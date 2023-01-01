Как сделать оглавление в Индизайне: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Дизайнеры и верстальщики, работающие с многостраничными изданиями.

Студенты и начинающие графические дизайнеры, желающие освоить InDesign.

Профессионалы в области полиграфии, стремящиеся повысить свою эффективность и качество работы. Создание оглавления в InDesign — процесс, превращающий многостраничный документ в профессиональное издание с понятной навигацией. Многие дизайнеры игнорируют эту функцию, считая её сложной и трудоёмкой, но на деле автоматизированное оглавление экономит часы работы и предотвращает ошибки при обновлении документа. Ручная верстка содержания — практически вчерашний день, особенно когда речь идёт о крупных изданиях. Освоив этот навык, вы поднимете свою работу на новый уровень и избавитесь от головной боли при каждом изменении в тексте. 🚀

Что такое оглавление в InDesign и зачем его создавать

Оглавление (Table of Contents, TOC) в InDesign — это автоматически генерируемый список разделов документа с указанием страниц, на которых они расположены. Программа собирает все заголовки, оформленные определёнными стилями, и формирует из них структурированный список с корректной нумерацией страниц. 📑

Создание оглавления в InDesign решает сразу несколько задач:

Экономит время при работе с объёмными документами

Гарантирует точность нумерации при изменении макета

Обеспечивает единообразие оформления

Автоматически обновляется при редактировании документа

Создаёт навигационные ссылки при экспорте в PDF

Екатерина Волкова, арт-директор Помню свой первый большой проект — каталог продукции на 120 страниц. Я потратила 3 часа на ручную вёрстку оглавления, выверяя каждую страницу. На следующий день клиент попросил добавить новый раздел в середину каталога. Это означало, что все номера страниц сдвинулись, и мне пришлось пересоздавать оглавление заново. Тогда я не знала об автоматическом оглавлении. Когда позже я освоила эту функцию, подобная задача стала занимать 15 минут вместо нескольких часов. При обновлении контента достаточно нажать одну кнопку, и оглавление корректируется автоматически. Теперь я даже в небольших брошюрах использую автоматическое оглавление — это просто экономит нервы.

Без автоматического оглавления работа с многостраничными изданиями превращается в кошмар. Представьте: вы создали 80-страничную книгу, вручную пронумеровали все заголовки в содержании, а затем клиент решил добавить раздел в середину документа. Все номера страниц сместятся, и вам придётся пересоздавать оглавление с нуля.

Ручное создание оглавления Автоматическое оглавление Требует многократной проверки нумерации Гарантирует точность нумерации При изменениях в документе требует полного пересоздания Обновляется одним кликом Высокий риск человеческой ошибки Исключает ошибки в нумерации Занимает часы работы Занимает минуты

Подготовка документа для создания оглавления в InDesign

Успешное создание оглавления начинается задолго до нажатия на команду "Создать оглавление". Ключевой этап — правильная настройка стилей абзацев для заголовков в документе. InDesign будет искать именно эти стили при формировании содержания. 🔍

Шаги подготовки документа:

Создайте и примените стили абзацев для всех уровней заголовков (Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3 и т.д.) Убедитесь, что все заголовки соответствующих уровней оформлены единообразно Проверьте, что в документе нет "одиноких" заголовков, оформленных вручную без применения стилей Создайте отдельный текстовый фрейм на странице, где будет размещаться оглавление Определитесь со стилями для самого оглавления (они могут отличаться от стилей основного текста)

Ошибки при подготовке документа — главная причина некорректного оглавления. Типичные проблемы: заголовки оформлены вручную (без использования стилей), непоследовательное применение стилей (одни и те же заголовки оформлены разными стилями) или использование локального форматирования, перебивающего стили.

Максим Игнатьев, верстальщик В 2024 году я работал над ежегодным отчётом крупной компании. Клиент предоставил 230-страничный документ Word, который нужно было превратить в элегантное издание. Первое, что я сделал — создал библиотеку стилей для пяти уровней заголовков, основного текста, цитат и подписей к иллюстрациям. Контент постоянно менялся, разделы перемещались, появлялись новые материалы. Благодаря чёткой системе стилей, оглавление всегда оставалось актуальным — я просто обновлял его одной командой. Когда накануне сдачи клиент добавил ещё 40 страниц материалов, я не паниковал — система стилей и автоматическое оглавление сделали всю работу за меня. Мой совет: никогда не пропускайте этап настройки стилей, даже если проект кажется небольшим.

Проверьте настройку автоматической нумерации страниц. Если у вас есть начальные страницы (обложка, титульный лист), которые не должны учитываться в нумерации, настройте правильные разделы документа с соответствующей нумерацией.

Пошаговое создание оглавления в Adobe InDesign

Когда все заголовки в документе оформлены соответствующими стилями, пришло время создать само оглавление. Процедура прямолинейная, но требует внимания к деталям. Вот подробная пошаговая инструкция: 📋

Создайте новую страницу или разворот, где будет располагаться оглавление. В главном меню выберите Layout → Table of Contents (Макет → Оглавление). В появившемся диалоговом окне укажите заголовок оглавления (например, "Содержание"). В секции "Styles in Table of Contents" (Стили в оглавлении) выберите стили абзацев, которые нужно включить в оглавление. Для каждого выбранного стиля определите стиль оформления в оглавлении. Настройте дополнительные параметры: сортировку, нумерацию, наличие разделителей и т.д. Нажмите OK для генерации оглавления.

Один из ключевых этапов — правильный выбор стилей для включения в оглавление. Обычно это все уровни заголовков, но иногда требуется включить и другие элементы — например, названия таблиц или иллюстраций.

Параметр в диалоге создания оглавления Назначение Рекомендуемая настройка Title (Заголовок) Название самого оглавления "Содержание" или "Оглавление" Styles in Table of Contents (Стили в оглавлении) Стили, которые будут включены в содержание Все уровни заголовков Style (Стиль) Стиль оформления элементов оглавления Специально созданные стили TOC Between Entry and Number (Между элементом и номером) Тип разделителя Tab (Табуляция) с лидером из точек Sort Entries in Alphabetical Order (Сортировать элементы в алфавитном порядке) Порядок отображения элементов Обычно отключено для сохранения структуры документа

При работе со сложными документами помните о следующих дополнительных возможностях:

Вы можете создать несколько оглавлений для разных частей документа.

Для книг с несколькими главами используйте функцию Book для объединения документов.

Расширенные настройки позволяют создавать многоуровневые вложенные списки с отступами.

Параметр "Create PDF Bookmarks" создаст интерактивные закладки при экспорте в PDF.

Форматирование и стилизация оглавления в InDesign

После создания оглавления InDesign генерирует текстовый фрейм с готовым содержанием. Однако базовое оглавление часто требует дополнительного форматирования для соответствия дизайну вашего документа. 🎨

Важно понимать, что оглавление — это обычный текст, оформленный стилями. Вы можете работать с ним так же, как с любым другим текстом в InDesign, с одним важным отличием: при обновлении оглавления локальные изменения будут утеряны. Поэтому все форматирование лучше выполнять через стили.

Ключевые аспекты стилизации оглавления:

Создайте отдельные стили для каждого уровня оглавления (TOC1, TOC2, TOC3).

Настройте отступы и табуляцию для иерархического отображения.

Выберите соответствующие шрифты и их размеры (обычно меньше, чем в основном тексте).

Настройте интервалы между строками и абзацами для улучшения читабельности.

Добавьте лидеры (линии из точек или других символов) между текстом и номерами страниц.

Для создания профессионального оглавления обратите внимание на следующие дизайнерские приёмы:

Используйте разные начертания для разных уровней (например, полужирный для первого уровня). Добавьте цветовое кодирование для улучшения навигации. Настройте разные отступы для создания чёткой иерархии. Рассмотрите вариант с выделением номеров страниц (другой цвет, фон, рамка). Для длинных документов создайте многоколоночное оглавление.

При работе с оглавлением учитывайте тип документа: для научных работ уместно строгое минималистичное оформление, для художественных изданий — более творческий подход, для технической документации — максимальная функциональность и чёткость иерархии.

Обновление и исправление оглавления в InDesign

Главное преимущество автоматического оглавления — возможность быстрого обновления при изменениях в документе. При добавлении контента, удалении разделов или изменении последовательности материалов оглавление обновляется буквально одним кликом. 🔄

Процесс обновления оглавления:

Убедитесь, что все новые заголовки оформлены соответствующими стилями. Выделите текстовый фрейм с оглавлением. В меню Layout выберите Update Table of Contents (Обновить оглавление). Программа автоматически обновит содержание и номера страниц.

Однако иногда процесс обновления может идти не по плану. Вот типичные проблемы и их решения:

Проблема Возможная причина Решение Некоторым заголовкам отсутствуют в оглавлении Заголовки оформлены без использования стилей или с другими стилями Проверьте и исправьте форматирование всех заголовков Неправильная нумерация страниц Проблемы с нумерацией разделов документа Проверьте настройки нумерации в разделах Исчезло пользовательское форматирование При обновлении теряются ручные изменения Все изменения вносите через стили, а не вручную В оглавлении появились нежелательные элементы Выбраны лишние стили в настройках оглавления Пересоздайте оглавление с правильным выбором стилей

Если обновление не решает проблемы, иногда эффективнее пересоздать оглавление заново:

Удалите существующий текстовый фрейм с оглавлением. Откройте Layout → Table of Contents. Проверьте настройки и выбор стилей. Создайте новое оглавление.

Регулярная проверка оглавления — рациональная практика перед финальным экспортом документа. Распространённая ошибка — забыть обновить оглавление перед отправкой файла в печать, что приводит к несоответствию содержания реальной структуре документа. В 2025 году, с растущим спросом на качественную полиграфическую продукцию, такие ошибки могут стоить репутации.

Не забывайте проверять экспортированные PDF-файлы — убедитесь, что закладки, созданные на основе оглавления, корректно работают и соответствуют задумке. Если вы используете гиперссылки в оглавлении, проверьте, корректно ли они функционируют в финальном документе.