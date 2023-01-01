Как сделать презентацию в ИндиЗайне: подробное руководство

Для кого эта статья:

Профессиональные дизайнеры и графические дизайнеры, стремящиеся улучшить навыки создания презентаций.

Люди, работающие в сфере маркетинга и бизнеса, которым нужны впечатляющие презентации для клиентов и инвесторов.

Студенты и начинающие специалисты, интересующиеся карьерой в дизайне, особенно в создании визуальных коммуникационных материалов. Когда PowerPoint стал синонимом скучных корпоративных слайдов, профессиональные дизайнеры обратились к InDesign — тайному оружию для создания презентаций, которые действительно впечатляют. В этом руководстве я раскрою все секреты работы с Adobe InDesign для создания презентаций, которые выделят вас из толпы. От базовой настройки до продвинутых интерактивных функций — вы научитесь создавать презентации с безупречной типографикой, профессиональной вёрсткой и элегантными переходами, которые невозможно реализовать в стандартных программах. 💼✨

Презентации в InDesign: преимущества перед PowerPoint

InDesign открывает принципиально новый уровень для дизайна презентаций, который просто недоступен в PowerPoint. Программа была создана для профессиональной верстки и позволяет работать с типографикой, изображениями и макетами на уровне печатных изданий — и это сразу заметно в итоговом результате. 🚀

Вот ключевые преимущества InDesign для создания презентаций:

Полный контроль над типографикой — работа со стилями, кернингом, интерлиньяжем и шрифтовыми парами становится по-настоящему профессиональной

Прецизионное позиционирование элементов с использованием сеток и направляющих

Возможность создания мастер-шаблонов с продуманной структурой

Расширенные возможности работы с векторными формами и эффектами

Улучшенное управление цветом и работа с палитрами

Возможность экспорта в различные форматы, включая интерактивные PDF и HTML

Сравнение InDesign и PowerPoint для создания презентаций:

Критерий Adobe InDesign Microsoft PowerPoint Типографика Профессиональные инструменты верстки Базовые возможности Точность макетирования До 0,001 пункта Ограниченная Работа с мастер-шаблонами Расширенная система мастер-страниц Простые шаблоны слайдов Интеграция с Adobe CC Полная интеграция с Photoshop, Illustrator и др. Ограниченная Кривая обучения Более крутая Более пологая

Дмитрий Соколов, арт-директор: «Помню свой первый крупный корпоративный проект для инвестиционного фонда. Клиент пришел с "презентацией" в PowerPoint, которая выглядела как набор текстовых блоков с ClipArt из 2000-х. У нас была неделя на подготовку материалов для совета директоров. После оценки объема работы я решил полностью переделать презентацию в InDesign. Первые два дня ушли на создание системы мастер-страниц и стилей, но затем процесс пошел как по маслу. Мы создали 60-страничную презентацию с безупречной типографикой, инфографикой и диаграммами, которые гармонично вписывались в фирменный стиль. Когда клиент увидел результат, он не поверил, что это "просто презентация". Документ выглядел как профессиональный годовой отчет с продуманной структурой и визуальной иерархией. После этого проекта я обрабатываю все серьезные презентации только в InDesign — это того стоит».

Настройка документа для презентации в InDesign

Прежде чем погрузиться в творческий процесс создания презентации, необходимо правильно настроить документ. От этих базовых параметров будет зависеть все дальнейшее взаимодействие с проектом — от верстки до экспорта. 📏

Следуйте этим шагам для создания документа презентации:

Выберите правильный формат. Для презентаций обычно используют соотношение сторон 16:9 (1920×1080 px) или реже 4:3 (1024×768 px). В InDesign лучше сразу указать пиксели как единицы измерения. Создайте новый документ. File > New > Document (Ctrl+N) и выберите "Web" в качестве Intent для экранного просмотра. Настройте поля и выпуски. Для презентаций рекомендую использовать поля от 50 до 100 пикселей со всех сторон, чтобы контент не прижимался к краям экрана. Добавьте направляющие и сетку. Создайте базовую сетку для выравнивания элементов: Layout > Create Guides. Установите разворот для презентации. Для презентаций лучше отключить опцию Facing Pages, чтобы каждый слайд был отдельной страницей. Включите интерактивные функции. В настройках документа убедитесь, что выбран параметр "Interactive for PDF" если планируете использовать интерактивные элементы.

Вот параметры, которые рекомендую использовать для разных типов презентаций:

Тип презентации Размер Разрешение Цветовой профиль Онлайн-презентация 1920×1080 px (16:9) 72 ppi sRGB Презентация для печати 297×210 мм (A4) 300 ppi CMYK Pitchdeck для инвесторов 1920×1080 px (16:9) 150 ppi sRGB Вертикальная презентация для мобильных 1080×1920 px (9:16) 72 ppi sRGB Презентация для проектора 1280×720 px (16:9) 72 ppi sRGB

Важно сразу определиться с тем, как будет демонстрироваться презентация. Если вы планируете экспортировать ее как PDF для просмотра на экране, убедитесь, что в свойствах документа выбран Intent "Web". Если презентация будет распечатана, выбирайте Print с соответствующими настройками выпуска под обрез. ✂️

Мастер-шаблоны и стили для эффективной работы

Настоящая мощь InDesign проявляется, когда вы начинаете использовать систему мастер-страниц и стилей. Это не просто удобные инструменты — это основа для создания профессиональных, визуально согласованных презентаций с минимальными затратами времени. 🧩

Мастер-шаблоны (Master Pages) — это шаблонные страницы, содержащие элементы, которые повторяются на нескольких страницах документа. Они могут включать:

Фоновые элементы и градиенты

Логотипы и колонтитулы

Номера страниц/слайдов

Повторяющиеся графические элементы

Сетки и направляющие

Для создания эффективной системы мастер-шаблонов следуйте этим шагам:

Откройте панель Pages (Window > Pages). В меню панели выберите "New Master" для создания нового мастер-шаблона. Создайте базовую структуру вашего шаблона, включив общие элементы и зоны. Разработайте несколько вариантов мастер-шаблонов для разных типов слайдов (титульный, содержание, текстовый, изображения, данные, заключение). Используйте иерархию мастер-шаблонов, основывая один на другом, чтобы наследовать общие элементы.

Марина Волкова, дизайнер презентаций: «На одном из проектов для технологического стартапа я спроектировала систему из 12 мастер-шаблонов для разных типов слайдов. База включала основные элементы брендинга — логотип, цветовой код и нижний колонтитул. На ней строились варианты для диаграмм, продуктовых слайдов, команды и так далее. Когда СЕО компании прислал срочные правки за 6 часов до инвестиционной встречи (конечно же!), мне потребовалось изменить только мастер-шаблоны, а не каждый из 45 слайдов по отдельности. Я завершила правки за 40 минут вместо нескольких часов. Что поразительно — когда проект получил финансирование, инвесторы отдельно отметили качество презентации как фактор, повлиявший на решение. Один из них даже спросил, какая команда дизайнеров работала над проектом. А это была просто я с хорошо выстроенной системой мастер-шаблонов в InDesign.»

Стили в InDesign — это сохраненные наборы форматирования, которые можно применять к тексту, объектам и таблицам. Для презентаций критически важно создать систему стилей:

Стили абзаца (Paragraph Styles) — для заголовков, подзаголовков, основного текста, цитат, списков

— для заголовков, подзаголовков, основного текста, цитат, списков Стили символа (Character Styles) — для выделения отдельных слов, цифр или фраз

— для выделения отдельных слов, цифр или фраз Объектные стили (Object Styles) — для кнопок, рамок, таблиц, диаграмм

— для кнопок, рамок, таблиц, диаграмм Стили таблиц (Table Styles) — для оформления данных и сравнительных таблиц

Настоятельно рекомендую создать как минимум следующие стили для презентации:

Headline 1 (основной заголовок слайда)

Headline 2 (подзаголовок или второстепенный заголовок)

Body Text (основной текст)

Quote (для цитат или выделенных фрагментов)

Bullet List (маркированный список)

Numbered List (нумерованный список)

Caption (подписи к изображениям или графикам)

Footer (для текста в нижнем колонтитуле)

Правильно настроенные мастер-шаблоны и стили позволят вам создавать презентацию в 2-3 раза быстрее и обеспечат безупречную визуальную согласованность всех слайдов. ⏱️

Интерактивные элементы в презентации InDesign

InDesign позволяет выйти далеко за рамки статичных слайдов, добавляя интерактивные элементы, которые превращают презентацию в по-настоящему вовлекающий цифровой опыт. Эти функции особенно ценны для презентаций, которые получатель будет просматривать самостоятельно, а не в формате живого выступления. 🔗

Вот основные интерактивные элементы, которые можно включить в презентацию InDesign:

Гиперссылки (Hyperlinks) — для перехода на внешние сайты или внутри документа

(Hyperlinks) — для перехода на внешние сайты или внутри документа Кнопки (Buttons) — для создания интерактивных элементов управления

(Buttons) — для создания интерактивных элементов управления Закладки (Bookmarks) — для навигации по презентации

(Bookmarks) — для навигации по презентации Переходы страниц (Page Transitions) — для создания анимации при смене слайдов

(Page Transitions) — для создания анимации при смене слайдов Формы (Forms) — для внедрения полей ввода и интерактивных форм

(Forms) — для внедрения полей ввода и интерактивных форм Мультимедиа — для добавления видео и аудио материалов

Для создания интерактивных кнопок выполните следующее:

Создайте форму или разместите объект, который будет вашей кнопкой Выделите его и откройте панель Buttons and Forms (Window > Interactive > Buttons and Forms) Из выпадающего списка Type выберите Button Задайте имя кнопки в поле Name В разделе Actions выберите действие, которое будет происходить при нажатии (чаще всего Go To Destination или Open URL) Настройте параметры внешнего вида кнопки при наведении и нажатии, используя состояния в нижней части панели

Для создания эффективных переходов между слайдами:

Откройте панель Page Transitions (Window > Interactive > Page Transitions) Выберите страницы, к которым хотите применить переход Выберите тип перехода из выпадающего меню (например, Fade, Wipe, Push) Настройте направление и скорость перехода Помните о принципе "меньше значит больше" — слишком активные переходы могут отвлекать от содержания

Добавление видео в презентацию:

Выберите File > Place и выберите видеофайл (поддерживаются форматы MP4 и MOV) Разместите видео на странице и настройте его размер Откройте панель Media (Window > Interactive > Media) Настройте параметры воспроизведения: постер (превью), автовоспроизведение, управление и т.д. Для оптимального опыта используйте видео с прозрачностью (alpha channel) для интеграции с дизайном

Важно знать ограничения интерактивности в InDesign:

Интерактивная функция Поддерживается в PDF Поддерживается в HTML Особенности и ограничения Гиперссылки Да Да Работают во всех форматах экспорта Кнопки Да Да В PDF поддерживаются не все типы действий Видео Ограниченно Да В PDF нужен Adobe Acrobat для просмотра Анимация Нет Да Для PDF требуется экспорт в HTML Формы Да Ограниченно Полная функциональность только в PDF

При работе с интерактивными элементами регулярно тестируйте презентацию, экспортируя ее и проверяя работу всех функций в конечном формате. Интерактивность может вести себя по-разному в зависимости от формата экспорта и программы просмотра. 🧪

Экспорт и демонстрация готовой презентации

После всей творческой работы над дизайном и содержанием презентации наступает критически важный этап — экспорт и подготовка к демонстрации. Правильный формат и настройки экспорта могут существенно влиять на качество конечного продукта и на то, как ваша аудитория будет взаимодействовать с презентацией. 📤

InDesign предлагает несколько основных вариантов экспорта презентаций:

Интерактивный PDF — сохраняет интерактивные элементы, гиперссылки и мультимедиа

— сохраняет интерактивные элементы, гиперссылки и мультимедиа Печатный PDF — оптимизирован для высококачественной печати

— оптимизирован для высококачественной печати HTML — экспорт в веб-формат для размещения онлайн

— экспорт в веб-формат для размещения онлайн EPUB — для просмотра на электронных устройствах с поддержкой электронных книг

— для просмотра на электронных устройствах с поддержкой электронных книг JPG или PNG — для экспорта отдельных слайдов как изображений

Для экспорта в интерактивный PDF, который является наиболее распространенным форматом для презентаций InDesign:

Выберите File > Export (Ctrl+E) Укажите имя файла и выберите формат Adobe PDF (Interactive) В разделе General установите параметр View: After Exporting для автоматического открытия файла после экспорта В разделе View установите Open in Full Screen Mode, если презентация должна открываться на весь экран В разделе Images выберите оптимальное разрешение (обычно 96-150 ppi для экранного просмотра) Включите опцию Include All в разделах Interactive Elements и Multimedia для сохранения кнопок, видео и других интерактивных элементов

Для эффективной демонстрации презентации, созданной в InDesign:

Всегда держите исходный файл InDesign (.indd) и все связанные ресурсы в структурированных папках

Используйте команду Package (File > Package) для сборки всех необходимых файлов, шрифтов и ресурсов

Протестируйте презентацию на разных устройствах и в разных программах просмотра PDF (Adobe Acrobat, PDF-XChange, браузерах)

Для важных презентаций создавайте резервные копии в разных форматах (PDF, PPT, изображения)

При необходимости совместного использования рассмотрите облачные решения Adobe Document Cloud

Особые рекомендации для разных сценариев использования:

Для отправки по email: Оптимизируйте размер файла, ограничив разрешение изображений и встраивая только необходимые фрагменты шрифтов Для презентации на большом экране: Протестируйте видимость текста и элементов с дальних расстояний, увеличьте размер шрифтов Для печатных материалов: Используйте экспорт в Print PDF с соответствующим цветовым профилем CMYK Для размещения онлайн: Экспортируйте в HTML или разместите PDF на платформах типа SlideShare или Issuu Для личного просмотра получателем: Усильте интерактивность с инструкциями по навигации на первом слайде

Помните, что некоторые интерактивные функции (особенно анимации и сложные эффекты) могут работать не на всех устройствах и во всех программах просмотра. При экспорте важно находить баланс между визуальным качеством, размером файла и совместимостью презентации с распространёнными инструментами просмотра. 🔄

