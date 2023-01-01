Как сделать размытие фона на фото: пошаговая инструкция
Для кого эта статья:
- Профессиональные фотографы и фотографы-любители
- Креативные блогеры и контент-криэйторы
Люди, заинтересованные в графическом дизайне и редактировании фотографий
Идеальное фото с размытым фоном — это как подпись мастера, выделяющая то, что действительно важно. 📸 Размытый задний план моментально преображает даже самый простой снимок, фокусируя внимание на главном объекте и придавая изображению профессиональный вид. Неслучайно этот приём стал визитной карточкой как опытных фотографов, так и креативных блогеров. Готовы узнать, как создать это магическое размытие самостоятельно? Разбираем все способы — от настроек камеры до секретных функций редакторов!
Что такое размытие фона и почему это важно для фото
Размытие фона (боке, от японского "bokeh") — это оптический эффект, при котором объекты, находящиеся вне фокуса, становятся размытыми, создавая мягкий, плавный фон. Технически это происходит из-за ограниченной глубины резкости — области пространства, которая выглядит четкой на фотографии.
Профессиональные фотографы не просто так охотятся за идеальным боке. Размытый фон решает сразу несколько задач:
- Выделяет главный объект, привлекая к нему внимание зрителя
- Скрывает отвлекающие детали и несовершенства заднего плана
- Создаёт ощущение глубины и объёма на плоском снимке
- Придаёт фотографии профессиональный, художественный вид
- Помогает передать настроение и атмосферу (особенно при создании портретов)
Интересно заметить, что наш мозг работает похожим образом — когда мы фокусируемся на чём-то, периферийное зрение воспринимает окружение более размыто. Поэтому фотографии с боке кажутся более естественными и приятными для глаза. 👁️
|Тип фотографии
|Преимущества размытого фона
|Рекомендуемая степень размытия
|Портрет
|Акцент на лице, сглаживание недостатков кожи
|Сильная
|Предметная съёмка
|Выделение деталей объекта, создание рекламного эффекта
|Средняя до сильной
|Уличная фотография
|Выделение сюжета из городского хаоса
|Умеренная
|Макросъёмка
|Создание драматического контраста
|Очень сильная (естественная)
Анна Сергеева, фотограф-портретист
Однажды ко мне обратилась клиентка с необычной просьбой — сделать портрет для сайта её консалтинговой компании. Проблема была в том, что единственное место для съёмки — её загромождённый офис с яркими стенами и отвлекающими деталями. Я решила использовать размытие фона как спасательный круг.
Открыв диафрагму до f/1.8 и отодвинув модель от стены, я создала снимки, где фон превратился в мягкое размытое пятно приятных оттенков. Клиентка была поражена трансформацией — никто бы не догадался, что за её спиной находился хаос из папок, чашек и ярких стикеров. Именно тогда я поняла, что боке — это не просто эстетика, а мощный инструмент решения практических задач в фотографии.
Способы создания размытого фона при съёмке
Создание размытого фона начинается ещё до прикосновения к редакторам — прямо в момент съёмки. Настоящие профессионалы знают, что добиться качественного боке гораздо проще при правильном подходе к фотографированию. 📷
Вот основные приёмы, которые помогут вам получить естественное размытие при съёмке:
- Используйте широкую диафрагму — чем меньше число f (например, f/1.8), тем сильнее размыт фон. Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы (A или Av) и выберите минимальное доступное значение.
- Увеличьте фокусное расстояние — телеобъективы (85мм, 105мм, 200мм) дают более выраженное боке, чем широкоугольные.
- Соблюдайте правильную дистанцию — расположите объект съёмки дальше от фона, но ближе к камере.
- Выбирайте правильный фон — текстуры с мелкими деталями или точечные источники света создадут более выразительное размытие.
- Используйте режим портрета — на современных смартфонах этот режим автоматически создаёт эффект размытия фона.
|Объектив
|Особенности боке
|Лучше всего для
|50мм f/1.8 ("Фикс")
|Доступный, естественная перспектива, хорошее боке
|Портреты, предметная съёмка
|85мм f/1.4
|Мягкое кремовое боке, отличная компрессия
|Профессиональные портреты
|24-70мм f/2.8
|Универсальный зум, умеренное боке
|Репортажная съёмка, события
|100мм f/2.8 Macro
|Особое боке с макро-возможностями
|Макросъёмка, детализированные портреты
Важный нюанс — форма диафрагмы в объективе влияет на форму размытых точек света (боке). Объективы с большим количеством лепестков диафрагмы (9 и более) дают более круглое, плавное боке, что считается более эстетичным.
Для владельцев смартфонов без специального портретного режима можно посоветовать использовать сторонние приложения-камеры с ручными настройками или фотографировать так, чтобы объект был максимально приближен к камере, а фон — максимально удалён.
Дмитрий Волков, коммерческий фотограф
Снимал как-то рекламу часов для местного ювелирного салона. Клиент хотел, чтобы часы на фото выглядели "как в рекламе Apple" — с идеально размытым фоном и характерными бликами. Бюджет был ограничен, студии не было.
Решение пришло неожиданно: я разместил часы на глянцевой черной поверхности, а позади, на расстоянии нескольких метров, развесил обычные гирлянды с мелкими лампочками. Снимая на 100мм макро-объектив с полностью открытой диафрагмой, я получил именно тот эффект, который хотел заказчик — часы в идеальной резкости на фоне красивых размытых огоньков, создающих праздничное настроение. Клиент был уверен, что такой результат возможен только с дорогостоящим оборудованием и многочасовой обработкой, но секрет был лишь в понимании оптики и правильной организации съёмки.
Как сделать размытие фона в мобильных приложениях
Если у вас уже есть фотография без размытого фона или снимок с недостаточным боке, мобильные приложения придут на помощь. Современные алгоритмы и искусственный интеллект способны творить настоящие чудеса, добавляя эффект боке постфактум. 🤳
Рассмотрим пошаговые инструкции для наиболее эффективных мобильных решений:
Snapseed (iOS/Android)
- Откройте приложение и загрузите фото
- Выберите "Инструменты" → "Размытие объектива"
- Установите "Тип размытия": "Круг" или "Линейный"
- Настройте позицию и интенсивность размытия
- Коснитесь центра для переключения между режимами
- Отрегулируйте "Переход" для естественности границы размытия
- Нажмите галочку для подтверждения
Adobe Lightroom Mobile (iOS/Android)
- Импортируйте фото в библиотеку
- Перейдите в раздел редактирования
- Выберите "Эффекты" → "Радиальный фильтр"
- Создайте маску вокруг объекта, который должен остаться резким
- Настройте параметр "Резкость" на отрицательное значение вне маски
- Дополнительно уменьшите "Четкость" для более мягкого эффекта
- Сохраните результат
FaceTune 2 (iOS/Android)
- Откройте фото в приложении
- Выберите инструмент "Размытие"
- С помощью пальца прорисуйте область, которую нужно размыть
- Настройте интенсивность с помощью слайдера
- Используйте кнопку "Сравнить" для проверки результата
- Нажмите "Применить" и экспортируйте результат
Для достижения наиболее реалистичного эффекта размытия в мобильных приложениях важно следовать нескольким принципам:
- Начинайте с умеренного размытия и постепенно увеличивайте его
- Не забывайте о плавных переходах между резкой и размытой частями
- Учитывайте физические законы оптики — удалённые объекты должны быть размыты сильнее
- Используйте маски для точного отделения объекта от фона
- Экспериментируйте с разными типами размытия для разных ситуаций
Для владельцев более новых смартфонов стоит отметить, что многие встроенные галереи теперь предлагают функцию Portrait Effect или аналогичные инструменты, которые автоматически определяют объект и размывают фон даже на уже сделанных снимках. 💯
Техники размытия фона в профессиональных редакторах
Когда мобильные приложения не справляются или требуется предельная точность, на помощь приходят профессиональные редакторы. Adobe Photoshop, GIMP и другие мощные инструменты предлагают гораздо более гибкие возможности для создания идеального боке. 🖥️
Рассмотрим несколько профессиональных техник размытия фона:
1. Размытие с использованием слоев в Adobe Photoshop
- Откройте изображение и дублируйте слой (Ctrl+J)
- Выделите объект с помощью инструментов выделения (лассо, волшебная палочка, быстрое выделение)
- Уточните выделение через Select and Mask (выбрать и маскировать)
- Создайте маску слоя, нажав на иконку "Add layer mask" внизу панели слоёв
- Выберите нижний слой и примените Filter → Blur → Gaussian Blur
- Настройте радиус размытия по вкусу (обычно от 5 до 25 пикселей)
- При необходимости уточните маску чёрной или белой кистью
2. Техника размытия с сохранением глубины в Photoshop
- Преобразуйте фоновый слой в обычный
- Создайте несколько копий слоя
- На каждом слое выделите объекты, находящиеся на разном расстоянии
- Создайте маски для каждого слоя
- Применяйте размытие с разной интенсивностью к разным слоям
- Настройте порядок слоёв от переднего плана к заднему
- Объедините слои или сохраните как смарт-объект
3. Использование фильтра Field Blur (размытие поля) в Photoshop
- Выберите Filter → Blur Gallery → Field Blur
- Расставьте точки разной интенсивности размытия на разных участках изображения
- Настройте параметры боке (Light Bokeh, Bokeh Color)
- Уточните настройки каждой точки при необходимости
- Применяйте и оценивайте результат в реальном времени
Для тех, кто предпочитает бесплатные альтернативы Photoshop:
GIMP (бесплатный графический редактор)
- Используйте инструменты выделения для выделения объекта
- Инвертируйте выделение (Select → Invert)
- Примените Filters → Blur → Gaussian Blur к выделенной области
- Настройте радиус размытия
- Для плавного перехода используйте растушевку выделения (Select → Feather)
Профессиональный подход также требует внимания к деталям:
- Обрабатывайте края маски с особой тщательностью, особенно волосы и полупрозрачные элементы
- Учитывайте направление света при создании боке (размытые блики должны соответствовать основному освещению)
- Добавляйте шум к размытым областям, чтобы они соответствовали текстуре основного изображения
- Сохраняйте оригинальную цветовую гамму и баланс белого
Частые ошибки при создании эффекта размытия фона
Даже опытные фотографы и редакторы порой совершают ошибки при создании эффекта размытия фона. Зная эти подводные камни, вы сможете избежать типичных проблем и создать действительно профессиональное изображение. ⚠️
Технические ошибки при съёмке:
- Недостаточное расстояние между объектом и фоном — если объект съёмки стоит вплотную к стене или другому фону, даже самая открытая диафрагма не даст выраженного размытия.
- Слишком большая дистанция до объекта съёмки — чем дальше вы от объекта, тем сложнее получить эффектное боке.
- Неправильный выбор фокусного расстояния — широкоугольные объективы (18-24мм) дают гораздо менее выраженное размытие, чем портретные или телеобъективы.
- Промахивание мимо зоны фокуса — особенно при использовании очень открытой диафрагмы (f/1.2-f/1.8), когда зона резкости может составлять всего несколько сантиметров.
- Неучет минимальной дистанции фокусировки объектива — особенно актуально для макросъёмки и съёмки крупным планом.
Ошибки при обработке в редакторах:
- Неестественный переход между резким объектом и размытым фоном — выглядит как вырезанный и вклеенный объект.
- Излишняя интенсивность размытия — слишком сильное размытие выглядит искусственно и напоминает миниатюры.
- Неправильное выделение объекта — особенно в сложных случаях с волосами, полупрозрачными элементами или сложной формой.
- "Ореол" вокруг объекта — светлая или тёмная кайма, выдающая применение инструментов редактирования.
- Несоответствие физике реальной оптики — например, одинаковая степень размытия для объектов, находящихся на разной дистанции от камеры.
Художественные ошибки:
- Размытие значимых элементов композиции — иногда элементы фона несут важную контекстуальную информацию.
- Конфликт между объектом и фоном — например, яркие отвлекающие элементы в размытой зоне.
- Потеря ощущения среды — чрезмерное размытие может лишить фото атмосферы и контекста.
- Однообразие приёма — применение одинакового размытия ко всем фотографиям серии или портфолио.
Как избежать этих ошибок? Вот несколько проверенных практик:
|Проблема
|Решение
|Неестественные края
|Используйте растушёвку маски с разной интенсивностью для разных участков (сильнее для волос, меньше для резких краёв)
|Чрезмерное размытие
|Следуйте правилу: максимальный радиус размытия (в пикселях) = фокусное расстояние объектива ÷ 3
|Эффект "вырезанного" объекта
|Добавьте небольшое размытие (1-2 пикселя) к самому объекту для имитации естественной оптики
|Ореолы по краям
|Используйте инструмент "Уточнение края" или "Refine Edge" с настройками контраста и сдвига
Помните, что цель размытия — подчеркнуть объект и создать глубину, а не полностью стереть фон. Иногда умеренное размытие работает гораздо лучше, чем экстремальное, особенно если оно соответствует общему настроению и концепции снимка.
