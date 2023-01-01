Как сделать направляющие в Figma: подробная инструкция для дизайнеров

Для кого эта статья:

Начинающие дизайнеры, желающие улучшить свои навыки в Figma

Профессионалы, стремящиеся повысить качество и скорость работы над проектами

Студенты курсах по графическому дизайну и UI/UX, интересующиеся системностью в дизайне Точность в дизайне — не просто прихоть перфекциониста, а necessity для профессионала. Направляющие в Figma — тот невидимый фундамент, на котором строится визуальная гармония интерфейсов. Я регулярно наблюдаю, как начинающие дизайнеры "на глаз" выравнивают элементы, теряя драгоценные часы и получая непрофессиональный результат. Перестаньте гадать — направляющие в Figma решат эту проблему раз и навсегда. Давайте разберемся, как создать, настроить и максимально эффективно использовать их в своих проектах. 🎯

Что такое направляющие в Figma и зачем они нужны

Направляющие в Figma — это вспомогательные линии, которые помогают точно позиционировать элементы на рабочей области. В отличие от обычных линий, направляющие не являются частью дизайна и не экспортируются в финальный макет. Это чисто служебный инструмент, облегчающий работу дизайнера. 📏

Зачем использовать направляющие, когда можно просто расположить элементы "на глаз"? Профессиональный дизайн строится на точности и системности. Даже незначительные отклонения в 1-2 пикселя могут привести к визуальному дисбалансу, который подсознательно воспринимается пользователями как непрофессионализм.

Дмитрий Селезнев, арт-директор: Однажды наша команда работала над редизайном приложения для крупного банка. Клиент был недоволен первой версией, но не мог четко сформулировать причину. После тщательного анализа мы обнаружили, что интерфейс выглядел "неряшливо" из-за непоследовательных отступов между элементами — где-то 8px, где-то 10px, а где-то 12px. Мы полностью перестроили систему макетов с использованием строгой сетки направляющих в Figma. Результат превзошел ожидания — клиент сразу отметил "профессиональный вид" новой версии, хотя цветовая гамма и общая структура остались прежними. Именно в тот момент я понял: в дизайне интерфейсов мелочей не бывает, а направляющие — это не роскошь, а необходимость.

Основные преимущества использования направляющих:

Точное выравнивание элементов по горизонтали и вертикали

Создание единообразных отступов между компонентами

Соблюдение пропорций в дизайне

Повышение скорости работы над макетом

Обеспечение согласованности в командной работе

Сценарий использования Преимущество направляющих Результат Создание UI компонентов Точное позиционирование внутренних элементов Визуальная целостность компонентов Разработка сайтов Системное распределение контента Улучшенная читабельность и восприятие Мобильные приложения Единообразие отступов и выравниваний Интуитивная навигация для пользователя Многостраничные макеты Последовательность расположения элементов Профессиональный, согласованный вид

Создание направляющих в Figma: базовые способы

Существует несколько простых способов создания направляющих в Figma. Освоив их, вы сможете быстро и эффективно настраивать свое рабочее пространство. 🔍

Способ 1: Вытягивание направляющих из линеек

Убедитесь, что линейки включены: View → Show Rulers (Shift + R) Наведите курсор на горизонтальную или вертикальную линейку Зажмите левую кнопку мыши и перетащите направляющую на рабочую область Отпустите кнопку мыши, когда направляющая будет находиться в нужном месте

Способ 2: Использование сочетаний клавиш

Shift + R — показать/скрыть линейки

Shift + 2 — показать/скрыть все направляющие

Ctrl/Cmd + ; — показать/скрыть направляющие (и сетки)

Способ 3: Создание направляющих из выделенных объектов

Выберите объект на холсте Щелкните правой кнопкой мыши → Add Horizontal/Vertical Guides Figma автоматически создаст направляющие по границам выбранного объекта

Важно отметить, что направляющие в Figma привязаны к конкретному фрейму, а не ко всему документу. Это дает гибкость при работе над несколькими макетами одновременно. Если вам нужны направляющие для всего проекта, их следует разместить на основном холсте Figma.

Метод создания Скорость Точность Удобство Перетаскивание из линеек Средняя Средняя Высокое Из выделенных объектов Высокая Высокая Среднее Контекстное меню фрейма Низкая Высокая Среднее Сочетания клавиш Очень высокая Зависит от контекста Требует запоминания

При создании направляющих следите за цифровыми значениями, отображаемыми рядом с курсором. Они показывают точное положение направляющей в пикселях, что особенно важно при работе с дизайн-системами и строгими макетами.

Настройка и управление направляющими в Figma

Создать направляющие — только половина дела. Чтобы извлечь максимальную пользу из этого инструмента, необходимо эффективно ими управлять. 🛠

Точное позиционирование направляющих

Для перемещения уже созданной направляющей просто наведите на нее курсор (он изменится на двунаправленную стрелку) и перетащите в нужное положение. Для точного позиционирования:

Удерживайте Shift при перетаскивании для перемещения с шагом в 10 пикселей

Удерживайте Alt для создания дубликата направляющей

Нажмите на направляющую для отображения ее точной координаты

Изменение цвета направляющих

В Figma 2025 года появилась возможность кастомизировать цвета направляющих, что особенно полезно при работе над сложными макетами:

Перейдите в Menu → Preferences → Theme Найдите раздел "Guides" Выберите цвет или введите шестнадцатеричное значение

Блокировка направляющих

Чтобы случайно не сместить направляющие во время работы:

Выберите все направляющие, которые хотите заблокировать Щелкните правой кнопкой мыши → Lock Guides или используйте сочетание Ctrl/Cmd + Shift + L

Алиса Муратова, UX/UI дизайнер: Работая над крупным e-commerce проектом с более чем 200 экранами, я столкнулась с необходимостью поддерживать визуальную согласованность между всеми страницами. Решением стала система цветового кодирования направляющих в Figma. Красные направляющие я использовала для основных структурных элементов, синие — для контентных блоков, зеленые — для навигационных элементов. Когда к проекту присоединились еще три дизайнера, они моментально разобрались в системе и могли создавать новые экраны, идеально согласованные с существующими. Клиент был впечатлен тем, как слаженно работала команда, и как последовательно выглядел каждый элемент интерфейса, несмотря на разных исполнителей. Эта система цветового кодирования направляющих стала стандартом в нашей студии для всех крупных проектов.

Массовое управление направляющими

Для работы с множеством направляющих одновременно:

Выберите несколько направляющих, удерживая Shift или Ctrl

Используйте контекстное меню для одновременного удаления или блокировки

Для удаления всех направляющих во фрейме: правый клик на фрейме → Remove All Guides

Копирование направляющих между фреймами

Сохраняйте консистентность дизайна, копируя направляющие:

Выделите исходный фрейм с настроенными направляющими Щелкните правой кнопкой мыши → Copy Guides Выделите целевой фрейм Щелкните правой кнопкой мыши → Paste Guides

Умные направляющие и сетки: продвинутые техники

Помимо стандартных направляющих, Figma предлагает мощные инструменты для создания структурированных макетов. Эти продвинутые техники позволят вам перейти на новый уровень точности и организации в дизайне. ⚡

Layout Grid: создание системных сеток

Layout Grid — это встроенный инструмент Figma для создания структурированных сеток:

Выберите фрейм или компонент В правой панели найдите раздел "Layout Grid" Нажмите "+" для добавления нового типа сетки Выберите один из типов: Grid (сетка), Columns (колонки) или Rows (строки)

Особенность Layout Grid в том, что вы можете комбинировать разные типы сеток в одном фрейме, создавая сложные структуры. Например, колоночная сетка для общей композиции и сетка с ячейками для точного размещения иконок.

Настройка адаптивных колонок

Count — количество колонок

Type — тип (Top, Center, Bottom, Stretch для строк и Left, Center, Right, Stretch для колонок)

Width — ширина колонок (фиксированная или в процентах)

Gutter — отступ между колонками

Margin — отступ от края фрейма

Color — цвет сетки с настройкой прозрачности

Smart Guides: умные подсказки

Smart Guides (умные направляющие) автоматически появляются при перемещении объектов, помогая выровнять их относительно других элементов:

Расстояния между объектами отображаются в пикселях

Центры объектов подсвечиваются для точного центрирования

Края объектов подсвечиваются для выравнивания

Чтобы временно отключить Smart Guides, удерживайте клавишу Cmd (Mac) или Ctrl (Windows) при перемещении объектов.

Использование базовых линий (Baseline Grid)

Базовые линии особенно полезны для работы с типографикой и создания ритма в дизайне:

Добавьте новую сетку типа "Rows" Установите высоту строк равной интерлиньяжу основного текста (например, 20px) Настройте цвет и прозрачность для удобства работы

Комбинирование направляющих и сеток

Для максимальной точности использую комбинированный подход:

Layout Grid для общей структуры макета

Отдельные направляющие для специфических выравниваний

Smart Guides для точного расположения отдельных элементов

Тип сетки/направляющей Оптимальное применение Ограничения Columns Grid Веб-дизайн, общая структура страницы Работает только с вертикальным разделением Rows Grid Типографская система, ритм страницы Ограничена горизонтальными линиями Square Grid Иконки, иллюстрации, пиксель-арт Может перегружать визуально при работе с текстом Manual Guides Специфические выравнивания, нестандартные элементы Требует ручного управления каждой линией Smart Guides Быстрое позиционирование, проверка отступов Работают только во время активного перемещения

Лайфхаки использования направляющих для точного дизайна

Даже опытные дизайнеры не всегда используют все возможности направляющих в Figma. В этом разделе я поделюсь профессиональными секретами, которые значительно повысят вашу производительность. 💡

Создание настраиваемых шаблонов с направляющими

Вместо того чтобы каждый раз настраивать направляющие заново:

Создайте фрейм с идеально настроенными направляющими и сетками Сохраните его как компонент в вашей дизайн-системе При начале нового проекта просто дублируйте и модифицируйте этот компонент

Использование математически выверенных пропорций

Для создания визуально привлекательных дизайнов используйте классические пропорции при настройке направляющих:

Золотое сечение (1:1.618) для основных разделов интерфейса

Правило третей (деление холста на 3×3) для композиционных акцентов

8pt Grid System — система, где все размеры кратны 8 пикселям

Цветовое кодирование для структурирования дизайна

Назначайте разные цвета направляющим в зависимости от их функции:

Красные — для ключевых структурных элементов

Синие — для вторичных элементов

Зеленые — для контентных областей

Фиолетовые — для интерактивных элементов

Автоматическое выравнивание по направляющим

Для автоматического выравнивания по направляющим:

Выделите объекты, которые нужно выровнять Используйте сочетание Alt + клавиши стрелок для точного перемещения с шагом 1px Используйте инструмент "Align" в правой панели для выравнивания относительно направляющих

Использование плагинов для расширенных возможностей

Расширьте функциональность направляющих с помощью специализированных плагинов:

"Guide Mate" — для создания сложных систем направляющих

"Layout Grid Visualizer" — для проверки соответствия дизайна сетке

"Grids" — для создания изометрических и других специализированных сеток

"Spacing" — для анализа и стандартизации отступов между элементами

Интеграция с дизайн-системой

Связывайте направляющие с вашей дизайн-системой для обеспечения консистентности:

Создайте документ с текстовым описанием всех используемых сеток и направляющих Документируйте отступы, используемые в интерфейсе, и их соответствие направляющим Синхронизируйте настройки направляющих между всеми файлами проекта

Быстрые сочетания клавиш для работы с направляющими

Alt + Shift + R — сбросить все направляющие

Shift + клик на направляющей — выбрать несколько направляющих

Cmd/Ctrl + D на выбранной направляющей — создать дубликат с заданным отступом

Cmd/Ctrl + Shift + 3 — заблокировать/разблокировать все направляющие