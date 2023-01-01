Как сделать обводку в Фигме: пошаговая инструкция для дизайнеров
Для кого эта статья:
- Новички в дизайне, желающие освоить Figma
- Опытные дизайнеры, ищущие советы по улучшению работы с обводкой
Студенты и профессионалы, интересующиеся графическим дизайном и пользовательским интерфейсом
Обводка в Figma — это не просто декоративный элемент, а мощный инструмент, способный превратить посредственный дизайн в выдающийся. Будь то выделение кнопок, создание иконок или оформление границ карточек — правильно настроенная обводка может кардинально изменить визуальное восприятие интерфейса. В этой инструкции я детально разберу все нюансы создания и настройки обводки в Figma, раскрывая как базовые принципы для новичков, так и продвинутые техники для опытных дизайнеров. 🎨 Готовы поднять свои навыки работы с Figma на новый уровень?
Что такое обводка в Figma и для чего она нужна
Обводка (Stroke) в Figma — это контурная линия, которая очерчивает границы элемента или объекта. В отличие от заливки, которая заполняет внутренность фигуры, обводка определяет её внешние края, придавая чёткость и выразительность дизайнерскому решению. 🖊️
Функциональность обводки выходит далеко за пределы простого декорирования. Вот основные задачи, которые она решает:
- Улучшение читабельности — добавляя контраст между элементами интерфейса
- Создание иерархии — помогая пользователям понять, какие элементы важнее
- Выделение интерактивных элементов — обозначая кнопки, поля ввода, ссылки
- Повышение доступности — улучшая восприятие интерфейса людьми с особыми потребностями
- Разграничение областей — чётко отделяя один функциональный блок от другого
|Тип элемента
|Рекомендуемая обводка
|Польза для пользователя
|Кнопки
|1-2px, сплошная
|Мгновенное распознавание интерактивных элементов
|Поля ввода
|1px, с акцентом при фокусе
|Понимание активного состояния формы
|Карточки и виджеты
|1px, часто с тенью
|Визуальное отделение информационных блоков
|Иконки
|1-2px, согласованная во всём наборе
|Стилистическая целостность визуального языка
Алексей Карпов, UX/UI дизайнер Однажды мне пришлось редизайнить платформу для онлайн-банкинга, где все элементы буквально сливались друг с другом. Клиент жаловался на низкую конверсию и высокий показатель отказов. Первое, что я сделал — добавил тонкие обводки толщиной 1px к карточкам продуктов и кнопкам оплаты. Затем выделил поля ввода персональных данных контрастной обводкой. Результат поразил даже меня: количество успешных транзакций выросло на 23%, а время, затрачиваемое пользователями на заполнение форм, сократилось на 17%. Этот случай наглядно показал, как простое добавление правильной обводки может кардинально улучшить восприятие интерфейса и бизнес-показатели.
Базовые способы создания обводки в Figma
Создание обводки в Figma не требует сложных манипуляций, однако существует несколько подходов, о которых должен знать каждый дизайнер. Рассмотрим основные методы добавления обводки к элементам. 🛠️
Через панель свойств (Properties Panel)
- Выберите объект, которому хотите добавить обводку
- В правой боковой панели найдите раздел "Stroke"
- Нажмите на иконку "+" рядом с надписью "Stroke"
- Обводка появится с параметрами по умолчанию (черный цвет, 1px толщина)
Через горячие клавиши
- Выделите объект
- Нажмите Shift + X для переключения между заливкой и обводкой
- Если объект уже имеет обводку, эта комбинация сделает её основным свойством для редактирования
Через контекстное меню
- Выделите элемент правым кликом мыши
- В появившемся меню выберите "Add Stroke"
- Figma автоматически добавит обводку стандартных параметров
Для начинающих дизайнеров важно понимать разницу между созданием обводки для различных типов объектов:
|Тип объекта
|Особенности обводки
|Рекомендации
|Простые фигуры (прямоугольники, круги)
|Равномерная обводка по всему периметру
|Начинайте с толщины 1-2px для четкости
|Векторные объекты
|Можно настраивать для каждого узла и сегмента
|Используйте инструмент Pen для точечной настройки
|Текстовые блоки
|Применяется к контейнеру, не к самому тексту
|Для обводки букв используйте эффекты или работайте с контуром текста
|Группы объектов
|Применяется к каждому компоненту группы отдельно
|Для единой обводки объедините через "Union" в boolean-операциях
При создании обводки для сложных объектов, таких как иконки или иллюстрации, рекомендую использовать векторный режим. Он даёт возможность точечно настраивать свойства каждого сегмента путём перехода в режим редактирования узлов (Double-click на объекте или клавиша Enter после выделения).
Настройка параметров обводки: толщина, цвет и стиль
После добавления обводки к объекту открывается целый мир возможностей для её кастомизации. Правильная настройка параметров обводки определит, насколько профессионально будет выглядеть ваш дизайн. 📐
1. Настройка толщины обводки:
- В панели свойств найдите значение под "Weight" (Вес)
- Введите числовое значение в пикселях или используйте ползунок
- Для точных настроек используйте дробные значения (например, 0.5px или 1.5px)
- Для создания более выразительных границ используйте толщину от 2px и выше
2. Выбор и настройка цвета обводки:
- Кликните на цветной квадрат рядом с "Stroke" для вызова цветовой палитры
- Выберите цвет из существующих в проекте или создайте новый
- Используйте пипетку (клавиша I) для подбора цвета с экрана
- Настройте прозрачность через параметр "Opacity" для создания более утонченных эффектов
3. Выбор стиля линии:
- Найдите опцию "Stroke" и раскройте дополнительные параметры
- В секции "Stroke" выберите тип линии: Solid (сплошная), Dashed (пунктирная), Dotted (точечная)
- Для пунктирных линий настройте длину штрихов и промежутков между ними
- Экспериментируйте с комбинациями значений для создания уникальных паттернов
Марина Соколова, UI дизайнер Работая над проектом образовательной платформы для детей, я столкнулась с задачей создать интуитивно понятный интерфейс, который был бы одновременно ярким и не перегруженным. Ключевым решением стало использование разноцветных обводок вместо массивных кнопок с заливкой. Я создала систему, где каждый раздел имел свой цвет обводки — математика обозначалась синей обводкой толщиной 2px, чтение — зелёной, музыка — жёлтой. При наведении обводка анимировалась, слегка увеличиваясь до 2.5px. Для карточек с заданиями я использовала пунктирную обводку (8:4 соотношение штрихов и пробелов), что придавало им игровой вид. Тестирование с детьми показало, что они безошибочно ассоциировали цвета обводки с тематическими разделами и интуитивно понимали, какие элементы интерактивны. Эта система оказалась настолько удачной, что клиент внедрил её как часть общего брендинга образовательной программы.
4. Настройка положения обводки:
- По умолчанию обводка располагается по центру границы объекта
- Измените положение через параметр "Position" на Inside (внутри), Center (по центру), Outside (снаружи)
- Внутреннее положение уменьшает визуальный размер объекта
- Наружное положение увеличивает визуальный размер объекта
5. Настройка углов и стыков:
- Углы (Corners): выберите между Round (скругленные), Bevel (срезанные) и Miter (острые)
- Стыки (Caps): настройте как Round (закругленные), Square (квадратные) или Butt (обрезанные)
- Miter Limit: определяет, насколько острыми могут быть углы при Miter-типе (значения от 1 до 10)
Продвинутые техники работы с обводкой в Figma
Освоив базовые настройки обводки, можно перейти к более сложным техникам, которые позволят создавать уникальные дизайнерские решения и выделить ваши работы среди конкурентов. 🔝
1. Множественные обводки для одного объекта Figma позволяет добавлять несколько обводок к одному элементу, создавая сложные эффекты:
- Нажимайте "+" в разделе "Stroke" для добавления новых слоев обводки
- Управляйте порядком слоев обводок, перетаскивая их вверх или вниз
- Для каждого слоя настраивайте уникальные параметры толщины, цвета и стиля
- Создавайте эффект двойной обводки с контрастными цветами для выделения важных элементов
2. Градиентные обводки Вместо однотонного цвета используйте градиенты для создания эффектных обводок:
- В разделе выбора цвета обводки переключитесь на вкладку "Gradient"
- Выберите тип градиента: Linear (линейный), Radial (радиальный), Angular (угловой) или Diamond (ромбовидный)
- Настройте точки градиента, добавляя новые оттенки и перемещая маркеры на шкале
- Используйте угол наклона для линейного градиента, чтобы создать эффект объема
3. Работа с векторными объектами Для векторных фигур доступны уникальные настройки обводки:
- Выберите векторный объект и перейдите в режим редактирования (двойной клик)
- Выделите отдельные узлы или сегменты пути
- Настройте параметры обводки только для выбранных частей
- Создавайте вариативную толщину линии, настраивая каждый сегмент индивидуально
4. Использование эффектов для расширения возможностей обводки Комбинируйте обводку с другими эффектами для создания сложных визуальных решений:
- Добавляйте внешние тени (Drop Shadow) для придания объема обведенным элементам
- Используйте Inner Shadow (внутреннюю тень) вместе с обводкой для создания эффекта вдавленности
- Комбинируйте Layer Blur (размытие слоя) с обводкой для создания эффекта свечения
- Применяйте Background Blur (размытие фона) к элементам с обводкой для эффекта матового стекла
5. Техника плавающей обводки Создание обводки, которая визуально не привязана к объекту:
- Дублируйте объект (Ctrl/Cmd + D)
- Для верхнего объекта установите заливку, но уберите обводку
- Для нижнего объекта уберите заливку и настройте обводку
- Увеличьте размер нижнего объекта, чтобы создать эффект отступа между заливкой и обводкой
- Сгруппируйте оба объекта для удобства манипуляций (Ctrl/Cmd + G)
|Техника
|Сложность (1-5)
|Применение
|Эффективность
|Множественные обводки
|3
|Кнопки, акцентные элементы, иконки
|Высокая для создания глубины
|Градиентные обводки
|2
|Декоративные элементы, CTAs
|Средняя (может отвлекать)
|Векторная настройка
|4
|Сложные иллюстрации, логотипы
|Очень высокая для детальной работы
|Комбинация с эффектами
|3
|Карточки, модальные окна
|Высокая для создания атмосферы
|Плавающая обводка
|3
|Инновационные UI, нестандартные кнопки
|Средняя (требует аккуратности)
Распространенные ошибки при создании обводки и их решения
Даже опытные дизайнеры иногда допускают ошибки при работе с обводкой в Figma. Знание этих подводных камней поможет избежать проблем и создавать безупречные дизайны. 🚫
1. Несогласованность толщины обводки в рамках проекта
- Проблема: Разная толщина обводки у похожих элементов создаёт визуальный дисбаланс и непрофессиональное впечатление
- Решение: Создайте систему стилей обводки (Stroke Styles) для проекта
- Выделите объект с нужными параметрами обводки
- В панели "Stroke" нажмите на иконку четырех точек
- Выберите "Create Style" и назовите его соответствующим образом (например, "Button Stroke – Primary")
- Применяйте этот стиль ко всем элементам одной категории
2. Игнорирование масштабирования при работе с обводкой
- Проблема: При масштабировании элементов обводка может выглядеть непропорционально или слишком тонкой/толстой
- Решение: Используйте функцию "Scale" с опцией "Scale stroke weight"
- Выделите объект, нажмите K для инструмента масштабирования
- В правой панели активируйте "Scale stroke weight" перед масштабированием
- Для компонентов настройте свойства адаптивного масштабирования в разделе "Properties"
3. Неправильное позиционирование обводки
- Проблема: Обводка может искажать размеры и выравнивание элементов, особенно при использовании Auto Layout
- Решение: Осознанно выбирайте позицию обводки (Inside/Center/Outside)
- Для элементов в Auto Layout обычно лучше использовать Inside, чтобы не нарушать отступы
- Для отдельных фигур, где точный размер критичен, учитывайте толщину и положение обводки в общих размерах
- При необходимости используйте математические расчеты: если обводка Outside 2px, то объект увеличится на 4px в общих размерах
4. Некорректная работа с обводкой на текстовых объектах
- Проблема: Попытки применить обводку непосредственно к тексту приводят к неожиданным результатам
- Решение: Используйте правильный подход для обводки текста
- Для обводки контейнера текста просто примените обводку как к обычному объекту
- Для обводки самих букв преобразуйте текст в кривые (правый клик → "Outline Stroke")
- Для сохранения редактируемости текста используйте эффект drop shadow с нулевым смещением и подходящим размытием
5. Использование слишком тонкой обводки для экспорта
- Проблема: Обводки толщиной менее 1px могут некорректно отображаться или исчезать при экспорте или просмотре на различных устройствах
- Решение: Соблюдайте минимальную толщину обводки для обеспечения видимости
- Для веб-дизайна используйте обводку не менее 1px
- Для мобильных приложений учитывайте плотность пикселей (для Retina-дисплеев обводка 0.5px может быть видима)
- Тестируйте экспортированные макеты на целевых устройствах
6. Неправильное использование обводки в компонентах
- Проблема: В инстансах компонентов нет возможности изменить базовые параметры обводки, если они не настроены как свойства
- Решение: Настройте свойства компонента для гибкой работы с обводкой
- В режиме редактирования компонента выделите объект с обводкой
- В секции "Instance" панели Properties нажмите "+" рядом с параметром обводки
- Выберите тип свойства (Boolean для вкл/выкл, Instance Swap для вариантов, и т.д.)
- Назовите свойство интуитивно понятно (например, "Stroke Visibility" или "Stroke Color")
Обводка в Figma — это гораздо больше, чем просто линия вокруг объекта. Это мощный инструмент дизайнера для создания визуальной иерархии, выделения важных элементов и придания интерфейсу профессиональной отточенности. Мастерское владение обводкой отличает любительский дизайн от работы профессионала. Экспериментируйте с различными типами, стилями и эффектами обводки, всегда помня о целостности дизайн-системы и удобстве пользователей. И помните: лучшая обводка — та, которую пользователь не замечает осознанно, но интуитивно воспринимает её информационную ценность.