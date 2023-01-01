Как сделать обтекание текстом в InDesign – простая инструкция

Для кого эта статья:

Графические дизайнеры, начинающие и опытные

Специалисты по верстке и полиграфическому дизайну

Студенты и участники курсов по дизайну, желающие улучшить свои навыки в Adobe InDesign Профессиональная верстка требует филигранной работы с текстом и изображениями. Обтекание текстом в InDesign — тот инструмент, который превращает стандартный макет в изысканную композицию. При грамотном использовании этой функции ваши журнальные развороты, брошюры и книги обретают динамику и профессиональный шарм. В этой статье я раскрою все секреты обтекания текстом — от базовых приемов до продвинутых техник, которые используют топовые дизайнеры в 2025 году. Готовы поднять свои навыки верстки на новый уровень? 🚀

Обтекание текстом в InDesign: что это и где применяется

Обтекание текстом (Text Wrap) — это функция в Adobe InDesign, которая позволяет тексту огибать графические объекты, создавая гармоничную композицию на странице. По сути, это виртуальная граница вокруг элемента, отталкивающая текст и определяющая, как он будет располагаться относительно объекта.

Этот инструмент критически важен при создании:

Журнальных и газетных макетов с врезками и фотографиями

Каталогов, где текст должен органично сочетаться с продуктовыми изображениями

Книг с иллюстрациями и декоративными элементами

Брошюр и маркетинговых материалов со сложной компоновкой

Инфографики, где текст и визуальные элементы тесно взаимодействуют

Алексей Верстов, арт-директор Однажды мне поручили срочно сверстать 120-страничный каталог дорогой мебели. Клиент настаивал, чтобы текстовые описания идеально обтекали силуэты предметов интерьера без прямоугольных блоков. Я потратил часы на ручную настройку контуров обтекания, не зная тогда о функции автоматического определения границ изображения. На финальном утверждении заказчик попросил заменить половину мебельных фотографий! С правильно настроенными параметрами обтекания в InDesign я выполнил эти правки за один вечер вместо предполагаемой недели, буквально спас проект и свою репутацию.

Правильно настроенное обтекание текстом не только улучшает эстетику дизайна, но и повышает удобочитаемость материала. В 2025 году алгоритмы InDesign для обтекания стали еще совершеннее, позволяя создавать сложные композиции за считанные минуты. 📊

Тип публикации Особенности применения обтекания Типичные объекты для обтекания Журналы Многоколоночная верстка с динамичным обтеканием Фотографии, иллюстрации, врезки Книги Консервативное обтекание с фиксированными отступами Иллюстрации, сноски, декоративные элементы Каталоги Точное обтекание по контуру продукта Продуктовые фотографии, ценники, акционные блоки Инфографика Креативное обтекание нестандартных форм Графики, диаграммы, иконки, схемы Брошюры Баланс между эстетикой и информативностью Логотипы, фото, информационные блоки

Типы обтекания и их функциональные отличия

InDesign предлагает пять основных типов обтекания текстом, каждый из которых имеет свое уникальное назначение и эффект. Выбор правильного типа критически влияет на визуальное восприятие вашего макета. 🔄

Обтекание вокруг ограничительной рамки (Wrap around bounding box) — базовый вариант, когда текст огибает прямоугольную область объекта. Идеален для геометричных изображений без прозрачности.

(Wrap around bounding box) — базовый вариант, когда текст огибает прямоугольную область объекта. Идеален для геометричных изображений без прозрачности. Обтекание вокруг формы объекта (Wrap around object shape) — текст следует за контуром объекта. Отлично подходит для силуэтных изображений с вырезанным фоном.

(Wrap around object shape) — текст следует за контуром объекта. Отлично подходит для силуэтных изображений с вырезанным фоном. Перескакивание через объект (Jump object) — текст прерывается над и под объектом. Применяется для широких горизонтальных элементов, пересекающих колонки.

(Jump object) — текст прерывается над и под объектом. Применяется для широких горизонтальных элементов, пересекающих колонки. Перескакивание на следующую колонку (Jump to next column) — текст прерывается и продолжается в следующей колонке. Полезен при работе с крупными изображениями.

(Jump to next column) — текст прерывается и продолжается в следующей колонке. Полезен при работе с крупными изображениями. Обтекание по пользовательскому контуру (Wrap around user-defined shape) — текст огибает форму, которую вы определяете вручную с помощью инструмента "Перо".

Выбирая тип обтекания, учитывайте не только визуальную привлекательность, но и воздействие на читабельность текста. Например, сложный контур может создать неравномерные промежутки между словами и строками, затрудняя чтение.

Тип обтекания Преимущества Недостатки Рекомендуемое применение Вокруг ограничительной рамки Быстрое применение, предсказуемый результат Не следует сложным формам, неэкономно использует пространство Стандартные прямоугольные изображения, быстрая верстка Вокруг формы объекта Точный контур, эффектный вид Требует качественных изображений без фона Силуэтные изображения, фотографии с удаленным фоном Перескакивание через объект Сохраняет целостность текстовых колонок Создает пустое пространство по бокам Широкие иллюстрации, горизонтальные элементы, подписи Перескакивание на следующую колонку Чистый макет без обрывов текста Неэффективно использует пространство страницы Крупные изображения на весь разворот, формальные документы По пользовательскому контуру Полный контроль над обтеканием Трудоемкость создания, требует навыков работы с пером Сложные нестандартные формы, творческие проекты

Пошаговая инструкция обтекания текстом в InDesign

Создание профессионального обтекания текстом в InDesign — процесс, требующий внимания к деталям. Следуйте этой пошаговой инструкции для достижения идеального результата. 🛠️

Подготовка объекта для обтекания: Импортируйте или создайте объект, который будет обтекаться текстом (изображение, фигура, фрейм)

Разместите объект в нужной позиции относительно текстового фрейма

При необходимости удалите фон у изображения для более точного обтекания Активация функции обтекания: Выделите объект, вокруг которого должен обтекать текст

Откройте панель "Text Wrap" (Обтекание текстом) через меню Window > Text Wrap или используйте сочетание клавиш Alt+Ctrl+W (Windows) или Option+Command+W (Mac) Выбор типа обтекания: В панели "Text Wrap" выберите один из пяти типов обтекания (значки в верхней части панели)

При необходимости настройте дополнительные параметры (отступы, инверсию и т.д.) Настройка отступов текста от объекта: Установите значения отступов в полях Top, Bottom, Left и Right

Для симметричных отступов со всех сторон нажмите на иконку цепи между полями Настройка контура обтекания (для типа "Вокруг формы объекта"): В выпадающем меню "Обтекать вокруг" (Wrap To) выберите "Контур изображения" (Image Contour) для автоматического определения границ изображения

Отрегулируйте порог определения краев (Threshold) и сложность контура (Tolerance) Создание пользовательского контура (при необходимости): Выберите тип обтекания "Обтекание по пользовательскому контуру"

Используйте инструмент "Перо" (Pen Tool) для создания точек контура обтекания

Редактируйте контур с помощью инструментов "Угол" (Corner) и "Сглаживание" (Smooth) Применение параметров и проверка результата: Нажмите Enter для применения настроек

Проверьте, как текст обтекает объект, и внесите корректировки при необходимости

Мария Текстова, верстальщик учебной литературы Я работаю с учебниками, где расположение иллюстраций и схем относительно текста критически важно. На одном проекте преподаватель требовал, чтобы формулы и графики располагались строго в контексте соответствующего материала, но при этом не разрывали логические блоки. Классический прямоугольный текстовый фрейм не справлялся — либо графики оказывались не там, либо текст разрывался. Я создала систему обтекания с контурами, следующими за специфической формой каждого графика, и настроила параметры отталкивания текста различные для верхней, нижней и боковых частей. В результате удалось уместить на 30% больше материала без потери удобочитаемости и логики повествования. Редактор был в восторге и попросил применить такую верстку ко всей серии учебников.

Для максимальной эффективности работы с обтеканием используйте комбинации клавиш. Например, удерживая Shift при изменении отступов, вы будете менять значения с шагом в 1 пункт вместо стандартной десятой доли. А клавиша Alt (Option для Mac) при редактировании контура позволит добавлять или удалять точки, не меняя инструмент.

Настройка параметров обтекания для идеального результата

После применения базового обтекания текстом, точная настройка параметров превращает стандартный макет в профессиональный дизайн. Фокусировка на деталях — то, что отличает опытного дизайнера. 🔍

Ключевые параметры для тонкой настройки обтекания:

Отступы (Offset values) — определяют расстояние между объектом и обтекающим его текстом. Для элегантного макета журнального типа используйте отступ 3-4 мм. Для технических текстов и документации предпочтительнее больший отступ в 5-6 мм.

— определяют расстояние между объектом и обтекающим его текстом. Для элегантного макета журнального типа используйте отступ 3-4 мм. Для технических текстов и документации предпочтительнее больший отступ в 5-6 мм. Инвертировать (Invert) — позволяет обтекать текстом внутреннюю область объекта вместо внешней. Незаменимо для создания текста внутри сложных форм или контуров.

— позволяет обтекать текстом внутреннюю область объекта вместо внешней. Незаменимо для создания текста внутри сложных форм или контуров. Включать во вложенные элементы (Include Inside Edges) — активирует обтекание вокруг отверстий в объекте (например, внутренняя область буквы "О").

— активирует обтекание вокруг отверстий в объекте (например, внутренняя область буквы "О"). Обтекание только по верхней границе (Contour Options > Type: Top Edge Only) — текст обтекает только верхнюю часть объекта, а нижняя часть игнорируется. Полезно для заголовков над изображениями.

— текст обтекает только верхнюю часть объекта, а нижняя часть игнорируется. Полезно для заголовков над изображениями. Порог (Threshold) — определяет, насколько точно контур будет следовать за полупрозрачными областями изображения. Более высокие значения создают более простые контуры.

— определяет, насколько точно контур будет следовать за полупрозрачными областями изображения. Более высокие значения создают более простые контуры. Сглаживание (Smoothness) — контролирует число точек в автоматически созданном контуре обтекания. Более высокие значения дают более гладкие, но менее точные контуры.

При работе со сложными макетами крайне важно обратить внимание на опцию "Пропустить по слоям" (Skip by Layer). Она позволяет определить, какие слои документа будут игнорировать обтекание текстом, что особенно полезно при создании многослойных композиций.

Для достижения идеального баланса между текстом и графикой, обратите внимание на параметр "Сжатие текста" (Text Frame Options > Vertical Justification), который помогает равномерно распределить текст в колонках при наличии обтекания.

Параметр Рекомендуемые значения Применение Отступ сверху 3-4 мм (для заголовков 5-6 мм) Создает воздушное пространство между изображением и текстом Отступы по бокам 2-3 мм (для плотного текста 4 мм) Обеспечивает сбалансированный вид при обтекании Отступ снизу 2 мм (для подписей 4-5 мм) Отделяет текст от нижней части объекта Порог (Threshold) 10-25% для фотографий, 1-5% для графики Определение границ для полупрозрачных изображений Сглаживание (Smoothness) 2-3 для точных контуров, 4-6 для общих форм Регулирует детализацию контура обтекания

Распространенные ошибки при создании обтекания текстом

Даже опытные дизайнеры сталкиваются с проблемами при настройке обтекания текстом. Зная типичные ошибки, вы сможете избежать разочарований и ускорить рабочий процесс. ⚠️

Игнорирование порядка наложения объектов Проблема: Обтекание не работает, хотя все настройки кажутся правильными.

Решение: Убедитесь, что объект с обтеканием расположен на том же или более верхнем слое относительно текстового фрейма. Используйте команды Object > Arrange для корректировки порядка объектов. Неправильные настройки контура для изображений с фоном Проблема: Текст обтекает прямоугольник вместо формы объекта на изображении.

Решение: Для фотографий с фоном предварительно создайте обтравочный контур в Photoshop или используйте инструмент "Перо" в InDesign для создания пользовательского контура обтекания. Чрезмерное усложнение контура обтекания Проблема: Файл становится тяжелым, а производительность InDesign падает.

Решение: Увеличьте значение параметра "Сглаживание" (Smoothness) до 3-4 для упрощения контура. Используйте инструмент "Сглаживание" для ручного уменьшения количества точек. Недостаточный отступ текста от объекта Проблема: Текст визуально "прилипает" к изображению, ухудшая читабельность.

Решение: Установите минимальный отступ в 2-3 мм для всех сторон объекта. Для крупного текста и заголовков увеличьте отступ до 4-5 мм. Применение обтекания к тексту на мастер-странице Проблема: Обтекание не отображается на страницах документа.

Решение: Либо разместите объект с обтеканием также на мастер-странице, либо переопределите текстовые фреймы на отдельных страницах документа. Игнорирование опции "Обтекание влияет только на текст ниже" Проблема: Обтекание применяется ко всему тексту, даже к тому, что должен оставаться в прямоугольной форме.

Решение: В панели Text Wrap активируйте опцию "Text Wrap Only Affects Text Beneath", чтобы обтекание влияло только на текст, расположенный под объектом в порядке наложения слоев. Забывание про выключение обтекания для конкретных текстовых фреймов Проблема: Некоторые текстовые элементы (заголовки, подписи) неправильно обтекают объекты.

Решение: Выделите проблемный текстовый фрейм и выберите Object > Text Frame Options > Ignore Text Wrap.

Распространенной технической проблемой также является ситуация, когда текст неожиданно перестает обтекать объект при экспорте в PDF. Это часто происходит из-за несовместимости настроек прозрачности в обтекаемом объекте. Решение — убедиться, что в настройках экспорта PDF выбрано совместимость Acrobat 5 (PDF 1.4) или выше.

При работе с длинными публикациями помните, что большое количество объектов с контурным обтеканием может существенно замедлить производительность InDesign. В таких случаях рекомендуется:

Группировать похожие объекты и применять обтекание к группе

Использовать опцию "Include Inside Edges" только когда это действительно необходимо

Вместо автоматического обтекания по форме объекта применять базовое прямоугольное обтекание там, где это не критично