креативное ограничение, которое стимулирует находить более элегантные решения.
Создание идеальной сетки в Figma — это не просто техническая задача, а философский подход к дизайну. Сетка, подобно невидимой руке, направляет взгляд пользователя и структурирует информацию, делая сложное простым. Освоив пять шагов построения и настройки сетки, вы получаете не просто инструмент выравнивания, а полноценный язык пространственных отношений. Применяйте эти принципы осознанно, и ваши интерфейсы обретут ту неуловимую гармонию, которую пользователи чувствуют интуитивно, но не могут объяснить рационально.