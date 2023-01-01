Как сделать размытие фона на фото: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Профессиональные фотографы и фотографы-любители

Креативные блогеры и контент-криэйторы

Люди, заинтересованные в графическом дизайне и редактировании фотографий Идеальное фото с размытым фоном — это как подпись мастера, выделяющая то, что действительно важно. 📸 Размытый задний план моментально преображает даже самый простой снимок, фокусируя внимание на главном объекте и придавая изображению профессиональный вид. Неслучайно этот приём стал визитной карточкой как опытных фотографов, так и креативных блогеров. Готовы узнать, как создать это магическое размытие самостоятельно? Разбираем все способы — от настроек камеры до секретных функций редакторов!

Что такое размытие фона и почему это важно для фото

Размытие фона (боке, от японского "bokeh") — это оптический эффект, при котором объекты, находящиеся вне фокуса, становятся размытыми, создавая мягкий, плавный фон. Технически это происходит из-за ограниченной глубины резкости — области пространства, которая выглядит четкой на фотографии.

Профессиональные фотографы не просто так охотятся за идеальным боке. Размытый фон решает сразу несколько задач:

Выделяет главный объект, привлекая к нему внимание зрителя

Скрывает отвлекающие детали и несовершенства заднего плана

Создаёт ощущение глубины и объёма на плоском снимке

Придаёт фотографии профессиональный, художественный вид

Помогает передать настроение и атмосферу (особенно при создании портретов)

Интересно заметить, что наш мозг работает похожим образом — когда мы фокусируемся на чём-то, периферийное зрение воспринимает окружение более размыто. Поэтому фотографии с боке кажутся более естественными и приятными для глаза. 👁️

Тип фотографии Преимущества размытого фона Рекомендуемая степень размытия Портрет Акцент на лице, сглаживание недостатков кожи Сильная Предметная съёмка Выделение деталей объекта, создание рекламного эффекта Средняя до сильной Уличная фотография Выделение сюжета из городского хаоса Умеренная Макросъёмка Создание драматического контраста Очень сильная (естественная)

Анна Сергеева, фотограф-портретист Однажды ко мне обратилась клиентка с необычной просьбой — сделать портрет для сайта её консалтинговой компании. Проблема была в том, что единственное место для съёмки — её загромождённый офис с яркими стенами и отвлекающими деталями. Я решила использовать размытие фона как спасательный круг. Открыв диафрагму до f/1.8 и отодвинув модель от стены, я создала снимки, где фон превратился в мягкое размытое пятно приятных оттенков. Клиентка была поражена трансформацией — никто бы не догадался, что за её спиной находился хаос из папок, чашек и ярких стикеров. Именно тогда я поняла, что боке — это не просто эстетика, а мощный инструмент решения практических задач в фотографии.

Способы создания размытого фона при съёмке

Создание размытого фона начинается ещё до прикосновения к редакторам — прямо в момент съёмки. Настоящие профессионалы знают, что добиться качественного боке гораздо проще при правильном подходе к фотографированию. 📷

Вот основные приёмы, которые помогут вам получить естественное размытие при съёмке:

Используйте широкую диафрагму — чем меньше число f (например, f/1.8), тем сильнее размыт фон. Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы (A или Av) и выберите минимальное доступное значение.

— чем меньше число f (например, f/1.8), тем сильнее размыт фон. Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы (A или Av) и выберите минимальное доступное значение. Увеличьте фокусное расстояние — телеобъективы (85мм, 105мм, 200мм) дают более выраженное боке, чем широкоугольные.

— телеобъективы (85мм, 105мм, 200мм) дают более выраженное боке, чем широкоугольные. Соблюдайте правильную дистанцию — расположите объект съёмки дальше от фона, но ближе к камере.

— расположите объект съёмки дальше от фона, но ближе к камере. Выбирайте правильный фон — текстуры с мелкими деталями или точечные источники света создадут более выразительное размытие.

— текстуры с мелкими деталями или точечные источники света создадут более выразительное размытие. Используйте режим портрета — на современных смартфонах этот режим автоматически создаёт эффект размытия фона.

Объектив Особенности боке Лучше всего для 50мм f/1.8 ("Фикс") Доступный, естественная перспектива, хорошее боке Портреты, предметная съёмка 85мм f/1.4 Мягкое кремовое боке, отличная компрессия Профессиональные портреты 24-70мм f/2.8 Универсальный зум, умеренное боке Репортажная съёмка, события 100мм f/2.8 Macro Особое боке с макро-возможностями Макросъёмка, детализированные портреты

Важный нюанс — форма диафрагмы в объективе влияет на форму размытых точек света (боке). Объективы с большим количеством лепестков диафрагмы (9 и более) дают более круглое, плавное боке, что считается более эстетичным.

Для владельцев смартфонов без специального портретного режима можно посоветовать использовать сторонние приложения-камеры с ручными настройками или фотографировать так, чтобы объект был максимально приближен к камере, а фон — максимально удалён.

Дмитрий Волков, коммерческий фотограф Снимал как-то рекламу часов для местного ювелирного салона. Клиент хотел, чтобы часы на фото выглядели "как в рекламе Apple" — с идеально размытым фоном и характерными бликами. Бюджет был ограничен, студии не было. Решение пришло неожиданно: я разместил часы на глянцевой черной поверхности, а позади, на расстоянии нескольких метров, развесил обычные гирлянды с мелкими лампочками. Снимая на 100мм макро-объектив с полностью открытой диафрагмой, я получил именно тот эффект, который хотел заказчик — часы в идеальной резкости на фоне красивых размытых огоньков, создающих праздничное настроение. Клиент был уверен, что такой результат возможен только с дорогостоящим оборудованием и многочасовой обработкой, но секрет был лишь в понимании оптики и правильной организации съёмки.

Как сделать размытие фона в мобильных приложениях

Если у вас уже есть фотография без размытого фона или снимок с недостаточным боке, мобильные приложения придут на помощь. Современные алгоритмы и искусственный интеллект способны творить настоящие чудеса, добавляя эффект боке постфактум. 🤳

Рассмотрим пошаговые инструкции для наиболее эффективных мобильных решений:

Snapseed (iOS/Android)

Откройте приложение и загрузите фото Выберите "Инструменты" → "Размытие объектива" Установите "Тип размытия": "Круг" или "Линейный" Настройте позицию и интенсивность размытия Коснитесь центра для переключения между режимами Отрегулируйте "Переход" для естественности границы размытия Нажмите галочку для подтверждения

Adobe Lightroom Mobile (iOS/Android)

Импортируйте фото в библиотеку Перейдите в раздел редактирования Выберите "Эффекты" → "Радиальный фильтр" Создайте маску вокруг объекта, который должен остаться резким Настройте параметр "Резкость" на отрицательное значение вне маски Дополнительно уменьшите "Четкость" для более мягкого эффекта Сохраните результат

FaceTune 2 (iOS/Android)

Откройте фото в приложении Выберите инструмент "Размытие" С помощью пальца прорисуйте область, которую нужно размыть Настройте интенсивность с помощью слайдера Используйте кнопку "Сравнить" для проверки результата Нажмите "Применить" и экспортируйте результат

Для достижения наиболее реалистичного эффекта размытия в мобильных приложениях важно следовать нескольким принципам:

Начинайте с умеренного размытия и постепенно увеличивайте его

Не забывайте о плавных переходах между резкой и размытой частями

Учитывайте физические законы оптики — удалённые объекты должны быть размыты сильнее

Используйте маски для точного отделения объекта от фона

Экспериментируйте с разными типами размытия для разных ситуаций

Для владельцев более новых смартфонов стоит отметить, что многие встроенные галереи теперь предлагают функцию Portrait Effect или аналогичные инструменты, которые автоматически определяют объект и размывают фон даже на уже сделанных снимках. 💯

Техники размытия фона в профессиональных редакторах

Когда мобильные приложения не справляются или требуется предельная точность, на помощь приходят профессиональные редакторы. Adobe Photoshop, GIMP и другие мощные инструменты предлагают гораздо более гибкие возможности для создания идеального боке. 🖥️

Рассмотрим несколько профессиональных техник размытия фона:

1. Размытие с использованием слоев в Adobe Photoshop

Откройте изображение и дублируйте слой (Ctrl+J) Выделите объект с помощью инструментов выделения (лассо, волшебная палочка, быстрое выделение) Уточните выделение через Select and Mask (выбрать и маскировать) Создайте маску слоя, нажав на иконку "Add layer mask" внизу панели слоёв Выберите нижний слой и примените Filter → Blur → Gaussian Blur Настройте радиус размытия по вкусу (обычно от 5 до 25 пикселей) При необходимости уточните маску чёрной или белой кистью

2. Техника размытия с сохранением глубины в Photoshop

Преобразуйте фоновый слой в обычный Создайте несколько копий слоя На каждом слое выделите объекты, находящиеся на разном расстоянии Создайте маски для каждого слоя Применяйте размытие с разной интенсивностью к разным слоям Настройте порядок слоёв от переднего плана к заднему Объедините слои или сохраните как смарт-объект

3. Использование фильтра Field Blur (размытие поля) в Photoshop

Выберите Filter → Blur Gallery → Field Blur Расставьте точки разной интенсивности размытия на разных участках изображения Настройте параметры боке (Light Bokeh, Bokeh Color) Уточните настройки каждой точки при необходимости Применяйте и оценивайте результат в реальном времени

Для тех, кто предпочитает бесплатные альтернативы Photoshop:

GIMP (бесплатный графический редактор)

Используйте инструменты выделения для выделения объекта Инвертируйте выделение (Select → Invert) Примените Filters → Blur → Gaussian Blur к выделенной области Настройте радиус размытия Для плавного перехода используйте растушевку выделения (Select → Feather)

Профессиональный подход также требует внимания к деталям:

Обрабатывайте края маски с особой тщательностью, особенно волосы и полупрозрачные элементы

Учитывайте направление света при создании боке (размытые блики должны соответствовать основному освещению)

Добавляйте шум к размытым областям, чтобы они соответствовали текстуре основного изображения

Сохраняйте оригинальную цветовую гамму и баланс белого

Частые ошибки при создании эффекта размытия фона

Даже опытные фотографы и редакторы порой совершают ошибки при создании эффекта размытия фона. Зная эти подводные камни, вы сможете избежать типичных проблем и создать действительно профессиональное изображение. ⚠️

Технические ошибки при съёмке:

Недостаточное расстояние между объектом и фоном — если объект съёмки стоит вплотную к стене или другому фону, даже самая открытая диафрагма не даст выраженного размытия.

— если объект съёмки стоит вплотную к стене или другому фону, даже самая открытая диафрагма не даст выраженного размытия. Слишком большая дистанция до объекта съёмки — чем дальше вы от объекта, тем сложнее получить эффектное боке.

— чем дальше вы от объекта, тем сложнее получить эффектное боке. Неправильный выбор фокусного расстояния — широкоугольные объективы (18-24мм) дают гораздо менее выраженное размытие, чем портретные или телеобъективы.

— широкоугольные объективы (18-24мм) дают гораздо менее выраженное размытие, чем портретные или телеобъективы. Промахивание мимо зоны фокуса — особенно при использовании очень открытой диафрагмы (f/1.2-f/1.8), когда зона резкости может составлять всего несколько сантиметров.

— особенно при использовании очень открытой диафрагмы (f/1.2-f/1.8), когда зона резкости может составлять всего несколько сантиметров. Неучет минимальной дистанции фокусировки объектива — особенно актуально для макросъёмки и съёмки крупным планом.

Ошибки при обработке в редакторах:

Неестественный переход между резким объектом и размытым фоном — выглядит как вырезанный и вклеенный объект.

— выглядит как вырезанный и вклеенный объект. Излишняя интенсивность размытия — слишком сильное размытие выглядит искусственно и напоминает миниатюры.

— слишком сильное размытие выглядит искусственно и напоминает миниатюры. Неправильное выделение объекта — особенно в сложных случаях с волосами, полупрозрачными элементами или сложной формой.

— особенно в сложных случаях с волосами, полупрозрачными элементами или сложной формой. "Ореол" вокруг объекта — светлая или тёмная кайма, выдающая применение инструментов редактирования.

— светлая или тёмная кайма, выдающая применение инструментов редактирования. Несоответствие физике реальной оптики — например, одинаковая степень размытия для объектов, находящихся на разной дистанции от камеры.

Художественные ошибки:

Размытие значимых элементов композиции — иногда элементы фона несут важную контекстуальную информацию.

— иногда элементы фона несут важную контекстуальную информацию. Конфликт между объектом и фоном — например, яркие отвлекающие элементы в размытой зоне.

— например, яркие отвлекающие элементы в размытой зоне. Потеря ощущения среды — чрезмерное размытие может лишить фото атмосферы и контекста.

— чрезмерное размытие может лишить фото атмосферы и контекста. Однообразие приёма — применение одинакового размытия ко всем фотографиям серии или портфолио.

Как избежать этих ошибок? Вот несколько проверенных практик:

Проблема Решение Неестественные края Используйте растушёвку маски с разной интенсивностью для разных участков (сильнее для волос, меньше для резких краёв) Чрезмерное размытие Следуйте правилу: максимальный радиус размытия (в пикселях) = фокусное расстояние объектива ÷ 3 Эффект "вырезанного" объекта Добавьте небольшое размытие (1-2 пикселя) к самому объекту для имитации естественной оптики Ореолы по краям Используйте инструмент "Уточнение края" или "Refine Edge" с настройками контраста и сдвига

Помните, что цель размытия — подчеркнуть объект и создать глубину, а не полностью стереть фон. Иногда умеренное размытие работает гораздо лучше, чем экстремальное, особенно если оно соответствует общему настроению и концепции снимка.