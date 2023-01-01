Как сделать презентацию в Фигме: пошаговая инструкция для новичков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и выпускники, готовящие презентации для учебных или профессиональных целей.

Специалисты и фрилансеры, которые хотят улучшить свои навыки создания презентаций.

Дизайнеры и маркетологи, заинтересованные в освоении Figma для создания презентаций и других визуальных материалов. Создание впечатляющих презентаций без знания PowerPoint или Keynote теперь абсолютно реально! 🚀 Figma — мощный инструмент, покоривший сердца дизайнеров во всем мире, становится вашим надежным помощником в создании слайдов, которые выделят вас среди коллег и заказчиков. Неважно, готовите ли вы питч для инвесторов, защиту диплома или продуктовую презентацию — профессиональный результат доступен даже без специальных навыков. Давайте разберемся, как с нуля создать эффектную презентацию в Figma всего за несколько простых шагов.

Хотите не просто создавать презентации, но полностью освоить веб-дизайн? Курс «Веб-дизайнер» с нуля от Skypro — это возможность за 9 месяцев освоить Figma на профессиональном уровне. Вы научитесь создавать не только презентации, но и полноценные дизайн-системы, веб-интерфейсы и прототипы. Более 80% выпускников находят работу в первые 3 месяца после обучения, а средняя зарплата начинающего веб-дизайнера в 2025 году составляет 80 000 рублей.

Что такое Figma и почему она идеальна для презентаций

Figma — облачный графический редактор, завоевавший популярность благодаря своей доступности и мощному функционалу. В отличие от традиционных инструментов для создания презентаций, Figma предоставляет безграничные возможности для кастомизации дизайна и совместной работы в режиме реального времени.

Ключевые преимущества Figma для создания презентаций:

Облачная платформа — доступ к проектам с любого устройства через браузер

— доступ к проектам с любого устройства через браузер Совместная работа — несколько человек могут редактировать презентацию одновременно

— несколько человек могут редактировать презентацию одновременно Многостраничность — удобное создание и организация слайдов

— удобное создание и организация слайдов Компоненты — возможность создавать шаблоны элементов для повторного использования

— возможность создавать шаблоны элементов для повторного использования Прототипирование — добавление интерактивности и анимации для презентаций

— добавление интерактивности и анимации для презентаций Векторный редактор — создание и редактирование графики любой сложности

Сравнение Figma с традиционными инструментами для презентаций:

Критерий Figma PowerPoint/Keynote Дизайн-возможности Профессиональный уровень, неограниченная кастомизация Ограниченный набор шаблонов и эффектов Совместная работа Встроенная, в реальном времени Ограниченная или требует дополнительных сервисов Доступность Кроссплатформенная (браузер) Требуется установка ПО Экспорт PDF, PNG, SVG, интерактивные прототипы Преимущественно PPT, PDF Кривая обучения Средняя, требует базового понимания дизайн-принципов Низкая

Александр Веретенников, UX/UI дизайнер Помню свой первый опыт создания клиентской презентации в Figma. Клиент — крупный косметический бренд — попросил что-то "нестандартное" для презентации новой линейки продуктов. У меня было всего 24 часа. В PowerPoint я бы просто использовал шаблон, но результат был бы посредственным. Решил рискнуть с Figma. За 3 часа я создал базовый шаблон с уникальными компонентами в фирменном стиле, а затем собрал 15 слайдов, используя возможности Auto Layout. Презентация получилась настолько впечатляющей, что клиент попросил адаптировать дизайн для всех корпоративных материалов. Это принесло мне дополнительный контракт на 250 000 рублей! Главное преимущество Figma в том, что даже как новичок вы получаете профессиональный результат. Вы можете начать с простых шаблонов, но в процессе обучения ваши презентации будут становиться все более уникальными.

Подготовка к созданию презентации в Figma: основы интерфейса

Перед созданием презентации необходимо освоить базовые элементы интерфейса Figma. Это поможет вам уверенно ориентироваться в программе и эффективно использовать ее инструменты. 🧭

Шаг 1: Регистрация и создание файла

Зайдите на официальный сайт Figma и создайте бесплатный аккаунт После регистрации нажмите кнопку "+ New File" (или "+" в верхнем меню) Выберите опцию "Design file" для создания нового проекта

Шаг 2: Знакомство с интерфейсом

Основные элементы интерфейса Figma:

Панель инструментов (слева) — содержит инструменты выбора, рисования фигур, текста и др.

(слева) — содержит инструменты выбора, рисования фигур, текста и др. Панель свойств (справа) — отображает настройки выбранного элемента

(справа) — отображает настройки выбранного элемента Панель слоёв (слева внизу) — показывает иерархию всех объектов

(слева внизу) — показывает иерархию всех объектов Рабочая область (центр) — пространство для создания дизайна

(центр) — пространство для создания дизайна Страницы и фреймы (вверху слева) — организация проекта по страницам и рабочим областям

Базовые горячие клавиши для повышения эффективности:

Функция Windows Mac Выбор V V Рамка/Фрейм F F Фигуры R R Перо P P Текст T T Копировать Ctrl + C ⌘ + C Вставить Ctrl + V ⌘ + V Дублировать Alt + перетаскивание Option + перетаскивание Масштаб Ctrl + колесо мыши ⌘ + колесо мыши

Шаг 3: Настройка файла для презентации

Создайте новую страницу, нажав "+" в панели страниц (обычно стоит назвать её "Презентация" или "Slides") Выберите инструмент "Frame" (F) и создайте первый слайд. Для презентаций хорошо подходят размеры 1920×1080 (16:9) или 1280×720 Настройте сетку для выравнивания элементов: правый клик на фрейме → Layout Grid → добавьте колонки или строки Создайте стили текста и цветовую палитру, чтобы поддерживать единообразие в дизайне

Пошаговое создание слайдов презентации в Figma

Теперь, когда мы освоили основы интерфейса, приступим к созданию полноценной презентации, слайд за слайдом. 📊

Шаг 1: Создание титульного слайда

На странице "Slides" создайте фрейм размером 1920×1080 пикселей (инструмент F) Добавьте название презентации: выберите инструмент Text (T) и создайте заголовок Настройте шрифт, размер и цвет текста через панель свойств справа Добавьте подзаголовок, имя автора и дату презентации Вставьте логотип или изображение (File → Place Image) Добавьте задний фон: создайте прямоугольник на всю область слайда и поместите его за остальными элементами (правый клик → Send to Back)

Шаг 2: Создание шаблона (мастер-слайда)

Создайте новый фрейм того же размера Добавьте элементы, которые будут повторяться на всех слайдах (логотип, колонтитулы, номер слайда) Сгруппируйте эти элементы (Ctrl/⌘ + G) Превратите группу в компонент (правый клик → Create Component) Теперь компонент появится в панели Assets и его можно использовать на всех слайдах

Шаг 3: Создание слайдов с контентом

Для создания новых слайдов:

Дублируйте существующий фрейм (Alt/Option + перетаскивание или Ctrl/⌘ + D) Расположите новые слайды по горизонтали с отступом 100-200 пикселей Модификации для разных типов слайдов:

Слайд с текстовыми пунктами

Добавьте заголовок слайда

Используйте инструмент текста (T) для создания маркированного списка

Добавьте отступы между пунктами для лучшей читаемости

Используйте Auto Layout для автоматического выравнивания (Shift + A после выделения)

Слайд с изображением и текстом

Разделите слайд на две части (например, 60/40)

В одной части разместите изображение (File → Place Image или перетащите файл)

Настройте размер и кадрирование изображения

В другой части добавьте пояснительный текст

Слайд с графиками

Создайте диаграмму с помощью базовых фигур (круги, прямоугольники)

Добавьте точные размеры для соблюдения пропорций графика

Используйте Grid Layout для выравнивания элементов

Добавьте легенду и подписи осей

Мария Светлова, продакт-менеджер Недавно мне нужно было подготовить презентацию для инвесторов нашего стартапа. 15 минут на выступление, 7 дней на подготовку. Раньше я использовала только PowerPoint, но один из советов наставника заставил меня попробовать Figma. Первые два часа были сложными — я постоянно искала привычные функции и терялась в интерфейсе. Но затем реализовала свою первую "фишку": создала компоненты всех графиков с данными. Когда накануне презентации инвесторы прислали обновленные финансовые прогнозы, мне потребовалось всего 10 минут на обновление всех слайдов! День презентации. Мы выступали после трех других стартапов, использовавших стандартные шаблоны PowerPoint. Когда я запустила нашу презентацию в Figma Slides с плавными переходами между слайдами и интерактивными элементами, атмосфера в комнате изменилась. Два инвестора задали вопрос не о продукте, а о том, кто делал нашу презентацию! Мы получили финансирование, а я — предложение о сотрудничестве от дизайн-агентства.

Работа с графикой и текстом при оформлении презентации

Привлекательный дизайн презентации — это сочетание правильно оформленного текста и гармоничной графики. Давайте разберемся, как настроить эти элементы в Figma для создания профессиональных слайдов. 🎨

Работа с текстом в Figma

Создание текстовых стилей: Выделите текстовый блок

Настройте шрифт, размер и цвет

В панели свойств нажмите четыре точки рядом с Text

Выберите "Create style" и дайте ему название (например, "H1/Заголовок" или "Body/Основной текст")

Созданный стиль появится в панели Styles и его можно применять к другим текстам Настройка иерархии текста: Заголовки: 32-48 pt, жирное начертание

Подзаголовки: 24-32 pt, полужирное или обычное начертание

Основной текст: 18-24 pt для презентаций

Примечания и сноски: 14-16 pt Использование Auto Layout для абзацев: Выделите текстовый блок и нажмите Shift + A

Настройте вертикальные отступы между строк

Для списков используйте маркеры (•) с отступами

Работа с графикой и изображениями

Добавление изображений: File → Place Image или перетащите файл в рабочую область

Для кадрирования: выделите изображение, правый клик → Use as Mask

Настройте размер и положение через панель свойств Создание фигур и иконок: Используйте инструмент Rectangle (R) для прямоугольников

Для кругов удерживайте Shift при создании с инструментом Ellipse

Добавьте скругление углов через панель свойств

Создайте иконки с помощью инструмента Vector (V) или используйте готовые из библиотек Эффекты и стили: Drop Shadow — добавьте тень для создания глубины

Inner Shadow — создайте тень внутри объекта

Layer Blur — размытие для акцента на переднем плане

Background Blur — для эффекта матового стекла

Градиент — выберите Gradient в разделе Fill и настройте цвета

Советы по оформлению профессиональных презентаций

Используйте правило 60-30-10: 60% основной цвет, 30% дополнительный, 10% акцентный

60% основной цвет, 30% дополнительный, 10% акцентный Ограничьте количество шрифтов: 2-3 шрифта максимум (например, один для заголовков, один для текста)

2-3 шрифта максимум (например, один для заголовков, один для текста) Соблюдайте верхний предел: не более 6-7 строк текста на слайде

не более 6-7 строк текста на слайде Используйте негативное пространство: не заполняйте весь слайд, оставляйте "воздух"

не заполняйте весь слайд, оставляйте "воздух" Применяйте модульную сетку: выравнивайте элементы по невидимым линиям

выравнивайте элементы по невидимым линиям Создайте контраст: между текстом и фоном для читаемости (проверяйте в режиме презентации)

между текстом и фоном для читаемости (проверяйте в режиме презентации) Используйте качественные изображения: высокого разрешения из стоков или собственных ресурсов

Таблица сочетаемости цветов для презентаций:

Стиль презентации Основной цвет Дополнительный Акцентный Корпоративный Синий (#1A73E8) Светло-серый (#F5F5F5) Оранжевый (#FF9800) Минималистичный Белый (#FFFFFF) Светло-серый (#EEEEEE) Черный (#212121) Креативный Пурпурный (#7B1FA2) Светло-фиолетовый (#D1C4E9) Желтый (#FFC107) Технологичный Темно-серый (#212121) Средне-серый (#616161) Бирюзовый (#00BCD4) Экологический Зеленый (#43A047) Светло-зеленый (#C8E6C9) Коричневый (#795548)

Экспорт и публикация готовой презентации из Figma

После завершения работы над дизайном презентации необходимо правильно её экспортировать для демонстрации или передачи коллегам. Figma предлагает несколько вариантов экспорта, каждый из которых подходит для определённых сценариев использования. 📤

Вариант 1: Презентация в режиме Figma Prototype

Самый интерактивный способ — создать презентацию с помощью встроенного инструмента прототипирования:

Настройка переходов между слайдами: Выберите слайд (фрейм) и нажмите на иконку "+" в правом нижнем углу

Перетащите появившуюся стрелку на следующий слайд

В панели справа выберите тип триггера (например, On Click)

Настройте анимацию перехода (например, Smart Animate или Slide)

Установите длительность и тип анимации по желанию Запуск и публикация прототипа: Нажмите кнопку "Present" (▶) в верхнем правом углу

Тестируйте навигацию с помощью кликов или клавиш стрелок

Для публикации нажмите "Share" в верхнем правом углу

Выберите "Create link" для получения URL

Настройте права доступа (View only для просмотра)

Преимущество этого метода — интерактивность и доступность через браузер без установки дополнительного ПО.

Вариант 2: Экспорт в PDF

Выберите в меню File → Export frames Выделите все фреймы для экспорта В настройках экспорта выберите формат PDF Выберите "Export Selected" или "Export All"

PDF-формат идеален для отправки презентации по электронной почте или для печати материалов.

Вариант 3: Экспорт отдельных слайдов в изображения

Выберите фрейм или объект для экспорта В правой панели перейдите во вкладку "Export" Установите формат (PNG, JPG, SVG) и масштаб (1x, 2x, 3x) Нажмите кнопку "Export" Для экспорта нескольких слайдов выделите их все перед экспортом

Этот вариант подходит для использования слайдов в других программах или для постов в социальных сетях.

Вариант 4: Интеграция с презентационными инструментами

Для использования дизайна Figma в PowerPoint или Keynote:

Экспортируйте слайды в PNG с высоким разрешением (2x или 3x) В PowerPoint создайте новую презентацию Вставьте изображения как фоны слайдов При необходимости добавьте интерактивность уже в PowerPoint

Советы по подготовке к презентации

Проверьте презентацию на разных устройствах перед важным выступлением

перед важным выступлением Создайте локальную копию презентации на случай проблем с интернетом

презентации на случай проблем с интернетом Убедитесь, что все шрифты отображаются корректно на устройстве для презентации

на устройстве для презентации Подготовьте резервный вариант в PDF для аварийных ситуаций

для аварийных ситуаций Оптимизируйте размер файлов для быстрой загрузки (особенно при отправке клиентам)

Полезные сочетания клавиш для презентации в режиме prototype:

→ или Space : переход к следующему слайду

или : переход к следующему слайду ← : возврат к предыдущему слайду

: возврат к предыдущему слайду F : переключение в полноэкранный режим

: переключение в полноэкранный режим R : перезапуск презентации с начала

: перезапуск презентации с начала Esc: выход из режима презентации

Сомневаетесь, подходит ли вам дизайн? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, насколько ваши навыки и предпочтения совпадают с требованиями профессии дизайнера. За 5 минут вы получите персональный отчет о своем потенциале в дизайне и смежных областях, узнаете о сильных сторонах и возможных направлениях профессионального развития. 73% прошедших тест отмечают, что рекомендации помогли им сделать правильный карьерный выбор.