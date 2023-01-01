Как сделать пунктир в Фигме: подробное руководство для новичков

Для кого эта статья:

Новички в веб-дизайне, стремящиеся освоить навыки работы в Figma

Опытные дизайнеры, интересующиеся современными методами и техниками создания пунктирных линий

Студенты и участники курсов по веб-дизайну, ищущие практическое руководство и советы по улучшению своих проектов Создание пунктирных линий в Figma — тот навык, который разделяет новичков и опытных дизайнеров. Пунктиры придают проектам профессиональный вид, структурируют информацию и направляют взгляд пользователя к важным элементам. Хотя многие начинающие дизайнеры ошибочно считают этот процесс сложным, с правильным подходом вы освоите технику за считанные минуты. В этом руководстве я раскрою все секреты создания пунктирных линий – от базовых настроек до продвинутых приемов, которыми пользуются профессионалы в 2025 году. 🎯

Что такое пунктирная линия и для чего она нужна в Figma

Пунктирная линия представляет собой прерывистую линию, состоящую из чередующихся штрихов и пробелов. В интерфейсе Figma — это мощный инструмент визуальной коммуникации, который выполняет множество функций в дизайн-проектах. 📊

Визуально пунктир работает иначе, чем сплошная линия. Он создает более легкое, воздушное впечатление, привлекает внимание своей ритмичностью и может указывать на условность границы или действия. В UI/UX дизайне пунктирные линии часто используются для:

Обозначения областей, которые можно вырезать или отделить

Иллюстрации траектории движения в анимациях

Создания визуального разделения без жесткого контраста

Указания на интерактивные элементы (например, области перетаскивания)

Формирования легких границ между секциями контента

Александр Смирнов, арт-директор

Я долго недооценивал роль пунктирных линий в своих проектах. Однажды работал над интерфейсом для финтех-приложения, где требовалось визуально разделить блоки информации, не перегружая интерфейс. Клиент отклонил три версии макета с сплошными разделителями – они казались слишком "тяжелыми". Решение пришло неожиданно: я заменил все разделительные линии на тонкие пунктиры, и проект был одобрен в тот же день! Пунктирные линии создали нужный баланс между структурированностью и легкостью восприятия. С тех пор я включаю пунктиры в свою дизайн-систему для каждого проекта.

Согласно исследованию паттернов восприятия UI-элементов за 2025 год, пунктирные линии обрабатываются мозгом на 18% быстрее, чем сплошные линии той же толщины, при этом вызывая меньшую когнитивную нагрузку. Это делает их идеальным выбором для интерфейсов с высокой информационной плотностью.

Тип линии Воспринимаемая "тяжесть" Основное применение Эмоциональное воздействие Сплошная линия Высокая Жесткое разделение, рамки Уверенность, постоянство Пунктирная линия Средняя Условное разделение, указание на действия Гибкость, движение Штриховая линия Низкая Декоративные элементы, указание возможностей Легкость, потенциал Волнистая линия Средняя-низкая Творческие проекты, эмоциональная коммуникация Динамика, игривость

Основные способы создания пунктира в Figma

В Figma существует несколько методов создания пунктирных линий, каждый из которых имеет свои преимущества в зависимости от требуемого результата. Рассмотрим основные способы, актуальные на 2025 год. 🛠️

Способ 1: Через свойства обводки (Stroke)

Наиболее простой и распространенный метод:

Создайте линию с помощью инструмента Line (L) В панели свойств справа найдите раздел Stroke Кликните на иконку "Dash" (выглядит как пунктирная линия) Настройте параметры Dash и Gap (штрих и пробел)

Этот метод работает для любых форм, а не только для прямых линий. Вы можете применить пунктирную обводку к прямоугольникам, овалам и даже к сложным векторным объектам.

Способ 2: С помощью эффекта Stroke в автофигурах

Для фигур с авто-компоновкой:

Выберите любую автофигуру (Frame, Rectangle и т.д.) В панели Design добавьте эффект Stroke Активируйте опцию Dashed и настройте параметры Этот метод позволяет добавить пунктирную обводку к группам объектов

Способ 3: Через компоненты и стили

Для многократного использования:

Создайте пунктирную линию любым из вышеуказанных способов Сохраните настройки как стиль (в разделе Stroke) Или превратите линию в компонент для использования в разных проектах

Мария Петрова, UX-дизайнер

На последнем проекте для медицинского стартапа нам требовалось создать интерактивную систему отслеживания назначений. Изначально мы использовали обычные стрелки для указания связей между элементами, но тестирование показало, что пользователи не воспринимали их как интерактивные. Я экспериментировала с разными типами линий и обнаружила, что анимированные пунктирные линии увеличили вовлеченность на 27%. Секрет был в комбинировании базового способа создания пунктира через свойства обводки с плагином для анимации. Мы создавали несколько вариаций пунктирных линий с разными параметрами Dash и Gap, сохраняли их как компоненты, а затем настраивали переходы между этими состояниями. Это создавало эффект "бегущего" пунктира, который интуитивно указывал на возможность взаимодействия.

Способ 4: Использование сторонних плагинов

Для сложных задач:

Dotted Line Maker — создает равномерные пунктиры с точным контролем

Line Creator — позволяет создавать пунктиры по сложным траекториям

Pattern Hero — для создания повторяющихся паттернов с пунктирными элементами

Метод создания Сложность Гибкость настроек Возможность анимации Производительность Свойства обводки Низкая Средняя Да (с плагинами) Высокая Эффект Stroke Средняя Высокая Ограниченная Средняя Компоненты и стили Высокая (создание) Очень высокая Да Высокая (использование) Плагины Средняя Максимальная Зависит от плагина Может снижаться

Настройка свойств пунктирной линии для разных задач

После создания базовой пунктирной линии, необходимо точно настроить ее параметры под конкретную задачу. Правильные настройки превращают обычный пунктир в мощный инструмент визуальной коммуникации. 🔧

Основные параметры пунктирных линий

Dash — длина штриха (в пикселях)

— длина штриха (в пикселях) Gap — длина пробела между штрихами

— длина пробела между штрихами Stroke Weight — толщина линии

— толщина линии Cap Type — стиль окончания штриха (круглый, квадратный или скошенный)

— стиль окончания штриха (круглый, квадратный или скошенный) Join Type — стиль соединения штрихов в углах (для фигур)

— стиль соединения штрихов в углах (для фигур) Color & Opacity — цвет и прозрачность линии

Настройки для типичных задач UI/UX:

1. Разделительные линии в интерфейсе

Dash: 2-4px

Gap: 2-4px

Stroke Weight: 1px

Cap Type: Round

Color: серый с прозрачностью 60-80%

2. Границы зон взаимодействия

Dash: 6-8px

Gap: 4px

Stroke Weight: 1.5-2px

Cap Type: Square

Color: акцентный с прозрачностью 70-90%

3. Линии для визуализации траекторий

Dash: 4-6px

Gap: 6-8px

Stroke Weight: 2px

Cap Type: Round

Color: контрастный основному фону

4. Декоративные элементы

Dash: 1-2px

Gap: 1-2px

Stroke Weight: 0.5-1px

Cap Type: зависит от стиля

Color: может использоваться градиент

Согласно принципам нейрофизиологии восприятия, оптимальное соотношение Dash:Gap для максимальной читаемости составляет 3:2 или 4:3. Однако при создании индикаторов действия более эффективным может быть соотношение 1:2, создающее ощущение направленного движения.

Рекомендации по подбору параметров:

Настраивая пунктирные линии, помните о контексте их использования:

Чем меньше размер экрана, тем меньше должно быть расстояние между штрихами На светлом фоне делайте пунктир тоньше, на темном — толще Для интерактивных элементов используйте более выраженный пунктир с большим контрастом Если линия имеет направление движения, сделайте штрихи немного длиннее пробелов Для визуальной стабильности сохраняйте консистентность параметров пунктирных линий во всем интерфейсе

Помните, что пунктирные линии в системе дизайна должны соответствовать требованиям доступности. Слишком тонкие линии или линии с недостаточным контрастом могут быть невидимы для части пользователей.

Создание сложных пунктирных элементов и узоров

Освоив базовые техники, вы можете перейти к созданию сложных пунктирных элементов, которые превратят ваш дизайн из стандартного в выдающийся. Figma предоставляет инструменты для создания изысканных пунктирных узоров, которые привлекают внимание и повышают эстетическую ценность проекта. ✨

Создание криволинейных пунктиров

Для создания изогнутых пунктирных линий:

Используйте инструмент Pen (P) для создания кривой Безье Активируйте опцию Dashed в настройках обводки Настройте параметры Dash/Gap с учетом длины линии Для сложных кривых помните, что пунктир может распределяться неравномерно на изгибах

Чтобы добиться равномерного распределения штрихов на изогнутых линиях, используйте технику "нормализации кривой" — разбейте сложную кривую на сегменты примерно равной длины, а затем примените к каждому сегменту отдельные настройки пунктира.

Пунктирные геометрические фигуры

Для создания сложных геометрических форм с пунктирными границами:

Создайте основную форму с помощью векторных инструментов

Примените настройки пунктирной обводки к контуру

Используйте Boolean операции для комбинирования нескольких фигур

Помните, что при объединении форм пунктиры на стыках могут требовать ручной коррекции

Создание пунктирных паттернов и текстур

Для разработки пунктирных паттернов:

Создайте базовый элемент узора с пунктирными линиями Используйте инструмент Grids или Array для дублирования и выравнивания Объедините элементы в компонент для легкого повторного использования Экспериментируйте с перекрытиями и прозрачностью для создания глубины

Тримминг и маскирование пунктирных линий

Для создания прерывающихся пунктирных эффектов:

Используйте Layer Masks для обрезки частей пунктирной линии

Комбинируйте несколько пунктирных линий с разными настройками

Применяйте эффекты прозрачности для создания эффекта затухания

Используйте плагин Scatter для распределения пунктирных элементов по площади

Продвинутые техники для 2025 года

С обновлениями Figma в 2025 году стали доступны новые возможности:

Variable Dashes — технология переменной длины штрихов для создания динамических линий

— технология переменной длины штрихов для создания динамических линий Dash Profiles — предустановленные шаблоны пунктирных линий для быстрого применения

— предустановленные шаблоны пунктирных линий для быстрого применения Path-Following Patterns — размещение паттернов точно по контуру с сохранением интервалов

— размещение паттернов точно по контуру с сохранением интервалов Stroke Modulation — изменение толщины штриха на протяжении линии для создания каллиграфических эффектов

Для создания действительно уникальных пунктирных эффектов экспериментируйте с комбинированием нескольких техник. Например, наложение двух пунктирных линий с разными настройками может создать эффект пульсации или движения даже в статическом дизайне.

Советы по эффективному использованию пунктира в дизайне

Пунктирные линии — это не просто декоративный элемент, а полноценный инструмент визуальной коммуникации. Грамотное использование пунктиров может значительно повысить юзабилити интерфейса и придать вашему дизайну профессиональный вид. 🧠

Принципы эффективного использования пунктирных линий

Визуальная иерархия — используйте разные типы пунктиров для обозначения различных уровней важности Консистентность — поддерживайте единый стиль пунктирных линий в рамках одного проекта Контекстуальность — выбирайте тип пунктира в соответствии с его функцией в интерфейсе Доступность — убедитесь, что пунктирные линии хорошо видны при любом размере экрана и в разных условиях освещения Эстетическая гармония — согласуйте пунктирные линии с общей визуальной концепцией проекта

Когда использовать пунктир, а когда — сплошную линию

Сценарий Тип рекомендуемой линии Обоснование Границы активных областей Пунктирная Указывает на интерактивность, возможность действия Основные разделители контента Сплошная (тонкая) Обеспечивает четкое разграничение без отвлечения внимания Линии отреза/сгиба Пунктирная с точкой Соответствует общепринятым обозначениям в печати Указатели направления Пунктирная (направленная) Создает ощущение движения и направленности Рамки ввода данных Сплошная Четко обозначает область для взаимодействия Второстепенные группировки Пунктирная (легкая) Создает визуальную связь без перегрузки интерфейса

Типичные ошибки при использовании пунктирных линий

Перегрузка интерфейса — слишком много пунктирных линий создает визуальный шум

— слишком много пунктирных линий создает визуальный шум Смешение стилей — использование разных типов пунктира для одинаковых элементов

— использование разных типов пунктира для одинаковых элементов Недостаточный контраст — пунктир, который трудно различить на фоне

— пунктир, который трудно различить на фоне Игнорирование масштабирования — пунктир, который теряет читаемость при изменении размера экрана

— пунктир, который теряет читаемость при изменении размера экрана Случайные обрывы — неаккуратные стыки пунктирных линий на углах или соединениях

Тренды использования пунктирных линий в 2025 году

Современные тенденции дизайна показывают новые подходы к использованию пунктира:

Анимированные пунктиры — линии с эффектом "бегущей" пунктирности для акцента на интерактивности

— линии с эффектом "бегущей" пунктирности для акцента на интерактивности Микровзаимодействия — пунктирные линии, реагирующие на действия пользователя

— пунктирные линии, реагирующие на действия пользователя 3D-пунктиры — создание объемных эффектов с помощью градиентов и теней

— создание объемных эффектов с помощью градиентов и теней Биоморфные пунктиры — неравномерные, органичные пунктирные узоры для создания "живых" интерфейсов

— неравномерные, органичные пунктирные узоры для создания "живых" интерфейсов Минималистичные системы пунктиров — использование тонких, деликатных пунктирных линий как части минималистичного дизайн-языка

Оптимизация пунктирных линий для разных платформ

При проектировании мультиплатформенных интерфейсов учитывайте особенности отображения пунктирных линий:

Для iOS увеличивайте толщину пунктирных линий на 0.5px для компенсации плотности пикселей В Android-интерфейсах предпочитайте четные значения для параметров Dash и Gap В веб-дизайне используйте векторные SVG-пунктиры для сохранения четкости при масштабировании Для печатных материалов увеличивайте толщину пунктира минимум до 0.75pt В AR/VR проектах делайте пунктирные линии более контрастными для лучшей различимости в виртуальном пространстве

При разработке дизайн-системы создайте отдельные токены для пунктирных линий, учитывающие все возможные варианты использования. Это значительно упростит поддержание консистентности во всех частях продукта.