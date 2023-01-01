Как сделать обводку в Фигме: пошаговая инструкция для дизайнеров

Для кого эта статья:

Новички в дизайне, желающие освоить Figma

Опытные дизайнеры, ищущие советы по улучшению работы с обводкой

Студенты и профессионалы, интересующиеся графическим дизайном и пользовательским интерфейсом Обводка в Figma — это не просто декоративный элемент, а мощный инструмент, способный превратить посредственный дизайн в выдающийся. Будь то выделение кнопок, создание иконок или оформление границ карточек — правильно настроенная обводка может кардинально изменить визуальное восприятие интерфейса. В этой инструкции я детально разберу все нюансы создания и настройки обводки в Figma, раскрывая как базовые принципы для новичков, так и продвинутые техники для опытных дизайнеров. 🎨 Готовы поднять свои навыки работы с Figma на новый уровень?

Что такое обводка в Figma и для чего она нужна

Обводка (Stroke) в Figma — это контурная линия, которая очерчивает границы элемента или объекта. В отличие от заливки, которая заполняет внутренность фигуры, обводка определяет её внешние края, придавая чёткость и выразительность дизайнерскому решению. 🖊️

Функциональность обводки выходит далеко за пределы простого декорирования. Вот основные задачи, которые она решает:

Улучшение читабельности — добавляя контраст между элементами интерфейса

— добавляя контраст между элементами интерфейса Создание иерархии — помогая пользователям понять, какие элементы важнее

— помогая пользователям понять, какие элементы важнее Выделение интерактивных элементов — обозначая кнопки, поля ввода, ссылки

— обозначая кнопки, поля ввода, ссылки Повышение доступности — улучшая восприятие интерфейса людьми с особыми потребностями

— улучшая восприятие интерфейса людьми с особыми потребностями Разграничение областей — чётко отделяя один функциональный блок от другого

Тип элемента Рекомендуемая обводка Польза для пользователя Кнопки 1-2px, сплошная Мгновенное распознавание интерактивных элементов Поля ввода 1px, с акцентом при фокусе Понимание активного состояния формы Карточки и виджеты 1px, часто с тенью Визуальное отделение информационных блоков Иконки 1-2px, согласованная во всём наборе Стилистическая целостность визуального языка

Алексей Карпов, UX/UI дизайнер Однажды мне пришлось редизайнить платформу для онлайн-банкинга, где все элементы буквально сливались друг с другом. Клиент жаловался на низкую конверсию и высокий показатель отказов. Первое, что я сделал — добавил тонкие обводки толщиной 1px к карточкам продуктов и кнопкам оплаты. Затем выделил поля ввода персональных данных контрастной обводкой. Результат поразил даже меня: количество успешных транзакций выросло на 23%, а время, затрачиваемое пользователями на заполнение форм, сократилось на 17%. Этот случай наглядно показал, как простое добавление правильной обводки может кардинально улучшить восприятие интерфейса и бизнес-показатели.

Базовые способы создания обводки в Figma

Создание обводки в Figma не требует сложных манипуляций, однако существует несколько подходов, о которых должен знать каждый дизайнер. Рассмотрим основные методы добавления обводки к элементам. 🛠️

Через панель свойств (Properties Panel) Выберите объект, которому хотите добавить обводку

В правой боковой панели найдите раздел "Stroke"

Нажмите на иконку "+" рядом с надписью "Stroke"

Обводка появится с параметрами по умолчанию (черный цвет, 1px толщина) Через горячие клавиши Выделите объект

Нажмите Shift + X для переключения между заливкой и обводкой

Если объект уже имеет обводку, эта комбинация сделает её основным свойством для редактирования Через контекстное меню Выделите элемент правым кликом мыши

В появившемся меню выберите "Add Stroke"

Figma автоматически добавит обводку стандартных параметров

Для начинающих дизайнеров важно понимать разницу между созданием обводки для различных типов объектов:

Тип объекта Особенности обводки Рекомендации Простые фигуры (прямоугольники, круги) Равномерная обводка по всему периметру Начинайте с толщины 1-2px для четкости Векторные объекты Можно настраивать для каждого узла и сегмента Используйте инструмент Pen для точечной настройки Текстовые блоки Применяется к контейнеру, не к самому тексту Для обводки букв используйте эффекты или работайте с контуром текста Группы объектов Применяется к каждому компоненту группы отдельно Для единой обводки объедините через "Union" в boolean-операциях

При создании обводки для сложных объектов, таких как иконки или иллюстрации, рекомендую использовать векторный режим. Он даёт возможность точечно настраивать свойства каждого сегмента путём перехода в режим редактирования узлов (Double-click на объекте или клавиша Enter после выделения).

Настройка параметров обводки: толщина, цвет и стиль

После добавления обводки к объекту открывается целый мир возможностей для её кастомизации. Правильная настройка параметров обводки определит, насколько профессионально будет выглядеть ваш дизайн. 📐

1. Настройка толщины обводки:

В панели свойств найдите значение под "Weight" (Вес)

Введите числовое значение в пикселях или используйте ползунок

Для точных настроек используйте дробные значения (например, 0.5px или 1.5px)

Для создания более выразительных границ используйте толщину от 2px и выше

2. Выбор и настройка цвета обводки:

Кликните на цветной квадрат рядом с "Stroke" для вызова цветовой палитры

Выберите цвет из существующих в проекте или создайте новый

Используйте пипетку (клавиша I) для подбора цвета с экрана

Настройте прозрачность через параметр "Opacity" для создания более утонченных эффектов

3. Выбор стиля линии:

Найдите опцию "Stroke" и раскройте дополнительные параметры

В секции "Stroke" выберите тип линии: Solid (сплошная), Dashed (пунктирная), Dotted (точечная)

Для пунктирных линий настройте длину штрихов и промежутков между ними

Экспериментируйте с комбинациями значений для создания уникальных паттернов

Марина Соколова, UI дизайнер Работая над проектом образовательной платформы для детей, я столкнулась с задачей создать интуитивно понятный интерфейс, который был бы одновременно ярким и не перегруженным. Ключевым решением стало использование разноцветных обводок вместо массивных кнопок с заливкой. Я создала систему, где каждый раздел имел свой цвет обводки — математика обозначалась синей обводкой толщиной 2px, чтение — зелёной, музыка — жёлтой. При наведении обводка анимировалась, слегка увеличиваясь до 2.5px. Для карточек с заданиями я использовала пунктирную обводку (8:4 соотношение штрихов и пробелов), что придавало им игровой вид. Тестирование с детьми показало, что они безошибочно ассоциировали цвета обводки с тематическими разделами и интуитивно понимали, какие элементы интерактивны. Эта система оказалась настолько удачной, что клиент внедрил её как часть общего брендинга образовательной программы.

4. Настройка положения обводки:

По умолчанию обводка располагается по центру границы объекта

Измените положение через параметр "Position" на Inside (внутри), Center (по центру), Outside (снаружи)

Внутреннее положение уменьшает визуальный размер объекта

Наружное положение увеличивает визуальный размер объекта

5. Настройка углов и стыков:

Углы (Corners) : выберите между Round (скругленные), Bevel (срезанные) и Miter (острые)

: выберите между Round (скругленные), Bevel (срезанные) и Miter (острые) Стыки (Caps) : настройте как Round (закругленные), Square (квадратные) или Butt (обрезанные)

: настройте как Round (закругленные), Square (квадратные) или Butt (обрезанные) Miter Limit: определяет, насколько острыми могут быть углы при Miter-типе (значения от 1 до 10)

Продвинутые техники работы с обводкой в Figma

Освоив базовые настройки обводки, можно перейти к более сложным техникам, которые позволят создавать уникальные дизайнерские решения и выделить ваши работы среди конкурентов. 🔝

1. Множественные обводки для одного объекта Figma позволяет добавлять несколько обводок к одному элементу, создавая сложные эффекты:

Нажимайте "+" в разделе "Stroke" для добавления новых слоев обводки

Управляйте порядком слоев обводок, перетаскивая их вверх или вниз

Для каждого слоя настраивайте уникальные параметры толщины, цвета и стиля

Создавайте эффект двойной обводки с контрастными цветами для выделения важных элементов

2. Градиентные обводки Вместо однотонного цвета используйте градиенты для создания эффектных обводок:

В разделе выбора цвета обводки переключитесь на вкладку "Gradient"

Выберите тип градиента: Linear (линейный), Radial (радиальный), Angular (угловой) или Diamond (ромбовидный)

Настройте точки градиента, добавляя новые оттенки и перемещая маркеры на шкале

Используйте угол наклона для линейного градиента, чтобы создать эффект объема

3. Работа с векторными объектами Для векторных фигур доступны уникальные настройки обводки:

Выберите векторный объект и перейдите в режим редактирования (двойной клик)

Выделите отдельные узлы или сегменты пути

Настройте параметры обводки только для выбранных частей

Создавайте вариативную толщину линии, настраивая каждый сегмент индивидуально

4. Использование эффектов для расширения возможностей обводки Комбинируйте обводку с другими эффектами для создания сложных визуальных решений:

Добавляйте внешние тени (Drop Shadow) для придания объема обведенным элементам

Используйте Inner Shadow (внутреннюю тень) вместе с обводкой для создания эффекта вдавленности

Комбинируйте Layer Blur (размытие слоя) с обводкой для создания эффекта свечения

Применяйте Background Blur (размытие фона) к элементам с обводкой для эффекта матового стекла

5. Техника плавающей обводки Создание обводки, которая визуально не привязана к объекту:

Дублируйте объект (Ctrl/Cmd + D)

Для верхнего объекта установите заливку, но уберите обводку

Для нижнего объекта уберите заливку и настройте обводку

Увеличьте размер нижнего объекта, чтобы создать эффект отступа между заливкой и обводкой

Сгруппируйте оба объекта для удобства манипуляций (Ctrl/Cmd + G)

Техника Сложность (1-5) Применение Эффективность Множественные обводки 3 Кнопки, акцентные элементы, иконки Высокая для создания глубины Градиентные обводки 2 Декоративные элементы, CTAs Средняя (может отвлекать) Векторная настройка 4 Сложные иллюстрации, логотипы Очень высокая для детальной работы Комбинация с эффектами 3 Карточки, модальные окна Высокая для создания атмосферы Плавающая обводка 3 Инновационные UI, нестандартные кнопки Средняя (требует аккуратности)

Распространенные ошибки при создании обводки и их решения

Даже опытные дизайнеры иногда допускают ошибки при работе с обводкой в Figma. Знание этих подводных камней поможет избежать проблем и создавать безупречные дизайны. 🚫

1. Несогласованность толщины обводки в рамках проекта

Проблема: Разная толщина обводки у похожих элементов создаёт визуальный дисбаланс и непрофессиональное впечатление

Разная толщина обводки у похожих элементов создаёт визуальный дисбаланс и непрофессиональное впечатление Решение: Создайте систему стилей обводки (Stroke Styles) для проекта

Создайте систему стилей обводки (Stroke Styles) для проекта Выделите объект с нужными параметрами обводки

В панели "Stroke" нажмите на иконку четырех точек

Выберите "Create Style" и назовите его соответствующим образом (например, "Button Stroke – Primary")

Применяйте этот стиль ко всем элементам одной категории

2. Игнорирование масштабирования при работе с обводкой

Проблема: При масштабировании элементов обводка может выглядеть непропорционально или слишком тонкой/толстой

При масштабировании элементов обводка может выглядеть непропорционально или слишком тонкой/толстой Решение: Используйте функцию "Scale" с опцией "Scale stroke weight"

Используйте функцию "Scale" с опцией "Scale stroke weight" Выделите объект, нажмите K для инструмента масштабирования

В правой панели активируйте "Scale stroke weight" перед масштабированием

Для компонентов настройте свойства адаптивного масштабирования в разделе "Properties"

3. Неправильное позиционирование обводки

Проблема: Обводка может искажать размеры и выравнивание элементов, особенно при использовании Auto Layout

Обводка может искажать размеры и выравнивание элементов, особенно при использовании Auto Layout Решение: Осознанно выбирайте позицию обводки (Inside/Center/Outside)

Осознанно выбирайте позицию обводки (Inside/Center/Outside) Для элементов в Auto Layout обычно лучше использовать Inside, чтобы не нарушать отступы

Для отдельных фигур, где точный размер критичен, учитывайте толщину и положение обводки в общих размерах

При необходимости используйте математические расчеты: если обводка Outside 2px, то объект увеличится на 4px в общих размерах

4. Некорректная работа с обводкой на текстовых объектах

Проблема: Попытки применить обводку непосредственно к тексту приводят к неожиданным результатам

Попытки применить обводку непосредственно к тексту приводят к неожиданным результатам Решение: Используйте правильный подход для обводки текста

Используйте правильный подход для обводки текста Для обводки контейнера текста просто примените обводку как к обычному объекту

Для обводки самих букв преобразуйте текст в кривые (правый клик → "Outline Stroke")

Для сохранения редактируемости текста используйте эффект drop shadow с нулевым смещением и подходящим размытием

5. Использование слишком тонкой обводки для экспорта

Проблема: Обводки толщиной менее 1px могут некорректно отображаться или исчезать при экспорте или просмотре на различных устройствах

Обводки толщиной менее 1px могут некорректно отображаться или исчезать при экспорте или просмотре на различных устройствах Решение: Соблюдайте минимальную толщину обводки для обеспечения видимости

Соблюдайте минимальную толщину обводки для обеспечения видимости Для веб-дизайна используйте обводку не менее 1px

Для мобильных приложений учитывайте плотность пикселей (для Retina-дисплеев обводка 0.5px может быть видима)

Тестируйте экспортированные макеты на целевых устройствах

6. Неправильное использование обводки в компонентах

Проблема: В инстансах компонентов нет возможности изменить базовые параметры обводки, если они не настроены как свойства

В инстансах компонентов нет возможности изменить базовые параметры обводки, если они не настроены как свойства Решение: Настройте свойства компонента для гибкой работы с обводкой

Настройте свойства компонента для гибкой работы с обводкой В режиме редактирования компонента выделите объект с обводкой

В секции "Instance" панели Properties нажмите "+" рядом с параметром обводки

Выберите тип свойства (Boolean для вкл/выкл, Instance Swap для вариантов, и т.д.)

Назовите свойство интуитивно понятно (например, "Stroke Visibility" или "Stroke Color")