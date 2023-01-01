Как сделать сайт на Тильде самостоятельно: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся созданием сайтов без навыков программирования

Предприниматели и фрилансеры, нуждающиеся в простом инструменте для создания сайтов

Новички в веб-дизайне, желающие освоить интуитивные платформы для создания сайтов Создание собственного сайта больше не требует глубоких знаний программирования или найма дорогостоящих разработчиков. Платформа Tilda произвела настоящую революцию в веб-дизайне, открыв доступ к созданию профессиональных сайтов буквально каждому! 🚀 Независимо от того, нужен ли вам сайт для бизнеса, личного блога или портфолио — Тильда предлагает интуитивно понятный интерфейс и богатый функционал. В этой пошаговой инструкции я расскажу, как создать свой первый сайт на Tilda без единой строчки кода и получить результат, который выглядит так, будто над ним работала профессиональная веб-студия.

Хотите освоить не только Tilda, но и стать настоящим профессионалом в веб-дизайне? Курс «Веб-дизайнер» с нуля от Skypro — это ваш шанс погрузиться в мир современного дизайна сайтов. Вы научитесь не только работать с конструкторами, но и освоите профессиональные инструменты, разработку UI/UX и сможете создавать по-настоящему уникальные проекты, которые будут выделяться среди шаблонных решений!

Вся правда о Тильде: с чего начать создание сайта

Tilda Publishing — это конструктор сайтов, который позволяет создавать профессиональные веб-страницы без знания программирования. Платформа появилась в 2014 году и с тех пор завоевала признание среди предпринимателей, маркетологов, дизайнеров и всех, кому нужен качественный сайт без лишних сложностей.

Основное преимущество Тильды — философия блочной верстки. Вместо того чтобы писать код, вы собираете сайт из готовых блоков (их более 450), как конструктор. Каждый блок можно настроить под свои нужды, изменив цвета, шрифты, размеры и другие параметры.

Прежде чем приступить к созданию сайта, определитесь с несколькими ключевыми моментами:

Цель вашего сайта : продажа товаров/услуг, портфолио, блог, лендинг для мероприятия и т.д.

: продажа товаров/услуг, портфолио, блог, лендинг для мероприятия и т.д. Целевая аудитория : кто будет посещать ваш сайт и какие задачи будет решать

: кто будет посещать ваш сайт и какие задачи будет решать Структура сайта : количество страниц и их содержание

: количество страниц и их содержание Визуальный стиль: цветовая гамма, типографика, общее настроение

Важно понимать, что Тильда предлагает как бесплатный, так и платный функционал. Сравним возможности разных тарифов:

Параметр Free (бесплатный) Personal Business Количество сайтов 1 1 5 Страниц на сайте До 50 До 500 Неограниченно Объем хранилища 50 МБ 1 ГБ 10 ГБ Доступ к Zero Block Нет Да Да Подключение домена Нет Да Да Экспорт сайта Нет Нет Да

Для создания полноценного сайта рекомендую выбрать хотя бы тариф Personal, поскольку бесплатная версия имеет серьезные ограничения: нельзя подключить свой домен, в футере будет логотип Тильды, а функционал значительно урезан. ⚠️

Елена Соколова, веб-дизайнер Когда я только начинала свой путь в веб-дизайне, язык HTML казался мне китайской грамотой. Однажды клиент попросил срочно создать лендинг для запуска нового продукта — у меня было всего три дня. Я запаниковала, но коллега посоветовал попробовать Тильду. Первые два часа я просто изучала интерфейс, затем выбрала подходящий шаблон и начала его адаптировать. К моему удивлению, к концу дня у меня уже была готова основная структура сайта! На следующий день я заполнила его контентом, а на третий — внесла финальные правки по комментариям клиента. Сайт был запущен вовремя, а клиент остался в восторге от результата. Именно тогда я поняла, что Тильда — это не просто конструктор для новичков, а мощный инструмент, способный создать действительно впечатляющие проекты. С тех пор прошло три года, я значительно расширила свои навыки, но до сих пор использую Тильду для определенных типов проектов, особенно когда время ограничено.

Регистрация и настройка аккаунта на платформе Tilda

Первый шаг к созданию вашего сайта — регистрация на платформе Tilda. Процесс максимально прост и занимает всего несколько минут. Давайте разберем его пошагово: 📝

Перейдите на официальный сайт Tilda Publishing (tilda.cc). Нажмите кнопку "Попробовать бесплатно" в верхнем правом углу. Заполните регистрационную форму: укажите email, придумайте пароль и введите своё имя. Подтвердите регистрацию, перейдя по ссылке из письма, отправленного на ваш email. Войдите в систему, используя созданные учетные данные.

После входа в систему вы попадете в Tilda Dashboard — главную панель управления, где будут отображаться все ваши проекты. Для начала работы нажмите кнопку "Создать сайт".

При создании нового проекта вам нужно будет указать его название и тип. Название может быть любым — оно будет видно только вам в панели управления. Что касается типа сайта, на выбор представлены несколько вариантов:

Бизнес-сайт — для компаний и организаций

— для компаний и организаций Интернет-магазин — для продажи товаров онлайн

— для продажи товаров онлайн Лендинг — одностраничный сайт для продвижения продукта или услуги

— одностраничный сайт для продвижения продукта или услуги Блог — для публикации статей и новостей

— для публикации статей и новостей Портфолио — для демонстрации работ и проектов

— для демонстрации работ и проектов Пустой сайт — если вы хотите создать проект с нуля

Выбор типа сайта влияет на рекомендуемые шаблоны, которые будут предложены системой, но не ограничивает вас в дальнейших настройках.

После создания проекта настройте основные параметры сайта в разделе "Настройки". Здесь важно обратить внимание на следующие моменты:

Настройка Что нужно указать Почему это важно Домен Адрес вашего будущего сайта Определяет URL, по которому будет доступен ваш сайт SEO Метатеги, описания страниц Влияет на позиции в поисковых системах Фавикон Маленькая иконка для вкладки браузера Часть брендинга, помогает идентифицировать ваш сайт Социальные сети Настройки для шеринга в соцсетях Определяет, как ваш сайт будет отображаться при репостах Аналитика Подключение систем аналитики Позволяет отслеживать посещаемость и поведение пользователей

Если вы выбрали платный тариф, у вас есть возможность подключить собственный домен. Для этого перейдите в раздел "Домены" в настройках проекта и следуйте инструкциям по подключению. Тильда предоставит вам DNS-записи, которые нужно будет добавить у вашего регистратора доменных имен.

На бесплатном тарифе ваш сайт будет доступен по адресу вида project123456.tilda.ws, где цифры — это ID вашего проекта, который присваивается автоматически.

Выбор и адаптация шаблона для вашего проекта

Тильда предлагает более 700 готовых шаблонов, которые сгруппированы по категориям: бизнес, лендинг, портфолио, блог и т.д. Шаблоны созданы профессиональными дизайнерами и отвечают современным трендам веб-дизайна. 🎨

Выбор подходящего шаблона — важный шаг, который определит визуальный стиль и структуру вашего сайта. Однако помните, что любой шаблон можно значительно модифицировать, поэтому даже если вы не находите идеальный вариант, вы всегда можете адаптировать имеющийся под ваши потребности.

Для выбора шаблона:

В Tilda Dashboard нажмите на ваш проект для входа в редактор. В редакторе выберите "Шаблоны" в верхнем меню. Просмотрите галерею шаблонов, используя фильтры по категориям. Нажмите на понравившийся шаблон для предпросмотра. Если шаблон вам подходит, нажмите "Использовать шаблон".

В Тильде существует два типа шаблонов:

Готовые сайты — полноценные многостраничные проекты с продуманной структурой и дизайном.

— полноценные многостраничные проекты с продуманной структурой и дизайном. Коллекции блоков — наборы тематических блоков, которые можно комбинировать по своему усмотрению.

После выбора шаблона начинается самое интересное — его адаптация под ваш проект. В Тильде это делается через панель настроек, которая появляется при клике на любой элемент страницы.

Основные параметры, которые можно изменить:

Цветовая схема — изменение основных и акцентных цветов сайта

— изменение основных и акцентных цветов сайта Типографика — выбор шрифтов для заголовков и основного текста

— выбор шрифтов для заголовков и основного текста Размеры и отступы — настройка пропорций и пространства между элементами

— настройка пропорций и пространства между элементами Фоновые изображения — замена встроенных изображений на свои

— замена встроенных изображений на свои Эффекты анимации — добавление движения и интерактивности

Важная особенность Тильды — система глобальных стилей. Вместо того чтобы изменять оформление каждого элемента по отдельности, вы можете настроить общие стили для всего сайта. Это значительно ускоряет работу и обеспечивает визуальную согласованность.

Андрей Волков, маркетолог Я запускал онлайн-ивент для IT-компании, и нам срочно требовался сайт. Клиент хотел "что-то современное, но не как у всех". Времени на разработку с нуля не было, поэтому решено было использовать Тильду. Изначально я выбрал шаблон для мероприятий, но, честно говоря, он выглядел довольно стандартно. Тогда я решил рискнуть и взять за основу шаблон из совершенно другой категории — для ресторанов. На первый взгляд странное решение, но этот шаблон имел интересную анимацию и необычную компоновку блоков. Заменив все гастрономические изображения на технологические, поменяв цвета на корпоративные и адаптировав тексты, я получил действительно уникальный дизайн, который выделялся среди типичных сайтов IT-мероприятий. Клиент был в восторге, а конверсия регистраций превысила ожидания на 40%. Этот случай научил меня не ограничиваться очевидными решениями при выборе шаблонов — иногда стоит смотреть совсем в другие категории и мыслить нестандартно!

Если вы хотите создать действительно уникальный дизайн, обратите внимание на инструмент Zero Block. Он доступен только на платных тарифах и позволяет создавать блоки с нуля, с полным контролем над каждым элементом. Это своего рода "песочница" для дизайнеров, где можно реализовать практически любую идею.

После адаптации шаблона не забудьте проверить, как ваш сайт будет выглядеть на различных устройствах. В Тильде есть встроенный инструмент проверки адаптивности, который позволяет увидеть, как страница отображается на компьютерах, планшетах и смартфонах. При необходимости вы можете внести дополнительные корректировки для каждого типа устройств.

Наполнение сайта: добавление текста, фото и форм

После настройки шаблона наступает этап наполнения сайта контентом. От качества и релевантности этого контента во многом зависит успех вашего проекта. 📝

Наполнение сайта в Тильде происходит по блочному принципу. Каждый блок имеет свою структуру и предназначение. Вы можете добавлять, перемещать и удалять блоки, а также настраивать их содержимое.

Для добавления нового блока:

Нажмите кнопку "+" в том месте страницы, где хотите расположить блок. В открывшемся каталоге выберите подходящую категорию блоков. Просмотрите варианты блоков и выберите нужный. Нажмите на выбранный блок, чтобы добавить его на страницу.

Основные типы контента, который вы можете добавить на ваш сайт:

Текстовые элементы

В Тильде можно использовать различные текстовые блоки: от простых абзацев до сложноструктурированных текстовых композиций. Для добавления и редактирования текста просто кликните на соответствующий элемент и введите свой контент.

При работе с текстом учитывайте следующие рекомендации:

Используйте короткие абзацы (3-5 строк) для лучшей читаемости.

Структурируйте информацию с помощью заголовков разных уровней.

Выделяйте ключевые мысли жирным шрифтом или другим цветом.

Добавляйте списки для перечисления свойств, преимуществ или этапов.

Изображения и видео

Визуальный контент играет решающую роль в восприятии вашего сайта. В Тильде вы можете добавлять как отдельные изображения, так и целые галереи или слайдеры.

Для добавления изображений:

Выберите блок, в который хотите добавить изображение. Нажмите на плейсхолдер изображения (серый прямоугольник с иконкой). Загрузите изображение с компьютера или выберите из библиотеки. При необходимости настройте кадрирование и другие параметры.

Тильда также позволяет добавлять видео с YouTube, Vimeo или загружать свои видеофайлы (на платных тарифах).

Формы и интерактивные элементы

Для взаимодействия с посетителями используйте формы и другие интерактивные элементы. Тильда предлагает разнообразные блоки для создания:

Контактных форм

Форм подписки на рассылку

Форм заказа товаров или услуг

Форм для записи на мероприятия

Опросов и голосований

При настройке форм обязательно укажите, куда будут отправляться данные: на email, в CRM-систему или специальный сервис.

Сравним основные способы получения данных из форм:

Способ Преимущества Недостатки Лучше всего подходит для Email-уведомления Простота настройки; без дополнительных затрат Нет автоматизации; возможны пропуски при большом количестве заявок Малых проектов с небольшим количеством обращений Интеграция с CRM Автоматизация процессов; ведение базы клиентов Требует настройки; возможны дополнительные затраты Бизнес-проектов с регулярным потоком клиентов Google Таблицы Бесплатно; возможность командной работы Ограниченный функционал для обработки данных Стартапов и команд с ограниченным бюджетом Tilda CRM Полная интеграция с сайтом; удобный интерфейс Доступно только на платных тарифах Проектов, полностью построенных на экосистеме Тильды

Важно помнить о законодательстве о персональных данных при сборе информации о пользователях. Добавьте на сайт политику конфиденциальности и получайте согласие на обработку персональных данных через специальный чекбокс в формах.

Не знаете, к какой сфере тяготеет ваш творческий потенциал? Хотите понять, подойдет ли вам веб-дизайн или другое направление в digital? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro! Всего за 5 минут вы получите персональные рекомендации по развитию карьеры, основанные на ваших природных склонностях и интересах. Результаты помогут определиться с направлением обучения и выбрать оптимальный путь профессионального роста в сфере создания сайтов и цифрового контента.

Публикация и продвижение готового сайта на Тильде

Когда работа над дизайном и контентом завершена, наступает время публикации и продвижения вашего сайта. На этом этапе важно грамотно настроить все технические аспекты и разработать стратегию привлечения посетителей. 🚀

Перед публикацией обязательно проведите финальную проверку сайта:

Протестируйте все ссылки и убедитесь, что они ведут на нужные страницы.

Проверьте формы — отправьте тестовые заявки и проконтролируйте их получение.

Убедитесь, что сайт корректно отображается на разных устройствах и в разных браузерах.

Проверьте орфографию и пунктуацию во всех текстах.

Оптимизируйте размер изображений для быстрой загрузки страниц.

Для публикации сайта:

В редакторе Тильды нажмите кнопку "Опубликовать" в правом верхнем углу. В появившемся окне выберите "Опубликовать сайт". Дождитесь завершения процесса публикации.

После публикации ваш сайт станет доступен по адресу, указанному в настройках домена. На бесплатном тарифе это будет адрес вида project123456.tilda.ws, на платном вы можете использовать собственный домен.

Для успешного продвижения сайта важно уделить внимание SEO-оптимизации. В Тильде есть встроенные инструменты для базовой настройки SEO-параметров:

Перейдите в раздел "Настройки" вашего проекта. Выберите вкладку "SEO и метатеги". Заполните поля "Заголовок страницы" и "Описание страницы". Добавьте ключевые слова и альтернативные тексты для изображений.

Помимо базовой SEO-оптимизации, существует множество способов продвижения сайта. Вот основные каналы, которые вы можете использовать:

Канал продвижения Тип трафика Скорость получения результата Стоимость Поисковая оптимизация (SEO) Органический Медленная (3-6 месяцев) Средняя Контекстная реклама Платный Быстрая (несколько дней) Высокая Социальные сети Смешанный Средняя (1-3 месяца) Средняя Email-маркетинг Прямой Быстрая (дни-недели) Низкая Партнерские программы Реферальный Средняя (1-2 месяца) От низкой до высокой

Для наиболее эффективного продвижения рекомендуется использовать комбинацию различных каналов, учитывая специфику вашего проекта, бюджет и временные рамки.

Важно также настроить аналитику для отслеживания эффективности вашего сайта и маркетинговых кампаний. В Тильде есть интеграции с популярными сервисами аналитики:

Google Analytics — для комплексного анализа трафика и поведения пользователей

Яндекс.Метрика — для отслеживания посетителей из России и СНГ

Встроенная статистика Тильды — для базового мониторинга

Подключение аналитики позволит вам понять, откуда приходят посетители, какие страницы наиболее популярны, сколько времени пользователи проводят на сайте и какие действия совершают. На основе этих данных вы сможете оптимизировать контент и маркетинговую стратегию.

Не забывайте регулярно обновлять контент на вашем сайте. Актуальная информация и новые материалы не только удерживают существующих посетителей, но и привлекают новых. Тильда позволяет легко редактировать контент даже после публикации сайта — просто внесите изменения и опубликуйте их заново.

Если ваш проект предполагает постоянное добавление новых материалов (например, блог или каталог товаров), рассмотрите возможность использования Tilda Publishing API для автоматизации этого процесса. Это особенно удобно для интеграции с внешними системами и базами данных.