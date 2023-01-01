Как сделать поиск в Фигме: простые способы для быстрой навигации

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Figma, как начинающие, так и опытные.

Профессионалы, стремящиеся улучшить навыки работы с проектами в Figma.

Люди, интересующиеся обучением в сфере веб-дизайна и интерфейсов. Ты когда-нибудь терялся в собственных Figma-проектах, бесконечно прокручивая панель слоёв в поисках нужного элемента? 🔍 Figma — потрясающий инструмент для дизайна, но когда проект разрастается до сотен слоёв и компонентов, навигация превращается в настоящий квест. Эффективная работа с Figma напрямую зависит от умения быстро находить то, что нужно. Освоив несколько простых техник поиска, вы сможете сэкономить часы рабочего времени и перестать испытывать фрустрацию от «потери» элементов в собственных макетах.

Основные способы поиска в Figma для ускорения работы

Figma предлагает несколько базовых, но чрезвычайно эффективных способов поиска, которые должен знать каждый дизайнер. Освоение этих методов обеспечит значительный прирост скорости работы над проектами любой сложности.

1. Глобальный поиск по проекту

Самый очевидный, но недооцененный инструмент — строка поиска в верхней части интерфейса Figma. Чтобы активировать её, достаточно нажать Ctrl+/ (или Cmd+/ на Mac). Вы можете искать:

Элементы по названиям

Текст внутри макетов

Компоненты

Стили

Страницы и фреймы

2. Поиск по панели слоёв

Для быстрого поиска среди слоёв текущего фрейма используйте встроенную функцию поиска в панели слоёв. Нажмите на иконку лупы в верхней части панели или используйте сочетание клавиш Ctrl+F (Cmd+F на Mac), предварительно выбрав панель слоёв.

3. Фильтрация элементов

Figma позволяет фильтровать элементы по типу, что особенно удобно в сложных проектах:

Текстовые элементы

Изображения

Экземпляры компонентов

Векторные объекты

Для активации фильтра нажмите на иконку фильтра рядом со строкой поиска в панели слоёв.

4. Поиск по свойствам

Малоизвестная, но крайне мощная функция — поиск элементов по их свойствам. Например, вы можете найти все элементы определённого цвета, с конкретным эффектом или заливкой.

Параметр поиска Синтаксис Пример Поиск по цвету color: color:#FF0000 Поиск по эффекту effect: effect:shadow Поиск по типу type: type:instance Поиск по размеру width:/height: width:320

Анна Комарова, UI/UX дизайнер Однажды мне поручили редизайн корпоративного приложения с 50+ экранами и сотнями компонентов. Проект был настоящим лабиринтом — предыдущий дизайнер не позаботился о внятной системе именования. Когда я начала работу над обновлением цветовой схемы, поиск всех элементов определённого цвета казался невыполнимой задачей. Всё изменилось, когда я обнаружила поиск по свойствам в Figma. Вместо того чтобы вручную просматривать каждый экран, я просто ввела "color:#4A90E2" в строку поиска и получила доступ ко всем элементам этого цвета во всём проекте. То, что могло занять дни, я выполнила за несколько часов!

Горячие клавиши для поиска в Figma: экономим время

Овладение горячими клавишами Figma — настоящий чит-код для дизайнера. Они особенно ценны при работе с функциями поиска, когда счет идёт на секунды. 🚀

Универсальные сочетания для поиска:

Ctrl+/ (Cmd+/ на Mac) — глобальный поиск по всему проекту

(Cmd+/ на Mac) — глобальный поиск по всему проекту Ctrl+F (Cmd+F на Mac) — поиск в текущем контексте (панель слоёв/текстовый слой)

(Cmd+F на Mac) — поиск в текущем контексте (панель слоёв/текстовый слой) Ctrl+Alt+\ (Cmd+Option+\ на Mac) — показать все компоненты проекта

(Cmd+Option+\ на Mac) — показать все компоненты проекта Alt+2 (Option+2 на Mac) — переключиться на библиотеку компонентов

(Option+2 на Mac) — переключиться на библиотеку компонентов Shift+O — открыть окно навигации по объектам

Горячие клавиши для навигации по панели слоёв:

Сочетание клавиш Windows/Linux macOS Функция Фокус на панель слоёв Alt+1 Option+1 Переключает фокус на панель слоёв Выбрать родительский элемент Ctrl+↑ Cmd+↑ Выбирает родительский контейнер текущего элемента Выбрать все дочерние элементы Ctrl+↓ Cmd+↓ Выбирает все элементы внутри текущего Развернуть/свернуть группу Ctrl+Alt+L Cmd+Option+L Разворачивает или сворачивает группу слоёв Раскрыть все группы Alt+L Option+L Раскрывает все группы на текущем уровне

Продвинутые комбинации для поиска:

Существуют комбинации клавиш, позволяющие выполнять сложные действия связанные с поиском:

Shift+Enter при поиске — переходит к следующему результату поиска

при поиске — переходит к следующему результату поиска Shift+Ctrl+F (Shift+Cmd+F на Mac) — найти и заменить текст во всём проекте

(Shift+Cmd+F на Mac) — найти и заменить текст во всём проекте Alt+F (Option+F на Mac) — включает режим фильтрации в панели слоёв

(Option+F на Mac) — включает режим фильтрации в панели слоёв Ctrl+Alt+F (Cmd+Option+F на Mac) — очищает фильтры и результаты поиска

Использование горячих клавиш значительно ускоряет работу с поиском, особенно если вы работаете с объёмными проектами, где навигация отнимает существенное время.

Лайфхак: Создайте персональную шпаргалку с самыми используемыми горячими клавишами и разместите её на видном месте рядом с рабочим местом. Через несколько недель эти комбинации войдут в мышечную память, и вы заметите, как значительно выросла ваша производительность. 💪

Поиск по слоям и компонентам в Figma: пошаговая инструкция

Эффективный поиск по слоям и компонентам — это основа комфортной работы в Figma, особенно когда дело касается сложных дизайн-систем или масштабных проектов. Давайте разберём этот процесс по шагам. 📋

Поиск среди слоёв:

Шаг 1: Выберите фрейм или группу, в которой хотите выполнить поиск (если нужен локальный поиск) Шаг 2: Нажмите Ctrl+F (Cmd+F на Mac) Шаг 3: Введите название слоя или часть текста, который ищете Шаг 4: Используйте стрелки вверх/вниз или Shift+Enter для навигации между результатами Шаг 5: Нажмите Esc для выхода из режима поиска

Поиск компонентов в библиотеке:

Шаг 1: Нажмите Alt+2 (Option+2 на Mac) для перехода на панель Assets Шаг 2: В поисковой строке начните вводить название компонента Шаг 3: Figma будет показывать все совпадения в реальном времени Шаг 4: Используйте фильтры справа от поисковой строки для сужения поиска по типам (компоненты, стили, плагины)

Продвинутые техники поиска по слоям:

Figma поддерживает расширенный синтаксис поиска, который позволяет точнее находить нужные элементы:

"text:Кнопка" — найдёт все текстовые слои содержащие слово "Кнопка"

"name:header" — найдёт все слои с "header" в названии

"has:fill" — найдёт все объекты с заливкой

"is:visible" — найдёт только видимые объекты

"is:hidden" — найдёт скрытые слои

Поиск "потерянных" экземпляров компонентов:

Иногда в процессе работы над проектом сложно отследить, где использован конкретный компонент. Вот как найти все экземпляры определённого компонента:

Выберите главный компонент в панели Assets или на странице Нажмите правую кнопку мыши и выберите "Select all instances" Все экземпляры этого компонента будут выделены во всём проекте Используйте Tab для навигации между выделенными экземплярами

Максим Дубровин, Lead Product Designer У нас был масштабный проект для банка — более 200 экранов с десятками состояний для каждого. Однажды поступила критическая задача — изменить внешний вид всех кнопок второго уровня (их было около 140 во всём приложении). Вместо ручного поиска, я применил комбинированную технику. Сначала нашёл мастер-компонент кнопки, затем использовал "Select all instances" для выбора всех экземпляров. Но тут столкнулся с проблемой — некоторые кнопки оказались отсоединены от мастер-компонента. Тогда я применил поиск по текстовому содержимому и свойствам: сначала использовал "type:instance name:button" для поиска всех настоящих экземпляров, а затем "!type:instance has:fill name:button" для поиска отсоединённых кнопок. Эта стратегия позволила найти абсолютно все кнопки за 10 минут вместо нескольких часов ручного поиска!

Продвинутые техники поиска в Figma для профессионалов

Для опытных дизайнеров, работающих над сложными проектами, Figma предлагает ряд продвинутых техник поиска, которые делают навигацию по проекту ещё более эффективной. Эти методы особенно ценны для работы с большими дизайн-системами и многостраничными приложениями. 🔬

1. Поиск с использованием регулярных выражений

Figma поддерживает регулярные выражения (regex) в строке поиска, что позволяет создавать сложные поисковые запросы:

^Button — найти элементы, название которых начинается с "Button"

— найти элементы, название которых начинается с "Button" icon$ — найти элементы, название которых заканчивается на "icon"

— найти элементы, название которых заканчивается на "icon" btn[0-9] — найти элементы с именами типа "btn1", "btn2", "btn9" и т.д.

— найти элементы с именами типа "btn1", "btn2", "btn9" и т.д. header|footer — найти элементы, содержащие либо "header", либо "footer" в названии

2. Комбинирование параметров поиска

Продвинутый поиск позволяет комбинировать несколько параметров с операторами AND и OR:

type:text AND color:#FF0000 — найти все текстовые элементы красного цвета

— найти все текстовые элементы красного цвета name:button NOT is:visible — найти все скрытые элементы с "button" в названии

— найти все скрытые элементы с "button" в названии has:effects OR has:constraints — найти элементы с эффектами или ограничениями

3. Поиск по метаданным и комментариям

Помимо стандартных свойств, Figma позволяет искать:

comment:"нужно исправить" — найдёт объекты с определёнными комментариями

— найдёт объекты с определёнными комментариями created:today — найдёт объекты, созданные сегодня

— найдёт объекты, созданные сегодня modified:yesterday — найдёт объекты, изменённые вчера

— найдёт объекты, изменённые вчера author:email@example.com — найдёт объекты, созданные конкретным пользователем

4. Программный доступ к поиску через API

Для автоматизации сложных операций поиска можно использовать Figma API:

Создавайте пользовательские скрипты для поиска специфичных комбинаций элементов

Интегрируйте поиск в сторонние инструменты и рабочие процессы

Экспортируйте результаты поиска для документации или аудита

5. Визуальный поиск с помощью плагинов

Для расширения возможностей поиска используйте специализированные плагины:

Название плагина Функциональность Оптимальное применение Find and Replace+ Расширенный поиск и замена с поддержкой regex Массовое переименование или редактирование текста Similayer Поиск визуально похожих элементов Выявление дубликатов и неконсистентных элементов Design Lint Поиск элементов, не соответствующих дизайн-системе Аудит соответствия элементов дизайн-гайдам Navigator Улучшенная навигация по сложным проектам Работа с многоуровневой иерархией объектов

6. Создание индексированных страниц навигации

Профессиональный подход для крупных проектов — создание специальных страниц-индексов:

Создайте отдельную страницу "Nav" или "Index" в вашем проекте

Организуйте ссылки на ключевые экраны и компоненты с использованием прототипирования

Сгруппируйте ссылки по категориям или пользовательским путям

Добавьте интерактивное оглавление с использованием функции прототипирования Figma

Этот метод особенно ценен при презентации проектов клиентам или при вводе в проект новых членов команды. Вместо поиска по фреймам они могут использовать интуитивно понятную навигацию.

Распространенные ошибки при поиске в Figma и их решения

Даже опытные дизайнеры иногда совершают ошибки при использовании инструментов поиска в Figma. Рассмотрим самые частые проблемы и предложим конкретные решения для повышения эффективности. ⚠️

Ошибка 1: Использование неправильной области поиска

Проблема: Дизайнеры часто не получают нужные результаты, потому что ищут в неправильном контексте.

Решение:

Проверьте, что вы используете правильный режим поиска: глобальный (Ctrl+/) или локальный (Ctrl+F)

При локальном поиске убедитесь, что выбран правильный фрейм или группа

Для поиска компонентов убедитесь, что открыта панель Assets (Alt+2)

Ошибка 2: Игнорирование чувствительности к регистру

Проблема: По умолчанию поиск в Figma чувствителен к регистру, что часто приводит к отсутствию результатов.

Решение:

Используйте опцию "Match case" в расширенных настройках поиска, чтобы включить/выключить чувствительность к регистру

При создании именований слоёв придерживайтесь единого стиля (camelCase, snake_case или PascalCase)

В сложных проектах используйте поиск с оператором OR: "Button OR button OR BUTTON"

Ошибка 3: Поиск отсоединённых экземпляров компонентов

Проблема: При использовании "Select all instances" не находятся экземпляры, которые были отсоединены от мастер-компонента.

Решение:

Используйте комбинированный поиск по внешним признакам: name:button has:fill

Регулярно проверяйте наличие отсоединённых компонентов с помощью плагинов типа "Similayer" или "Design Lint"

Создайте систему строгого именования, позволяющую находить компоненты даже после отсоединения

Ошибка 4: Неэффективные именования слоёв

Проблема: Непоследовательные или слишком общие названия слоёв делают поиск практически бесполезным.

Решение:

Разработайте и внедрите систему именования по принципу [категория].[подкатегория].[состояние]

Никогда не оставляйте слои с дефолтными названиями типа "Rectangle 21"

Используйте префиксы для разных типов элементов: btn-, txt-, icn-, img-

Ошибка 5: Игнорирование инструментов организации файла

Проблема: Часто дизайнеры полагаются только на поиск, игнорируя правильную организацию файла, что приводит к хаосу в долгосрочной перспективе.

Решение:

Используйте страницы Figma для логического разделения проекта

Группируйте связанные элементы в фреймы с говорящими названиями

Создавайте отдельные страницы для компонентов, стилей и документации

Настройте автоматическое упорядочивание слоёв для единообразия

Ошибка 6: Поиск в заархивированных компонентах и страницах

Проблема: Стандартный поиск не включает заархивированные страницы и компоненты, что вызывает путаницу.

Решение:

Используйте специальный синтаксис is:archived в комбинации с вашим запросом

Регулярно проверяйте архив, чтобы не накапливать устаревшие элементы

Для критичных проектов создавайте копии важных компонентов перед архивацией

Избегание этих распространенных ошибок значительно повысит эффективность вашего поиска в Figma и сделает работу над проектами более организованной. 🏆