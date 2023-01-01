Как сделать сетку в Фигма: построение и настройка за 5 шагов

Для кого эта статья:

Дизайнеры интерфейсов, особенно начинающие и среднеопытные

Люди, заинтересованные в практическом применении Figma для создания пользовательских интерфейсов

Студенты и профессионалы, желающие улучшить свои навыки в веб-дизайне и работе с сетками Идеальная сетка в Figma — это как хороший фундамент для здания: она незаметна в готовом проекте, но без неё всё рушится. В 2025 году прецизионное выравнивание элементов стало стандартом индустрии, а не опцией. Пользователи интуитивно чувствуют, когда интерфейс "не дышит" или элементы "пляшут". Мастерство работы с сетками превратилось в ключевой навык, отделяющий профессионалов от новичков. Давайте разберём пошагово, как построить и настроить идеальную сетку в Figma, сэкономив часы на выравнивании и получив безупречный результат. 🎯

Что такое сетка в Figma и зачем она нужна дизайнеру

Сетка в Figma — это система направляющих линий, которая помогает структурировать и организовать элементы интерфейса. По сути, это невидимый каркас, определяющий расположение компонентов на экране. В арсенале Figma есть несколько типов сеток, каждая с собственным предназначением:

Сетка колонок (Column grid) — вертикальные линии для структурирования контента по ширине

Строчная сетка (Row grid) — горизонтальные линии для вертикального выравнивания

Модульная сетка (Layout grid) — комбинация строк и колонок, создающая "ячейки"

Базовая сетка (Baseline grid) — для выравнивания текста по базовым линиям

Почему опытные дизайнеры не представляют работу без сетки? Потому что она решает критические задачи на каждом этапе проекта:

Преимущество Что даёт дизайнеру Результат для пользователя Консистентность Единообразные отступы и выравнивание без "ручной" подгонки Ощущение стабильности и предсказуемости интерфейса Ускорение работы Автоматическая "привязка" элементов к сетке Более логичное распределение внимания при взаимодействии Адаптивность Легкость в перестроении макета под разные разрешения Корректное отображение на любых устройствах Масштабируемость Простота в добавлении новых секций без нарушения баланса Гармоничное восприятие при расширении функционала

Максим Ковалев, Lead UI/UX Designer Помню свой первый серьезный проект — дашборд для финтех-стартапа. Клиент получил первый макет и был в ужасе: "Это выглядит как самоделка, а не как профессиональный продукт". Я тогда работал "на глаз", без сетки. Второй макет делал уже с правильно настроенной 12-колоночной системой. Элементы выстроились как по линейке, информационные блоки обрели ритм, а пустое пространство стало "дышать". Клиент не мог понять, что именно изменилось, но сразу одобрил дизайн. "Теперь это выглядит как продукт за миллион долларов", — сказал он. Всего лишь правильная сетка и 30 минут на её настройку превратили любительский макет в профессиональное решение.

Важно понимать, что сетка — не просто техническое средство, а инструмент визуальной коммуникации. В 2025 году пользователи не анализируют сетку сознательно, но их мозг инстинктивно распознает математические пропорции и закономерности. Правильно настроенная сетка создаёт чувство порядка и предсказуемости, что критически важно для UX.

Исследования показывают, что интерфейсы, построенные на основе консистентной сетки, снижают когнитивную нагрузку на пользователя на 18-24%, ускоряя принятие решений и повышая общую удовлетворенность от взаимодействия с продуктом. 📊

Подготовка к созданию сетки: базовые настройки проекта

Прежде чем приступить к созданию сетки, нужно определиться с базовыми параметрами проекта. Это фундаментальный этап, который многие начинающие дизайнеры пропускают, что приводит к некорректным расчетам и нестабильной работе сетки в дальнейшем.

Подготовительные шаги включают:

Определение разрешения экрана — установка фрейма с нужными размерами (для веба обычно 1440px или 1920px в ширину) Выбор системы единиц — переключение на пиксели (px) для веб-проектов или пункты (pt) для печатных Настройка направляющих линий — добавление основных вертикальных и горизонтальных направляющих для ключевых зон Определение базовых отступов — выбор базового модуля (обычно 4px или 8px), который будет лежать в основе всех расчетов Настройка округления — включение автоматического округления значений до целых пикселей для четких линий

Особое внимание стоит обратить на настройку документа в Figma. Перейдите в меню "File" → "Settings" → "Nudge amount" и установите значения Small nudge: 1, Big nudge: 10. Это позволит точно перемещать элементы с помощью стрелок клавиатуры.

Тип проекта Оптимальная ширина фрейма Базовый шаг сетки Рекомендуемое количество колонок Мобильное приложение 360px – 414px 4px 4 или 6 Web (десктоп) 1200px – 1440px 8px 12 или 16 Дашборды 1440px – 1920px 8px 24 или 32 Печатные макеты В зависимости от формата 12pt 9 или 12

Перед созданием сетки стоит также продумать цветовую схему направляющих. В Figma 2025 года появилась возможность назначать разным типам сеток разные цвета, что существенно упрощает ориентирование при работе со сложными макетами:

Сетка колонок — обычно синего или фиолетового цвета (opacity 15-20%)

Строчная сетка — красного или оранжевого цвета (opacity 10-15%)

Базовая сетка — серого или черного цвета (opacity 5-10%)

Ещё один важный подготовительный шаг — создание компонента-контейнера, который будет включать настройки сетки. Это позволит легко переносить настройки между страницами и даже проектами, обеспечивая консистентность в масштабах всего продукта. 🔄

Пошаговое построение сетки в Figma для разных типов макетов

Теперь перейдем к самому процессу создания сетки. Я разделил его на 5 последовательных шагов, которые гарантированно приведут вас к правильному результату независимо от типа проекта.

Шаг 1: Создание фрейма и подготовка рабочей области Нажмите F для активации инструмента Frame

Выберите предустановленный размер или задайте кастомный

Убедитесь, что фрейм имеет белый фон (или нужный цвет вашего интерфейса) Шаг 2: Добавление колоночной сетки Выберите фрейм

В правой панели найдите раздел Layout grid

Нажмите + и выберите тип Grid > Columns

Задайте количество колонок (рекомендуется 12 для веба)

Настройте margin (обычно 20-40px с каждой стороны)

Укажите gutter (отступ между колонками, часто 20-32px) Шаг 3: Добавление строчной сетки (при необходимости) Снова нажмите + в разделе Layout grid

Выберите тип Grid > Rows

Задайте высоту строк (обычно 8px или кратное этому значению)

Настройте отступы сверху и снизу (margin) Шаг 4: Настройка базовой сетки для типографики Добавьте ещё одну сетку, выбрав тип Grid > Rows

Установите значение Height равным высоте базовой линии (обычно 4px или 8px)

Уменьшите Opacity до 5-10% для ненавязчивого отображения Шаг 5: Сохранение и применение настроек сетки Выделите все свойства сетки в правой панели

Используйте Ctrl+C или Cmd+C для копирования

При создании новых фреймов используйте Ctrl+V или Cmd+V для вставки

Или сохраните фрейм как компонент для многократного использования

Для разных типов проектов требуются свои настройки сеток. Рассмотрим несколько ключевых сценариев:

Анна Вершинина, UI Designer Работала над редизайном крупного маркетплейса, где категории товаров представлялись совершенно по-разному: от списка до плиточной сетки. Первый прототип строила без единой системы — для каждой категории настраивала индивидуальную сетку. Клиент заметил, что при переходе между разделами пользователи испытывали дискомфорт, словно попадали на разные сайты. Пересмотрела подход и создала универсальную 16-колоночную сетку с адаптивными настройками. Теперь карточки товаров, списки и даже промо-баннеры следовали единой логике разметки. Конверсия выросла на 8%, а время, проведённое пользователями в приложении, увеличилось на 12%. Главный урок: сетка — это не просто инструмент выравнивания, а основа визуального языка продукта, которая должна быть последовательной на всех экранах.

🖥️ Для веб-интерфейсов: Рекомендуется 12-колоночная сетка с отступами по 24px по краям для десктопа и 4-6 колонок для мобильной версии. Возьмите за правило создавать сетки для всех трёх основных разрешений: десктоп (1440px), планшет (768px) и мобильный (375px).

📱 Для мобильных приложений: Оптимально использовать 4-колоночную сетку с небольшими отступами по 16px. Важно настроить safe area insets для учета особенностей различных устройств, особенно для iOS с их "челками" и округлыми углами.

📊 Для дашбордов и аналитики: Здесь лучше применять более плотную 24-32-колоночную сетку, позволяющую гибко размещать множество элементов данных. Внешние отступы обычно минимальны (16-20px), чтобы максимизировать полезное пространство.

🎨 Для лендингов и промо-страниц: Подходит классическая 12-колоночная сетка с широкими отступами (40-60px), позволяющими контенту "дышать" и фокусировать внимание на ключевых сообщениях.

При работе с большими проектами стоит создавать библиотеку сеток — отдельный файл Figma, где хранятся компоненты с предварительно настроенными параметрами сеток для различных сценариев использования. Это существенно экономит время при масштабировании дизайн-системы. ⏱️

Тонкая настройка параметров сетки для профессиональных результатов

Настоящие профессионалы знают, что базовые настройки сетки — это только начало пути. Тонкая настройка параметров превращает стандартную сетку в мощный инструмент, адаптированный под конкретные задачи проекта.

Вот ключевые параметры, которые стоит регулировать для достижения профессиональных результатов:

Count vs. Width — в Figma можно задавать либо количество колонок, либо их ширину. Для адаптивных интерфейсов лучше использовать Count, для фиксированных макетов — Width

— в Figma можно задавать либо количество колонок, либо их ширину. Для адаптивных интерфейсов лучше использовать Count, для фиксированных макетов — Width Stretch vs. Center — режим Stretch растягивает сетку на всю ширину фрейма, Center центрирует её. Для веб-проектов обычно используется Stretch, для презентаций — Center

— режим Stretch растягивает сетку на всю ширину фрейма, Center центрирует её. Для веб-проектов обычно используется Stretch, для презентаций — Center Opacity и Color — настройка прозрачности и цвета линий сетки критична для комфортной работы. Рекомендуется использовать контрастные цвета с прозрачностью 10-15%

— настройка прозрачности и цвета линий сетки критична для комфортной работы. Рекомендуется использовать контрастные цвета с прозрачностью 10-15% Pixel fitting — включение этой опции обеспечивает привязку линий сетки к пикселям дисплея, что улучшает четкость интерфейса в итоговой реализации

Профессиональный подход включает настройку иерархии сеток — когда в проекте одновременно используется несколько типов сеток с разным значением:

Макро-сетка — определяет основные секции страницы (шапка, основной контент, футер) Мезо-сетка — структурирует компоненты внутри секций Микро-сетка — регулирует элементы внутри компонентов

Правильная настройка иерархии создает визуальный ритм и обеспечивает масштабируемость дизайна. 📐

Продвинутые техники включают:

Техника Как настроить Когда применять Асимметричные колонки Использование разной ширины для соседних колонок через кастомный Grid Для креативных лендингов, журнальных макетов Вложенные сетки Создание отдельных фреймов со своими настройками сетки внутри основного фрейма Для сложных дашбордов, многомодульных интерфейсов Динамические отступы Использование формул в полях margin и gutter (Figma 2025) Для адаптивных интерфейсов с пропорциональным масштабированием Overlay сетки Наложение нескольких сеток с разной прозрачностью Для сложных композиций с несколькими уровнями информации

В 2025 году Figma ввела несколько инновационных функций для работы с сетками:

Responsive Columns — колонки, которые автоматически изменяют ширину при изменении размера фрейма

— колонки, которые автоматически изменяют ширину при изменении размера фрейма Smart Gutters — интеллектуальные отступы, которые адаптируются в зависимости от контента

— интеллектуальные отступы, которые адаптируются в зависимости от контента Grid Templates — возможность создавать и сохранять шаблоны сеток для повторного использования

— возможность создавать и сохранять шаблоны сеток для повторного использования Mathematical Expressions — поддержка математических выражений для расчета параметров сетки

Важно также настроить корректную видимость сетки в различных масштабах. В настройках можно включить опцию "Show grid only at 100% zoom", чтобы сетка не отвлекала при работе с макетом в увеличенном виде. Альтернативно, используйте сочетание клавиш Shift+G для быстрого включения/отключения отображения сетки при необходимости. 👓

Практические советы по использованию сетки в реальных проектах

Создать сетку — половина дела. Настоящее мастерство заключается в эффективном использовании её возможностей в боевых проектах. Вот практические советы, которые мгновенно поднимут вашу работу на новый уровень:

🔄 Создайте библиотеку сеток в отдельном файле. Сохраните различные конфигурации сеток как компоненты и используйте их во всех проектах. Это обеспечит консистентность и сэкономит время на настройке.

💡 Используйте условные обозначения для сеток разного назначения. Например, префиксы "GR-" для стандартных сеток, "GR-M-" для мобильных версий, "GR-SP-" для специальных случаев.

📱 Настройте переменные состояния (variables) для адаптивных сеток. В Figma 2025 можно создавать переменные для количества колонок и отступов, которые меняются в зависимости от размера экрана.

⚡ Используйте горячие клавиши для эффективной работы с сетками:

Shift+G — показать/скрыть сетку

Ctrl/Cmd+Shift+4 — вызвать настройки сетки

Alt + перетаскивание — дублирование элементов с учетом сетки

Shift при перемещении — сохранение выравнивания по сетке

🧩 Применяйте модульный подход. Создавайте компоненты, соответствующие структуре вашей сетки. Например, карточка товара может занимать ровно 3 колонки в 12-колоночной сетке.

📐 Следите за baseline alignment. Особенно важно при работе с текстом — все текстовые блоки должны выравниваться по базовым линиям сетки для создания визуального ритма.

♿ Учитывайте доступность при настройке сеток. Промежутки между элементами должны быть достаточными для комфортного восприятия пользователями с нарушениями зрения.

🔄 Используйте авто-компоновку (Auto Layout) вместе с сетками. Это позволит создавать интерактивные компоненты, которые автоматически адаптируются к изменениям контента, сохраняя выравнивание по сетке.

🔍 Проверяйте выравнивание с помощью режима "Pixel Preview". Он позволяет увидеть, как элементы выравниваются относительно пикселей экрана.

📊 Документируйте логику вашей сетки. Создайте отдельный фрейм с описанием параметров сетки и примерами использования для передачи разработчикам.

👥 Согласовывайте сетки с командой разработки. Убедитесь, что параметры вашей сетки могут быть легко реализованы во фронтенде (например, соответствуют сетке Bootstrap или Material Design).

🏗️ Создавайте "Staging Areas" — специальные зоны вне основного макета для хранения часто используемых компонентов, выровненных по той же сетке.

💪 Используйте силу ограничений. Сетка — это не просто инструмент выравнивания, а креативное ограничение, которое стимулирует находить более элегантные решения.

