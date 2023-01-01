Как сделать презентацию в ИндиЗайне: подробное руководство

logo
Для кого эта статья:

  • Профессиональные дизайнеры и графические дизайнеры, стремящиеся улучшить навыки создания презентаций.
  • Люди, работающие в сфере маркетинга и бизнеса, которым нужны впечатляющие презентации для клиентов и инвесторов.

  • Студенты и начинающие специалисты, интересующиеся карьерой в дизайне, особенно в создании визуальных коммуникационных материалов.

    Когда PowerPoint стал синонимом скучных корпоративных слайдов, профессиональные дизайнеры обратились к InDesign — тайному оружию для создания презентаций, которые действительно впечатляют. В этом руководстве я раскрою все секреты работы с Adobe InDesign для создания презентаций, которые выделят вас из толпы. От базовой настройки до продвинутых интерактивных функций — вы научитесь создавать презентации с безупречной типографикой, профессиональной вёрсткой и элегантными переходами, которые невозможно реализовать в стандартных программах. 💼✨

Презентации в InDesign: преимущества перед PowerPoint

InDesign открывает принципиально новый уровень для дизайна презентаций, который просто недоступен в PowerPoint. Программа была создана для профессиональной верстки и позволяет работать с типографикой, изображениями и макетами на уровне печатных изданий — и это сразу заметно в итоговом результате. 🚀

Вот ключевые преимущества InDesign для создания презентаций:

  • Полный контроль над типографикой — работа со стилями, кернингом, интерлиньяжем и шрифтовыми парами становится по-настоящему профессиональной
  • Прецизионное позиционирование элементов с использованием сеток и направляющих
  • Возможность создания мастер-шаблонов с продуманной структурой
  • Расширенные возможности работы с векторными формами и эффектами
  • Улучшенное управление цветом и работа с палитрами
  • Возможность экспорта в различные форматы, включая интерактивные PDF и HTML

Сравнение InDesign и PowerPoint для создания презентаций:

Критерий Adobe InDesign Microsoft PowerPoint
Типографика Профессиональные инструменты верстки Базовые возможности
Точность макетирования До 0,001 пункта Ограниченная
Работа с мастер-шаблонами Расширенная система мастер-страниц Простые шаблоны слайдов
Интеграция с Adobe CC Полная интеграция с Photoshop, Illustrator и др. Ограниченная
Кривая обучения Более крутая Более пологая

Дмитрий Соколов, арт-директор:

«Помню свой первый крупный корпоративный проект для инвестиционного фонда. Клиент пришел с "презентацией" в PowerPoint, которая выглядела как набор текстовых блоков с ClipArt из 2000-х. У нас была неделя на подготовку материалов для совета директоров.

После оценки объема работы я решил полностью переделать презентацию в InDesign. Первые два дня ушли на создание системы мастер-страниц и стилей, но затем процесс пошел как по маслу. Мы создали 60-страничную презентацию с безупречной типографикой, инфографикой и диаграммами, которые гармонично вписывались в фирменный стиль.

Когда клиент увидел результат, он не поверил, что это "просто презентация". Документ выглядел как профессиональный годовой отчет с продуманной структурой и визуальной иерархией. После этого проекта я обрабатываю все серьезные презентации только в InDesign — это того стоит».

Настройка документа для презентации в InDesign

Прежде чем погрузиться в творческий процесс создания презентации, необходимо правильно настроить документ. От этих базовых параметров будет зависеть все дальнейшее взаимодействие с проектом — от верстки до экспорта. 📏

Следуйте этим шагам для создания документа презентации:

  1. Выберите правильный формат. Для презентаций обычно используют соотношение сторон 16:9 (1920×1080 px) или реже 4:3 (1024×768 px). В InDesign лучше сразу указать пиксели как единицы измерения.
  2. Создайте новый документ. File > New > Document (Ctrl+N) и выберите "Web" в качестве Intent для экранного просмотра.
  3. Настройте поля и выпуски. Для презентаций рекомендую использовать поля от 50 до 100 пикселей со всех сторон, чтобы контент не прижимался к краям экрана.
  4. Добавьте направляющие и сетку. Создайте базовую сетку для выравнивания элементов: Layout > Create Guides.
  5. Установите разворот для презентации. Для презентаций лучше отключить опцию Facing Pages, чтобы каждый слайд был отдельной страницей.
  6. Включите интерактивные функции. В настройках документа убедитесь, что выбран параметр "Interactive for PDF" если планируете использовать интерактивные элементы.

Вот параметры, которые рекомендую использовать для разных типов презентаций:

Тип презентации Размер Разрешение Цветовой профиль
Онлайн-презентация 1920×1080 px (16:9) 72 ppi sRGB
Презентация для печати 297×210 мм (A4) 300 ppi CMYK
Pitchdeck для инвесторов 1920×1080 px (16:9) 150 ppi sRGB
Вертикальная презентация для мобильных 1080×1920 px (9:16) 72 ppi sRGB
Презентация для проектора 1280×720 px (16:9) 72 ppi sRGB

Важно сразу определиться с тем, как будет демонстрироваться презентация. Если вы планируете экспортировать ее как PDF для просмотра на экране, убедитесь, что в свойствах документа выбран Intent "Web". Если презентация будет распечатана, выбирайте Print с соответствующими настройками выпуска под обрез. ✂️

Мастер-шаблоны и стили для эффективной работы

Настоящая мощь InDesign проявляется, когда вы начинаете использовать систему мастер-страниц и стилей. Это не просто удобные инструменты — это основа для создания профессиональных, визуально согласованных презентаций с минимальными затратами времени. 🧩

Мастер-шаблоны (Master Pages) — это шаблонные страницы, содержащие элементы, которые повторяются на нескольких страницах документа. Они могут включать:

  • Фоновые элементы и градиенты
  • Логотипы и колонтитулы
  • Номера страниц/слайдов
  • Повторяющиеся графические элементы
  • Сетки и направляющие

Для создания эффективной системы мастер-шаблонов следуйте этим шагам:

  1. Откройте панель Pages (Window > Pages).
  2. В меню панели выберите "New Master" для создания нового мастер-шаблона.
  3. Создайте базовую структуру вашего шаблона, включив общие элементы и зоны.
  4. Разработайте несколько вариантов мастер-шаблонов для разных типов слайдов (титульный, содержание, текстовый, изображения, данные, заключение).
  5. Используйте иерархию мастер-шаблонов, основывая один на другом, чтобы наследовать общие элементы.

Марина Волкова, дизайнер презентаций:

«На одном из проектов для технологического стартапа я спроектировала систему из 12 мастер-шаблонов для разных типов слайдов. База включала основные элементы брендинга — логотип, цветовой код и нижний колонтитул. На ней строились варианты для диаграмм, продуктовых слайдов, команды и так далее.

Когда СЕО компании прислал срочные правки за 6 часов до инвестиционной встречи (конечно же!), мне потребовалось изменить только мастер-шаблоны, а не каждый из 45 слайдов по отдельности. Я завершила правки за 40 минут вместо нескольких часов.

Что поразительно — когда проект получил финансирование, инвесторы отдельно отметили качество презентации как фактор, повлиявший на решение. Один из них даже спросил, какая команда дизайнеров работала над проектом. А это была просто я с хорошо выстроенной системой мастер-шаблонов в InDesign.»

Стили в InDesign — это сохраненные наборы форматирования, которые можно применять к тексту, объектам и таблицам. Для презентаций критически важно создать систему стилей:

  • Стили абзаца (Paragraph Styles) — для заголовков, подзаголовков, основного текста, цитат, списков
  • Стили символа (Character Styles) — для выделения отдельных слов, цифр или фраз
  • Объектные стили (Object Styles) — для кнопок, рамок, таблиц, диаграмм
  • Стили таблиц (Table Styles) — для оформления данных и сравнительных таблиц

Настоятельно рекомендую создать как минимум следующие стили для презентации:

  • Headline 1 (основной заголовок слайда)
  • Headline 2 (подзаголовок или второстепенный заголовок)
  • Body Text (основной текст)
  • Quote (для цитат или выделенных фрагментов)
  • Bullet List (маркированный список)
  • Numbered List (нумерованный список)
  • Caption (подписи к изображениям или графикам)
  • Footer (для текста в нижнем колонтитуле)

Правильно настроенные мастер-шаблоны и стили позволят вам создавать презентацию в 2-3 раза быстрее и обеспечат безупречную визуальную согласованность всех слайдов. ⏱️

Интерактивные элементы в презентации InDesign

InDesign позволяет выйти далеко за рамки статичных слайдов, добавляя интерактивные элементы, которые превращают презентацию в по-настоящему вовлекающий цифровой опыт. Эти функции особенно ценны для презентаций, которые получатель будет просматривать самостоятельно, а не в формате живого выступления. 🔗

Вот основные интерактивные элементы, которые можно включить в презентацию InDesign:

  • Гиперссылки (Hyperlinks) — для перехода на внешние сайты или внутри документа
  • Кнопки (Buttons) — для создания интерактивных элементов управления
  • Закладки (Bookmarks) — для навигации по презентации
  • Переходы страниц (Page Transitions) — для создания анимации при смене слайдов
  • Формы (Forms) — для внедрения полей ввода и интерактивных форм
  • Мультимедиа — для добавления видео и аудио материалов

Для создания интерактивных кнопок выполните следующее:

  1. Создайте форму или разместите объект, который будет вашей кнопкой
  2. Выделите его и откройте панель Buttons and Forms (Window > Interactive > Buttons and Forms)
  3. Из выпадающего списка Type выберите Button
  4. Задайте имя кнопки в поле Name
  5. В разделе Actions выберите действие, которое будет происходить при нажатии (чаще всего Go To Destination или Open URL)
  6. Настройте параметры внешнего вида кнопки при наведении и нажатии, используя состояния в нижней части панели

Для создания эффективных переходов между слайдами:

  1. Откройте панель Page Transitions (Window > Interactive > Page Transitions)
  2. Выберите страницы, к которым хотите применить переход
  3. Выберите тип перехода из выпадающего меню (например, Fade, Wipe, Push)
  4. Настройте направление и скорость перехода
  5. Помните о принципе "меньше значит больше" — слишком активные переходы могут отвлекать от содержания

Добавление видео в презентацию:

  1. Выберите File > Place и выберите видеофайл (поддерживаются форматы MP4 и MOV)
  2. Разместите видео на странице и настройте его размер
  3. Откройте панель Media (Window > Interactive > Media)
  4. Настройте параметры воспроизведения: постер (превью), автовоспроизведение, управление и т.д.
  5. Для оптимального опыта используйте видео с прозрачностью (alpha channel) для интеграции с дизайном

Важно знать ограничения интерактивности в InDesign:

Интерактивная функция Поддерживается в PDF Поддерживается в HTML Особенности и ограничения
Гиперссылки Да Да Работают во всех форматах экспорта
Кнопки Да Да В PDF поддерживаются не все типы действий
Видео Ограниченно Да В PDF нужен Adobe Acrobat для просмотра
Анимация Нет Да Для PDF требуется экспорт в HTML
Формы Да Ограниченно Полная функциональность только в PDF

При работе с интерактивными элементами регулярно тестируйте презентацию, экспортируя ее и проверяя работу всех функций в конечном формате. Интерактивность может вести себя по-разному в зависимости от формата экспорта и программы просмотра. 🧪

Экспорт и демонстрация готовой презентации

После всей творческой работы над дизайном и содержанием презентации наступает критически важный этап — экспорт и подготовка к демонстрации. Правильный формат и настройки экспорта могут существенно влиять на качество конечного продукта и на то, как ваша аудитория будет взаимодействовать с презентацией. 📤

InDesign предлагает несколько основных вариантов экспорта презентаций:

  • Интерактивный PDF — сохраняет интерактивные элементы, гиперссылки и мультимедиа
  • Печатный PDF — оптимизирован для высококачественной печати
  • HTML — экспорт в веб-формат для размещения онлайн
  • EPUB — для просмотра на электронных устройствах с поддержкой электронных книг
  • JPG или PNG — для экспорта отдельных слайдов как изображений

Для экспорта в интерактивный PDF, который является наиболее распространенным форматом для презентаций InDesign:

  1. Выберите File > Export (Ctrl+E)
  2. Укажите имя файла и выберите формат Adobe PDF (Interactive)
  3. В разделе General установите параметр View: After Exporting для автоматического открытия файла после экспорта
  4. В разделе View установите Open in Full Screen Mode, если презентация должна открываться на весь экран
  5. В разделе Images выберите оптимальное разрешение (обычно 96-150 ppi для экранного просмотра)
  6. Включите опцию Include All в разделах Interactive Elements и Multimedia для сохранения кнопок, видео и других интерактивных элементов

Для эффективной демонстрации презентации, созданной в InDesign:

  • Всегда держите исходный файл InDesign (.indd) и все связанные ресурсы в структурированных папках
  • Используйте команду Package (File > Package) для сборки всех необходимых файлов, шрифтов и ресурсов
  • Протестируйте презентацию на разных устройствах и в разных программах просмотра PDF (Adobe Acrobat, PDF-XChange, браузерах)
  • Для важных презентаций создавайте резервные копии в разных форматах (PDF, PPT, изображения)
  • При необходимости совместного использования рассмотрите облачные решения Adobe Document Cloud

Особые рекомендации для разных сценариев использования:

  1. Для отправки по email: Оптимизируйте размер файла, ограничив разрешение изображений и встраивая только необходимые фрагменты шрифтов
  2. Для презентации на большом экране: Протестируйте видимость текста и элементов с дальних расстояний, увеличьте размер шрифтов
  3. Для печатных материалов: Используйте экспорт в Print PDF с соответствующим цветовым профилем CMYK
  4. Для размещения онлайн: Экспортируйте в HTML или разместите PDF на платформах типа SlideShare или Issuu
  5. Для личного просмотра получателем: Усильте интерактивность с инструкциями по навигации на первом слайде

Помните, что некоторые интерактивные функции (особенно анимации и сложные эффекты) могут работать не на всех устройствах и во всех программах просмотра. При экспорте важно находить баланс между визуальным качеством, размером файла и совместимостью презентации с распространёнными инструментами просмотра. 🔄

Создание презентаций в InDesign — это не просто альтернатива PowerPoint, а совершенно другой уровень визуальной коммуникации. Овладев описанными техниками, вы переходите из категории "составителя слайдов" в разряд профессиональных дизайнеров коммуникационных материалов. Презентации, созданные с использованием мастер-шаблонов, профессиональной типографики и интерактивных элементов, не только производят нужное впечатление, но и гораздо эффективнее доносят информацию. Инвестируйте время в освоение InDesign — и ваши презентации никогда больше не будут выглядеть банально.

